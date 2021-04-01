Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

01.04.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)250.000,0022,96İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)250.000,00

22,96
İş Bankası (B)41.500,100,482,47
İş Bankası (C)4,952,70-29,29
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,321,53-13,99
İş Girişim19,100,740,79
İş GMYO1,980,51-22,05
İş Y. Men. Değ.16,243,44-2,15
İş Yat. Ort.3,240,62-3,66
İşbir Holding8.750,009,38219,34
Işık Plastik Sanayi45,70-1,25

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,522,7033,33
İttifak Holding2,790,3625,11
İz Hayvancılık Tarım18,852,174,72
İzmir Demir Çelik2,560,79-22,65
İzmir Fırça9,97-2,7379,32
Jantsa Jant Sanayi751,909,99126,68
Kafein Yazılım26,741,5225,07
Kaplamin33,301,83-1,48
Kardemir (A)6,291,455,71
Kardemir (B)6,34-1,2520,30
Kardemir (D)7,262,5425,61
Karel Elektronik29,060,6926,02
Karsan Otomotiv3,971,2822,15
Karsu Tekstil19,083,08123,16
Kartonsan70,700,64-26,01
Katmerciler Ekipman3,711,3720,45
Kent Gıda344,501,92-3,12
Kerevitaş Gıda5,651,44-14,13
Kervan Gıda18,283,6338,28
Kervansaray Yat. Holding0,792,60-37,30
Kiler GMYO2,220,00-11,55
Klimasan Klima22,022,9029,76
Koç Holding19,882,42-5,87
Konfrut Gıda19,361,9514,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji79,509,96235,73
Konya Çimento1.111,001,93-1,68
Kordsa Teknik Tekstil25,242,7762,32
Koza Altın119,200,1723,27
Koza Madencilik14,262,22-7,94
Körfez GMYO6,660,9114,83
Kristal Kola2,841,79-27,55
Kron Telekomünikasyon56,909,9554,45
Kuştur Kuşadası Turizm289,102,2683,79
Kuyumcukent Gayrimenkul2,160,93-6,09
Kütahya Porselen53,65-0,196,34
Lider Faktoring3,471,761,76
Link Bilgisayar44,769,9840,42
Logo Yazılım156,700,7724,86
Lokman Hekim Sağlık17,421,6362,01
Lüks Kadife75,50-4,19161,25
Makina Takım4,131,2321,11
Marka Yatırım Holding5,521,85-14,15
Marmaris Altınyunus214,700,7593,25
Marshall281,800,82-8,12
Martı GMYO2,780,721,09
Martı Otel2,350,0010,33
Mavi Giyim46,781,04-10,38
Mazhar Zorlu Holding39,40-1,5025,16
Mega Polietilen7,801,171,83
Menderes Tekstil3,081,65-0,32
Merit Turizm258,007,50208,24
Merko Gıda7,210,70-16,55
Metemtur Otelcilik27,360,5923,80
Metro Holding2,151,423,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,581,18-10,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,122,91-9,01
Migros Ticaret36,123,20-15,61
Milpa4,942,927,39
Mistral GMYO4,901,034,03
MLP Sağlık21,021,845,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,8310,0026,74
Mondi Tire Kutsan6,511,72-14,34
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,042,6417,96
Naturelgaz Sanayi9,35

