Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.989,90 -0,52 -1,26 İş Bankası (C) 4,95 -0,60 -27,13 İş Bankası (Kur.) 449.999,90 18,42 İş Fin.Kir. 3,29 0,00 -14,77 İş Girişim 19,90 1,02 5,01 İş GMYO 1,97 0,00 -22,44 İş Y. Men. Değ. 16,37 -0,67 -1,37 İş Yat. Ort. 3,08 0,00 -8,42 İşbir Holding 8.800,00 7,98 221,17 Işık Plastik 42,74 0,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 -2,46 4,39 İttifak Holding 2,66 0,76 19,28 İz Hayvancılık Tarım 18,94 3,44 5,22 İzmir Demir Çelik 2,69 -0,37 -18,72 İzmir Fırça 10,33 -1,90 85,79 Jantsa Jant Sanayi 898,10 -0,37 172,55 Kafein Yazılım 28,16 3,07 31,71 Kaplamin 28,24 -0,35 -16,45 Kardemir (A) 6,15 0,16 3,36 Kardemir (B) 6,15 0,00 16,70 Kardemir (D) 7,36 0,00 27,34 Karel Elektronik 28,90 0,98 25,33 Karsan Otomotiv 3,94 -0,25 21,23 Karsu Tekstil 18,82 -2,99 120,12 Kartonsan 66,30 -0,30 -29,97 Katmerciler Ekipman 3,68 1,66 19,48 Kent Gıda 336,10 0,03 -5,48 Kerevitaş Gıda 5,84 1,92 -11,25 Kervan Gıda 18,12 1,40 37,07 Kervansaray Yat. Holding 0,72 0,00 -42,86 Kiler GMYO 2,17 0,46 -13,55 Klimasan Klima 26,44 4,01 55,80 Koç Holding 19,67 1,24 -6,87 Konfrut Gıda 19,67 3,15 16,39 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,65 -1,82 206,80 Konya Çimento 1.094,80 -0,20 -3,12 Kordsa Teknik Tekstil 23,98 -0,25 54,21 Koza Altın 119,70 -0,08 23,78 Koza Madencilik 14,89 -0,13 -3,87 Körfez GMYO 6,35 -0,63 9,48 Kristal Kola 2,70 0,37 -31,12 Kron Telekomünikasyon 62,00 0,40 68,30 Kuştur Kuşadası Turizm 275,50 0,95 75,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,42 0,00 5,22 Kütahya Porselen 55,35 0,18 9,71 Lider Faktoring 3,25 0,31 -4,69 Link Bilgisayar 41,74 1,16 30,95 Logo Yazılım 186,60 0,86 48,69 Lokman Hekim Sağlık 17,46 2,59 62,38 Lüks Kadife 76,00 4,11 162,98 Makina Takım 3,90 -0,51 14,37 Marka Yatırım Holding 5,60 -1,41 -12,91 Marmaris Altınyunus 226,30 -0,61 103,69 Marshall 306,00 7,18 -0,23 Martı GMYO 2,68 0,00 -2,55 Martı Otel 2,23 0,45 4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 37,26 9,98 Mavi Giyim 44,90 -0,97 -13,98 Mazhar Zorlu Holding 38,00 2,70 20,71 Mega Polietilen 7,78 -2,26 1,57 Menderes Tekstil 2,93 0,34 -5,18 Merit Turizm 230,00 -4,17 174,79 Merko Gıda 7,43 1,64 -14,00 Metemtur Otelcilik 25,72 0,47 16,38 Metro Holding 2,18 -1,36 4,81 Metro Petrol ve Tesisleri 2,60 0,00 -10,03 Metro Yatırım Ortaklığı 2,14 0,94 -8,15 Migros Ticaret 37,90 1,23 -11,45 Milpa 4,71 0,00 2,39 Mistral GMYO 4,78 -0,42 1,49 MLP Sağlık 21,76 3,92 9,51 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 -5,00 23,91 Mondi Tire Kutsan 6,54 -0,30 -13,95 Naturel Enerji 42,80 -0,47 20,09 Naturelgaz 15,03 9,95 Net Holding 4,62 -1,28 34,69 Netaş Telekom. 