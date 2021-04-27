Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 37.500,00 2,18 -7,41 İş Bankası (C) 4,84 -0,21 -28,75 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 2,97 0,00 -23,06 İş Girişim 16,81 4,09 -11,29 İş GMYO 1,83 0,00 -27,95 İş Y. Men. Değ. 14,80 4,08 -10,83 İş Yat. Ort. 2,85 -0,70 -15,26 İşbir Holding 7.256,40 6,74 164,83 Işık Plastik 31,50 1,94 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 -1,01 -14,04 İttifak Holding 1,83 -0,54 -17,94 İz Hayvancılık Tarım 18,67 8,23 3,72 İzmir Demir Çelik 2,25 -0,88 -32,02 İzmir Fırça 9,26 6,81 66,55 Jantsa Jant Sanayi 709,50 0,78 115,32 Kafein Yazılım 25,18 1,53 18,00 Kaplamin 23,90 5,66 -29,29 Kardemir (A) 6,12 0,16 2,86 Kardemir (B) 6,24 -0,16 18,41 Kardemir (D) 7,12 -0,42 23,18 Karel Elektronik 28,28 3,89 22,64 Karsan Otomotiv 3,42 -1,72 5,23 Karsu Tekstil 14,54 3,27 70,06 Kartonsan 50,85 -1,45 -46,29 Katmerciler Ekipman 3,44 0,00 11,69 Kent Gıda 345,00 2,99 -2,98 Kerevitaş Gıda 5,46 4,80 -17,02 Kervan Gıda 16,52 1,98 24,96 Kervansaray Yat. Holding 0,80 8,11 -36,51 Kiler GMYO 1,83 -2,66 -27,09 Klimasan Klima 22,24 1,74 31,05 Koç Holding 18,45 3,02 -9,79 Konfrut Gıda 16,52 6,03 -2,25 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,25 9,96 179,77 Konya Çimento 892,80 -2,72 -20,99 Kordsa Teknik Tekstil 22,34 0,18 43,67 Koza Altın 109,20 0,46 12,93 Koza Madencilik 13,69 0,29 -11,62 Körfez GMYO 5,06 -0,39 -12,76 Kristal Kola 2,33 7,87 -40,56 Kron Telekomünikasyon 55,95 -1,15 51,87 Kuştur Kuşadası Turizm 270,20 9,97 71,77 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 0,00 -3,91 Kütahya Porselen 49,44 0,86 -2,00 Lider Faktoring 2,90 3,20 -14,96 Link Bilgisayar 35,70 -2,25 12,00 Logo Yazılım 154,90 -1,34 24,36 Lokman Hekim Sağlık 16,34 1,49 51,97 Lüks Kadife 57,75 10,00 99,83 Makina Takım 3,24 -0,61 -4,99 Marka Yatırım Holding 5,32 -1,30 -17,26 Marmaris Altınyunus 212,90 9,97 91,63 Marshall 241,20 -2,98 -21,36 Martı GMYO 1,80 0,56 -34,55 Martı Otel 1,97 7,07 -7,51 Matriks Bilgi Dağıtım 39,98 -4,85 Mavi Giyim 42,80 2,84 -18,01 Mazhar Zorlu Holding 32,76 5,68 4,07 Mega Polietilen 6,59 3,62 -13,97 Menderes Tekstil 2,33 -1,27 -24,60 Merit Turizm 203,70 9,99 143,37 Merko Gıda 6,61 6,44 -23,50 Metemtur Yatırım 25,44 -0,31 15,11 Metro Holding 1,93 2,66 -7,21 Metro Petrol ve Tesisleri 2,20 3,29 -23,88 Metro Yatırım Ortaklığı 2,08 -0,95 -10,73 Migros Ticaret 37,50 3,65 -12,38 Milpa 4,19 -0,48 -8,91 Mistral GMYO 4,84 -1,43 2,76 MLP Sağlık 22,82 2,42 14,85 MMC San. ve Tic. Yat. 6,83 9,98 48,48 Mondi Tire Kutsan 5,50 0,00 -27,63 Naturel Enerji 37,32 1,69 5,10 Naturelgaz 10,77 -2,36 Net Holding 5,58 0,90 62,68 Netaş Telekom. 23,94 3,37 -14,74 Niğbaş Niğde Beton 16,86 9,98 -67,58 Nuh Çimento 53,05 -0,66 10,46 Nurol GMYO 13,34 6,38 82,99 Odaş Elektrik 2,43 -3,19 -37,69 Olmuksan-IP 7,53 -0,66 -36,46 Orge Enerji Elektrik 11,37 0,09 54,07 Orma Orman Mahsulleri 33,62 9,94 128,40 Osmanlı Menkul 28,00 3,70 -9,50 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 -0,87 -17,20 Otokar 325,90 1,72 7,10 Oyak Çimento 7,00 0,00 -20,27 Oyak Yat. Ort. 7,75 0,13 11,51 Oylum Sınai Yatırımlar 3,73 3,61 -20,81 Özak GMYO 4,53 0,44 -11,18 Özbal Çelik Boru 7,00 -1,41 6,87 Özderici GMYO 1,54 0,00 -30,63 Özerden Plastik 8,00 0,00 -11,11 Pamukova Elektrik 30,34 -2,88 42,31 Panora GMYO 6,26 -0,32 2,49 Papilon Savunma 16,94 1,07 -25,57 Park Elek.Madencilik 5,13 -0,39 -4,47 Parsan 28,80 -0,69 18,52 Pegasus 70,80 3,96 -5,09 Peker GMYO 1,27 3,25 -51,34 Penguen Gıda 3,92 9,80 -22,38 Pera GMYO 1,41 0,00 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 24,78 -0,56 35,20 Petkim 6,42 -1,23 28,92 Petrokent Turizm 2.450,00 1,16 170,30 Pınar Et ve Un 25,52 4,93 9,62 Pınar Su 8,38 4,10 12,79 Pınar Süt 20,68 3,40 -10,40 Plastikkart 13,54 2,27 -6,30 Polisan Holding 2,87 1,06 -25,35 Politeknik Metal 307,00 -0,65 -24,33 Prizma Press Matbaacılık 5,20 -1,89 -5,11 QNB Finans Fin. Kir. 97,10 0,21 -22,51 QNB Finansbank 45,60 0,00 -35,18 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 22,82 -2,56 Ral Yatırım Holding 3,29 3,46 -25,90 Ray Sigorta 12,34 0,00 -20,13 Reysaş GMYO 4,50 8,17 -17,43 Reysaş Lojistik 3,52 9,32 -31,97 Rhea Girişim 2,22 -0,89 -40,32 Rodrigo Tekstil 17,98 -2,71 31,15 Royal Halı 3,40 0,59 -1,16 RTA Laboratuvarları 24,60 -0,32 -18,76 Sabancı Holding 8,12 1,25 -26,36 Safkar Ege Soğutmacılık 8,48 3,54 -22,06 Sanel Mühendislik 4,07 0,00 19,01 Sanifoam Sünger 15,76 -1,19 15,88 Sanko Pazarlama 11,73 0,51 24,92 Saray Matbaacılık 4,01 2,30 -54,28 Sarkuysan 14,93 -1,19 68,89 Sasa Polyester 37,20 6,80 148,26 Say Yenilenebilir Enerji 28,00 3,70 229,02 Sekuro Plastik 27,52 9,99 97,13 Selçuk Ecza Deposu 10,07 3,28 -25,03 Selçuk Gıda 3,80 9,83 -23,69 Senkron Güvenlik 32,10 -5,59 22,24 Serve Film Prodüksiyon 15,93 1,79 -0,44 Servet GMYO 91,15 4,95 16,26 Seyitler Kimya 22,82 9,50 -9,05 Silverline Endüstri 5,35 2,10 -37,79 Sinpaş GMYO 4,13 3,25 -1,20 Smartiks Yazılım 6,26 3,99 -29,35 Sodaş Sodyum Sanayii 27,22 -9,99 3,36 Söktaş 4,18 -0,24 -17,88 Sönmez Filament 36,56 0,72 -47,92 Sönmez Pamuklu 17,02 -0,58 -29,08 Sumaş Suni Tahta 72,10 9,99 40,68 Şeker Fin. Kir. 7,38 4,24 15,31 Şekerbank 1,07 0,94 -29,14 Şişe Cam 7,39 0,96 1,09 Şok Marketler Ticaret 12,51 1,87 -0,87 T. Halk Bankası 4,21 -0,47 -24,28 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,54 0,00 -27,43 T.S.K.B. 1,22 0,00 -30,15 T.Tuborg 16,50 -4,07 -8,69 Taç Tarım Ürünleri 24,06 1,69 128,49 Tat Gıda 9,98 3,42 -13,68 TAV Havalimanları 19,93 6,58 -6,43 Taze Kuru Gıda 261,00 9,99 20,67 Tek-Art Turizm 1,55 3,33 -23,27 Tekfen Holding 16,18 2,73 -1,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,92 -0,36 -14,55 Temapol Polimer Plastik 14,37 0,35 24,96 TGS Dış Ticaret 13,13 -4,58 3,30 Tofaş Oto. Fab. 29,68 1,09 -3,98 Torunlar GMYO 3,51 -1,96 -10,00 Trabzon Liman 28,22 -2,01 -12,14 Trabzonspor Sportif 1,85 2,78 -24,18 Trend GMYO 6,16 2,33 -50,99 TSKB GMYO 4,28 -0,23 -25,57 Tuğçelik 7,76 9,92 -3,96 Tukaş 7,40 3,50 -23,63 Turcas Petrol 3,73 1,08 -23,09 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 11,52 -4,00 Turkcell 15,28 0,66 -5,09 Tümosan Motor ve Traktör 19,97 -0,55 41,93 Tüpraş 86,30 0,06 -20,09 Türk Hava Yolları 12,07 2,90 -6,51 Türk İlaç Serum 43,18 6,67 Türk Prysmian Kablo 9,57 -0,73 -20,91 Türk Telekom 6,41 2,89 -22,91 Türk Traktör 210,80 -3,21 23,73 Türker Proje Gayrimenkul 129,40 -4,15 14,61 Türkiye Sigorta 5,62 2,74 -9,03 Ufuk Yatırım 15,99 0,63 19,33 Ulaşlar Turizm Yat. 5,15 6,40 21,46 Ulusoy Elektrik 56,50 0,00 10,03 Ulusoy Un Sanayi 6,10 7,02 19,88 Umpaş Holding 1,64 0,00 -37,16 Uşak Seramik 2,51 -0,79 7,26 Utopya Turizm 23,90 -0,42 -38,40 Uzertaş Boya 41,50 9,96 -26,68 Ülker Bisküvi 21,82 1,39 -5,70 Vakıf Fin. Kir. 26,02 9,79 510,80 Vakıf GMYO 2,85 1,79 -21,27 Vakıf Yat. Ort. 6,48 1,09 -11,96 Vakıflar Bankası 3,41 -0,58 -27,60 Vakko Tekstil 13,32 -1,33 104,29 Vanet Gıda 6,69 9,85 -13,45 Verusa Holding 54,35 -0,64 20,51 Verusaturk Girisim 28,12 1,37 114,98 Vestel 31,08 3,88 47,58 Vestel Beyaz Eşya 53,80 1,03 31,60 Viking Kağıt 6,57 2,66 -27,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,14 1,99 37,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 -0,95 -30,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 93,25 1,91 28,83 Yataş 16,15 1,70 11,76 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,92 2,82 -33,64 Yeni Gimat GMYO 12,60 -0,08 8,69 Yeşil GMYO 1,14 -0,87 -17,39 Yeşil Yapı 1,46 -0,68 -20,65 Yeşil Yatırım Holding 82,95 -0,72 -13,00 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.510,00 -4,25 -13,40 Yonga Mobilya 26,00 2,04 -12,72 Yükselen Çelik 5,54 0,54 5,89 Yünsa 12,04 0,00 -13,33 Zorlu Enerji 2,05 0,99 -25,99 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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