Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.750,00
|0,02
|-1,85
|İş Bankası (C)
|4,90
|0,82
|-27,86
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,16
|5,69
|-18,13
|İş Girişim
|17,45
|0,69
|-7,92
|İş GMYO
|1,89
|1,07
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|15,46
|0,78
|-6,85
|İş Yat. Ort.
|2,87
|1,06
|-14,66
|İşbir Holding
|7.000,00
|0,00
|155,47
|Işık Plastik
|29,02
|0,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,96
|0,00
|-15,79
|İttifak Holding
|1,82
|1,11
|-18,39
|İz Hayvancılık Tarım
|17,24
|-2,71
|-4,22
|İzmir Demir Çelik
|2,19
|0,00
|-33,83
|İzmir Fırça
|9,88
|2,81
|77,70
|Jantsa Jant Sanayi
|769,90
|7,29
|133,65
|Kafein Yazılım
|25,72
|1,10
|20,53
|Kaplamin
|24,06
|0,50
|-28,82
|Kardemir (A)
|6,20
|0,49
|4,20
|Kardemir (B)
|6,22
|0,32
|18,03
|Kardemir (D)
|7,09
|1,00
|22,66
|Karel Elektronik
|29,60
|1,65
|28,36
|Karsan Otomotiv
|3,41
|-0,29
|4,92
|Karsu Tekstil
|13,05
|-3,33
|52,63
|Kartonsan
|52,40
|5,86
|-44,65
|Katmerciler Ekipman
|3,40
|1,49
|10,39
|Kent Gıda
|353,90
|2,31
|-0,48
|Kerevitaş Gıda
|5,31
|1,34
|-19,30
|Kervan Gıda
|16,21
|0,87
|22,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|-9,59
|-47,62
|Kiler GMYO
|1,82
|0,55
|-27,49
|Klimasan Klima
|23,34
|3,73
|37,54
|Koç Holding
|18,53
|2,72
|-9,40
|Konfrut Gıda
|16,49
|1,98
|-2,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,40
|-0,15
|184,63
|Konya Çimento
|956,00
|10,00
|-15,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,40
|1,91
|44,05
|Koza Altın
|109,20
|2,06
|12,93
|Koza Madencilik
|13,65
|2,25
|-11,88
|Körfez GMYO
|5,04
|1,41
|-13,10
|Kristal Kola
|2,28
|-1,30
|-41,84
|Kron Telekomünikasyon
|55,75
|1,36
|51,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|290,00
|-1,69
|84,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,18
|0,93
|-5,22
|Kütahya Porselen
|51,75
|1,77
|2,58
|Lider Faktoring
|2,89
|3,21
|-15,25
|Link Bilgisayar
|36,18
|3,02
|13,51
|Logo Yazılım
|157,80
|0,06
|26,69
|Lokman Hekim Sağlık
|16,53
|3,38
|53,73
|Lüks Kadife
|65,10
|2,52
|125,26
|Makina Takım
|3,27
|3,48
|-4,11
|Marka Yatırım Holding
|5,40
|3,65
|-16,02
|Marmaris Altınyunus
|221,80
|1,51
|99,64
|Marshall
|249,70
|2,34
|-18,58
|Martı GMYO
|1,77
|0,00
|-35,64
|Martı Otel
|1,97
|-1,01
|-7,51
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,62
|1,73
|Mavi Giyim
|43,22
|1,03
|-17,20
|Mazhar Zorlu Holding
|31,00
|-2,39
|-1,52
|Mega Polietilen
|6,32
|1,28
|-17,49
|Menderes Tekstil
|2,40
|1,69
|-22,33
|Merit Turizm
|240,00
|7,14
|186,74
|Merko Gıda
|6,56
|2,50
|-24,07
|Metemtur Yatırım
|27,38
|-2,35
|23,89
|Metro Holding
|1,90
|1,60
|-8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,21
|0,45
|-23,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|0,00
|-12,02
|Migros Ticaret
|36,94
|1,21
|-13,69
|Milpa
|4,22
|1,93
|-8,26
|Mistral GMYO
|4,79
|-0,21
|1,70
|MLP Sağlık
|23,94
|3,28
|20,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,76
|-9,99
|46,96
|Mondi Tire Kutsan
|5,53
|1,47
|-27,24
|Naturel Enerji
|36,32
|1,62
|2,29
|Naturelgaz
|10,15
|0,30
|Net Holding
|5,76
|-2,37
|67,93
|Netaş Telekom.
|24,36
|1,58
|-13,25
|Niğbaş Niğde Beton
|14,78
|-2,64
|-71,58
|Nuh Çimento
|54,40
|-0,37
|13,27
|Nurol GMYO
|13,36
|0,60
|83,26
|Odaş Elektrik
|2,33
|-2,51
|-40,26
|Olmuksan-IP
|7,16
|-2,05
|-39,58
|Orge Enerji Elektrik
|10,77
|1,70
|45,93
|Orma Orman Mahsulleri
|36,00
|5,57
|144,57
|Osmanlı Menkul
|27,00
|0,15
|-12,73
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|1,36
|-19,02
|Otokar
|333,90
|-1,45
|9,73
|Oyak Çimento
|6,92
|1,62
|-21,18
|Oyak Yat. Ort.
|7,93
|1,80
|14,10
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,65
|1,11
|-22,51
|Özak GMYO
|4,48
|0,90
|-12,16
|Özbal Çelik Boru
|7,30
|6,26
|11,45
|Özderici GMYO
|1,59
|4,61
|-28,38
|Özerden Plastik
|8,00
|0,13
|-11,11
|Pamukova Elektrik
|30,40
|0,07
|42,59
|Panora GMYO
|6,22
|0,32
|1,84
|Papilon Savunma
|17,09
|1,85
|-24,91
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|1,19
|-4,66
|Parsan
|29,44
|1,66
|21,15
|Pegasus
|71,05
|0,92
|-4,76
|Peker GMYO
|1,18
|0,85
|-54,79
|Penguen Gıda
|3,63
|1,68
|-28,12
|Pera GMYO
|1,35
|3,05
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|24,42
|1,83
|33,23
|Petkim
|6,58
|0,92
|32,13
|Petrokent Turizm
|2.601,20
|-1,84
|186,98
|Pınar Et ve Un
|25,24
|1,53
|8,42
|Pınar Su
|7,98
|-0,25
|7,40
|Pınar Süt
|20,32
|2,01
|-11,96
|Plastikkart
|14,28
|3,70
|-1,18
|Polisan Holding
|2,92
|1,04
|-24,05
|Politeknik Metal
|309,40
|1,11
|-23,74
|Prizma Press Matbaacılık
|5,20
|-0,95
|-5,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,20
|-7,56
|-20,03
|QNB Finansbank
|49,00
|0,16
|-30,35
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,42
|0,69
|Ral Yatırım Holding
|3,76
|8,67
|-15,32
|Ray Sigorta
|12,40
|1,81
|-19,74
|Reysaş GMYO
|4,52
|1,80
|-17,06
|Reysaş Lojistik
|4,27
|9,77
|-17,47
|Rhea Girişim
|2,21
|2,79
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|17,45
|0,58
|27,28
|Royal Halı
|3,40
|-0,29
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|24,90
|6,41
|-17,77
|Sabancı Holding
|8,17
|1,49
|-25,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,57
|3,00
|-21,23
|Sanel Mühendislik
|3,94
|2,07
|15,20
|Sanifoam Sünger
|15,85
|1,60
|16,54
|Sanko Pazarlama
|11,08
|-2,03
|18,00
|Saray Matbaacılık
|4,31
|8,84
|-50,86
|Sarkuysan
|14,95
|2,47
|69,12
|Sasa Polyester
|36,82
|1,15
|145,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,00
|4,09
|229,02
|Sekuro Plastik
|29,72
|6,37
|112,89
|Selçuk Ecza Deposu
|10,01
|2,56
|-25,48
|Selçuk Gıda
|3,60
|0,00
|-27,71
|Senkron Güvenlik
|30,16
|-9,97
|14,85
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,63
|0,00
|Servet GMYO
|88,70
|-1,55
|13,14
|Seyitler Kimya
|24,56
|-2,54
|-2,12
|Silverline Endüstri
|5,69
|4,60
|-33,84
|Sinpaş GMYO
|3,94
|3,68
|-5,74
|Smartiks Yazılım
|6,25
|-0,64
|-29,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,00
|0,00
|2,52
|Söktaş
|4,16
|-0,72
|-18,27
|Sönmez Filament
|34,80
|-3,17
|-50,43
|Sönmez Pamuklu
|17,80
|1,08
|-25,83
|Sumaş Suni Tahta
|70,35
|1,96
|37,27
|Şeker Fin. Kir.
|7,58
|3,84
|18,44
|Şekerbank
|1,11
|3,74
|-26,49
|Şişe Cam
|7,42
|0,82
|1,50
|Şok Marketler Ticaret
|12,27
|1,15
|-2,77
|T. Halk Bankası
|4,23
|0,48
|-23,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,10
|-0,09
|-28,85
|T.S.K.B.
|1,24
|2,48
|-29,00
|T.Tuborg
|18,00
|2,86
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|25,00
|0,00
|137,42
|Tat Gıda
|9,69
|0,31
|-16,19
|TAV Havalimanları
|21,14
|2,13
|-0,75
|Taze Kuru Gıda
|270,00
|0,00
|24,83
|Tek-Art Turizm
|1,54
|1,32
|-23,76
|Tekfen Holding
|16,53
|0,12
|0,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,92
|-0,29
|-20,09
|Temapol Polimer Plastik
|14,10
|3,91
|22,61
|TGS Dış Ticaret
|12,52
|1,79
|-1,49
|Tofaş Oto. Fab.
|30,28
|1,47
|-2,04
|Torunlar GMYO
|3,62
|1,97
|-7,18
|Trabzon Liman
|28,76
|1,91
|-10,46
|Trabzonspor Sportif
|1,89
|0,53
|-22,54
|Trend GMYO
|6,22
|3,67
|-50,52
|TSKB GMYO
|4,24
|-0,24
|-26,26
|Tuğçelik
|7,73
|-0,51
|-4,33
|Tukaş
|7,27
|1,25
|-24,97
|Turcas Petrol
|3,63
|2,25
|-25,15
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,47
|0,38
|Turkcell
|15,61
|2,36
|-3,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,58
|0,29
|46,27
|Tüpraş
|87,65
|0,63
|-18,84
|Türk Hava Yolları
|11,95
|-0,50
|-7,44
|Türk İlaç Serum
|41,38
|4,92
|Türk Prysmian Kablo
|9,33
|2,19
|-22,89
|Türk Telekom
|6,42
|1,10
|-22,79
|Türk Traktör
|212,60
|0,24
|24,79
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,50
|1,62
|16,47
|Türkiye Sigorta
|5,60
|-0,36
|-9,36
|Ufuk Yatırım
|19,98
|4,99
|49,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,90
|-3,73
|15,57
|Ulusoy Elektrik
|55,30
|-0,90
|7,69
|Ulusoy Un Sanayi
|5,91
|0,17
|16,14
|Umpaş Holding
|1,57
|-8,72
|-39,85
|Uşak Seramik
|2,64
|1,93
|12,82
|Utopya Turizm
|27,00
|6,97
|-30,41
|Uzertaş Boya
|50,10
|9,77
|-11,48
|Ülker Bisküvi
|21,90
|0,74
|-5,36
|Vakıf Fin. Kir.
|29,30
|6,08
|587,79
|Vakıf GMYO
|2,49
|-6,39
|-25,23
|Vakıf Yat. Ort.
|6,69
|-1,04
|-9,10
|Vakıflar Bankası
|3,43
|0,59
|-27,18
|Vakko Tekstil
|12,78
|0,24
|103,94
|Vanet Gıda
|6,41
|1,75
|-17,08
|Verusa Holding
|56,05
|0,36
|24,28
|Verusaturk Girisim
|29,66
|1,85
|126,76
|Vestel
|30,34
|-0,20
|44,06
|Vestel Beyaz Eşya
|53,45
|-0,56
|30,75
|Viking Kağıt
|6,49
|1,41
|-27,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,84
|1,21
|31,24
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|0,95
|-29,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|87,95
|1,91
|21,51
|Yataş
|16,45
|2,30
|13,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,87
|1,77
|-34,77
|Yeni Gimat GMYO
|12,58
|0,32
|8,52
|Yeşil GMYO
|1,12
|0,00
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,42
|1,43
|-22,83
|Yeşil Yatırım Holding
|80,10
|0,12
|-15,99
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.080,00
|0,56
|-9,74
|Yonga Mobilya
|25,22
|2,44
|-15,34
|Yükselen Çelik
|5,50
|-0,72
|5,13
|Yünsa
|11,99
|2,48
|-13,69
|Zorlu Enerji
|2,02
|1,00
|-27,08
(Son)
Kaynak: AA
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