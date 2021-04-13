Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.000,10
|0,00
|-6,17
|İş Bankası (C)
|4,76
|-0,63
|-29,92
|İş Bankası (Kur.)
|404.999,90
|6,58
|İş Fin.Kir.
|2,98
|-2,93
|-22,80
|İş Girişim
|17,52
|-3,68
|-7,55
|İş GMYO
|1,77
|-3,28
|-30,31
|İş Y. Men. Değ.
|14,92
|-1,52
|-10,11
|İş Yat. Ort.
|2,68
|-4,63
|-20,31
|İşbir Holding
|8.000,00
|5,81
|191,97
|Işık Plastik
|35,56
|-3,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-6,67
|-14,04
|İttifak Holding
|2,42
|-3,20
|8,52
|İz Hayvancılık Tarım
|17,26
|-1,71
|-4,11
|İzmir Demir Çelik
|2,38
|-5,93
|-28,09
|İzmir Fırça
|8,38
|-9,31
|50,72
|Jantsa Jant Sanayi
|771,30
|3,38
|134,07
|Kafein Yazılım
|26,90
|-4,88
|25,82
|Kaplamin
|24,70
|-3,97
|-26,92
|Kardemir (A)
|6,07
|-2,41
|2,02
|Kardemir (B)
|6,10
|-2,24
|15,75
|Kardemir (D)
|7,29
|-0,68
|26,12
|Karel Elektronik
|26,26
|-2,01
|13,88
|Karsan Otomotiv
|3,59
|-2,45
|10,46
|Karsu Tekstil
|16,69
|-9,98
|95,20
|Kartonsan
|59,30
|-2,23
|-37,36
|Katmerciler Ekipman
|3,63
|-2,94
|17,86
|Kent Gıda
|410,00
|9,95
|15,30
|Kerevitaş Gıda
|5,94
|-5,86
|-9,73
|Kervan Gıda
|17,75
|-3,06
|34,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|-4,41
|-48,41
|Kiler GMYO
|1,94
|-2,51
|-22,71
|Klimasan Klima
|23,42
|-5,11
|38,01
|Koç Holding
|18,30
|-1,40
|-13,35
|Konfrut Gıda
|18,40
|-6,17
|8,88
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,40
|-3,43
|197,30
|Konya Çimento
|960,30
|-3,26
|-15,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,82
|-2,85
|40,32
|Koza Altın
|112,40
|0,45
|16,24
|Koza Madencilik
|14,17
|1,07
|-8,52
|Körfez GMYO
|5,31
|-7,33
|-8,45
|Kristal Kola
|2,58
|-4,09
|-34,18
|Kron Telekomünikasyon
|64,95
|-4,34
|76,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|224,40
|-9,81
|42,66
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|2,78
|-3,48
|Kütahya Porselen
|54,95
|2,23
|8,92
|Lider Faktoring
|2,87
|-4,33
|-15,84
|Link Bilgisayar
|37,30
|-2,61
|17,02
|Logo Yazılım
|160,80
|-0,74
|28,13
|Lokman Hekim Sağlık
|15,75
|-2,84
|46,48
|Lüks Kadife
|67,00
|-4,29
|131,83
|Makina Takım
|3,42
|-5,00
|0,29
|Marka Yatırım Holding
|5,02
|-0,40
|-21,93
|Marmaris Altınyunus
|189,60
|-5,25
|70,66
|Marshall
|270,20
|0,82
|-11,90
|Martı GMYO
|2,27
|1,79
|-17,45
|Martı Otel
|1,87
|-3,61
|-12,21
|Matriks Bilgi Dağıtım
|49,56
|9,99
|Mavi Giyim
|42,70
|2,35
|-18,20
|Mazhar Zorlu Holding
|35,00
|3,92
|11,18
|Mega Polietilen
|6,98
|-2,38
|-8,88
|Menderes Tekstil
|2,58
|-3,73
|-16,50
|Merit Turizm
|205,00
|-6,39
|144,92
|Merko Gıda
|7,21
|-3,35
|-16,55
|Metemtur Otelcilik
|24,80
|-1,20
|12,22
|Metro Holding
|1,96
|-2,97
|-5,77
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,23
|-3,04
|-22,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,04
|3,03
|-12,45
|Migros Ticaret
|37,92
|-2,77
|-11,40
|Milpa
|4,35
|-2,90
|-5,43
|Mistral GMYO
|4,85
|-2,61
|2,97
|MLP Sağlık
|20,74
|-1,89
|4,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,90
|-2,58
|6,52
|Mondi Tire Kutsan
|5,93
|-2,63
|-21,97
|Naturel Enerji
|39,26
|-3,40
|10,16
|Naturelgaz
|13,72
|-7,80
|Net Holding
|5,08
|0,99
|48,10
|Netaş Telekom.
|24,86
|-3,19
|-11,47
|Niğbaş Niğde Beton
|16,35
|-3,82
|-68,56
|Nuh Çimento
|52,95
|-4,77
|10,25
|Nurol GMYO
|15,08
|-1,95
|106,86
|Odaş Elektrik
|3,47
|-2,25
|-11,03
|Olmuksan-IP
|7,44
|-2,23
|-37,22
|Orge Enerji Elektrik
|11,64
|1,39
|57,72
|Orma Orman Mahsulleri
|37,26
|9,98
|153,13
|Osmanlı Menkul
|32,48
|-4,19
|4,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,50
|-2,72
|-9,22
|Otokar
|342,60
|-0,29
|12,59
|Oyak Çimento
|6,92
|-0,29
|-21,18
|Oyak Yat. Ort.
|7,92
|-2,58
|13,96
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,99
|-5,45
|-15,29
|Özak GMYO
|4,70
|-2,29
|-7,84
|Özbal Çelik Boru
|7,58
|-5,60
|15,73
|Özderici GMYO
|1,76
|-3,30
|-20,72
|Özerden Plastik
|7,50
|-4,82
|-16,67
|Pamukova Elektrik
|35,90
|1,07
|68,39
|Panora GMYO
|6,81
|-3,13
|11,50
|Papilon Savunma
|17,88
|-4,59
|-21,44
|Park Elek.Madencilik
|5,30
|-3,64
|-1,30
|Parsan
|30,04
|-3,59
|23,62
|Pegasus
|66,90
|-2,19
|-10,32
|Peker GMYO
|1,93
|1,58
|-26,05
|Penguen Gıda
|4,23
|-6,21
|-16,24
|Pera GMYO
|1,58
|-3,07
|-9,80
|Pergamon Dış Ticaret
|23,46
|-3,62
|28,00
|Petkim
|5,93
|-1,50
|19,08
|Petrokent Turizm
|2.185,00
|-7,03
|141,06
|Pınar Et ve Un
|25,20
|-7,08
|8,25
|Pınar Su
|8,22
|-4,53
|10,63
|Pınar Süt
|21,90
|-5,77
|-5,11
|Plastikkart
|13,29
|-1,99
|-8,03
|Polisan Holding
|2,93
|-3,30
|-23,79
|Politeknik Metal
|320,10
|-0,22
|-21,10
|Prizma Press Matbaacılık
|5,14
|-3,20
|-6,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|96,00
|-7,60
|-23,38
|QNB Finansbank
|49,00
|1,45
|-30,35
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|21,90
|9,99
|Ral Yatırım Holding
|3,64
|-2,67
|-18,02
|Ray Sigorta
|12,15
|-2,17
|-21,36
|Reysaş GMYO
|4,40
|-1,57
|-19,27
|Reysaş Lojistik
|6,39
|-3,33
|-30,84
|Rhea Girişim
|2,36
|-7,09
|-36,56
|Rodrigo Tekstil
|20,70
|5,34
|50,98
|Royal Halı
|3,50
|-1,41
|1,74
|RTA Laboratuvarları
|32,16
|-1,05
|6,21
|Sabancı Holding
|8,11
|-2,05
|-26,45
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,99
|-5,47
|-17,37
|Sanel Mühendislik
|4,10
|-6,39
|19,88
|Sanifoam Sünger
|17,00
|-4,39
|25,00
|Sanko Pazarlama
|12,31
|-2,76
|31,10
|Saray Matbaacılık
|7,11
|-0,42
|-18,93
|Sarkuysan
|14,89
|-4,67
|68,44
|Sasa Polyester
|41,74
|-2,02
|106,43
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,78
|-10,00
|261,69
|Sekuro Plastik
|23,20
|-3,41
|66,19
|Selçuk Ecza Deposu
|9,95
|-2,83
|-27,11
|Selçuk Gıda
|4,13
|-3,95
|-17,07
|Senkron Güvenlik
|39,46
|6,94
|50,27
|Serve Film Prodüksiyon
|16,47
|-0,18
|2,94
|Servet GMYO
|90,50
|1,00
|15,43
|Seyitler Kimya
|27,80
|-0,71
|10,80
|Silverline Endüstri
|5,53
|-4,49
|-35,70
|Sinpaş GMYO
|4,15
|-0,95
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|6,52
|-4,12
|-26,41
|Sodaş Sodyum Sanayii
|31,60
|-7,00
|19,99
|Söktaş
|4,39
|-4,15
|-13,75
|Sönmez Filament
|36,46
|-9,98
|-48,06
|Sönmez Pamuklu
|17,68
|0,17
|-26,33
|Sumaş Suni Tahta
|75,20
|-3,59
|46,73
|Şeker Fin. Kir.
|8,15
|-6,11
|27,34
|Şekerbank
|1,09
|-2,68
|-27,81
|Şişe Cam
|7,20
|-0,69
|-1,50
|Şok Marketler Ticaret
|13,20
|-3,01
|4,60
|T. Halk Bankası
|4,34
|-2,69
|-21,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,52
|-2,41
|-24,28
|T.S.K.B.
|1,29
|-3,73
|-26,14
|T.Tuborg
|17,60
|-0,85
|-2,60
|Taç Tarım Ürünleri
|23,20
|-6,98
|120,32
|Tat Gıda
|10,21
|-7,10
|-11,69
|TAV Havalimanları
|19,27
|-2,18
|-9,53
|Taze Kuru Gıda
|368,20
|9,98
|70,23
|Tek-Art Turizm
|1,54
|-3,75
|-23,76
|Tekfen Holding
|14,73
|-2,00
|-10,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,84
|0,85
|-7,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,29
|-5,36
|24,26
|TGS Dış Ticaret
|14,62
|-0,81
|15,03
|Tofaş Oto. Fab.
|30,18
|-3,27
|-2,37
|Torunlar GMYO
|3,25
|-1,81
|-16,67
|Trabzon Liman
|28,38
|-3,14
|-11,64
|Trabzonspor Sportif
|1,99
|0,00
|-18,44
|Trend GMYO
|6,74
|-1,61
|-46,38
|TSKB GMYO
|4,76
|-2,46
|-17,22
|Tuğçelik
|7,12
|-2,20
|-11,88
|Tukaş
|7,94
|-4,11
|-18,06
|Turcas Petrol
|4,06
|-2,64
|-16,29
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|17,56
|9,96
|Turkcell
|14,55
|-1,49
|-9,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,26
|1,72
|51,10
|Tüpraş
|85,40
|-1,84
|-20,93
|Türk Hava Yolları
|11,65
|-2,67
|-9,76
|Türk İlaç Serum
|43,04
|-9,27
|Türk Prysmian Kablo
|10,09
|-5,08
|-16,61
|Türk Telekom
|6,40
|-0,16
|-23,03
|Türk Traktör
|204,10
|2,56
|19,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,30
|-4,16
|30,47
|Türkiye Sigorta
|5,66
|-3,90
|-8,39
|Ufuk Yatırım
|16,67
|-9,89
|24,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,51
|-3,43
|6,37
|Ulusoy Elektrik
|53,50
|-4,46
|4,19
|Ulusoy Un Sanayi
|7,37
|-7,30
|44,84
|Umpaş Holding
|1,95
|-5,34
|-25,29
|Uşak Seramik
|2,14
|-1,38
|-8,55
|Utopya Turizm
|18,67
|-9,98
|-51,88
|Uzertaş Boya
|43,00
|-1,96
|-24,03
|Ülker Bisküvi
|21,12
|-0,56
|-8,73
|Vakıf Fin. Kir.
|21,58
|-9,93
|406,57
|Vakıf GMYO
|2,81
|-3,44
|-22,38
|Vakıf Yat. Ort.
|7,47
|-1,97
|1,49
|Vakıflar Bankası
|3,39
|-1,45
|-28,03
|Vakko Tekstil
|12,44
|-0,64
|90,80
|Vanet Gıda
|7,24
|-5,61
|-6,34
|Verusa Holding
|58,45
|-1,76
|29,60
|Verusaturk Girisim
|24,10
|-2,90
|84,25
|Vestel
|33,84
|-4,68
|60,68
|Vestel Beyaz Eşya
|55,35
|-2,55
|35,40
|Viking Kağıt
|6,71
|-1,76
|-25,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,81
|-6,84
|53,03
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|-1,93
|-32,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|120,70
|9,93
|66,71
|Yataş
|16,64
|-2,80
|15,16
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,44
|-3,10
|-21,82
|Yeni Gimat GMYO
|12,25
|-0,81
|5,68
|Yeşil GMYO
|1,17
|-1,68
|-15,22
|Yeşil Yapı
|1,58
|-1,86
|-14,13
|Yeşil Yatırım Holding
|94,40
|1,51
|-1,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.247,90
|-1,40
|-8,67
|Yonga Mobilya
|25,20
|0,00
|-15,41
|Yükselen Çelik
|4,77
|-2,65
|-8,83
|Yünsa
|12,92
|-1,52
|-6,99
|Zorlu Enerji
|2,03
|-1,93
|-26,71
(Son)
Kaynak: AA
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