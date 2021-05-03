Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|39.700,00
|1,80
|-1,97
|İş Bankası (C)
|4,88
|0,21
|-28,16
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,36
|0,90
|-12,95
|İş Girişim
|16,02
|-1,42
|-15,46
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,07
|4,62
|-3,18
|İş Yat. Ort.
|2,85
|0,35
|-15,26
|İşbir Holding
|7.200,00
|5,20
|163,00
|Işık Plastik
|30,54
|2,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,03
|1,98
|-9,65
|İttifak Holding
|1,86
|3,33
|-16,59
|İz Hayvancılık Tarım
|17,41
|3,38
|-3,28
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|0,45
|-32,62
|İzmir Fırça
|8,96
|-3,14
|61,15
|Jantsa Jant Sanayi
|737,10
|-1,36
|123,69
|Kafein Yazılım
|27,84
|7,49
|30,46
|Kaplamin
|24,80
|1,81
|-26,63
|Kardemir (A)
|6,36
|1,11
|6,89
|Kardemir (B)
|6,41
|1,10
|21,63
|Kardemir (D)
|7,31
|2,09
|26,47
|Karel Elektronik
|29,74
|0,61
|28,97
|Karsan Otomotiv
|3,44
|2,38
|5,85
|Karsu Tekstil
|10,53
|-10,00
|23,16
|Kartonsan
|54,15
|6,28
|-42,80
|Katmerciler Ekipman
|3,55
|3,80
|15,26
|Kent Gıda
|352,00
|0,57
|-1,01
|Kerevitaş Gıda
|5,36
|0,19
|-18,54
|Kervan Gıda
|16,15
|-1,28
|22,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|-1,39
|-43,65
|Kiler GMYO
|1,85
|1,65
|-26,29
|Klimasan Klima
|24,68
|1,15
|45,43
|Koç Holding
|18,38
|0,38
|-10,13
|Konfrut Gıda
|17,31
|3,59
|2,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,90
|4,73
|203,63
|Konya Çimento
|953,00
|6,60
|-15,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,14
|3,58
|48,81
|Koza Altın
|113,70
|0,62
|17,58
|Koza Madencilik
|13,90
|0,94
|-10,26
|Körfez GMYO
|5,24
|2,34
|-9,66
|Kristal Kola
|2,29
|1,78
|-41,58
|Kron Telekomünikasyon
|54,85
|-2,05
|48,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|313,00
|7,19
|98,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,24
|2,75
|-2,61
|Kütahya Porselen
|52,30
|-0,10
|3,67
|Lider Faktoring
|2,97
|4,95
|-12,90
|Link Bilgisayar
|37,68
|3,80
|18,21
|Logo Yazılım
|163,20
|0,74
|31,02
|Lokman Hekim Sağlık
|16,72
|-0,54
|55,50
|Lüks Kadife
|59,85
|-0,75
|107,09
|Makina Takım
|3,39
|1,80
|-0,59
|Marka Yatırım Holding
|5,36
|0,19
|-16,64
|Marmaris Altınyunus
|228,00
|0,00
|105,22
|Marshall
|271,70
|10,00
|-11,41
|Martı GMYO
|1,79
|0,00
|-34,91
|Martı Otel
|2,19
|7,88
|2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,02
|0,22
|Mavi Giyim
|43,34
|0,14
|-16,97
|Mazhar Zorlu Holding
|30,64
|-2,54
|-2,67
|Mega Polietilen
|6,56
|2,18
|-14,36
|Menderes Tekstil
|2,42
|2,11
|-21,68
|Merit Turizm
|278,50
|9,95
|232,74
|Merko Gıda
|6,00
|-1,64
|-30,56
|Metemtur Yatırım
|27,30
|-0,73
|23,53
|Metro Holding
|1,94
|2,65
|-6,73
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|9,87
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,06
|1,48
|-11,59
|Migros Ticaret
|37,04
|2,04
|-13,46
|Milpa
|4,11
|0,24
|-10,65
|Mistral GMYO
|5,06
|1,00
|7,43
|MLP Sağlık
|24,58
|0,57
|23,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|-0,57
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|6,79
|9,87
|-10,66
|Naturel Enerji
|37,34
|0,92
|5,16
|Naturelgaz
|10,24
|1,39
|Net Holding
|5,80
|1,22
|69,10
|Netaş Telekom.
|24,98
|2,04
|-11,04
|Niğbaş Niğde Beton
|14,10
|-2,08
|-72,88
|Nuh Çimento
|57,60
|1,68
|19,93
|Nurol GMYO
|13,15
|-0,38
|80,38
|Odaş Elektrik
|2,48
|0,40
|-36,41
|Olmuksan-IP
|7,41
|1,37
|-37,47
|Orge Enerji Elektrik
|10,92
|2,34
|47,97
|Orma Orman Mahsulleri
|34,50
|-6,76
|134,38
|Osmanlı Menkul
|26,62
|-0,97
|-13,96
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|2,69
|-16,84
|Otokar
|342,40
|-1,04
|12,53
|Oyak Çimento
|6,98
|1,45
|-20,50
|Oyak Yat. Ort.
|7,85
|0,90
|12,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,21
|2,43
|-10,62
|Özak GMYO
|4,58
|2,46
|-10,20
|Özbal Çelik Boru
|7,16
|-1,92
|9,31
|Özderici GMYO
|1,63
|2,52
|-26,58
|Özerden Plastik
|8,60
|6,83
|-4,44
|Pamukova Elektrik
|30,70
|0,26
|44,00
|Panora GMYO
|6,28
|0,96
|2,82
|Papilon Savunma
|17,84
|2,23
|-21,62
|Park Elek.Madencilik
|6,19
|9,95
|15,27
|Parsan
|30,24
|3,14
|24,44
|Pegasus
|76,50
|4,01
|2,55
|Peker GMYO
|1,28
|6,67
|-50,96
|Penguen Gıda
|3,56
|0,85
|-29,50
|Pera GMYO
|1,39
|2,21
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|25,50
|-1,70
|39,13
|Petkim
|6,83
|1,79
|37,15
|Petrokent Turizm
|2.514,20
|-1,40
|177,38
|Pınar Et ve Un
|22,14
|-4,98
|1,17
|Pınar Su
|7,68
|-1,29
|3,36
|Pınar Süt
|19,98
|1,73
|-11,40
|Plastikkart
|14,40
|1,41
|-0,35
|Polisan Holding
|3,13
|5,03
|-18,59
|Politeknik Metal
|318,90
|3,20
|-21,40
|Prizma Press Matbaacılık
|5,04
|-0,20
|-8,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,70
|-0,10
|-17,24
|QNB Finansbank
|49,50
|1,14
|-29,64
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|22,92
|0,53
|Ral Yatırım Holding
|3,90
|1,83
|-12,16
|Ray Sigorta
|12,12
|-1,86
|-21,55
|Reysaş GMYO
|4,42
|0,23
|-18,90
|Reysaş Lojistik
|4,05
|1,25
|-21,72
|Rhea Girişim
|2,25
|1,81
|-39,52
|Rodrigo Tekstil
|18,66
|4,54
|36,11
|Royal Halı
|3,46
|0,58
|0,58
|RTA Laboratuvarları
|23,66
|-1,42
|-21,86
|Sabancı Holding
|8,12
|0,37
|-26,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,53
|0,71
|-21,60
|Sanel Mühendislik
|4,01
|-1,47
|17,25
|Sanifoam Sünger
|15,69
|-0,38
|15,37
|Sanko Pazarlama
|11,40
|0,88
|21,41
|Saray Matbaacılık
|4,00
|-6,10
|-54,39
|Sarkuysan
|15,38
|2,53
|73,98
|Sasa Polyester
|36,62
|2,29
|144,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,96
|3,89
|263,81
|Sekuro Plastik
|27,18
|-3,41
|94,70
|Selçuk Ecza Deposu
|10,11
|0,60
|-24,73
|Selçuk Gıda
|3,51
|-1,96
|-29,52
|Senkron Güvenlik
|27,96
|-9,92
|6,47
|Serve Film Prodüksiyon
|16,30
|1,24
|1,88
|Servet GMYO
|90,00
|-0,22
|14,80
|Seyitler Kimya
|23,32
|-5,36
|-7,06
|Silverline Endüstri
|5,48
|0,74
|-36,28
|Sinpaş GMYO
|3,95
|-0,50
|-5,50
|Smartiks Yazılım
|6,33
|1,61
|-28,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,02
|-8,01
|6,39
|Söktaş
|4,09
|0,25
|-19,65
|Sönmez Filament
|33,72
|0,66
|-51,97
|Sönmez Pamuklu
|16,89
|0,00
|-29,63
|Sumaş Suni Tahta
|68,60
|0,00
|33,85
|Şeker Fin. Kir.
|7,70
|-1,03
|20,31
|Şekerbank
|1,09
|0,00
|-27,81
|Şişe Cam
|7,70
|2,53
|5,34
|Şok Marketler Ticaret
|12,29
|1,57
|-2,61
|T. Halk Bankası
|4,32
|0,70
|-22,30
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,70
|2,62
|-26,92
|T.S.K.B.
|1,26
|0,00
|-27,86
|T.Tuborg
|17,80
|1,71
|-1,49
|Taç Tarım Ürünleri
|28,92
|9,96
|174,64
|Tat Gıda
|9,70
|0,21
|-16,10
|TAV Havalimanları
|22,74
|5,67
|6,76
|Taze Kuru Gıda
|267,90
|-2,05
|23,86
|Tek-Art Turizm
|1,62
|3,18
|-19,80
|Tekfen Holding
|16,18
|0,56
|-1,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|1,75
|-19,51
|Temapol Polimer Plastik
|14,40
|3,97
|25,22
|TGS Dış Ticaret
|12,24
|-0,41
|-3,70
|Tofaş Oto. Fab.
|29,36
|-1,61
|-5,02
|Torunlar GMYO
|3,63
|1,68
|-6,92
|Trabzon Liman
|30,72
|7,41
|-4,36
|Trabzonspor Sportif
|1,90
|1,06
|-22,13
|Trend GMYO
|6,21
|2,64
|-50,60
|TSKB GMYO
|4,18
|0,00
|-27,30
|Tuğçelik
|8,18
|1,36
|1,24
|Tukaş
|7,29
|0,83
|-24,77
|Turcas Petrol
|3,60
|1,41
|-25,77
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,40
|-0,10
|Turkcell
|14,73
|-0,74
|-6,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,38
|3,79
|51,95
|Tüpraş
|89,05
|1,48
|-17,55
|Türk Hava Yolları
|12,69
|3,76
|-1,70
|Türk İlaç Serum
|40,48
|-2,13
|Türk Prysmian Kablo
|9,24
|1,20
|-23,64
|Türk Telekom
|6,43
|0,94
|-22,67
|Türk Traktör
|207,60
|-0,57
|21,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,60
|0,46
|15,68
|Türkiye Sigorta
|5,50
|-2,48
|-10,98
|Ufuk Yatırım
|17,10
|-5,68
|27,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,15
|5,32
|21,46
|Ulusoy Elektrik
|57,00
|0,80
|11,00
|Ulusoy Un Sanayi
|5,62
|-1,23
|10,45
|Umpaş Holding
|1,73
|0,00
|-33,72
|Uşak Seramik
|2,78
|3,35
|18,80
|Utopya Turizm
|30,00
|0,00
|-22,68
|Uzertaş Boya
|47,00
|4,03
|-16,96
|Ülker Bisküvi
|22,00
|0,00
|-4,93
|Vakıf Fin. Kir.
|23,66
|-9,97
|455,40
|Vakıf GMYO
|2,45
|-0,41
|-26,44
|Vakıf Yat. Ort.
|6,72
|1,36
|-8,70
|Vakıflar Bankası
|3,41
|-0,29
|-27,60
|Vakko Tekstil
|12,62
|-1,94
|101,39
|Vanet Gıda
|6,23
|-1,27
|-19,40
|Verusa Holding
|56,95
|4,30
|26,27
|Verusaturk Girisim
|31,56
|8,83
|141,28
|Vestel
|28,56
|-0,83
|35,61
|Vestel Beyaz Eşya
|52,80
|-1,77
|29,16
|Viking Kağıt
|6,27
|-0,16
|-30,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,13
|5,51
|37,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|0,48
|-29,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|85,20
|-1,10
|17,71
|Yataş
|16,67
|-1,19
|15,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,87
|2,14
|-34,77
|Yeni Gimat GMYO
|12,70
|0,32
|9,56
|Yeşil GMYO
|1,13
|0,89
|-18,12
|Yeşil Yapı
|1,41
|0,71
|-23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|78,00
|0,00
|-18,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.107,80
|-1,35
|-9,57
|Yonga Mobilya
|24,78
|1,14
|-16,81
|Yükselen Çelik
|5,83
|5,23
|11,43
|Yünsa
|12,25
|-1,21
|-11,82
|Zorlu Enerji
|2,00
|0,50
|-27,80
(Son)
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