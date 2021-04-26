Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|36.700,10
|1,79
|-9,38
|İş Bankası (C)
|4,89
|0,62
|-28,01
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,95
|0,34
|-23,58
|İş Girişim
|16,33
|2,06
|-13,83
|İş GMYO
|1,83
|1,10
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|14,24
|0,28
|-14,20
|İş Yat. Ort.
|2,76
|1,47
|-17,93
|İşbir Holding
|6.790,00
|9,87
|147,81
|Işık Plastik
|28,56
|0,71
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|-1,04
|-16,67
|İttifak Holding
|1,88
|4,44
|-15,70
|İz Hayvancılık Tarım
|16,28
|2,07
|-9,56
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|4,57
|-30,81
|İzmir Fırça
|8,60
|9,00
|54,68
|Jantsa Jant Sanayi
|728,50
|1,18
|121,08
|Kafein Yazılım
|24,58
|2,67
|15,18
|Kaplamin
|22,00
|6,90
|-34,91
|Kardemir (A)
|6,00
|2,39
|0,84
|Kardemir (B)
|6,04
|3,78
|14,61
|Kardemir (D)
|7,04
|1,00
|21,80
|Karel Elektronik
|27,16
|0,59
|17,78
|Karsan Otomotiv
|3,44
|2,69
|5,85
|Karsu Tekstil
|13,67
|6,80
|59,88
|Kartonsan
|50,95
|1,09
|-46,18
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|2,09
|11,04
|Kent Gıda
|365,00
|2,82
|2,64
|Kerevitaş Gıda
|5,15
|2,39
|-21,73
|Kervan Gıda
|15,90
|1,79
|20,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|8,82
|-41,27
|Kiler GMYO
|1,82
|4,00
|-27,49
|Klimasan Klima
|21,88
|3,60
|28,93
|Koç Holding
|17,75
|3,14
|-13,21
|Konfrut Gıda
|15,30
|3,38
|-9,47
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,25
|9,95
|154,43
|Konya Çimento
|882,30
|4,35
|-21,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,96
|3,10
|41,22
|Koza Altın
|108,20
|0,37
|11,89
|Koza Madencilik
|13,57
|0,52
|-12,40
|Körfez GMYO
|5,03
|6,34
|-13,28
|Kristal Kola
|2,14
|4,90
|-45,41
|Kron Telekomünikasyon
|53,40
|-0,19
|44,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,70
|9,98
|56,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|2,78
|-3,48
|Kütahya Porselen
|49,02
|0,82
|-2,83
|Lider Faktoring
|2,75
|3,38
|-19,35
|Link Bilgisayar
|35,92
|5,03
|12,69
|Logo Yazılım
|153,10
|3,24
|22,91
|Lokman Hekim Sağlık
|16,09
|1,84
|49,64
|Lüks Kadife
|52,50
|9,92
|81,66
|Makina Takım
|3,20
|2,24
|-6,16
|Marka Yatırım Holding
|5,47
|-0,36
|-14,93
|Marmaris Altınyunus
|193,60
|10,00
|74,26
|Marshall
|248,20
|1,18
|-19,07
|Martı GMYO
|1,80
|1,69
|-34,55
|Martı Otel
|1,82
|8,33
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|42,28
|0,62
|Mavi Giyim
|41,90
|2,20
|-19,73
|Mazhar Zorlu Holding
|30,56
|0,00
|-2,92
|Mega Polietilen
|6,28
|4,84
|-18,02
|Menderes Tekstil
|2,32
|4,04
|-24,92
|Merit Turizm
|185,20
|9,98
|121,27
|Merko Gıda
|6,05
|4,85
|-29,98
|Metemtur Yatırım
|25,74
|2,55
|16,47
|Metro Holding
|1,87
|1,08
|-10,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,10
|3,45
|-27,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,08
|1,46
|-10,73
|Migros Ticaret
|36,00
|3,03
|-15,89
|Milpa
|4,13
|2,48
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,99
|4,18
|5,94
|MLP Sağlık
|22,10
|0,36
|11,22
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,21
|9,91
|35,00
|Mondi Tire Kutsan
|5,46
|3,21
|-28,16
|Naturel Enerji
|36,34
|2,48
|2,34
|Naturelgaz
|10,50
|0,48
|Net Holding
|5,49
|9,15
|60,06
|Netaş Telekom.
|23,10
|2,12
|-17,74
|Niğbaş Niğde Beton
|15,33
|9,97
|-70,52
|Nuh Çimento
|52,70
|0,48
|9,73
|Nurol GMYO
|12,25
|7,46
|68,04
|Odaş Elektrik
|2,58
|-0,77
|-33,85
|Olmuksan-IP
|7,39
|1,37
|-37,64
|Orge Enerji Elektrik
|11,12
|3,63
|50,68
|Orma Orman Mahsulleri
|30,58
|10,00
|107,74
|Osmanlı Menkul
|27,00
|-0,59
|-12,73
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|0,87
|-16,12
|Otokar
|323,80
|0,28
|6,41
|Oyak Çimento
|6,98
|1,16
|-20,50
|Oyak Yat. Ort.
|7,69
|0,79
|10,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,53
|3,22
|-25,05
|Özak GMYO
|4,47
|0,68
|-12,35
|Özbal Çelik Boru
|7,13
|2,15
|8,85
|Özderici GMYO
|1,51
|-0,66
|-31,98
|Özerden Plastik
|7,62
|0,00
|-15,33
|Pamukova Elektrik
|31,26
|2,49
|46,62
|Panora GMYO
|6,22
|2,47
|1,84
|Papilon Savunma
|16,28
|2,71
|-28,47
|Park Elek.Madencilik
|5,04
|0,60
|-6,15
|Parsan
|28,40
|2,90
|16,87
|Pegasus
|66,35
|5,15
|-11,06
|Peker GMYO
|1,24
|-8,82
|-52,49
|Penguen Gıda
|3,57
|4,39
|-29,31
|Pera GMYO
|1,35
|3,85
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|24,20
|2,63
|32,03
|Petkim
|6,41
|1,91
|28,71
|Petrokent Turizm
|2.422,60
|7,67
|167,28
|Pınar Et ve Un
|23,06
|2,49
|-0,95
|Pınar Su
|7,85
|5,23
|5,65
|Pınar Süt
|19,63
|2,56
|-14,95
|Plastikkart
|13,00
|4,67
|-10,03
|Polisan Holding
|2,83
|1,43
|-26,39
|Politeknik Metal
|292,00
|-0,68
|-28,03
|Prizma Press Matbaacılık
|5,14
|4,68
|-6,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,10
|-0,11
|-28,89
|QNB Finansbank
|43,04
|3,66
|-38,82
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,80
|0,59
|Ral Yatırım Holding
|3,14
|2,28
|-29,28
|Ray Sigorta
|12,54
|1,46
|-18,83
|Reysaş GMYO
|4,17
|2,21
|-23,49
|Reysaş Lojistik
|3,19
|4,59
|-38,35
|Rhea Girişim
|2,26
|5,61
|-39,25
|Rodrigo Tekstil
|18,60
|4,44
|35,67
|Royal Halı
|3,33
|0,91
|-3,20
|RTA Laboratuvarları
|24,14
|-0,08
|-20,28
|Sabancı Holding
|8,03
|1,90
|-27,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,12
|-1,58
|-25,37
|Sanel Mühendislik
|4,16
|-1,42
|21,64
|Sanifoam Sünger
|15,78
|1,94
|16,03
|Sanko Pazarlama
|11,67
|9,99
|24,28
|Saray Matbaacılık
|3,78
|-1,56
|-56,90
|Sarkuysan
|15,05
|5,02
|70,25
|Sasa Polyester
|45,26
|1,66
|123,84
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,40
|7,49
|210,22
|Sekuro Plastik
|25,02
|9,93
|79,23
|Selçuk Ecza Deposu
|9,75
|0,00
|-27,41
|Selçuk Gıda
|3,43
|8,89
|-31,12
|Senkron Güvenlik
|35,00
|2,94
|33,28
|Serve Film Prodüksiyon
|15,99
|3,16
|-0,06
|Servet GMYO
|81,50
|3,16
|3,95
|Seyitler Kimya
|19,98
|5,38
|-20,37
|Silverline Endüstri
|5,17
|4,44
|-39,88
|Sinpaş GMYO
|4,05
|5,47
|-3,11
|Smartiks Yazılım
|5,79
|5,66
|-34,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,90
|5,09
|9,74
|Söktaş
|4,20
|3,70
|-17,49
|Sönmez Filament
|36,34
|-3,20
|-48,23
|Sönmez Pamuklu
|18,30
|0,00
|-23,75
|Sumaş Suni Tahta
|65,55
|9,98
|27,90
|Şeker Fin. Kir.
