Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

17.05.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,700,0022,96
İş Bankası (B)37.250,00-2,32-8,02
İş Bankası (C)5,071,00-25,36
İş Bankası (Kur.)396.031,00

4,22
İş Fin.Kir.3,241,25-16,06
İş Girişim15,94-2,80-15,88
İş GMYO1,941,04-23,62
İş Y. Men. Değ.16,79-1,061,16
İş Yat. Ort.2,891,05-14,07
İşbir Holding7.601,300,02177,66
Işık Plastik36,101,06

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,05-0,94-7,89
İttifak Holding1,81-0,55-18,83
İz Hayvancılık Tarım21,128,9817,33
İzmir Demir Çelik2,43-3,57-26,58
İzmir Fırça8,300,0049,28
Jantsa Jant Sanayi69,905,8368,64
Kafein Yazılım28,481,0633,46
Kaplamin22,50-1,06-33,43
Kardemir (A)7,50-4,5826,05
Kardemir (B)7,49-5,3142,13
Kardemir (D)8,17-2,8541,35
Karel Elektronik30,44-0,2032,00
Karsan Otomotiv4,595,2841,23
Karsu Tekstil10,521,1523,04
Kartonsan64,55-0,84-31,82
Katmerciler Ekipman3,611,4017,21
Kent Gıda309,400,00-12,99
Kerevitaş Gıda4,93-0,60-25,08
Kervan Gıda16,76-0,7726,78
Kervansaray Yat. Holding0,690,00-45,24
Kiler GMYO1,951,04-22,31
Klimasan Klima24,382,3543,67
Koç Holding19,271,00-5,78
Konfrut Gıda15,79-0,75-6,57
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,50-1,76206,17
Konya Çimento925,301,16-18,12
Kordsa Teknik Tekstil23,281,3149,71
Koza Altın128,301,9132,68
Koza Madencilik15,642,020,97
Körfez GMYO5,311,34-8,45
Kristal Kola2,24-1,32-42,86
Kron Telekomünikasyon54,100,6546,85
Kuştur Kuşadası Turizm334,900,00112,91
Kuyumcukent Gayrimenkul2,372,603,04
Kütahya Porselen64,809,9228,44
Lider Faktoring2,96-1,00-13,20
Link Bilgisayar36,141,8013,38
Logo Yazılım156,700,4525,80
Lokman Hekim Sağlık16,79-0,4756,15
Lüks Kadife61,35-2,31112,28
Makina Takım3,230,31-5,28
Marka Yatırım Holding5,210,39-18,97
Marmaris Altınyunus237,102,20113,41
Marshall335,800,249,49
Martı GMYO1,59-1,24-42,18
Martı Otel2,350,4310,33
Matriks Bilgi Dağıtım39,80-0,20

Mavi Giyim48,82-0,37-6,48
Mazhar Zorlu Holding29,08-2,87-7,62
Mega Polietilen7,662,820,00
Menderes Tekstil2,640,00-14,56
Merit Turizm299,802,95258,18
Merko Gıda5,80-2,03-32,87
Metemtur Yatırım36,146,2963,53
Metro Holding1,911,06-8,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,450,00-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,020,00-13,30
Migros Ticaret36,78-0,81-14,07
Milpa4,150,73-9,78
Mistral GMYO5,01-0,606,37
MLP Sağlık23,700,6819,28
MMC San. ve Tic. Yat.7,36-8,0060,00
Mondi Tire Kutsan6,812,56-10,39
Naturel Enerji36,821,043,69
Naturelgaz9,9010,00

Net Holding5,69-0,1865,89
Netaş Telekom.23,522,26-16,24
Niğbaş Niğde Beton13,720,88-73,62
Nuh Çimento54,552,7313,58
Nurol GMYO14,450,5698,22
Odaş Elektrik2,591,17-33,59
Olmuksan-IP7,43-0,80-37,30
Orge Enerji Elektrik10,810,3746,48
Orma Orman Mahsulleri33,100,30124,86
Osmanlı Menkul28,60-2,59-7,56
Ostim Endüstriyel Yat2,280,88-17,20
Otokar320,70-0,195,39
Oyak Çimento7,361,24-16,17
Oyak Yat. Ort.8,204,3317,99
Oylum Sınai Yatırımlar4,182,45-11,25
Özak GMYO4,441,83-12,94
Özbal Çelik Boru7,41-1,8513,13
Özderici GMYO1,72-1,15-22,52
Özerden Plastik8,730,34-3,00
Pamukova Elektrik30,245,7341,84
Panora GMYO6,30-0,323,15
Papilon Savunma17,440,52-23,37
Park Elek.Madencilik5,400,000,56
Parsan31,283,2328,72
Pegasus84,90-0,5913,81
Peker GMYO1,280,00-50,96
Penguen Gıda3,41-1,73-32,48
Penta Teknoloji31,82

Pera GMYO1,442,13-17,79
Pergamon Dış Ticaret25,180,4037,38
Petkim6,31-1,5626,71
Petrokent Turizm2.317,100,00155,64
Pınar Et ve Un20,64-0,10-5,68
Pınar Su7,791,434,85
Pınar Süt19,10-0,37-15,30
Plastikkart14,481,610,21
Polisan Holding3,081,65-19,89
Politeknik Metal326,000,31-19,65
Prizma Press Matbaacılık5,110,39-6,75
QNB Finans Fin. Kir.100,006,27-20,19
QNB Finansbank46,000,09-34,61
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,76-2,60

Ral Yatırım Holding3,41-1,16-23,20
Ray Sigorta12,232,95-20,84
Reysaş GMYO4,170,97-23,49
Reysaş Lojistik3,770,80-27,14
Rhea Girişim2,442,09-34,41
Rodrigo Tekstil18,16-4,8732,46
Royal Halı3,702,217,56
RTA Laboratuvarları22,542,18-25,56
Sabancı Holding8,400,48-23,82
Safkar Ege Soğutmacılık8,420,24-22,61
Sanel Mühendislik3,98-0,5016,37
Sanifoam Sünger14,32-3,835,29
Sanko Pazarlama11,613,5723,64
Saray Matbaacılık4,220,48-51,88
Sarkuysan16,282,0187,18
Sasa Polyester34,481,95130,10
Say Yenilenebilir Enerji36,166,35324,91
Sekuro Plastik23,240,5266,48
Selçuk Ecza Deposu9,530,32-29,05
Selçuk Gıda3,30-0,60-33,73
Senkron Güvenlik34,006,1229,47
Serve Film Prodüksiyon17,75-0,8410,94
Servet GMYO89,600,0614,29
Seyitler Kimya23,260,35-7,30
Silverline Endüstri5,961,02-30,70
Sinpaş GMYO3,80-0,26-9,09
Smartiks Yazılım6,371,59-28,10
Sodaş Sodyum Sanayii26,00-3,13-1,28
Söktaş4,070,00-20,04
Sönmez Filament30,72-3,09-56,24
Sönmez Pamuklu16,200,62-32,50
Sumaş Suni Tahta65,000,0026,83
Şeker Fin. Kir.7,252,4013,28
Şekerbank1,170,86-22,52
Şişe Cam7,821,966,98
Şok Marketler Ticaret12,000,42-4,91
T. Halk Bankası4,310,70-22,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,76-0,09-26,72
T.S.K.B.1,300,78-25,56
T.Tuborg19,100,105,70
Taç Tarım Ürünleri25,100,80138,37
Tat Gıda9,400,11-18,70
TAV Havalimanları24,08-0,5013,05
Taze Kuru Gıda247,80-1,7414,56
Tek-Art Turizm1,851,09-8,42
Tekfen Holding16,072,29-2,01
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,301,72-4,16
Temapol Polimer Plastik16,31-0,6141,83
TGS Dış Ticaret15,31-7,1020,46
Tofaş Oto. Fab.29,600,14-4,24
Torunlar GMYO3,611,40-7,44
Trabzon Liman31,90-0,25-0,68
Trabzonspor Sportif2,328,41-4,92
Trend GMYO6,571,70-47,73
TSKB GMYO4,14-0,48-28,00
Tuğçelik8,540,955,69
Tukaş7,121,71-26,52
Turcas Petrol4,140,98-14,64
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,426,76

Turkcell15,441,58-1,62
Tümosan Motor ve Traktör20,100,1042,86
Tüpraş100,201,62-7,22
Türk Hava Yolları13,420,223,95
Türk İlaç Serum39,38-1,65

Türk Prysmian Kablo11,410,97-5,70
Türk Telekom6,820,89-17,98
Türk Traktör201,40-1,3218,21
Türker Proje Gayrimenkul138,10-4,1022,32
Türkiye Sigorta5,741,95-7,09
Ufuk Yatırım15,900,5718,66
Ulaşlar Turizm Yat.5,10-0,7820,28
Ulusoy Elektrik59,15-1,4215,19
Ulusoy Un Sanayi5,43-2,516,71
Umpaş Holding1,635,84-37,55
Uşak Seramik2,752,6117,52
Utopya Turizm31,00-3,13-20,10
Uzertaş Boya49,50-2,75-12,54
Ülker Bisküvi23,601,901,99
Vakıf Fin. Kir.12,479,96192,72
Vakıf GMYO2,470,41-25,83
Vakıf Yat. Ort.6,633,92-9,92
Vakıflar Bankası3,440,00-26,96
Vakko Tekstil11,856,4789,10
Vanet Gıda5,77-1,03-25,36
Verusa Holding59,901,1832,82
Verusaturk Girisim26,900,45105,66
Vestel30,121,2843,02
Vestel Beyaz Eşya50,300,2023,04
Viking Kağıt6,28-1,10-30,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,430,4744,49
Yapı ve Kredi Bank.2,130,95-28,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.90,559,9625,10
Yataş17,441,4020,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,08-0,96-30,00
Yeni Gimat GMYO13,392,0615,51
Yeşil GMYO1,220,83-11,59
Yeşil Yapı1,450,69-21,20
Yeşil Yatırım Holding81,801,36-14,21
Yibitaş İnşaat Malzeme15.046,40-0,03-3,55
Yonga Mobilya26,00-2,33-12,72
Yükselen Çelik5,640,537,80
Yünsa12,59-5,27-9,37
Ziraat Gayrimenkul1,60-0,62

Zorlu Enerji2,110,48-23,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile bilinen Gazzeli baba, yaşamını yitirdi Bombalardan korkan kızlarını teselli ettiği video ile bilinen Gazzeli baba, yaşamını yitirdi Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Soylu, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını isteyip suç duyurusunda bulundu Soylu, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını isteyip suç duyurusunda bulundu Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun? Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama

Son Dakika Haberleri
13:50 Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri
13:44 Adalarda sezonluk daire kiraları 120 bin liraya kadar yükseldi
13:42 Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Kimlikleri ortaya çıktı
13:41 Yolun ortasında can pazarı! Otomobil, traktörle çarpıştı
13:39 Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir
13:37 Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek
12:08 Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı
11:54 Altının gram fiyatı 503 lira ile son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü
11:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Gazze konusunu görüştü
11:35 Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?
Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri         
13:51
Yolun ortasında can pazarı! Otomobil, traktörle çarpıştı Yolun ortasında can pazarı! Otomobil, traktörle çarpıştı         
13:41
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması sona erecek, fiyatlar tekrar serbest piyasa koşullarına göre belirlenecek         
13:38
İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor İlk arabasını satmaya kıyamadı, 30 yıldır bahçesinde sergiliyor         
12:28
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu Yanında çalışan kadın, diş hekimine tecavüz iftirası attı! Adam linç ediliyordu         
09:55
Alkollü taksicinin kullandığı araç, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü Alkollü taksicinin kullandığı araç, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü         
09:50
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri İşte kademeli normalleşmenin ardından 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri         
09:10
Aşka gelen Şeyma Subaşı, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı Aşka gelen Şeyma Subaşı, evlilik kararı aldığı sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
08:16
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 13:58:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement