Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 37.449,90 -0,13 -7,53 İş Bankası (C) 4,86 1,46 -28,45 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,04 -0,33 -21,24 İş Girişim 16,10 -1,29 -15,04 İş GMYO 1,82 -1,09 -28,35 İş Y. Men. Değ. 14,33 -1,17 -13,66 İş Yat. Ort. 2,75 -2,14 -18,23 İşbir Holding 6.365,00 -5,00 132,30 Işık Plastik 31,64 -6,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 1,01 -12,28 İttifak Holding 1,85 -6,57 -17,04 İz Hayvancılık Tarım 15,49 -0,45 -13,94 İzmir Demir Çelik 2,21 -2,21 -33,22 İzmir Fırça 7,08 2,31 27,34 Jantsa Jant Sanayi 664,20 2,98 101,57 Kafein Yazılım 24,92 -0,40 16,78 Kaplamin 21,70 -7,66 -35,80 Kardemir (A) 6,01 -1,64 1,01 Kardemir (B) 6,09 -1,14 15,56 Kardemir (D) 7,19 -1,24 24,39 Karel Elektronik 25,88 -2,19 12,23 Karsan Otomotiv 3,53 -3,29 8,62 Karsu Tekstil 12,94 -6,91 51,35 Kartonsan 55,20 -3,66 -41,69 Katmerciler Ekipman 3,51 -1,96 13,96 Kent Gıda 354,90 -1,69 -0,20 Kerevitaş Gıda 5,27 -0,75 -19,91 Kervan Gıda 16,30 -3,66 23,30 Kervansaray Yat. Holding 0,56 0,00 -55,56 Kiler GMYO 1,81 -2,69 -27,89 Klimasan Klima 22,16 -5,46 30,58 Koç Holding 18,03 0,06 -11,84 Konfrut Gıda 15,99 -1,48 -5,38 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 57,35 -6,75 142,19 Konya Çimento 847,30 -4,69 -25,02 Kordsa Teknik Tekstil 21,88 -1,35 40,71 Koza Altın 110,40 -0,99 14,17 Koza Madencilik 13,68 -2,36 -11,68 Körfez GMYO 4,77 -4,41 -17,76 Kristal Kola 2,15 -4,02 -45,15 Kron Telekomünikasyon 54,35 -2,95 47,53 Kuştur Kuşadası Turizm 220,00 -4,35 39,86 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,19 -3,95 -4,78 Kütahya Porselen 51,30 -10,00 1,68 Lider Faktoring 2,72 0,37 -20,23 Link Bilgisayar 35,46 -3,90 11,25 Logo Yazılım 150,10 -1,57 20,50 Lokman Hekim Sağlık 15,86 -3,47 47,50 Lüks Kadife 53,85 -9,95 86,33 Makina Takım 3,16 -3,66 -7,33 Marka Yatırım Holding 6,06 -0,66 -5,75 Marmaris Altınyunus 164,90 -6,68 48,42 Marshall 250,80 -3,54 -18,23 Martı GMYO 1,65 -8,84 -40,00 Martı Otel 1,70 -2,86 -20,19 Matriks Bilgi Dağıtım 41,00 -5,31 Mavi Giyim 41,24 -2,78 -21,00 Mazhar Zorlu Holding 32,86 -0,06 4,38 Mega Polietilen 6,12 -5,26 -20,10 Menderes Tekstil 2,32 -4,53 -24,92 Merit Turizm 170,10 -10,00 103,23 Merko Gıda 6,37 -3,78 -26,27 Metemtur Otelcilik 24,02 -2,36 8,69 Metro Holding 1,95 -2,50 -6,25 Metro Petrol ve Tesisleri 2,11 -4,95 -26,99 Metro Yatırım Ortaklığı 1,99 1,53 -14,59 Migros Ticaret 35,48 -2,10 -17,10 Milpa 4,08 -5,34 -11,30 Mistral GMYO 4,59 -2,13 -2,55 MLP Sağlık 22,42 -1,67 12,83 MMC San. ve Tic. Yat. 4,65 -7,00 1,09 Mondi Tire Kutsan 5,36 -3,25 -29,47 Naturel Enerji 36,96 -4,50 4,09 Naturelgaz 11,31 2,82 Net Holding 5,49 -1,79 60,06 Netaş Telekom. 22,76 -3,15 -18,95 Niğbaş Niğde Beton 14,40 -4,32 -72,31 Nuh Çimento 52,20 -1,69 8,69 Nurol GMYO 13,97 -6,87 91,63 Odaş Elektrik 2,77 -8,28 -28,97 Olmuksan-IP 7,08 -0,70 -40,25 Orge Enerji Elektrik 11,50 4,36 55,83 Orma Orman Mahsulleri 32,84 -9,98 123,10 Osmanlı Menkul 27,52 -5,82 -11,05 Ostim Endüstriyel Yat 2,38 -3,25 -13,57 Otokar 330,40 0,49 8,58 Oyak Çimento 6,94 -1,56 -20,96 Oyak Yat. Ort. 7,97 5,01 14,68 Oylum Sınai Yatırımlar 3,51 -5,90 -25,48 Özak GMYO 4,57 -2,14 -10,39 Özbal Çelik Boru 7,36 -4,42 12,37 Özderici GMYO 1,60 -4,19 -27,93 Özerden Plastik 7,17 -0,42 -20,33 Pamukova Elektrik 30,04 -4,63 40,90 Panora GMYO 6,40 -1,23 4,78 Papilon Savunma 16,51 -4,12 -27,46 Park Elek.Madencilik 4,94 -1,98 -8,01 Parsan 29,10 0,34 19,75 Pegasus 64,15 -3,68 -14,01 Peker GMYO 1,46 -9,88 -44,06 Penguen Gıda 3,55 -2,74 -29,70 Pera GMYO 1,40 -5,41 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 22,28 -3,13 21,56 Petkim 6,57 -0,61 31,93 Petrokent Turizm 2.218,60 -1,43 144,77 Pınar Et ve Un 23,22 -2,44 -0,26 Pınar Su 7,70 -0,39 3,63 Pınar Süt 19,92 -2,06 -13,69 Plastikkart 12,44 -2,51 -13,91 Polisan Holding 2,87 -1,03 -25,35 Politeknik Metal 295,50 1,03 -27,17 Prizma Press Matbaacılık 5,12 1,79 -6,57 QNB Finans Fin. Kir. 93,95 -1,26 -25,02 QNB Finansbank 47,00 0,00 -33,19 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,66 -9,76 Ral Yatırım Holding 3,35 -4,29 -24,55 Ray Sigorta 11,95 -2,85 -22,65 Reysaş GMYO 4,26 -3,40 -21,83 Reysaş Lojistik 2,95 -5,75 -42,98 Rhea Girişim 2,04 -2,39 -45,16 Rodrigo Tekstil 17,25 -6,76 25,82 Royal Halı 3,20 -4,48 -6,98 RTA Laboratuvarları 23,80 -5,18 -21,40 Sabancı Holding 7,98 0,88 -27,63 Safkar Ege Soğutmacılık 7,89 -4,94 -27,48 Sanel Mühendislik 4,46 -9,90 30,41 Sanifoam Sünger 16,95 -1,45 24,63 Sanko Pazarlama 10,45 -6,36 11,29 Saray Matbaacılık 4,23 -10,00 -51,77 Sarkuysan 14,64 -6,45 65,61 Sasa Polyester 43,54 -0,91 115,33 Say Yenilenebilir Enerji 21,32 -9,58 150,53 Sekuro Plastik 19,35 -4,87 38,61 Selçuk Ecza Deposu 10,09 -3,63 -24,88 Selçuk Gıda 3,28 -6,02 -34,14 Senkron Güvenlik 31,00 -7,19 18,05 Serve Film Prodüksiyon 16,00 0,25 0,00 Servet GMYO 90,40 -4,84 15,31 Seyitler Kimya 22,46 -9,80 -10,49 Silverline Endüstri 5,16 -3,73 -40,00 Sinpaş GMYO 4,13 -4,84 -1,20 Smartiks Yazılım 5,66 -5,98 -36,12 Sodaş Sodyum Sanayii 26,26 -9,95 -0,29 Söktaş 3,94 -4,83 -22,59 Sönmez Filament 38,78 8,51 -44,76 Sönmez Pamuklu 19,14 10,00 -20,25 Sumaş Suni Tahta 61,00 -8,75 19,02 Şeker Fin. Kir. 6,39 -8,71 -0,16 Şekerbank 1,09 -1,80 -27,81 Şişe Cam 7,23 -0,55 -1,09 Şok Marketler Ticaret 12,66 -1,94 0,32 T. Halk Bankası 4,33 0,46 -22,12 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,10 -2,64 -28,85 T.S.K.B. 1,27 -1,55 -27,28 T.Tuborg 16,83 -1,00 -6,86 Taç Tarım Ürünleri 23,20 -0,43 120,32 Tat Gıda 9,16 -1,93 -20,77 TAV Havalimanları 18,76 -2,85 -11,92 Taze Kuru Gıda 279,80 -5,25 29,36 Tek-Art Turizm 1,45 -2,68 -28,22 Tekfen Holding 15,90 -0,87 -3,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,73 -1,47 -16,04 Temapol Polimer Plastik 14,06 -5,26 22,26 TGS Dış Ticaret 12,03 -5,79 -5,35 Tofaş Oto. Fab. 30,10 0,53 -2,62 Torunlar GMYO 3,65 3,11 -6,41 Trabzon Liman 26,36 -4,49 -17,93 Trabzonspor Sportif 1,89 -3,08 -22,54 Trend GMYO 5,52 -5,80 -56,09 TSKB GMYO 4,20 0,24 -26,96 Tuğçelik 6,71 -3,45 -16,96 Tukaş 7,16 -2,59 -26,11 Turcas Petrol 3,74 -2,60 -22,89 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 13,17 -6,53 Turkcell 14,91 -0,47 -7,39 Tümosan Motor ve Traktör 20,24 0,00 43,85 Tüpraş 86,90 -0,63 -19,54 Türk Hava Yolları 11,34 -2,24 -12,16 Türk İlaç Serum 36,82 -7,58 Türk Prysmian Kablo 9,39 -4,67 -22,40 Türk Telekom 6,44 1,10 -22,55 Türk Traktör 216,10 -3,96 26,84 Türker Proje Gayrimenkul 126,40 -2,02 11,96 Türkiye Sigorta 5,62 1,26 -9,03 Ufuk Yatırım 16,73 -9,27 24,85 Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 -5,23 -1,65 Ulusoy Elektrik 57,30 -1,63 11,59 Ulusoy Un Sanayi 5,82 -3,80 14,38 Umpaş Holding 1,56 -3,70 -40,23 Uşak Seramik 2,25 -1,75 -3,85 Utopya Turizm 19,69 -1,55 -49,25 Uzertaş Boya 35,00 -9,09 -38,16 Ülker Bisküvi 21,48 -1,10 -7,17 Vakıf Fin. Kir. 23,22 -3,89 445,07 Vakıf GMYO 2,82 -2,42 -22,10 Vakıf Yat. Ort. 7,07 -3,15 -3,94 Vakıflar Bankası 3,41 0,29 -27,60 Vakko Tekstil 13,68 -2,22 109,82 Vanet Gıda 5,98 -4,93 -22,64 Verusa Holding 55,20 -1,87 22,39 Verusaturk Girisim 24,46 -2,16 87,00 Vestel 31,32 1,82 48,72 Vestel Beyaz Eşya 54,10 -1,64 32,34 Viking Kağıt 6,40 -3,76 -28,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,38 -3,77 43,37 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 1,92 -29,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 95,55 -6,76 32,01 Yataş 17,09 0,59 18,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,20 -5,88 -27,27 Yeni Gimat GMYO 12,27 -0,41 5,85 Yeşil GMYO 1,03 -1,90 -25,36 Yeşil Yapı 1,37 -3,52 -25,54 Yeşil Yatırım Holding 81,25 -1,04 -14,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.400,00 -3,87 -7,69 Yonga Mobilya 22,82 -2,31 -23,39 Yükselen Çelik 5,20 -4,24 -0,61 Yünsa 11,60 -3,65 -16,50 Zorlu Enerji 2,04 0,49 -26,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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