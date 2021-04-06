Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 40.352,30 0,01 -0,36 İş Bankası (C) 4,94 -1,20 -27,27 İş Bankası (Kur.) 499.998,48 31,58 İş Fin.Kir. 3,35 -1,18 -13,21 İş Girişim 20,40 -2,86 7,65 İş GMYO 1,97 -1,01 -22,44 İş Y. Men. Değ. 17,08 -1,50 2,91 İş Yat. Ort. 3,15 -1,25 -6,34 İşbir Holding 8.847,00 -0,01 222,88 Işık Plastik Sanayi 42,52 0,38 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 -9,23 3,51 İttifak Holding 2,75 0,73 23,32 İz Hayvancılık Tarım 19,03 1,06 5,72 İzmir Demir Çelik 2,66 -1,85 -19,63 İzmir Fırça 12,31 -5,23 121,40 Jantsa Jant Sanayi 994,00 9,99 201,66 Kafein Yazılım 28,56 0,56 33,58 Kaplamin 28,28 -2,62 -16,33 Kardemir (A) 6,16 -0,65 3,53 Kardemir (B) 6,17 -1,12 17,08 Kardemir (D) 7,25 -1,23 25,43 Karel Elektronik 30,12 0,94 30,62 Karsan Otomotiv 4,16 1,71 28,00 Karsu Tekstil 24,02 9,88 180,94 Kartonsan 68,70 -0,15 -27,44 Katmerciler Ekipman 3,73 -2,10 21,10 Kent Gıda 334,80 -0,77 -5,85 Kerevitaş Gıda 5,79 -0,69 -12,01 Kervan Gıda 18,08 -1,31 36,76 Kervansaray Yat. Holding 0,71 -1,39 -43,65 Kiler GMYO 2,20 -1,79 -12,35 Klimasan Klima 23,48 -1,84 38,36 Koç Holding 19,89 -0,85 -5,82 Konfrut Gıda 19,34 -3,11 14,44 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 75,55 -2,45 219,05 Konya Çimento 1.137,50 0,35 0,66 Kordsa Teknik Tekstil 25,20 1,94 62,06 Koza Altın 124,40 -1,35 28,65 Koza Madencilik 15,37 0,59 -0,77 Körfez GMYO 6,61 -0,60 13,97 Kristal Kola 2,76 -1,08 -29,59 Kron Telekomünikasyon 62,20 3,67 68,84 Kuştur Kuşadası Turizm 274,10 0,00 74,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,50 -1,57 8,70 Kütahya Porselen 53,90 0,37 6,84 Lider Faktoring 3,35 -0,59 -1,76 Link Bilgisayar 41,10 -0,34 28,94 Logo Yazılım 182,00 -0,71 45,02 Lokman Hekim Sağlık 17,26 0,88 60,52 Lüks Kadife 76,15 7,33 163,49 Makina Takım 4,03 -1,23 18,18 Marka Yatırım Holding 6,44 1,58 0,16 Marmaris Altınyunus 230,40 0,17 107,38 Marshall 265,20 -1,08 -13,53 Martı GMYO 2,70 -0,74 -1,82 Martı Otel 2,24 -0,44 5,16 Matriks Bilgi Dağıtım 30,80 Mavi Giyim 46,64 -1,44 -10,65 Mazhar Zorlu Holding 36,02 -1,58 14,42 Mega Polietilen 8,25 0,73 7,70 Menderes Tekstil 3,06 1,66 -0,97 Merit Turizm 240,00 -1,28 186,74 Merko Gıda 7,24 -0,14 -16,20 Metemtur Otelcilik 26,80 -2,33 21,27 Metro Holding 2,30 -3,36 10,58 Metro Petrol ve Tesisleri 2,66 -2,21 -7,96 Metro Yatırım Ortaklığı 2,16 0,00 -7,30 Migros Ticaret 37,68 -0,84 -11,96 Milpa 4,91 -3,35 6,74 Mistral GMYO 4,88 0,83 3,61 MLP Sağlık 21,26 -0,93 7,00 MMC San. ve Tic. Yat. 6,50 3,17 41,30 Mondi Tire Kutsan 6,67 0,00 -12,24 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 44,46 2,21 24,75 Naturelgaz Sanayi 12,43 10,00 Net Holding 4,49 2,28 30,90 Netaş Telekom. 28,78 0,63 2,49 Niğbaş Niğde Beton 18,57 -3,03 -64,29 Nuh Çimento 60,20 0,92 25,34 Nurol GMYO 15,70 3,84 115,36 Odaş Elektrik 3,67 -1,34 -5,90 Olmuksan-IP 8,16 0,99 -31,14 Orge Enerji Elektrik 12,19 -0,89 65,18 Orma Orman Mahsulleri 26,12 -9,93 77,45 Osmanlı Menkul 35,38 -4,17 14,35 Ostim Endüstriyel Yat 2,80 0,72 1,68 Otokar 372,70 0,13 22,48 Oyak Çimento 7,26 -0,41 -17,31 Oyak Yat. Ort. 8,98 0,90 29,21 Oylum Sınai Yatırımlar 4,31 -0,46 -8,49 Özak GMYO 5,09 -1,17 -0,20 Özbal Çelik Boru 8,75 -3,95 33,59 Özderici GMYO 1,98 -1,49 -10,81 Özerden Plastik 8,20 -3,64 -8,89 Pamukova Elektrik 33,54 0,90 57,32 Panora GMYO 7,02 -1,54 14,94 Papilon Savunma 20,20 -2,23 -11,25 Park Elek.Madencilik 5,81 -0,85 8,19 Parsan 34,54 -1,03 42,14 Pegasus 75,95 -0,33 1,81 Peker GMYO 1,98 0,51 -24,14 Penguen Gıda 3,99 -1,24 -20,99 Pera GMYO 1,86 -1,06 6,18 Pergamon Dış Ticaret 26,42 -1,27 44,14 Petkim 6,07 -1,46 21,89 Petrokent Turizm 2.602,00 -3,63 187,07 Pınar Et ve Un 23,58 -0,59 1,29 Pınar Su 8,55 -1,16 15,07 Pınar Süt 22,18 -1,51 -3,90 Plastikkart 15,26 1,13 5,61 Polisan Holding 3,30 0,10 -14,17 Politeknik Metal 342,30 -1,07 -15,63 Prizma Press Matbaacılık 5,65 -3,91 3,10 QNB Finans Fin. Kir. 112,20 0,00 -10,45 QNB Finansbank 53,60 -0,74 -23,81 Ral Yatırım Holding 3,77 -1,31 -15,09 Ray Sigorta 14,50 -4,29 -6,15 Reysaş GMYO 4,82 0,21 -11,56 Reysaş Lojistik 6,99 -1,13 -24,35 Rhea Girişim 2,98 -1,00 -19,89 Rodrigo Tekstil 21,00 -0,10 53,17 Royal Halı 3,61 0,84 4,94 RTA Laboratuvarları 28,80 4,73 -4,89 Sabancı Holding 8,77 -1,02 -20,46 Safkar Ege Soğutmacılık 10,52 -1,77 -3,31 Sanel Mühendislik 5,00 3,52 46,20 Sanifoam Sünger 19,69 -1,50 44,78 Sanko Pazarlama 12,96 0,93 38,02 Saray Matbaacılık 5,86 -0,85 -33,18 Sarkuysan 14,85 6,83 67,99 Sasa Polyester 46,88 -0,26 131,85 Say Yenilenebilir Enerji 36,64 4,57 330,55 Sekuro Plastik 29,00 -0,41 107,74 Selçuk Ecza Deposu 10,48 -0,19 -23,22 Selçuk Gıda 4,45 1,60 -10,64 Senkron Güvenlik 42,34 9,97 61,23 Serve Film Prodüksiyon 17,20 0,00 7,50 Servet GMYO 96,80 -1,93 23,47 Seyitler Kimya 32,84 -3,13 30,88 Silverline Endüstri 6,30 -3,08 -26,74 Sinpaş GMYO 4,23 0,71 1,20 Smartiks Yazılım 7,14 -1,38 -19,41 Sodaş Sodyum Sanayii 36,70 0,66 39,35 Söktaş 4,88 6,09 -4,13 Sönmez Filament 57,50 0,00 -18,09 Sönmez Pamuklu 21,40 -8,15 -10,83 Sumaş Suni Tahta 77,00 -1,28 50,24 Şeker Fin. Kir. 9,60 -1,94 50,00 Şekerbank 1,21 -0,82 -19,87 Şişe Cam 7,42 -0,67 1,50 Şok Marketler Ticaret 12,72 0,71 0,79 T. Halk Bankası 4,45 -0,67 -19,96 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,90 0,00 -16,61 T.S.K.B. 1,39 0,00 -20,41 T.Tuborg 18,70 -0,43 3,49 Taç Tarım Ürünleri 22,50 -6,48 113,68 Tat Gıda 9,66 -1,02 -16,45 TAV Havalimanları 22,00 0,64 3,29 Taze Kuru Gıda 220,30 5,86 1,85 Tek-Art Turizm 1,88 -1,05 -6,93 Tekfen Holding 15,47 -0,51 -5,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 13,33 -0,37 4,30 Temapol Polimer Plastik 17,38 1,64 51,13 TGS Dış Ticaret 16,90 -2,65 32,97 Tofaş Oto. Fab. 33,94 0,06 9,80 Torunlar GMYO 3,37 -2,60 -13,59 Trabzon Liman 32,08 -2,67 -0,12 Trabzonspor Sportif 2,20 0,92 -9,84 Trend GMYO 6,90 -0,14 -45,11 TSKB GMYO 5,50 -0,54 -4,35 Tuğçelik 7,90 -0,63 -2,23 Tukaş 8,14 -0,73 -16,00 Turcas Petrol 4,59 0,88 -5,36 Turkcell 15,01 -1,05 -6,77 Tümosan Motor ve Traktör 24,48 3,47 73,99 Tüpraş 92,00 -0,33 -14,81 Türk Hava Yolları 13,07 0,08 1,24 Türk İlaç Serum 59,15 -9,97 Türk Prysmian Kablo 11,90 -0,34 -1,65 Türk Telekom 6,80 -1,02 -18,22 Türk Traktör 225,00 2,09 32,07 Türker Proje Gayrimenkul 146,80 9,96 30,03 Türkiye Sigorta 6,68 -1,76 1,21 Ufuk Yatırım 19,60 -1,36 46,27 Ulaşlar Turizm Yat. 5,52 -2,47 30,19 Ulusoy Elektrik 57,35 2,41 11,68 Ulusoy Un Sanayi 16,08 1,07 39,83 Umpaş Holding 1,60 7,38 -38,70 Uşak Seramik 2,42 0,00 3,42 Utopya Turizm 26,92 -9,97 -30,62 Uzertaş Boya 43,30 0,37 -23,50 Ülker Bisküvi 22,04 -1,34 -4,75 Vakıf Fin. Kir. 26,78 -5,04 528,64 Vakıf GMYO 3,18 -1,55 -12,15 Vakıf Yat. Ort. 7,78 0,00 5,71 Vakıflar Bankası 3,60 -0,55 -23,57 Vakko Tekstil 15,80 2,46 142,33 Vanet Gıda 7,06 -3,95 -8,67 Verusa Holding 63,95 -3,11 41,80 Verusaturk Girisim 25,94 -3,35 98,32 Vestel 36,12 -0,22 71,51 Vestel Beyaz Eşya 62,45 0,73 52,76 Viking Kağıt 7,45 0,27 -17,22 Yapı Kredi Koray GMYO 7,36 2,79 65,39 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 -1,34 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 100,00 4,11 38,12 Yataş 16,25 0,87 12,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,97 -0,75 -9,77 Yeni Gimat GMYO 13,07 -0,31 12,75 Yeşil GMYO 1,29 -2,27 -6,52 Yeşil Yapı 1,77 -0,56 -3,80 Yeşil Yatırım Holding 95,45 -3,68 0,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.600,30 0,00 0,00 Yonga Mobilya 26,00 -0,76 -13,17 Yükselen Çelik 4,85 0,21 -7,30 Yünsa 14,90 -0,67 7,26 Zorlu Enerji 2,29 -0,43 -17,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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