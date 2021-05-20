Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

20.05.2021 13:46
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,700,0022,96
İş Bankası (B)37.147,40-0,42-8,28
İş Bankası (C)5,07-1,36-25,36
İş Bankası (Kur.)396.031,00

4,22
İş Fin.Kir.3,27-0,91-15,28
İş Girişim16,110,56-14,99
İş GMYO1,950,00-23,23
İş Y. Men. Değ.17,841,487,49
İş Yat. Ort.3,094,39-8,12
İşbir Holding9.407,7010,00243,65
Işık Plastik34,08-2,01

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,03-0,96-9,65
İttifak Holding1,78-1,11-20,18
İz Hayvancılık Tarım19,46-4,148,11
İzmir Demir Çelik2,29-2,97-30,81
İzmir Fırça7,78-1,5239,93
Jantsa Jant Sanayi86,508,26108,69
Kafein Yazılım28,920,5635,52
Kalekim Kimyevi Maddeler14,75-4,10

Kaplamin21,90-0,90-35,21
Kardemir (A)7,48-2,4825,71
Kardemir (B)7,47-2,4841,75
Kardemir (D)8,08-3,0039,79
Karel Elektronik33,562,8845,53
Karsan Otomotiv4,792,5747,38
Karsu Tekstil9,79-2,2014,50
Kartonsan63,801,92-32,61
Katmerciler Ekipman3,761,3522,08
Kent Gıda300,00-2,57-15,64
Kerevitaş Gıda4,92-1,20-25,23
Kervan Gıda16,781,0826,93
Kervansaray Yat. Holding0,64-3,03-49,21
Kiler GMYO2,00-2,44-20,32
Klimasan Klima25,521,3550,38
Koç Holding19,06-1,55-6,81
Konfrut Gıda15,78-0,94-6,63
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,802,16198,99
Konya Çimento935,10-3,11-17,25
Kordsa Teknik Tekstil23,62-1,1751,90
Koza Altın129,30-1,3033,71
Koza Madencilik16,81-0,888,52
Körfez GMYO5,15-1,34-11,21
Kristal Kola2,331,75-40,56
Kron Telekomünikasyon54,45-2,7747,80
Kuştur Kuşadası Turizm309,50-1,7596,76
Kuyumcukent Gayrimenkul2,330,871,30
Kütahya Porselen65,551,5529,93
Lider Faktoring2,92-1,02-14,37
Link Bilgisayar36,02-3,6913,00
Logo Yazılım157,00-1,8826,04
Lokman Hekim Sağlık17,310,9360,99
Lüks Kadife57,80-2,45100,00
Makina Takım3,20-0,93-6,16
Marka Yatırım Holding5,13-0,58-20,22
Marmaris Altınyunus224,500,67102,07
Marshall320,90-1,204,63
Martı GMYO1,603,90-41,82
Martı Otel2,19-2,672,82
Matriks Bilgi Dağıtım38,08-2,71

Mavi Giyim50,00-1,48-4,21
Mazhar Zorlu Holding29,360,20-6,73
Mega Polietilen8,03-3,024,83
Menderes Tekstil2,54-2,31-17,80
Merit Turizm260,100,23210,75
Merko Gıda5,69-0,70-34,14
Metemtur Yatırım32,28-9,0746,06
Metro Holding1,91-0,52-8,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,561,19-11,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,99-1,00-14,59
Migros Ticaret36,90-1,49-13,79
Milpa4,13-0,72-10,22
Mistral GMYO5,122,408,70
MLP Sağlık24,56-0,0823,60
MMC San. ve Tic. Yat.7,30-5,1958,70
Mondi Tire Kutsan6,93-2,39-8,82
Naturel Enerji35,60-0,780,26
Naturelgaz10,20-6,34

Net Holding5,62-0,3563,85
Netaş Telekom.23,00-2,46-18,09
Niğbaş Niğde Beton13,55-1,24-73,94
Nuh Çimento53,10-1,6710,56
Nurol GMYO14,831,78103,43
Odaş Elektrik2,490,81-36,15
Olmuksan-IP7,41-0,13-37,47
Orge Enerji Elektrik10,64-0,6544,17
Orma Orman Mahsulleri30,50-1,61107,20
Osmanlı Menkul26,92-2,82-12,99
Ostim Endüstriyel Yat2,594,44-5,95
Otokar313,40-2,703,00
Oyak Çimento7,32-0,68-16,63
Oyak Yat. Ort.8,354,5120,14
Oylum Sınai Yatırımlar4,220,24-10,40
Özak GMYO4,39-0,90-13,92
Özbal Çelik Boru7,36-0,9412,37
Özderici GMYO1,68-1,18-24,32
Özerden Plastik8,40-0,12-6,67
Pamukova Elektrik28,66-0,4234,43
Panora GMYO6,300,643,15
Papilon Savunma17,710,17-22,19
Park Elek.Madencilik5,470,551,86
Parsan31,862,3131,11
Pegasus81,05-1,228,65
Peker GMYO1,29-0,77-50,57
Penguen Gıda3,38-1,46-33,07
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,84-0,44

Pera GMYO1,462,10-16,65
Pergamon Dış Ticaret24,94-0,2436,07
Petkim6,361,6027,71
Petrokent Turizm2.386,902,88163,34
Pınar Et ve Un20,50-0,39-6,32
Pınar Su7,62-0,392,56
Pınar Süt19,170,26-14,99
Plastikkart14,33-2,18-0,83
Polisan Holding3,060,00-20,41
Politeknik Metal316,30-2,38-22,04
Prizma Press Matbaacılık5,170,39-5,66
QNB Finans Fin. Kir.103,00-0,68-17,80
QNB Finansbank50,00-0,30-28,93
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,88-1,97

Ral Yatırım Holding3,67-3,93-17,34
Ray Sigorta11,77-1,09-23,82
Reysaş GMYO4,10-0,73-24,77
Reysaş Lojistik3,740,27-27,72
Rhea Girişim2,42-0,41-34,95
Rodrigo Tekstil17,90-3,5030,56
Royal Halı3,60-2,964,65
RTA Laboratuvarları21,70-1,00-28,34
Sabancı Holding8,35-0,95-24,27
Safkar Ege Soğutmacılık8,50-0,58-21,88
Sanel Mühendislik3,82-1,2911,70
Sanifoam Sünger15,075,4610,81
Sanko Pazarlama11,12-1,8518,42
Saray Matbaacılık4,361,40-50,29
Sarkuysan15,60-2,1379,36
Sasa Polyester33,44-1,76123,16
Say Yenilenebilir Enerji33,94-4,61298,82
Sekuro Plastik24,625,3976,36
Selçuk Ecza Deposu9,470,53-29,50
Selçuk Gıda3,860,26-22,49
Senkron Güvenlik31,380,0019,50
Serve Film Prodüksiyon16,26-1,331,63
Servet GMYO81,90-6,084,46
Seyitler Kimya22,36-2,95-10,88
Silverline Endüstri5,931,02-31,05
Sinpaş GMYO3,63-1,89-13,16
Smartiks Yazılım6,07-1,62-31,49
Sodaş Sodyum Sanayii26,920,152,22
Söktaş4,749,47-6,88
Sönmez Filament35,149,95-49,94
Sönmez Pamuklu19,188,61-20,08
Sumaş Suni Tahta64,55-2,2025,95
Şeker Fin. Kir.6,88-1,717,50
Şekerbank1,16-0,85-23,18
Şişe Cam8,01-0,629,58
Şok Marketler Ticaret11,87-0,84-5,94
T. Halk Bankası4,33-0,69-22,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,50-0,18-27,56
T.S.K.B.1,32-2,22-24,42
T.Tuborg19,26-2,236,59
Taç Tarım Ürünleri24,62-0,89133,81
Tat Gıda9,430,00-18,44
TAV Havalimanları23,22-0,349,01
Taze Kuru Gıda243,400,2912,53
Tek-Art Turizm1,78-0,56-11,88
Tekfen Holding16,00-0,93-2,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,390,84-3,12
Temapol Polimer Plastik15,93-2,0338,52
TGS Dış Ticaret14,984,0317,86
Tofaş Oto. Fab.28,76-0,83-6,96
Torunlar GMYO3,550,00-8,97
Trabzon Liman30,94-0,77-3,67
Trabzonspor Sportif2,422,54-0,82
Trend GMYO6,571,08-47,73
TSKB GMYO4,020,25-30,09
Tuğçelik8,73-2,578,04
Tukaş7,12-1,11-26,52
Turcas Petrol4,193,46-13,61
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,10-2,88

Turkcell15,47-0,71-1,42
Tümosan Motor ve Traktör20,180,9043,43
Tüpraş99,95-1,62-7,45
Türk Hava Yolları13,400,373,80
Türk İlaç Serum37,06-3,34

Türk Prysmian Kablo12,020,84-0,66
Türk Telekom6,92-1,56-16,78
Türk Traktör197,00-1,7015,63
Türker Proje Gayrimenkul150,40-1,7633,22
Türkiye Sigorta5,68-0,18-8,06
Ufuk Yatırım16,380,4922,24
Ulaşlar Turizm Yat.4,83-1,6313,92
Ulusoy Elektrik59,05-1,8315,00
Ulusoy Un Sanayi5,441,496,91
Umpaş Holding1,491,36-42,91
Uşak Seramik2,830,7120,94
Utopya Turizm29,00-3,33-25,26
Uzertaş Boya47,000,00-16,96
Ülker Bisküvi23,30-1,190,69
Vakıf Fin. Kir.11,26-4,17164,32
Vakıf GMYO2,44-1,21-26,74
Vakıf Yat. Ort.6,26-2,34-14,95
Vakıflar Bankası3,45-1,15-26,75
Vakko Tekstil11,60-2,9385,11
Vanet Gıda5,74-0,86-25,74
Verusa Holding61,500,6536,36
Verusaturk Girisim26,40-0,38101,83
Vestel32,543,0454,51
Vestel Beyaz Eşya51,55-0,6726,10
Viking Kağıt6,18-1,75-31,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,47-1,5245,39
Yapı ve Kredi Bank.2,13-0,93-28,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.79,20-2,829,42
Yataş17,26-3,5819,45
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,080,00-30,00
Yeni Gimat GMYO14,07-1,2621,38
Yeşil GMYO1,19-1,65-13,77
Yeşil Yapı1,43-2,05-22,28
Yeşil Yatırım Holding83,50-2,68-12,43
Yibitaş İnşaat Malzeme15.959,90-2,652,31
Yonga Mobilya25,000,00-16,08
Yükselen Çelik5,63-1,057,61
Yünsa12,940,39-6,85
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,223,26-19,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Emre Belözoğlu, Galatasaraylı dostuna içini döktü: Hoca olarak kalmazsam ayrılırım Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi Köpeklerin Covid-19'u PCR testlerinden daha iyi teşhis edebildiği keşfedildi Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Gaziantep'le masaya oturan Erol Bulut'un istediği maaş dudak uçuklattı Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı Avrupa medeniyeti bu mu! İspanyol askerleri mültecilere şiddet uygulayarak denize attı         
14:24
Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı Esra Erol'da, terk edilen kocadan bomba iddia: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı         
14:07
Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı Son Dakika: Pfizer/BioNTech, Türkiye ile 90 milyon doz aşı sağlama konusunda anlaştı         
13:21
Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini yerden yere vuran Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!         
11:54
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu Teklifini kabul etmeyince kurşun yağdırdı! Arife öğretmen platonik aşkın kurbanı oldu         
10:50
300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun 300 İsrailli Yahudi dünyaya seslendi: Tel Aviv'i durdurun, Filistin'i savunun         
09:38
Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı         
09:23
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar         
23:27
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı         
17:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 15:00:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement