Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

05.05.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)36.974,90-0,07-8,70
İş Bankası (C)4,93-0,20-27,42
İş Bankası (Kur.)360.855,00

-5,04
İş Fin.Kir.3,23-0,92-16,32
İş Girişim16,19-1,88-14,56
İş GMYO1,86-0,53-26,77
İş Y. Men. Değ.16,721,890,74
İş Yat. Ort.2,860,35-14,96
İşbir Holding7.140,002,00160,81
Işık Plastik30,48-1,68

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,05-2,78-7,89
İttifak Holding1,860,00-16,59
İz Hayvancılık Tarım17,28-4,42-4,00
İzmir Demir Çelik2,21-0,45-33,22
İzmir Fırça8,69-0,3456,29
Jantsa Jant Sanayi690,00-2,40109,40
Kafein Yazılım27,220,4427,56
Kaplamin23,70-0,17-29,88
Kardemir (A)6,530,009,75
Kardemir (B)6,570,0024,67
Kardemir (D)7,670,5232,70
Karel Elektronik31,500,5736,60
Karsan Otomotiv3,740,8115,08
Karsu Tekstil10,75-1,3825,73
Kartonsan63,252,68-33,19
Katmerciler Ekipman3,540,8514,94
Kent Gıda337,00-0,62-5,23
Kerevitaş Gıda5,382,09-18,24
Kervan Gıda16,951,7428,21
Kervansaray Yat. Holding0,720,00-42,86
Kiler GMYO1,85-1,07-26,29
Klimasan Klima24,16-1,2342,37
Koç Holding18,680,32-8,67
Konfrut Gıda16,38-1,09-3,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,10-1,54196,03
Konya Çimento940,500,70-16,77
Kordsa Teknik Tekstil23,803,6653,05
Koza Altın117,502,1721,51
Koza Madencilik14,130,86-8,78
Körfez GMYO5,22-2,06-10,00
Kristal Kola2,270,00-42,09
Kron Telekomünikasyon55,60-0,7150,92
Kuştur Kuşadası Turizm349,905,93122,44
Kuyumcukent Gayrimenkul2,24-0,88-2,61
Kütahya Porselen52,500,484,06
Lider Faktoring2,82-3,42-17,30
Link Bilgisayar38,706,3821,41
Logo Yazılım165,202,6132,63
Lokman Hekim Sağlık16,39-1,8052,43
Lüks Kadife61,909,56114,19
Makina Takım3,32-0,30-2,64
Marka Yatırım Holding5,311,92-17,42
Marmaris Altınyunus213,70-0,8892,35
Marshall285,10-4,59-7,04
Martı GMYO1,75-3,31-36,36
Martı Otel2,24-1,325,16
Matriks Bilgi Dağıtım42,2410,00

Mavi Giyim45,92-1,25-12,03
Mazhar Zorlu Holding31,421,35-0,19
Mega Polietilen6,801,95-11,23
Menderes Tekstil2,56-1,16-17,15
Merit Turizm320,004,44282,32
Merko Gıda5,850,86-32,29
Metemtur Yatırım28,002,4126,70
Metro Holding1,95-1,02-6,25
Metro Petrol ve Tesisleri2,53-5,95-12,46
Metro Yatırım Ortaklığı2,040,00-12,45
Migros Ticaret36,480,50-14,77
Milpa4,14-0,48-10,00
Mistral GMYO5,22-2,4310,83
MLP Sağlık24,74-0,6424,51
MMC San. ve Tic. Yat.7,507,1463,04
Mondi Tire Kutsan6,85-1,86-9,87
Naturel Enerji37,10-1,384,48
Naturelgaz10,10-1,37

Net Holding5,841,2170,26
Netaş Telekom.25,322,76-9,83
Niğbaş Niğde Beton13,35-1,84-74,33
Nuh Çimento55,800,7216,18
Nurol GMYO13,551,5085,87
Odaş Elektrik2,47-2,76-36,67
Olmuksan-IP7,480,40-36,88
Orge Enerji Elektrik10,74-0,3745,53
Orma Orman Mahsulleri35,00-4,89137,77
Osmanlı Menkul27,76-1,56-10,28
Ostim Endüstriyel Yat2,33-2,10-15,39
Otokar344,500,6413,22
Oyak Çimento7,151,71-18,56
Oyak Yat. Ort.8,02-0,7415,40
Oylum Sınai Yatırımlar4,160,00-11,68
Özak GMYO4,53-0,44-11,18
Özbal Çelik Boru7,74-0,3918,17
Özderici GMYO1,61-1,23-27,48
Özerden Plastik8,702,84-3,33
Pamukova Elektrik29,000,3536,02
Panora GMYO6,260,162,49
Papilon Savunma17,75-0,95-22,01
Park Elek.Madencilik5,54-2,983,17
Parsan30,380,7325,02
Pegasus80,30-0,567,64
Peker GMYO1,30-0,76-50,19
Penguen Gıda3,500,86-30,69
Pera GMYO1,41-4,08-19,51
Pergamon Dış Ticaret25,300,9638,03
Petkim6,86-0,2937,75
Petrokent Turizm2.443,00-1,49169,53
Pınar Et ve Un21,44-1,56-2,03
Pınar Su7,59-1,432,15
Pınar Süt19,76-0,20-12,37
Plastikkart14,843,632,70
Polisan Holding3,08-1,28-19,89
Politeknik Metal309,70-1,99-23,67
Prizma Press Matbaacılık5,240,19-4,38
QNB Finans Fin. Kir.100,100,10-20,11
QNB Finansbank49,98-0,04-28,96
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,302,26

Ral Yatırım Holding3,45-3,90-22,30
Ray Sigorta11,89-1,49-23,04
Reysaş GMYO4,30-1,60-21,10
Reysaş Lojistik3,79-3,07-26,75
Rhea Girişim2,354,91-36,83
Rodrigo Tekstil17,30-6,8426,19
Royal Halı3,551,433,20
RTA Laboratuvarları22,60-0,62-25,36
Sabancı Holding8,361,83-24,18
Safkar Ege Soğutmacılık8,95-0,56-17,74
Sanel Mühendislik3,99-1,2416,67
Sanifoam Sünger14,75-2,388,46
Sanko Pazarlama11,00-1,7917,15
Saray Matbaacılık4,070,74-53,59
Sarkuysan15,551,9778,79
Sasa Polyester35,48-0,84136,78
Say Yenilenebilir Enerji33,381,09292,24
Sekuro Plastik23,26-6,4466,62
Selçuk Ecza Deposu9,92-0,30-26,15
Selçuk Gıda3,36-0,59-32,53
Senkron Güvenlik33,508,7727,57
Serve Film Prodüksiyon15,50-0,64-3,13
Servet GMYO89,80-0,1114,54
Seyitler Kimya25,840,392,99
Silverline Endüstri5,66-1,39-34,19
Sinpaş GMYO3,79-1,04-9,33
Smartiks Yazılım6,470,62-26,98
Sodaş Sodyum Sanayii28,28-0,987,38
Söktaş4,04-0,25-20,63
Sönmez Filament30,34-9,97-56,78
Sönmez Pamuklu15,09-9,86-37,13
Sumaş Suni Tahta71,001,6538,54
Şeker Fin. Kir.7,23-4,4912,97
Şekerbank1,152,68-23,84
Şişe Cam7,670,394,92
Şok Marketler Ticaret12,200,00-3,33
T. Halk Bankası4,25-0,23-23,56
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,000,00-25,95
T.S.K.B.1,24-0,80-29,00
T.Tuborg18,502,782,38
Taç Tarım Ürünleri27,62-6,37162,30
Tat Gıda9,640,00-16,62
TAV Havalimanları22,64-1,056,29
Taze Kuru Gıda249,80-0,4415,49
Tek-Art Turizm1,80-0,55-10,89
Tekfen Holding16,26-1,22-0,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,390,68-14,66
Temapol Polimer Plastik15,08-3,8331,13
TGS Dış Ticaret12,332,49-2,99
Tofaş Oto. Fab.28,96-0,82-6,31
Torunlar GMYO3,57-1,11-8,46
Trabzon Liman30,30-0,85-5,67
Trabzonspor Sportif2,299,57-6,15
Trend GMYO6,18-1,44-50,84
TSKB GMYO4,050,25-29,57
Tuğçelik8,35-1,183,34
Tukaş7,10-0,84-26,73
Turcas Petrol3,74-0,27-22,89
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,37-2,54

Turkcell14,810,07-5,63
Tümosan Motor ve Traktör21,26-0,0951,10
Tüpraş91,000,94-15,74
Türk Hava Yolları12,56-0,48-2,71
Türk İlaç Serum37,34-3,06

Türk Prysmian Kablo9,11-0,55-24,71
Türk Telekom6,721,51-19,19
Türk Traktör205,00-0,5320,33
Türker Proje Gayrimenkul130,10-0,5415,23
Türkiye Sigorta5,440,18-11,95
Ufuk Yatırım17,241,5328,66
Ulaşlar Turizm Yat.4,83-3,5913,92
Ulusoy Elektrik56,85-1,9010,71
Ulusoy Un Sanayi5,49-1,447,89
Umpaş Holding1,55-5,49-40,61
Uşak Seramik2,971,3726,92
Utopya Turizm26,301,15-32,22
Uzertaş Boya47,50-5,85-16,08
Ülker Bisküvi22,10-0,09-4,49
Vakıf Fin. Kir.19,17-10,00350,00
Vakıf GMYO2,42-0,82-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,75-1,46-8,29
Vakıflar Bankası3,39-0,29-28,03
Vakko Tekstil12,512,4699,64
Vanet Gıda6,03-0,66-21,99
Verusa Holding56,452,0825,17
Verusaturk Girisim27,68-1,91111,62
Vestel30,162,2443,21
Vestel Beyaz Eşya51,70-0,5826,47
Viking Kağıt6,37-1,09-29,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,120,8237,53
Yapı ve Kredi Bank.2,08-0,48-30,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.83,50-2,2215,36
Yataş17,241,4119,31
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,91-0,68-33,86
Yeni Gimat GMYO12,54-0,408,18
Yeşil GMYO1,140,88-17,39
Yeşil Yapı1,410,00-23,37
Yeşil Yatırım Holding79,952,43-16,15
Yibitaş İnşaat Malzeme14.556,400,73-6,69
Yonga Mobilya24,700,00-17,08
Yükselen Çelik6,283,4620,03
Yünsa12,750,63-8,22
Zorlu Enerji2,101,45-24,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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