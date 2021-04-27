Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

27.04.2021 14:03
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)37.500,002,18-7,41
İş Bankası (C)4,84-0,21-28,75
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.2,970,00-23,06
İş Girişim16,814,09-11,29
İş GMYO1,830,00-27,95
İş Y. Men. Değ.14,804,08-10,83
İş Yat. Ort.2,85-0,70-15,26
İşbir Holding7.256,406,74164,83
Işık Plastik31,501,94

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-1,01-14,04
İttifak Holding1,83-0,54-17,94
İz Hayvancılık Tarım18,678,233,72
İzmir Demir Çelik2,25-0,88-32,02
İzmir Fırça9,266,8166,55
Jantsa Jant Sanayi709,500,78115,32
Kafein Yazılım25,181,5318,00
Kaplamin23,905,66-29,29
Kardemir (A)6,120,162,86
Kardemir (B)6,24-0,1618,41
Kardemir (D)7,12-0,4223,18
Karel Elektronik28,283,8922,64
Karsan Otomotiv3,42-1,725,23
Karsu Tekstil14,543,2770,06
Kartonsan50,85-1,45-46,29
Katmerciler Ekipman3,440,0011,69
Kent Gıda345,002,99-2,98
Kerevitaş Gıda5,464,80-17,02
Kervan Gıda16,521,9824,96
Kervansaray Yat. Holding0,808,11-36,51
Kiler GMYO1,83-2,66-27,09
Klimasan Klima22,241,7431,05
Koç Holding18,453,02-9,79
Konfrut Gıda16,526,03-2,25
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,259,96179,77
Konya Çimento892,80-2,72-20,99
Kordsa Teknik Tekstil22,340,1843,67
Koza Altın109,200,4612,93
Koza Madencilik13,690,29-11,62
Körfez GMYO5,06-0,39-12,76
Kristal Kola2,337,87-40,56
Kron Telekomünikasyon55,95-1,1551,87
Kuştur Kuşadası Turizm270,209,9771,77
Kuyumcukent Gayrimenkul2,210,00-3,91
Kütahya Porselen49,440,86-2,00
Lider Faktoring2,903,20-14,96
Link Bilgisayar35,70-2,2512,00
Logo Yazılım154,90-1,3424,36
Lokman Hekim Sağlık16,341,4951,97
Lüks Kadife57,7510,0099,83
Makina Takım3,24-0,61-4,99
Marka Yatırım Holding5,32-1,30-17,26
Marmaris Altınyunus212,909,9791,63
Marshall241,20-2,98-21,36
Martı GMYO1,800,56-34,55
Martı Otel1,977,07-7,51
Matriks Bilgi Dağıtım39,98-4,85

Mavi Giyim42,802,84-18,01
Mazhar Zorlu Holding32,765,684,07
Mega Polietilen6,593,62-13,97
Menderes Tekstil2,33-1,27-24,60
Merit Turizm203,709,99143,37
Merko Gıda6,616,44-23,50
Metemtur Yatırım25,44-0,3115,11
Metro Holding1,932,66-7,21
Metro Petrol ve Tesisleri2,203,29-23,88
Metro Yatırım Ortaklığı2,08-0,95-10,73
Migros Ticaret37,503,65-12,38
Milpa4,19-0,48-8,91
Mistral GMYO4,84-1,432,76
MLP Sağlık22,822,4214,85
MMC San. ve Tic. Yat.6,839,9848,48
Mondi Tire Kutsan5,500,00-27,63
Naturel Enerji37,321,695,10
Naturelgaz10,77-2,36

Net Holding5,580,9062,68
Netaş Telekom.23,943,37-14,74
Niğbaş Niğde Beton16,869,98-67,58
Nuh Çimento53,05-0,6610,46
Nurol GMYO13,346,3882,99
Odaş Elektrik2,43-3,19-37,69
Olmuksan-IP7,53-0,66-36,46
Orge Enerji Elektrik11,370,0954,07
Orma Orman Mahsulleri33,629,94128,40
Osmanlı Menkul28,003,70-9,50
Ostim Endüstriyel Yat2,28-0,87-17,20
Otokar325,901,727,10
Oyak Çimento7,000,00-20,27
Oyak Yat. Ort.7,750,1311,51
Oylum Sınai Yatırımlar3,733,61-20,81
Özak GMYO4,530,44-11,18
Özbal Çelik Boru7,00-1,416,87
Özderici GMYO1,540,00-30,63
Özerden Plastik8,000,00-11,11
Pamukova Elektrik30,34-2,8842,31
Panora GMYO6,26-0,322,49
Papilon Savunma16,941,07-25,57
Park Elek.Madencilik5,13-0,39-4,47
Parsan28,80-0,6918,52
Pegasus70,803,96-5,09
Peker GMYO1,273,25-51,34
Penguen Gıda3,929,80-22,38
Pera GMYO1,410,00-19,51
Pergamon Dış Ticaret24,78-0,5635,20
Petkim6,42-1,2328,92
Petrokent Turizm2.450,001,16170,30
Pınar Et ve Un25,524,939,62
Pınar Su8,384,1012,79
Pınar Süt20,683,40-10,40
Plastikkart13,542,27-6,30
Polisan Holding2,871,06-25,35
Politeknik Metal307,00-0,65-24,33
Prizma Press Matbaacılık5,20-1,89-5,11
QNB Finans Fin. Kir.97,100,21-22,51
QNB Finansbank45,600,00-35,18
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri22,82-2,56

Ral Yatırım Holding3,293,46-25,90
Ray Sigorta12,340,00-20,13
Reysaş GMYO4,508,17-17,43
Reysaş Lojistik3,529,32-31,97
Rhea Girişim2,22-0,89-40,32
Rodrigo Tekstil17,98-2,7131,15
Royal Halı3,400,59-1,16
RTA Laboratuvarları24,60-0,32-18,76
Sabancı Holding8,121,25-26,36
Safkar Ege Soğutmacılık8,483,54-22,06
Sanel Mühendislik4,070,0019,01
Sanifoam Sünger15,76-1,1915,88
Sanko Pazarlama11,730,5124,92
Saray Matbaacılık4,012,30-54,28
Sarkuysan14,93-1,1968,89
Sasa Polyester37,206,80148,26
Say Yenilenebilir Enerji28,003,70229,02
Sekuro Plastik27,529,9997,13
Selçuk Ecza Deposu10,073,28-25,03
Selçuk Gıda3,809,83-23,69
Senkron Güvenlik32,10-5,5922,24
Serve Film Prodüksiyon15,931,79-0,44
Servet GMYO91,154,9516,26
Seyitler Kimya22,829,50-9,05
Silverline Endüstri5,352,10-37,79
Sinpaş GMYO4,133,25-1,20
Smartiks Yazılım6,263,99-29,35
Sodaş Sodyum Sanayii27,22-9,993,36
Söktaş4,18-0,24-17,88
Sönmez Filament36,560,72-47,92
Sönmez Pamuklu17,02-0,58-29,08
Sumaş Suni Tahta72,109,9940,68
Şeker Fin. Kir.7,384,2415,31
Şekerbank1,070,94-29,14
Şişe Cam7,390,961,09
Şok Marketler Ticaret12,511,87-0,87
T. Halk Bankası4,21-0,47-24,28
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,540,00-27,43
T.S.K.B.1,220,00-30,15
T.Tuborg16,50-4,07-8,69
Taç Tarım Ürünleri24,061,69128,49
Tat Gıda9,983,42-13,68
TAV Havalimanları19,936,58-6,43
Taze Kuru Gıda261,009,9920,67
Tek-Art Turizm1,553,33-23,27
Tekfen Holding16,182,73-1,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret10,92-0,36-14,55
Temapol Polimer Plastik14,370,3524,96
TGS Dış Ticaret13,13-4,583,30
Tofaş Oto. Fab.29,681,09-3,98
Torunlar GMYO3,51-1,96-10,00
Trabzon Liman28,22-2,01-12,14
Trabzonspor Sportif1,852,78-24,18
Trend GMYO6,162,33-50,99
TSKB GMYO4,28-0,23-25,57
Tuğçelik7,769,92-3,96
Tukaş7,403,50-23,63
Turcas Petrol3,731,08-23,09
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,52-4,00

Turkcell15,280,66-5,09
Tümosan Motor ve Traktör19,97-0,5541,93
Tüpraş86,300,06-20,09
Türk Hava Yolları12,072,90-6,51
Türk İlaç Serum43,186,67

Türk Prysmian Kablo9,57-0,73-20,91
Türk Telekom6,412,89-22,91
Türk Traktör210,80-3,2123,73
Türker Proje Gayrimenkul129,40-4,1514,61
Türkiye Sigorta5,622,74-9,03
Ufuk Yatırım15,990,6319,33
Ulaşlar Turizm Yat.5,156,4021,46
Ulusoy Elektrik56,500,0010,03
Ulusoy Un Sanayi6,107,0219,88
Umpaş Holding1,640,00-37,16
Uşak Seramik2,51-0,797,26
Utopya Turizm23,90-0,42-38,40
Uzertaş Boya41,509,96-26,68
Ülker Bisküvi21,821,39-5,70
Vakıf Fin. Kir.26,029,79510,80
Vakıf GMYO2,851,79-21,27
Vakıf Yat. Ort.6,481,09-11,96
Vakıflar Bankası3,41-0,58-27,60
Vakko Tekstil13,32-1,33104,29
Vanet Gıda6,699,85-13,45
Verusa Holding54,35-0,6420,51
Verusaturk Girisim28,121,37114,98
Vestel31,083,8847,58
Vestel Beyaz Eşya53,801,0331,60
Viking Kağıt6,572,66-27,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,141,9937,98
Yapı ve Kredi Bank.2,08-0,95-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.93,251,9128,83
Yataş16,151,7011,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,922,82-33,64
Yeni Gimat GMYO12,60-0,088,69
Yeşil GMYO1,14-0,87-17,39
Yeşil Yapı1,46-0,68-20,65
Yeşil Yatırım Holding82,95-0,72-13,00
Yibitaş İnşaat Malzeme13.510,00-4,25-13,40
Yonga Mobilya26,002,04-12,72
Yükselen Çelik5,540,545,89
Yünsa12,040,00-13,33
Zorlu Enerji2,050,99-25,99
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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