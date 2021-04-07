Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.999,90
|-0,87
|-1,23
|İş Bankası (C)
|4,86
|-1,02
|-28,45
|İş Bankası (Kur.)
|449.999,90
|-10,00
|18,42
|İş Fin.Kir.
|3,26
|-1,51
|-15,54
|İş Girişim
|19,70
|-2,76
|3,96
|İş GMYO
|1,94
|-0,51
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|16,39
|-3,30
|-1,25
|İş Yat. Ort.
|3,08
|-1,28
|-8,42
|İşbir Holding
|8.159,90
|-5,66
|197,81
|Işık Plastik Sanayi
|42,34
|0,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,26
|7,69
|10,53
|İttifak Holding
|2,64
|0,00
|18,39
|İz Hayvancılık Tarım
|18,30
|-3,12
|1,67
|İzmir Demir Çelik
|2,71
|1,88
|-18,12
|İzmir Fırça
|11,56
|-1,20
|107,91
|Jantsa Jant Sanayi
|894,80
|0,70
|171,55
|Kafein Yazılım
|27,40
|-1,65
|28,16
|Kaplamin
|28,72
|4,36
|-15,03
|Kardemir (A)
|6,18
|0,00
|3,87
|Kardemir (B)
|6,17
|-0,48
|17,08
|Kardemir (D)
|7,42
|0,82
|28,37
|Karel Elektronik
|28,66
|-2,45
|24,28
|Karsan Otomotiv
|3,97
|-3,87
|22,15
|Karsu Tekstil
|19,97
|1,47
|133,57
|Kartonsan
|66,25
|-1,27
|-30,02
|Katmerciler Ekipman
|3,62
|-1,63
|17,53
|Kent Gıda
|342,00
|2,49
|-3,82
|Kerevitaş Gıda
|5,62
|-0,71
|-14,59
|Kervan Gıda
|17,74
|-1,17
|34,19
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|1,41
|-42,86
|Kiler GMYO
|2,16
|0,47
|-13,94
|Klimasan Klima
|25,42
|9,95
|49,79
|Koç Holding
|19,28
|-1,88
|-8,71
|Konfrut Gıda
|19,00
|-1,61
|12,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|75,65
|3,35
|219,47
|Konya Çimento
|1.099,60
|-0,86
|-2,69
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,10
|-1,47
|54,98
|Koza Altın
|121,30
|-0,49
|25,44
|Koza Madencilik
|14,87
|-1,20
|-4,00
|Körfez GMYO
|6,33
|-2,01
|9,14
|Kristal Kola
|2,66
|-2,21
|-32,14
|Kron Telekomünikasyon
|62,05
|-5,98
|68,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|274,50
|0,00
|74,51
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,44
|-2,40
|6,09
|Kütahya Porselen
|54,60
|-0,55
|8,23
|Lider Faktoring
|3,23
|-1,22
|-5,28
|Link Bilgisayar
|41,68
|2,26
|30,76
|Logo Yazılım
|194,60
|6,57
|55,06
|Lokman Hekim Sağlık
|17,11
|0,00
|59,13
|Lüks Kadife
|72,35
|-6,04
|150,35
|Makina Takım
|3,90
|-1,76
|14,37
|Marka Yatırım Holding
|5,83
|0,17
|-9,33
|Marmaris Altınyunus
|226,70
|-1,39
|104,05
|Marshall
|285,50
|9,98
|-6,91
|Martı GMYO
|2,67
|0,38
|-2,91
|Martı Otel
|2,19
|-0,45
|2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,88
|10,00
|Mavi Giyim
|44,98
|-2,85
|-13,83
|Mazhar Zorlu Holding
|38,00
|7,95
|20,71
|Mega Polietilen
|8,05
|-4,28
|5,09
|Menderes Tekstil
|2,94
|-1,01
|-4,85
|Merit Turizm
|240,00
|4,35
|186,74
|Merko Gıda
|7,23
|0,84
|-16,32
|Metemtur Otelcilik
|25,58
|-1,62
|15,75
|Metro Holding
|2,17
|-2,69
|4,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,55
|-2,30
|-11,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,13
|0,47
|-8,58
|Migros Ticaret
|36,90
|-1,44
|-13,79
|Milpa
|4,72
|-2,68
|2,61
|Mistral GMYO
|4,80
|-0,41
|1,91
|MLP Sağlık
|20,58
|-2,46
|3,57
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,00
|-3,23
|30,43
|Mondi Tire Kutsan
|6,50
|-1,52
|-14,47
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,96
|-2,05
|20,54
|Naturelgaz Sanayi
|13,67
|9,98
|Net Holding
|4,45
|2,06
|29,74
|Netaş Telekom.
|27,46
|-2,00
|-2,21
|Niğbaş Niğde Beton
|18,69
|2,13
|-64,06
|Nuh Çimento
|59,00
|-2,07
|22,84
|Nurol GMYO
|16,07
|0,25
|120,44
|Odaş Elektrik
|3,73
|1,63
|-4,36
|Olmuksan-IP
|7,90
|-1,13
|-33,33
|Orge Enerji Elektrik
|12,38
|2,23
|67,75
|Orma Orman Mahsulleri
|24,00
|-8,05
|63,04
|Osmanlı Menkul
|35,92
|2,63
|16,09
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,74
|-1,44
|-0,50
|Otokar
|365,70
|-0,71
|20,18
|Oyak Çimento
|7,16
|0,14
|-18,45
|Oyak Yat. Ort.
|8,81
|-1,34
|26,76
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,14
|-1,90
|-12,10
|Özak GMYO
|4,92
|-2,19
|-3,53
|Özbal Çelik Boru
|8,69
|5,72
|32,67
|Özderici GMYO
|1,96
|-1,01
|-11,71
|Özerden Plastik
|8,39
|2,57
|-6,78
|Pamukova Elektrik
|33,70
|1,26
|58,07
|Panora GMYO
|6,75
|-1,17
|10,52
|Papilon Savunma
|19,81
|-1,34
|-12,96
|Park Elek.Madencilik
|5,60
|-0,18
|4,28
|Parsan
|33,44
|-1,94
|37,61
|Pegasus
|75,50
|1,34
|1,21
|Peker GMYO
|1,95
|-1,02
|-25,29
|Penguen Gıda
|3,87
|-1,02
|-23,37
|Pera GMYO
|1,77
|-3,28
|1,04
|Pergamon Dış Ticaret
|27,00
|2,82
|47,31
|Petkim
|5,95
|-1,00
|19,48
|Petrokent Turizm
|2.600,20
|-0,40
|186,87
|Pınar Et ve Un
|23,50
|-0,68
|0,95
|Pınar Su
|8,58
|-0,46
|15,48
|Pınar Süt
|21,58
|-1,46
|-6,50
|Plastikkart
|14,61
|-1,55
|1,11
|Polisan Holding
|3,19
|-1,54
|-17,03
|Politeknik Metal
|336,20
|0,33
|-17,14
|Prizma Press Matbaacılık
|5,57
|0,36
|1,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,00
|0,00
|-12,21
|QNB Finansbank
|53,35
|-0,37
|-24,16
|Ral Yatırım Holding
|3,76
|0,27
|-15,32
|Ray Sigorta
|14,10
|1,37
|-8,74
|Reysaş GMYO
|4,67
|-1,48
|-14,31
|Reysaş Lojistik
|6,77
|-1,88
|-26,73
|Rhea Girişim
|3,01
|1,69
|-19,09
|Rodrigo Tekstil
|20,30
|1,91
|48,07
|Royal Halı
|3,61
|-0,28
|4,94
|RTA Laboratuvarları
|28,38
|-3,93
|-6,27
|Sabancı Holding
|8,60
|-1,60
|-22,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|10,71
|3,08
|-1,56
|Sanel Mühendislik
|4,99
|-0,99
|45,91
|Sanifoam Sünger
|19,10
|0,10
|40,44
|Sanko Pazarlama
|12,51
|-0,71
|33,23
|Saray Matbaacılık
|6,14
|4,24
|-29,99
|Sarkuysan
|15,13
|-1,05
|71,15
|Sasa Polyester
|45,72
|-0,78
|126,11
|Say Yenilenebilir Enerji
|40,80
|5,86
|379,44
|Sekuro Plastik
|29,38
|4,56
|110,46
|Selçuk Ecza Deposu
|10,34
|-1,34
|-24,25
|Selçuk Gıda
|4,39
|-1,13
|-11,85
|Senkron Güvenlik
|46,52
|9,87
|77,15
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|1,19
|6,25
|Servet GMYO
|95,35
|-2,00
|21,62
|Seyitler Kimya
|34,04
|-5,23
|35,67
|Silverline Endüstri
|6,15
|-1,44
|-28,49
|Sinpaş GMYO
|4,19
|-0,24
|0,24
|Smartiks Yazılım
|6,99
|-0,85
|-21,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|35,30
|-1,34
|34,04
|Söktaş
|4,78
|0,42
|-6,09
|Sönmez Filament
|52,00
|-6,81
|-25,93
|Sönmez Pamuklu
|21,00
|-4,72
|-12,50
|Sumaş Suni Tahta
|78,00
|2,63
|52,20
|Şeker Fin. Kir.