|6,88
|6,17
|7,50
|Şekerbank
|1,06
|0,95
|-29,80
|Şişe Cam
|7,26
|0,14
|-0,68
|Şok Marketler Ticaret
|12,42
|1,06
|-1,58
|T. Halk Bankası
|4,21
|0,24
|-24,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,20
|1,56
|-28,53
|T.S.K.B.
|1,22
|0,83
|-30,15
|T.Tuborg
|17,00
|3,03
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|23,20
|-1,28
|120,32
|Tat Gıda
|9,57
|3,01
|-17,22
|TAV Havalimanları
|18,59
|3,16
|-12,72
|Taze Kuru Gıda
|237,50
|-0,63
|9,80
|Tek-Art Turizm
|1,47
|5,00
|-27,23
|Tekfen Holding
|15,68
|1,95
|-4,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,97
|2,24
|-14,16
|Temapol Polimer Plastik
|14,35
|3,31
|24,78
|TGS Dış Ticaret
|13,34
|6,63
|4,96
|Tofaş Oto. Fab.
|29,20
|2,03
|-5,54
|Torunlar GMYO
|3,54
|2,02
|-9,23
|Trabzon Liman
|28,44
|7,65
|-11,46
|Trabzonspor Sportif
|1,81
|-1,09
|-25,82
|Trend GMYO
|5,97
|8,94
|-52,51
|TSKB GMYO
|4,42
|6,51
|-23,13
|Tuğçelik
|7,06
|9,97
|-12,62
|Tukaş
|7,14
|1,85
|-26,32
|Turcas Petrol
|3,69
|4,24
|-23,92
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,73
|5,77
|Turkcell
|15,18
|1,20
|-5,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,73
|8,05
|40,23
|Tüpraş
|86,05
|-0,52
|-20,32
|Türk Hava Yolları
|11,51
|2,13
|-10,84
|Türk İlaç Serum
|37,98
|3,21
|Türk Prysmian Kablo
|9,48
|2,27
|-21,65
|Türk Telekom
|6,25
|1,63
|-24,84
|Türk Traktör
|215,20
|4,77
|26,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,60
|1,58
|19,22
|Türkiye Sigorta
|5,50
|0,55
|-10,98
|Ufuk Yatırım
|15,00
|-1,32
|11,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,81
|9,32
|13,44
|Ulusoy Elektrik
|54,00
|0,00
|5,16
|Ulusoy Un Sanayi
|5,59
|2,38
|9,86
|Umpaş Holding
|1,76
|0,57
|-32,57
|Uşak Seramik
|2,53
|2,43
|8,12
|Utopya Turizm
|23,00
|3,05
|-40,72
|Uzertaş Boya
|37,74
|9,97
|-33,32
|Ülker Bisküvi
|21,00
|0,77
|-9,25
|Vakıf Fin. Kir.
|23,70
|9,93
|456,34
|Vakıf GMYO
|2,75
|1,10
|-24,03
|Vakıf Yat. Ort.
|6,32
|2,43
|-14,13
|Vakıflar Bankası
|3,43
|0,88
|-27,18
|Vakko Tekstil
|13,29
|4,65
|103,83
|Vanet Gıda
|6,05
|6,89
|-21,73
|Verusa Holding
|55,25
|3,46
|22,51
|Verusaturk Girisim
|28,00
|6,46
|114,07
|Vestel
|30,00
|-0,86
|42,45
|Vestel Beyaz Eşya
|53,65
|0,28
|31,24
|Viking Kağıt
|6,38
|2,90
|-29,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,78
|3,40
|29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|0,48
|-30,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|89,85
|2,51
|24,13
|Yataş
|16,13
|1,45
|11,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,78
|1,46
|-36,82
|Yeni Gimat GMYO
|12,45
|0,81
|7,40
|Yeşil GMYO
|1,10
|2,80
|-20,29
|Yeşil Yapı
|1,43
|4,38
|-22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|83,00
|5,67
|-12,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.210,10
|4,86
|-8,91
|Yonga Mobilya
|25,00
|7,85
|-16,08
|Yükselen Çelik
|5,37
|5,50
|2,64
|Yünsa
|11,67
|3,00
|-15,99
|Zorlu Enerji
|2,02
|0,50
|-27,08
(Son)
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