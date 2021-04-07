Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.999,90 -0,87 -1,23 İş Bankası (C) 4,86 -1,02 -28,45 İş Bankası (Kur.) 449.999,90 -10,00 18,42 İş Fin.Kir. 3,26 -1,51 -15,54 İş Girişim 19,70 -2,76 3,96 İş GMYO 1,94 -0,51 -23,62 İş Y. Men. Değ. 16,39 -3,30 -1,25 İş Yat. Ort. 3,08 -1,28 -8,42 İşbir Holding 8.159,90 -5,66 197,81 Işık Plastik Sanayi 42,34 0,90 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,26 7,69 10,53 İttifak Holding 2,64 0,00 18,39 İz Hayvancılık Tarım 18,30 -3,12 1,67 İzmir Demir Çelik 2,71 1,88 -18,12 İzmir Fırça 11,56 -1,20 107,91 Jantsa Jant Sanayi 894,80 0,70 171,55 Kafein Yazılım 27,40 -1,65 28,16 Kaplamin 28,72 4,36 -15,03 Kardemir (A) 6,18 0,00 3,87 Kardemir (B) 6,17 -0,48 17,08 Kardemir (D) 7,42 0,82 28,37 Karel Elektronik 28,66 -2,45 24,28 Karsan Otomotiv 3,97 -3,87 22,15 Karsu Tekstil 19,97 1,47 133,57 Kartonsan 66,25 -1,27 -30,02 Katmerciler Ekipman 3,62 -1,63 17,53 Kent Gıda 342,00 2,49 -3,82 Kerevitaş Gıda 5,62 -0,71 -14,59 Kervan Gıda 17,74 -1,17 34,19 Kervansaray Yat. Holding 0,72 1,41 -42,86 Kiler GMYO 2,16 0,47 -13,94 Klimasan Klima 25,42 9,95 49,79 Koç Holding 19,28 -1,88 -8,71 Konfrut Gıda 19,00 -1,61 12,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 75,65 3,35 219,47 Konya Çimento 1.099,60 -0,86 -2,69 Kordsa Teknik Tekstil 24,10 -1,47 54,98 Koza Altın 121,30 -0,49 25,44 Koza Madencilik 14,87 -1,20 -4,00 Körfez GMYO 6,33 -2,01 9,14 Kristal Kola 2,66 -2,21 -32,14 Kron Telekomünikasyon 62,05 -5,98 68,43 Kuştur Kuşadası Turizm 274,50 0,00 74,51 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,44 -2,40 6,09 Kütahya Porselen 54,60 -0,55 8,23 Lider Faktoring 3,23 -1,22 -5,28 Link Bilgisayar 41,68 2,26 30,76 Logo Yazılım 194,60 6,57 55,06 Lokman Hekim Sağlık 17,11 0,00 59,13 Lüks Kadife 72,35 -6,04 150,35 Makina Takım 3,90 -1,76 14,37 Marka Yatırım Holding 5,83 0,17 -9,33 Marmaris Altınyunus 226,70 -1,39 104,05 Marshall 285,50 9,98 -6,91 Martı GMYO 2,67 0,38 -2,91 Martı Otel 2,19 -0,45 2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 33,88 10,00 Mavi Giyim 44,98 -2,85 -13,83 Mazhar Zorlu Holding 38,00 7,95 20,71 Mega Polietilen 8,05 -4,28 5,09 Menderes Tekstil 2,94 -1,01 -4,85 Merit Turizm 240,00 4,35 186,74 Merko Gıda 7,23 0,84 -16,32 Metemtur Otelcilik 25,58 -1,62 15,75 Metro Holding 2,17 -2,69 4,33 Metro Petrol ve Tesisleri 2,55 -2,30 -11,76 Metro Yatırım Ortaklığı 2,13 0,47 -8,58 Migros Ticaret 36,90 -1,44 -13,79 Milpa 4,72 -2,68 2,61 Mistral GMYO 4,80 -0,41 1,91 MLP Sağlık 20,58 -2,46 3,57 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -3,23 30,43 Mondi Tire Kutsan 6,50 -1,52 -14,47 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,96 -2,05 20,54 Naturelgaz Sanayi 13,67 9,98 Net Holding 4,45 2,06 29,74 Netaş Telekom. 27,46 -2,00 -2,21 Niğbaş Niğde Beton 18,69 2,13 -64,06 Nuh Çimento 59,00 -2,07 22,84 Nurol GMYO 16,07 0,25 120,44 Odaş Elektrik 3,73 1,63 -4,36 Olmuksan-IP 7,90 -1,13 -33,33 Orge Enerji Elektrik 12,38 2,23 67,75 Orma Orman Mahsulleri 24,00 -8,05 63,04 Osmanlı Menkul 35,92 2,63 16,09 Ostim Endüstriyel Yat 2,74 -1,44 -0,50 Otokar 365,70 -0,71 20,18 Oyak Çimento 7,16 0,14 -18,45 Oyak Yat. Ort. 8,81 -1,34 26,76 Oylum Sınai Yatırımlar 4,14 -1,90 -12,10 Özak GMYO 4,92 -2,19 -3,53 Özbal Çelik Boru 8,69 5,72 32,67 Özderici GMYO 1,96 -1,01 -11,71 Özerden Plastik 8,39 2,57 -6,78 Pamukova Elektrik 33,70 1,26 58,07 Panora GMYO 6,75 -1,17 10,52 Papilon Savunma 19,81 -1,34 -12,96 Park Elek.Madencilik 5,60 -0,18 4,28 Parsan 33,44 -1,94 37,61 Pegasus 75,50 1,34 1,21 Peker GMYO 1,95 -1,02 -25,29 Penguen Gıda 3,87 -1,02 -23,37 Pera GMYO 1,77 -3,28 1,04 Pergamon Dış Ticaret 27,00 2,82 47,31 Petkim 5,95 -1,00 19,48 Petrokent Turizm 2.600,20 -0,40 186,87 Pınar Et ve Un 23,50 -0,68 0,95 Pınar Su 8,58 -0,46 15,48 Pınar Süt 21,58 -1,46 -6,50 Plastikkart 14,61 -1,55 1,11 Polisan Holding 3,19 -1,54 -17,03 Politeknik Metal 336,20 0,33 -17,14 Prizma Press Matbaacılık 5,57 0,36 1,64 QNB Finans Fin. Kir. 110,00 0,00 -12,21 QNB Finansbank 53,35 -0,37 -24,16 Ral Yatırım Holding 3,76 0,27 -15,32 Ray Sigorta 14,10 1,37 -8,74 Reysaş GMYO 4,67 -1,48 -14,31 Reysaş Lojistik 6,77 -1,88 -26,73 Rhea Girişim 3,01 1,69 -19,09 Rodrigo Tekstil 20,30 1,91 48,07 Royal Halı 3,61 -0,28 4,94 RTA Laboratuvarları 28,38 -3,93 -6,27 Sabancı Holding 8,60 -1,60 -22,00 Safkar Ege Soğutmacılık 10,71 3,08 -1,56 Sanel Mühendislik 4,99 -0,99 45,91 Sanifoam Sünger 19,10 0,10 40,44 Sanko Pazarlama 12,51 -0,71 33,23 Saray Matbaacılık 6,14 4,24 -29,99 Sarkuysan 15,13 -1,05 71,15 Sasa Polyester 45,72 -0,78 126,11 Say Yenilenebilir Enerji 40,80 5,86 379,44 Sekuro Plastik 29,38 4,56 110,46 Selçuk Ecza Deposu 10,34 -1,34 -24,25 Selçuk Gıda 4,39 -1,13 -11,85 Senkron Güvenlik 46,52 9,87 77,15 Serve Film Prodüksiyon 17,00 1,19 6,25 Servet GMYO 95,35 -2,00 21,62 Seyitler Kimya 34,04 -5,23 35,67 Silverline Endüstri 6,15 -1,44 -28,49 Sinpaş GMYO 4,19 -0,24 0,24 Smartiks Yazılım 6,99 -0,85 -21,11 Sodaş Sodyum Sanayii 35,30 -1,34 34,04 Söktaş 4,78 0,42 -6,09 Sönmez Filament 52,00 -6,81 -25,93 Sönmez Pamuklu 21,00 -4,72 -12,50 Sumaş Suni Tahta 78,00 2,63 52,20 Şeker Fin. Kir. 9,08 -2,78 41,88 Şekerbank 1,19 0,00 -21,19 Şişe Cam 7,32 -0,95 0,14 Şok Marketler Ticaret 12,66 1,85 0,32 T. Halk Bankası 4,37 -0,91 -21,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,04 0,00 -19,38 T.S.K.B. 1,37 -0,72 -21,56 T.Tuborg 18,00 -2,44 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 25,00 0,00 137,42 Tat Gıda 9,48 -0,42 -18,00 TAV Havalimanları 21,68 1,31 1,78 Taze Kuru Gıda 251,70 9,96 16,37 Tek-Art Turizm 1,83 -1,08 -9,41 Tekfen Holding 15,19 -0,98 -7,38 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,72 -1,93 -0,47 Temapol Polimer Plastik 17,11 -0,35 48,78 TGS Dış Ticaret 16,83 0,48 32,42 Tofaş Oto. Fab. 33,00 -1,14 6,76 Torunlar GMYO 3,33 -0,89 -14,62 Trabzon Liman 31,18 -2,26 -2,93 Trabzonspor Sportif 2,14 -4,04 -12,30 Trend GMYO 6,71 -1,03 -46,62 TSKB GMYO 5,55 -1,60 -3,48 Tuğçelik 7,83 -0,13 -3,09 Tukaş 7,96 -1,24 -17,85 Turcas Petrol 4,36 -2,90 -10,10 Turkcell 15,13 -3,01 -6,02 Tümosan Motor ve Traktör 23,32 -2,75 65,74 Tüpraş 90,20 -0,77 -16,48 Türk Hava Yolları 12,89 1,02 -0,15 Türk İlaç Serum 53,25 -9,97 Türk Prysmian Kablo 11,74 -0,42 -2,98 Türk Telekom 6,72 -1,32 -19,19 Türk Traktör 210,50 -1,96 23,55 Türker Proje Gayrimenkul 144,90 -1,29 28,34 Türkiye Sigorta 6,62 -0,90 0,30 Ufuk Yatırım 19,00 0,00 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 5,25 -3,14 23,82 Ulusoy Elektrik 55,95 -0,97 8,96 Ulusoy Un Sanayi 16,03 1,91 39,39 Umpaş Holding 1,79 9,82 -31,42 Uşak Seramik 2,42 -3,20 3,42 Utopya Turizm 24,24 -9,96 -37,53 Uzertaş Boya 49,86 5,10 -11,91 Ülker Bisküvi 21,56 -1,28 -6,83 Vakıf Fin. Kir. 22,86 -9,93 436,62 Vakıf GMYO 3,13 -0,32 -13,54 Vakıf Yat. Ort. 7,59 -1,30 3,12 Vakıflar Bankası 3,50 -1,96 -25,69 Vakko Tekstil 16,18 -0,92 148,16 Vanet Gıda 7,08 1,00 -8,41 Verusa Holding 63,75 0,71 41,35 Verusaturk Girisim 25,84 0,23 97,55 Vestel 35,82 -1,27 70,09 Vestel Beyaz Eşya 59,30 -3,03 45,06 Viking Kağıt 7,20 -1,37 -20,00 Yapı Kredi Koray GMYO 7,37 -1,73 65,62 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -1,83 -28,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 98,10 -0,61 35,50 Yataş 15,93 -3,16 10,24 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,93 -0,51 -10,68 Yeni Gimat GMYO 12,75 -1,16 9,99 Yeşil GMYO 1,26 1,61 -8,70 Yeşil Yapı 1,73 1,76 -5,98 Yeşil Yatırım Holding 97,50 5,41 2,25 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.700,00 0,00 0,64 Yonga Mobilya 25,86 0,00 -13,64 Yükselen Çelik 4,86 0,83 -7,11 Yünsa 14,34 -2,38 3,23 Zorlu Enerji 2,23 -1,33 -19,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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