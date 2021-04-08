Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

08.04.2021 13:23
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.989,90-0,52-1,26
İş Bankası (C)4,95-0,60-27,13
İş Bankası (Kur.)449.999,90

18,42
İş Fin.Kir.3,290,00-14,77
İş Girişim19,901,025,01
İş GMYO1,970,00-22,44
İş Y. Men. Değ.16,37-0,67-1,37
İş Yat. Ort.3,080,00-8,42
İşbir Holding8.800,007,98221,17
Işık Plastik42,740,19

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,19-2,464,39
İttifak Holding2,660,7619,28
İz Hayvancılık Tarım18,943,445,22
İzmir Demir Çelik2,69-0,37-18,72
İzmir Fırça10,33-1,9085,79
Jantsa Jant Sanayi898,10-0,37172,55
Kafein Yazılım28,163,0731,71
Kaplamin28,24-0,35-16,45
Kardemir (A)6,150,163,36
Kardemir (B)6,150,0016,70
Kardemir (D)7,360,0027,34
Karel Elektronik28,900,9825,33
Karsan Otomotiv3,94-0,2521,23
Karsu Tekstil18,82-2,99120,12
Kartonsan66,30-0,30-29,97
Katmerciler Ekipman3,681,6619,48
Kent Gıda336,100,03-5,48
Kerevitaş Gıda5,841,92-11,25
Kervan Gıda18,121,4037,07
Kervansaray Yat. Holding0,720,00-42,86
Kiler GMYO2,170,46-13,55
Klimasan Klima26,444,0155,80
Koç Holding19,671,24-6,87
Konfrut Gıda19,673,1516,39
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,65-1,82206,80
Konya Çimento1.094,80-0,20-3,12
Kordsa Teknik Tekstil23,98-0,2554,21
Koza Altın119,70-0,0823,78
Koza Madencilik14,89-0,13-3,87
Körfez GMYO6,35-0,639,48
Kristal Kola2,700,37-31,12
Kron Telekomünikasyon62,000,4068,30
Kuştur Kuşadası Turizm275,500,9575,14
Kuyumcukent Gayrimenkul2,420,005,22
Kütahya Porselen55,350,189,71
Lider Faktoring3,250,31-4,69
Link Bilgisayar41,741,1630,95
Logo Yazılım186,600,8648,69
Lokman Hekim Sağlık17,462,5962,38
Lüks Kadife76,004,11162,98
Makina Takım3,90-0,5114,37
Marka Yatırım Holding5,60-1,41-12,91
Marmaris Altınyunus226,30-0,61103,69
Marshall306,007,18-0,23
Martı GMYO2,680,00-2,55
Martı Otel2,230,454,69
Matriks Bilgi Dağıtım37,269,98

Mavi Giyim44,90-0,97-13,98
Mazhar Zorlu Holding38,002,7020,71
Mega Polietilen7,78-2,261,57
Menderes Tekstil2,930,34-5,18
Merit Turizm230,00-4,17174,79
Merko Gıda7,431,64-14,00
Metemtur Otelcilik25,720,4716,38
Metro Holding2,18-1,364,81
Metro Petrol ve Tesisleri2,600,00-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,140,94-8,15
Migros Ticaret37,901,23-11,45
Milpa4,710,002,39
Mistral GMYO4,78-0,421,49
MLP Sağlık21,763,929,51
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-5,0023,91
Mondi Tire Kutsan6,54-0,30-13,95
Naturel Enerji42,80-0,4720,09
Naturelgaz15,039,95

Net Holding4,62-1,2834,69
Netaş Telekom.27,66-0,07-1,50
Niğbaş Niğde Beton18,25-0,98-64,90
Nuh Çimento58,90-0,3422,64
Nurol GMYO16,293,04123,46
Odaş Elektrik3,65-1,08-6,41
Olmuksan-IP7,69-0,65-35,11
Orge Enerji Elektrik12,27-0,3266,26
Orma Orman Mahsulleri26,503,9280,03
Osmanlı Menkul34,70-2,7512,15
Ostim Endüstriyel Yat2,750,00-0,14
Otokar373,20-0,2122,65
Oyak Çimento7,27-0,68-17,20
Oyak Yat. Ort.8,88-0,2227,77
Oylum Sınai Yatırımlar4,190,48-11,04
Özak GMYO5,110,200,20
Özbal Çelik Boru8,861,7235,27
Özderici GMYO1,990,51-10,36
Özerden Plastik8,420,36-6,44
Pamukova Elektrik39,728,5286,30
Panora GMYO6,971,3114,12
Papilon Savunma20,041,21-11,95
Park Elek.Madencilik5,731,246,70
Parsan32,88-1,2035,31
Pegasus74,30-0,87-0,40
Peker GMYO1,97-5,29-24,52
Penguen Gıda4,032,03-20,20
Pera GMYO1,79-0,562,19
Pergamon Dış Ticaret26,76-0,3746,00
Petkim6,030,5021,08
Petrokent Turizm2.560,000,08182,44
Pınar Et ve Un24,502,515,24
Pınar Su8,720,5817,36
Pınar Süt22,141,28-4,07
Plastikkart14,32-0,90-0,90
Polisan Holding3,220,31-16,25
Politeknik Metal334,200,12-17,63
Prizma Press Matbaacılık5,54-0,361,09
QNB Finans Fin. Kir.112,001,73-10,61
QNB Finansbank53,150,00-24,45
Ral Yatırım Holding3,83-1,29-13,74
Ray Sigorta13,34-4,71-13,66
Reysaş GMYO4,730,64-13,21
Reysaş Lojistik6,780,89-26,62
Rhea Girişim2,990,34-19,62
Rodrigo Tekstil21,100,4853,90
Royal Halı3,651,676,10
RTA Laboratuvarları27,601,85-8,85
Sabancı Holding8,710,35-21,00
Safkar Ege Soğutmacılık10,39-1,05-4,50
Sanel Mühendislik4,75-1,0438,89
Sanifoam Sünger19,000,0039,71
Sanko Pazarlama12,360,1631,63
Saray Matbaacılık6,8210,00-22,23
Sarkuysan15,887,3079,64
Sasa Polyester45,340,18124,23
Say Yenilenebilir Enerji35,020,34311,52
Sekuro Plastik29,340,07110,17
Selçuk Ecza Deposu10,481,16-23,22
Selçuk Gıda4,350,00-12,65
Senkron Güvenlik45,00-2,9871,36
Serve Film Prodüksiyon18,153,1213,44
Servet GMYO94,700,2120,79
Seyitler Kimya32,72-1,7430,41
Silverline Endüstri6,160,98-28,37
Sinpaş GMYO4,170,48-0,24
Smartiks Yazılım7,040,00-20,54
Sodaş Sodyum Sanayii36,10-0,3937,08
Söktaş4,800,21-5,70
Sönmez Filament51,900,00-26,07
Sönmez Pamuklu21,002,44-12,50
Sumaş Suni Tahta78,000,0052,20
Şeker Fin. Kir.9,482,3848,13
Şekerbank1,19-0,83-21,19
Şişe Cam7,481,222,33
Şok Marketler Ticaret12,891,502,14
T. Halk Bankası4,500,67-19,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,960,00-19,64
T.S.K.B.1,410,00-19,27
T.Tuborg18,200,000,72
Taç Tarım Ürünleri25,903,60145,96
Tat Gıda9,511,39-17,74
TAV Havalimanları21,24-1,03-0,28
Taze Kuru Gıda268,006,4823,90
Tek-Art Turizm1,82-0,55-9,90
Tekfen Holding15,57-0,70-5,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,931,091,17
Temapol Polimer Plastik17,833,4255,04
TGS Dış Ticaret16,55-0,3030,21
Tofaş Oto. Fab.33,38-0,247,99
Torunlar GMYO3,35-0,30-14,10
Trabzon Liman31,16-0,38-2,99
Trabzonspor Sportif2,12-1,40-13,11
Trend GMYO6,78-1,31-46,06
TSKB GMYO5,44-2,68-5,39
Tuğçelik7,91-0,88-2,10
Tukaş8,060,88-16,82
Turcas Petrol4,461,83-8,04
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.13,20

Turkcell15,220,26-5,47
Tümosan Motor ve Traktör23,26-0,3465,32
Tüpraş90,35-0,66-16,34
Türk Hava Yolları12,66-1,48-1,94
Türk İlaç Serum47,94-9,97

Türk Prysmian Kablo11,800,68-2,48
Türk Telekom6,840,15-17,74
Türk Traktör209,90-0,7623,20
Türker Proje Gayrimenkul147,40-1,2130,56
Türkiye Sigorta6,620,000,30
Ufuk Yatırım19,000,0041,79
Ulaşlar Turizm Yat.5,471,8629,01
Ulusoy Elektrik55,85-0,538,76
Ulusoy Un Sanayi7,02-1,2137,96
Umpaş Holding1,969,50-24,90
Uşak Seramik2,41-1,232,99
Utopya Turizm21,82-9,98-43,76
Uzertaş Boya49,16-1,44-13,14
Ülker Bisküvi21,880,64-5,45
Vakıf Fin. Kir.26,029,88510,80
Vakıf GMYO3,140,00-13,26
Vakıf Yat. Ort.7,751,575,30
Vakıflar Bankası3,54-1,12-24,84
Vakko Tekstil14,90-3,93128,53
Vanet Gıda7,070,28-8,54
Verusa Holding62,95-0,8739,58
Verusaturk Girisim25,62-0,4795,87
Vestel36,743,5574,45
Vestel Beyaz Eşya59,90-1,4846,53
Viking Kağıt7,20-0,55-20,00
Yapı Kredi Koray GMYO7,542,4569,44
Yapı ve Kredi Bank.2,19-0,45-26,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.104,001,9643,65
Yataş16,902,1816,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,90-2,01-11,36
Yeni Gimat GMYO12,68-0,319,38
Yeşil GMYO1,370,74-0,72
Yeşil Yapı1,86-0,531,09
Yeşil Yatırım Holding108,306,4913,58
Yibitaş İnşaat Malzeme15.480,00-0,63-0,77
Yonga Mobilya25,880,00-13,57
Yükselen Çelik4,840,21-7,49
Yünsa14,36-0,073,37
Zorlu Enerji2,260,89-18,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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