Net Holding4,41-1,5628,57
Netaş Telekom.28,881,332,85
Niğbaş Niğde Beton19,049,99-63,38
Nuh Çimento59,150,7723,16
Nurol GMYO17,291,59137,17
Odaş Elektrik3,531,73-9,49
Olmuksan-IP7,401,37-37,55
Orge Enerji Elektrik11,313,2953,25
Orma Orman Mahsulleri26,125,6677,45
Osmanlı Menkul35,649,9315,19
Ostim Endüstriyel Yat2,901,055,31
Otokar369,001,6821,27
Oyak Çimento7,180,56-18,22
Oyak Yat. Ort.9,160,7731,80
Oylum Sınai Yatırımlar4,181,21-11,25
Özak GMYO5,181,171,57
Özbal Çelik Boru8,214,9925,34
Özderici GMYO1,981,02-10,81
Özerden Plastik8,721,40-3,11
Pamukova Elektrik29,80-2,9339,77
Panora GMYO7,11-1,9316,41
Papilon Savunma19,732,55-13,31
Park Elek.Madencilik5,270,96-1,86
Parsan34,122,9040,41
Pegasus73,301,66-1,74
Peker GMYO1,99-0,50-23,75
Penguen Gıda4,152,22-17,82
Pera GMYO1,920,529,61
Pergamon Dış Ticaret26,700,7539,89
Petkim5,943,3019,28
Petrokent Turizm2.796,000,50208,47
Pınar Et ve Un22,361,64-3,95
Pınar Su7,931,026,73
Pınar Süt21,121,54-8,49
Plastikkart15,150,134,84
Polisan Holding3,252,52-15,80
Politeknik Metal352,405,73-13,14
Prizma Press Matbaacılık5,634,452,74
QNB Finans Fin. Kir.114,90-0,17-8,30
QNB Finansbank55,500,73-21,11
Ral Yatırım Holding3,942,07-11,26
Ray Sigorta12,889,99-16,63
Reysaş GMYO4,781,06-12,29
Reysaş Lojistik6,961,46-24,68
Rhea Girişim3,041,00-18,28
Rodrigo Tekstil24,449,9978,26
Royal Halı3,552,013,20
RTA Laboratuvarları33,729,9811,36
Sabancı Holding8,822,56-23,04
Safkar Ege Soğutmacılık10,521,94-3,31
Sanel Mühendislik5,200,5852,05
Sanifoam Sünger16,520,1221,47
Sanko Pazarlama13,34-1,7742,07
Saray Matbaacılık5,941,37-32,27
Sarkuysan13,30-0,9750,45
Sasa Polyester46,903,95131,95
Say Yenilenebilir Enerji31,949,99275,32
Sekuro Plastik31,340,13124,50
Selçuk Ecza Deposu10,681,62-21,76
Selçuk Gıda4,48-0,88-10,04
Senkron Güvenlik36,000,0037,09
Serve Film Prodüksiyon17,010,066,31
Servet GMYO98,75-1,2525,96
Seyitler Kimya33,900,6535,11
Silverline Endüstri6,210,81-27,79
Sinpaş GMYO4,30-3,592,87
Smartiks Yazılım7,091,29-19,98
Sodaş Sodyum Sanayii37,20-4,3741,25
Söktaş4,442,07-12,77
Sönmez Filament55,15-5,65-21,44
Sönmez Pamuklu22,001,38-8,33
Sumaş Suni Tahta79,005,1954,15
Şeker Fin. Kir.9,739,9452,03
Şekerbank1,222,52-19,21
Şişe Cam7,350,960,55
Şok Marketler Ticaret11,941,70-5,39
T. Halk Bankası4,371,16-21,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,52-0,30-14,62
T.S.K.B.1,371,48-21,56
T.Tuborg18,540,322,60
Taç Tarım Ürünleri25,30-0,78140,27
Tat Gıda9,581,38-17,14
TAV Havalimanları21,043,14-1,22
Taze Kuru Gıda230,200,316,43
Tek-Art Turizm1,791,13-11,39
Tekfen Holding15,222,70-7,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,602,496,42
Temapol Polimer Plastik17,781,0254,61
TGS Dış Ticaret19,136,6950,51
Tofaş Oto. Fab.33,862,309,54
Torunlar GMYO3,200,63-17,95
Trabzon Liman30,662,20-4,55
Trabzonspor Sportif2,151,90-11,89
Trend GMYO7,142,00-43,20
TSKB GMYO6,13-0,336,61
Tuğçelik7,821,03-3,22
Tukaş7,980,63-17,65
Turcas Petrol4,532,03-6,60
Turkcell15,110,94-6,15
Tümosan Motor ve Traktör24,801,2276,26
Tüpraş91,902,11-14,91
Türk Hava Yolları12,850,78-0,46
Türk İlaç Serum66,959,93

Türk Prysmian Kablo11,681,65-3,47
Türk Telekom6,701,49-19,43
Türk Traktör208,801,0222,56
Türker Proje Gayrimenkul129,101,4914,35
Türkiye Sigorta6,353,59-3,79
Ufuk Yatırım20,002,3549,25
Ulaşlar Turizm Yat.5,813,7537,03
Ulusoy Elektrik57,550,8812,07
Ulusoy Un Sanayi15,291,4632,96
Umpaş Holding2,030,00-22,22
Uşak Seramik2,430,413,85
Utopya Turizm36,90-10,00-4,90
Uzertaş Boya50,00-1,67-11,66
Ülker Bisküvi21,381,52-7,61
Vakıf Fin. Kir.25,449,94497,18
Vakıf GMYO3,170,96-12,43
Vakıf Yat. Ort.8,082,289,78
Vakıflar Bankası3,532,02-25,05
Vakko Tekstil15,209,99133,13
Vanet Gıda8,389,978,41
Verusa Holding57,201,4226,83
Verusaturk Girisim25,483,2494,80
Vestel37,26-0,6476,92
Vestel Beyaz Eşya63,503,4255,33
Viking Kağıt7,301,11-18,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,870,2954,38
Yapı ve Kredi Bank.2,202,76-26,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.112,904,7355,94
Yataş14,820,612,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,131,47-6,14
Yeni Gimat GMYO13,260,8414,39
Yeşil GMYO1,330,76-3,62
Yeşil Yapı1,870,541,63
Yeşil Yatırım Holding108,601,3113,90
Yibitaş İnşaat Malzeme15.300,000,33-1,92
Yonga Mobilya26,900,22-10,17
Yükselen Çelik4,861,25-7,11
Yünsa15,041,108,27
Zorlu Enerji2,330,87-15,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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