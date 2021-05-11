Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,72 22,96 İş Bankası (B) 38.134,10 0,00 -5,84 İş Bankası (C) 5,06 -0,78 -25,51 İş Bankası (Kur.) 394.394,00 3,79 İş Fin.Kir. 3,26 -0,61 -15,54 İş Girişim 17,44 7,92 -7,97 İş GMYO 1,91 0,00 -24,80 İş Y. Men. Değ. 16,83 -0,88 1,40 İş Yat. Ort. 2,87 -0,35 -14,66 İşbir Holding 7.600,00 0,00 177,62 Işık Plastik 34,72 3,64 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 2,94 -7,89 İttifak Holding 1,82 -1,09 -18,39 İz Hayvancılık Tarım 18,74 1,02 4,11 İzmir Demir Çelik 2,22 -0,45 -32,92 İzmir Fırça 8,53 -1,84 53,42 Jantsa Jant Sanayi 71,25 -7,35 71,90 Kafein Yazılım 28,16 -2,15 31,96 Kaplamin 22,62 -2,67 -33,08 Kardemir (A) 8,34 6,24 40,17 Kardemir (B) 8,24 5,51 56,36 Kardemir (D) 8,82 1,26 52,60 Karel Elektronik 30,76 -1,22 33,39 Karsan Otomotiv 4,09 0,49 25,85 Karsu Tekstil 9,68 -2,81 13,22 Kartonsan 67,10 1,36 -29,13 Katmerciler Ekipman 3,64 -1,36 18,18 Kent Gıda 314,90 -0,66 -11,45 Kerevitaş Gıda 5,14 -2,84 -21,88 Kervan Gıda 16,91 -1,00 27,91 Kervansaray Yat. Holding 0,68 1,49 -46,03 Kiler GMYO 1,89 -1,56 -24,70 Klimasan Klima 24,48 3,12 44,25 Koç Holding 19,12 -1,19 -6,52 Konfrut Gıda 15,79 -2,59 -6,57 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,25 -0,90 200,89 Konya Çimento 914,30 -1,46 -19,09 Kordsa Teknik Tekstil 23,58 -0,92 51,64 Koza Altın 129,90 1,09 34,33 Koza Madencilik 15,80 2,60 2,00 Körfez GMYO 5,40 0,56 -6,90 Kristal Kola 2,24 -2,18 -42,86 Kron Telekomünikasyon 53,70 -1,47 45,77 Kuştur Kuşadası Turizm 305,00 -5,89 93,90 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 0,00 0,87 Kütahya Porselen 55,80 1,27 10,60 Lider Faktoring 2,94 -0,34 -13,78 Link Bilgisayar 35,66 -2,57 11,87 Logo Yazılım 161,00 -2,13 29,26 Lokman Hekim Sağlık 16,73 -1,24 55,59 Lüks Kadife 58,50 -3,15 102,42 Makina Takım 3,30 -2,08 -3,23 Marka Yatırım Holding 5,17 -0,58 -19,60 Marmaris Altınyunus 219,50 -1,97 97,57 Marshall 312,10 -2,50 1,76 Martı GMYO 1,64 -0,61 -40,36 Martı Otel 2,23 -1,76 4,69 Matriks Bilgi Dağıtım 40,42 1,20 Mavi Giyim 47,00 -0,09 -9,96 Mazhar Zorlu Holding 29,98 -0,07 -4,76 Mega Polietilen 7,38 4,24 -3,66 Menderes Tekstil 2,58 -2,27 -16,50 Merit Turizm 275,00 -1,19 228,55 Merko Gıda 5,67 1,43 -34,38 Metemtur Yatırım 32,00 6,67 44,80 Metro Holding 1,90 -1,04 -8,65 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 -1,64 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 2,05 0,00 -12,02 Migros Ticaret 36,66 -0,60 -14,35 Milpa 4,06 -1,93 -11,74 Mistral GMYO 5,01 -1,38 6,37 MLP Sağlık 23,02 -0,52 15,85 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 0,00 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,75 -0,30 -11,18 Naturel Enerji 35,58 -1,71 0,20 Naturelgaz 9,22 -1,81 Net Holding 5,91 0,17 72,30 Netaş Telekom. 23,28 -0,94 -17,09 Niğbaş Niğde Beton 13,45 -0,44 -74,13 Nuh Çimento 53,35 -5,49 11,08 Nurol GMYO 14,26 0,35 95,61 Odaş Elektrik 2,54 1,20 -34,87 Olmuksan-IP 7,39 -0,94 -37,64 Orge Enerji Elektrik 10,94 0,55 48,24 Orma Orman Mahsulleri 33,50 -1,41 127,58 Osmanlı Menkul 28,88 -2,10 -6,66 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 -0,88 -18,66 Otokar 331,70 -1,63 9,01 Oyak Çimento 7,19 -0,69 -18,11 Oyak Yat. Ort. 7,85 -1,01 12,95 Oylum Sınai Yatırımlar 4,13 1,98 -12,31 Özak GMYO 4,40 -1,35 -13,73 Özbal Çelik Boru 7,69 4,06 17,40 Özderici GMYO 1,70 -1,73 -23,42 Özerden Plastik 8,05 -5,29 -10,56 Pamukova Elektrik 28,18 -2,49 32,18 Panora GMYO 6,29 -0,79 2,98 Papilon Savunma 17,63 -0,68 -22,54 Park Elek.Madencilik 5,44 -0,73 1,30 Parsan 30,46 -1,74 25,35 Pegasus 82,05 -2,26 9,99 Peker GMYO 1,28 -0,78 -50,96 Penguen Gıda 3,38 0,00 -33,07 Pera GMYO 1,42 -1,39 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 25,10 -2,33 36,94 Petkim 6,70 1,36 34,54 Petrokent Turizm 2.299,80 -4,13 153,73 Pınar Et ve Un 20,86 -1,51 -4,68 Pınar Su 7,67 -1,54 3,23 Pınar Süt 19,69 0,20 -12,68 Plastikkart 14,02 -0,99 -2,98 Polisan Holding 3,07 -0,97 -20,15 Politeknik Metal 308,90 -1,31 -23,86 Prizma Press Matbaacılık 5,15 -2,09 -6,02 QNB Finans Fin. Kir. 96,00 -1,03 -23,38 QNB Finansbank 47,88 -0,66 -31,94 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,12 6,27 Ral Yatırım Holding 3,50 0,57 -21,17 Ray Sigorta 11,91 -0,75 -22,91 Reysaş GMYO 4,20 0,72 -22,94 Reysaş Lojistik 3,84 2,40 -25,78 Rhea Girişim 2,49 -1,58 -33,06 Rodrigo Tekstil 19,55 3,00 42,60 Royal Halı 3,96 0,00 15,12 RTA Laboratuvarları 22,60 -1,05 -25,36 Sabancı Holding 8,64 -1,03 -21,64 Safkar Ege Soğutmacılık 8,54 -0,81 -21,51 Sanel Mühendislik 3,90 -0,51 14,04 Sanifoam Sünger 14,24 -0,84 4,71 Sanko Pazarlama 11,09 -0,45 18,10 Saray Matbaacılık 4,17 0,24 -52,45 Sarkuysan 16,85 6,78 93,74 Sasa Polyester 34,48 -1,03 130,10 Say Yenilenebilir Enerji 32,64 0,12 283,55 Sekuro Plastik 23,78 -0,17 70,34 Selçuk Ecza Deposu 9,68 -1,22 -27,93 Selçuk Gıda 3,35 0,90 -32,73 Senkron Güvenlik 32,68 -0,91 24,45 Serve Film Prodüksiyon 15,00 0,00 -6,25 Servet GMYO 88,00 -1,12 12,24 Seyitler Kimya 22,82 -2,89 -9,05 Silverline Endüstri 5,80 -2,36 -32,56 Sinpaş GMYO 3,75 -1,32 -10,29 Smartiks Yazılım 6,13 -0,16 -30,81 Sodaş Sodyum Sanayii 26,70 -0,96 1,38 Söktaş 4,12 -0,24 -19,06 Sönmez Filament 30,40 6,29 -56,70 Sönmez Pamuklu 15,82 0,13 -34,08 Sumaş Suni Tahta 67,30 -0,37 31,32 Şeker Fin. Kir. 6,82 -2,15 6,56 Şekerbank 1,17 -0,85 -22,52 Şişe Cam 7,65 -0,78 4,65 Şok Marketler Ticaret 12,03 -1,23 -4,68 T. Halk Bankası 4,30 -0,69 -22,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,62 -1,57 -27,17 T.S.K.B. 1,30 -0,76 -25,56 T.Tuborg 19,54 5,05 8,14 Taç Tarım Ürünleri 26,02 -1,44 147,10 Tat Gıda 9,40 -1,36 -18,70 TAV Havalimanları 23,94 -1,40 12,39 Taze Kuru Gıda 253,00 -1,86 16,97 Tek-Art Turizm 1,78 -1,11 -11,88 Tekfen Holding 16,06 -0,86 -2,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,66 4,34 0,00 Temapol Polimer Plastik 15,96 -2,80 38,78 TGS Dış Ticaret 15,60 2,30 22,74 Tofaş Oto. Fab. 29,44 -1,47 -4,76 Torunlar GMYO 3,62 2,55 -7,18 Trabzon Liman 32,94 -1,20 2,55 Trabzonspor Sportif 2,16 -1,37 -11,48 Trend GMYO 6,30 -0,94 -49,88 TSKB GMYO 4,31 -2,27 -25,04 Tuğçelik 8,32 0,60 2,97 Tukaş 7,03 -0,99 -27,45 Turcas Petrol 4,03 4,68 -16,91 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,81 -0,81 Turkcell 15,27 0,07 -2,70 Tümosan Motor ve Traktör 20,10 -2,52 42,86 Tüpraş 95,30 -1,09 -11,76 Türk Hava Yolları 13,39 0,15 3,72 Türk İlaç Serum 38,94 -2,65 Türk Prysmian Kablo 10,09 -1,66 -16,61 Türk Telekom 6,80 -0,58 -18,22 Türk Traktör 205,90 -2,65 20,85 Türker Proje Gayrimenkul 138,40 2,59 22,59 Türkiye Sigorta 5,58 0,54 -9,68 Ufuk Yatırım 16,10 -2,42 20,15 Ulaşlar Turizm Yat. 5,07 -1,55 19,58 Ulusoy Elektrik 59,30 -2,71 15,48 Ulusoy Un Sanayi 5,58 -2,45 9,66 Umpaş Holding 1,50 -3,23 -42,53 Uşak Seramik 2,67 0,38 14,10 Utopya Turizm 30,00 -1,96 -22,68 Uzertaş Boya 49,98 0,00 -11,70 Ülker Bisküvi 23,26 1,75 0,52 Vakıf Fin. Kir. 12,60 -9,94 195,77 Vakıf GMYO 2,42 0,00 -27,34 Vakıf Yat. Ort. 6,49 -1,52 -11,82 Vakıflar Bankası 3,43 -0,58 -27,18 Vakko Tekstil 11,12 -4,14 77,45 Vanet Gıda 5,76 -0,86 -25,49 Verusa Holding 58,05 -2,11 28,71 Verusaturk Girisim 26,42 -2,51 101,99 Vestel 29,78 0,00 41,41 Vestel Beyaz Eşya 50,25 0,40 22,92 Viking Kağıt 6,40 0,79 -28,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,42 -0,31 44,27 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -0,93 -28,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 75,55 -3,76 4,38 Yataş 17,05 -0,41 17,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,95 -1,01 -32,95 Yeni Gimat GMYO 13,04 0,77 12,49 Yeşil GMYO 1,26 2,44 -8,70 Yeşil Yapı 1,47 2,80 -20,11 Yeşil Yatırım Holding 85,00 3,85 -10,85 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.653,30 -0,99 -6,07 Yonga Mobilya 28,52 0,35 -4,26 Yükselen Çelik 5,68 1,79 8,57 Yünsa 13,14 1,15 -5,41 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,15 1,90 -22,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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