Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|22,96
|İş Bankası (B)
|41.500,10
|0,48
|2,47
|İş Bankası (C)
|4,95
|2,70
|-29,29
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,32
|1,53
|-13,99
|İş Girişim
|19,10
|0,74
|0,79
|İş GMYO
|1,98
|0,51
|-22,05
|İş Y. Men. Değ.
|16,24
|3,44
|-2,15
|İş Yat. Ort.
|3,24
|0,62
|-3,66
|İşbir Holding
|8.750,00
|9,38
|219,34
|Işık Plastik Sanayi
|45,70
|-1,25
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,52
|2,70
|33,33
|İttifak Holding
|2,79
|0,36
|25,11
|İz Hayvancılık Tarım
|18,85
|2,17
|4,72
|İzmir Demir Çelik
|2,56
|0,79
|-22,65
|İzmir Fırça
|9,97
|-2,73
|79,32
|Jantsa Jant Sanayi
|751,90
|9,99
|126,68
|Kafein Yazılım
|26,74
|1,52
|25,07
|Kaplamin
|33,30
|1,83
|-1,48
|Kardemir (A)
|6,29
|1,45
|5,71
|Kardemir (B)
|6,34
|-1,25
|20,30
|Kardemir (D)
|7,26
|2,54
|25,61
|Karel Elektronik
|29,06
|0,69
|26,02
|Karsan Otomotiv
|3,97
|1,28
|22,15
|Karsu Tekstil
|19,08
|3,08
|123,16
|Kartonsan
|70,70
|0,64
|-26,01
|Katmerciler Ekipman
|3,71
|1,37
|20,45
|Kent Gıda
|344,50
|1,92
|-3,12
|Kerevitaş Gıda
|5,65
|1,44
|-14,13
|Kervan Gıda
|18,28
|3,63
|38,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,79
|2,60
|-37,30
|Kiler GMYO
|2,22
|0,00
|-11,55
|Klimasan Klima
|22,02
|2,90
|29,76
|Koç Holding
|19,88
|2,42
|-5,87
|Konfrut Gıda
|19,36
|1,95
|14,56
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|79,50
|9,96
|235,73
|Konya Çimento
|1.111,00
|1,93
|-1,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,24
|2,77
|62,32
|Koza Altın
|119,20
|0,17
|23,27
|Koza Madencilik
|14,26
|2,22
|-7,94
|Körfez GMYO
|6,66
|0,91
|14,83
|Kristal Kola
|2,84
|1,79
|-27,55
|Kron Telekomünikasyon
|56,90
|9,95
|54,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|289,10
|2,26
|83,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,16
|0,93
|-6,09
|Kütahya Porselen
|53,65
|-0,19
|6,34
|Lider Faktoring
|3,47
|1,76
|1,76
|Link Bilgisayar
|44,76
|9,98
|40,42
|Logo Yazılım
|156,70
|0,77
|24,86
|Lokman Hekim Sağlık
|17,42
|1,63
|62,01
|Lüks Kadife
|75,50
|-4,19
|161,25
|Makina Takım
|4,13
|1,23
|21,11
|Marka Yatırım Holding
|5,52
|1,85
|-14,15
|Marmaris Altınyunus
|214,70
|0,75
|93,25
|Marshall
|281,80
|0,82
|-8,12
|Martı GMYO
|2,78
|0,72
|1,09
|Martı Otel
|2,35
|0,00
|10,33
|Mavi Giyim
|46,78
|1,04
|-10,38
|Mazhar Zorlu Holding
|39,40
|-1,50
|25,16
|Mega Polietilen
|7,80
|1,17
|1,83
|Menderes Tekstil
|3,08
|1,65
|-0,32
|Merit Turizm
|258,00
|7,50
|208,24
|Merko Gıda
|7,21
|0,70
|-16,55
|Metemtur Otelcilik
|27,36
|0,59
|23,80
|Metro Holding
|2,15
|1,42
|3,37
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,58
|1,18
|-10,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,12
|2,91
|-9,01
|Migros Ticaret
|36,12
|3,20
|-15,61
|Milpa
|4,94
|2,92
|7,39
|Mistral GMYO
|4,90
|1,03
|4,03
|MLP Sağlık
|21,02
|1,84
|5,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,83
|10,00
|26,74
|Mondi Tire Kutsan
|6,51
|1,72
|-14,34
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,04
|2,64
|17,96
|Naturelgaz Sanayi
|9,35
|Net Holding
|4,41
|-1,56
|28,57
|Netaş Telekom.
|28,88
|1,33
|2,85
|Niğbaş Niğde Beton
|19,04
|9,99
|-63,38
|Nuh Çimento
|59,15
|0,77
|23,16
|Nurol GMYO
|17,29
|1,59
|137,17
|Odaş Elektrik
|3,53
|1,73
|-9,49
|Olmuksan-IP
|7,40
|1,37
|-37,55
|Orge Enerji Elektrik
|11,31
|3,29
|53,25
|Orma Orman Mahsulleri
|26,12
|5,66
|77,45
|Osmanlı Menkul
|35,64
|9,93
|15,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,90
|1,05
|5,31
|Otokar
|369,00
|1,68
|21,27
|Oyak Çimento
|7,18
|0,56
|-18,22
|Oyak Yat. Ort.
|9,16
|0,77
|31,80
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,18
|1,21
|-11,25
|Özak GMYO
|5,18
|1,17
|1,57
|Özbal Çelik Boru
|8,21
|4,99
|25,34
|Özderici GMYO
|1,98
|1,02
|-10,81
|Özerden Plastik
|8,72
|1,40
|-3,11
|Pamukova Elektrik
|29,80
|-2,93
|39,77
|Panora GMYO
|7,11
|-1,93
|16,41
|Papilon Savunma
|19,73
|2,55
|-13,31
|Park Elek.Madencilik
|5,27
|0,96
|-1,86
|Parsan
|34,12
|2,90
|40,41
|Pegasus
|73,30
|1,66
|-1,74
|Peker GMYO
|1,99
|-0,50
|-23,75
|Penguen Gıda
|4,15
|2,22
|-17,82
|Pera GMYO
|1,92
|0,52
|9,61
|Pergamon Dış Ticaret
|26,70
|0,75
|39,89
|Petkim
|5,94
|3,30
|19,28
|Petrokent Turizm
|2.796,00
|0,50
|208,47
|Pınar Et ve Un
|22,36
|1,64
|-3,95
|Pınar Su
|7,93
|1,02
|6,73
|Pınar Süt
|21,12
|1,54
|-8,49
|Plastikkart
|15,15
|0,13
|4,84
|Polisan Holding
|3,25
|2,52
|-15,80
|Politeknik Metal
|352,40
|5,73
|-13,14
|Prizma Press Matbaacılık
|5,63
|4,45
|2,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|114,90
|-0,17
|-8,30
|QNB Finansbank
|55,50
|0,73
|-21,11
|Ral Yatırım Holding
|3,94
|2,07
|-11,26
|Ray Sigorta
|12,88
|9,99
|-16,63
|Reysaş GMYO
|4,78
|1,06
|-12,29
|Reysaş Lojistik
|6,96
|1,46
|-24,68
|Rhea Girişim
|3,04
|1,00
|-18,28
|Rodrigo Tekstil
|24,44
|9,99
|78,26
|Royal Halı
|3,55
|2,01
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|33,72
|9,98
|11,36
|Sabancı Holding
|8,82
|2,56
|-23,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,52
|1,94
|-3,31
|Sanel Mühendislik
|5,20
|0,58
|52,05
|Sanifoam Sünger
|16,52
|0,12
|21,47
|Sanko Pazarlama
|13,34
|-1,77
|42,07
|Saray Matbaacılık
|5,94
|1,37
|-32,27
|Sarkuysan
|13,30
|-0,97
|50,45
|Sasa Polyester
|46,90
|3,95
|131,95
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,94
|9,99
|275,32
|Sekuro Plastik
|31,34
|0,13
|124,50
|Selçuk Ecza Deposu
|10,68
|1,62
|-21,76
|Selçuk Gıda
|4,48
|-0,88
|-10,04
|Senkron Güvenlik
|36,00
|0,00
|37,09
|Serve Film Prodüksiyon
|17,01
|0,06
|6,31
|Servet GMYO
|98,75
|-1,25
|25,96
|Seyitler Kimya
|33,90
|0,65
|35,11
|Silverline Endüstri
|6,21
|0,81
|-27,79
|Sinpaş GMYO
|4,30
|-3,59
|2,87
|Smartiks Yazılım
|7,09
|1,29
|-19,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,20
|-4,37
|41,25
|Söktaş
|4,44
|2,07
|-12,77
|Sönmez Filament
|55,15
|-5,65
|-21,44
|Sönmez Pamuklu
|22,00
|1,38
|-8,33
|Sumaş Suni Tahta
|79,00
|5,19
|54,15
|Şeker Fin. Kir.
|9,73
|9,94
|52,03
|Şekerbank
|1,22
|2,52
|-19,21
|Şişe Cam
|7,35
|0,96
|0,55
|Şok Marketler Ticaret
|11,94
|1,70
|-5,39
|T. Halk Bankası
|4,37
|1,16
|-21,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,52
|-0,30
|-14,62
|T.S.K.B.
|1,37
|1,48
|-21,56
|T.Tuborg
|18,54
|0,32
|2,60
|Taç Tarım Ürünleri
|25,30
|-0,78
|140,27
|Tat Gıda
|9,58
|1,38
|-17,14
|TAV Havalimanları
|21,04
|3,14
|-1,22
|Taze Kuru Gıda
|230,20
|0,31
|6,43
|Tek-Art Turizm
|1,79
|1,13
|-11,39
|Tekfen Holding
|15,22
|2,70
|-7,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,60
|2,49
|6,42
|Temapol Polimer Plastik
|17,78
|1,02
|54,61
|TGS Dış Ticaret
|19,13
|6,69
|50,51
|Tofaş Oto. Fab.
|33,86
|2,30
|9,54
|Torunlar GMYO
|3,20
|0,63
|-17,95
|Trabzon Liman
|30,66
|2,20
|-4,55
|Trabzonspor Sportif
|2,15
|1,90
|-11,89
|Trend GMYO
|7,14
|2,00
|-43,20
|TSKB GMYO
|6,13
|-0,33
|6,61
|Tuğçelik
|7,82
|1,03
|-3,22
|Tukaş
|7,98
|0,63
|-17,65
|Turcas Petrol
|4,53
|2,03
|-6,60
|Turkcell
|15,11
|0,94
|-6,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,80
|1,22
|76,26
|Tüpraş
|91,90
|2,11
|-14,91
|Türk Hava Yolları
|12,85
|0,78
|-0,46
|Türk İlaç Serum
|66,95
|9,93
|Türk Prysmian Kablo
|11,68
|1,65
|-3,47
|Türk Telekom
|6,70
|1,49
|-19,43
|Türk Traktör
|208,80
|1,02
|22,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,10
|1,49
|14,35
|Türkiye Sigorta
|6,35
|3,59
|-3,79
|Ufuk Yatırım
|20,00
|2,35
|49,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,81
|3,75
|37,03
|Ulusoy Elektrik
|57,55
|0,88
|12,07
|Ulusoy Un Sanayi
|15,29
|1,46
|32,96
|Umpaş Holding
|2,03
|0,00
|-22,22
|Uşak Seramik
|2,43
|0,41
|3,85
|Utopya Turizm
|36,90
|-10,00
|-4,90
|Uzertaş Boya
|50,00
|-1,67
|-11,66
|Ülker Bisküvi
|21,38
|1,52
|-7,61
|Vakıf Fin. Kir.
|25,44
|9,94
|497,18
|Vakıf GMYO
|3,17
|0,96
|-12,43
|Vakıf Yat. Ort.
|8,08
|2,28
|9,78
|Vakıflar Bankası
|3,53
|2,02
|-25,05
|Vakko Tekstil
|15,20
|9,99
|133,13
|Vanet Gıda
|8,38
|9,97
|8,41
|Verusa Holding
|57,20
|1,42
|26,83
|Verusaturk Girisim
|25,48
|3,24
|94,80
|Vestel
|37,26
|-0,64
|76,92
|Vestel Beyaz Eşya
|63,50
|3,42
|55,33
|Viking Kağıt
|7,30
|1,11
|-18,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,87
|0,29
|54,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|2,76
|-26,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|112,90
|4,73
|55,94
|Yataş
|14,82
|0,61
|2,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,13
|1,47
|-6,14
|Yeni Gimat GMYO
|13,26
|0,84
|14,39
|Yeşil GMYO
|1,33
|0,76
|-3,62
|Yeşil Yapı
|1,87
|0,54
|1,63
|Yeşil Yatırım Holding
|108,60
|1,31
|13,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.300,00
|0,33
|-1,92
|Yonga Mobilya
|26,90
|0,22
|-10,17
|Yükselen Çelik
|4,86
|1,25
|-7,11
|Yünsa
|15,04
|1,10
|8,27
|Zorlu Enerji
|2,33
|0,87
|-15,88
(Son)
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