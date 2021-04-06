Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

06.04.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)40.352,300,01-0,36
İş Bankası (C)4,94-1,20-27,27
İş Bankası (Kur.)499.998,48

31,58
İş Fin.Kir.3,35-1,18-13,21
İş Girişim20,40-2,867,65
İş GMYO1,97-1,01-22,44
İş Y. Men. Değ.17,08-1,502,91
İş Yat. Ort.3,15-1,25-6,34
İşbir Holding8.847,00-0,01222,88
Işık Plastik Sanayi42,520,38

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,18-9,233,51
İttifak Holding2,750,7323,32
İz Hayvancılık Tarım19,031,065,72
İzmir Demir Çelik2,66-1,85-19,63
İzmir Fırça12,31-5,23121,40
Jantsa Jant Sanayi994,009,99201,66
Kafein Yazılım28,560,5633,58
Kaplamin28,28-2,62-16,33
Kardemir (A)6,16-0,653,53
Kardemir (B)6,17-1,1217,08
Kardemir (D)7,25-1,2325,43
Karel Elektronik30,120,9430,62
Karsan Otomotiv4,161,7128,00
Karsu Tekstil24,029,88180,94
Kartonsan68,70-0,15-27,44
Katmerciler Ekipman3,73-2,1021,10
Kent Gıda334,80-0,77-5,85
Kerevitaş Gıda5,79-0,69-12,01
Kervan Gıda18,08-1,3136,76
Kervansaray Yat. Holding0,71-1,39-43,65
Kiler GMYO2,20-1,79-12,35
Klimasan Klima23,48-1,8438,36
Koç Holding19,89-0,85-5,82
Konfrut Gıda19,34-3,1114,44
Kontrolmatik Teknoloji Enerji75,55-2,45219,05
Konya Çimento1.137,500,350,66
Kordsa Teknik Tekstil25,201,9462,06
Koza Altın124,40-1,3528,65
Koza Madencilik15,370,59-0,77
Körfez GMYO6,61-0,6013,97
Kristal Kola2,76-1,08-29,59
Kron Telekomünikasyon62,203,6768,84
Kuştur Kuşadası Turizm274,100,0074,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,50-1,578,70
Kütahya Porselen53,900,376,84
Lider Faktoring3,35-0,59-1,76
Link Bilgisayar41,10-0,3428,94
Logo Yazılım182,00-0,7145,02
Lokman Hekim Sağlık17,260,8860,52
Lüks Kadife76,157,33163,49
Makina Takım4,03-1,2318,18
Marka Yatırım Holding6,441,580,16
Marmaris Altınyunus230,400,17107,38
Marshall265,20-1,08-13,53
Martı GMYO2,70-0,74-1,82
Martı Otel2,24-0,445,16
Matriks Bilgi Dağıtım30,80

Mavi Giyim46,64-1,44-10,65
Mazhar Zorlu Holding36,02-1,5814,42
Mega Polietilen8,250,737,70
Menderes Tekstil3,061,66-0,97
Merit Turizm240,00-1,28186,74
Merko Gıda7,24-0,14-16,20
Metemtur Otelcilik26,80-2,3321,27
Metro Holding2,30-3,3610,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,66-2,21-7,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,160,00-7,30
Migros Ticaret37,68-0,84-11,96
Milpa4,91-3,356,74
Mistral GMYO4,880,833,61
MLP Sağlık21,26-0,937,00
MMC San. ve Tic. Yat.6,503,1741,30
Mondi Tire Kutsan6,670,00-12,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,462,2124,75
Naturelgaz Sanayi12,4310,00

