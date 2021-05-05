Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|36.974,90
|-0,07
|-8,70
|İş Bankası (C)
|4,93
|-0,20
|-27,42
|İş Bankası (Kur.)
|360.855,00
|-5,04
|İş Fin.Kir.
|3,23
|-0,92
|-16,32
|İş Girişim
|16,19
|-1,88
|-14,56
|İş GMYO
|1,86
|-0,53
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,72
|1,89
|0,74
|İş Yat. Ort.
|2,86
|0,35
|-14,96
|İşbir Holding
|7.140,00
|2,00
|160,81
|Işık Plastik
|30,48
|-1,68
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|-2,78
|-7,89
|İttifak Holding
|1,86
|0,00
|-16,59
|İz Hayvancılık Tarım
|17,28
|-4,42
|-4,00
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|-0,45
|-33,22
|İzmir Fırça
|8,69
|-0,34
|56,29
|Jantsa Jant Sanayi
|690,00
|-2,40
|109,40
|Kafein Yazılım
|27,22
|0,44
|27,56
|Kaplamin
|23,70
|-0,17
|-29,88
|Kardemir (A)
|6,53
|0,00
|9,75
|Kardemir (B)
|6,57
|0,00
|24,67
|Kardemir (D)
|7,67
|0,52
|32,70
|Karel Elektronik
|31,50
|0,57
|36,60
|Karsan Otomotiv
|3,74
|0,81
|15,08
|Karsu Tekstil
|10,75
|-1,38
|25,73
|Kartonsan
|63,25
|2,68
|-33,19
|Katmerciler Ekipman
|3,54
|0,85
|14,94
|Kent Gıda
|337,00
|-0,62
|-5,23
|Kerevitaş Gıda
|5,38
|2,09
|-18,24
|Kervan Gıda
|16,95
|1,74
|28,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|0,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,85
|-1,07
|-26,29
|Klimasan Klima
|24,16
|-1,23
|42,37
|Koç Holding
|18,68
|0,32
|-8,67
|Konfrut Gıda
|16,38
|-1,09
|-3,08
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,10
|-1,54
|196,03
|Konya Çimento
|940,50
|0,70
|-16,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,80
|3,66
|53,05
|Koza Altın
|117,50
|2,17
|21,51
|Koza Madencilik
|14,13
|0,86
|-8,78
|Körfez GMYO
|5,22
|-2,06
|-10,00
|Kristal Kola
|2,27
|0,00
|-42,09
|Kron Telekomünikasyon
|55,60
|-0,71
|50,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|349,90
|5,93
|122,44
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,24
|-0,88
|-2,61
|Kütahya Porselen
|52,50
|0,48
|4,06
|Lider Faktoring
|2,82
|-3,42
|-17,30
|Link Bilgisayar
|38,70
|6,38
|21,41
|Logo Yazılım
|165,20
|2,61
|32,63
|Lokman Hekim Sağlık
|16,39
|-1,80
|52,43
|Lüks Kadife
|61,90
|9,56
|114,19
|Makina Takım
|3,32
|-0,30
|-2,64
|Marka Yatırım Holding
|5,31
|1,92
|-17,42
|Marmaris Altınyunus
|213,70
|-0,88
|92,35
|Marshall
|285,10
|-4,59
|-7,04
|Martı GMYO
|1,75
|-3,31
|-36,36
|Martı Otel
|2,24
|-1,32
|5,16
|Matriks Bilgi Dağıtım
|42,24
|10,00
|Mavi Giyim
|45,92
|-1,25
|-12,03
|Mazhar Zorlu Holding
|31,42
|1,35
|-0,19
|Mega Polietilen
|6,80
|1,95
|-11,23
|Menderes Tekstil
|2,56
|-1,16
|-17,15
|Merit Turizm
|320,00
|4,44
|282,32
|Merko Gıda
|5,85
|0,86
|-32,29
|Metemtur Yatırım
|28,00
|2,41
|26,70
|Metro Holding
|1,95
|-1,02
|-6,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,53
|-5,95
|-12,46
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,04
|0,00
|-12,45
|Migros Ticaret
|36,48
|0,50
|-14,77
|Milpa
|4,14
|-0,48
|-10,00
|Mistral GMYO
|5,22
|-2,43
|10,83
|MLP Sağlık
|24,74
|-0,64
|24,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|7,14
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|-1,86
|-9,87
|Naturel Enerji
|37,10
|-1,38
|4,48
|Naturelgaz
|10,10
|-1,37
|Net Holding
|5,84
|1,21
|70,26
|Netaş Telekom.
|25,32
|2,76
|-9,83
|Niğbaş Niğde Beton
|13,35
|-1,84
|-74,33
|Nuh Çimento
|55,80
|0,72
|16,18
|Nurol GMYO
|13,55
|1,50
|85,87
|Odaş Elektrik
|2,47
|-2,76
|-36,67
|Olmuksan-IP
|7,48
|0,40
|-36,88
|Orge Enerji Elektrik
|10,74
|-0,37
|45,53
|Orma Orman Mahsulleri
|35,00
|-4,89
|137,77
|Osmanlı Menkul
|27,76
|-1,56
|-10,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,33
|-2,10
|-15,39
|Otokar
|344,50
|0,64
|13,22
|Oyak Çimento
|7,15
|1,71
|-18,56
|Oyak Yat. Ort.
|8,02
|-0,74
|15,40
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,16
|0,00
|-11,68
|Özak GMYO
|4,53
|-0,44
|-11,18
|Özbal Çelik Boru
|7,74
|-0,39
|18,17
|Özderici GMYO
|1,61
|-1,23
|-27,48
|Özerden Plastik
|8,70
|2,84
|-3,33
|Pamukova Elektrik
|29,00
|0,35
|36,02
|Panora GMYO
|6,26
|0,16
|2,49
|Papilon Savunma
|17,75
|-0,95
|-22,01
|Park Elek.Madencilik
|5,54
|-2,98
|3,17
|Parsan
|30,38
|0,73
|25,02
|Pegasus
|80,30
|-0,56
|7,64
|Peker GMYO
|1,30
|-0,76
|-50,19
|Penguen Gıda
|3,50
|0,86
|-30,69
|Pera GMYO
|1,41
|-4,08
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|25,30
|0,96
|38,03
|Petkim
|6,86
|-0,29
|37,75
|Petrokent Turizm
|2.443,00
|-1,49
|169,53
|Pınar Et ve Un
|21,44
|-1,56
|-2,03
|Pınar Su
|7,59
|-1,43
|2,15
|Pınar Süt
|19,76
|-0,20
|-12,37
|Plastikkart
|14,84
|3,63
|2,70
|Polisan Holding
|3,08
|-1,28
|-19,89
|Politeknik Metal
|309,70
|-1,99
|-23,67
|Prizma Press Matbaacılık
|5,24
|0,19
|-4,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,10
|0,10
|-20,11
|QNB Finansbank
|49,98
|-0,04
|-28,96
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,30
|2,26
|Ral Yatırım Holding
|3,45
|-3,90
|-22,30
|Ray Sigorta
|11,89
|-1,49
|-23,04
|Reysaş GMYO
|4,30
|-1,60
|-21,10
|Reysaş Lojistik
|3,79
|-3,07
|-26,75
|Rhea Girişim
|2,35
|4,91
|-36,83
|Rodrigo Tekstil
|17,30
|-6,84
|26,19
|Royal Halı
|3,55
|1,43
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|22,60
|-0,62
|-25,36
|Sabancı Holding
|8,36
|1,83
|-24,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,95
|-0,56
|-17,74
|Sanel Mühendislik
|3,99
|-1,24
|16,67
|Sanifoam Sünger
|14,75
|-2,38
|8,46
|Sanko Pazarlama
|11,00
|-1,79
|17,15
|Saray Matbaacılık
|4,07
|0,74
|-53,59
|Sarkuysan
|15,55
|1,97
|78,79
|Sasa Polyester
|35,48
|-0,84
|136,78
|Say Yenilenebilir Enerji
|33,38
|1,09
|292,24
|Sekuro Plastik
|23,26
|-6,44
|66,62
|Selçuk Ecza Deposu
|9,92
|-0,30
|-26,15
|Selçuk Gıda
|3,36
|-0,59
|-32,53
|Senkron Güvenlik
|33,50
|8,77
|27,57
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-0,64
|-3,13
|Servet GMYO
|89,80
|-0,11
|14,54
|Seyitler Kimya
|25,84
|0,39
|2,99
|Silverline Endüstri
|5,66
|-1,39
|-34,19
|Sinpaş GMYO
|3,79
|-1,04
|-9,33
|Smartiks Yazılım
|6,47
|0,62
|-26,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,28
|-0,98
|7,38
|Söktaş
|4,04
|-0,25
|-20,63
|Sönmez Filament
|30,34
|-9,97
|-56,78
|Sönmez Pamuklu
|15,09
|-9,86
|-37,13
|Sumaş Suni Tahta
|71,00
|1,65
|38,54
|Şeker Fin. Kir.
|7,23
|-4,49
|12,97
|Şekerbank
|1,15
|2,68
|-23,84
|Şişe Cam
|7,67
|0,39
|4,92
|Şok Marketler Ticaret
|12,20
|0,00
|-3,33
|T. Halk Bankası
|4,25
|-0,23
|-23,56
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|0,00
|-25,95
|T.S.K.B.
|1,24
|-0,80
|-29,00
|T.Tuborg
|18,50
|2,78
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|27,62
|-6,37
|162,30
|Tat Gıda
|9,64
|0,00
|-16,62
|TAV Havalimanları
|22,64
|-1,05
|6,29
|Taze Kuru Gıda
|249,80
|-0,44
|15,49
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-0,55
|-10,89
|Tekfen Holding
|16,26
|-1,22
|-0,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,39
|0,68
|-14,66
|Temapol Polimer Plastik
|15,08
|-3,83
|31,13
|TGS Dış Ticaret
|12,33
|2,49
|-2,99
|Tofaş Oto. Fab.
|28,96
|-0,82
|-6,31
|Torunlar GMYO
|3,57
|-1,11
|-8,46
|Trabzon Liman
|30,30
|-0,85
|-5,67
|Trabzonspor Sportif
|2,29
|9,57
|-6,15
|Trend GMYO
|6,18
|-1,44
|-50,84
|TSKB GMYO
|4,05
|0,25
|-29,57
|Tuğçelik
|8,35
|-1,18
|3,34
|Tukaş
|7,10
|-0,84
|-26,73
|Turcas Petrol
|3,74
|-0,27
|-22,89
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,37
|-2,54
|Turkcell
|14,81
|0,07
|-5,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,26
|-0,09
|51,10
|Tüpraş
|91,00
|0,94
|-15,74
|Türk Hava Yolları
|12,56
|-0,48
|-2,71
|Türk İlaç Serum
|37,34
|-3,06
|Türk Prysmian Kablo
|9,11
|-0,55
|-24,71
|Türk Telekom
|6,72
|1,51
|-19,19
|Türk Traktör
|205,00
|-0,53
|20,33
|Türker Proje Gayrimenkul
|130,10
|-0,54
|15,23
|Türkiye Sigorta
|5,44
|0,18
|-11,95
|Ufuk Yatırım
|17,24
|1,53
|28,66
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,83
|-3,59
|13,92
|Ulusoy Elektrik
|56,85
|-1,90
|10,71
|Ulusoy Un Sanayi
|5,49
|-1,44
|7,89
|Umpaş Holding
|1,55
|-5,49
|-40,61
|Uşak Seramik
|2,97
|1,37
|26,92
|Utopya Turizm
|26,30
|1,15
|-32,22
|Uzertaş Boya
|47,50
|-5,85
|-16,08
|Ülker Bisküvi
|22,10
|-0,09
|-4,49
|Vakıf Fin. Kir.
|19,17
|-10,00
|350,00
|Vakıf GMYO
|2,42
|-0,82
|-27,34
|Vakıf Yat. Ort.
|6,75
|-1,46
|-8,29
|Vakıflar Bankası
|3,39
|-0,29
|-28,03
|Vakko Tekstil
|12,51
|2,46
|99,64
|Vanet Gıda
|6,03
|-0,66
|-21,99
|Verusa Holding
|56,45
|2,08
|25,17
|Verusaturk Girisim
|27,68
|-1,91
|111,62
|Vestel
|30,16
|2,24
|43,21
|Vestel Beyaz Eşya
|51,70
|-0,58
|26,47
|Viking Kağıt
|6,37
|-1,09
|-29,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,12
|0,82
|37,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|-0,48
|-30,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|83,50
|-2,22
|15,36
|Yataş
|17,24
|1,41
|19,31
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,91
|-0,68
|-33,86
|Yeni Gimat GMYO
|12,54
|-0,40
|8,18
|Yeşil GMYO
|1,14
|0,88
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,41
|0,00
|-23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|79,95
|2,43
|-16,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.556,40
|0,73
|-6,69
|Yonga Mobilya
|24,70
|0,00
|-17,08
|Yükselen Çelik
|6,28
|3,46
|20,03
|Yünsa
|12,75
|0,63
|-8,22
|Zorlu Enerji
|2,10
|1,45
|-24,19
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi