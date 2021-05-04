Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.499,60
|0,00
|-4,94
|İş Bankası (C)
|4,95
|-0,80
|-27,13
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,32
|-0,60
|-13,99
|İş Girişim
|16,77
|3,14
|-11,50
|İş GMYO
|1,89
|0,53
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|15,93
|-0,44
|-4,02
|İş Yat. Ort.
|2,89
|0,00
|-14,07
|İşbir Holding
|7.012,80
|-2,59
|156,17
|Işık Plastik
|31,62
|3,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|0,00
|-7,89
|İttifak Holding
|1,85
|-2,12
|-17,04
|İz Hayvancılık Tarım
|18,36
|6,74
|2,00
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|0,00
|-32,32
|İzmir Fırça
|8,71
|-2,57
|56,65
|Jantsa Jant Sanayi
|711,00
|-2,62
|115,77
|Kafein Yazılım
|26,94
|-1,68
|26,24
|Kaplamin
|23,84
|-2,21
|-29,47
|Kardemir (A)
|6,46
|-0,62
|8,57
|Kardemir (B)
|6,46
|-1,22
|22,58
|Kardemir (D)
|7,46
|0,95
|29,07
|Karel Elektronik
|30,44
|2,01
|32,00
|Karsan Otomotiv
|3,58
|3,17
|10,15
|Karsu Tekstil
|10,97
|4,18
|28,30
|Kartonsan
|61,60
|10,00
|-34,93
|Katmerciler Ekipman
|3,53
|-1,94
|14,61
|Kent Gıda
|342,00
|0,00
|-3,82
|Kerevitaş Gıda
|5,37
|-0,74
|-18,39
|Kervan Gıda
|16,39
|0,99
|23,98
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|1,39
|-42,06
|Kiler GMYO
|1,90
|-0,52
|-24,30
|Klimasan Klima
|24,00
|-3,38
|41,43
|Koç Holding
|18,95
|0,42
|-7,35
|Konfrut Gıda
|16,90
|-1,17
|0,00
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,00
|1,86
|212,50
|Konya Çimento
|934,10
|-2,19
|-17,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,72
|1,63
|52,54
|Koza Altın
|116,30
|0,43
|20,27
|Koza Madencilik
|14,20
|1,28
|-8,33
|Körfez GMYO
|5,27
|-0,57
|-9,14
|Kristal Kola
|2,26
|-1,74
|-42,35
|Kron Telekomünikasyon
|55,90
|-0,62
|51,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|348,70
|8,56
|121,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|-0,88
|-1,74
|Kütahya Porselen
|52,20
|-0,67
|3,47
|Lider Faktoring
|2,96
|-0,34
|-13,20
|Link Bilgisayar
|36,78
|-1,66
|15,39
|Logo Yazılım
|162,00
|-1,10
|30,06
|Lokman Hekim Sağlık
|16,83
|-0,18
|56,52
|Lüks Kadife
|57,75
|-2,70
|99,83
|Makina Takım
|3,38
|-1,46
|-0,88
|Marka Yatırım Holding
|5,30
|0,76
|-17,57
|Marmaris Altınyunus
|223,50
|-2,78
|101,17
|Marshall
|298,80
|9,97
|-2,58
|Martı GMYO
|1,81
|-0,55
|-34,18
|Martı Otel
|2,31
|3,59
|8,45
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,86
|-0,81
|Mavi Giyim
|45,42
|3,13
|-12,99
|Mazhar Zorlu Holding
|30,70
|0,00
|-2,48
|Mega Polietilen
|6,89
|-0,58
|-10,05
|Menderes Tekstil
|2,71
|4,23
|-12,30
|Merit Turizm
|306,40
|9,98
|266,07
|Merko Gıda
|5,89
|-1,83
|-31,83
|Metemtur Yatırım
|27,66
|-1,21
|25,16
|Metro Holding
|1,98
|2,06
|-4,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,69
|9,80
|-6,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,07
|0,49
|-11,16
|Migros Ticaret
|36,50
|-1,30
|-14,72
|Milpa
|4,22
|1,20
|-8,26
|Mistral GMYO
|5,17
|0,00
|9,77
|MLP Sağlık
|24,48
|0,33
|23,20
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,00
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,28
|7,22
|-4,21
|Naturel Enerji
|37,68
|-0,53
|6,12
|Naturelgaz
|10,14
|-1,17
|Net Holding
|5,83
|0,69
|69,97
|Netaş Telekom.
|25,06
|-0,56
|-10,75
|Niğbaş Niğde Beton
|13,86
|-1,77
|-73,35
|Nuh Çimento
|56,40
|-2,17
|17,43
|Nurol GMYO
|13,48
|1,66
|84,91
|Odaş Elektrik
|2,54
|-0,78
|-34,87
|Olmuksan-IP
|7,42
|-0,40
|-37,38
|Orge Enerji Elektrik
|10,81
|-1,10
|46,48
|Orma Orman Mahsulleri
|36,80
|7,35
|150,00
|Osmanlı Menkul
|27,50
|2,00
|-11,12
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,35
|1,29
|-14,66
|Otokar
|350,60
|0,60
|15,22
|Oyak Çimento
|7,07
|-1,12
|-19,48
|Oyak Yat. Ort.
|8,00
|-0,99
|15,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,17
|0,72
|-11,46
|Özak GMYO
|4,58
|-1,51
|-10,20
|Özbal Çelik Boru
|7,73
|2,25
|18,02
|Özderici GMYO
|1,63
|-0,61
|-26,58
|Özerden Plastik
|8,73
|2,11
|-3,00
|Pamukova Elektrik
|29,10
|-3,19
|36,49
|Panora GMYO
|6,31
|-1,10
|3,31
|Papilon Savunma
|18,36
|0,60
|-19,33
|Park Elek.Madencilik
|5,83
|-5,82
|8,57
|Parsan
|30,04
|-0,86
|23,62
|Pegasus
|77,85
|-2,44
|4,36
|Peker GMYO
|1,36
|3,03
|-47,89
|Penguen Gıda
|3,52
|-0,85
|-30,30
|Pera GMYO
|1,48
|4,96
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|25,34
|-1,48
|38,25
|Petkim
|6,88
|1,18
|38,15
|Petrokent Turizm
|2.500,00
|-0,79
|175,82
|Pınar Et ve Un
|21,90
|-0,36
|0,08
|Pınar Su
|7,66
|-0,26
|3,10
|Pınar Süt
|20,24
|2,02
|-10,24
|Plastikkart
|14,60
|2,46
|1,04
|Polisan Holding
|3,13
|-1,88
|-18,59
|Politeknik Metal
|322,00
|1,45
|-20,64
|Prizma Press Matbaacılık
|5,24
|0,96
|-4,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,00
|3,17
|-19,39
|QNB Finansbank
|50,00
|0,93
|-28,93
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,92
|0,25
|Ral Yatırım Holding
|3,58
|-4,79
|-19,37
|Ray Sigorta
|12,10
|-0,58
|-21,68
|Reysaş GMYO
|4,44
|0,00
|-18,53
|Reysaş Lojistik
|4,02
|-1,71
|-22,30
|Rhea Girişim
|2,28
|0,00
|-38,71
|Rodrigo Tekstil
|18,60
|-0,32
|35,67
|Royal Halı
|3,41
|-0,87
|-0,87
|RTA Laboratuvarları
|23,24
|-0,17
|-23,25
|Sabancı Holding
|8,26
|0,12
|-25,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,77
|-1,68
|-19,39
|Sanel Mühendislik
|4,04
|-0,25
|18,13
|Sanifoam Sünger
|15,51
|0,39
|14,04
|Sanko Pazarlama
|11,19
|-1,41
|19,17
|Saray Matbaacılık
|4,08
|-0,49
|-53,48
|Sarkuysan
|15,57
|-0,83
|76,13
|Sasa Polyester
|36,16
|-0,99
|141,32
|Say Yenilenebilir Enerji
|34,00
|4,81
|299,53
|Sekuro Plastik
|25,20
|-3,74
|80,52
|Selçuk Ecza Deposu
|10,24
|0,69
|-23,76
|Selçuk Gıda
|3,48
|0,00
|-30,12
|Senkron Güvenlik
|30,00
|7,14
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|15,90
|-0,62
|-0,62
|Servet GMYO
|91,30
|0,61
|16,45
|Seyitler Kimya
|25,96
|5,27
|3,46
|Silverline Endüstri
|5,83
|3,19
|-32,21
|Sinpaş GMYO
|3,90
|0,00
|-6,70
|Smartiks Yazılım
|6,40
|-1,84
|-27,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,68
|-0,83
|8,90
|Söktaş
|4,09
|-0,24
|-19,65
|Sönmez Filament
|33,80
|-0,47
|-51,85
|Sönmez Pamuklu
|16,80
|2,07
|-30,00
|Sumaş Suni Tahta
|68,00
|0,22
|32,68
|Şeker Fin. Kir.
|7,70
|-1,41
|20,31
|Şekerbank
|1,14
|1,79
|-24,50
|Şişe Cam
|7,73
|0,00
|5,75
|Şok Marketler Ticaret
|12,27
|-0,32
|-2,77
|T. Halk Bankası
|4,30
|-0,69
|-22,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|0,00
|-25,95
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|-27,28
|T.Tuborg
|18,00
|0,84
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|31,72
|9,68
|201,23
|Tat Gıda
|9,66
|-0,51
|-16,45
|TAV Havalimanları
|22,76
|-1,90
|6,85
|Taze Kuru Gıda
|255,90
|-2,70
|18,31
|Tek-Art Turizm
|1,83
|6,40
|-9,41
|Tekfen Holding
|16,55
|1,66
|0,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,40
|2,49
|-14,55
|Temapol Polimer Plastik
|15,06
|3,86
|30,96
|TGS Dış Ticaret
|12,34
|0,33
|-2,91
|Tofaş Oto. Fab.
|29,64
|0,27
|-4,11
|Torunlar GMYO
|3,67
|1,10
|-5,90
|Trabzon Liman
|30,20
|-3,02
|-5,98
|Trabzonspor Sportif
|2,05
|7,89
|-15,98
|Trend GMYO
|6,22
|-1,11
|-50,52
|TSKB GMYO
|4,13
|-2,82
|-28,17
|Tuğçelik
|7,99
|-1,36
|-1,11
|Tukaş
|7,22
|-0,96
|-25,49
|Turcas Petrol
|3,79
|-2,82
|-21,86
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,49
|0,19
|Turkcell
|15,02
|1,01
|-4,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,64
|-0,73
|53,80
|Tüpraş
|90,40
|-0,50
|-16,30
|Türk Hava Yolları
|12,69
|-1,78
|-1,70
|Türk İlaç Serum
|39,38
|-1,55
|Türk Prysmian Kablo
|9,26
|-0,75
|-23,47
|Türk Telekom
|6,54
|-0,30
|-21,35
|Türk Traktör
|207,10
|-0,86
|21,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,70
|-2,08
|16,65
|Türkiye Sigorta
|5,50
|0,00
|-10,98
|Ufuk Yatırım
|16,96
|-0,29
|26,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,04
|-2,89
|18,87
|Ulusoy Elektrik
|57,45
|-0,52
|11,88
|Ulusoy Un Sanayi
|5,63
|0,36
|10,64
|Umpaş Holding
|1,67
|-0,60
|-36,02
|Uşak Seramik
|2,85
|2,52
|21,79
|Utopya Turizm
|25,98
|-3,78
|-33,04
|Uzertaş Boya
|54,00
|8,70
|-4,59
|Ülker Bisküvi
|22,16
|-0,45
|-4,24
|Vakıf Fin. Kir.
|21,30
|-9,97
|400,00
|Vakıf GMYO
|2,49
|-0,40
|-25,23
|Vakıf Yat. Ort.
|6,75
|-0,44
|-8,29
|Vakıflar Bankası
|3,43
|-0,87
|-27,18
|Vakko Tekstil
|12,70
|-0,70
|102,67
|Vanet Gıda
|6,13
|-1,76
|-20,70
|Verusa Holding
|56,25
|-0,27
|24,72
|Verusaturk Girisim
|28,72
|-4,90
|119,57
|Vestel
|29,06
|0,07
|37,99
|Vestel Beyaz Eşya
|52,65
|-0,85
|28,79
|Viking Kağıt
|6,39
|0,16
|-29,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,16
|0,49
|38,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|-0,47
|-29,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|81,95
|-3,13
|13,22
|Yataş
|17,02
|0,24
|17,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,96
|0,34
|-32,73
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|-0,71
|8,69
|Yeşil GMYO
|1,15
|-0,86
|-16,67
|Yeşil Yapı
|1,45
|0,00
|-21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|77,10
|0,06
|-19,14
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.250,20
|0,99
|-8,65
|Yonga Mobilya
|24,88
|2,73
|-16,48
|Yükselen Çelik
|5,79
|-0,52
|10,67
|Yünsa
|12,57
|-0,63
|-9,51
|Zorlu Enerji
|2,06
|1,48
|-25,63
(Son)
Kaynak: AA
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