Net Holding4,492,2830,90
Netaş Telekom.28,780,632,49
Niğbaş Niğde Beton18,57-3,03-64,29
Nuh Çimento60,200,9225,34
Nurol GMYO15,703,84115,36
Odaş Elektrik3,67-1,34-5,90
Olmuksan-IP8,160,99-31,14
Orge Enerji Elektrik12,19-0,8965,18
Orma Orman Mahsulleri26,12-9,9377,45
Osmanlı Menkul35,38-4,1714,35
Ostim Endüstriyel Yat2,800,721,68
Otokar372,700,1322,48
Oyak Çimento7,26-0,41-17,31
Oyak Yat. Ort.8,980,9029,21
Oylum Sınai Yatırımlar4,31-0,46-8,49
Özak GMYO5,09-1,17-0,20
Özbal Çelik Boru8,75-3,9533,59
Özderici GMYO1,98-1,49-10,81
Özerden Plastik8,20-3,64-8,89
Pamukova Elektrik33,540,9057,32
Panora GMYO7,02-1,5414,94
Papilon Savunma20,20-2,23-11,25
Park Elek.Madencilik5,81-0,858,19
Parsan34,54-1,0342,14
Pegasus75,95-0,331,81
Peker GMYO1,980,51-24,14
Penguen Gıda3,99-1,24-20,99
Pera GMYO1,86-1,066,18
Pergamon Dış Ticaret26,42-1,2744,14
Petkim6,07-1,4621,89
Petrokent Turizm2.602,00-3,63187,07
Pınar Et ve Un23,58-0,591,29
Pınar Su8,55-1,1615,07
Pınar Süt22,18-1,51-3,90
Plastikkart15,261,135,61
Polisan Holding3,300,10-14,17
Politeknik Metal342,30-1,07-15,63
Prizma Press Matbaacılık5,65-3,913,10
QNB Finans Fin. Kir.112,200,00-10,45
QNB Finansbank53,60-0,74-23,81
Ral Yatırım Holding3,77-1,31-15,09
Ray Sigorta14,50-4,29-6,15
Reysaş GMYO4,820,21-11,56
Reysaş Lojistik6,99-1,13-24,35
Rhea Girişim2,98-1,00-19,89
Rodrigo Tekstil21,00-0,1053,17
Royal Halı3,610,844,94
RTA Laboratuvarları28,804,73-4,89
Sabancı Holding8,77-1,02-20,46
Safkar Ege Soğutmacılık10,52-1,77-3,31
Sanel Mühendislik5,003,5246,20
Sanifoam Sünger19,69-1,5044,78
Sanko Pazarlama12,960,9338,02
Saray Matbaacılık5,86-0,85-33,18
Sarkuysan14,856,8367,99
Sasa Polyester46,88-0,26131,85
Say Yenilenebilir Enerji36,644,57330,55
Sekuro Plastik29,00-0,41107,74
Selçuk Ecza Deposu10,48-0,19-23,22
Selçuk Gıda4,451,60-10,64
Senkron Güvenlik42,349,9761,23
Serve Film Prodüksiyon17,200,007,50
Servet GMYO96,80-1,9323,47
Seyitler Kimya32,84-3,1330,88
Silverline Endüstri6,30-3,08-26,74
Sinpaş GMYO4,230,711,20
Smartiks Yazılım7,14-1,38-19,41
Sodaş Sodyum Sanayii36,700,6639,35
Söktaş4,886,09-4,13
Sönmez Filament57,500,00-18,09
Sönmez Pamuklu21,40-8,15-10,83
Sumaş Suni Tahta77,00-1,2850,24
Şeker Fin. Kir.9,60-1,9450,00
Şekerbank1,21-0,82-19,87
Şişe Cam7,42-0,671,50
Şok Marketler Ticaret12,720,710,79
T. Halk Bankası4,45-0,67-19,96
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,900,00-16,61
T.S.K.B.1,390,00-20,41
T.Tuborg18,70-0,433,49
Taç Tarım Ürünleri22,50-6,48113,68
Tat Gıda9,66-1,02-16,45
TAV Havalimanları22,000,643,29
Taze Kuru Gıda220,305,861,85
Tek-Art Turizm1,88-1,05-6,93
Tekfen Holding15,47-0,51-5,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,33-0,374,30
Temapol Polimer Plastik17,381,6451,13
TGS Dış Ticaret16,90-2,6532,97
Tofaş Oto. Fab.33,940,069,80
Torunlar GMYO3,37-2,60-13,59
Trabzon Liman32,08-2,67-0,12
Trabzonspor Sportif2,200,92-9,84
Trend GMYO6,90-0,14-45,11
TSKB GMYO5,50-0,54-4,35
Tuğçelik7,90-0,63-2,23
Tukaş8,14-0,73-16,00
Turcas Petrol4,590,88-5,36
Turkcell15,01-1,05-6,77
Tümosan Motor ve Traktör24,483,4773,99
Tüpraş92,00-0,33-14,81
Türk Hava Yolları13,070,081,24
Türk İlaç Serum59,15-9,97

Türk Prysmian Kablo11,90-0,34-1,65
Türk Telekom6,80-1,02-18,22
Türk Traktör225,002,0932,07
Türker Proje Gayrimenkul146,809,9630,03
Türkiye Sigorta6,68-1,761,21
Ufuk Yatırım19,60-1,3646,27
Ulaşlar Turizm Yat.5,52-2,4730,19
Ulusoy Elektrik57,352,4111,68
Ulusoy Un Sanayi16,081,0739,83
Umpaş Holding1,607,38-38,70
Uşak Seramik2,420,003,42
Utopya Turizm26,92-9,97-30,62
Uzertaş Boya43,300,37-23,50
Ülker Bisküvi22,04-1,34-4,75
Vakıf Fin. Kir.26,78-5,04528,64
Vakıf GMYO3,18-1,55-12,15
Vakıf Yat. Ort.7,780,005,71
Vakıflar Bankası3,60-0,55-23,57
Vakko Tekstil15,802,46142,33
Vanet Gıda7,06-3,95-8,67
Verusa Holding63,95-3,1141,80
Verusaturk Girisim25,94-3,3598,32
Vestel36,12-0,2271,51
Vestel Beyaz Eşya62,450,7352,76
Viking Kağıt7,450,27-17,22
Yapı Kredi Koray GMYO7,362,7965,39
Yapı ve Kredi Bank.2,21-1,34-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.100,004,1138,12
Yataş16,250,8712,46
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,97-0,75-9,77
Yeni Gimat GMYO13,07-0,3112,75
Yeşil GMYO1,29-2,27-6,52
Yeşil Yapı1,77-0,56-3,80
Yeşil Yatırım Holding95,45-3,680,10
Yibitaş İnşaat Malzeme15.600,300,000,00
Yonga Mobilya26,00-0,76-13,17
Yükselen Çelik4,850,21-7,30
Yünsa14,90-0,677,26
Zorlu Enerji2,29-0,43-17,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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