|9,08
|-2,78
|41,88
|Şekerbank
|1,19
|0,00
|-21,19
|Şişe Cam
|7,32
|-0,95
|0,14
|Şok Marketler Ticaret
|12,66
|1,85
|0,32
|T. Halk Bankası
|4,37
|-0,91
|-21,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,04
|0,00
|-19,38
|T.S.K.B.
|1,37
|-0,72
|-21,56
|T.Tuborg
|18,00
|-2,44
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|0,00
|137,42
|Tat Gıda
|9,48
|-0,42
|-18,00
|TAV Havalimanları
|21,68
|1,31
|1,78
|Taze Kuru Gıda
|251,70
|9,96
|16,37
|Tek-Art Turizm
|1,83
|-1,08
|-9,41
|Tekfen Holding
|15,19
|-0,98
|-7,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,72
|-1,93
|-0,47
|Temapol Polimer Plastik
|17,11
|-0,35
|48,78
|TGS Dış Ticaret
|16,83
|0,48
|32,42
|Tofaş Oto. Fab.
|33,00
|-1,14
|6,76
|Torunlar GMYO
|3,33
|-0,89
|-14,62
|Trabzon Liman
|31,18
|-2,26
|-2,93
|Trabzonspor Sportif
|2,14
|-4,04
|-12,30
|Trend GMYO
|6,71
|-1,03
|-46,62
|TSKB GMYO
|5,55
|-1,60
|-3,48
|Tuğçelik
|7,83
|-0,13
|-3,09
|Tukaş
|7,96
|-1,24
|-17,85
|Turcas Petrol
|4,36
|-2,90
|-10,10
|Turkcell
|15,13
|-3,01
|-6,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,32
|-2,75
|65,74
|Tüpraş
|90,20
|-0,77
|-16,48
|Türk Hava Yolları
|12,89
|1,02
|-0,15
|Türk İlaç Serum
|53,25
|-9,97
|Türk Prysmian Kablo
|11,74
|-0,42
|-2,98
|Türk Telekom
|6,72
|-1,32
|-19,19
|Türk Traktör
|210,50
|-1,96
|23,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|144,90
|-1,29
|28,34
|Türkiye Sigorta
|6,62
|-0,90
|0,30
|Ufuk Yatırım
|19,00
|0,00
|41,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,25
|-3,14
|23,82
|Ulusoy Elektrik
|55,95
|-0,97
|8,96
|Ulusoy Un Sanayi
|16,03
|1,91
|39,39
|Umpaş Holding
|1,79
|9,82
|-31,42
|Uşak Seramik
|2,42
|-3,20
|3,42
|Utopya Turizm
|24,24
|-9,96
|-37,53
|Uzertaş Boya
|49,86
|5,10
|-11,91
|Ülker Bisküvi
|21,56
|-1,28
|-6,83
|Vakıf Fin. Kir.
|22,86
|-9,93
|436,62
|Vakıf GMYO
|3,13
|-0,32
|-13,54
|Vakıf Yat. Ort.
|7,59
|-1,30
|3,12
|Vakıflar Bankası
|3,50
|-1,96
|-25,69
|Vakko Tekstil
|16,18
|-0,92
|148,16
|Vanet Gıda
|7,08
|1,00
|-8,41
|Verusa Holding
|63,75
|0,71
|41,35
|Verusaturk Girisim
|25,84
|0,23
|97,55
|Vestel
|35,82
|-1,27
|70,09
|Vestel Beyaz Eşya
|59,30
|-3,03
|45,06
|Viking Kağıt
|7,20
|-1,37
|-20,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|7,37
|-1,73
|65,62
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-1,83
|-28,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|98,10
|-0,61
|35,50
|Yataş
|15,93
|-3,16
|10,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,93
|-0,51
|-10,68
|Yeni Gimat GMYO
|12,75
|-1,16
|9,99
|Yeşil GMYO
|1,26
|1,61
|-8,70
|Yeşil Yapı
|1,73
|1,76
|-5,98
|Yeşil Yatırım Holding
|97,50
|5,41
|2,25
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.700,00
|0,00
|0,64
|Yonga Mobilya
|25,86
|0,00
|-13,64
|Yükselen Çelik
|4,86
|0,83
|-7,11
|Yünsa
|14,34
|-2,38
|3,23
|Zorlu Enerji
|2,23
|-1,33
|-19,49
(Son)
Kaynak: AA
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