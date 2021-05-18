Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.000,10
|0,00
|-8,64
|İş Bankası (C)
|5,13
|0,79
|-24,48
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,28
|0,31
|-15,03
|İş Girişim
|16,33
|2,77
|-13,83
|İş GMYO
|1,96
|1,03
|-22,83
|İş Y. Men. Değ.
|17,19
|0,23
|3,57
|İş Yat. Ort.
|2,94
|2,08
|-12,58
|İşbir Holding
|8.552,50
|10,00
|212,41
|Işık Plastik
|35,58
|-0,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,03
|-0,96
|-9,65
|İttifak Holding
|1,80
|-1,10
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|20,12
|-4,46
|11,78
|İzmir Demir Çelik
|2,35
|-2,89
|-28,99
|İzmir Fırça
|8,07
|-0,98
|45,14
|Jantsa Jant Sanayi
|78,20
|7,64
|88,67
|Kafein Yazılım
|28,10
|-1,40
|31,68
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|15,45
|Kaplamin
|22,32
|-0,89
|-33,96
|Kardemir (A)
|7,60
|0,80
|27,73
|Kardemir (B)
|7,64
|0,66
|44,97
|Kardemir (D)
|8,28
|1,47
|43,25
|Karel Elektronik
|32,42
|3,71
|40,59
|Karsan Otomotiv
|4,59
|0,44
|41,23
|Karsu Tekstil
|10,09
|-1,75
|18,01
|Kartonsan
|63,35
|-1,71
|-33,09
|Katmerciler Ekipman
|3,66
|-1,35
|18,83
|Kent Gıda
|320,00
|3,43
|-10,01
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|0,61
|-24,92
|Kervan Gıda
|16,54
|-0,96
|25,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|-1,47
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,99
|0,00
|-20,72
|Klimasan Klima
|25,08
|3,81
|47,79
|Koç Holding
|19,43
|1,04
|-5,00
|Konfrut Gıda
|15,99
|-0,99
|-5,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,45
|-1,05
|197,51
|Konya Çimento
|1.003,10
|6,87
|-11,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,44
|-0,85
|50,74
|Koza Altın
|131,90
|2,65
|36,40
|Koza Madencilik
|17,01
|5,65
|9,81
|Körfez GMYO
|5,23
|-1,51
|-9,83
|Kristal Kola
|2,25
|-0,88
|-42,60
|Kron Telekomünikasyon
|58,00
|2,47
|57,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|330,00
|-1,46
|109,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|-0,43
|0,00
|Kütahya Porselen
|66,20
|2,16
|31,22
|Lider Faktoring
|2,98
|-0,33
|-12,61
|Link Bilgisayar
|36,30
|0,95
|13,88
|Logo Yazılım
|155,90
|-0,13
|25,16
|Lokman Hekim Sağlık
|16,86
|-0,12
|56,80
|Lüks Kadife
|59,00
|-3,04
|104,15
|Makina Takım
|3,24
|0,00
|-4,99
|Marka Yatırım Holding
|5,15
|-0,39
|-19,91
|Marmaris Altınyunus
|228,40
|-1,55
|105,58
|Marshall
|325,50
|-2,25
|6,13
|Martı GMYO
|1,54
|-0,65
|-44,00
|Martı Otel
|2,25
|-3,43
|5,63
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,80
|-0,45
|Mavi Giyim
|50,55
|1,10
|-3,16
|Mazhar Zorlu Holding
|29,26
|-0,14
|-7,05
|Mega Polietilen
|8,01
|3,09
|4,57
|Menderes Tekstil
|2,66
|1,53
|-13,92
|Merit Turizm
|262,70
|-6,18
|213,86
|Merko Gıda
|5,79
|0,35
|-32,99
|Metemtur Yatırım
|35,90
|1,41
|62,44
|Metro Holding
|1,93
|0,52
|-7,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|0,82
|-14,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,02
|0,00
|-13,30
|Migros Ticaret
|37,38
|0,75
|-12,66
|Milpa
|4,13
|-0,48
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,98
|-0,20
|5,73
|MLP Sağlık
|24,02
|1,26
|20,89
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,20
|-9,89
|56,52
|Mondi Tire Kutsan
|7,11
|2,01
|-6,45
|Naturel Enerji
|36,16
|-0,82
|1,84
|Naturelgaz
|10,89
|10,00
|Net Holding
|5,71
|0,71
|66,47
|Netaş Telekom.
