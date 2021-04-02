Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 42.250,00 0,50 4,32 İş Bankası (C) 5,07 2,25 -25,36 İş Bankası (Kur.) 499.998,48 31,58 İş Fin.Kir. 3,40 0,59 -11,92 İş Girişim 20,94 5,92 10,50 İş GMYO 2,01 0,00 -20,87 İş Y. Men. Değ. 16,72 3,02 0,74 İş Yat. Ort. 3,26 0,31 -3,07 İşbir Holding 8.950,00 2,29 226,64 Işık Plastik Sanayi 44,12 -2,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,40 -5,41 22,81 İttifak Holding 2,73 -1,09 22,42 İz Hayvancılık Tarım 20,96 3,35 16,44 İzmir Demir Çelik 2,58 0,39 -22,04 İzmir Fırça 11,81 9,96 112,41 Jantsa Jant Sanayi 827,00 9,99 149,32 Kafein Yazılım 26,82 -0,67 25,44 Kaplamin 30,40 -4,28 -10,06 Kardemir (A) 6,25 -1,11 5,04 Kardemir (B) 6,24 -1,42 18,41 Kardemir (D) 7,22 -0,41 24,91 Karel Elektronik 29,88 1,98 29,58 Karsan Otomotiv 4,14 3,24 27,38 Karsu Tekstil 19,99 1,52 133,80 Kartonsan 70,50 0,36 -25,53 Katmerciler Ekipman 3,74 -0,27 21,43 Kent Gıda 354,50 0,00 -0,31 Kerevitaş Gıda 5,79 2,12 -12,01 Kervan Gıda 18,06 -0,77 36,61 Kervansaray Yat. Holding 0,80 1,27 -36,51 Kiler GMYO 2,22 -0,89 -11,55 Klimasan Klima 23,10 3,31 36,12 Koç Holding 20,24 0,60 -4,17 Konfrut Gıda 21,10 5,50 24,85 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 84,00 5,66 254,73 Konya Çimento 1.166,30 5,26 3,21 Kordsa Teknik Tekstil 25,52 1,03 64,12 Koza Altın 122,60 1,49 26,78 Koza Madencilik 14,69 2,30 -5,16 Körfez GMYO 6,68 -0,60 15,17 Kristal Kola 2,93 1,03 -25,26 Kron Telekomünikasyon 59,80 5,10 62,32 Kuştur Kuşadası Turizm 310,90 2,27 97,65 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 1,83 -3,48 Kütahya Porselen 53,60 -0,28 6,24 Lider Faktoring 3,45 0,29 1,17 Link Bilgisayar 41,12 -2,74 29,00 Logo Yazılım 162,40 2,27 29,40 Lokman Hekim Sağlık 17,30 -1,31 60,90 Lüks Kadife 82,85 -3,55 186,68 Makina Takım 4,19 1,45 22,87 Marka Yatırım Holding 5,86 1,91 -8,86 Marmaris Altınyunus 228,10 1,47 105,31 Marshall 280,50 0,32 -8,54 Martı GMYO 2,75 -1,08 0,00 Martı Otel 2,35 -0,42 10,33 Mavi Giyim 48,10 3,00 -7,85 Mazhar Zorlu Holding 38,52 0,00 22,36 Mega Polietilen 7,75 0,26 1,17 Menderes Tekstil 3,09 0,32 0,00 Merit Turizm 270,00 2,27 222,58 Merko Gıda 7,38 1,79 -14,58 Metemtur Otelcilik 28,86 -0,07 30,59 Metro Holding 2,12 -0,47 1,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,65 1,92 -8,30 Metro Yatırım Ortaklığı 2,19 -3,10 -6,01 Migros Ticaret 38,56 6,40 -9,91 Milpa 5,07 -0,20 10,22 Mistral GMYO 4,92 0,41 4,46 MLP Sağlık 21,38 0,66 7,60 MMC San. ve Tic. Yat. 6,20 6,35 34,78 Mondi Tire Kutsan 6,61 1,07 -13,03 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,76 -0,85 17,17 Naturelgaz Sanayi 10,28 9,95 Net Holding 4,41 2,56 28,57 Netaş Telekom. 28,80 -0,76 2,56 Niğbaş Niğde Beton 20,82 9,35 -59,96 Nuh Çimento 60,15 0,25 25,24 Nurol GMYO 16,48 -2,83 126,06 Odaş Elektrik 3,52 -1,40 -9,74 Olmuksan-IP 7,37 -0,81 -37,81 Orge Enerji Elektrik 12,90 7,14 74,80 Orma Orman Mahsulleri 28,00 3,02 90,22 Osmanlı Menkul 38,48 7,91 24,37 Ostim Endüstriyel Yat 2,86 -0,69 3,86 Otokar 372,50 0,89 22,42 Oyak Çimento 7,18 -0,42 -18,22 Oyak Yat. Ort. 9,07 -0,33 30,50 Oylum Sınai Yatırımlar 4,24 -0,70 -9,98 Özak GMYO 5,17 0,00 1,37 Özbal Çelik Boru 8,30 -0,12 26,72 Özderici GMYO 1,99 0,00 -10,36 Özerden Plastik 8,85 0,57 -1,67 Pamukova Elektrik 31,02 -0,39 45,50 Panora GMYO 7,11 -1,80 16,41 Papilon Savunma 20,20 1,05 -11,25 Park Elek.Madencilik 5,96 3,83 10,99 Parsan 34,68 0,58 42,72 Pegasus 75,15 1,90 0,74 Peker GMYO 1,99 -0,50 -23,75 Penguen Gıda 4,15 0,97 -17,82 Pera GMYO 1,92 0,00 9,61 Pergamon Dış Ticaret 26,18 -1,13 37,17 Petkim 6,05 0,00 21,49 Petrokent Turizm 2.800,00 0,65 208,91 Pınar Et ve Un 23,38 3,45 0,43 Pınar Su 7,93 0,25 6,73 Pınar Süt 22,04 2,04 -4,51 Plastikkart 15,25 0,39 5,54 Polisan Holding 3,30 0,30 -14,51 Politeknik Metal 358,50 2,22 -11,64 Prizma Press Matbaacılık 5,80 1,40 5,84 QNB Finans Fin. Kir. 116,60 0,09 -6,94 QNB Finansbank 57,10 1,96 -18,83 Ral Yatırım Holding 3,90 0,00 -12,16 Ray Sigorta 14,16 9,94 -8,35 Reysaş GMYO 4,83 0,42 -11,38 Reysaş Lojistik 7,01 1,01 -24,13 Rhea Girişim 3,14 1,62 -15,59 Rodrigo Tekstil 23,50 -2,08 71,41 Royal Halı 3,70 1,37 7,56 RTA Laboratuvarları 32,80 -2,73 8,32 Sabancı Holding 9,21 2,45 -19,63 Safkar Ege Soğutmacılık 10,74 2,38 -1,29 Sanel Mühendislik 5,10 -0,39 49,12 Sanifoam Sünger 18,27 3,87 34,34 Sanko Pazarlama 13,08 -2,53 39,30 Saray Matbaacılık 5,88 -1,51 -32,95 Sarkuysan 13,25 -0,75 49,89 Sasa Polyester 47,40 0,21 134,42 Say Yenilenebilir Enerji 31,38 0,38 268,74 Sekuro Plastik 30,40 -2,12 117,77 Selçuk Ecza Deposu 10,84 0,93 -20,59 Selçuk Gıda 4,49 0,00 -9,84 Senkron Güvenlik 35,00 -0,57 33,28 Serve Film Prodüksiyon 17,70 2,91 10,62 Servet GMYO 97,20 -1,77 23,98 Seyitler Kimya 33,30 -0,89 32,72 Silverline Endüstri 6,25 0,48 -27,33 Sinpaş GMYO 4,46 1,59 6,70 Smartiks Yazılım 7,22 1,26 -18,51 Sodaş Sodyum Sanayii 38,60 3,21 46,57 Söktaş 4,44 0,00 -12,77 Sönmez Filament 58,80 -4,39 -16,24 Sönmez Pamuklu 21,88 0,55 -8,83 Sumaş Suni Tahta 79,80 2,44 55,71 Şeker Fin. Kir. 10,50 7,91 64,06 Şekerbank 1,21 -1,63 -19,87 Şişe Cam 7,42 0,00 1,50 Şok Marketler Ticaret 12,41 2,22 -1,66 T. Halk Bankası 4,48 0,90 -19,42 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,48 2,77 -11,53 T.S.K.B. 1,40 0,72 -19,84 T.Tuborg 19,10 0,58 5,70 Taç Tarım Ürünleri 26,40 4,35 150,71 Tat Gıda 9,79 1,24 -15,32 TAV Havalimanları 21,32 2,30 0,09 Taze Kuru Gıda 228,50 -1,08 5,64 Tek-Art Turizm 1,83 0,55 -9,41 Tekfen Holding 15,25 0,59 -7,01 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,71 0,00 7,28 Temapol Polimer Plastik 17,58 -1,12 52,87 TGS Dış Ticaret 17,57 -2,93 38,24 Tofaş Oto. Fab. 34,20 1,73 10,64 Torunlar GMYO 3,23 -0,31 -17,18 Trabzon Liman 32,96 7,71 2,62 Trabzonspor Sportif 2,30 1,77 -5,74 Trend GMYO 7,08 -0,28 -43,68 TSKB GMYO 5,98 -1,16 4,00 Tuğçelik 8,08 -0,49 0,00 Tukaş 8,10 1,50 -16,41 Turcas Petrol 4,59 1,10 -5,36 Turkcell 15,21 -0,46 -5,53 Tümosan Motor ve Traktör 24,38 -0,97 73,28 Tüpraş 92,75 0,43 -14,12 Türk Hava Yolları 13,07 0,54 1,24 Türk İlaç Serum 60,30 -9,93 Türk Prysmian Kablo 12,07 2,64 -0,25 Türk Telekom 6,84 0,88 -17,74 Türk Traktör 212,80 1,24 24,90 Türker Proje Gayrimenkul 133,10 -2,13 17,89 Türkiye Sigorta 6,76 4,00 2,42 Ufuk Yatırım 20,54 -0,77 53,28 Ulaşlar Turizm Yat. 6,06 6,88 42,92 Ulusoy Elektrik 57,40 0,35 11,78 Ulusoy Un Sanayi 16,55 8,03 43,91 Umpaş Holding 1,83 0,00 -29,89 Uşak Seramik 2,39 0,00 2,14 Utopya Turizm 33,22 -9,97 -14,38 Uzertaş Boya 52,00 4,88 -8,13 Ülker Bisküvi 21,88 1,30 -5,45 Vakıf Fin. Kir. 27,98 9,98 556,81 Vakıf GMYO 3,20 -0,31 -11,60 Vakıf Yat. Ort. 7,96 -1,73 8,15 Vakıflar Bankası 3,66 1,10 -22,29 Vakko Tekstil 16,11 5,99 147,09 Vanet Gıda 7,93 -5,37 2,59 Verusa Holding 59,75 2,14 32,48 Verusaturk Girisim 25,50 0,95 94,95 Vestel 37,32 0,11 77,21 Vestel Beyaz Eşya 62,80 -1,26 53,62 Viking Kağıt 7,29 -0,55 -19,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,82 -0,73 53,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 1,33 -23,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 107,00 -2,73 47,79 Yataş 15,25 -0,39 5,54 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,11 -1,44 -6,59 Yeni Gimat GMYO 13,23 -0,23 14,13 Yeşil GMYO 1,34 0,00 -2,90 Yeşil Yapı 1,83 -1,61 -0,54 Yeşil Yatırım Holding 105,50 -0,47 10,64 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.151,10 -3,26 3,53 Yonga Mobilya 27,50 0,73 -8,16 Yükselen Çelik 4,87 0,00 -6,92 Yünsa 15,06 -0,86 8,41 Zorlu Enerji 2,36 0,43 -14,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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