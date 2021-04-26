Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

26.04.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)36.700,101,79-9,38
İş Bankası (C)4,890,62-28,01
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.2,950,34-23,58
İş Girişim16,332,06-13,83
İş GMYO1,831,10-27,95
İş Y. Men. Değ.14,240,28-14,20
İş Yat. Ort.2,761,47-17,93
İşbir Holding6.790,009,87147,81
Işık Plastik28,560,71

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,95-1,04-16,67
İttifak Holding1,884,44-15,70
İz Hayvancılık Tarım16,282,07-9,56
İzmir Demir Çelik2,294,57-30,81
İzmir Fırça8,609,0054,68
Jantsa Jant Sanayi728,501,18121,08
Kafein Yazılım24,582,6715,18
Kaplamin22,006,90-34,91
Kardemir (A)6,002,390,84
Kardemir (B)6,043,7814,61
Kardemir (D)7,041,0021,80
Karel Elektronik27,160,5917,78
Karsan Otomotiv3,442,695,85
Karsu Tekstil13,676,8059,88
Kartonsan50,951,09-46,18
Katmerciler Ekipman3,422,0911,04
Kent Gıda365,002,822,64
Kerevitaş Gıda5,152,39-21,73
Kervan Gıda15,901,7920,27
Kervansaray Yat. Holding0,748,82-41,27
Kiler GMYO1,824,00-27,49
Klimasan Klima21,883,6028,93
Koç Holding17,753,14-13,21
Konfrut Gıda15,303,38-9,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,259,95154,43
Konya Çimento882,304,35-21,92
Kordsa Teknik Tekstil21,963,1041,22
Koza Altın108,200,3711,89
Koza Madencilik13,570,52-12,40
Körfez GMYO5,036,34-13,28
Kristal Kola2,144,90-45,41
Kron Telekomünikasyon53,40-0,1944,95
Kuştur Kuşadası Turizm245,709,9856,20
Kuyumcukent Gayrimenkul2,222,78-3,48
Kütahya Porselen49,020,82-2,83
Lider Faktoring2,753,38-19,35
Link Bilgisayar35,925,0312,69
Logo Yazılım153,103,2422,91
Lokman Hekim Sağlık16,091,8449,64
Lüks Kadife52,509,9281,66
Makina Takım3,202,24-6,16
Marka Yatırım Holding5,47-0,36-14,93
Marmaris Altınyunus193,6010,0074,26
Marshall248,201,18-19,07
Martı GMYO1,801,69-34,55
Martı Otel1,828,33-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım42,280,62

Mavi Giyim41,902,20-19,73
Mazhar Zorlu Holding30,560,00-2,92
Mega Polietilen6,284,84-18,02
Menderes Tekstil2,324,04-24,92
Merit Turizm185,209,98121,27
Merko Gıda6,054,85-29,98
Metemtur Yatırım25,742,5516,47
Metro Holding1,871,08-10,10
Metro Petrol ve Tesisleri2,103,45-27,34
Metro Yatırım Ortaklığı2,081,46-10,73
Migros Ticaret36,003,03-15,89
Milpa4,132,48-10,22
Mistral GMYO4,994,185,94
MLP Sağlık22,100,3611,22
MMC San. ve Tic. Yat.6,219,9135,00
Mondi Tire Kutsan5,463,21-28,16
Naturel Enerji36,342,482,34
Naturelgaz10,500,48

Net Holding5,499,1560,06
Netaş Telekom.23,102,12-17,74
Niğbaş Niğde Beton15,339,97-70,52
Nuh Çimento52,700,489,73
Nurol GMYO12,257,4668,04
Odaş Elektrik2,58-0,77-33,85
Olmuksan-IP7,391,37-37,64
Orge Enerji Elektrik11,123,6350,68
Orma Orman Mahsulleri30,5810,00107,74
Osmanlı Menkul27,00-0,59-12,73
Ostim Endüstriyel Yat2,310,87-16,12
Otokar323,800,286,41
Oyak Çimento6,981,16-20,50
Oyak Yat. Ort.7,690,7910,65
Oylum Sınai Yatırımlar3,533,22-25,05
Özak GMYO4,470,68-12,35
Özbal Çelik Boru7,132,158,85
Özderici GMYO1,51-0,66-31,98
Özerden Plastik7,620,00-15,33
Pamukova Elektrik31,262,4946,62
Panora GMYO6,222,471,84
Papilon Savunma16,282,71-28,47
Park Elek.Madencilik5,040,60-6,15
Parsan28,402,9016,87
Pegasus66,355,15-11,06
Peker GMYO1,24-8,82-52,49
Penguen Gıda3,574,39-29,31
Pera GMYO1,353,85-22,93
Pergamon Dış Ticaret24,202,6332,03
Petkim6,411,9128,71
Petrokent Turizm2.422,607,67167,28
Pınar Et ve Un23,062,49-0,95
Pınar Su7,855,235,65
Pınar Süt19,632,56-14,95
Plastikkart13,004,67-10,03
Polisan Holding2,831,43-26,39
Politeknik Metal292,00-0,68-28,03
Prizma Press Matbaacılık5,144,68-6,20
QNB Finans Fin. Kir.89,10-0,11-28,89
QNB Finansbank43,043,66-38,82
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,800,59

Ral Yatırım Holding3,142,28-29,28
Ray Sigorta12,541,46-18,83
Reysaş GMYO4,172,21-23,49
Reysaş Lojistik3,194,59-38,35
Rhea Girişim2,265,61-39,25
Rodrigo Tekstil18,604,4435,67
Royal Halı3,330,91-3,20
RTA Laboratuvarları24,14-0,08-20,28
Sabancı Holding8,031,90-27,17
Safkar Ege Soğutmacılık8,12-1,58-25,37
Sanel Mühendislik4,16-1,4221,64
Sanifoam Sünger15,781,9416,03
Sanko Pazarlama11,679,9924,28
Saray Matbaacılık3,78-1,56-56,90
Sarkuysan15,055,0270,25
Sasa Polyester45,261,66123,84
Say Yenilenebilir Enerji26,407,49210,22
Sekuro Plastik25,029,9379,23
Selçuk Ecza Deposu9,750,00-27,41
Selçuk Gıda3,438,89-31,12
Senkron Güvenlik35,002,9433,28
Serve Film Prodüksiyon15,993,16-0,06
Servet GMYO81,503,163,95
Seyitler Kimya19,985,38-20,37
Silverline Endüstri5,174,44-39,88
Sinpaş GMYO4,055,47-3,11
Smartiks Yazılım5,795,66-34,65
Sodaş Sodyum Sanayii28,905,099,74
Söktaş4,203,70-17,49
Sönmez Filament36,34-3,20-48,23
Sönmez Pamuklu18,300,00-23,75
Sumaş Suni Tahta65,559,9827,90
Şeker Fin. Kir.6,886,177,50
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam7,260,14-0,68
Şok Marketler Ticaret12,421,06-1,58
T. Halk Bankası4,210,24-24,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,201,56-28,53
T.S.K.B.1,220,83-30,15
T.Tuborg17,003,03-5,92
Taç Tarım Ürünleri23,20-1,28120,32
Tat Gıda9,573,01-17,22
TAV Havalimanları18,593,16-12,72
Taze Kuru Gıda237,50-0,639,80
Tek-Art Turizm1,475,00-27,23
Tekfen Holding15,681,95-4,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,972,24-14,16
Temapol Polimer Plastik14,353,3124,78
TGS Dış Ticaret13,346,634,96
Tofaş Oto. Fab.29,202,03-5,54
Torunlar GMYO3,542,02-9,23
Trabzon Liman28,447,65-11,46
Trabzonspor Sportif1,81-1,09-25,82
Trend GMYO5,978,94-52,51
TSKB GMYO4,426,51-23,13
Tuğçelik7,069,97-12,62
Tukaş7,141,85-26,32
Turcas Petrol3,694,24-23,92
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,735,77

Turkcell15,181,20-5,71
Tümosan Motor ve Traktör19,738,0540,23
Tüpraş86,05-0,52-20,32
Türk Hava Yolları11,512,13-10,84
Türk İlaç Serum37,983,21

Türk Prysmian Kablo9,482,27-21,65
Türk Telekom6,251,63-24,84
Türk Traktör215,204,7726,31
Türker Proje Gayrimenkul134,601,5819,22
Türkiye Sigorta5,500,55-10,98
Ufuk Yatırım15,00-1,3211,94
Ulaşlar Turizm Yat.4,819,3213,44
Ulusoy Elektrik54,000,005,16
Ulusoy Un Sanayi5,592,389,86
Umpaş Holding1,760,57-32,57
Uşak Seramik2,532,438,12
Utopya Turizm23,003,05-40,72
Uzertaş Boya37,749,97-33,32
Ülker Bisküvi21,000,77-9,25
Vakıf Fin. Kir.23,709,93456,34
Vakıf GMYO2,751,10-24,03
Vakıf Yat. Ort.6,322,43-14,13
Vakıflar Bankası3,430,88-27,18
Vakko Tekstil13,294,65103,83
Vanet Gıda6,056,89-21,73
Verusa Holding55,253,4622,51
Verusaturk Girisim28,006,46114,07
Vestel30,00-0,8642,45
Vestel Beyaz Eşya53,650,2831,24
Viking Kağıt6,382,90-29,11
Yapı Kredi Koray GMYO5,783,4029,89
Yapı ve Kredi Bank.2,090,48-30,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.89,852,5124,13
Yataş16,131,4511,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,781,46-36,82
Yeni Gimat GMYO12,450,817,40
Yeşil GMYO1,102,80-20,29
Yeşil Yapı1,434,38-22,28
Yeşil Yatırım Holding83,005,67-12,95
Yibitaş İnşaat Malzeme14.210,104,86-8,91
Yonga Mobilya25,007,85-16,08
Yükselen Çelik5,375,502,64
Yünsa11,673,00-15,99
Zorlu Enerji2,020,50-27,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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