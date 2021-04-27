Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.500,00
|2,18
|-7,41
|İş Bankası (C)
|4,84
|-0,21
|-28,75
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,00
|-23,06
|İş Girişim
|16,81
|4,09
|-11,29
|İş GMYO
|1,83
|0,00
|-27,95
|İş Y. Men. Değ.
|14,80
|4,08
|-10,83
|İş Yat. Ort.
|2,85
|-0,70
|-15,26
|İşbir Holding
|7.256,40
|6,74
|164,83
|Işık Plastik
|31,50
|1,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|-1,01
|-14,04
|İttifak Holding
|1,83
|-0,54
|-17,94
|İz Hayvancılık Tarım
|18,67
|8,23
|3,72
|İzmir Demir Çelik
|2,25
|-0,88
|-32,02
|İzmir Fırça
|9,26
|6,81
|66,55
|Jantsa Jant Sanayi
|709,50
|0,78
|115,32
|Kafein Yazılım
|25,18
|1,53
|18,00
|Kaplamin
|23,90
|5,66
|-29,29
|Kardemir (A)
|6,12
|0,16
|2,86
|Kardemir (B)
|6,24
|-0,16
|18,41
|Kardemir (D)
|7,12
|-0,42
|23,18
|Karel Elektronik
|28,28
|3,89
|22,64
|Karsan Otomotiv
|3,42
|-1,72
|5,23
|Karsu Tekstil
|14,54
|3,27
|70,06
|Kartonsan
|50,85
|-1,45
|-46,29
|Katmerciler Ekipman
|3,44
|0,00
|11,69
|Kent Gıda
|345,00
|2,99
|-2,98
|Kerevitaş Gıda
|5,46
|4,80
|-17,02
|Kervan Gıda
|16,52
|1,98
|24,96
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|8,11
|-36,51
|Kiler GMYO
|1,83
|-2,66
|-27,09
|Klimasan Klima
|22,24
|1,74
|31,05
|Koç Holding
|18,45
|3,02
|-9,79
|Konfrut Gıda
|16,52
|6,03
|-2,25
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,25
|9,96
|179,77
|Konya Çimento
|892,80
|-2,72
|-20,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,34
|0,18
|43,67
|Koza Altın
|109,20
|0,46
|12,93
|Koza Madencilik
|13,69
|0,29
|-11,62
|Körfez GMYO
|5,06
|-0,39
|-12,76
|Kristal Kola
|2,33
|7,87
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|55,95
|-1,15
|51,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|270,20
|9,97
|71,77
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|0,00
|-3,91
|Kütahya Porselen
|49,44
|0,86
|-2,00
|Lider Faktoring
|2,90
|3,20
|-14,96
|Link Bilgisayar
|35,70
|-2,25
|12,00
|Logo Yazılım
|154,90
|-1,34
|24,36
|Lokman Hekim Sağlık
|16,34
|1,49
|51,97
|Lüks Kadife
|57,75
|10,00
|99,83
|Makina Takım
|3,24
|-0,61
|-4,99
|Marka Yatırım Holding
|5,32
|-1,30
|-17,26
|Marmaris Altınyunus
|212,90
|9,97
|91,63
|Marshall
|241,20
|-2,98
|-21,36
|Martı GMYO
|1,80
|0,56
|-34,55
|Martı Otel
|1,97
|7,07
|-7,51
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,98
|-4,85
|Mavi Giyim
|42,80
|2,84
|-18,01
|Mazhar Zorlu Holding
|32,76
|5,68
|4,07
|Mega Polietilen
|6,59
|3,62
|-13,97
|Menderes Tekstil
|2,33
|-1,27
|-24,60
|Merit Turizm
|203,70
|9,99
|143,37
|Merko Gıda
|6,61
|6,44
|-23,50
|Metemtur Yatırım
|25,44
|-0,31
|15,11
|Metro Holding
|1,93
|2,66
|-7,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,20
|3,29
|-23,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,08
|-0,95
|-10,73
|Migros Ticaret
|37,50
|3,65
|-12,38
|Milpa
|4,19
|-0,48
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,84
|-1,43
|2,76
|MLP Sağlık
|22,82
|2,42
|14,85
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,83
|9,98
|48,48
|Mondi Tire Kutsan
|5,50
|0,00
|-27,63
|Naturel Enerji
|37,32
|1,69
|5,10
|Naturelgaz
|10,77
|-2,36
|Net Holding
|5,58
|0,90
|62,68
|Netaş Telekom.
|23,94
|3,37
|-14,74
|Niğbaş Niğde Beton
|16,86
|9,98
|-67,58
|Nuh Çimento
|53,05
|-0,66
|10,46
|Nurol GMYO
|13,34
|6,38
|82,99
|Odaş Elektrik
|2,43
|-3,19
|-37,69
|Olmuksan-IP
|7,53
|-0,66
|-36,46
|Orge Enerji Elektrik
|11,37
|0,09
|54,07
|Orma Orman Mahsulleri
|33,62
|9,94
|128,40
|Osmanlı Menkul
|28,00
|3,70
|-9,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|-0,87
|-17,20
|Otokar
|325,90
|1,72
|7,10
|Oyak Çimento
|7,00
|0,00
|-20,27
|Oyak Yat. Ort.
|7,75
|0,13
|11,51
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,73
|3,61
|-20,81
|Özak GMYO
|4,53
|0,44
|-11,18
|Özbal Çelik Boru
|7,00
|-1,41
|6,87
|Özderici GMYO
|1,54
|0,00
|-30,63
|Özerden Plastik
|8,00
|0,00
|-11,11
|Pamukova Elektrik
|30,34
|-2,88
|42,31
|Panora GMYO
|6,26
|-0,32
|2,49
|Papilon Savunma
|16,94
|1,07
|-25,57
|Park Elek.Madencilik
|5,13
|-0,39
|-4,47
|Parsan
|28,80
|-0,69
|18,52
|Pegasus
|70,80
|3,96
|-5,09
|Peker GMYO
|1,27
|3,25
|-51,34
|Penguen Gıda
|3,92
|9,80
|-22,38
|Pera GMYO
|1,41
|0,00
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|24,78
|-0,56
|35,20
|Petkim
|6,42
|-1,23
|28,92
|Petrokent Turizm
|2.450,00
|1,16
|170,30
|Pınar Et ve Un
|25,52
|4,93
|9,62
|Pınar Su
|8,38
|4,10
|12,79
|Pınar Süt
|20,68
|3,40
|-10,40
|Plastikkart
|13,54
|2,27
|-6,30
|Polisan Holding
|2,87
|1,06
|-25,35
|Politeknik Metal
|307,00
|-0,65
|-24,33
|Prizma Press Matbaacılık
|5,20
|-1,89
|-5,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|97,10
|0,21
|-22,51
|QNB Finansbank
|45,60
|0,00
|-35,18
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|22,82
|-2,56
|Ral Yatırım Holding
|3,29
|3,46
|-25,90
|Ray Sigorta
|12,34
|0,00
|-20,13
|Reysaş GMYO
|4,50
|8,17
|-17,43
|Reysaş Lojistik
|3,52
|9,32
|-31,97
|Rhea Girişim
|2,22
|-0,89
|-40,32
|Rodrigo Tekstil
|17,98
|-2,71
|31,15
|Royal Halı
|3,40
|0,59
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|24,60
|-0,32
|-18,76
|Sabancı Holding
|8,12
|1,25
|-26,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,48
|3,54
|-22,06
|Sanel Mühendislik
|4,07
|0,00
|19,01
|Sanifoam Sünger
|15,76
|-1,19
|15,88
|Sanko Pazarlama
|11,73
|0,51
|24,92
|Saray Matbaacılık
|4,01
|2,30
|-54,28
|Sarkuysan
|14,93
|-1,19
|68,89
|Sasa Polyester
|37,20
|6,80
|148,26
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,00
|3,70
|229,02
|Sekuro Plastik
|27,52
|9,99
|97,13
|Selçuk Ecza Deposu
|10,07
|3,28
|-25,03
|Selçuk Gıda
|3,80
|9,83
|-23,69
|Senkron Güvenlik
|32,10
|-5,59
|22,24
|Serve Film Prodüksiyon
|15,93
|1,79
|-0,44
|Servet GMYO
|91,15
|4,95
|16,26
|Seyitler Kimya
|22,82
|9,50
|-9,05
|Silverline Endüstri
|5,35
|2,10
|-37,79
|Sinpaş GMYO
|4,13
|3,25
|-1,20
|Smartiks Yazılım
|6,26
|3,99
|-29,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,22
|-9,99
|3,36
|Söktaş
|4,18
|-0,24
|-17,88
|Sönmez Filament
|36,56
|0,72
|-47,92
|Sönmez Pamuklu
|17,02
|-0,58
|-29,08
|Sumaş Suni Tahta
|72,10
|9,99
|40,68
|Şeker Fin. Kir.
|7,38
|4,24
|15,31
|Şekerbank
|1,07
|0,94
|-29,14
|Şişe Cam
|7,39
|0,96
|1,09
|Şok Marketler Ticaret
|12,51
|1,87
|-0,87
|T. Halk Bankası
|4,21
|-0,47
|-24,28
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,54
|0,00
|-27,43
|T.S.K.B.
|1,22
|0,00
|-30,15
|T.Tuborg
|16,50
|-4,07
|-8,69
|Taç Tarım Ürünleri
|24,06
|1,69
|128,49
|Tat Gıda
|9,98
|3,42
|-13,68
|TAV Havalimanları
|19,93
|6,58
|-6,43
|Taze Kuru Gıda
|261,00
|9,99
|20,67
|Tek-Art Turizm
|1,55
|3,33
|-23,27
|Tekfen Holding
|16,18
|2,73
|-1,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,92
|-0,36
|-14,55
|Temapol Polimer Plastik
|14,37
|0,35
|24,96
|TGS Dış Ticaret
|13,13
|-4,58
|3,30
|Tofaş Oto. Fab.
|29,68
|1,09
|-3,98
|Torunlar GMYO
|3,51
|-1,96
|-10,00
|Trabzon Liman
|28,22
|-2,01
|-12,14
|Trabzonspor Sportif
|1,85
|2,78
|-24,18
|Trend GMYO
|6,16
|2,33
|-50,99
|TSKB GMYO
|4,28
|-0,23
|-25,57
|Tuğçelik
|7,76
|9,92
|-3,96
|Tukaş
|7,40
|3,50
|-23,63
|Turcas Petrol
|3,73
|1,08
|-23,09
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|11,52
|-4,00
|Turkcell
|15,28
|0,66
|-5,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,97
|-0,55
|41,93
|Tüpraş
|86,30
|0,06
|-20,09
|Türk Hava Yolları
|12,07
|2,90
|-6,51
|Türk İlaç Serum
|43,18
|6,67
|Türk Prysmian Kablo
|9,57
|-0,73
|-20,91
|Türk Telekom
|6,41
|2,89
|-22,91
|Türk Traktör
|210,80
|-3,21
|23,73
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,40
|-4,15
|14,61
|Türkiye Sigorta
|5,62
|2,74
|-9,03
|Ufuk Yatırım
|15,99
|0,63
|19,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,15
|6,40
|21,46
|Ulusoy Elektrik
|56,50
|0,00
|10,03
|Ulusoy Un Sanayi
|6,10
|7,02
|19,88
|Umpaş Holding
|1,64
|0,00
|-37,16
|Uşak Seramik
|2,51
|-0,79
|7,26
|Utopya Turizm
|23,90
|-0,42
|-38,40
|Uzertaş Boya
|41,50
|9,96
|-26,68
|Ülker Bisküvi
|21,82
|1,39
|-5,70
|Vakıf Fin. Kir.
|26,02
|9,79
|510,80
|Vakıf GMYO
|2,85
|1,79
|-21,27
|Vakıf Yat. Ort.
|6,48
|1,09
|-11,96
|Vakıflar Bankası
|3,41
|-0,58
|-27,60
|Vakko Tekstil
|13,32
|-1,33
|104,29
|Vanet Gıda
|6,69
|9,85
|-13,45
|Verusa Holding
|54,35
|-0,64
|20,51
|Verusaturk Girisim
|28,12
|1,37
|114,98
|Vestel
|31,08
|3,88
|47,58
|Vestel Beyaz Eşya
|53,80
|1,03
|31,60
|Viking Kağıt
|6,57
|2,66
|-27,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,14
|1,99
|37,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|-0,95
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|93,25
|1,91
|28,83
|Yataş
|16,15
|1,70
|11,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,92
|2,82
|-33,64
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|-0,08
|8,69
|Yeşil GMYO
|1,14
|-0,87
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,46
|-0,68
|-20,65
|Yeşil Yatırım Holding
|82,95
|-0,72
|-13,00
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.510,00
|-4,25
|-13,40
|Yonga Mobilya
|26,00
|2,04
|-12,72
|Yükselen Çelik
|5,54
|0,54
|5,89
|Yünsa
|12,04
|0,00
|-13,33
|Zorlu Enerji
|2,05
|0,99
|-25,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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