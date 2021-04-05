Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 41.499,90 -1,78 2,47 İş Bankası (C) 4,97 -0,40 -26,83 İş Bankası (Kur.) 499.998,48 31,58 İş Fin.Kir. 3,36 -0,30 -12,95 İş Girişim 21,20 3,21 11,87 İş GMYO 1,96 -1,51 -22,83 İş Y. Men. Değ. 17,25 1,17 3,93 İş Yat. Ort. 3,18 -1,85 -5,44 İşbir Holding 8.849,00 -0,01 222,96 Işık Plastik Sanayi 43,46 -0,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,30 -4,41 14,04 İttifak Holding 2,76 0,36 23,77 İz Hayvancılık Tarım 19,22 -4,38 6,78 İzmir Demir Çelik 2,67 2,69 -19,32 İzmir Fırça 12,99 9,99 133,63 Jantsa Jant Sanayi 909,70 10,00 174,25 Kafein Yazılım 27,16 0,82 27,03 Kaplamin 29,70 -1,92 -12,13 Kardemir (A) 6,16 0,33 3,53 Kardemir (B) 6,22 1,14 18,03 Kardemir (D) 7,26 0,83 25,61 Karel Elektronik 29,70 0,81 28,79 Karsan Otomotiv 4,12 -0,96 26,77 Karsu Tekstil 19,86 -0,10 132,28 Kartonsan 68,75 -1,72 -27,38 Katmerciler Ekipman 3,68 -0,81 19,48 Kent Gıda 337,90 -2,62 -4,98 Kerevitaş Gıda 5,83 -0,51 -11,40 Kervan Gıda 18,52 2,89 40,09 Kervansaray Yat. Holding 0,74 -2,63 -41,27 Kiler GMYO 2,19 -0,45 -12,75 Klimasan Klima 24,48 3,47 44,25 Koç Holding 20,02 -0,20 -5,21 Konfrut Gıda 20,16 -1,75 19,29 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 77,10 -4,10 225,59 Konya Çimento 1.139,90 -1,48 0,88 Kordsa Teknik Tekstil 24,84 -0,24 59,74 Koza Altın 126,10 0,80 30,40 Koza Madencilik 15,26 1,73 -1,48 Körfez GMYO 6,63 0,15 14,31 Kristal Kola 2,82 -2,42 -28,06 Kron Telekomünikasyon 60,50 2,54 64,22 Kuştur Kuşadası Turizm 290,00 -3,33 84,36 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,49 7,33 8,26 Kütahya Porselen 53,65 0,19 6,34 Lider Faktoring 3,35 -0,89 -1,76 Link Bilgisayar 42,46 4,22 33,21 Logo Yazılım 180,40 5,50 43,75 Lokman Hekim Sağlık 17,07 -0,76 58,76 Lüks Kadife 76,00 -3,55 162,98 Makina Takım 4,09 -1,45 19,94 Marka Yatırım Holding 5,74 -0,52 -10,73 Marmaris Altınyunus 230,00 -1,29 107,02 Marshall 271,10 -2,13 -11,61 Martı GMYO 2,72 -0,73 -1,09 Martı Otel 2,28 -1,72 7,04 Mavi Giyim 47,54 -0,29 -8,93 Mazhar Zorlu Holding 37,36 0,00 18,68 Mega Polietilen 8,38 2,95 9,40 Menderes Tekstil 3,05 0,00 -1,29 Merit Turizm 247,10 -8,48 195,22 Merko Gıda 7,28 -2,54 -15,74 Metemtur Otelcilik 28,00 0,14 26,70 Metro Holding 2,30 1,77 10,58 Metro Petrol ve Tesisleri 2,70 0,37 -6,57 Metro Yatırım Ortaklığı 2,15 -2,71 -7,73 Migros Ticaret 38,54 0,68 -9,95 Milpa 5,11 1,39 11,09 Mistral GMYO 4,87 -1,62 3,40 MLP Sağlık 21,46 0,94 8,00 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -3,23 30,43 Mondi Tire Kutsan 6,56 0,00 -13,68 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 41,62 0,82 16,78 Naturelgaz Sanayi 11,30 9,92 Net Holding 4,40 -2,00 28,28 Netaş Telekom. 28,94 1,69 3,06 Niğbaş Niğde Beton 21,18 1,15 -59,27 Nuh Çimento 59,50 -0,67 23,89 Nurol GMYO 15,12 -6,38 107,41 Odaş Elektrik 3,60 2,56 -7,69 Olmuksan-IP 7,67 4,35 -35,27 Orge Enerji Elektrik 12,25 -4,89 65,99 Orma Orman Mahsulleri 28,96 1,61 96,74 Osmanlı Menkul 37,40 -2,50 20,88 Ostim Endüstriyel Yat 2,81 -0,71 2,04 Otokar 373,60 1,69 22,78 Oyak Çimento 7,20 0,42 -18,00 Oyak Yat. Ort. 8,99 -0,11 29,35 Oylum Sınai Yatırımlar 4,36 2,35 -7,43 Özak GMYO 5,13 0,00 0,59 Özbal Çelik Boru 8,89 6,59 35,73 Özderici GMYO 1,96 -0,51 -11,71 Özerden Plastik 8,51 -3,95 -5,44 Pamukova Elektrik 32,00 1,65 50,09 Panora GMYO 7,17 -2,05 17,39 Papilon Savunma 20,10 1,11 -11,69 Park Elek.Madencilik 5,91 0,00 10,06 Parsan 34,46 1,35 41,81 Pegasus 75,15 1,90 0,74 Peker GMYO 1,97 0,00 -24,52 Penguen Gıda 4,03 -1,47 -20,20 Pera GMYO 1,89 0,00 7,89 Pergamon Dış Ticaret 27,36 8,41 49,27 Petkim 6,13 2,34 23,09 Petrokent Turizm 2.800,00 0,13 208,91 Pınar Et ve Un 23,98 2,04 3,01 Pınar Su 8,49 5,60 14,27 Pınar Süt 22,36 1,82 -3,12 Plastikkart 15,23 0,79 5,40 Polisan Holding 3,29 0,30 -14,77 Politeknik Metal 351,20 -1,90 -13,44 Prizma Press Matbaacılık 5,86 0,69 6,93 QNB Finans Fin. Kir. 110,10 -5,49 -12,13 QNB Finansbank 53,95 -5,27 -23,31 Ral Yatırım Holding 3,87 -0,51 -12,84 Ray Sigorta 15,23 7,56 -1,42 Reysaş GMYO 4,80 0,42 -11,93 Reysaş Lojistik 7,13 2,30 -22,84 Rhea Girişim 3,03 1,00 -18,55 Rodrigo Tekstil 22,00 -4,35 60,47 Royal Halı 3,60 -0,55 4,65 RTA Laboratuvarları 28,40 -7,01 -6,21 Sabancı Holding 8,94 0,56 -18,92 Safkar Ege Soğutmacılık 10,81 1,60 -0,64 Sanel Mühendislik 4,60 -0,22 34,50 Sanifoam Sünger 19,11 1,22 40,51 Sanko Pazarlama 12,93 -1,30 37,70 Saray Matbaacılık 5,82 -0,51 -33,64 Sarkuysan 13,58 2,72 53,62 Sasa Polyester 47,50 1,28 134,92 Say Yenilenebilir Enerji 31,60 -0,82 271,33 Sekuro Plastik 29,86 -0,47 113,90 Selçuk Ecza Deposu 10,53 -1,22 -22,86 Selçuk Gıda 4,38 -1,57 -12,05 Senkron Güvenlik 38,50 10,00 46,61 Serve Film Prodüksiyon 16,91 -2,25 5,69 Servet GMYO 99,05 1,12 26,34 Seyitler Kimya 33,88 0,24 35,03 Silverline Endüstri 6,25 0,64 -27,33 Sinpaş GMYO 4,22 -1,17 0,96 Smartiks Yazılım 7,21 0,84 -18,62 Sodaş Sodyum Sanayii 37,54 0,00 42,54 Söktaş 4,74 7,73 -6,88 Sönmez Filament 58,00 -3,01 -17,38 Sönmez Pamuklu 23,36 9,98 -2,67 Sumaş Suni Tahta 79,00 -1,00 54,15 Şeker Fin. Kir. 9,87 -4,08 54,22 Şekerbank 1,21 0,00 -19,87 Şişe Cam 7,43 0,54 1,64 Şok Marketler Ticaret 12,46 -0,95 -1,27 T. Halk Bankası 4,43 0,00 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,24 -1,87 -15,52 T.S.K.B. 1,36 -1,45 -22,13 T.Tuborg 18,96 -0,21 4,93 Taç Tarım Ürünleri 26,00 0,00 146,91 Tat Gıda 9,78 1,66 -15,41 TAV Havalimanları 21,14 0,38 -0,75 Taze Kuru Gıda 228,90 0,09 5,83 Tek-Art Turizm 1,83 -0,54 -9,41 Tekfen Holding 15,27 0,93 -6,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,50 0,75 5,63 Temapol Polimer Plastik 17,33 -0,12 50,70 TGS Dış Ticaret 17,88 3,05 40,68 Tofaş Oto. Fab. 34,30 1,24 10,96 Torunlar GMYO 3,43 2,69 -12,05 Trabzon Liman 34,30 5,60 6,79 Trabzonspor Sportif 2,20 -0,90 -9,84 Trend GMYO 6,98 -0,99 -44,47 TSKB GMYO 5,65 -3,58 -1,74 Tuğçelik 7,94 1,28 -1,73 Tukaş 8,21 0,98 -15,27 Turcas Petrol 4,60 0,22 -5,15 Turkcell 15,09 -0,26 -6,27 Tümosan Motor ve Traktör 23,88 -0,42 69,72 Tüpraş 91,80 -0,33 -15,00 Türk Hava Yolları 12,91 0,00 0,00 Türk İlaç Serum 68,00 -6,85 Türk Prysmian Kablo 12,07 -2,66 -0,25 Türk Telekom 6,84 0,15 -17,74 Türk Traktör 219,40 3,93 28,78 Türker Proje Gayrimenkul 131,20 0,15 16,21 Türkiye Sigorta 6,76 1,96 2,42 Ufuk Yatırım 19,90 -1,87 48,51 Ulaşlar Turizm Yat. 5,83 0,52 37,50 Ulusoy Elektrik 56,40 -0,88 9,83 Ulusoy Un Sanayi 16,09 -2,96 39,91 Umpaş Holding 1,60 -3,03 -38,70 Uşak Seramik 2,38 0,85 1,71 Utopya Turizm 29,90 -9,99 -22,94 Uzertaş Boya 44,70 -6,45 -21,02 Ülker Bisküvi 22,30 1,83 -3,63 Vakıf Fin. Kir. 28,42 5,26 567,14 Vakıf GMYO 3,16 -0,94 -12,71 Vakıf Yat. Ort. 7,80 -1,14 5,98 Vakıflar Bankası 3,60 -0,83 -23,57 Vakko Tekstil 16,08 5,79 146,63 Vanet Gıda 7,80 2,36 0,91 Verusa Holding 64,95 5,70 44,01 Verusaturk Girisim 26,48 3,84 102,45 Vestel 36,32 -1,30 72,46 Vestel Beyaz Eşya 61,50 -1,68 50,44 Viking Kağıt 7,25 0,14 -19,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,78 1,65 52,36 Yapı ve Kredi Bank. 2,22 -0,89 -25,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 102,00 -4,23 40,88 Yataş 15,43 1,85 6,78 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,04 -1,46 -8,18 Yeni Gimat GMYO 13,12 -0,61 13,18 Yeşil GMYO 1,31 -1,50 -5,07 Yeşil Yapı 1,76 -2,22 -4,35 Yeşil Yatırım Holding 100,70 -2,99 5,61 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.999,90 0,00 2,56 Yonga Mobilya 25,26 -7,06 -15,64 Yükselen Çelik 4,88 0,41 -6,73 Yünsa 15,00 -0,20 7,98 Zorlu Enerji 2,32 0,87 -16,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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