27,66 -0,07 -1,50 Niğbaş Niğde Beton 18,25 -0,98 -64,90 Nuh Çimento 58,90 -0,34 22,64 Nurol GMYO 16,29 3,04 123,46 Odaş Elektrik 3,65 -1,08 -6,41 Olmuksan-IP 7,69 -0,65 -35,11 Orge Enerji Elektrik 12,27 -0,32 66,26 Orma Orman Mahsulleri 26,50 3,92 80,03 Osmanlı Menkul 34,70 -2,75 12,15 Ostim Endüstriyel Yat 2,75 0,00 -0,14 Otokar 373,20 -0,21 22,65 Oyak Çimento 7,27 -0,68 -17,20 Oyak Yat. Ort. 8,88 -0,22 27,77 Oylum Sınai Yatırımlar 4,19 0,48 -11,04 Özak GMYO 5,11 0,20 0,20 Özbal Çelik Boru 8,86 1,72 35,27 Özderici GMYO 1,99 0,51 -10,36 Özerden Plastik 8,42 0,36 -6,44 Pamukova Elektrik 39,72 8,52 86,30 Panora GMYO 6,97 1,31 14,12 Papilon Savunma 20,04 1,21 -11,95 Park Elek.Madencilik 5,73 1,24 6,70 Parsan 32,88 -1,20 35,31 Pegasus 74,30 -0,87 -0,40 Peker GMYO 1,97 -5,29 -24,52 Penguen Gıda 4,03 2,03 -20,20 Pera GMYO 1,79 -0,56 2,19 Pergamon Dış Ticaret 26,76 -0,37 46,00 Petkim 6,03 0,50 21,08 Petrokent Turizm 2.560,00 0,08 182,44 Pınar Et ve Un 24,50 2,51 5,24 Pınar Su 8,72 0,58 17,36 Pınar Süt 22,14 1,28 -4,07 Plastikkart 14,32 -0,90 -0,90 Polisan Holding 3,22 0,31 -16,25 Politeknik Metal 334,20 0,12 -17,63 Prizma Press Matbaacılık 5,54 -0,36 1,09 QNB Finans Fin. Kir. 112,00 1,73 -10,61 QNB Finansbank 53,15 0,00 -24,45 Ral Yatırım Holding 3,83 -1,29 -13,74 Ray Sigorta 13,34 -4,71 -13,66 Reysaş GMYO 4,73 0,64 -13,21 Reysaş Lojistik 6,78 0,89 -26,62 Rhea Girişim 2,99 0,34 -19,62 Rodrigo Tekstil 21,10 0,48 53,90 Royal Halı 3,65 1,67 6,10 RTA Laboratuvarları 27,60 1,85 -8,85 Sabancı Holding 8,71 0,35 -21,00 Safkar Ege Soğutmacılık 10,39 -1,05 -4,50 Sanel Mühendislik 4,75 -1,04 38,89 Sanifoam Sünger 19,00 0,00 39,71 Sanko Pazarlama 12,36 0,16 31,63 Saray Matbaacılık 6,82 10,00 -22,23 Sarkuysan 15,88 7,30 79,64 Sasa Polyester 45,34 0,18 124,23 Say Yenilenebilir Enerji 35,02 0,34 311,52 Sekuro Plastik 29,34 0,07 110,17 Selçuk Ecza Deposu 10,48 1,16 -23,22 Selçuk Gıda 4,35 0,00 -12,65 Senkron Güvenlik 45,00 -2,98 71,36 Serve Film Prodüksiyon 18,15 3,12 13,44 Servet GMYO 94,70 0,21 20,79 Seyitler Kimya 32,72 -1,74 30,41 Silverline Endüstri 6,16 0,98 -28,37 Sinpaş GMYO 4,17 0,48 -0,24 Smartiks Yazılım 7,04 0,00 -20,54 Sodaş Sodyum Sanayii 36,10 -0,39 37,08 Söktaş 4,80 0,21 -5,70 Sönmez Filament 51,90 0,00 -26,07 Sönmez Pamuklu 21,00 2,44 -12,50 Sumaş Suni Tahta 78,00 0,00 52,20 Şeker Fin. Kir. 9,48 2,38 48,13 Şekerbank 1,19 -0,83 -21,19 Şişe Cam 7,48 1,22 2,33 Şok Marketler Ticaret 12,89 1,50 2,14 T. Halk Bankası 4,50 0,67 -19,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,96 0,00 -19,64 T.S.K.B. 1,41 0,00 -19,27 T.Tuborg 18,20 0,00 0,72 Taç Tarım Ürünleri 25,90 3,60 145,96 Tat Gıda 9,51 1,39 -17,74 TAV Havalimanları 21,24 -1,03 -0,28 Taze Kuru Gıda 268,00 6,48 23,90 Tek-Art Turizm 1,82 -0,55 -9,90 Tekfen Holding 15,57 -0,70 -5,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,93 1,09 1,17 Temapol Polimer Plastik 17,83 3,42 55,04 TGS Dış Ticaret 16,55 -0,30 30,21 Tofaş Oto. Fab. 33,38 -0,24 7,99 Torunlar GMYO 3,35 -0,30 -14,10 Trabzon Liman 31,16 -0,38 -2,99 Trabzonspor Sportif 2,12 -1,40 -13,11 Trend GMYO 6,78 -1,31 -46,06 TSKB GMYO 5,44 -2,68 -5,39 Tuğçelik 7,91 -0,88 -2,10 Tukaş 8,06 0,88 -16,82 Turcas Petrol 4,46 1,83 -8,04 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 13,20 Turkcell 15,22 0,26 -5,47 Tümosan Motor ve Traktör 23,26 -0,34 65,32 Tüpraş 90,35 -0,66 -16,34 Türk Hava Yolları 12,66 -1,48 -1,94 Türk İlaç Serum 47,94 -9,97 Türk Prysmian Kablo 11,80 0,68 -2,48 Türk Telekom 6,84 0,15 -17,74 Türk Traktör 209,90 -0,76 23,20 Türker Proje Gayrimenkul 147,40 -1,21 30,56 Türkiye Sigorta 6,62 0,00 0,30 Ufuk Yatırım 19,00 0,00 41,79 Ulaşlar Turizm Yat. 5,47 1,86 29,01 Ulusoy Elektrik 55,85 -0,53 8,76 Ulusoy Un Sanayi 7,02 -1,21 37,96 Umpaş Holding 1,96 9,50 -24,90 Uşak Seramik 2,41 -1,23 2,99 Utopya Turizm 21,82 -9,98 -43,76 Uzertaş Boya 49,16 -1,44 -13,14 Ülker Bisküvi 21,88 0,64 -5,45 Vakıf Fin. Kir. 26,02 9,88 510,80 Vakıf GMYO 3,14 0,00 -13,26 Vakıf Yat. Ort. 7,75 1,57 5,30 Vakıflar Bankası 3,54 -1,12 -24,84 Vakko Tekstil 14,90 -3,93 128,53 Vanet Gıda 7,07 0,28 -8,54 Verusa Holding 62,95 -0,87 39,58 Verusaturk Girisim 25,62 -0,47 95,87 Vestel 36,74 3,55 74,45 Vestel Beyaz Eşya 59,90 -1,48 46,53 Viking Kağıt 7,20 -0,55 -20,00 Yapı Kredi Koray GMYO 7,54 2,45 69,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -0,45 -26,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 104,00 1,96 43,65 Yataş 16,90 2,18 16,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 -2,01 -11,36 Yeni Gimat GMYO 12,68 -0,31 9,38 Yeşil GMYO 1,37 0,74 -0,72 Yeşil Yapı 1,86 -0,53 1,09 Yeşil Yatırım Holding 108,30 6,49 13,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.480,00 -0,63 -0,77 Yonga Mobilya 25,88 0,00 -13,57 Yükselen Çelik 4,84 0,21 -7,49 Yünsa 14,36 -0,07 3,37 Zorlu Enerji 2,26 0,89 -18,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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