|23,60
|-1,17
|-15,95
|Niğbaş Niğde Beton
|13,95
|1,09
|-73,17
|Nuh Çimento
|53,85
|-1,73
|12,12
|Nurol GMYO
|14,57
|0,48
|99,86
|Odaş Elektrik
|2,56
|-0,39
|-34,36
|Olmuksan-IP
|7,43
|-0,40
|-37,30
|Orge Enerji Elektrik
|10,71
|-0,56
|45,12
|Orma Orman Mahsulleri
|32,50
|-1,22
|120,79
|Osmanlı Menkul
|28,20
|-1,40
|-8,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,35
|-2,08
|-14,66
|Otokar
|324,40
|0,65
|6,61
|Oyak Çimento
|7,38
|-0,27
|-15,95
|Oyak Yat. Ort.
|8,01
|0,12
|15,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,16
|-0,72
|-11,68
|Özak GMYO
|4,42
|-0,45
|-13,33
|Özbal Çelik Boru
|7,47
|-0,13
|14,05
|Özderici GMYO
|1,70
|0,00
|-23,42
|Özerden Plastik
|8,46
|-1,17
|-6,00
|Pamukova Elektrik
|29,62
|-1,27
|38,93
|Panora GMYO
|6,29
|0,16
|2,98
|Papilon Savunma
|17,83
|2,35
|-21,66
|Park Elek.Madencilik
|5,39
|-0,19
|0,37
|Parsan
|31,30
|-0,89
|28,81
|Pegasus
|82,55
|-2,08
|10,66
|Peker GMYO
|1,29
|0,00
|-50,57
|Penguen Gıda
|3,43
|-0,29
|-32,08
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,70
|5,51
|Pera GMYO
|1,45
|0,00
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|25,06
|-0,24
|36,72
|Petkim
|6,34
|-0,78
|27,31
|Petrokent Turizm
|2.320,00
|0,00
|155,96
|Pınar Et ve Un
|20,64
|0,49
|-5,68
|Pınar Su
|7,68
|-1,03
|3,36
|Pınar Süt
|19,17
|0,79
|-14,99
|Plastikkart
|14,98
|3,67
|3,67
|Polisan Holding
|3,07
|-0,32
|-20,15
|Politeknik Metal
|324,90
|-1,07
|-19,92
|Prizma Press Matbaacılık
|5,09
|0,00
|-7,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|108,00
|4,35
|-13,81
|QNB Finansbank
|50,15
|3,53
|-28,71
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,90
|0,24
|Ral Yatırım Holding
|3,78
|2,16
|-14,86
|Ray Sigorta
|12,08
|0,42
|-21,81
|Reysaş GMYO
|4,13
|0,00
|-24,22
|Reysaş Lojistik
|3,76
|-0,79
|-27,33
|Rhea Girişim
|2,42
|2,11
|-34,95
|Rodrigo Tekstil
|18,73
|5,22
|36,62
|Royal Halı
|3,64
|-1,62
|5,81
|RTA Laboratuvarları
|22,24
|0,45
|-26,55
|Sabancı Holding
|8,49
|0,95
|-23,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,64
|2,73
|-20,59
|Sanel Mühendislik
|3,97
|0,51
|16,08
|Sanifoam Sünger
|14,12
|-0,91
|3,82
|Sanko Pazarlama
|11,47
|-0,69
|22,15
|Saray Matbaacılık
|4,38
|3,79
|-50,06
|Sarkuysan
|16,04
|-1,35
|84,42
|Sasa Polyester
|34,40
|-0,75
|129,57
|Say Yenilenebilir Enerji
|35,58
|-3,84
|318,10
|Sekuro Plastik
|23,60
|-0,42
|69,05
|Selçuk Ecza Deposu
|9,53
|-0,83
|-29,05
|Selçuk Gıda
|3,90
|6,85
|-21,69
|Senkron Güvenlik
|31,10
|-3,12
|18,43
|Serve Film Prodüksiyon
|16,13
|-5,12
|0,81
|Servet GMYO
|90,05
|-1,04
|14,86
|Seyitler Kimya
|23,08
|-0,94
|-8,01
|Silverline Endüstri
|5,83
|-1,35
|-32,21
|Sinpaş GMYO
|3,77
|-0,79
|-9,81
|Smartiks Yazılım
|6,25
|-0,32
|-29,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,88
|0,00
|2,07
|Söktaş
|4,19
|1,45
|-17,68
|Sönmez Filament
|31,94
|2,11
|-54,50
|Sönmez Pamuklu
|17,18
|6,25
|-28,42
|Sumaş Suni Tahta
|67,95
|4,14
|32,59
|Şeker Fin. Kir.
|7,05
|-3,16
|10,16
|Şekerbank
|1,18
|0,85
|-21,85
|Şişe Cam
|8,09
|3,32
|10,67
|Şok Marketler Ticaret
|12,05
|0,25
|-4,52
|T. Halk Bankası
|4,36
|0,23
|-21,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,64
|0,00
|-27,11
|T.S.K.B.
|1,36
|0,74
|-22,13
|T.Tuborg
|19,70
|2,07
|9,02
|Taç Tarım Ürünleri
|24,74
|-0,96
|134,95
|Tat Gıda
|9,42
|0,32
|-18,52
|TAV Havalimanları
|23,40
|-1,27
|9,86
|Taze Kuru Gıda
|245,00
|-1,57
|13,27
|Tek-Art Turizm
|1,79
|-2,19
|-11,39
|Tekfen Holding
|16,25
|0,37
|-0,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,46
|0,12
|-2,31
|Temapol Polimer Plastik
|16,40
|-0,79
|42,61
|TGS Dış Ticaret
|14,57
|-5,14
|14,63
|Tofaş Oto. Fab.
|29,04
|0,62
|-6,05
|Torunlar GMYO
|3,58
|-0,28
|-8,21
|Trabzon Liman
|31,80
|-0,62
|-1,00
|Trabzonspor Sportif
|2,29
|-2,55
|-6,15
|Trend GMYO
|6,50
|-1,22
|-48,29
|TSKB GMYO
|4,08
|-0,97
|-29,04
|Tuğçelik
|8,79
|2,93
|8,79
|Tukaş
|7,22
|0,70
|-25,49
|Turcas Petrol
|4,05
|-1,70
|-16,49
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,70
|2,39
|Turkcell
|15,62
|-0,26
|-0,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,04
|-0,60
|42,43
|Tüpraş
|100,90
|-0,30
|-6,57
|Türk Hava Yolları
|13,19
|-1,27
|2,17
|Türk İlaç Serum
|38,64
|-1,38
|Türk Prysmian Kablo
|11,33
|-0,79
|-6,36
|Türk Telekom
|6,92
|1,91
|-16,78
|Türk Traktör
|200,70
|-0,30
|17,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|141,30
|1,51
|25,16
|Türkiye Sigorta
|5,69
|-1,04
|-7,90
|Ufuk Yatırım
|16,30
|2,64
|21,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,00
|-1,57
|17,92
|Ulusoy Elektrik
|59,05
|-0,76
|15,00
|Ulusoy Un Sanayi
|5,40
|-0,37
|6,12
|Umpaş Holding
|1,54
|0,00
|-41,00
|Uşak Seramik
|2,76
|1,10
|17,95
|Utopya Turizm
|30,00
|-3,04
|-22,68
|Uzertaş Boya
|47,96
|-2,12
|-15,27
|Ülker Bisküvi
|23,84
|-0,67
|3,03
|Vakıf Fin. Kir.
|12,71
|1,92
|198,36
|Vakıf GMYO
|2,46
|-0,81
|-26,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,38
|-2,30
|-13,32
|Vakıflar Bankası
|3,49
|0,87
|-25,90
|Vakko Tekstil
|12,34
|5,02
|96,92
|Vanet Gıda
|5,77
|-0,35
|-25,36
|Verusa Holding
|60,45
|0,42
|34,04
|Verusaturk Girisim
|26,50
|-0,97
|102,60
|Vestel
|31,12
|3,46
|47,77
|Vestel Beyaz Eşya
|51,45
|1,78
|25,86
|Viking Kağıt
|6,34
|0,00
|-29,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,59
|-0,90
|48,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,94
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|83,65
|-7,62
|15,57
|Yataş
|17,71
|1,49
|22,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,13
|1,95
|-28,86
|Yeni Gimat GMYO
|14,03
|2,86
|21,03
|Yeşil GMYO
|1,21
|0,00
|-12,32
|Yeşil Yapı
|1,47
|1,38
|-20,11
|Yeşil Yatırım Holding
|85,20
|0,77
|-10,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.395,10
|10,00
|5,10
|Yonga Mobilya
|25,00
|-0,40
|-16,08
|Yükselen Çelik
|5,75
|-0,52
|9,90
|Yünsa
|12,59
|-0,55
|-9,37
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,17
|2,36
|-21,66
(Son)
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