Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

11.05.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7222,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,72

22,96
İş Bankası (B)38.134,100,00-5,84
İş Bankası (C)5,06-0,78-25,51
İş Bankası (Kur.)394.394,00

3,79
İş Fin.Kir.3,26-0,61-15,54
İş Girişim17,447,92-7,97
İş GMYO1,910,00-24,80
İş Y. Men. Değ.16,83-0,881,40
İş Yat. Ort.2,87-0,35-14,66
İşbir Holding7.600,000,00177,62
Işık Plastik34,723,64

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,052,94-7,89
İttifak Holding1,82-1,09-18,39
İz Hayvancılık Tarım18,741,024,11
İzmir Demir Çelik2,22-0,45-32,92
İzmir Fırça8,53-1,8453,42
Jantsa Jant Sanayi71,25-7,3571,90
Kafein Yazılım28,16-2,1531,96
Kaplamin22,62-2,67-33,08
Kardemir (A)8,346,2440,17
Kardemir (B)8,245,5156,36
Kardemir (D)8,821,2652,60
Karel Elektronik30,76-1,2233,39
Karsan Otomotiv4,090,4925,85
Karsu Tekstil9,68-2,8113,22
Kartonsan67,101,36-29,13
Katmerciler Ekipman3,64-1,3618,18
Kent Gıda314,90-0,66-11,45
Kerevitaş Gıda5,14-2,84-21,88
Kervan Gıda16,91-1,0027,91
Kervansaray Yat. Holding0,681,49-46,03
Kiler GMYO1,89-1,56-24,70
Klimasan Klima24,483,1244,25
Koç Holding19,12-1,19-6,52
Konfrut Gıda15,79-2,59-6,57
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,25-0,90200,89
Konya Çimento914,30-1,46-19,09
Kordsa Teknik Tekstil23,58-0,9251,64
Koza Altın129,901,0934,33
Koza Madencilik15,802,602,00
Körfez GMYO5,400,56-6,90
Kristal Kola2,24-2,18-42,86
Kron Telekomünikasyon53,70-1,4745,77
Kuştur Kuşadası Turizm305,00-5,8993,90
Kuyumcukent Gayrimenkul2,320,000,87
Kütahya Porselen55,801,2710,60
Lider Faktoring2,94-0,34-13,78
Link Bilgisayar35,66-2,5711,87
Logo Yazılım161,00-2,1329,26
Lokman Hekim Sağlık16,73-1,2455,59
Lüks Kadife58,50-3,15102,42
Makina Takım3,30-2,08-3,23
Marka Yatırım Holding5,17-0,58-19,60
Marmaris Altınyunus219,50-1,9797,57
Marshall312,10-2,501,76
Martı GMYO1,64-0,61-40,36
Martı Otel2,23-1,764,69
Matriks Bilgi Dağıtım40,421,20

Mavi Giyim47,00-0,09-9,96
Mazhar Zorlu Holding29,98-0,07-4,76
Mega Polietilen7,384,24-3,66
Menderes Tekstil2,58-2,27-16,50
Merit Turizm275,00-1,19228,55
Merko Gıda5,671,43-34,38
Metemtur Yatırım32,006,6744,80
Metro Holding1,90-1,04-8,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,40-1,64-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,050,00-12,02
Migros Ticaret36,66-0,60-14,35
Milpa4,06-1,93-11,74
Mistral GMYO5,01-1,386,37
MLP Sağlık23,02-0,5215,85
MMC San. ve Tic. Yat.7,500,0063,04
Mondi Tire Kutsan6,75-0,30-11,18
Naturel Enerji35,58-1,710,20
Naturelgaz9,22-1,81

Net Holding5,910,1772,30
Netaş Telekom.23,28-0,94-17,09
Niğbaş Niğde Beton13,45-0,44-74,13
Nuh Çimento53,35-5,4911,08
Nurol GMYO14,260,3595,61
Odaş Elektrik2,541,20-34,87
Olmuksan-IP7,39-0,94-37,64
Orge Enerji Elektrik10,940,5548,24
Orma Orman Mahsulleri33,50-1,41127,58
Osmanlı Menkul28,88-2,10-6,66
Ostim Endüstriyel Yat2,24-0,88-18,66
Otokar331,70-1,639,01
Oyak Çimento7,19-0,69-18,11
Oyak Yat. Ort.7,85-1,0112,95
Oylum Sınai Yatırımlar4,131,98-12,31
Özak GMYO4,40-1,35-13,73
Özbal Çelik Boru7,694,0617,40
Özderici GMYO1,70-1,73-23,42
Özerden Plastik8,05-5,29-10,56
Pamukova Elektrik28,18-2,4932,18
Panora GMYO6,29-0,792,98
Papilon Savunma17,63-0,68-22,54
Park Elek.Madencilik5,44-0,731,30
Parsan30,46-1,7425,35
Pegasus82,05-2,269,99
Peker GMYO1,28-0,78-50,96
Penguen Gıda3,380,00-33,07
Pera GMYO1,42-1,39-18,94
Pergamon Dış Ticaret25,10-2,3336,94
Petkim6,701,3634,54
Petrokent Turizm2.299,80-4,13153,73
Pınar Et ve Un20,86-1,51-4,68
Pınar Su7,67-1,543,23
Pınar Süt19,690,20-12,68
Plastikkart14,02-0,99-2,98
Polisan Holding3,07-0,97-20,15
Politeknik Metal308,90-1,31-23,86
Prizma Press Matbaacılık5,15-2,09-6,02
QNB Finans Fin. Kir.96,00-1,03-23,38
QNB Finansbank47,88-0,66-31,94
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,126,27

Ral Yatırım Holding3,500,57-21,17
Ray Sigorta11,91-0,75-22,91
Reysaş GMYO4,200,72-22,94
Reysaş Lojistik3,842,40-25,78
Rhea Girişim2,49-1,58-33,06
Rodrigo Tekstil19,553,0042,60
Royal Halı3,960,0015,12
RTA Laboratuvarları22,60-1,05-25,36
Sabancı Holding8,64-1,03-21,64
Safkar Ege Soğutmacılık8,54-0,81-21,51
Sanel Mühendislik3,90-0,5114,04
Sanifoam Sünger14,24-0,844,71
Sanko Pazarlama11,09-0,4518,10
Saray Matbaacılık4,170,24-52,45
Sarkuysan16,856,7893,74
Sasa Polyester34,48-1,03130,10
Say Yenilenebilir Enerji32,640,12283,55
Sekuro Plastik23,78-0,1770,34
Selçuk Ecza Deposu9,68-1,22-27,93
Selçuk Gıda3,350,90-32,73
Senkron Güvenlik32,68-0,9124,45
Serve Film Prodüksiyon15,000,00-6,25
Servet GMYO88,00-1,1212,24
Seyitler Kimya22,82-2,89-9,05
Silverline Endüstri5,80-2,36-32,56
Sinpaş GMYO3,75-1,32-10,29
Smartiks Yazılım6,13-0,16-30,81
Sodaş Sodyum Sanayii26,70-0,961,38
Söktaş4,12-0,24-19,06
Sönmez Filament30,406,29-56,70
Sönmez Pamuklu15,820,13-34,08
Sumaş Suni Tahta67,30-0,3731,32
Şeker Fin. Kir.6,82-2,156,56
Şekerbank1,17-0,85-22,52
Şişe Cam7,65-0,784,65
Şok Marketler Ticaret12,03-1,23-4,68
T. Halk Bankası4,30-0,69-22,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,62-1,57-27,17
T.S.K.B.1,30-0,76-25,56
T.Tuborg19,545,058,14
Taç Tarım Ürünleri26,02-1,44147,10
Tat Gıda9,40-1,36-18,70
TAV Havalimanları23,94-1,4012,39
Taze Kuru Gıda253,00-1,8616,97
Tek-Art Turizm1,78-1,11-11,88
Tekfen Holding16,06-0,86-2,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,664,340,00
Temapol Polimer Plastik15,96-2,8038,78
TGS Dış Ticaret15,602,3022,74
Tofaş Oto. Fab.29,44-1,47-4,76
Torunlar GMYO3,622,55-7,18
Trabzon Liman32,94-1,202,55
Trabzonspor Sportif2,16-1,37-11,48
Trend GMYO6,30-0,94-49,88
TSKB GMYO4,31-2,27-25,04
Tuğçelik8,320,602,97
Tukaş7,03-0,99-27,45
Turcas Petrol4,034,68-16,91
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,81-0,81

Turkcell15,270,07-2,70
Tümosan Motor ve Traktör20,10-2,5242,86
Tüpraş95,30-1,09-11,76
Türk Hava Yolları13,390,153,72
Türk İlaç Serum38,94-2,65

Türk Prysmian Kablo10,09-1,66-16,61
Türk Telekom6,80-0,58-18,22
Türk Traktör205,90-2,6520,85
Türker Proje Gayrimenkul138,402,5922,59
Türkiye Sigorta5,580,54-9,68
Ufuk Yatırım16,10-2,4220,15
Ulaşlar Turizm Yat.5,07-1,5519,58
Ulusoy Elektrik59,30-2,7115,48
Ulusoy Un Sanayi5,58-2,459,66
Umpaş Holding1,50-3,23-42,53
Uşak Seramik2,670,3814,10
Utopya Turizm30,00-1,96-22,68
Uzertaş Boya49,980,00-11,70
Ülker Bisküvi23,261,750,52
Vakıf Fin. Kir.12,60-9,94195,77
Vakıf GMYO2,420,00-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,49-1,52-11,82
Vakıflar Bankası3,43-0,58-27,18
Vakko Tekstil11,12-4,1477,45
Vanet Gıda5,76-0,86-25,49
Verusa Holding58,05-2,1128,71
Verusaturk Girisim26,42-2,51101,99
Vestel29,780,0041,41
Vestel Beyaz Eşya50,250,4022,92
Viking Kağıt6,400,79-28,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,42-0,3144,27
Yapı ve Kredi Bank.2,13-0,93-28,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.75,55-3,764,38
Yataş17,05-0,4117,99
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,95-1,01-32,95
Yeni Gimat GMYO13,040,7712,49
Yeşil GMYO1,262,44-8,70
Yeşil Yapı1,472,80-20,11
Yeşil Yatırım Holding85,003,85-10,85
Yibitaş İnşaat Malzeme14.653,30-0,99-6,07
Yonga Mobilya28,520,35-4,26
Yükselen Çelik5,681,798,57
Yünsa13,141,15-5,41
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,151,90-22,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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