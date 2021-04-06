Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|40.352,30
|0,01
|-0,36
|İş Bankası (C)
|4,94
|-1,20
|-27,27
|İş Bankası (Kur.)
|499.998,48
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,35
|-1,18
|-13,21
|İş Girişim
|20,40
|-2,86
|7,65
|İş GMYO
|1,97
|-1,01
|-22,44
|İş Y. Men. Değ.
|17,08
|-1,50
|2,91
|İş Yat. Ort.
|3,15
|-1,25
|-6,34
|İşbir Holding
|8.847,00
|-0,01
|222,88
|Işık Plastik Sanayi
|42,52
|0,38
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,18
|-9,23
|3,51
|İttifak Holding
|2,75
|0,73
|23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|19,03
|1,06
|5,72
|İzmir Demir Çelik
|2,66
|-1,85
|-19,63
|İzmir Fırça
|12,31
|-5,23
|121,40
|Jantsa Jant Sanayi
|994,00
|9,99
|201,66
|Kafein Yazılım
|28,56
|0,56
|33,58
|Kaplamin
|28,28
|-2,62
|-16,33
|Kardemir (A)
|6,16
|-0,65
|3,53
|Kardemir (B)
|6,17
|-1,12
|17,08
|Kardemir (D)
|7,25
|-1,23
|25,43
|Karel Elektronik
|30,12
|0,94
|30,62
|Karsan Otomotiv
|4,16
|1,71
|28,00
|Karsu Tekstil
|24,02
|9,88
|180,94
|Kartonsan
|68,70
|-0,15
|-27,44
|Katmerciler Ekipman
|3,73
|-2,10
|21,10
|Kent Gıda
|334,80
|-0,77
|-5,85
|Kerevitaş Gıda
|5,79
|-0,69
|-12,01
|Kervan Gıda
|18,08
|-1,31
|36,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|-1,39
|-43,65
|Kiler GMYO
|2,20
|-1,79
|-12,35
|Klimasan Klima
|23,48
|-1,84
|38,36
|Koç Holding
|19,89
|-0,85
|-5,82
|Konfrut Gıda
|19,34
|-3,11
|14,44
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|75,55
|-2,45
|219,05
|Konya Çimento
|1.137,50
|0,35
|0,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,20
|1,94
|62,06
|Koza Altın
|124,40
|-1,35
|28,65
|Koza Madencilik
|15,37
|0,59
|-0,77
|Körfez GMYO
|6,61
|-0,60
|13,97
|Kristal Kola
|2,76
|-1,08
|-29,59
|Kron Telekomünikasyon
|62,20
|3,67
|68,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|274,10
|0,00
|74,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,50
|-1,57
|8,70
|Kütahya Porselen
|53,90
|0,37
|6,84
|Lider Faktoring
|3,35
|-0,59
|-1,76
|Link Bilgisayar
|41,10
|-0,34
|28,94
|Logo Yazılım
|182,00
|-0,71
|45,02
|Lokman Hekim Sağlık
|17,26
|0,88
|60,52
|Lüks Kadife
|76,15
|7,33
|163,49
|Makina Takım
|4,03
|-1,23
|18,18
|Marka Yatırım Holding
|6,44
|1,58
|0,16
|Marmaris Altınyunus
|230,40
|0,17
|107,38
|Marshall
|265,20
|-1,08
|-13,53
|Martı GMYO
|2,70
|-0,74
|-1,82
|Martı Otel
|2,24
|-0,44
|5,16
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,80
|Mavi Giyim
|46,64
|-1,44
|-10,65
|Mazhar Zorlu Holding
|36,02
|-1,58
|14,42
|Mega Polietilen
|8,25
|0,73
|7,70
|Menderes Tekstil
|3,06
|1,66
|-0,97
|Merit Turizm
|240,00
|-1,28
|186,74
|Merko Gıda
|7,24
|-0,14
|-16,20
|Metemtur Otelcilik
|26,80
|-2,33
|21,27
|Metro Holding
|2,30
|-3,36
|10,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,66
|-2,21
|-7,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,16
|0,00
|-7,30
|Migros Ticaret
|37,68
|-0,84
|-11,96
|Milpa
|4,91
|-3,35
|6,74
|Mistral GMYO
|4,88
|0,83
|3,61
|MLP Sağlık
|21,26
|-0,93
|7,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,50
|3,17
|41,30
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|0,00
|-12,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,46
|2,21
|24,75
|Naturelgaz Sanayi
|12,43
|10,00
|Net Holding
|4,49
|2,28
|30,90
|Netaş Telekom.
|28,78
|0,63
|2,49
|Niğbaş Niğde Beton
|18,57
|-3,03
|-64,29
|Nuh Çimento
|60,20
|0,92
|25,34
|Nurol GMYO
|15,70
|3,84
|115,36
|Odaş Elektrik
|3,67
|-1,34
|-5,90
|Olmuksan-IP
|8,16
|0,99
|-31,14
|Orge Enerji Elektrik
|12,19
|-0,89
|65,18
|Orma Orman Mahsulleri
|26,12
|-9,93
|77,45
|Osmanlı Menkul
|35,38
|-4,17
|14,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,80
|0,72
|1,68
|Otokar
|372,70
|0,13
|22,48
|Oyak Çimento
|7,26
|-0,41
|-17,31
|Oyak Yat. Ort.
|8,98
|0,90
|29,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,31
|-0,46
|-8,49
|Özak GMYO
|5,09
|-1,17
|-0,20
|Özbal Çelik Boru
|8,75
|-3,95
|33,59
|Özderici GMYO
|1,98
|-1,49
|-10,81
|Özerden Plastik
|8,20
|-3,64
|-8,89
|Pamukova Elektrik
|33,54
|0,90
|57,32
|Panora GMYO
|7,02
|-1,54
|14,94
|Papilon Savunma
|20,20
|-2,23
|-11,25
|Park Elek.Madencilik
|5,81
|-0,85
|8,19
|Parsan
|34,54
|-1,03
|42,14
|Pegasus
|75,95
|-0,33
|1,81
|Peker GMYO
|1,98
|0,51
|-24,14
|Penguen Gıda
|3,99
|-1,24
|-20,99
|Pera GMYO
|1,86
|-1,06
|6,18
|Pergamon Dış Ticaret
|26,42
|-1,27
|44,14
|Petkim
|6,07
|-1,46
|21,89
|Petrokent Turizm
|2.602,00
|-3,63
|187,07
|Pınar Et ve Un
|23,58
|-0,59
|1,29
|Pınar Su
|8,55
|-1,16
|15,07
|Pınar Süt
|22,18
|-1,51
|-3,90
|Plastikkart
|15,26
|1,13
|5,61
|Polisan Holding
|3,30
|0,10
|-14,17
|Politeknik Metal
|342,30
|-1,07
|-15,63
|Prizma Press Matbaacılık
|5,65
|-3,91
|3,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,20
|0,00
|-10,45
|QNB Finansbank
|53,60
|-0,74
|-23,81
|Ral Yatırım Holding
|3,77
|-1,31
|-15,09
|Ray Sigorta
|14,50
|-4,29
|-6,15
|Reysaş GMYO
|4,82
|0,21
|-11,56
|Reysaş Lojistik
|6,99
|-1,13
|-24,35
|Rhea Girişim
|2,98
|-1,00
|-19,89
|Rodrigo Tekstil
|21,00
|-0,10
|53,17
|Royal Halı
|3,61
|0,84
|4,94
|RTA Laboratuvarları
|28,80
|4,73
|-4,89
|Sabancı Holding
|8,77
|-1,02
|-20,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,52
|-1,77
|-3,31
|Sanel Mühendislik
|5,00
|3,52
|46,20
|Sanifoam Sünger
|19,69
|-1,50
|44,78
|Sanko Pazarlama
|12,96
|0,93
|38,02
|Saray Matbaacılık
|5,86
|-0,85
|-33,18
|Sarkuysan
|14,85
|6,83
|67,99
|Sasa Polyester
|46,88
|-0,26
|131,85
|Say Yenilenebilir Enerji
|36,64
|4,57
|330,55
|Sekuro Plastik
|29,00
|-0,41
|107,74
|Selçuk Ecza Deposu
|10,48
|-0,19
|-23,22
|Selçuk Gıda
|4,45
|1,60
|-10,64
|Senkron Güvenlik
|42,34
|9,97
|61,23
|Serve Film Prodüksiyon
|17,20
|0,00
|7,50
|Servet GMYO
|96,80
|-1,93
|23,47
|Seyitler Kimya
|32,84
|-3,13
|30,88
|Silverline Endüstri
|6,30
|-3,08
|-26,74
|Sinpaş GMYO
|4,23
|0,71
|1,20
|Smartiks Yazılım
|7,14
|-1,38
|-19,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|36,70
|0,66
|39,35
|Söktaş
|4,88
|6,09
|-4,13
|Sönmez Filament
|57,50
|0,00
|-18,09
|Sönmez Pamuklu
|21,40
|-8,15
|-10,83
|Sumaş Suni Tahta
|77,00
|-1,28
|50,24
|Şeker Fin. Kir.
|9,60
|-1,94
|50,00
|Şekerbank
|1,21
|-0,82
|-19,87
|Şişe Cam
|7,42
|-0,67
|1,50
|Şok Marketler Ticaret
|12,72
|0,71
|0,79
|T. Halk Bankası
|4,45
|-0,67
|-19,96
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,90
|0,00
|-16,61
|T.S.K.B.
|1,39
|0,00
|-20,41
|T.Tuborg
|18,70
|-0,43
|3,49
|Taç Tarım Ürünleri
|22,50
|-6,48
|113,68
|Tat Gıda
|9,66
|-1,02
|-16,45
|TAV Havalimanları
|22,00
|0,64
|3,29
|Taze Kuru Gıda
|220,30
|5,86
|1,85
|Tek-Art Turizm
|1,88
|-1,05
|-6,93
|Tekfen Holding
|15,47
|-0,51
|-5,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,33
|-0,37
|4,30
|Temapol Polimer Plastik
|17,38
|1,64
|51,13
|TGS Dış Ticaret
|16,90
|-2,65
|32,97
|Tofaş Oto. Fab.
|33,94
|0,06
|9,80
|Torunlar GMYO
|3,37
|-2,60
|-13,59
|Trabzon Liman
|32,08
|-2,67
|-0,12
|Trabzonspor Sportif
|2,20
|0,92
|-9,84
|Trend GMYO
|6,90
|-0,14
|-45,11
|TSKB GMYO
|5,50
|-0,54
|-4,35
|Tuğçelik
|7,90
|-0,63
|-2,23
|Tukaş
|8,14
|-0,73
|-16,00
|Turcas Petrol
|4,59
|0,88
|-5,36
|Turkcell
|15,01
|-1,05
|-6,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|24,48
|3,47
|73,99
|Tüpraş
|92,00
|-0,33
|-14,81
|Türk Hava Yolları
|13,07
|0,08
|1,24
|Türk İlaç Serum
|59,15
|-9,97
|Türk Prysmian Kablo
|11,90
|-0,34
|-1,65
|Türk Telekom
|6,80
|-1,02
|-18,22
|Türk Traktör
|225,00
|2,09
|32,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,80
|9,96
|30,03
|Türkiye Sigorta
|6,68
|-1,76
|1,21
|Ufuk Yatırım
|19,60
|-1,36
|46,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,52
|-2,47
|30,19
|Ulusoy Elektrik
|57,35
|2,41
|11,68
|Ulusoy Un Sanayi
|16,08
|1,07
|39,83
|Umpaş Holding
|1,60
|7,38
|-38,70
|Uşak Seramik
|2,42
|0,00
|3,42
|Utopya Turizm
|26,92
|-9,97
|-30,62
|Uzertaş Boya
|43,30
|0,37
|-23,50
|Ülker Bisküvi
|22,04
|-1,34
|-4,75
|Vakıf Fin. Kir.
|26,78
|-5,04
|528,64
|Vakıf GMYO
|3,18
|-1,55
|-12,15
|Vakıf Yat. Ort.
|7,78
|0,00
|5,71
|Vakıflar Bankası
|3,60
|-0,55
|-23,57
|Vakko Tekstil
|15,80
|2,46
|142,33
|Vanet Gıda
|7,06
|-3,95
|-8,67
|Verusa Holding
|63,95
|-3,11
|41,80
|Verusaturk Girisim
|25,94
|-3,35
|98,32
|Vestel
|36,12
|-0,22
|71,51
|Vestel Beyaz Eşya
|62,45
|0,73
|52,76
|Viking Kağıt
|7,45
|0,27
|-17,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,36
|2,79
|65,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|-1,34
|-26,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|100,00
|4,11
|38,12
|Yataş
|16,25
|0,87
|12,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,97
|-0,75
|-9,77
|Yeni Gimat GMYO
|13,07
|-0,31
|12,75
|Yeşil GMYO
|1,29
|-2,27
|-6,52
|Yeşil Yapı
|1,77
|-0,56
|-3,80
|Yeşil Yatırım Holding
|95,45
|-3,68
|0,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.600,30
|0,00
|0,00
|Yonga Mobilya
|26,00
|-0,76
|-13,17
|Yükselen Çelik
|4,85
|0,21
|-7,30
|Yünsa
|14,90
|-0,67
|7,26
|Zorlu Enerji
|2,29
|-0,43
|-17,33
(Son)
Kaynak: AA
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