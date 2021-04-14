Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.519,00
|0,05
|-4,89
|İş Bankası (C)
|4,99
|3,10
|-26,54
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,00
|-4,08
|İş Fin.Kir.
|3,08
|2,67
|-20,21
|İş Girişim
|17,94
|0,73
|-5,33
|İş GMYO
|1,83
|2,23
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|15,39
|1,99
|-7,27
|İş Yat. Ort.
|2,82
|4,06
|-16,15
|İşbir Holding
|7.849,80
|1,29
|186,49
|Işık Plastik
|38,12
|5,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|3,96
|-7,89
|İttifak Holding
|2,52
|6,33
|13,00
|İz Hayvancılık Tarım
|17,58
|4,71
|-2,33
|İzmir Demir Çelik
|2,50
|2,88
|-24,46
|İzmir Fırça
|8,25
|-0,84
|48,38
|Jantsa Jant Sanayi
|797,70
|1,42
|142,09
|Kafein Yazılım
|27,44
|1,78
|28,34
|Kaplamin
|25,90
|3,35
|-23,37
|Kardemir (A)
|6,22
|1,63
|4,54
|Kardemir (B)
|6,26
|0,97
|18,79
|Kardemir (D)
|7,33
|-0,54
|26,82
|Karel Elektronik
|27,56
|3,69
|19,51
|Karsan Otomotiv
|3,78
|1,07
|16,31
|Karsu Tekstil
|15,90
|-4,73
|85,96
|Kartonsan
|63,40
|6,29
|-33,03
|Katmerciler Ekipman
|3,79
|3,84
|23,05
|Kent Gıda
|352,00
|-2,71
|-1,01
|Kerevitaş Gıda
|5,73
|-0,69
|-12,92
|Kervan Gıda
|17,82
|0,62
|34,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|3,17
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,01
|4,15
|-19,92
|Klimasan Klima
|23,44
|2,09
|38,13
|Koç Holding
|18,40
|2,65
|-10,04
|Konfrut Gıda
|18,56
|-0,16
|9,82
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,20
|1,42
|200,68
|Konya Çimento
|1.015,20
|4,64
|-10,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,02
|4,26
|48,04
|Koza Altın
|115,30
|2,40
|19,23
|Koza Madencilik
|14,37
|1,77
|-7,23
|Körfez GMYO
|5,63
|2,93
|-2,93
|Kristal Kola
|2,60
|0,78
|-33,67
|Kron Telekomünikasyon
|60,80
|-4,03
|65,04
|Kuştur Kuşadası Turizm
|237,80
|0,00
|51,18
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|-0,84
|2,17
|Kütahya Porselen
|56,05
|0,36
|11,10
|Lider Faktoring
|3,06
|5,52
|-10,26
|Link Bilgisayar
|38,88
|2,32
|21,98
|Logo Yazılım
|164,30
|2,24
|30,92
|Lokman Hekim Sağlık
|16,15
|1,44
|50,20
|Lüks Kadife
|70,70
|7,28
|144,64
|Makina Takım
|3,70
|6,63
|8,50
|Marka Yatırım Holding
|5,35
|1,33
|-16,80
|Marmaris Altınyunus
|204,30
|5,96
|83,89
|Marshall
|270,30
|-1,71
|-11,87
|Martı GMYO
|2,09
|3,98
|-24,00
|Martı Otel
|1,96
|6,52
|-7,98
|Matriks Bilgi Dağıtım
|54,50
|9,97
|Mavi Giyim
|44,08
|4,01
|-15,56
|Mazhar Zorlu Holding
|35,00
|6,12
|11,18
|Mega Polietilen
|7,22
|3,74
|-5,74
|Menderes Tekstil
|2,72
|4,62
|-11,97
|Merit Turizm
|190,00
|-3,60
|127,00
|Merko Gıda
|7,23
|0,84
|-16,32
|Metemtur Otelcilik
|24,80
|1,81
|12,22
|Metro Holding
|2,00
|2,04
|-3,85
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,34
|3,08
|-19,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,02
|2,02
|-13,30
|Migros Ticaret
|37,68
|-0,26
|-11,96
|Milpa
|4,63
|1,76
|0,65
|Mistral GMYO
|4,97
|1,22
|5,52
|MLP Sağlık
|21,56
|1,70
|8,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,20
|0,97
|13,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,08
|3,05
|-20,00
|Naturel Enerji
|41,16
|3,05
|15,49
|Naturelgaz
|14,04
|2,56
|Net Holding
|5,01
|0,80
|46,06
|Netaş Telekom.
