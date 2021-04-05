Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

05.04.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)41.499,90-1,782,47
İş Bankası (C)4,97-0,40-26,83
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,36-0,30-12,95
İş Girişim21,203,2111,87
İş GMYO1,96-1,51-22,83
İş Y. Men. Değ.17,251,173,93
İş Yat. Ort.3,18-1,85-5,44
İşbir Holding8.849,00-0,01222,96
Işık Plastik Sanayi43,46-0,55

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,30-4,4114,04
İttifak Holding2,760,3623,77
İz Hayvancılık Tarım19,22-4,386,78
İzmir Demir Çelik2,672,69-19,32
İzmir Fırça12,999,99133,63
Jantsa Jant Sanayi909,7010,00174,25
Kafein Yazılım27,160,8227,03
Kaplamin29,70-1,92-12,13
Kardemir (A)6,160,333,53
Kardemir (B)6,221,1418,03
Kardemir (D)7,260,8325,61
Karel Elektronik29,700,8128,79
Karsan Otomotiv4,12-0,9626,77
Karsu Tekstil19,86-0,10132,28
Kartonsan68,75-1,72-27,38
Katmerciler Ekipman3,68-0,8119,48
Kent Gıda337,90-2,62-4,98
Kerevitaş Gıda5,83-0,51-11,40
Kervan Gıda18,522,8940,09
Kervansaray Yat. Holding0,74-2,63-41,27
Kiler GMYO2,19-0,45-12,75
Klimasan Klima24,483,4744,25
Koç Holding20,02-0,20-5,21
Konfrut Gıda20,16-1,7519,29
Kontrolmatik Teknoloji Enerji77,10-4,10225,59
Konya Çimento1.139,90-1,480,88
Kordsa Teknik Tekstil24,84-0,2459,74
Koza Altın126,100,8030,40
Koza Madencilik15,261,73-1,48
Körfez GMYO6,630,1514,31
Kristal Kola2,82-2,42-28,06
Kron Telekomünikasyon60,502,5464,22
Kuştur Kuşadası Turizm290,00-3,3384,36
Kuyumcukent Gayrimenkul2,497,338,26
Kütahya Porselen53,650,196,34
Lider Faktoring3,35-0,89-1,76
Link Bilgisayar42,464,2233,21
Logo Yazılım180,405,5043,75
Lokman Hekim Sağlık17,07-0,7658,76
Lüks Kadife76,00-3,55162,98
Makina Takım4,09-1,4519,94
Marka Yatırım Holding5,74-0,52-10,73
Marmaris Altınyunus230,00-1,29107,02
Marshall271,10-2,13-11,61
Martı GMYO2,72-0,73-1,09
Martı Otel2,28-1,727,04
Mavi Giyim47,54-0,29-8,93
Mazhar Zorlu Holding37,360,0018,68
Mega Polietilen8,382,959,40
Menderes Tekstil3,050,00-1,29
Merit Turizm247,10-8,48195,22
Merko Gıda7,28-2,54-15,74
Metemtur Otelcilik28,000,1426,70
Metro Holding2,301,7710,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,700,37-6,57
Metro Yatırım Ortaklığı2,15-2,71-7,73
Migros Ticaret38,540,68-9,95
Milpa5,111,3911,09
Mistral GMYO4,87-1,623,40
MLP Sağlık21,460,948,00
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-3,2330,43
Mondi Tire Kutsan6,560,00-13,68
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret41,620,8216,78
Naturelgaz Sanayi11,309,92

Net Holding4,40-2,0028,28
Netaş Telekom.28,941,693,06
Niğbaş Niğde Beton21,181,15-59,27
Nuh Çimento59,50-0,6723,89
Nurol GMYO15,12-6,38107,41
Odaş Elektrik3,602,56-7,69
Olmuksan-IP7,674,35-35,27
Orge Enerji Elektrik12,25-4,8965,99
Orma Orman Mahsulleri28,961,6196,74
Osmanlı Menkul37,40-2,5020,88
Ostim Endüstriyel Yat2,81-0,712,04
Otokar373,601,6922,78
Oyak Çimento7,200,42-18,00
Oyak Yat. Ort.8,99-0,1129,35
Oylum Sınai Yatırımlar4,362,35-7,43
Özak GMYO5,130,000,59
Özbal Çelik Boru8,896,5935,73
Özderici GMYO1,96-0,51-11,71
Özerden Plastik8,51-3,95-5,44
Pamukova Elektrik32,001,6550,09
Panora GMYO7,17-2,0517,39
Papilon Savunma20,101,11-11,69
Park Elek.Madencilik5,910,0010,06
Parsan34,461,3541,81
Pegasus75,151,900,74
Peker GMYO1,970,00-24,52
Penguen Gıda4,03-1,47-20,20
Pera GMYO1,890,007,89
Pergamon Dış Ticaret27,368,4149,27
Petkim6,132,3423,09
Petrokent Turizm2.800,000,13208,91
Pınar Et ve Un23,982,043,01
Pınar Su8,495,6014,27
Pınar Süt22,361,82-3,12
Plastikkart15,230,795,40
Polisan Holding3,290,30-14,77
Politeknik Metal351,20-1,90-13,44
Prizma Press Matbaacılık5,860,696,93
QNB Finans Fin. Kir.110,10-5,49-12,13
QNB Finansbank53,95-5,27-23,31
Ral Yatırım Holding3,87-0,51-12,84
Ray Sigorta15,237,56-1,42
Reysaş GMYO4,800,42-11,93
Reysaş Lojistik7,132,30-22,84
Rhea Girişim3,031,00-18,55
Rodrigo Tekstil22,00-4,3560,47
Royal Halı3,60-0,554,65
RTA Laboratuvarları28,40-7,01-6,21
Sabancı Holding8,940,56-18,92
Safkar Ege Soğutmacılık10,811,60-0,64
Sanel Mühendislik4,60-0,2234,50
Sanifoam Sünger19,111,2240,51
Sanko Pazarlama12,93-1,3037,70
Saray Matbaacılık5,82-0,51-33,64
Sarkuysan13,582,7253,62
Sasa Polyester47,501,28134,92
Say Yenilenebilir Enerji31,60-0,82271,33
Sekuro Plastik29,86-0,47113,90
Selçuk Ecza Deposu10,53-1,22-22,86
Selçuk Gıda4,38-1,57-12,05
Senkron Güvenlik38,5010,0046,61
Serve Film Prodüksiyon16,91-2,255,69
Servet GMYO99,051,1226,34
Seyitler Kimya33,880,2435,03
Silverline Endüstri6,250,64-27,33
Sinpaş GMYO4,22-1,170,96
Smartiks Yazılım7,210,84-18,62
Sodaş Sodyum Sanayii37,540,0042,54
Söktaş4,747,73-6,88
Sönmez Filament58,00-3,01-17,38
Sönmez Pamuklu23,369,98-2,67
Sumaş Suni Tahta79,00-1,0054,15
Şeker Fin. Kir.9,87-4,0854,22
Şekerbank1,210,00-19,87
Şişe Cam7,430,541,64
Şok Marketler Ticaret12,46-0,95-1,27
T. Halk Bankası4,430,00-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası26,24-1,87-15,52
T.S.K.B.1,36-1,45-22,13
T.Tuborg18,96-0,214,93
Taç Tarım Ürünleri26,000,00146,91
Tat Gıda9,781,66-15,41
TAV Havalimanları21,140,38-0,75
Taze Kuru Gıda228,900,095,83
Tek-Art Turizm1,83-0,54-9,41
Tekfen Holding15,270,93-6,89
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,500,755,63
Temapol Polimer Plastik17,33-0,1250,70
TGS Dış Ticaret17,883,0540,68
Tofaş Oto. Fab.34,301,2410,96
Torunlar GMYO3,432,69-12,05
Trabzon Liman34,305,606,79
Trabzonspor Sportif2,20-0,90-9,84
Trend GMYO6,98-0,99-44,47
TSKB GMYO5,65-3,58-1,74
Tuğçelik7,941,28-1,73
Tukaş8,210,98-15,27
Turcas Petrol4,600,22-5,15
Turkcell15,09-0,26-6,27
Tümosan Motor ve Traktör23,88-0,4269,72
Tüpraş91,80-0,33-15,00
Türk Hava Yolları12,910,000,00
Türk İlaç Serum68,00-6,85

Türk Prysmian Kablo12,07-2,66-0,25
Türk Telekom6,840,15-17,74
Türk Traktör219,403,9328,78
Türker Proje Gayrimenkul131,200,1516,21
Türkiye Sigorta6,761,962,42
Ufuk Yatırım19,90-1,8748,51
Ulaşlar Turizm Yat.5,830,5237,50
Ulusoy Elektrik56,40-0,889,83
Ulusoy Un Sanayi16,09-2,9639,91
Umpaş Holding1,60-3,03-38,70
Uşak Seramik2,380,851,71
Utopya Turizm29,90-9,99-22,94
Uzertaş Boya44,70-6,45-21,02
Ülker Bisküvi22,301,83-3,63
Vakıf Fin. Kir.28,425,26567,14
Vakıf GMYO3,16-0,94-12,71
Vakıf Yat. Ort.7,80-1,145,98
Vakıflar Bankası3,60-0,83-23,57
Vakko Tekstil16,085,79146,63
Vanet Gıda7,802,360,91
Verusa Holding64,955,7044,01
Verusaturk Girisim26,483,84102,45
Vestel36,32-1,3072,46
Vestel Beyaz Eşya61,50-1,6850,44
Viking Kağıt7,250,14-19,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,781,6552,36
Yapı ve Kredi Bank.2,22-0,89-25,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.102,00-4,2340,88
Yataş15,431,856,78
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,04-1,46-8,18
Yeni Gimat GMYO13,12-0,6113,18
Yeşil GMYO1,31-1,50-5,07
Yeşil Yapı1,76-2,22-4,35
Yeşil Yatırım Holding100,70-2,995,61
Yibitaş İnşaat Malzeme15.999,900,002,56
Yonga Mobilya25,26-7,06-15,64
Yükselen Çelik4,880,41-6,73
Yünsa15,00-0,207,98
Zorlu Enerji2,320,87-16,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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