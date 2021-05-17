Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|0,00
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.250,00
|-2,32
|-8,02
|İş Bankası (C)
|5,07
|1,00
|-25,36
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,24
|1,25
|-16,06
|İş Girişim
|15,94
|-2,80
|-15,88
|İş GMYO
|1,94
|1,04
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|16,79
|-1,06
|1,16
|İş Yat. Ort.
|2,89
|1,05
|-14,07
|İşbir Holding
|7.601,30
|0,02
|177,66
|Işık Plastik
|36,10
|1,06
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|-0,94
|-7,89
|İttifak Holding
|1,81
|-0,55
|-18,83
|İz Hayvancılık Tarım
|21,12
|8,98
|17,33
|İzmir Demir Çelik
|2,43
|-3,57
|-26,58
|İzmir Fırça
|8,30
|0,00
|49,28
|Jantsa Jant Sanayi
|69,90
|5,83
|68,64
|Kafein Yazılım
|28,48
|1,06
|33,46
|Kaplamin
|22,50
|-1,06
|-33,43
|Kardemir (A)
|7,50
|-4,58
|26,05
|Kardemir (B)
|7,49
|-5,31
|42,13
|Kardemir (D)
|8,17
|-2,85
|41,35
|Karel Elektronik
|30,44
|-0,20
|32,00
|Karsan Otomotiv
|4,59
|5,28
|41,23
|Karsu Tekstil
|10,52
|1,15
|23,04
|Kartonsan
|64,55
|-0,84
|-31,82
|Katmerciler Ekipman
|3,61
|1,40
|17,21
|Kent Gıda
|309,40
|0,00
|-12,99
|Kerevitaş Gıda
|4,93
|-0,60
|-25,08
|Kervan Gıda
|16,76
|-0,77
|26,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|0,00
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,95
|1,04
|-22,31
|Klimasan Klima
|24,38
|2,35
|43,67
|Koç Holding
|19,27
|1,00
|-5,78
|Konfrut Gıda
|15,79
|-0,75
|-6,57
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,50
|-1,76
|206,17
|Konya Çimento
|925,30
|1,16
|-18,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,28
|1,31
|49,71
|Koza Altın
|128,30
|1,91
|32,68
|Koza Madencilik
|15,64
|2,02
|0,97
|Körfez GMYO
|5,31
|1,34
|-8,45
|Kristal Kola
|2,24
|-1,32
|-42,86
|Kron Telekomünikasyon
|54,10
|0,65
|46,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|334,90
|0,00
|112,91
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,37
|2,60
|3,04
|Kütahya Porselen
|64,80
|9,92
|28,44
|Lider Faktoring
|2,96
|-1,00
|-13,20
|Link Bilgisayar
|36,14
|1,80
|13,38
|Logo Yazılım
|156,70
|0,45
|25,80
|Lokman Hekim Sağlık
|16,79
|-0,47
|56,15
|Lüks Kadife
|61,35
|-2,31
|112,28
|Makina Takım
|3,23
|0,31
|-5,28
|Marka Yatırım Holding
|5,21
|0,39
|-18,97
|Marmaris Altınyunus
|237,10
|2,20
|113,41
|Marshall
|335,80
|0,24
|9,49
|Martı GMYO
|1,59
|-1,24
|-42,18
|Martı Otel
|2,35
|0,43
|10,33
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,80
|-0,20
|Mavi Giyim
|48,82
|-0,37
|-6,48
|Mazhar Zorlu Holding
|29,08
|-2,87
|-7,62
|Mega Polietilen
|7,66
|2,82
|0,00
|Menderes Tekstil
|2,64
|0,00
|-14,56
|Merit Turizm
|299,80
|2,95
|258,18
|Merko Gıda
|5,80
|-2,03
|-32,87
|Metemtur Yatırım
|36,14
|6,29
|63,53
|Metro Holding
|1,91
|1,06
|-8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|0,00
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,02
|0,00
|-13,30
|Migros Ticaret
|36,78
|-0,81
|-14,07
|Milpa
|4,15
|0,73
|-9,78
|Mistral GMYO
|5,01
|-0,60
|6,37
|MLP Sağlık
|23,70
|0,68
|19,28
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,36
|-8,00
|60,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,81
|2,56
|-10,39
|Naturel Enerji
|36,82
|1,04
|3,69
|Naturelgaz
|9,90
|10,00
|Net Holding
|5,69
|-0,18
|65,89
|Netaş Telekom.
|23,52
|2,26
|-16,24
|Niğbaş Niğde Beton
|13,72
|0,88
|-73,62
|Nuh Çimento
|54,55
|2,73
|13,58
|Nurol GMYO
|14,45
|0,56
|98,22
|Odaş Elektrik
|2,59
|1,17
|-33,59
|Olmuksan-IP
|7,43
|-0,80
|-37,30
|Orge Enerji Elektrik
|10,81
|0,37
|46,48
|Orma Orman Mahsulleri
|33,10
|0,30
|124,86
|Osmanlı Menkul
|28,60
|-2,59
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|0,88
|-17,20
|Otokar
|320,70
|-0,19
|5,39
|Oyak Çimento
|7,36
|1,24
|-16,17
|Oyak Yat. Ort.
|8,20
|4,33
|17,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,18
|2,45
|-11,25
|Özak GMYO
|4,44
|1,83
|-12,94
|Özbal Çelik Boru
|7,41
|-1,85
|13,13
|Özderici GMYO
|1,72
|-1,15
|-22,52
|Özerden Plastik
|8,73
|0,34
|-3,00
|Pamukova Elektrik
|30,24
|5,73
|41,84
|Panora GMYO
|6,30
|-0,32
|3,15
|Papilon Savunma
|17,44
|0,52
|-23,37
|Park Elek.Madencilik
|5,40
|0,00
|0,56
|Parsan
|31,28
|3,23
|28,72
|Pegasus
|84,90
|-0,59
|13,81
|Peker GMYO
|1,28
|0,00
|-50,96
|Penguen Gıda
|3,41
|-1,73
|-32,48
|Penta Teknoloji
|31,82
|Pera GMYO
|1,44
|2,13
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|25,18
|0,40
|37,38
|Petkim
|6,31
|-1,56
|26,71
|Petrokent Turizm
|2.317,10
|0,00
|155,64
|Pınar Et ve Un
|20,64
|-0,10
|-5,68
|Pınar Su
|7,79
|1,43
|4,85
|Pınar Süt
|19,10
|-0,37
|-15,30
|Plastikkart
|14,48
|1,61
|0,21
|Polisan Holding
|3,08
|1,65
|-19,89
|Politeknik Metal
|326,00
|0,31
|-19,65
|Prizma Press Matbaacılık
|5,11
|0,39
|-6,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,00
|6,27
|-20,19
|QNB Finansbank
|46,00
|0,09
|-34,61
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,76
|-2,60
|Ral Yatırım Holding
|3,41
|-1,16
|-23,20
|Ray Sigorta
|12,23
|2,95
|-20,84
|Reysaş GMYO
|4,17
|0,97
|-23,49
|Reysaş Lojistik
|3,77
|0,80
|-27,14
|Rhea Girişim
|2,44
|2,09
|-34,41
|Rodrigo Tekstil
|18,16
|-4,87
|32,46
|Royal Halı
|3,70
|2,21
|7,56
|RTA Laboratuvarları
|22,54
|2,18
|-25,56
|Sabancı Holding
|8,40
|0,48
|-23,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,42
|0,24
|-22,61
|Sanel Mühendislik
|3,98
|-0,50
|16,37
|Sanifoam Sünger
|14,32
|-3,83
|5,29
|Sanko Pazarlama
|11,61
|3,57
|23,64
|Saray Matbaacılık
|4,22
|0,48
|-51,88
|Sarkuysan
|16,28
|2,01
|87,18
|Sasa Polyester
|34,48
|1,95
|130,10
|Say Yenilenebilir Enerji
|36,16
|6,35
|324,91
|Sekuro Plastik
|23,24
|0,52
|66,48
|Selçuk Ecza Deposu
|9,53
|0,32
|-29,05
|Selçuk Gıda
|3,30
|-0,60
|-33,73
|Senkron Güvenlik
|34,00
|6,12
|29,47
|Serve Film Prodüksiyon
|17,75
|-0,84
|10,94
|Servet GMYO
|89,60
|0,06
|14,29
|Seyitler Kimya
|23,26
|0,35
|-7,30
|Silverline Endüstri
|5,96
|1,02
|-30,70
|Sinpaş GMYO
|3,80
|-0,26
|-9,09
|Smartiks Yazılım
|6,37
|1,59
|-28,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|-3,13
|-1,28
|Söktaş
|4,07
|0,00
|-20,04
|Sönmez Filament
|30,72
|-3,09
|-56,24
|Sönmez Pamuklu
|16,20
|0,62
|-32,50
|Sumaş Suni Tahta
|65,00
|0,00
|26,83
|Şeker Fin. Kir.
|7,25
|2,40
|13,28
|Şekerbank
|1,17
|0,86
|-22,52
|Şişe Cam
|7,82
|1,96
|6,98
|Şok Marketler Ticaret
|12,00
|0,42
|-4,91
|T. Halk Bankası
|4,31
|0,70
|-22,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,76
|-0,09
|-26,72
|T.S.K.B.
|1,30
|0,78
|-25,56
|T.Tuborg
|19,10
|0,10
|5,70
|Taç Tarım Ürünleri
|25,10
|0,80
|138,37
|Tat Gıda
|9,40
|0,11
|-18,70
|TAV Havalimanları
|24,08
|-0,50
|13,05
|Taze Kuru Gıda
|247,80
|-1,74
|14,56
|Tek-Art Turizm
|1,85
|1,09
|-8,42
|Tekfen Holding
|16,07
|2,29
|-2,01
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,30
|1,72
|-4,16
|Temapol Polimer Plastik
|16,31
|-0,61
|41,83
|TGS Dış Ticaret
|15,31
|-7,10
|20,46
|Tofaş Oto. Fab.
|29,60
|0,14
|-4,24
|Torunlar GMYO
|3,61
|1,40
|-7,44
|Trabzon Liman
|31,90
|-0,25
|-0,68
|Trabzonspor Sportif
|2,32
|8,41
|-4,92
|Trend GMYO
|6,57
|1,70
|-47,73
|TSKB GMYO
|4,14
|-0,48
|-28,00
|Tuğçelik
|8,54
|0,95
|5,69
|Tukaş
|7,12
|1,71
|-26,52
|Turcas Petrol
|4,14
|0,98
|-14,64
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,42
|6,76
|Turkcell
|15,44
|1,58
|-1,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,10
|0,10
|42,86
|Tüpraş
|100,20
|1,62
|-7,22
|Türk Hava Yolları
|13,42
|0,22
|3,95
|Türk İlaç Serum
|39,38
|-1,65
|Türk Prysmian Kablo
|11,41
|0,97
|-5,70
|Türk Telekom
|6,82
|0,89
|-17,98
|Türk Traktör
|201,40
|-1,32
|18,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,10
|-4,10
|22,32
|Türkiye Sigorta
|5,74
|1,95
|-7,09
|Ufuk Yatırım
|15,90
|0,57
|18,66
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,10
|-0,78
|20,28
|Ulusoy Elektrik
|59,15
|-1,42
|15,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,43
|-2,51
|6,71
|Umpaş Holding
|1,63
|5,84
|-37,55
|Uşak Seramik
|2,75
|2,61
|17,52
|Utopya Turizm
|31,00
|-3,13
|-20,10
|Uzertaş Boya
|49,50
|-2,75
|-12,54
|Ülker Bisküvi
|23,60
|1,90
|1,99
|Vakıf Fin. Kir.
|12,47
|9,96
|192,72
|Vakıf GMYO
|2,47
|0,41
|-25,83
|Vakıf Yat. Ort.
|6,63
|3,92
|-9,92
|Vakıflar Bankası
|3,44
|0,00
|-26,96
|Vakko Tekstil
|11,85
|6,47
|89,10
|Vanet Gıda
|5,77
|-1,03
|-25,36
|Verusa Holding
|59,90
|1,18
|32,82
|Verusaturk Girisim
|26,90
|0,45
|105,66
|Vestel
|30,12
|1,28
|43,02
|Vestel Beyaz Eşya
|50,30
|0,20
|23,04
|Viking Kağıt
|6,28
|-1,10
|-30,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,43
|0,47
|44,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|0,95
|-28,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|90,55
|9,96
|25,10
|Yataş
|17,44
|1,40
|20,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|-0,96
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,39
|2,06
|15,51
|Yeşil GMYO
|1,22
|0,83
|-11,59
|Yeşil Yapı
|1,45
|0,69
|-21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|81,80
|1,36
|-14,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.046,40
|-0,03
|-3,55
|Yonga Mobilya
|26,00
|-2,33
|-12,72
|Yükselen Çelik
|5,64
|0,53
|7,80
|Yünsa
|12,59
|-5,27
|-9,37
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|-0,62
|Zorlu Enerji
|2,11
|0,48
|-23,83
(Son)
Kaynak: AA
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