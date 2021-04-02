Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.04.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)42.250,000,504,32
İş Bankası (C)5,072,25-25,36
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,400,59-11,92
İş Girişim20,945,9210,50
İş GMYO2,010,00-20,87
İş Y. Men. Değ.16,723,020,74
İş Yat. Ort.3,260,31-3,07
İşbir Holding8.950,002,29226,64
Işık Plastik Sanayi44,12-2,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,40-5,4122,81
İttifak Holding2,73-1,0922,42
İz Hayvancılık Tarım20,963,3516,44
İzmir Demir Çelik2,580,39-22,04
İzmir Fırça11,819,96112,41
Jantsa Jant Sanayi827,009,99149,32
Kafein Yazılım26,82-0,6725,44
Kaplamin30,40-4,28-10,06
Kardemir (A)6,25-1,115,04
Kardemir (B)6,24-1,4218,41
Kardemir (D)7,22-0,4124,91
Karel Elektronik29,881,9829,58
Karsan Otomotiv4,143,2427,38
Karsu Tekstil19,991,52133,80
Kartonsan70,500,36-25,53
Katmerciler Ekipman3,74-0,2721,43
Kent Gıda354,500,00-0,31
Kerevitaş Gıda5,792,12-12,01
Kervan Gıda18,06-0,7736,61
Kervansaray Yat. Holding0,801,27-36,51
Kiler GMYO2,22-0,89-11,55
Klimasan Klima23,103,3136,12
Koç Holding20,240,60-4,17
Konfrut Gıda21,105,5024,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji84,005,66254,73
Konya Çimento1.166,305,263,21
Kordsa Teknik Tekstil25,521,0364,12
Koza Altın122,601,4926,78
Koza Madencilik14,692,30-5,16
Körfez GMYO6,68-0,6015,17
Kristal Kola2,931,03-25,26
Kron Telekomünikasyon59,805,1062,32
Kuştur Kuşadası Turizm310,902,2797,65
Kuyumcukent Gayrimenkul2,221,83-3,48
Kütahya Porselen53,60-0,286,24
Lider Faktoring3,450,291,17
Link Bilgisayar41,12-2,7429,00
Logo Yazılım162,402,2729,40
Lokman Hekim Sağlık17,30-1,3160,90
Lüks Kadife82,85-3,55186,68
Makina Takım4,191,4522,87
Marka Yatırım Holding5,861,91-8,86
Marmaris Altınyunus228,101,47105,31
Marshall280,500,32-8,54
Martı GMYO2,75-1,080,00
Martı Otel2,35-0,4210,33
Mavi Giyim48,103,00-7,85
Mazhar Zorlu Holding38,520,0022,36
Mega Polietilen7,750,261,17
Menderes Tekstil3,090,320,00
Merit Turizm270,002,27222,58
Merko Gıda7,381,79-14,58
Metemtur Otelcilik28,86-0,0730,59
Metro Holding2,12-0,471,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,651,92-8,30
Metro Yatırım Ortaklığı2,19-3,10-6,01
Migros Ticaret38,566,40-9,91
Milpa5,07-0,2010,22
Mistral GMYO4,920,414,46
MLP Sağlık21,380,667,60
MMC San. ve Tic. Yat.6,206,3534,78
Mondi Tire Kutsan6,611,07-13,03
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,76-0,8517,17
Naturelgaz Sanayi10,289,95

Net Holding4,412,5628,57
Netaş Telekom.28,80-0,762,56
Niğbaş Niğde Beton20,829,35-59,96
Nuh Çimento60,150,2525,24
Nurol GMYO16,48-2,83126,06
Odaş Elektrik3,52-1,40-9,74
Olmuksan-IP7,37-0,81-37,81
Orge Enerji Elektrik12,907,1474,80
Orma Orman Mahsulleri28,003,0290,22
Osmanlı Menkul38,487,9124,37
Ostim Endüstriyel Yat2,86-0,693,86
Otokar372,500,8922,42
Oyak Çimento7,18-0,42-18,22
Oyak Yat. Ort.9,07-0,3330,50
Oylum Sınai Yatırımlar4,24-0,70-9,98
Özak GMYO5,170,001,37
Özbal Çelik Boru8,30-0,1226,72
Özderici GMYO1,990,00-10,36
Özerden Plastik8,850,57-1,67
Pamukova Elektrik31,02-0,3945,50
Panora GMYO7,11-1,8016,41
Papilon Savunma20,201,05-11,25
Park Elek.Madencilik5,963,8310,99
Parsan34,680,5842,72
Pegasus75,151,900,74
Peker GMYO1,99-0,50-23,75
Penguen Gıda4,150,97-17,82
Pera GMYO1,920,009,61
Pergamon Dış Ticaret26,18-1,1337,17
Petkim6,050,0021,49
Petrokent Turizm2.800,000,65208,91
Pınar Et ve Un23,383,450,43
Pınar Su7,930,256,73
Pınar Süt22,042,04-4,51
Plastikkart15,250,395,54
Polisan Holding3,300,30-14,51
Politeknik Metal358,502,22-11,64
Prizma Press Matbaacılık5,801,405,84
QNB Finans Fin. Kir.116,600,09-6,94
QNB Finansbank57,101,96-18,83
Ral Yatırım Holding3,900,00-12,16
Ray Sigorta14,169,94-8,35
Reysaş GMYO4,830,42-11,38
Reysaş Lojistik7,011,01-24,13
Rhea Girişim3,141,62-15,59
Rodrigo Tekstil23,50-2,0871,41
Royal Halı3,701,377,56
RTA Laboratuvarları32,80-2,738,32
Sabancı Holding9,212,45-19,63
Safkar Ege Soğutmacılık10,742,38-1,29
Sanel Mühendislik5,10-0,3949,12
Sanifoam Sünger18,273,8734,34
Sanko Pazarlama13,08-2,5339,30
Saray Matbaacılık5,88-1,51-32,95
Sarkuysan13,25-0,7549,89
Sasa Polyester47,400,21134,42
Say Yenilenebilir Enerji31,380,38268,74
Sekuro Plastik30,40-2,12117,77
Selçuk Ecza Deposu10,840,93-20,59
Selçuk Gıda4,490,00-9,84
Senkron Güvenlik35,00-0,5733,28
Serve Film Prodüksiyon17,702,9110,62
Servet GMYO97,20-1,7723,98
Seyitler Kimya33,30-0,8932,72
Silverline Endüstri6,250,48-27,33
Sinpaş GMYO4,461,596,70
Smartiks Yazılım7,221,26-18,51
Sodaş Sodyum Sanayii38,603,2146,57
Söktaş4,440,00-12,77
Sönmez Filament58,80-4,39-16,24
Sönmez Pamuklu21,880,55-8,83
Sumaş Suni Tahta79,802,4455,71
Şeker Fin. Kir.10,507,9164,06
Şekerbank1,21-1,63-19,87
Şişe Cam7,420,001,50
Şok Marketler Ticaret12,412,22-1,66
T. Halk Bankası4,480,90-19,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası27,482,77-11,53
T.S.K.B.1,400,72-19,84
T.Tuborg19,100,585,70
Taç Tarım Ürünleri26,404,35150,71
Tat Gıda9,791,24-15,32
TAV Havalimanları21,322,300,09
Taze Kuru Gıda228,50-1,085,64
Tek-Art Turizm1,830,55-9,41
Tekfen Holding15,250,59-7,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,710,007,28
Temapol Polimer Plastik17,58-1,1252,87
TGS Dış Ticaret17,57-2,9338,24
Tofaş Oto. Fab.34,201,7310,64
Torunlar GMYO3,23-0,31-17,18
Trabzon Liman32,967,712,62
Trabzonspor Sportif2,301,77-5,74
Trend GMYO7,08-0,28-43,68
TSKB GMYO5,98-1,164,00
Tuğçelik8,08-0,490,00
Tukaş8,101,50-16,41
Turcas Petrol4,591,10-5,36
Turkcell15,21-0,46-5,53
Tümosan Motor ve Traktör24,38-0,9773,28
Tüpraş92,750,43-14,12
Türk Hava Yolları13,070,541,24
Türk İlaç Serum60,30-9,93

Türk Prysmian Kablo12,072,64-0,25
Türk Telekom6,840,88-17,74
Türk Traktör212,801,2424,90
Türker Proje Gayrimenkul133,10-2,1317,89
Türkiye Sigorta6,764,002,42
Ufuk Yatırım20,54-0,7753,28
Ulaşlar Turizm Yat.6,066,8842,92
Ulusoy Elektrik57,400,3511,78
Ulusoy Un Sanayi16,558,0343,91
Umpaş Holding1,830,00-29,89
Uşak Seramik2,390,002,14
Utopya Turizm33,22-9,97-14,38
Uzertaş Boya52,004,88-8,13
Ülker Bisküvi21,881,30-5,45
Vakıf Fin. Kir.27,989,98556,81
Vakıf GMYO3,20-0,31-11,60
Vakıf Yat. Ort.7,96-1,738,15
Vakıflar Bankası3,661,10-22,29
Vakko Tekstil16,115,99147,09
Vanet Gıda7,93-5,372,59
Verusa Holding59,752,1432,48
Verusaturk Girisim25,500,9594,95
Vestel37,320,1177,21
Vestel Beyaz Eşya62,80-1,2653,62
Viking Kağıt7,29-0,55-19,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,82-0,7353,26
Yapı ve Kredi Bank.2,281,33-23,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.107,00-2,7347,79
Yataş15,25-0,395,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,11-1,44-6,59
Yeni Gimat GMYO13,23-0,2314,13
Yeşil GMYO1,340,00-2,90
Yeşil Yapı1,83-1,61-0,54
Yeşil Yatırım Holding105,50-0,4710,64
Yibitaş İnşaat Malzeme16.151,10-3,263,53
Yonga Mobilya27,500,73-8,16
Yükselen Çelik4,870,00-6,92
Yünsa15,06-0,868,41
Zorlu Enerji2,360,43-14,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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