Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.000,10 0,00 -6,17 İş Bankası (C) 4,76 -0,63 -29,92 İş Bankası (Kur.) 404.999,90 6,58 İş Fin.Kir. 2,98 -2,93 -22,80 İş Girişim 17,52 -3,68 -7,55 İş GMYO 1,77 -3,28 -30,31 İş Y. Men. Değ. 14,92 -1,52 -10,11 İş Yat. Ort. 2,68 -4,63 -20,31 İşbir Holding 8.000,00 5,81 191,97 Işık Plastik 35,56 -3,68 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -6,67 -14,04 İttifak Holding 2,42 -3,20 8,52 İz Hayvancılık Tarım 17,26 -1,71 -4,11 İzmir Demir Çelik 2,38 -5,93 -28,09 İzmir Fırça 8,38 -9,31 50,72 Jantsa Jant Sanayi 771,30 3,38 134,07 Kafein Yazılım 26,90 -4,88 25,82 Kaplamin 24,70 -3,97 -26,92 Kardemir (A) 6,07 -2,41 2,02 Kardemir (B) 6,10 -2,24 15,75 Kardemir (D) 7,29 -0,68 26,12 Karel Elektronik 26,26 -2,01 13,88 Karsan Otomotiv 3,59 -2,45 10,46 Karsu Tekstil 16,69 -9,98 95,20 Kartonsan 59,30 -2,23 -37,36 Katmerciler Ekipman 3,63 -2,94 17,86 Kent Gıda 410,00 9,95 15,30 Kerevitaş Gıda 5,94 -5,86 -9,73 Kervan Gıda 17,75 -3,06 34,27 Kervansaray Yat. Holding 0,65 -4,41 -48,41 Kiler GMYO 1,94 -2,51 -22,71 Klimasan Klima 23,42 -5,11 38,01 Koç Holding 18,30 -1,40 -13,35 Konfrut Gıda 18,40 -6,17 8,88 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,40 -3,43 197,30 Konya Çimento 960,30 -3,26 -15,02 Kordsa Teknik Tekstil 21,82 -2,85 40,32 Koza Altın 112,40 0,45 16,24 Koza Madencilik 14,17 1,07 -8,52 Körfez GMYO 5,31 -7,33 -8,45 Kristal Kola 2,58 -4,09 -34,18 Kron Telekomünikasyon 64,95 -4,34 76,30 Kuştur Kuşadası Turizm 224,40 -9,81 42,66 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 2,78 -3,48 Kütahya Porselen 54,95 2,23 8,92 Lider Faktoring 2,87 -4,33 -15,84 Link Bilgisayar 37,30 -2,61 17,02 Logo Yazılım 160,80 -0,74 28,13 Lokman Hekim Sağlık 15,75 -2,84 46,48 Lüks Kadife 67,00 -4,29 131,83 Makina Takım 3,42 -5,00 0,29 Marka Yatırım Holding 5,02 -0,40 -21,93 Marmaris Altınyunus 189,60 -5,25 70,66 Marshall 270,20 0,82 -11,90 Martı GMYO 2,27 1,79 -17,45 Martı Otel 1,87 -3,61 -12,21 Matriks Bilgi Dağıtım 49,56 9,99 Mavi Giyim 42,70 2,35 -18,20 Mazhar Zorlu Holding 35,00 3,92 11,18 Mega Polietilen 6,98 -2,38 -8,88 Menderes Tekstil 2,58 -3,73 -16,50 Merit Turizm 205,00 -6,39 144,92 Merko Gıda 7,21 -3,35 -16,55 Metemtur Otelcilik 24,80 -1,20 12,22 Metro Holding 1,96 -2,97 -5,77 Metro Petrol ve Tesisleri 2,23 -3,04 -22,84 Metro Yatırım Ortaklığı 2,04 3,03 -12,45 Migros Ticaret 37,92 -2,77 -11,40 Milpa 4,35 -2,90 -5,43 Mistral GMYO 4,85 -2,61 2,97 MLP Sağlık 20,74 -1,89 4,38 MMC San. ve Tic. Yat. 4,90 -2,58 6,52 Mondi Tire Kutsan 5,93 -2,63 -21,97 Naturel Enerji 39,26 -3,40 10,16 Naturelgaz 13,72 -7,80 Net Holding 5,08 0,99 48,10 Netaş Telekom. 24,86 -3,19 -11,47 Niğbaş Niğde Beton 16,35 -3,82 -68,56 Nuh Çimento 52,95 -4,77 10,25 Nurol GMYO 15,08 -1,95 106,86 Odaş Elektrik 3,47 -2,25 -11,03 Olmuksan-IP 7,44 -2,23 -37,22 Orge Enerji Elektrik 11,64 1,39 57,72 Orma Orman Mahsulleri 37,26 9,98 153,13 Osmanlı Menkul 32,48 -4,19 4,98 Ostim Endüstriyel Yat 2,50 -2,72 -9,22 Otokar 342,60 -0,29 12,59 Oyak Çimento 6,92 -0,29 -21,18 Oyak Yat. Ort. 7,92 -2,58 13,96 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 -5,45 -15,29 Özak GMYO 4,70 -2,29 -7,84 Özbal Çelik Boru 7,58 -5,60 15,73 Özderici GMYO 1,76 -3,30 -20,72 Özerden Plastik 7,50 -4,82 -16,67 Pamukova Elektrik 35,90 1,07 68,39 Panora GMYO 6,81 -3,13 11,50 Papilon Savunma 17,88 -4,59 -21,44 Park Elek.Madencilik 5,30 -3,64 -1,30 Parsan 30,04 -3,59 23,62 Pegasus 66,90 -2,19 -10,32 Peker GMYO 1,93 1,58 -26,05 Penguen Gıda 4,23 -6,21 -16,24 Pera GMYO 1,58 -3,07 -9,80 Pergamon Dış Ticaret 23,46 -3,62 28,00 Petkim 5,93 -1,50 19,08 Petrokent Turizm 2.185,00 -7,03 141,06 Pınar Et ve Un 25,20 -7,08 8,25 Pınar Su 8,22 -4,53 10,63 Pınar Süt 21,90 -5,77 -5,11 Plastikkart 13,29 -1,99 -8,03 Polisan Holding 2,93 -3,30 -23,79 Politeknik Metal 320,10 -0,22 -21,10 Prizma Press Matbaacılık 5,14 -3,20 -6,20 QNB Finans Fin. Kir. 96,00 -7,60 -23,38 QNB Finansbank 49,00 1,45 -30,35 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 21,90 9,99 Ral Yatırım Holding 3,64 -2,67 -18,02 Ray Sigorta 12,15 -2,17 -21,36 Reysaş GMYO 4,40 -1,57 -19,27 Reysaş Lojistik 6,39 -3,33 -30,84 Rhea Girişim 2,36 -7,09 -36,56 Rodrigo Tekstil 20,70 5,34 50,98 Royal Halı 3,50 -1,41 1,74 RTA Laboratuvarları 32,16 -1,05 6,21 Sabancı Holding 8,11 -2,05 -26,45 Safkar Ege Soğutmacılık 8,99 -5,47 -17,37 Sanel Mühendislik 4,10 -6,39 19,88 Sanifoam Sünger 17,00 -4,39 25,00 Sanko Pazarlama 12,31 -2,76 31,10 Saray Matbaacılık 7,11 -0,42 -18,93 Sarkuysan 14,89 -4,67 68,44 Sasa Polyester 41,74 -2,02 106,43 Say Yenilenebilir Enerji 30,78 -10,00 261,69 Sekuro Plastik 23,20 -3,41 66,19 Selçuk Ecza Deposu 9,95 -2,83 -27,11 Selçuk Gıda 4,13 -3,95 -17,07 Senkron Güvenlik 39,46 6,94 50,27 Serve Film Prodüksiyon 16,47 -0,18 2,94 Servet GMYO 90,50 1,00 15,43 Seyitler Kimya 27,80 -0,71 10,80 Silverline Endüstri 5,53 -4,49 -35,70 Sinpaş GMYO 4,15 -0,95 -0,72 Smartiks Yazılım 6,52 -4,12 -26,41 Sodaş Sodyum Sanayii 31,60 -7,00 19,99 Söktaş 4,39 -4,15 -13,75 Sönmez Filament 36,46 -9,98 -48,06 Sönmez Pamuklu 17,68 0,17 -26,33 Sumaş Suni Tahta 75,20 -3,59 46,73 Şeker Fin. Kir. 8,15 -6,11 27,34 Şekerbank 1,09 -2,68 -27,81 Şişe Cam 7,20 -0,69 -1,50 Şok Marketler Ticaret 13,20 -3,01 4,60 T. Halk Bankası 4,34 -2,69 -21,94 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,52 -2,41 -24,28 T.S.K.B. 1,29 -3,73 -26,14 T.Tuborg 17,60 -0,85 -2,60 Taç Tarım Ürünleri 23,20 -6,98 120,32 Tat Gıda 10,21 -7,10 -11,69 TAV Havalimanları 19,27 -2,18 -9,53 Taze Kuru Gıda 368,20 9,98 70,23 Tek-Art Turizm 1,54 -3,75 -23,76 Tekfen Holding 14,73 -2,00 -10,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,84 0,85 -7,36 Temapol Polimer Plastik 14,29 -5,36 24,26 TGS Dış Ticaret 14,62 -0,81 15,03 Tofaş Oto. Fab. 30,18 -3,27 -2,37 Torunlar GMYO 3,25 -1,81 -16,67 Trabzon Liman 28,38 -3,14 -11,64 Trabzonspor Sportif 1,99 0,00 -18,44 Trend GMYO 6,74 -1,61 -46,38 TSKB GMYO 4,76 -2,46 -17,22 Tuğçelik 7,12 -2,20 -11,88 Tukaş 7,94 -4,11 -18,06 Turcas Petrol 4,06 -2,64 -16,29 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 17,56 9,96 Turkcell 14,55 -1,49 -9,63 Tümosan Motor ve Traktör 21,26 1,72 51,10 Tüpraş 85,40 -1,84 -20,93 Türk Hava Yolları 11,65 -2,67 -9,76 Türk İlaç Serum 43,04 -9,27 Türk Prysmian Kablo 10,09 -5,08 -16,61 Türk Telekom 6,40 -0,16 -23,03 Türk Traktör 204,10 2,56 19,80 Türker Proje Gayrimenkul 147,30 -4,16 30,47 Türkiye Sigorta 5,66 -3,90 -8,39 Ufuk Yatırım 16,67 -9,89 24,40 Ulaşlar Turizm Yat. 4,51 -3,43 6,37 Ulusoy Elektrik 53,50 -4,46 4,19 Ulusoy Un Sanayi 7,37 -7,30 44,84 Umpaş Holding 1,95 -5,34 -25,29 Uşak Seramik 2,14 -1,38 -8,55 Utopya Turizm 18,67 -9,98 -51,88 Uzertaş Boya 43,00 -1,96 -24,03 Ülker Bisküvi 21,12 -0,56 -8,73 Vakıf Fin. Kir. 21,58 -9,93 406,57 Vakıf GMYO 2,81 -3,44 -22,38 Vakıf Yat. Ort. 7,47 -1,97 1,49 Vakıflar Bankası 3,39 -1,45 -28,03 Vakko Tekstil 12,44 -0,64 90,80 Vanet Gıda 7,24 -5,61 -6,34 Verusa Holding 58,45 -1,76 29,60 Verusaturk Girisim 24,10 -2,90 84,25 Vestel 33,84 -4,68 60,68 Vestel Beyaz Eşya 55,35 -2,55 35,40 Viking Kağıt 6,71 -1,76 -25,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,81 -6,84 53,03 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 -1,93 -32,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 120,70 9,93 66,71 Yataş 16,64 -2,80 15,16 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,44 -3,10 -21,82 Yeni Gimat GMYO 12,25 -0,81 5,68 Yeşil GMYO 1,17 -1,68 -15,22 Yeşil Yapı 1,58 -1,86 -14,13 Yeşil Yatırım Holding 94,40 1,51 -1,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.247,90 -1,40 -8,67 Yonga Mobilya 25,20 0,00 -15,41 Yükselen Çelik 4,77 -2,65 -8,83 Yünsa 12,92 -1,52 -6,99 Zorlu Enerji 2,03 -1,93 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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