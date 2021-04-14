Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

14.04.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.519,000,05-4,89
İş Bankası (C)4,993,10-26,54
İş Bankası (Kur.)364.500,00

-4,08
İş Fin.Kir.3,082,67-20,21
İş Girişim17,940,73-5,33
İş GMYO1,832,23-27,95
İş Y. Men. Değ.15,391,99-7,27
İş Yat. Ort.2,824,06-16,15
İşbir Holding7.849,801,29186,49
Işık Plastik38,125,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,053,96-7,89
İttifak Holding2,526,3313,00
İz Hayvancılık Tarım17,584,71-2,33
İzmir Demir Çelik2,502,88-24,46
İzmir Fırça8,25-0,8448,38
Jantsa Jant Sanayi797,701,42142,09
Kafein Yazılım27,441,7828,34
Kaplamin25,903,35-23,37
Kardemir (A)6,221,634,54
Kardemir (B)6,260,9718,79
Kardemir (D)7,33-0,5426,82
Karel Elektronik27,563,6919,51
Karsan Otomotiv3,781,0716,31
Karsu Tekstil15,90-4,7385,96
Kartonsan63,406,29-33,03
Katmerciler Ekipman3,793,8423,05
Kent Gıda352,00-2,71-1,01
Kerevitaş Gıda5,73-0,69-12,92
Kervan Gıda17,820,6234,80
Kervansaray Yat. Holding0,653,17-48,41
Kiler GMYO2,014,15-19,92
Klimasan Klima23,442,0938,13
Koç Holding18,402,65-10,04
Konfrut Gıda18,56-0,169,82
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,201,42200,68
Konya Çimento1.015,204,64-10,16
Kordsa Teknik Tekstil23,024,2648,04
Koza Altın115,302,4019,23
Koza Madencilik14,371,77-7,23
Körfez GMYO5,632,93-2,93
Kristal Kola2,600,78-33,67
Kron Telekomünikasyon60,80-4,0365,04
Kuştur Kuşadası Turizm237,800,0051,18
Kuyumcukent Gayrimenkul2,35-0,842,17
Kütahya Porselen56,050,3611,10
Lider Faktoring3,065,52-10,26
Link Bilgisayar38,882,3221,98
Logo Yazılım164,302,2430,92
Lokman Hekim Sağlık16,151,4450,20
Lüks Kadife70,707,28144,64
Makina Takım3,706,638,50
Marka Yatırım Holding5,351,33-16,80
Marmaris Altınyunus204,305,9683,89
Marshall270,30-1,71-11,87
Martı GMYO2,093,98-24,00
Martı Otel1,966,52-7,98
Matriks Bilgi Dağıtım54,509,97

Mavi Giyim44,084,01-15,56
Mazhar Zorlu Holding35,006,1211,18
Mega Polietilen7,223,74-5,74
Menderes Tekstil2,724,62-11,97
Merit Turizm190,00-3,60127,00
Merko Gıda7,230,84-16,32
Metemtur Otelcilik24,801,8112,22
Metro Holding2,002,04-3,85
Metro Petrol ve Tesisleri2,343,08-19,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,022,02-13,30
Migros Ticaret37,68-0,26-11,96
Milpa4,631,760,65
Mistral GMYO4,971,225,52
MLP Sağlık21,561,708,51
MMC San. ve Tic. Yat.5,200,9713,04
Mondi Tire Kutsan6,083,05-20,00
Naturel Enerji41,163,0515,49
Naturelgaz14,042,56

Net Holding5,010,8046,06
Netaş Telekom.26,183,40-6,77
Niğbaş Niğde Beton16,733,46-67,83
Nuh Çimento56,051,8216,70
Nurol GMYO15,423,14111,52
Odaş Elektrik3,551,43-8,97
Olmuksan-IP7,440,54-37,22
Orge Enerji Elektrik12,112,4564,09
Orma Orman Mahsulleri33,52-9,99127,72
Osmanlı Menkul32,541,945,17
Ostim Endüstriyel Yat2,661,53-3,41
Otokar361,401,1218,77
Oyak Çimento7,101,14-19,13
Oyak Yat. Ort.8,192,3717,84
Oylum Sınai Yatırımlar4,041,25-14,23
Özak GMYO4,863,40-4,71
Özbal Çelik Boru7,681,3217,25
Özderici GMYO1,843,95-17,12
Özerden Plastik7,20-3,87-20,00
Pamukova Elektrik36,000,1768,86
Panora GMYO7,315,4819,68
Papilon Savunma18,723,08-17,75
Park Elek.Madencilik5,381,700,19
Parsan31,583,6829,96
Pegasus69,550,80-6,77
Peker GMYO1,951,56-25,29
Penguen Gıda4,04-2,65-20,00
Pera GMYO1,673,73-4,66
Pergamon Dış Ticaret25,105,2936,94
Petkim6,160,6523,69
Petrokent Turizm2.399,003,01164,67
Pınar Et ve Un24,50-2,785,24
Pınar Su8,31-0,1211,84
Pınar Süt22,04-0,09-4,51
Plastikkart14,193,20-1,80
Polisan Holding3,053,04-20,67
Politeknik Metal321,100,82-20,86
Prizma Press Matbaacılık5,161,18-5,84
QNB Finans Fin. Kir.99,900,00-20,27
QNB Finansbank47,920,00-31,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,089,95

Ral Yatırım Holding3,742,75-15,77
Ray Sigorta13,037,60-15,66
Reysaş GMYO4,654,97-14,68
Reysaş Lojistik6,665,55-27,92
Rhea Girişim2,482,90-33,33
Rodrigo Tekstil19,770,0044,20
Royal Halı3,510,292,03
RTA Laboratuvarları28,00-4,50-7,53
Sabancı Holding8,411,69-23,73
Safkar Ege Soğutmacılık9,464,42-13,05
Sanel Mühendislik4,03-2,4217,84
Sanifoam Sünger17,92-0,5031,76
Sanko Pazarlama12,652,2634,72
Saray Matbaacılık7,09-0,84-19,16
Sarkuysan15,112,6570,93
Sasa Polyester46,549,97130,17
Say Yenilenebilir Enerji28,50-7,41234,90
Sekuro Plastik23,462,8968,05
Selçuk Ecza Deposu10,171,70-25,49
Selçuk Gıda3,99-2,68-19,88
Senkron Güvenlik38,002,7044,71
Serve Film Prodüksiyon15,30-10,00-4,37
Servet GMYO95,253,9821,49
Seyitler Kimya28,341,2112,95
Silverline Endüstri5,793,76-32,67
Sinpaş GMYO4,15-0,95-0,72
Smartiks Yazılım6,612,01-25,40
Sodaş Sodyum Sanayii32,00-0,8721,51
Söktaş4,481,59-11,98
Sönmez Filament32,82-9,98-53,25
Sönmez Pamuklu15,94-0,38-33,58
Sumaş Suni Tahta81,906,5059,80
Şeker Fin. Kir.8,432,8031,72
Şekerbank1,143,64-24,50
Şişe Cam7,261,11-0,68
Şok Marketler Ticaret13,14-1,134,12
T. Halk Bankası4,411,15-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,601,90-24,02
T.S.K.B.1,333,10-23,85
T.Tuborg18,062,91-0,06
Taç Tarım Ürünleri24,000,00127,92
Tat Gıda9,99-0,79-13,59
TAV Havalimanları19,901,38-6,57
Taze Kuru Gıda331,40-9,9953,21
Tek-Art Turizm1,623,85-19,80
Tekfen Holding15,231,40-7,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,061,86-5,63
Temapol Polimer Plastik15,468,4234,43
TGS Dış Ticaret14,553,1914,48
Tofaş Oto. Fab.30,800,33-0,36
Torunlar GMYO3,509,72-10,26
Trabzon Liman30,062,66-6,41
Trabzonspor Sportif2,001,52-18,03
Trend GMYO6,790,74-45,98
TSKB GMYO5,097,38-11,48
Tuğçelik7,392,35-8,54
Tukaş7,89-0,88-18,58
Turcas Petrol4,212,93-13,20
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.19,319,97

Turkcell14,981,90-6,96
Tümosan Motor ve Traktör22,063,9656,79
Tüpraş87,401,16-19,07
Türk Hava Yolları12,020,75-6,89
Türk İlaç Serum44,80-3,66

Türk Prysmian Kablo10,593,02-12,48
Türk Telekom6,582,02-20,87
Türk Traktör207,300,8821,68
Türker Proje Gayrimenkul148,50-0,0731,53
Türkiye Sigorta5,791,76-6,28
Ufuk Yatırım18,204,3035,82
Ulaşlar Turizm Yat.4,808,6013,21
Ulusoy Elektrik55,750,728,57
Ulusoy Un Sanayi7,11-1,5239,73
Umpaş Holding1,923,23-26,44
Uşak Seramik2,311,76-1,28
Utopya Turizm17,00-8,94-56,19
Uzertaş Boya43,982,28-22,30
Ülker Bisküvi21,84-0,36-5,62
Vakıf Fin. Kir.24,505,60475,12
Vakıf GMYO2,923,18-19,34
Vakıf Yat. Ort.7,492,181,77
Vakıflar Bankası3,502,04-25,69
Vakko Tekstil13,696,87109,97
Vanet Gıda6,91-2,40-10,61
Verusa Holding59,653,0232,26
Verusaturk Girisim25,423,5994,34
Vestel34,200,9462,39
Vestel Beyaz Eşya56,70-0,1838,70
Viking Kağıt6,842,09-24,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,962,5056,40
Yapı ve Kredi Bank.2,142,88-28,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.122,301,3368,92
Yataş17,121,6018,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,543,51-19,55
Yeni Gimat GMYO12,663,099,21
Yeşil GMYO1,212,54-12,32
Yeşil Yapı1,632,52-11,41
Yeşil Yatırım Holding96,000,260,68
Yibitaş İnşaat Malzeme14.007,00

-10,21
Yonga Mobilya25,601,59-14,06
Yükselen Çelik4,942,70-5,58
Yünsa13,682,09-1,52
Zorlu Enerji2,144,90-22,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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