|26,18
|3,40
|-6,77
|Niğbaş Niğde Beton
|16,73
|3,46
|-67,83
|Nuh Çimento
|56,05
|1,82
|16,70
|Nurol GMYO
|15,42
|3,14
|111,52
|Odaş Elektrik
|3,55
|1,43
|-8,97
|Olmuksan-IP
|7,44
|0,54
|-37,22
|Orge Enerji Elektrik
|12,11
|2,45
|64,09
|Orma Orman Mahsulleri
|33,52
|-9,99
|127,72
|Osmanlı Menkul
|32,54
|1,94
|5,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,66
|1,53
|-3,41
|Otokar
|361,40
|1,12
|18,77
|Oyak Çimento
|7,10
|1,14
|-19,13
|Oyak Yat. Ort.
|8,19
|2,37
|17,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,04
|1,25
|-14,23
|Özak GMYO
|4,86
|3,40
|-4,71
|Özbal Çelik Boru
|7,68
|1,32
|17,25
|Özderici GMYO
|1,84
|3,95
|-17,12
|Özerden Plastik
|7,20
|-3,87
|-20,00
|Pamukova Elektrik
|36,00
|0,17
|68,86
|Panora GMYO
|7,31
|5,48
|19,68
|Papilon Savunma
|18,72
|3,08
|-17,75
|Park Elek.Madencilik
|5,38
|1,70
|0,19
|Parsan
|31,58
|3,68
|29,96
|Pegasus
|69,55
|0,80
|-6,77
|Peker GMYO
|1,95
|1,56
|-25,29
|Penguen Gıda
|4,04
|-2,65
|-20,00
|Pera GMYO
|1,67
|3,73
|-4,66
|Pergamon Dış Ticaret
|25,10
|5,29
|36,94
|Petkim
|6,16
|0,65
|23,69
|Petrokent Turizm
|2.399,00
|3,01
|164,67
|Pınar Et ve Un
|24,50
|-2,78
|5,24
|Pınar Su
|8,31
|-0,12
|11,84
|Pınar Süt
|22,04
|-0,09
|-4,51
|Plastikkart
|14,19
|3,20
|-1,80
|Polisan Holding
|3,05
|3,04
|-20,67
|Politeknik Metal
|321,10
|0,82
|-20,86
|Prizma Press Matbaacılık
|5,16
|1,18
|-5,84
|QNB Finans Fin. Kir.
|99,90
|0,00
|-20,27
|QNB Finansbank
|47,92
|0,00
|-31,88
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,08
|9,95
|Ral Yatırım Holding
|3,74
|2,75
|-15,77
|Ray Sigorta
|13,03
|7,60
|-15,66
|Reysaş GMYO
|4,65
|4,97
|-14,68
|Reysaş Lojistik
|6,66
|5,55
|-27,92
|Rhea Girişim
|2,48
|2,90
|-33,33
|Rodrigo Tekstil
|19,77
|0,00
|44,20
|Royal Halı
|3,51
|0,29
|2,03
|RTA Laboratuvarları
|28,00
|-4,50
|-7,53
|Sabancı Holding
|8,41
|1,69
|-23,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,46
|4,42
|-13,05
|Sanel Mühendislik
|4,03
|-2,42
|17,84
|Sanifoam Sünger
|17,92
|-0,50
|31,76
|Sanko Pazarlama
|12,65
|2,26
|34,72
|Saray Matbaacılık
|7,09
|-0,84
|-19,16
|Sarkuysan
|15,11
|2,65
|70,93
|Sasa Polyester
|46,54
|9,97
|130,17
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,50
|-7,41
|234,90
|Sekuro Plastik
|23,46
|2,89
|68,05
|Selçuk Ecza Deposu
|10,17
|1,70
|-25,49
|Selçuk Gıda
|3,99
|-2,68
|-19,88
|Senkron Güvenlik
|38,00
|2,70
|44,71
|Serve Film Prodüksiyon
|15,30
|-10,00
|-4,37
|Servet GMYO
|95,25
|3,98
|21,49
|Seyitler Kimya
|28,34
|1,21
|12,95
|Silverline Endüstri
|5,79
|3,76
|-32,67
|Sinpaş GMYO
|4,15
|-0,95
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|6,61
|2,01
|-25,40
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,00
|-0,87
|21,51
|Söktaş
|4,48
|1,59
|-11,98
|Sönmez Filament
|32,82
|-9,98
|-53,25
|Sönmez Pamuklu
|15,94
|-0,38
|-33,58
|Sumaş Suni Tahta
|81,90
|6,50
|59,80
|Şeker Fin. Kir.
|8,43
|2,80
|31,72
|Şekerbank
|1,14
|3,64
|-24,50
|Şişe Cam
|7,26
|1,11
|-0,68
|Şok Marketler Ticaret
|13,14
|-1,13
|4,12
|T. Halk Bankası
|4,41
|1,15
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,60
|1,90
|-24,02
|T.S.K.B.
|1,33
|3,10
|-23,85
|T.Tuborg
|18,06
|2,91
|-0,06
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,00
|127,92
|Tat Gıda
|9,99
|-0,79
|-13,59
|TAV Havalimanları
|19,90
|1,38
|-6,57
|Taze Kuru Gıda
|331,40
|-9,99
|53,21
|Tek-Art Turizm
|1,62
|3,85
|-19,80
|Tekfen Holding
|15,23
|1,40
|-7,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|12,06
|1,86
|-5,63
|Temapol Polimer Plastik
|15,46
|8,42
|34,43
|TGS Dış Ticaret
|14,55
|3,19
|14,48
|Tofaş Oto. Fab.
|30,80
|0,33
|-0,36
|Torunlar GMYO
|3,50
|9,72
|-10,26
|Trabzon Liman
|30,06
|2,66
|-6,41
|Trabzonspor Sportif
|2,00
|1,52
|-18,03
|Trend GMYO
|6,79
|0,74
|-45,98
|TSKB GMYO
|5,09
|7,38
|-11,48
|Tuğçelik
|7,39
|2,35
|-8,54
|Tukaş
|7,89
|-0,88
|-18,58
|Turcas Petrol
|4,21
|2,93
|-13,20
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|19,31
|9,97
|Turkcell
|14,98
|1,90
|-6,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|22,06
|3,96
|56,79
|Tüpraş
|87,40
|1,16
|-19,07
|Türk Hava Yolları
|12,02
|0,75
|-6,89
|Türk İlaç Serum
|44,80
|-3,66
|Türk Prysmian Kablo
|10,59
|3,02
|-12,48
|Türk Telekom
|6,58
|2,02
|-20,87
|Türk Traktör
|207,30
|0,88
|21,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|148,50
|-0,07
|31,53
|Türkiye Sigorta
|5,79
|1,76
|-6,28
|Ufuk Yatırım
|18,20
|4,30
|35,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,80
|8,60
|13,21
|Ulusoy Elektrik
|55,75
|0,72
|8,57
|Ulusoy Un Sanayi
|7,11
|-1,52
|39,73
|Umpaş Holding
|1,92
|3,23
|-26,44
|Uşak Seramik
|2,31
|1,76
|-1,28
|Utopya Turizm
|17,00
|-8,94
|-56,19
|Uzertaş Boya
|43,98
|2,28
|-22,30
|Ülker Bisküvi
|21,84
|-0,36
|-5,62
|Vakıf Fin. Kir.
|24,50
|5,60
|475,12
|Vakıf GMYO
|2,92
|3,18
|-19,34
|Vakıf Yat. Ort.
|7,49
|2,18
|1,77
|Vakıflar Bankası
|3,50
|2,04
|-25,69
|Vakko Tekstil
|13,69
|6,87
|109,97
|Vanet Gıda
|6,91
|-2,40
|-10,61
|Verusa Holding
|59,65
|3,02
|32,26
|Verusaturk Girisim
|25,42
|3,59
|94,34
|Vestel
|34,20
|0,94
|62,39
|Vestel Beyaz Eşya
|56,70
|-0,18
|38,70
|Viking Kağıt
|6,84
|2,09
|-24,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,96
|2,50
|56,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|2,88
|-28,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|122,30
|1,33
|68,92
|Yataş
|17,12
|1,60
|18,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,54
|3,51
|-19,55
|Yeni Gimat GMYO
|12,66
|3,09
|9,21
|Yeşil GMYO
|1,21
|2,54
|-12,32
|Yeşil Yapı
|1,63
|2,52
|-11,41
|Yeşil Yatırım Holding
|96,00
|0,26
|0,68
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.007,00
|-10,21
|Yonga Mobilya
|25,60
|1,59
|-14,06
|Yükselen Çelik
|4,94
|2,70
|-5,58
|Yünsa
|13,68
|2,09
|-1,52
|Zorlu Enerji
|2,14
|4,90
|-22,74
(Son)
Kaynak: AA
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