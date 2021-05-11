Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,72
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.134,10
|0,00
|-5,84
|İş Bankası (C)
|5,06
|-0,78
|-25,51
|İş Bankası (Kur.)
|394.394,00
|3,79
|İş Fin.Kir.
|3,26
|-0,61
|-15,54
|İş Girişim
|17,44
|7,92
|-7,97
|İş GMYO
|1,91
|0,00
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|16,83
|-0,88
|1,40
|İş Yat. Ort.
|2,87
|-0,35
|-14,66
|İşbir Holding
|7.600,00
|0,00
|177,62
|Işık Plastik
|34,72
|3,64
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|2,94
|-7,89
|İttifak Holding
|1,82
|-1,09
|-18,39
|İz Hayvancılık Tarım
|18,74
|1,02
|4,11
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-0,45
|-32,92
|İzmir Fırça
|8,53
|-1,84
|53,42
|Jantsa Jant Sanayi
|71,25
|-7,35
|71,90
|Kafein Yazılım
|28,16
|-2,15
|31,96
|Kaplamin
|22,62
|-2,67
|-33,08
|Kardemir (A)
|8,34
|6,24
|40,17
|Kardemir (B)
|8,24
|5,51
|56,36
|Kardemir (D)
|8,82
|1,26
|52,60
|Karel Elektronik
|30,76
|-1,22
|33,39
|Karsan Otomotiv
|4,09
|0,49
|25,85
|Karsu Tekstil
|9,68
|-2,81
|13,22
|Kartonsan
|67,10
|1,36
|-29,13
|Katmerciler Ekipman
|3,64
|-1,36
|18,18
|Kent Gıda
|314,90
|-0,66
|-11,45
|Kerevitaş Gıda
|5,14
|-2,84
|-21,88
|Kervan Gıda
|16,91
|-1,00
|27,91
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|1,49
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,89
|-1,56
|-24,70
|Klimasan Klima
|24,48
|3,12
|44,25
|Koç Holding
|19,12
|-1,19
|-6,52
|Konfrut Gıda
|15,79
|-2,59
|-6,57
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,25
|-0,90
|200,89
|Konya Çimento
|914,30
|-1,46
|-19,09
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,58
|-0,92
|51,64
|Koza Altın
|129,90
|1,09
|34,33
|Koza Madencilik
|15,80
|2,60
|2,00
|Körfez GMYO
|5,40
|0,56
|-6,90
|Kristal Kola
|2,24
|-2,18
|-42,86
|Kron Telekomünikasyon
|53,70
|-1,47
|45,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|305,00
|-5,89
|93,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|0,00
|0,87
|Kütahya Porselen
|55,80
|1,27
|10,60
|Lider Faktoring
|2,94
|-0,34
|-13,78
|Link Bilgisayar
|35,66
|-2,57
|11,87
|Logo Yazılım
|161,00
|-2,13
|29,26
|Lokman Hekim Sağlık
|16,73
|-1,24
|55,59
|Lüks Kadife
|58,50
|-3,15
|102,42
|Makina Takım
|3,30
|-2,08
|-3,23
|Marka Yatırım Holding
|5,17
|-0,58
|-19,60
|Marmaris Altınyunus
|219,50
|-1,97
|97,57
|Marshall
|312,10
|-2,50
|1,76
|Martı GMYO
|1,64
|-0,61
|-40,36
|Martı Otel
|2,23
|-1,76
|4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|40,42
|1,20
|Mavi Giyim
|47,00
|-0,09
|-9,96
|Mazhar Zorlu Holding
|29,98
|-0,07
|-4,76
|Mega Polietilen
|7,38
|4,24
|-3,66
|Menderes Tekstil
|2,58
|-2,27
|-16,50
|Merit Turizm
|275,00
|-1,19
|228,55
|Merko Gıda
|5,67
|1,43
|-34,38
|Metemtur Yatırım
|32,00
|6,67
|44,80
|Metro Holding
|1,90
|-1,04
|-8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|-1,64
|-16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,05
|0,00
|-12,02
|Migros Ticaret
|36,66
|-0,60
|-14,35
|Milpa
|4,06
|-1,93
|-11,74
|Mistral GMYO
|5,01
|-1,38
|6,37
|MLP Sağlık
|23,02
|-0,52
|15,85
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|0,00
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,75
|-0,30
|-11,18
|Naturel Enerji
|35,58
|-1,71
|0,20
|Naturelgaz
|9,22
|-1,81
|Net Holding
|5,91
|0,17
|72,30
|Netaş Telekom.
|23,28
|-0,94
|-17,09
|Niğbaş Niğde Beton
|13,45
|-0,44
|-74,13
|Nuh Çimento
|53,35
|-5,49
|11,08
|Nurol GMYO
|14,26
|0,35
|95,61
|Odaş Elektrik
|2,54
|1,20
|-34,87
|Olmuksan-IP
|7,39
|-0,94
|-37,64
|Orge Enerji Elektrik
|10,94
|0,55
|48,24
|Orma Orman Mahsulleri
|33,50
|-1,41
|127,58
|Osmanlı Menkul
|28,88
|-2,10
|-6,66
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|-0,88
|-18,66
|Otokar
|331,70
|-1,63
|9,01
|Oyak Çimento
|7,19
|-0,69
|-18,11
|Oyak Yat. Ort.
|7,85
|-1,01
|12,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,13
|1,98
|-12,31
|Özak GMYO
|4,40
|-1,35
|-13,73
|Özbal Çelik Boru
|7,69
|4,06
|17,40
|Özderici GMYO
|1,70
|-1,73
|-23,42
|Özerden Plastik
|8,05
|-5,29
|-10,56
|Pamukova Elektrik
|28,18
|-2,49
|32,18
|Panora GMYO
|6,29
|-0,79
|2,98
|Papilon Savunma
|17,63
|-0,68
|-22,54
|Park Elek.Madencilik
|5,44
|-0,73
|1,30
|Parsan
|30,46
|-1,74
|25,35
|Pegasus
|82,05
|-2,26
|9,99
|Peker GMYO
|1,28
|-0,78
|-50,96
|Penguen Gıda
|3,38
|0,00
|-33,07
|Pera GMYO
|1,42
|-1,39
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|25,10
|-2,33
|36,94
|Petkim
|6,70
|1,36
|34,54
|Petrokent Turizm
|2.299,80
|-4,13
|153,73
|Pınar Et ve Un
|20,86
|-1,51
|-4,68
|Pınar Su
|7,67
|-1,54
|3,23
|Pınar Süt
|19,69
|0,20
|-12,68
|Plastikkart
|14,02
|-0,99
|-2,98
|Polisan Holding
|3,07
|-0,97
|-20,15
|Politeknik Metal
|308,90
|-1,31
|-23,86
|Prizma Press Matbaacılık
|5,15
|-2,09
|-6,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|96,00
|-1,03
|-23,38
|QNB Finansbank
|47,88
|-0,66
|-31,94
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,12
|6,27
|Ral Yatırım Holding
|3,50
|0,57
|-21,17
|Ray Sigorta
|11,91
|-0,75
|-22,91
|Reysaş GMYO
|4,20
|0,72
|-22,94
|Reysaş Lojistik
|3,84
|2,40
|-25,78
|Rhea Girişim
|2,49
|-1,58
|-33,06
|Rodrigo Tekstil
|19,55
|3,00
|42,60
|Royal Halı
|3,96
|0,00
|15,12
|RTA Laboratuvarları
|22,60
|-1,05
|-25,36
|Sabancı Holding
|8,64
|-1,03
|-21,64
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,54
|-0,81
|-21,51
|Sanel Mühendislik
|3,90
|-0,51
|14,04
|Sanifoam Sünger
|14,24
|-0,84
|4,71
|Sanko Pazarlama
|11,09
|-0,45
|18,10
|Saray Matbaacılık
|4,17
|0,24
|-52,45
|Sarkuysan
|16,85
|6,78
|93,74
|Sasa Polyester
|34,48
|-1,03
|130,10
|Say Yenilenebilir Enerji
|32,64
|0,12
|283,55
|Sekuro Plastik
|23,78
|-0,17
|70,34
|Selçuk Ecza Deposu
|9,68
|-1,22
|-27,93
|Selçuk Gıda
|3,35
|0,90
|-32,73
|Senkron Güvenlik
|32,68
|-0,91
|24,45
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|0,00
|-6,25
|Servet GMYO
|88,00
|-1,12
|12,24
|Seyitler Kimya
|22,82
|-2,89
|-9,05
|Silverline Endüstri
|5,80
|-2,36
|-32,56
|Sinpaş GMYO
|3,75
|-1,32
|-10,29
|Smartiks Yazılım
|6,13
|-0,16
|-30,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,70
|-0,96
|1,38
|Söktaş
|4,12
|-0,24
|-19,06
|Sönmez Filament
|30,40
|6,29
|-56,70
|Sönmez Pamuklu
|15,82
|0,13
|-34,08
|Sumaş Suni Tahta
|67,30
|-0,37
|31,32
|Şeker Fin. Kir.
|6,82
|-2,15
|6,56
|Şekerbank
|1,17
|-0,85
|-22,52
|Şişe Cam
|7,65
|-0,78
|4,65
|Şok Marketler Ticaret
|12,03
|-1,23
|-4,68
|T. Halk Bankası
|4,30
|-0,69
|-22,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,62
|-1,57
|-27,17
|T.S.K.B.
|1,30
|-0,76
|-25,56
|T.Tuborg
|19,54
|5,05
|8,14
|Taç Tarım Ürünleri
|26,02
|-1,44
|147,10
|Tat Gıda
|9,40
|-1,36
|-18,70
|TAV Havalimanları
|23,94
|-1,40
|12,39
|Taze Kuru Gıda
|253,00
|-1,86
|16,97
|Tek-Art Turizm
|1,78
|-1,11
|-11,88
|Tekfen Holding
|16,06
|-0,86
|-2,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,66
|4,34
|0,00
|Temapol Polimer Plastik
|15,96
|-2,80
|38,78
|TGS Dış Ticaret
|15,60
|2,30
|22,74
|Tofaş Oto. Fab.
|29,44
|-1,47
|-4,76
|Torunlar GMYO
|3,62
|2,55
|-7,18
|Trabzon Liman
|32,94
|-1,20
|2,55
|Trabzonspor Sportif
|2,16
|-1,37
|-11,48
|Trend GMYO
|6,30
|-0,94
|-49,88
|TSKB GMYO
|4,31
|-2,27
|-25,04
|Tuğçelik
|8,32
|0,60
|2,97
|Tukaş
|7,03
|-0,99
|-27,45
|Turcas Petrol
|4,03
|4,68
|-16,91
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,81
|-0,81
|Turkcell
|15,27
|0,07
|-2,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,10
|-2,52
|42,86
|Tüpraş
|95,30
|-1,09
|-11,76
|Türk Hava Yolları
|13,39
|0,15
|3,72
|Türk İlaç Serum
|38,94
|-2,65
|Türk Prysmian Kablo
|10,09
|-1,66
|-16,61
|Türk Telekom
|6,80
|-0,58
|-18,22
|Türk Traktör
|205,90
|-2,65
|20,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,40
|2,59
|22,59
|Türkiye Sigorta
|5,58
|0,54
|-9,68
|Ufuk Yatırım
|16,10
|-2,42
|20,15
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,07
|-1,55
|19,58
|Ulusoy Elektrik
|59,30
|-2,71
|15,48
|Ulusoy Un Sanayi
|5,58
|-2,45
|9,66
|Umpaş Holding
|1,50
|-3,23
|-42,53
|Uşak Seramik
|2,67
|0,38
|14,10
|Utopya Turizm
|30,00
|-1,96
|-22,68
|Uzertaş Boya
|49,98
|0,00
|-11,70
|Ülker Bisküvi
|23,26
|1,75
|0,52
|Vakıf Fin. Kir.
|12,60
|-9,94
|195,77
|Vakıf GMYO
|2,42
|0,00
|-27,34
|Vakıf Yat. Ort.
|6,49
|-1,52
|-11,82
|Vakıflar Bankası
|3,43
|-0,58
|-27,18
|Vakko Tekstil
|11,12
|-4,14
|77,45
|Vanet Gıda
|5,76
|-0,86
|-25,49
|Verusa Holding
|58,05
|-2,11
|28,71
|Verusaturk Girisim
|26,42
|-2,51
|101,99
|Vestel
|29,78
|0,00
|41,41
|Vestel Beyaz Eşya
|50,25
|0,40
|22,92
|Viking Kağıt
|6,40
|0,79
|-28,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,42
|-0,31
|44,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-0,93
|-28,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|75,55
|-3,76
|4,38
|Yataş
|17,05
|-0,41
|17,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,95
|-1,01
|-32,95
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|0,77
|12,49
|Yeşil GMYO
|1,26
|2,44
|-8,70
|Yeşil Yapı
|1,47
|2,80
|-20,11
|Yeşil Yatırım Holding
|85,00
|3,85
|-10,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.653,30
|-0,99
|-6,07
|Yonga Mobilya
|28,52
|0,35
|-4,26
|Yükselen Çelik
|5,68
|1,79
|8,57
|Yünsa
|13,14
|1,15
|-5,41
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,15
|1,90
|-22,38
(Son)
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