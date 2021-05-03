Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 39.700,00 1,80 -1,97 İş Bankası (C) 4,88 0,21 -28,16 İş Bankası (Kur.) 360.855,00 -5,04 İş Fin.Kir. 3,36 0,90 -12,95 İş Girişim 16,02 -1,42 -15,46 İş GMYO 1,86 0,00 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,07 4,62 -3,18 İş Yat. Ort. 2,85 0,35 -15,26 İşbir Holding 7.200,00 5,20 163,00 Işık Plastik 30,54 2,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,03 1,98 -9,65 İttifak Holding 1,86 3,33 -16,59 İz Hayvancılık Tarım 17,41 3,38 -3,28 İzmir Demir Çelik 2,23 0,45 -32,62 İzmir Fırça 8,96 -3,14 61,15 Jantsa Jant Sanayi 737,10 -1,36 123,69 Kafein Yazılım 27,84 7,49 30,46 Kaplamin 24,80 1,81 -26,63 Kardemir (A) 6,36 1,11 6,89 Kardemir (B) 6,41 1,10 21,63 Kardemir (D) 7,31 2,09 26,47 Karel Elektronik 29,74 0,61 28,97 Karsan Otomotiv 3,44 2,38 5,85 Karsu Tekstil 10,53 -10,00 23,16 Kartonsan 54,15 6,28 -42,80 Katmerciler Ekipman 3,55 3,80 15,26 Kent Gıda 352,00 0,57 -1,01 Kerevitaş Gıda 5,36 0,19 -18,54 Kervan Gıda 16,15 -1,28 22,16 Kervansaray Yat. Holding 0,71 -1,39 -43,65 Kiler GMYO 1,85 1,65 -26,29 Klimasan Klima 24,68 1,15 45,43 Koç Holding 18,38 0,38 -10,13 Konfrut Gıda 17,31 3,59 2,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,90 4,73 203,63 Konya Çimento 953,00 6,60 -15,66 Kordsa Teknik Tekstil 23,14 3,58 48,81 Koza Altın 113,70 0,62 17,58 Koza Madencilik 13,90 0,94 -10,26 Körfez GMYO 5,24 2,34 -9,66 Kristal Kola 2,29 1,78 -41,58 Kron Telekomünikasyon 54,85 -2,05 48,89 Kuştur Kuşadası Turizm 313,00 7,19 98,98 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,24 2,75 -2,61 Kütahya Porselen 52,30 -0,10 3,67 Lider Faktoring 2,97 4,95 -12,90 Link Bilgisayar 37,68 3,80 18,21 Logo Yazılım 163,20 0,74 31,02 Lokman Hekim Sağlık 16,72 -0,54 55,50 Lüks Kadife 59,85 -0,75 107,09 Makina Takım 3,39 1,80 -0,59 Marka Yatırım Holding 5,36 0,19 -16,64 Marmaris Altınyunus 228,00 0,00 105,22 Marshall 271,70 10,00 -11,41 Martı GMYO 1,79 0,00 -34,91 Martı Otel 2,19 7,88 2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 37,02 0,22 Mavi Giyim 43,34 0,14 -16,97 Mazhar Zorlu Holding 30,64 -2,54 -2,67 Mega Polietilen 6,56 2,18 -14,36 Menderes Tekstil 2,42 2,11 -21,68 Merit Turizm 278,50 9,95 232,74 Merko Gıda 6,00 -1,64 -30,56 Metemtur Yatırım 27,30 -0,73 23,53 Metro Holding 1,94 2,65 -6,73 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 9,87 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 1,48 -11,59 Migros Ticaret 37,04 2,04 -13,46 Milpa 4,11 0,24 -10,65 Mistral GMYO 5,06 1,00 7,43 MLP Sağlık 24,58 0,57 23,70 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 -0,57 52,17 Mondi Tire Kutsan 6,79 9,87 -10,66 Naturel Enerji 37,34 0,92 5,16 Naturelgaz 10,24 1,39 Net Holding 5,80 1,22 69,10 Netaş Telekom. 24,98 2,04 -11,04 Niğbaş Niğde Beton 14,10 -2,08 -72,88 Nuh Çimento 57,60 1,68 19,93 Nurol GMYO 13,15 -0,38 80,38 Odaş Elektrik 2,48 0,40 -36,41 Olmuksan-IP 7,41 1,37 -37,47 Orge Enerji Elektrik 10,92 2,34 47,97 Orma Orman Mahsulleri 34,50 -6,76 134,38 Osmanlı Menkul 26,62 -0,97 -13,96 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 2,69 -16,84 Otokar 342,40 -1,04 12,53 Oyak Çimento 6,98 1,45 -20,50 Oyak Yat. Ort. 7,85 0,90 12,95 Oylum Sınai Yatırımlar 4,21 2,43 -10,62 Özak GMYO 4,58 2,46 -10,20 Özbal Çelik Boru 7,16 -1,92 9,31 Özderici GMYO 1,63 2,52 -26,58 Özerden Plastik 8,60 6,83 -4,44 Pamukova Elektrik 30,70 0,26 44,00 Panora GMYO 6,28 0,96 2,82 Papilon Savunma 17,84 2,23 -21,62 Park Elek.Madencilik 6,19 9,95 15,27 Parsan 30,24 3,14 24,44 Pegasus 76,50 4,01 2,55 Peker GMYO 1,28 6,67 -50,96 Penguen Gıda 3,56 0,85 -29,50 Pera GMYO 1,39 2,21 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 25,50 -1,70 39,13 Petkim 6,83 1,79 37,15 Petrokent Turizm 2.514,20 -1,40 177,38 Pınar Et ve Un 22,14 -4,98 1,17 Pınar Su 7,68 -1,29 3,36 Pınar Süt 19,98 1,73 -11,40 Plastikkart 14,40 1,41 -0,35 Polisan Holding 3,13 5,03 -18,59 Politeknik Metal 318,90 3,20 -21,40 Prizma Press Matbaacılık 5,04 -0,20 -8,03 QNB Finans Fin. Kir. 103,70 -0,10 -17,24 QNB Finansbank 49,50 1,14 -29,64 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 22,92 0,53 Ral Yatırım Holding 3,90 1,83 -12,16 Ray Sigorta 12,12 -1,86 -21,55 Reysaş GMYO 4,42 0,23 -18,90 Reysaş Lojistik 4,05 1,25 -21,72 Rhea Girişim 2,25 1,81 -39,52 Rodrigo Tekstil 18,66 4,54 36,11 Royal Halı 3,46 0,58 0,58 RTA Laboratuvarları 23,66 -1,42 -21,86 Sabancı Holding 8,12 0,37 -26,36 Safkar Ege Soğutmacılık 8,53 0,71 -21,60 Sanel Mühendislik 4,01 -1,47 17,25 Sanifoam Sünger 15,69 -0,38 15,37 Sanko Pazarlama 11,40 0,88 21,41 Saray Matbaacılık 4,00 -6,10 -54,39 Sarkuysan 15,38 2,53 73,98 Sasa Polyester 36,62 2,29 144,39 Say Yenilenebilir Enerji 30,96 3,89 263,81 Sekuro Plastik 27,18 -3,41 94,70 Selçuk Ecza Deposu 10,11 0,60 -24,73 Selçuk Gıda 3,51 -1,96 -29,52 Senkron Güvenlik 27,96 -9,92 6,47 Serve Film Prodüksiyon 16,30 1,24 1,88 Servet GMYO 90,00 -0,22 14,80 Seyitler Kimya 23,32 -5,36 -7,06 Silverline Endüstri 5,48 0,74 -36,28 Sinpaş GMYO 3,95 -0,50 -5,50 Smartiks Yazılım 6,33 1,61 -28,56 Sodaş Sodyum Sanayii 28,02 -8,01 6,39 Söktaş 4,09 0,25 -19,65 Sönmez Filament 33,72 0,66 -51,97 Sönmez Pamuklu 16,89 0,00 -29,63 Sumaş Suni Tahta 68,60 0,00 33,85 Şeker Fin. Kir. 7,70 -1,03 20,31 Şekerbank 1,09 0,00 -27,81 Şişe Cam 7,70 2,53 5,34 Şok Marketler Ticaret 12,29 1,57 -2,61 T. Halk Bankası 4,32 0,70 -22,30 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,70 2,62 -26,92 T.S.K.B. 1,26 0,00 -27,86 T.Tuborg 17,80 1,71 -1,49 Taç Tarım Ürünleri 28,92 9,96 174,64 Tat Gıda 9,70 0,21 -16,10 TAV Havalimanları 22,74 5,67 6,76 Taze Kuru Gıda 267,90 -2,05 23,86 Tek-Art Turizm 1,62 3,18 -19,80 Tekfen Holding 16,18 0,56 -1,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,97 1,75 -19,51 Temapol Polimer Plastik 14,40 3,97 25,22 TGS Dış Ticaret 12,24 -0,41 -3,70 Tofaş Oto. Fab. 29,36 -1,61 -5,02 Torunlar GMYO 3,63 1,68 -6,92 Trabzon Liman 30,72 7,41 -4,36 Trabzonspor Sportif 1,90 1,06 -22,13 Trend GMYO 6,21 2,64 -50,60 TSKB GMYO 4,18 0,00 -27,30 Tuğçelik 8,18 1,36 1,24 Tukaş 7,29 0,83 -24,77 Turcas Petrol 3,60 1,41 -25,77 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,40 -0,10 Turkcell 14,73 -0,74 -6,14 Tümosan Motor ve Traktör 21,38 3,79 51,95 Tüpraş 89,05 1,48 -17,55 Türk Hava Yolları 12,69 3,76 -1,70 Türk İlaç Serum 40,48 -2,13 Türk Prysmian Kablo 9,24 1,20 -23,64 Türk Telekom 6,43 0,94 -22,67 Türk Traktör 207,60 -0,57 21,85 Türker Proje Gayrimenkul 130,60 0,46 15,68 Türkiye Sigorta 5,50 -2,48 -10,98 Ufuk Yatırım 17,10 -5,68 27,61 Ulaşlar Turizm Yat. 5,15 5,32 21,46 Ulusoy Elektrik 57,00 0,80 11,00 Ulusoy Un Sanayi 5,62 -1,23 10,45 Umpaş Holding 1,73 0,00 -33,72 Uşak Seramik 2,78 3,35 18,80 Utopya Turizm 30,00 0,00 -22,68 Uzertaş Boya 47,00 4,03 -16,96 Ülker Bisküvi 22,00 0,00 -4,93 Vakıf Fin. Kir. 23,66 -9,97 455,40 Vakıf GMYO 2,45 -0,41 -26,44 Vakıf Yat. Ort. 6,72 1,36 -8,70 Vakıflar Bankası 3,41 -0,29 -27,60 Vakko Tekstil 12,62 -1,94 101,39 Vanet Gıda 6,23 -1,27 -19,40 Verusa Holding 56,95 4,30 26,27 Verusaturk Girisim 31,56 8,83 141,28 Vestel 28,56 -0,83 35,61 Vestel Beyaz Eşya 52,80 -1,77 29,16 Viking Kağıt 6,27 -0,16 -30,33 Yapı Kredi Koray GMYO 6,13 5,51 37,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,48 -29,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 85,20 -1,10 17,71 Yataş 16,67 -1,19 15,36 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,87 2,14 -34,77 Yeni Gimat GMYO 12,70 0,32 9,56 Yeşil GMYO 1,13 0,89 -18,12 Yeşil Yapı 1,41 0,71 -23,37 Yeşil Yatırım Holding 78,00 0,00 -18,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.107,80 -1,35 -9,57 Yonga Mobilya 24,78 1,14 -16,81 Yükselen Çelik 5,83 5,23 11,43 Yünsa 12,25 -1,21 -11,82 Zorlu Enerji 2,00 0,50 -27,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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