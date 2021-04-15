Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

15.04.2021 13:23
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)39.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)39.450,000,39-2,59
İş Bankası (C)5,183,19-23,74
İş Bankası (Kur.)328.050,00

-13,67
İş Fin.Kir.3,190,95-17,36
İş Girişim17,37-1,25-8,34
İş GMYO1,93-1,53-24,02
İş Y. Men. Değ.15,29-1,92-7,88
İş Yat. Ort.2,93-1,68-12,88
İşbir Holding7.847,40-0,03186,40
Işık Plastik35,20-4,03

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,08-2,70-5,26
İttifak Holding2,42-6,928,52
İz Hayvancılık Tarım17,611,73-2,17
İzmir Demir Çelik2,57-0,39-22,35
İzmir Fırça8,636,4155,22
Jantsa Jant Sanayi761,90-2,96131,22
Kafein Yazılım26,90-2,1825,82
Kaplamin25,66-2,66-24,08
Kardemir (A)6,402,737,56
Kardemir (B)6,452,5422,39
Kardemir (D)7,683,7832,87
Karel Elektronik27,18-0,6617,87
Karsan Otomotiv3,801,0616,92
Karsu Tekstil15,08-7,2076,37
Kartonsan62,45-2,04-34,04
Katmerciler Ekipman3,83-3,7724,35
Kent Gıda352,303,16-0,93
Kerevitaş Gıda5,68-0,35-13,68
Kervan Gıda17,06-4,4329,05
Kervansaray Yat. Holding0,661,54-47,62
Kiler GMYO2,01-1,47-19,92
Klimasan Klima23,540,3438,72
Koç Holding18,740,70-8,37
Konfrut Gıda18,14-1,957,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,20-2,67192,23
Konya Çimento982,80-3,08-13,03
Kordsa Teknik Tekstil22,86-2,5647,01
Koza Altın114,40-2,5618,30
Koza Madencilik14,28-2,26-7,81
Körfez GMYO5,54-1,77-4,48
Kristal Kola2,661,92-32,14
Kron Telekomünikasyon59,45-1,1661,37
Kuştur Kuşadası Turizm261,500,0066,24
Kuyumcukent Gayrimenkul2,21-1,78-3,91
Kütahya Porselen56,850,2612,69
Lider Faktoring3,00-3,54-12,02
Link Bilgisayar39,38-2,4823,55
Logo Yazılım162,200,0629,24
Lokman Hekim Sağlık16,680,0655,13
Lüks Kadife74,002,28156,06
Makina Takım3,56-3,264,40
Marka Yatırım Holding5,26-0,38-18,20
Marmaris Altınyunus197,90-2,1378,13
Marshall268,50-0,19-12,46
Martı GMYO2,00-3,85-27,27
Martı Otel1,93-4,46-9,39
Matriks Bilgi Dağıtım56,904,40

Mavi Giyim43,14-0,28-17,36
Mazhar Zorlu Holding34,980,1111,12
Mega Polietilen7,10-1,39-7,31
Menderes Tekstil2,69-1,47-12,94
Merit Turizm215,004,88156,87
Merko Gıda7,20-0,14-16,67
Metemtur Otelcilik25,481,9215,29
Metro Holding2,010,00-3,37
Metro Petrol ve Tesisleri2,360,43-18,34
Metro Yatırım Ortaklığı2,115,50-9,44
Migros Ticaret37,66-0,42-12,01
Milpa4,67-1,061,52
Mistral GMYO4,88-0,613,61
MLP Sağlık21,76-1,279,51
MMC San. ve Tic. Yat.5,5010,0019,57
Mondi Tire Kutsan6,05-0,66-20,39
Naturel Enerji40,44-1,3713,47
Naturelgaz12,82-6,90

Net Holding5,314,1254,81
Netaş Telekom.25,36-2,84-9,69
Niğbaş Niğde Beton16,12-0,37-69,00
Nuh Çimento57,452,5019,62
Nurol GMYO15,590,58113,85
Odaş Elektrik3,680,82-5,64
Olmuksan-IP7,39-0,54-37,64
Orge Enerji Elektrik11,85-1,3360,57
Orma Orman Mahsulleri30,18-9,96105,03
Osmanlı Menkul32,460,124,91
Ostim Endüstriyel Yat2,63-1,13-4,50
Otokar354,400,1116,47
Oyak Çimento7,17-1,38-18,34
Oyak Yat. Ort.8,140,2517,12
Oylum Sınai Yatırımlar4,01-0,99-14,86
Özak GMYO4,90-1,01-3,92
Özbal Çelik Boru7,731,0518,02
Özderici GMYO1,83-0,54-17,57
Özerden Plastik8,604,50-4,44
Pamukova Elektrik34,940,1163,88
Panora GMYO7,18-0,8317,56
Papilon Savunma18,43-1,23-19,02
Park Elek.Madencilik5,450,551,49
Parsan31,28-1,1428,72
Pegasus69,300,29-7,10
Peker GMYO2,002,56-23,37
Penguen Gıda4,02-0,25-20,40
Pera GMYO1,63-1,81-6,95
Pergamon Dış Ticaret24,984,0836,29
Petkim6,292,2826,31
Petrokent Turizm2.260,40-4,70149,38
Pınar Et ve Un24,30-0,654,38
Pınar Su8,20-1,0910,36
Pınar Süt21,60-0,83-6,41
Plastikkart14,20-1,25-1,73
Polisan Holding3,08-1,28-19,89
Politeknik Metal315,80-1,07-22,16
Prizma Press Matbaacılık5,171,17-5,66
QNB Finans Fin. Kir.103,903,90-17,08
QNB Finansbank48,801,84-30,63
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,489,97

Ral Yatırım Holding3,710,00-16,44
Ray Sigorta12,80-0,78-17,15
Reysaş GMYO4,58-0,65-15,96
Reysaş Lojistik6,44-2,42-30,30
Rhea Girişim2,44-1,61-34,41
Rodrigo Tekstil20,002,5645,88
Royal Halı3,470,290,87
RTA Laboratuvarları27,001,81-10,83
Sabancı Holding8,470,12-23,18
Safkar Ege Soğutmacılık9,33-1,79-14,25
Sanel Mühendislik4,400,0028,65
Sanifoam Sünger17,550,8629,04
Sanko Pazarlama12,63-0,8634,50
Saray Matbaacılık5,80-9,94-33,87
Sarkuysan16,006,5281,00
Sasa Polyester47,441,93134,62
Say Yenilenebilir Enerji28,502,81234,90
Sekuro Plastik22,20-2,0359,03
Selçuk Ecza Deposu10,371,47-24,03
Selçuk Gıda3,97-1,49-20,28
Senkron Güvenlik38,501,3246,61
Serve Film Prodüksiyon16,50-2,373,13
Servet GMYO101,406,4629,34
Seyitler Kimya27,96-1,1311,43
Silverline Endüstri5,83-1,52-32,21
Sinpaş GMYO4,160,00-0,48
Smartiks Yazılım6,661,99-24,83
Sodaş Sodyum Sanayii32,661,1124,01
Söktaş4,42-2,00-13,16
Sönmez Filament32,04-2,38-54,36
Sönmez Pamuklu15,72-0,25-34,50
Sumaş Suni Tahta84,904,5665,66
Şeker Fin. Kir.8,23-1,6728,59
Şekerbank1,172,63-22,52
Şişe Cam7,33-0,270,27
Şok Marketler Ticaret12,89-1,152,14
T. Halk Bankası4,491,81-19,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,001,01-22,73
T.S.K.B.1,351,50-22,70
T.Tuborg18,060,00-0,06
Taç Tarım Ürünleri25,000,00137,42
Tat Gıda10,091,10-12,73
TAV Havalimanları20,182,02-5,26
Taze Kuru Gıda298,30-9,9937,91
Tek-Art Turizm1,620,00-19,80
Tekfen Holding15,23-0,78-7,13
Teknosa İç ve Dış Ticaret12,230,91-4,30
Temapol Polimer Plastik16,726,6345,39
TGS Dış Ticaret14,660,0015,34
Tofaş Oto. Fab.30,48-1,80-1,39
Torunlar GMYO3,818,86-2,31
Trabzon Liman29,48-1,99-8,22
Trabzonspor Sportif1,960,00-19,67
Trend GMYO6,67-1,04-46,94
TSKB GMYO5,09-2,30-11,48
Tuğçelik7,36-1,08-8,91
Tukaş7,85-0,63-18,99
Turcas Petrol4,21-1,41-13,20
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.17,38-9,99

Turkcell14,930,13-7,27
Tümosan Motor ve Traktör21,64-2,7053,80
Tüpraş90,001,07-16,67
Türk Hava Yolları12,010,67-6,97
Türk İlaç Serum39,46-7,15

Türk Prysmian Kablo10,54-1,31-12,89
Türk Telekom6,59-0,30-20,75
Türk Traktör209,10-1,8322,73
Türker Proje Gayrimenkul142,10-0,7725,86
Türkiye Sigorta5,78-0,17-6,44
Ufuk Yatırım18,000,0034,33
Ulaşlar Turizm Yat.4,65-4,329,67
Ulusoy Elektrik56,55-1,1410,13
Ulusoy Un Sanayi6,89-1,8535,40
Umpaş Holding1,73-9,90-33,72
Uşak Seramik2,350,430,43
Utopya Turizm19,16-6,54-50,62
Uzertaş Boya43,980,00-22,30
Ülker Bisküvi21,78-0,37-5,88
Vakıf Fin. Kir.23,62-3,59454,46
Vakıf GMYO2,970,00-17,96
Vakıf Yat. Ort.7,42-0,800,82
Vakıflar Bankası3,572,29-24,20
Vakko Tekstil14,976,25129,60
Vanet Gıda6,71-2,04-13,20
Verusa Holding58,45-0,5129,60
Verusaturk Girisim25,44-0,4794,50
Vestel33,52-3,1859,16
Vestel Beyaz Eşya55,30-2,8135,27
Viking Kağıt6,68-1,62-25,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,91-0,1455,28
Yapı ve Kredi Bank.2,212,79-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.107,60-3,1548,62
Yataş16,90-2,2016,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,51-0,57-20,23
Yeni Gimat GMYO12,941,4911,63
Yeşil GMYO1,20-1,64-13,04
Yeşil Yapı1,61-3,01-12,50
Yeşil Yatırım Holding96,40-1,631,10
Yibitaş İnşaat Malzeme14.007,100,00-10,21
Yonga Mobilya26,100,46-12,38
Yükselen Çelik5,05-0,39-3,48
Yünsa13,29-1,85-4,33
Zorlu Enerji2,181,40-21,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!

Son Dakika Haberleri
14:17 Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!
14:13 Sihirli olarak bilinen mantarın depresyona iyi geldiği ortaya çıktı
14:09 Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu
14:04 Koronavirüs yüzünden 8 ferdini kaybeden aile, aşı önceliği istedi
13:59 Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı
13:53 Sahte hocaya 'terör örgütü propagandası' yapmaktan 10 ay hapis cezası
13:48 Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler
13:37 Yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'in oğlu da koronavirüse yakalandı
13:33 Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici
12:16 ÇAYKUR'dan sosyal medyada tartışma yaratan kura görüntüleriyle ilgili açıklama: Konunun muhatabı İŞKUR
Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, Neymar da eski F.Bahçeli Max Kruse'ye özendi, "Futbol yüzünden pokere vakit ayıramıyorum" dedi.         
14:30
Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi! Dehşet anlarında kamera kayıttaydı! Taksici, tacizlerine göz yummayan talihsiz kadını ezdi!         
14:17
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve ekibine de patladı: Kulübün uçak biletleriyle ücretsiz geziyorlar         
13:49
Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı Hastalarından aldığı yağ dokularıyla dans edip TikTok'ta paylaşan cerraha tepki yağdı         
12:46
Koronavirüs korkusu bu hale getirdi! Taksisine aldığı yolcu hayatını kabusa çevirdi Koronavirüs korkusu bu hale getirdi! Taksisine aldığı yolcu hayatını kabusa çevirdi         
12:03
Online toplantıya, çıplak milletvekili damga vurdu Online toplantıya, çıplak milletvekili damga vurdu         
11:26
Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler Bilim Kurulu üyesine soruldu: 2 haftalık kısmi kapanmada vakalar düşmezse ne olacak? İşte iyileşme olmazsa alınacak yeni tedbirler         
10:42
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi asıl şoku mahkemeden gelen yanıtla yaşadı         
09:50
Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi Sevgilisiyle kucak kucağa poz veren Danla Bilic'e, anne vetosu! Hemen sildi         
09:44
Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmaz Hazine'ye ait 7 ildeki 19 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek         
08:41
Aralarında fenomenler de var! Aralarında fenomenler de var! "Bu kadarı da olmaz" dedirten kar maskeli korona partisine polis baskını         
07:48
Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı Canlı yayında korkutan olay! AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı         
07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı         
21:19
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 14:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei