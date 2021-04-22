Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 35.035,40 0,39 -13,49 İş Bankası (C) 4,81 0,84 -29,19 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,91 0,34 -24,61 İş Girişim 16,25 1,56 -14,25 İş GMYO 1,78 -1,11 -29,92 İş Y. Men. Değ. 14,21 2,08 -14,38 İş Yat. Ort. 2,71 2,65 -19,42 İşbir Holding 5.900,00 -1,67 115,33 Işık Plastik 28,74 1,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -2,13 -19,30 İttifak Holding 1,83 3,39 -17,94 İz Hayvancılık Tarım 16,72 2,33 -7,11 İzmir Demir Çelik 2,14 3,88 -35,34 İzmir Fırça 7,10 -1,39 27,70 Jantsa Jant Sanayi 738,00 1,23 123,97 Kafein Yazılım 23,40 0,43 9,65 Kaplamin 20,50 2,55 -39,35 Kardemir (A) 5,80 0,69 -2,52 Kardemir (B) 5,81 0,35 10,25 Kardemir (D) 6,97 1,01 20,59 Karel Elektronik 26,58 8,22 15,26 Karsan Otomotiv 3,29 1,54 1,23 Karsu Tekstil 11,65 -2,27 36,26 Kartonsan 49,18 0,12 -48,05 Katmerciler Ekipman 3,35 4,04 8,77 Kent Gıda 355,00 0,00 -0,17 Kerevitaş Gıda 4,99 0,81 -24,16 Kervan Gıda 15,39 -0,45 16,41 Kervansaray Yat. Holding 0,68 9,68 -46,03 Kiler GMYO 1,70 3,66 -32,27 Klimasan Klima 21,08 -1,31 24,22 Koç Holding 16,94 -0,88 -17,17 Konfrut Gıda 14,64 0,00 -13,37 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 54,10 8,59 128,46 Konya Çimento 845,50 -0,84 -25,18 Kordsa Teknik Tekstil 21,10 3,03 35,69 Koza Altın 108,00 2,76 11,69 Koza Madencilik 13,31 2,38 -14,07 Körfez GMYO 4,32 -0,69 -25,52 Kristal Kola 1,99 1,02 -49,23 Kron Telekomünikasyon 52,00 -1,89 41,15 Kuştur Kuşadası Turizm 213,00 4,87 35,41 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,05 0,49 -10,87 Kütahya Porselen 48,56 -0,12 -3,75 Lider Faktoring 2,51 3,29 -26,39 Link Bilgisayar 33,80 3,55 6,04 Logo Yazılım 147,00 0,34 18,02 Lokman Hekim Sağlık 15,48 -0,83 43,97 Lüks Kadife 49,98 3,09 72,94 Makina Takım 3,04 3,75 -10,85 Marka Yatırım Holding 5,50 -2,65 -14,46 Marmaris Altınyunus 163,00 1,88 46,71 Marshall 234,60 5,20 -23,51 Martı GMYO 1,76 -1,12 -36,00 Martı Otel 1,63 2,52 -23,47 Matriks Bilgi Dağıtım 43,00 -1,96 Mavi Giyim 40,66 0,00 -22,11 Mazhar Zorlu Holding 30,00 -1,96 -4,70 Mega Polietilen 5,92 4,41 -22,72 Menderes Tekstil 2,20 4,27 -28,80 Merit Turizm 165,00 7,77 97,13 Merko Gıda 5,83 -0,51 -32,52 Metemtur Yatırım 24,92 4,18 12,76 Metro Holding 1,84 -1,08 -11,54 Metro Petrol ve Tesisleri 1,99 -0,50 -31,14 Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 -2,87 -12,88 Migros Ticaret 34,76 0,23 -18,79 Milpa 3,89 0,00 -15,43 Mistral GMYO 4,57 4,34 -2,97 MLP Sağlık 22,00 -1,79 10,72 MMC San. ve Tic. Yat. 5,65 9,71 22,83 Mondi Tire Kutsan 5,28 4,76 -30,53 Naturel Enerji 35,10 3,17 -1,15 Naturelgaz 10,09 -2,89 Net Holding 5,18 0,58 51,02 Netaş Telekom. 22,36 4,39 -20,37 Niğbaş Niğde Beton 13,28 4,73 -74,46 Nuh Çimento 52,40 0,77 9,10 Nurol GMYO 11,40 -9,95 56,38 Odaş Elektrik 2,41 -1,63 -38,21 Olmuksan-IP 7,17 -0,42 -39,49 Orge Enerji Elektrik 10,43 -0,67 41,33 Orma Orman Mahsulleri 26,62 -9,95 80,84 Osmanlı Menkul 27,16 9,96 -12,22 Ostim Endüstriyel Yat 2,21 0,91 -19,75 Otokar 317,90 3,48 4,47 Oyak Çimento 6,92 1,32 -21,18 Oyak Yat. Ort. 7,48 -1,45 7,63 Oylum Sınai Yatırımlar 3,34 2,77 -29,09 Özak GMYO 4,41 0,46 -13,53 Özbal Çelik Boru 7,16 4,83 9,31 Özderici GMYO 1,52 2,70 -31,53 Özerden Plastik 7,17 -0,97 -20,33 Pamukova Elektrik 29,98 4,24 40,62 Panora GMYO 6,10 0,66 -0,13 Papilon Savunma 15,85 2,26 -30,36 Park Elek.Madencilik 4,91 0,61 -8,57 Parsan 27,20 1,19 11,93 Pegasus 61,60 1,32 -17,43 Peker GMYO 1,30 -1,52 -50,19 Penguen Gıda 3,35 1,82 -33,66 Pera GMYO 1,23 0,00 -29,78 Pergamon Dış Ticaret 23,20 0,87 26,58 Petkim 6,35 -0,47 27,51 Petrokent Turizm 2.182,20 3,18 140,75 Pınar Et ve Un 21,98 -1,43 -5,58 Pınar Su 7,38 4,09 -0,67 Pınar Süt 19,01 0,11 -17,63 Plastikkart 12,01 0,17 -16,89 Polisan Holding 2,75 1,85 -28,47 Politeknik Metal 287,00 1,77 -29,26 Prizma Press Matbaacılık 4,92 0,41 -10,22 QNB Finans Fin. Kir. 89,00 -0,45 -28,97 QNB Finansbank 41,00 0,00 -41,72 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,16 -3,13 Ral Yatırım Holding 2,98 -1,00 -32,88 Ray Sigorta 11,89 1,71 -23,04 Reysaş GMYO 4,12 1,48 -24,40 Reysaş Lojistik 2,98 -1,32 -42,40 Rhea Girişim 2,05 -1,44 -44,89 Rodrigo Tekstil 17,20 2,38 25,46 Royal Halı 3,15 0,00 -8,43 RTA Laboratuvarları 23,96 0,17 -20,87 Sabancı Holding 7,81 0,26 -29,17 Safkar Ege Soğutmacılık 7,94 5,17 -27,02 Sanel Mühendislik 4,02 0,00 17,54 Sanifoam Sünger 15,73 4,73 15,66 Sanko Pazarlama 10,43 8,08 11,08 Saray Matbaacılık 3,89 2,10 -55,64 Sarkuysan 14,20 3,42 60,63 Sasa Polyester 44,52 -0,18 120,18 Say Yenilenebilir Enerji 24,40 0,00 186,72 Sekuro Plastik 22,76 9,95 63,04 Selçuk Ecza Deposu 9,66 3,21 -28,08 Selçuk Gıda 2,92 -4,26 -41,37 Senkron Güvenlik 34,00 0,89 29,47 Serve Film Prodüksiyon 15,55 7,24 -2,81 Servet GMYO 76,65 -5,89 -2,23 Seyitler Kimya 19,45 -3,62 -22,48 Silverline Endüstri 4,88 1,88 -43,26 Sinpaş GMYO 3,72 -4,37 -11,00 Smartiks Yazılım 5,38 2,48 -39,28 Sodaş Sodyum Sanayii 26,94 7,76 2,29 Söktaş 3,95 2,07 -22,40 Sönmez Filament 37,50 1,63 -46,58 Sönmez Pamuklu 15,53 -9,87 -35,29 Sumaş Suni Tahta 59,60 9,96 16,29 Şeker Fin. Kir. 6,31 6,05 -1,41 Şekerbank 