Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

07.04.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.999,90-0,87-1,23
İş Bankası (C)4,86-1,02-28,45
İş Bankası (Kur.)449.999,90-10,0018,42
İş Fin.Kir.3,26-1,51-15,54
İş Girişim19,70-2,763,96
İş GMYO1,94-0,51-23,62
İş Y. Men. Değ.16,39-3,30-1,25
İş Yat. Ort.3,08-1,28-8,42
İşbir Holding8.159,90-5,66197,81
Işık Plastik Sanayi42,340,90

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,267,6910,53
İttifak Holding2,640,0018,39
İz Hayvancılık Tarım18,30-3,121,67
İzmir Demir Çelik2,711,88-18,12
İzmir Fırça11,56-1,20107,91
Jantsa Jant Sanayi894,800,70171,55
Kafein Yazılım27,40-1,6528,16
Kaplamin28,724,36-15,03
Kardemir (A)6,180,003,87
Kardemir (B)6,17-0,4817,08
Kardemir (D)7,420,8228,37
Karel Elektronik28,66-2,4524,28
Karsan Otomotiv3,97-3,8722,15
Karsu Tekstil19,971,47133,57
Kartonsan66,25-1,27-30,02
Katmerciler Ekipman3,62-1,6317,53
Kent Gıda342,002,49-3,82
Kerevitaş Gıda5,62-0,71-14,59
Kervan Gıda17,74-1,1734,19
Kervansaray Yat. Holding0,721,41-42,86
Kiler GMYO2,160,47-13,94
Klimasan Klima25,429,9549,79
Koç Holding19,28-1,88-8,71
Konfrut Gıda19,00-1,6112,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji75,653,35219,47
Konya Çimento1.099,60-0,86-2,69
Kordsa Teknik Tekstil24,10-1,4754,98
Koza Altın121,30-0,4925,44
Koza Madencilik14,87-1,20-4,00
Körfez GMYO6,33-2,019,14
Kristal Kola2,66-2,21-32,14
Kron Telekomünikasyon62,05-5,9868,43
Kuştur Kuşadası Turizm274,500,0074,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,44-2,406,09
Kütahya Porselen54,60-0,558,23
Lider Faktoring3,23-1,22-5,28
Link Bilgisayar41,682,2630,76
Logo Yazılım194,606,5755,06
Lokman Hekim Sağlık17,110,0059,13
Lüks Kadife72,35-6,04150,35
Makina Takım3,90-1,7614,37
Marka Yatırım Holding5,830,17-9,33
Marmaris Altınyunus226,70-1,39104,05
Marshall285,509,98-6,91
Martı GMYO2,670,38-2,91
Martı Otel2,19-0,452,82
Matriks Bilgi Dağıtım33,8810,00

Mavi Giyim44,98-2,85-13,83
Mazhar Zorlu Holding38,007,9520,71
Mega Polietilen8,05-4,285,09
Menderes Tekstil2,94-1,01-4,85
Merit Turizm240,004,35186,74
Merko Gıda7,230,84-16,32
Metemtur Otelcilik25,58-1,6215,75
Metro Holding2,17-2,694,33
Metro Petrol ve Tesisleri2,55-2,30-11,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,130,47-8,58
Migros Ticaret36,90-1,44-13,79
Milpa4,72-2,682,61
Mistral GMYO4,80-0,411,91
MLP Sağlık20,58-2,463,57
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-3,2330,43
Mondi Tire Kutsan6,50-1,52-14,47
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret42,96-2,0520,54
Naturelgaz Sanayi13,679,98

Net Holding4,452,0629,74
Netaş Telekom.27,46-2,00-2,21
Niğbaş Niğde Beton18,692,13-64,06
Nuh Çimento59,00-2,0722,84
Nurol GMYO16,070,25120,44
Odaş Elektrik3,731,63-4,36
Olmuksan-IP7,90-1,13-33,33
Orge Enerji Elektrik12,382,2367,75
Orma Orman Mahsulleri24,00-8,0563,04
Osmanlı Menkul35,922,6316,09
Ostim Endüstriyel Yat2,74-1,44-0,50
Otokar365,70-0,7120,18
Oyak Çimento7,160,14-18,45
Oyak Yat. Ort.8,81-1,3426,76
Oylum Sınai Yatırımlar4,14-1,90-12,10
Özak GMYO4,92-2,19-3,53
Özbal Çelik Boru8,695,7232,67
Özderici GMYO1,96-1,01-11,71
Özerden Plastik8,392,57-6,78
Pamukova Elektrik33,701,2658,07
Panora GMYO6,75-1,1710,52
Papilon Savunma19,81-1,34-12,96
Park Elek.Madencilik5,60-0,184,28
Parsan33,44-1,9437,61
Pegasus75,501,341,21
Peker GMYO1,95-1,02-25,29
Penguen Gıda3,87-1,02-23,37
Pera GMYO1,77-3,281,04
Pergamon Dış Ticaret27,002,8247,31
Petkim5,95-1,0019,48
Petrokent Turizm2.600,20-0,40186,87
Pınar Et ve Un23,50-0,680,95
Pınar Su8,58-0,4615,48
Pınar Süt21,58-1,46-6,50
Plastikkart14,61-1,551,11
Polisan Holding3,19-1,54-17,03
Politeknik Metal336,200,33-17,14
Prizma Press Matbaacılık5,570,361,64
QNB Finans Fin. Kir.110,000,00-12,21
QNB Finansbank53,35-0,37-24,16
Ral Yatırım Holding3,760,27-15,32
Ray Sigorta14,101,37-8,74
Reysaş GMYO4,67-1,48-14,31
Reysaş Lojistik6,77-1,88-26,73
Rhea Girişim3,011,69-19,09
Rodrigo Tekstil20,301,9148,07
Royal Halı3,61-0,284,94
RTA Laboratuvarları28,38-3,93-6,27
Sabancı Holding8,60-1,60-22,00
Safkar Ege Soğutmacılık10,713,08-1,56
Sanel Mühendislik4,99-0,9945,91
Sanifoam Sünger19,100,1040,44
Sanko Pazarlama12,51-0,7133,23
Saray Matbaacılık6,144,24-29,99
Sarkuysan15,13-1,0571,15
Sasa Polyester45,72-0,78126,11
Say Yenilenebilir Enerji40,805,86379,44
Sekuro Plastik29,384,56110,46
Selçuk Ecza Deposu10,34-1,34-24,25
Selçuk Gıda4,39-1,13-11,85
Senkron Güvenlik46,529,8777,15
Serve Film Prodüksiyon17,001,196,25
Servet GMYO95,35-2,0021,62
Seyitler Kimya34,04-5,2335,67
Silverline Endüstri6,15-1,44-28,49
Sinpaş GMYO4,19-0,240,24
Smartiks Yazılım6,99-0,85-21,11
Sodaş Sodyum Sanayii35,30-1,3434,04
Söktaş4,780,42-6,09
Sönmez Filament52,00-6,81-25,93
Sönmez Pamuklu21,00-4,72-12,50
Sumaş Suni Tahta78,002,6352,20
Şeker Fin. Kir.9,08-2,7841,88
Şekerbank1,190,00-21,19
Şişe Cam7,32-0,950,14
Şok Marketler Ticaret12,661,850,32
T. Halk Bankası4,37-0,91-21,40
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,040,00-19,38
T.S.K.B.1,37-0,72-21,56
T.Tuborg18,00-2,44-0,39
Taç Tarım Ürünleri25,000,00137,42
Tat Gıda9,48-0,42-18,00
TAV Havalimanları21,681,311,78
Taze Kuru Gıda251,709,9616,37
Tek-Art Turizm1,83-1,08-9,41
Tekfen Holding15,19-0,98-7,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,72-1,93-0,47
Temapol Polimer Plastik17,11-0,3548,78
TGS Dış Ticaret16,830,4832,42
Tofaş Oto. Fab.33,00-1,146,76
Torunlar GMYO3,33-0,89-14,62
Trabzon Liman31,18-2,26-2,93
Trabzonspor Sportif2,14-4,04-12,30
Trend GMYO6,71-1,03-46,62
TSKB GMYO5,55-1,60-3,48
Tuğçelik7,83-0,13-3,09
Tukaş7,96-1,24-17,85
Turcas Petrol4,36-2,90-10,10
Turkcell15,13-3,01-6,02
Tümosan Motor ve Traktör23,32-2,7565,74
Tüpraş90,20-0,77-16,48
Türk Hava Yolları12,891,02-0,15
Türk İlaç Serum53,25-9,97

Türk Prysmian Kablo11,74-0,42-2,98
Türk Telekom6,72-1,32-19,19
Türk Traktör210,50-1,9623,55
Türker Proje Gayrimenkul144,90-1,2928,34
Türkiye Sigorta6,62-0,900,30
Ufuk Yatırım19,000,0041,79
Ulaşlar Turizm Yat.5,25-3,1423,82
Ulusoy Elektrik55,95-0,978,96
Ulusoy Un Sanayi16,031,9139,39
Umpaş Holding1,799,82-31,42
Uşak Seramik2,42-3,203,42
Utopya Turizm24,24-9,96-37,53
Uzertaş Boya49,865,10-11,91
Ülker Bisküvi21,56-1,28-6,83
Vakıf Fin. Kir.22,86-9,93436,62
Vakıf GMYO3,13-0,32-13,54
Vakıf Yat. Ort.7,59-1,303,12
Vakıflar Bankası3,50-1,96-25,69
Vakko Tekstil16,18-0,92148,16
Vanet Gıda7,081,00-8,41
Verusa Holding63,750,7141,35
Verusaturk Girisim25,840,2397,55
Vestel35,82-1,2770,09
Vestel Beyaz Eşya59,30-3,0345,06
Viking Kağıt7,20-1,37-20,00
Yapı Kredi Koray GMYO7,37-1,7365,62
Yapı ve Kredi Bank.2,14-1,83-28,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.98,10-0,6135,50
Yataş15,93-3,1610,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,93-0,51-10,68
Yeni Gimat GMYO12,75-1,169,99
Yeşil GMYO1,261,61-8,70
Yeşil Yapı1,731,76-5,98
Yeşil Yatırım Holding97,505,412,25
Yibitaş İnşaat Malzeme15.700,000,000,64
Yonga Mobilya25,860,00-13,64
Yükselen Çelik4,860,83-7,11
Yünsa14,34-2,383,23
Zorlu Enerji2,23-1,33-19,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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