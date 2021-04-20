Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.449,90
|-0,13
|-7,53
|İş Bankası (C)
|4,86
|1,46
|-28,45
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,04
|-0,33
|-21,24
|İş Girişim
|16,10
|-1,29
|-15,04
|İş GMYO
|1,82
|-1,09
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|14,33
|-1,17
|-13,66
|İş Yat. Ort.
|2,75
|-2,14
|-18,23
|İşbir Holding
|6.365,00
|-5,00
|132,30
|Işık Plastik
|31,64
|-6,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|1,01
|-12,28
|İttifak Holding
|1,85
|-6,57
|-17,04
|İz Hayvancılık Tarım
|15,49
|-0,45
|-13,94
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|-2,21
|-33,22
|İzmir Fırça
|7,08
|2,31
|27,34
|Jantsa Jant Sanayi
|664,20
|2,98
|101,57
|Kafein Yazılım
|24,92
|-0,40
|16,78
|Kaplamin
|21,70
|-7,66
|-35,80
|Kardemir (A)
|6,01
|-1,64
|1,01
|Kardemir (B)
|6,09
|-1,14
|15,56
|Kardemir (D)
|7,19
|-1,24
|24,39
|Karel Elektronik
|25,88
|-2,19
|12,23
|Karsan Otomotiv
|3,53
|-3,29
|8,62
|Karsu Tekstil
|12,94
|-6,91
|51,35
|Kartonsan
|55,20
|-3,66
|-41,69
|Katmerciler Ekipman
|3,51
|-1,96
|13,96
|Kent Gıda
|354,90
|-1,69
|-0,20
|Kerevitaş Gıda
|5,27
|-0,75
|-19,91
|Kervan Gıda
|16,30
|-3,66
|23,30
|Kervansaray Yat. Holding
|0,56
|0,00
|-55,56
|Kiler GMYO
|1,81
|-2,69
|-27,89
|Klimasan Klima
|22,16
|-5,46
|30,58
|Koç Holding
|18,03
|0,06
|-11,84
|Konfrut Gıda
|15,99
|-1,48
|-5,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|57,35
|-6,75
|142,19
|Konya Çimento
|847,30
|-4,69
|-25,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,88
|-1,35
|40,71
|Koza Altın
|110,40
|-0,99
|14,17
|Koza Madencilik
|13,68
|-2,36
|-11,68
|Körfez GMYO
|4,77
|-4,41
|-17,76
|Kristal Kola
|2,15
|-4,02
|-45,15
|Kron Telekomünikasyon
|54,35
|-2,95
|47,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|220,00
|-4,35
|39,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,19
|-3,95
|-4,78
|Kütahya Porselen
|51,30
|-10,00
|1,68
|Lider Faktoring
|2,72
|0,37
|-20,23
|Link Bilgisayar
|35,46
|-3,90
|11,25
|Logo Yazılım
|150,10
|-1,57
|20,50
|Lokman Hekim Sağlık
|15,86
|-3,47
|47,50
|Lüks Kadife
|53,85
|-9,95
|86,33
|Makina Takım
|3,16
|-3,66
|-7,33
|Marka Yatırım Holding
|6,06
|-0,66
|-5,75
|Marmaris Altınyunus
|164,90
|-6,68
|48,42
|Marshall
|250,80
|-3,54
|-18,23
|Martı GMYO
|1,65
|-8,84
|-40,00
|Martı Otel
|1,70
|-2,86
|-20,19
|Matriks Bilgi Dağıtım
|41,00
|-5,31
|Mavi Giyim
|41,24
|-2,78
|-21,00
|Mazhar Zorlu Holding
|32,86
|-0,06
|4,38
|Mega Polietilen
|6,12
|-5,26
|-20,10
|Menderes Tekstil
|2,32
|-4,53
|-24,92
|Merit Turizm
|170,10
|-10,00
|103,23
|Merko Gıda
|6,37
|-3,78
|-26,27
|Metemtur Otelcilik
|24,02
|-2,36
|8,69
|Metro Holding
|1,95
|-2,50
|-6,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,11
|-4,95
|-26,99
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,99
|1,53
|-14,59
|Migros Ticaret
|35,48
|-2,10
|-17,10
|Milpa
|4,08
|-5,34
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,59
|-2,13
|-2,55
|MLP Sağlık
|22,42
|-1,67
|12,83
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,65
|-7,00
|1,09
|Mondi Tire Kutsan
|5,36
|-3,25
|-29,47
|Naturel Enerji
|36,96
|-4,50
|4,09
|Naturelgaz
|11,31
|2,82
|Net Holding
|5,49
|-1,79
|60,06
|Netaş Telekom.
|22,76
|-3,15
|-18,95
|Niğbaş Niğde Beton
|14,40
|-4,32
|-72,31
|Nuh Çimento
|52,20
|-1,69
|8,69
|Nurol GMYO
|13,97
|-6,87
|91,63
|Odaş Elektrik
|2,77
|-8,28
|-28,97
|Olmuksan-IP
|7,08
|-0,70
|-40,25
|Orge Enerji Elektrik
|11,50
|4,36
|55,83
|Orma Orman Mahsulleri
|32,84
|-9,98
|123,10
|Osmanlı Menkul
|27,52
|-5,82
|-11,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,38
|-3,25
|-13,57
|Otokar
|330,40
|0,49
|8,58
|Oyak Çimento
|6,94
|-1,56
|-20,96
|Oyak Yat. Ort.
|7,97
|5,01
|14,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,51
|-5,90
|-25,48
|Özak GMYO
|4,57
|-2,14
|-10,39
|Özbal Çelik Boru
|7,36
|-4,42
|12,37
|Özderici GMYO
|1,60
|-4,19
|-27,93
|Özerden Plastik
|7,17
|-0,42
|-20,33
|Pamukova Elektrik
|30,04
|-4,63
|40,90
|Panora GMYO
|6,40
|-1,23
|4,78
|Papilon Savunma
|16,51
|-4,12
|-27,46
|Park Elek.Madencilik
|4,94
|-1,98
|-8,01
|Parsan
|29,10
|0,34
|19,75
|Pegasus
|64,15
|-3,68
|-14,01
|Peker GMYO
|1,46
|-9,88
|-44,06
|Penguen Gıda
|3,55
|-2,74
|-29,70
|Pera GMYO
|1,40
|-5,41
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,28
|-3,13
|21,56
|Petkim
|6,57
|-0,61
|31,93
|Petrokent Turizm
|2.218,60
|-1,43
|144,77
|Pınar Et ve Un
|23,22
|-2,44
|-0,26
|Pınar Su
|7,70
|-0,39
|3,63
|Pınar Süt
|19,92
|-2,06
|-13,69
|Plastikkart
|12,44
|-2,51
|-13,91
|Polisan Holding
|2,87
|-1,03
|-25,35
|Politeknik Metal
|295,50
|1,03
|-27,17
|Prizma Press Matbaacılık
|5,12
|1,79
|-6,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,95
|-1,26
|-25,02
|QNB Finansbank
|47,00
|0,00
|-33,19
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,66
|-9,76
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|-4,29
|-24,55
|Ray Sigorta
|11,95
|-2,85
|-22,65
|Reysaş GMYO
|4,26
|-3,40
|-21,83
|Reysaş Lojistik
|2,95
|-5,75
|-42,98
|Rhea Girişim
|2,04
|-2,39
|-45,16
|Rodrigo Tekstil
|17,25
|-6,76
|25,82
|Royal Halı
|3,20
|-4,48
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|23,80
|-5,18
|-21,40
|Sabancı Holding
|7,98
|0,88
|-27,63
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,89
|-4,94
|-27,48
|Sanel Mühendislik
|4,46
|-9,90
|30,41
|Sanifoam Sünger
|16,95
|-1,45
|24,63
|Sanko Pazarlama
|10,45
|-6,36
|11,29
|Saray Matbaacılık
|4,23
|-10,00
|-51,77
|Sarkuysan
|14,64
|-6,45
|65,61
|Sasa Polyester
|43,54
|-0,91
|115,33
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,32
|-9,58
|150,53
|Sekuro Plastik
|19,35
|-4,87
|38,61
|Selçuk Ecza Deposu
|10,09
|-3,63
|-24,88
|Selçuk Gıda
|3,28
|-6,02
|-34,14
|Senkron Güvenlik
|31,00
|-7,19
|18,05
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,25
|0,00
|Servet GMYO
|90,40
|-4,84
|15,31
|Seyitler Kimya
|22,46
|-9,80
|-10,49
|Silverline Endüstri
|5,16
|-3,73
|-40,00
|Sinpaş GMYO
|4,13
|-4,84
|-1,20
|Smartiks Yazılım
|5,66
|-5,98
|-36,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,26
|-9,95
|-0,29
|Söktaş
|3,94
|-4,83
|-22,59
|Sönmez Filament
|38,78
|8,51
|-44,76
|Sönmez Pamuklu
|19,14
|10,00
|-20,25
|Sumaş Suni Tahta
|61,00
|-8,75
|19,02
|Şeker Fin. Kir.
|6,39
|-8,71
|-0,16
|Şekerbank
|1,09
|-1,80
|-27,81
|Şişe Cam
|7,23
|-0,55
|-1,09
|Şok Marketler Ticaret
|12,66
|-1,94
|0,32
|T. Halk Bankası
|4,33
|0,46
|-22,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,10
|-2,64
|-28,85
|T.S.K.B.
|1,27
|-1,55
|-27,28
|T.Tuborg
|16,83
|-1,00
|-6,86
|Taç Tarım Ürünleri
|23,20
|-0,43
|120,32
|Tat Gıda
|9,16
|-1,93
|-20,77
|TAV Havalimanları
|18,76
|-2,85
|-11,92
|Taze Kuru Gıda
|279,80
|-5,25
|29,36
|Tek-Art Turizm
|1,45
|-2,68
|-28,22
|Tekfen Holding
|15,90
|-0,87
|-3,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,73
|-1,47
|-16,04
|Temapol Polimer Plastik
|14,06
|-5,26
|22,26
|TGS Dış Ticaret
|12,03
|-5,79
|-5,35
|Tofaş Oto. Fab.
|30,10
|0,53
|-2,62
|Torunlar GMYO
|3,65
|3,11
|-6,41
|Trabzon Liman
|26,36
|-4,49
|-17,93
|Trabzonspor Sportif
|1,89
|-3,08
|-22,54
|Trend GMYO
|5,52
|-5,80
|-56,09
|TSKB GMYO
|4,20
|0,24
|-26,96
|Tuğçelik
|6,71
|-3,45
|-16,96
|Tukaş
|7,16
|-2,59
|-26,11
|Turcas Petrol
|3,74
|-2,60
|-22,89
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|13,17
|-6,53
|Turkcell
|14,91
|-0,47
|-7,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,24
|0,00
|43,85
|Tüpraş
|86,90
|-0,63
|-19,54
|Türk Hava Yolları
|11,34
|-2,24
|-12,16
|Türk İlaç Serum
|36,82
|-7,58
|Türk Prysmian Kablo
|9,39
|-4,67
|-22,40
|Türk Telekom
|6,44
|1,10
|-22,55
|Türk Traktör
|216,10
|-3,96
|26,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|126,40
|-2,02
|11,96
|Türkiye Sigorta
|5,62
|1,26
|-9,03
|Ufuk Yatırım
|16,73
|-9,27
|24,85
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,17
|-5,23
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|57,30
|-1,63
|11,59
|Ulusoy Un Sanayi
|5,82
|-3,80
|14,38
|Umpaş Holding
|1,56
|-3,70
|-40,23
|Uşak Seramik
|2,25
|-1,75
|-3,85
|Utopya Turizm
|19,69
|-1,55
|-49,25
|Uzertaş Boya
|35,00
|-9,09
|-38,16
|Ülker Bisküvi
|21,48
|-1,10
|-7,17
|Vakıf Fin. Kir.
|23,22
|-3,89
|445,07
|Vakıf GMYO
|2,82
|-2,42
|-22,10
|Vakıf Yat. Ort.
|7,07
|-3,15
|-3,94
|Vakıflar Bankası
|3,41
|0,29
|-27,60
|Vakko Tekstil
|13,68
|-2,22
|109,82
|Vanet Gıda
|5,98
|-4,93
|-22,64
|Verusa Holding
|55,20
|-1,87
|22,39
|Verusaturk Girisim
|24,46
|-2,16
|87,00
|Vestel
|31,32
|1,82
|48,72
|Vestel Beyaz Eşya
|54,10
|-1,64
|32,34
|Viking Kağıt
|6,40
|-3,76
|-28,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,38
|-3,77
|43,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|1,92
|-29,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|95,55
|-6,76
|32,01
|Yataş
|17,09
|0,59
|18,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,20
|-5,88
|-27,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,27
|-0,41
|5,85
|Yeşil GMYO
|1,03
|-1,90
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,37
|-3,52
|-25,54
|Yeşil Yatırım Holding
|81,25
|-1,04
|-14,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.400,00
|-3,87
|-7,69
|Yonga Mobilya
|22,82
|-2,31
|-23,39
|Yükselen Çelik
|5,20
|-4,24
|-0,61
|Yünsa
|11,60
|-3,65
|-16,50
|Zorlu Enerji
|2,04
|0,49
|-26,35
(Son)
Kaynak: AA
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