1,05 0,96 -30,46 Şişe Cam 7,16 0,42 -2,05 Şok Marketler Ticaret 12,32 1,90 -2,38 T. Halk Bankası 4,18 0,00 -24,82 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 -4,02 -32,39 T.S.K.B. 1,22 0,83 -30,15 T.Tuborg 16,00 4,92 -11,46 Taç Tarım Ürünleri 23,20 0,00 120,32 Tat Gıda 9,26 1,31 -19,91 TAV Havalimanları 18,12 -0,17 -14,93 Taze Kuru Gıda 239,30 0,00 10,63 Tek-Art Turizm 1,38 2,22 -31,68 Tekfen Holding 15,39 0,92 -6,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,83 8,08 -15,26 Temapol Polimer Plastik 13,46 3,38 17,04 TGS Dış Ticaret 12,18 -1,30 -4,17 Tofaş Oto. Fab. 28,76 0,35 -6,96 Torunlar GMYO 3,50 -2,51 -10,26 Trabzon Liman 25,20 4,91 -21,54 Trabzonspor Sportif 1,81 -0,55 -25,82 Trend GMYO 5,26 0,38 -58,15 TSKB GMYO 4,18 3,21 -27,30 Tuğçelik 6,28 0,96 -22,28 Tukaş 6,97 2,20 -28,07 Turcas Petrol 3,53 2,92 -27,22 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,20 -4,27 Turkcell 14,85 1,23 -7,76 Tümosan Motor ve Traktör 18,86 1,95 34,04 Tüpraş 87,00 2,35 -19,44 Türk Hava Yolları 11,04 1,28 -14,48 Türk İlaç Serum 33,94 -3,80 Türk Prysmian Kablo 8,95 3,83 -26,03 Türk Telekom 6,16 -0,16 -25,92 Türk Traktör 205,50 1,63 20,62 Türker Proje Gayrimenkul 120,90 0,33 7,09 Türkiye Sigorta 5,41 0,56 -12,43 Ufuk Yatırım 13,80 -9,80 2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,22 4,98 -0,47 Ulusoy Elektrik 54,95 0,73 7,01 Ulusoy Un Sanayi 5,42 1,31 6,51 Umpaş Holding 1,76 10,00 -32,57 Uşak Seramik 2,40 -0,83 2,56 Utopya Turizm 22,80 -1,30 -41,24 Uzertaş Boya 31,20 0,00 -44,88 Ülker Bisküvi 20,96 1,35 -9,42 Vakıf Fin. Kir. 21,24 8,26 398,59 Vakıf GMYO 2,66 0,00 -26,52 Vakıf Yat. Ort. 6,13 -1,61 -16,71 Vakıflar Bankası 3,39 0,59 -28,03 Vakko Tekstil 12,58 1,62 92,94 Vanet Gıda 5,60 3,70 -27,55 Verusa Holding 53,05 0,86 17,63 Verusaturk Girisim 25,54 0,31 95,26 Vestel 30,30 3,55 43,87 Vestel Beyaz Eşya 53,55 -0,65 30,99 Viking Kağıt 5,98 -0,50 -33,56 Yapı Kredi Koray GMYO 5,78 1,94 29,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 0,97 -30,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 83,85 -1,06 15,84 Yataş 15,70 -1,38 8,65 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,74 -4,20 -37,73 Yeni Gimat GMYO 12,39 1,47 6,88 Yeşil GMYO 1,04 0,00 -24,64 Yeşil Yapı 1,36 -2,16 -26,09 Yeşil Yatırım Holding 72,05 -1,97 -24,44 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.499,90 0,00 -13,46 Yonga Mobilya 21,86 3,70 -26,62 Yükselen Çelik 5,14 0,19 -1,76 Yünsa 11,11 1,65 -20,02 Zorlu Enerji 1,98 0,51 -28,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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