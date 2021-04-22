Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|35.035,40
|0,39
|-13,49
|İş Bankası (C)
|4,81
|0,84
|-29,19
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,91
|0,34
|-24,61
|İş Girişim
|16,25
|1,56
|-14,25
|İş GMYO
|1,78
|-1,11
|-29,92
|İş Y. Men. Değ.
|14,21
|2,08
|-14,38
|İş Yat. Ort.
|2,71
|2,65
|-19,42
|İşbir Holding
|5.900,00
|-1,67
|115,33
|Işık Plastik
|28,74
|1,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-2,13
|-19,30
|İttifak Holding
|1,83
|3,39
|-17,94
|İz Hayvancılık Tarım
|16,72
|2,33
|-7,11
|İzmir Demir Çelik
|2,14
|3,88
|-35,34
|İzmir Fırça
|7,10
|-1,39
|27,70
|Jantsa Jant Sanayi
|738,00
|1,23
|123,97
|Kafein Yazılım
|23,40
|0,43
|9,65
|Kaplamin
|20,50
|2,55
|-39,35
|Kardemir (A)
|5,80
|0,69
|-2,52
|Kardemir (B)
|5,81
|0,35
|10,25
|Kardemir (D)
|6,97
|1,01
|20,59
|Karel Elektronik
|26,58
|8,22
|15,26
|Karsan Otomotiv
|3,29
|1,54
|1,23
|Karsu Tekstil
|11,65
|-2,27
|36,26
|Kartonsan
|49,18
|0,12
|-48,05
|Katmerciler Ekipman
|3,35
|4,04
|8,77
|Kent Gıda
|355,00
|0,00
|-0,17
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|0,81
|-24,16
|Kervan Gıda
|15,39
|-0,45
|16,41
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|9,68
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,70
|3,66
|-32,27
|Klimasan Klima
|21,08
|-1,31
|24,22
|Koç Holding
|16,94
|-0,88
|-17,17
|Konfrut Gıda
|14,64
|0,00
|-13,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|54,10
|8,59
|128,46
|Konya Çimento
|845,50
|-0,84
|-25,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,10
|3,03
|35,69
|Koza Altın
|108,00
|2,76
|11,69
|Koza Madencilik
|13,31
|2,38
|-14,07
|Körfez GMYO
|4,32
|-0,69
|-25,52
|Kristal Kola
|1,99
|1,02
|-49,23
|Kron Telekomünikasyon
|52,00
|-1,89
|41,15
|Kuştur Kuşadası Turizm
|213,00
|4,87
|35,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,05
|0,49
|-10,87
|Kütahya Porselen
|48,56
|-0,12
|-3,75
|Lider Faktoring
|2,51
|3,29
|-26,39
|Link Bilgisayar
|33,80
|3,55
|6,04
|Logo Yazılım
|147,00
|0,34
|18,02
|Lokman Hekim Sağlık
|15,48
|-0,83
|43,97
|Lüks Kadife
|49,98
|3,09
|72,94
|Makina Takım
|3,04
|3,75
|-10,85
|Marka Yatırım Holding
|5,50
|-2,65
|-14,46
|Marmaris Altınyunus
|163,00
|1,88
|46,71
|Marshall
|234,60
|5,20
|-23,51
|Martı GMYO
|1,76
|-1,12
|-36,00
|Martı Otel
|1,63
|2,52
|-23,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|43,00
|-1,96
|Mavi Giyim
|40,66
|0,00
|-22,11
|Mazhar Zorlu Holding
|30,00
|-1,96
|-4,70
|Mega Polietilen
|5,92
|4,41
|-22,72
|Menderes Tekstil
|2,20
|4,27
|-28,80
|Merit Turizm
|165,00
|7,77
|97,13
|Merko Gıda
|5,83
|-0,51
|-32,52
|Metemtur Yatırım
|24,92
|4,18
|12,76
|Metro Holding
|1,84
|-1,08
|-11,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,99
|-0,50
|-31,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,03
|-2,87
|-12,88
|Migros Ticaret
|34,76
|0,23
|-18,79
|Milpa
|3,89
|0,00
|-15,43
|Mistral GMYO
|4,57
|4,34
|-2,97
|MLP Sağlık
|22,00
|-1,79
|10,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,65
|9,71
|22,83
|Mondi Tire Kutsan
|5,28
|4,76
|-30,53
|Naturel Enerji
|35,10
|3,17
|-1,15
|Naturelgaz
|10,09
|-2,89
|Net Holding
|5,18
|0,58
|51,02
|Netaş Telekom.
|22,36
|4,39
|-20,37
|Niğbaş Niğde Beton
|13,28
|4,73
|-74,46
|Nuh Çimento
|52,40
|0,77
|9,10
|Nurol GMYO
|11,40
|-9,95
|56,38
|Odaş Elektrik
|2,41
|-1,63
|-38,21
|Olmuksan-IP
|7,17
|-0,42
|-39,49
|Orge Enerji Elektrik
|10,43
|-0,67
|41,33
|Orma Orman Mahsulleri
|26,62
|-9,95
|80,84
|Osmanlı Menkul
|27,16
|9,96
|-12,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,21
|0,91
|-19,75
|Otokar
|317,90
|3,48
|4,47
|Oyak Çimento
|6,92
|1,32
|-21,18
|Oyak Yat. Ort.
|7,48
|-1,45
|7,63
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,34
|2,77
|-29,09
|Özak GMYO
|4,41
|0,46
|-13,53
|Özbal Çelik Boru
|7,16
|4,83
|9,31
|Özderici GMYO
|1,52
|2,70
|-31,53
|Özerden Plastik
|7,17
|-0,97
|-20,33
|Pamukova Elektrik
|29,98
|4,24
|40,62
|Panora GMYO
|6,10
|0,66
|-0,13
|Papilon Savunma
|15,85
|2,26
|-30,36
|Park Elek.Madencilik
|4,91
|0,61
|-8,57
|Parsan
|27,20
|1,19
|11,93
|Pegasus
|61,60
|1,32
|-17,43
|Peker GMYO
|1,30
|-1,52
|-50,19
|Penguen Gıda
|3,35
|1,82
|-33,66
|Pera GMYO
|1,23
|0,00
|-29,78
|Pergamon Dış Ticaret
|23,20
|0,87
|26,58
|Petkim
|6,35
|-0,47
|27,51
|Petrokent Turizm
|2.182,20
|3,18
|140,75
|Pınar Et ve Un
|21,98
|-1,43
|-5,58
|Pınar Su
|7,38
|4,09
|-0,67
|Pınar Süt
|19,01
|0,11
|-17,63
|Plastikkart
|12,01
|0,17
|-16,89
|Polisan Holding
|2,75
|1,85
|-28,47
|Politeknik Metal
|287,00
|1,77
|-29,26
|Prizma Press Matbaacılık
|4,92
|0,41
|-10,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,00
|-0,45
|-28,97
|QNB Finansbank
|41,00
|0,00
|-41,72
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,16
|-3,13
|Ral Yatırım Holding
|2,98
|-1,00
|-32,88
|Ray Sigorta
|11,89
|1,71
|-23,04
|Reysaş GMYO
|4,12
|1,48
|-24,40
|Reysaş Lojistik
|2,98
|-1,32
|-42,40
|Rhea Girişim
|2,05
|-1,44
|-44,89
|Rodrigo Tekstil
|17,20
|2,38
|25,46
|Royal Halı
|3,15
|0,00
|-8,43
|RTA Laboratuvarları
|23,96
|0,17
|-20,87
|Sabancı Holding
|7,81
|0,26
|-29,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,94
|5,17
|-27,02
|Sanel Mühendislik
|4,02
|0,00
|17,54
|Sanifoam Sünger
|15,73
|4,73
|15,66
|Sanko Pazarlama
|10,43
|8,08
|11,08
|Saray Matbaacılık
|3,89
|2,10
|-55,64
|Sarkuysan
|14,20
|3,42
|60,63
|Sasa Polyester
|44,52
|-0,18
|120,18
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,40
|0,00
|186,72
|Sekuro Plastik
|22,76
|9,95
|63,04
|Selçuk Ecza Deposu
|9,66
|3,21
|-28,08
|Selçuk Gıda
|2,92
|-4,26
|-41,37
|Senkron Güvenlik
|34,00
|0,89
|29,47
|Serve Film Prodüksiyon
|15,55
|7,24
|-2,81
|Servet GMYO
|76,65
|-5,89
|-2,23
|Seyitler Kimya
|19,45
|-3,62
|-22,48
|Silverline Endüstri
|4,88
|1,88
|-43,26
|Sinpaş GMYO
|3,72
|-4,37
|-11,00
|Smartiks Yazılım
|5,38
|2,48
|-39,28
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,94
|7,76
|2,29
|Söktaş
|3,95
|2,07
|-22,40
|Sönmez Filament
|37,50
|1,63
|-46,58
|Sönmez Pamuklu
|15,53
|-9,87
|-35,29
|Sumaş Suni Tahta
|59,60
|9,96
|16,29
|Şeker Fin. Kir.
|6,31
|6,05
|-1,41
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|7,16
|0,42
|-2,05
|Şok Marketler Ticaret
|12,32
|1,90
|-2,38
|T. Halk Bankası
|4,18
|0,00
|-24,82
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|-4,02
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,22
|0,83
|-30,15
|T.Tuborg
|16,00
|4,92
|-11,46
|Taç Tarım Ürünleri
|23,20
|0,00
|120,32
|Tat Gıda
|9,26
|1,31
|-19,91
|TAV Havalimanları
|18,12
|-0,17
|-14,93
|Taze Kuru Gıda
|239,30
|0,00
|10,63
|Tek-Art Turizm
|1,38
|2,22
|-31,68
|Tekfen Holding
|15,39
|0,92
|-6,16
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,83
|8,08
|-15,26
|Temapol Polimer Plastik
|13,46
|3,38
|17,04
|TGS Dış Ticaret
|12,18
|-1,30
|-4,17
|Tofaş Oto. Fab.
|28,76
|0,35
|-6,96
|Torunlar GMYO
|3,50
|-2,51
|-10,26
|Trabzon Liman
|25,20
|4,91
|-21,54
|Trabzonspor Sportif
|1,81
|-0,55
|-25,82
|Trend GMYO
|5,26
|0,38
|-58,15
|TSKB GMYO
|4,18
|3,21
|-27,30
|Tuğçelik
|6,28
|0,96
|-22,28
|Tukaş
|6,97
|2,20
|-28,07
|Turcas Petrol
|3,53
|2,92
|-27,22
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,20
|-4,27
|Turkcell
|14,85
|1,23
|-7,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,86
|1,95
|34,04
|Tüpraş
|87,00
|2,35
|-19,44
|Türk Hava Yolları
|11,04
|1,28
|-14,48
|Türk İlaç Serum
|33,94
|-3,80
|Türk Prysmian Kablo
|8,95
|3,83
|-26,03
|Türk Telekom
|6,16
|-0,16
|-25,92
|Türk Traktör
|205,50
|1,63
|20,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,90
|0,33
|7,09
|Türkiye Sigorta
|5,41
|0,56
|-12,43
|Ufuk Yatırım
|13,80
|-9,80
|2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,22
|4,98
|-0,47
|Ulusoy Elektrik
|54,95
|0,73
|7,01
|Ulusoy Un Sanayi
|5,42
|1,31
|6,51
|Umpaş Holding
|1,76
|10,00
|-32,57
|Uşak Seramik
|2,40
|-0,83
|2,56
|Utopya Turizm
|22,80
|-1,30
|-41,24
|Uzertaş Boya
|31,20
|0,00
|-44,88
|Ülker Bisküvi
|20,96
|1,35
|-9,42
|Vakıf Fin. Kir.
|21,24
|8,26
|398,59
|Vakıf GMYO
|2,66
|0,00
|-26,52
|Vakıf Yat. Ort.
|6,13
|-1,61
|-16,71
|Vakıflar Bankası
|3,39
|0,59
|-28,03
|Vakko Tekstil
|12,58
|1,62
|92,94
|Vanet Gıda
|5,60
|3,70
|-27,55
|Verusa Holding
|53,05
|0,86
|17,63
|Verusaturk Girisim
|25,54
|0,31
|95,26
|Vestel
|30,30
|3,55
|43,87
|Vestel Beyaz Eşya
|53,55
|-0,65
|30,99
|Viking Kağıt
|5,98
|-0,50
|-33,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,78
|1,94
|29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|0,97
|-30,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|83,85
|-1,06
|15,84
|Yataş
|15,70
|-1,38
|8,65
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,74
|-4,20
|-37,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,39
|1,47
|6,88
|Yeşil GMYO
|1,04
|0,00
|-24,64
|Yeşil Yapı
|1,36
|-2,16
|-26,09
|Yeşil Yatırım Holding
|72,05
|-1,97
|-24,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.499,90
|0,00
|-13,46
|Yonga Mobilya
|21,86
|3,70
|-26,62
|Yükselen Çelik
|5,14
|0,19
|-1,76
|Yünsa
|11,11
|1,65
|-20,02
|Zorlu Enerji
|1,98
|0,51
|-28,52
(Son)
Kaynak: AA
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