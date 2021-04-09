Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

09.04.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.720,000,05-1,93
İş Bankası (C)4,86-1,42-28,45
İş Bankası (Kur.)449.999,90

18,42
İş Fin.Kir.3,24-0,92-16,06
İş Girişim19,13-2,100,95
İş GMYO1,94-1,52-23,62
İş Y. Men. Değ.16,280,49-1,91
İş Yat. Ort.2,99-1,64-11,09
İşbir Holding8.000,00-5,88191,97
Işık Plastik41,08-2,98

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,15-1,710,88
İttifak Holding2,878,7128,70
İz Hayvancılık Tarım18,581,423,22
İzmir Demir Çelik2,630,38-20,53
İzmir Fırça10,024,1680,22
Jantsa Jant Sanayi863,001,53161,90
Kafein Yazılım28,40-0,4932,83
Kaplamin27,16-1,67-19,64
Kardemir (A)6,150,823,36
Kardemir (B)6,130,3316,32
Kardemir (D)7,490,8129,58
Karel Elektronik28,34-0,2122,90
Karsan Otomotiv3,972,3222,15
Karsu Tekstil17,00-8,1198,83
Kartonsan64,40-1,60-31,98
Katmerciler Ekipman4,004,9929,87
Kent Gıda340,001,16-4,39
Kerevitaş Gıda6,132,17-6,84
Kervan Gıda18,06-1,7436,61
Kervansaray Yat. Holding0,710,00-43,65
Kiler GMYO2,13-0,47-15,14
Klimasan Klima25,96-2,0452,98
Koç Holding19,32-1,18-8,52
Konfrut Gıda19,36-2,4214,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,25-1,66200,89
Konya Çimento1.073,20-0,68-5,03
Kordsa Teknik Tekstil23,64-0,6752,03
Koza Altın117,10-0,7621,10
Koza Madencilik14,58-1,15-5,87
Körfez GMYO6,16-2,536,21
Kristal Kola2,721,12-30,61
Kron Telekomünikasyon63,202,9371,55
Kuştur Kuşadası Turizm274,001,4874,19
Kuyumcukent Gayrimenkul2,29-2,97-0,43
Kütahya Porselen54,95-1,178,92
Lider Faktoring3,18-1,55-6,74
Link Bilgisayar40,78-1,9727,94
Logo Yazılım174,70-0,1139,20
Lokman Hekim Sağlık16,95-1,4557,64
Lüks Kadife73,000,34152,60
Makina Takım3,82-0,7812,02
Marka Yatırım Holding5,52-1,25-14,15
Marmaris Altınyunus216,70-3,7395,05
Marshall282,00-4,76-8,05
Martı GMYO2,51-5,28-8,73
Martı Otel2,14-2,280,47
Matriks Bilgi Dağıtım40,989,98

Mavi Giyim45,040,09-13,72
Mazhar Zorlu Holding38,00-0,2620,71
Mega Polietilen7,60-1,94-0,78
Menderes Tekstil2,86-1,72-7,44
Merit Turizm245,000,00192,71
Merko Gıda7,38-2,25-14,58
Metemtur Otelcilik25,24-1,7914,21
Metro Holding2,120,001,92
Metro Petrol ve Tesisleri2,51-1,95-13,15
Metro Yatırım Ortaklığı2,07-2,36-11,16
Migros Ticaret38,56-0,92-9,91
Milpa4,64-1,490,87
Mistral GMYO5,005,936,16
MLP Sağlık21,78-0,379,61
MMC San. ve Tic. Yat.6,053,9531,52
Mondi Tire Kutsan6,46-0,15-15,00
Naturel Enerji42,18-1,9118,35
Naturelgaz16,539,98

Net Holding4,842,5441,11
Netaş Telekom.27,24-0,58-2,99
Niğbaş Niğde Beton18,00-0,66-65,38
Nuh Çimento58,250,4321,28
Nurol GMYO16,19-0,06122,09
Odaş Elektrik3,560,00-8,72
Olmuksan-IP7,760,91-34,51
Orge Enerji Elektrik11,99-1,5662,47
Orma Orman Mahsulleri30,849,99109,51
Osmanlı Menkul35,440,4014,54
Ostim Endüstriyel Yat2,69-0,74-2,32
Otokar368,90-0,2421,23
Oyak Çimento7,17-0,69-18,34
Oyak Yat. Ort.8,66-1,4824,60
Oylum Sınai Yatırımlar4,23-0,70-10,19
Özak GMYO4,95-0,20-2,94
Özbal Çelik Boru8,67-2,0332,37
Özderici GMYO1,94-1,52-12,61
Özerden Plastik8,36-0,24-7,11
Pamukova Elektrik38,36-3,9679,92
Panora GMYO7,121,1416,57
Papilon Savunma20,522,60-9,84
Park Elek.Madencilik5,83-0,178,57
Parsan32,10-1,4132,10
Pegasus70,90-2,21-4,96
Peker GMYO1,90-2,06-27,20
Penguen Gıda4,221,20-16,44
Pera GMYO1,72-1,71-1,81
Pergamon Dış Ticaret25,98-0,9941,74
Petkim6,08-0,3322,09
Petrokent Turizm2.594,003,35186,19
Pınar Et ve Un25,440,479,28
Pınar Su8,800,2318,44
Pınar Süt22,28-2,28-3,47
Plastikkart14,22-0,63-1,59
Polisan Holding3,210,94-16,51
Politeknik Metal325,50-0,82-19,77
Prizma Press Matbaacılık5,38-1,10-1,82
QNB Finans Fin. Kir.111,200,18-11,25
QNB Finansbank51,10-2,67-27,36
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri18,10

Ral Yatırım Holding3,800,00-14,41
Ray Sigorta13,14-2,23-14,95
Reysaş GMYO4,751,28-12,84
Reysaş Lojistik7,023,08-24,03
Rhea Girişim2,89-1,70-22,31
Rodrigo Tekstil20,50-1,6349,53
Royal Halı3,630,005,52
RTA Laboratuvarları31,284,973,30
Sabancı Holding8,59-0,69-22,09
Safkar Ege Soğutmacılık10,14-1,36-6,80
Sanel Mühendislik4,801,4840,35
Sanifoam Sünger18,40-0,6535,29
Sanko Pazarlama12,803,8136,32
Saray Matbaacılık7,154,84-18,47
Sarkuysan15,66-1,8877,15
Sasa Polyester44,98-0,62122,45
Say Yenilenebilir Enerji38,085,90347,47
Sekuro Plastik27,40-4,4696,28
Selçuk Ecza Deposu10,43-1,60-23,59
Selçuk Gıda4,25-2,75-14,66
Senkron Güvenlik41,74-0,0558,95
Serve Film Prodüksiyon17,00-5,566,25
Servet GMYO95,75-1,2422,13
Seyitler Kimya31,98-0,6227,46
Silverline Endüstri6,34-5,51-26,28
Sinpaş GMYO4,210,720,72
Smartiks Yazılım7,070,71-20,20
Sodaş Sodyum Sanayii35,220,0033,73
Söktaş4,71-1,87-7,47
Sönmez Filament45,00-10,00-35,90
Sönmez Pamuklu20,900,67-12,92
Sumaş Suni Tahta80,200,2556,49
Şeker Fin. Kir.9,22-1,3944,06
Şekerbank1,17-0,85-22,52
Şişe Cam7,37-0,940,82
Şok Marketler Ticaret12,94-2,042,54
T. Halk Bankası4,430,45-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası25,004,17-19,51
T.S.K.B.1,40-0,71-19,84
T.Tuborg18,220,110,83
Taç Tarım Ürünleri23,10-1,70119,37
Tat Gıda10,052,97-13,07
TAV Havalimanları20,42-2,85-4,13
Taze Kuru Gıda303,009,4740,08
Tek-Art Turizm1,75-1,13-13,37
Tekfen Holding15,39-1,09-6,16
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,65-0,78-1,02
Temapol Polimer Plastik17,00-1,3347,83
TGS Dış Ticaret15,82-2,9424,47
Tofaş Oto. Fab.32,44-1,824,95
Torunlar GMYO3,28-1,50-15,90
Trabzon Liman30,50-1,36-5,04
Trabzonspor Sportif2,130,95-12,70
Trend GMYO6,93-1,70-44,87
TSKB GMYO5,41-0,92-5,91
Tuğçelik7,78-0,64-3,71
Tukaş8,12-2,05-16,20
Turcas Petrol4,37-1,13-9,90
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.14,5210,00

Turkcell15,22-0,78-5,47
Tümosan Motor ve Traktör22,48-0,2759,77
Tüpraş88,80-1,33-17,78
Türk Hava Yolları12,41-0,96-3,87
Türk İlaç Serum52,709,93

Türk Prysmian Kablo11,52-1,20-4,79
Türk Telekom6,77-0,88-18,58
Türk Traktör209,30-0,4822,85
Türker Proje Gayrimenkul147,100,0730,29
Türkiye Sigorta6,10-1,86-1,26
Ufuk Yatırım19,000,0041,79
Ulaşlar Turizm Yat.5,15-3,0121,46
Ulusoy Elektrik55,65-0,368,37
Ulusoy Un Sanayi7,681,7250,93
Umpaş Holding1,981,02-24,14
Uşak Seramik2,41-1,232,99
Utopya Turizm19,64-9,99-49,38
Uzertaş Boya49,000,00-13,43
Ülker Bisküvi21,62-0,18-6,57
Vakıf Fin. Kir.24,40-1,05472,77
Vakıf GMYO3,09-0,96-14,64
Vakıf Yat. Ort.7,76-0,135,43
Vakıflar Bankası3,530,57-25,05
Vakko Tekstil14,12-4,59116,56
Vanet Gıda7,121,14-7,89
Verusa Holding65,101,7244,35
Verusaturk Girisim26,08-1,5199,39
Vestel36,96-0,1175,50
Vestel Beyaz Eşya59,10-0,3444,57
Viking Kağıt7,381,65-18,00
Yapı Kredi Koray GMYO7,52-0,1368,99
Yapı ve Kredi Bank.2,15-1,38-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.100,80-0,4939,23
Yataş17,03-0,8217,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,83-0,52-12,95
Yeni Gimat GMYO12,880,5511,11
Yeşil GMYO1,29-4,44-6,52
Yeşil Yapı1,78-3,78-3,26
Yeşil Yatırım Holding106,00-5,1911,17
Yibitaş İnşaat Malzeme15.399,90-0,21-1,28
Yonga Mobilya26,201,30-12,05
Yükselen Çelik4,891,45-6,53
Yünsa14,14-0,421,79
Zorlu Enerji2,210,00-20,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi Trabzonspor, Visca için Başakşehir'le ilk görüşmeyi gerçekleştirdi FETÖ'nün sözde FETÖ'nün sözde "kadim abisi" Yusuf Bekmezci'ye 17 yıl 4 ay hapis cezası Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrolü Ekin Koç, koronavirüse yakalandı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisini yükseltti Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı Emniyet'ten Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne dev operasyon! Villasında ve cipinde arama yapıldı

Son Dakika Haberleri
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı Son Dakika: ABD, 2 savaş gemisini haftaya Karadeniz'e gönderiyor! Geçiş için Türkiye'ye bildirim yapıldı         
13:41
Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak Sosyal medya devi Pinterest, Türkiye'ye temsilci atayacak         
12:37
"Bir erkeğin beni aldatması sorun değil" diyen Esra Dermancıoğlu'na en sert tepki Ahmet Tatlıses'ten geldi         
12:22
İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı İspanya'da 15 bin TL'den satışa çıkarılan eser, dünyaca ünlü ressam Caravaggio'nun tablosu çıktı         
11:31
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı         
11:22
New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı New York'taki fare istilasından nasibini alan Cemal Can Canseven Türkiye'ye övgü yağdırdı         
10:51
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! TMO, üreticiden patates ve soğan alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
10:31
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı Kahvaltıya gelmeyen oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı         
09:26
Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı Birinci bölümüyle büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisiyle Türk televizyon tarihinde bir ilk yaşandı         
09:19
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı         
09:16
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef         
08:56
Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş Ayasofya İmamı Boynukalın'ın istifasının perde arkası: Erdoğan süreci en başından beri yakından takip etmiş         
08:32
"Kimse benimle ilgilenmiyor" deyip kendini 5. kattan boşluğa bıraktı         
03:53
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi         
17:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 13:58:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei