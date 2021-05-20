Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|0,00
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.147,40
|-0,42
|-8,28
|İş Bankası (C)
|5,07
|-1,36
|-25,36
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,27
|-0,91
|-15,28
|İş Girişim
|16,11
|0,56
|-14,99
|İş GMYO
|1,95
|0,00
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|17,84
|1,48
|7,49
|İş Yat. Ort.
|3,09
|4,39
|-8,12
|İşbir Holding
|9.407,70
|10,00
|243,65
|Işık Plastik
|34,08
|-2,01
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,03
|-0,96
|-9,65
|İttifak Holding
|1,78
|-1,11
|-20,18
|İz Hayvancılık Tarım
|19,46
|-4,14
|8,11
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|-2,97
|-30,81
|İzmir Fırça
|7,78
|-1,52
|39,93
|Jantsa Jant Sanayi
|86,50
|8,26
|108,69
|Kafein Yazılım
|28,92
|0,56
|35,52
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,75
|-4,10
|Kaplamin
|21,90
|-0,90
|-35,21
|Kardemir (A)
|7,48
|-2,48
|25,71
|Kardemir (B)
|7,47
|-2,48
|41,75
|Kardemir (D)
|8,08
|-3,00
|39,79
|Karel Elektronik
|33,56
|2,88
|45,53
|Karsan Otomotiv
|4,79
|2,57
|47,38
|Karsu Tekstil
|9,79
|-2,20
|14,50
|Kartonsan
|63,80
|1,92
|-32,61
|Katmerciler Ekipman
|3,76
|1,35
|22,08
|Kent Gıda
|300,00
|-2,57
|-15,64
|Kerevitaş Gıda
|4,92
|-1,20
|-25,23
|Kervan Gıda
|16,78
|1,08
|26,93
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|-3,03
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,00
|-2,44
|-20,32
|Klimasan Klima
|25,52
|1,35
|50,38
|Koç Holding
|19,06
|-1,55
|-6,81
|Konfrut Gıda
|15,78
|-0,94
|-6,63
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,80
|2,16
|198,99
|Konya Çimento
|935,10
|-3,11
|-17,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,62
|-1,17
|51,90
|Koza Altın
|129,30
|-1,30
|33,71
|Koza Madencilik
|16,81
|-0,88
|8,52
|Körfez GMYO
|5,15
|-1,34
|-11,21
|Kristal Kola
|2,33
|1,75
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|54,45
|-2,77
|47,80
|Kuştur Kuşadası Turizm
|309,50
|-1,75
|96,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|0,87
|1,30
|Kütahya Porselen
|65,55
|1,55
|29,93
|Lider Faktoring
|2,92
|-1,02
|-14,37
|Link Bilgisayar
|36,02
|-3,69
|13,00
|Logo Yazılım
|157,00
|-1,88
|26,04
|Lokman Hekim Sağlık
|17,31
|0,93
|60,99
|Lüks Kadife
|57,80
|-2,45
|100,00
|Makina Takım
|3,20
|-0,93
|-6,16
|Marka Yatırım Holding
|5,13
|-0,58
|-20,22
|Marmaris Altınyunus
|224,50
|0,67
|102,07
|Marshall
|320,90
|-1,20
|4,63
|Martı GMYO
|1,60
|3,90
|-41,82
|Martı Otel
|2,19
|-2,67
|2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|38,08
|-2,71
|Mavi Giyim
|50,00
|-1,48
|-4,21
|Mazhar Zorlu Holding
|29,36
|0,20
|-6,73
|Mega Polietilen
|8,03
|-3,02
|4,83
|Menderes Tekstil
|2,54
|-2,31
|-17,80
|Merit Turizm
|260,10
|0,23
|210,75
|Merko Gıda
|5,69
|-0,70
|-34,14
|Metemtur Yatırım
|32,28
|-9,07
|46,06
|Metro Holding
|1,91
|-0,52
|-8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,56
|1,19
|-11,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,99
|-1,00
|-14,59
|Migros Ticaret
|36,90
|-1,49
|-13,79
|Milpa
|4,13
|-0,72
|-10,22
|Mistral GMYO
|5,12
|2,40
|8,70
|MLP Sağlık
|24,56
|-0,08
|23,60
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,30
|-5,19
|58,70
|Mondi Tire Kutsan
|6,93
|-2,39
|-8,82
|Naturel Enerji
|35,60
|-0,78
|0,26
|Naturelgaz
|10,20
|-6,34
|Net Holding
|5,62
|-0,35
|63,85
|Netaş Telekom.
|23,00
|-2,46
|-18,09
|Niğbaş Niğde Beton
|13,55
|-1,24
|-73,94
|Nuh Çimento
|53,10
|-1,67
|10,56
|Nurol GMYO
|14,83
|1,78
|103,43
|Odaş Elektrik
|2,49
|0,81
|-36,15
|Olmuksan-IP
|7,41
|-0,13
|-37,47
|Orge Enerji Elektrik
|10,64
|-0,65
|44,17
|Orma Orman Mahsulleri
|30,50
|-1,61
|107,20
|Osmanlı Menkul
|26,92
|-2,82
|-12,99
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,59
|4,44
|-5,95
|Otokar
|313,40
|-2,70
|3,00
|Oyak Çimento
|7,32
|-0,68
|-16,63
|Oyak Yat. Ort.
|8,35
|4,51
|20,14
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,22
|0,24
|-10,40
|Özak GMYO
|4,39
|-0,90
|-13,92
|Özbal Çelik Boru
|7,36
|-0,94
|12,37
|Özderici GMYO
|1,68
|-1,18
|-24,32
|Özerden Plastik
|8,40
|-0,12
|-6,67
|Pamukova Elektrik
|28,66
|-0,42
|34,43
|Panora GMYO
|6,30
|0,64
|3,15
|Papilon Savunma
|17,71
|0,17
|-22,19
|Park Elek.Madencilik
|5,47
|0,55
|1,86
|Parsan
|31,86
|2,31
|31,11
|Pegasus
|81,05
|-1,22
|8,65
|Peker GMYO
|1,29
|-0,77
|-50,57
|Penguen Gıda
|3,38
|-1,46
|-33,07
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,84
|-0,44
|Pera GMYO
|1,46
|2,10
|-16,65
|Pergamon Dış Ticaret
|24,94
|-0,24
|36,07
|Petkim
|6,36
|1,60
|27,71
|Petrokent Turizm
|2.386,90
|2,88
|163,34
|Pınar Et ve Un
|20,50
|-0,39
|-6,32
|Pınar Su
|7,62
|-0,39
|2,56
|Pınar Süt
|19,17
|0,26
|-14,99
|Plastikkart
|14,33
|-2,18
|-0,83
|Polisan Holding
|3,06
|0,00
|-20,41
|Politeknik Metal
|316,30
|-2,38
|-22,04
|Prizma Press Matbaacılık
|5,17
|0,39
|-5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,00
|-0,68
|-17,80
|QNB Finansbank
|50,00
|-0,30
|-28,93
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,88
|-1,97
|Ral Yatırım Holding
|3,67
|-3,93
|-17,34
|Ray Sigorta
|11,77
|-1,09
|-23,82
|Reysaş GMYO
|4,10
|-0,73
|-24,77
|Reysaş Lojistik
|3,74
|0,27
|-27,72
|Rhea Girişim
|2,42
|-0,41
|-34,95
|Rodrigo Tekstil
|17,90
|-3,50
|30,56
|Royal Halı
|3,60
|-2,96
|4,65
|RTA Laboratuvarları
|21,70
|-1,00
|-28,34
|Sabancı Holding
|8,35
|-0,95
|-24,27
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,50
|-0,58
|-21,88
|Sanel Mühendislik
|3,82
|-1,29
|11,70
|Sanifoam Sünger
|15,07
|5,46
|10,81
|Sanko Pazarlama
|11,12
|-1,85
|18,42
|Saray Matbaacılık
|4,36
|1,40
|-50,29
|Sarkuysan
|15,60
|-2,13
|79,36
|Sasa Polyester
|33,44
|-1,76
|123,16
|Say Yenilenebilir Enerji
|33,94
|-4,61
|298,82
|Sekuro Plastik
|24,62
|5,39
|76,36
|Selçuk Ecza Deposu
|9,47
|0,53
|-29,50
|Selçuk Gıda
|3,86
|0,26
|-22,49
|Senkron Güvenlik
|31,38
|0,00
|19,50
|Serve Film Prodüksiyon
|16,26
|-1,33
|1,63
|Servet GMYO
|81,90
|-6,08
|4,46
|Seyitler Kimya
|22,36
|-2,95
|-10,88
|Silverline Endüstri
|5,93
|1,02
|-31,05
|Sinpaş GMYO
|3,63
|-1,89
|-13,16
|Smartiks Yazılım
|6,07
|-1,62
|-31,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,92
|0,15
|2,22
|Söktaş
|4,74
|9,47
|-6,88
|Sönmez Filament
|35,14
|9,95
|-49,94
|Sönmez Pamuklu
|19,18
|8,61
|-20,08
|Sumaş Suni Tahta
|64,55
|-2,20
|25,95
|Şeker Fin. Kir.
|6,88
|-1,71
|7,50
|Şekerbank
|1,16
|-0,85
|-23,18
|Şişe Cam
|8,01
|-0,62
|9,58
|Şok Marketler Ticaret
|11,87
|-0,84
|-5,94
|T. Halk Bankası
|4,33
|-0,69
|-22,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,50
|-0,18
|-27,56
|T.S.K.B.
|1,32
|-2,22
|-24,42
|T.Tuborg
|19,26
|-2,23
|6,59
|Taç Tarım Ürünleri
|24,62
|-0,89
|133,81
|Tat Gıda
|9,43
|0,00
|-18,44
|TAV Havalimanları
|23,22
|-0,34
|9,01
|Taze Kuru Gıda
|243,40
|0,29
|12,53
|Tek-Art Turizm
|1,78
|-0,56
|-11,88
|Tekfen Holding
|16,00
|-0,93
|-2,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,39
|0,84
|-3,12
|Temapol Polimer Plastik
|15,93
|-2,03
|38,52
|TGS Dış Ticaret
|14,98
|4,03
|17,86
|Tofaş Oto. Fab.
|28,76
|-0,83
|-6,96
|Torunlar GMYO
|3,55
|0,00
|-8,97
|Trabzon Liman
|30,94
|-0,77
|-3,67
|Trabzonspor Sportif
|2,42
|2,54
|-0,82
|Trend GMYO
|6,57
|1,08
|-47,73
|TSKB GMYO
|4,02
|0,25
|-30,09
|Tuğçelik
|8,73
|-2,57
|8,04
|Tukaş
|7,12
|-1,11
|-26,52
|Turcas Petrol
|4,19
|3,46
|-13,61
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,10
|-2,88
|Turkcell
|15,47
|-0,71
|-1,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,18
|0,90
|43,43
|Tüpraş
|99,95
|-1,62
|-7,45
|Türk Hava Yolları
|13,40
|0,37
|3,80
|Türk İlaç Serum
|37,06
|-3,34
|Türk Prysmian Kablo
|12,02
|0,84
|-0,66
|Türk Telekom
|6,92
|-1,56
|-16,78
|Türk Traktör
|197,00
|-1,70
|15,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|150,40
|-1,76
|33,22
|Türkiye Sigorta
|5,68
|-0,18
|-8,06
|Ufuk Yatırım
|16,38
|0,49
|22,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,83
|-1,63
|13,92
|Ulusoy Elektrik
|59,05
|-1,83
|15,00
|Ulusoy Un Sanayi
|5,44
|1,49
|6,91
|Umpaş Holding
|1,49
|1,36
|-42,91
|Uşak Seramik
|2,83
|0,71
|20,94
|Utopya Turizm
|29,00
|-3,33
|-25,26
|Uzertaş Boya
|47,00
|0,00
|-16,96
|Ülker Bisküvi
|23,30
|-1,19
|0,69
|Vakıf Fin. Kir.
|11,26
|-4,17
|164,32
|Vakıf GMYO
|2,44
|-1,21
|-26,74
|Vakıf Yat. Ort.
|6,26
|-2,34
|-14,95
|Vakıflar Bankası
|3,45
|-1,15
|-26,75
|Vakko Tekstil
|11,60
|-2,93
|85,11
|Vanet Gıda
|5,74
|-0,86
|-25,74
|Verusa Holding
|61,50
|0,65
|36,36
|Verusaturk Girisim
|26,40
|-0,38
|101,83
|Vestel
|32,54
|3,04
|54,51
|Vestel Beyaz Eşya
|51,55
|-0,67
|26,10
|Viking Kağıt
|6,18
|-1,75
|-31,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,47
|-1,52
|45,39
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|-0,93
|-28,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|79,20
|-2,82
|9,42
|Yataş
|17,26
|-3,58
|19,45
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|0,00
|-30,00
|Yeni Gimat GMYO
|14,07
|-1,26
|21,38
|Yeşil GMYO
|1,19
|-1,65
|-13,77
|Yeşil Yapı
|1,43
|-2,05
|-22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|83,50
|-2,68
|-12,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.959,90
|-2,65
|2,31
|Yonga Mobilya
|25,00
|0,00
|-16,08
|Yükselen Çelik
|5,63
|-1,05
|7,61
|Yünsa
|12,94
|0,39
|-6,85
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,22
|3,26
|-19,86
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi