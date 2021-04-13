Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

13.04.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.000,100,00-6,17
İş Bankası (C)4,76-0,63-29,92
İş Bankası (Kur.)404.999,90

6,58
İş Fin.Kir.2,98-2,93-22,80
İş Girişim17,52-3,68-7,55
İş GMYO1,77-3,28-30,31
İş Y. Men. Değ.14,92-1,52-10,11
İş Yat. Ort.2,68-4,63-20,31
İşbir Holding8.000,005,81191,97
Işık Plastik35,56-3,68

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-6,67-14,04
İttifak Holding2,42-3,208,52
İz Hayvancılık Tarım17,26-1,71-4,11
İzmir Demir Çelik2,38-5,93-28,09
İzmir Fırça8,38-9,3150,72
Jantsa Jant Sanayi771,303,38134,07
Kafein Yazılım26,90-4,8825,82
Kaplamin24,70-3,97-26,92
Kardemir (A)6,07-2,412,02
Kardemir (B)6,10-2,2415,75
Kardemir (D)7,29-0,6826,12
Karel Elektronik26,26-2,0113,88
Karsan Otomotiv3,59-2,4510,46
Karsu Tekstil16,69-9,9895,20
Kartonsan59,30-2,23-37,36
Katmerciler Ekipman3,63-2,9417,86
Kent Gıda410,009,9515,30
Kerevitaş Gıda5,94-5,86-9,73
Kervan Gıda17,75-3,0634,27
Kervansaray Yat. Holding0,65-4,41-48,41
Kiler GMYO1,94-2,51-22,71
Klimasan Klima23,42-5,1138,01
Koç Holding18,30-1,40-13,35
Konfrut Gıda18,40-6,178,88
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,40-3,43197,30
Konya Çimento960,30-3,26-15,02
Kordsa Teknik Tekstil21,82-2,8540,32
Koza Altın112,400,4516,24
Koza Madencilik14,171,07-8,52
Körfez GMYO5,31-7,33-8,45
Kristal Kola2,58-4,09-34,18
Kron Telekomünikasyon64,95-4,3476,30
Kuştur Kuşadası Turizm224,40-9,8142,66
Kuyumcukent Gayrimenkul2,222,78-3,48
Kütahya Porselen54,952,238,92
Lider Faktoring2,87-4,33-15,84
Link Bilgisayar37,30-2,6117,02
Logo Yazılım160,80-0,7428,13
Lokman Hekim Sağlık15,75-2,8446,48
Lüks Kadife67,00-4,29131,83
Makina Takım3,42-5,000,29
Marka Yatırım Holding5,02-0,40-21,93
Marmaris Altınyunus189,60-5,2570,66
Marshall270,200,82-11,90
Martı GMYO2,271,79-17,45
Martı Otel1,87-3,61-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım49,569,99

Mavi Giyim42,702,35-18,20
Mazhar Zorlu Holding35,003,9211,18
Mega Polietilen6,98-2,38-8,88
Menderes Tekstil2,58-3,73-16,50
Merit Turizm205,00-6,39144,92
Merko Gıda7,21-3,35-16,55
Metemtur Otelcilik24,80-1,2012,22
Metro Holding1,96-2,97-5,77
Metro Petrol ve Tesisleri2,23-3,04-22,84
Metro Yatırım Ortaklığı2,043,03-12,45
Migros Ticaret37,92-2,77-11,40
Milpa4,35-2,90-5,43
Mistral GMYO4,85-2,612,97
MLP Sağlık20,74-1,894,38
MMC San. ve Tic. Yat.4,90-2,586,52
Mondi Tire Kutsan5,93-2,63-21,97
Naturel Enerji39,26-3,4010,16
Naturelgaz13,72-7,80

Net Holding5,080,9948,10
Netaş Telekom.24,86-3,19-11,47
Niğbaş Niğde Beton16,35-3,82-68,56
Nuh Çimento52,95-4,7710,25
Nurol GMYO15,08-1,95106,86
Odaş Elektrik3,47-2,25-11,03
Olmuksan-IP7,44-2,23-37,22
Orge Enerji Elektrik11,641,3957,72
Orma Orman Mahsulleri37,269,98153,13
Osmanlı Menkul32,48-4,194,98
Ostim Endüstriyel Yat2,50-2,72-9,22
Otokar342,60-0,2912,59
Oyak Çimento6,92-0,29-21,18
Oyak Yat. Ort.7,92-2,5813,96
Oylum Sınai Yatırımlar3,99-5,45-15,29
Özak GMYO4,70-2,29-7,84
Özbal Çelik Boru7,58-5,6015,73
Özderici GMYO1,76-3,30-20,72
Özerden Plastik7,50-4,82-16,67
Pamukova Elektrik35,901,0768,39
Panora GMYO6,81-3,1311,50
Papilon Savunma17,88-4,59-21,44
Park Elek.Madencilik5,30-3,64-1,30
Parsan30,04-3,5923,62
Pegasus66,90-2,19-10,32
Peker GMYO1,931,58-26,05
Penguen Gıda4,23-6,21-16,24
Pera GMYO1,58-3,07-9,80
Pergamon Dış Ticaret23,46-3,6228,00
Petkim5,93-1,5019,08
Petrokent Turizm2.185,00-7,03141,06
Pınar Et ve Un25,20-7,088,25
Pınar Su8,22-4,5310,63
Pınar Süt21,90-5,77-5,11
Plastikkart13,29-1,99-8,03
Polisan Holding2,93-3,30-23,79
Politeknik Metal320,10-0,22-21,10
Prizma Press Matbaacılık5,14-3,20-6,20
QNB Finans Fin. Kir.96,00-7,60-23,38
QNB Finansbank49,001,45-30,35
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri21,909,99

Ral Yatırım Holding3,64-2,67-18,02
Ray Sigorta12,15-2,17-21,36
Reysaş GMYO4,40-1,57-19,27
Reysaş Lojistik6,39-3,33-30,84
Rhea Girişim2,36-7,09-36,56
Rodrigo Tekstil20,705,3450,98
Royal Halı3,50-1,411,74
RTA Laboratuvarları32,16-1,056,21
Sabancı Holding8,11-2,05-26,45
Safkar Ege Soğutmacılık8,99-5,47-17,37
Sanel Mühendislik4,10-6,3919,88
Sanifoam Sünger17,00-4,3925,00
Sanko Pazarlama12,31-2,7631,10
Saray Matbaacılık7,11-0,42-18,93
Sarkuysan14,89-4,6768,44
Sasa Polyester41,74-2,02106,43
Say Yenilenebilir Enerji30,78-10,00261,69
Sekuro Plastik23,20-3,4166,19
Selçuk Ecza Deposu9,95-2,83-27,11
Selçuk Gıda4,13-3,95-17,07
Senkron Güvenlik39,466,9450,27
Serve Film Prodüksiyon16,47-0,182,94
Servet GMYO90,501,0015,43
Seyitler Kimya27,80-0,7110,80
Silverline Endüstri5,53-4,49-35,70
Sinpaş GMYO4,15-0,95-0,72
Smartiks Yazılım6,52-4,12-26,41
Sodaş Sodyum Sanayii31,60-7,0019,99
Söktaş4,39-4,15-13,75
Sönmez Filament36,46-9,98-48,06
Sönmez Pamuklu17,680,17-26,33
Sumaş Suni Tahta75,20-3,5946,73
Şeker Fin. Kir.8,15-6,1127,34
Şekerbank1,09-2,68-27,81
Şişe Cam7,20-0,69-1,50
Şok Marketler Ticaret13,20-3,014,60
T. Halk Bankası4,34-2,69-21,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,52-2,41-24,28
T.S.K.B.1,29-3,73-26,14
T.Tuborg17,60-0,85-2,60
Taç Tarım Ürünleri23,20-6,98120,32
Tat Gıda10,21-7,10-11,69
TAV Havalimanları19,27-2,18-9,53
Taze Kuru Gıda368,209,9870,23
Tek-Art Turizm1,54-3,75-23,76
Tekfen Holding14,73-2,00-10,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,840,85-7,36
Temapol Polimer Plastik14,29-5,3624,26
TGS Dış Ticaret14,62-0,8115,03
Tofaş Oto. Fab.30,18-3,27-2,37
Torunlar GMYO3,25-1,81-16,67
Trabzon Liman28,38-3,14-11,64
Trabzonspor Sportif1,990,00-18,44
Trend GMYO6,74-1,61-46,38
TSKB GMYO4,76-2,46-17,22
Tuğçelik7,12-2,20-11,88
Tukaş7,94-4,11-18,06
Turcas Petrol4,06-2,64-16,29
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.17,569,96

Turkcell14,55-1,49-9,63
Tümosan Motor ve Traktör21,261,7251,10
Tüpraş85,40-1,84-20,93
Türk Hava Yolları11,65-2,67-9,76
Türk İlaç Serum43,04-9,27

Türk Prysmian Kablo10,09-5,08-16,61
Türk Telekom6,40-0,16-23,03
Türk Traktör204,102,5619,80
Türker Proje Gayrimenkul147,30-4,1630,47
Türkiye Sigorta5,66-3,90-8,39
Ufuk Yatırım16,67-9,8924,40
Ulaşlar Turizm Yat.4,51-3,436,37
Ulusoy Elektrik53,50-4,464,19
Ulusoy Un Sanayi7,37-7,3044,84
Umpaş Holding1,95-5,34-25,29
Uşak Seramik2,14-1,38-8,55
Utopya Turizm18,67-9,98-51,88
Uzertaş Boya43,00-1,96-24,03
Ülker Bisküvi21,12-0,56-8,73
Vakıf Fin. Kir.21,58-9,93406,57
Vakıf GMYO2,81-3,44-22,38
Vakıf Yat. Ort.7,47-1,971,49
Vakıflar Bankası3,39-1,45-28,03
Vakko Tekstil12,44-0,6490,80
Vanet Gıda7,24-5,61-6,34
Verusa Holding58,45-1,7629,60
Verusaturk Girisim24,10-2,9084,25
Vestel33,84-4,6860,68
Vestel Beyaz Eşya55,35-2,5535,40
Viking Kağıt6,71-1,76-25,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,81-6,8453,03
Yapı ve Kredi Bank.2,03-1,93-32,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.120,709,9366,71
Yataş16,64-2,8015,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,44-3,10-21,82
Yeni Gimat GMYO12,25-0,815,68
Yeşil GMYO1,17-1,68-15,22
Yeşil Yapı1,58-1,86-14,13
Yeşil Yatırım Holding94,401,51-1,00
Yibitaş İnşaat Malzeme14.247,90-1,40-8,67
Yonga Mobilya25,200,00-15,41
Yükselen Çelik4,77-2,65-8,83
Yünsa12,92-1,52-6,99
Zorlu Enerji2,03-1,93-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Metrobüs'te iğrenç olay! Genç kadına, cinsel organını gösteren tacizciyi yolcular yakaladı Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı 70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar 70 yıllık gelenek! Sahura davul yerine 'pilava pilava' diyerek kalkıyorlar İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı İki kadının Yeşilçam filmlerini aratmayan hikayesi! Koca şiddetinden kaçtı, aynı kaderi yaşayan hemcinsine de yuvasını açtı

Son Dakika Haberleri
13:40 İşte Benim Stilim yarışmacısı Zeynep Öztürk'e, sıpa saldırdı
13:37 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver
13:04 Bilim Kurulu üyesi toplu taşımadaki yoğunluğa işaret edip uyardı: Tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz
13:00 Havlayan köpeklerin sesini takip eden genç, babasının ağaçta asılı cansız bedenini buldu
12:51 Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada'dan kritik karar: Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladılar         
13:48
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na katıldığı programdaki diyalogla ilgili gönderme: Kahkaha bekleyeceğine kararını ver         
13:38
Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi Kum yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi! Ekipler, kurtarmak için zamanla yarışsa da sıkışan sürücü yaşamını yitirdi         
13:03
Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak Meghan Markle hamileliği sebebiyle Prens Philip'in cenaze törenine katılamayacak         
12:18
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları         
11:24
Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız         
11:11
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi Eriğin fiyatı her geçen gün daha da düşüyor! Tanesi 2 liraya kadar geriledi         
09:46
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 14:02:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei