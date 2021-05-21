Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 22,96 İş Bankası (B) 40.499,90 -0,94 0,00 İş Bankası (C) 5,17 -0,19 -23,89 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22 İş Fin.Kir. 3,35 0,90 -13,21 İş Girişim 16,07 0,00 -15,20 İş GMYO 1,97 1,03 -22,44 İş Y. Men. Değ. 17,80 -0,89 7,25 İş Yat. Ort. 3,09 0,32 -8,12 İşbir Holding 9.275,00 -1,33 238,80 Işık Plastik 34,30 0,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,05 -0,94 -7,89 İttifak Holding 1,80 1,69 -19,28 İz Hayvancılık Tarım 20,22 4,12 12,33 İzmir Demir Çelik 2,29 -0,43 -30,81 İzmir Fırça 8,06 4,13 44,96 Jantsa Jant Sanayi 91,55 4,21 120,88 Kafein Yazılım 28,74 0,63 34,68 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,77 0,48 Kaplamin 21,72 -0,37 -35,74 Kardemir (A) 7,56 1,48 27,06 Kardemir (B) 7,53 1,07 42,88 Kardemir (D) 8,19 2,12 41,70 Karel Elektronik 32,90 -1,79 42,67 Karsan Otomotiv 4,66 1,08 43,38 Karsu Tekstil 10,08 3,28 17,89 Kartonsan 62,10 -0,96 -34,41 Katmerciler Ekipman 3,75 -2,09 21,75 Kent Gıda 299,90 0,00 -15,66 Kerevitaş Gıda 4,94 0,82 -24,92 Kervan Gıda 16,47 -0,24 24,58 Kervansaray Yat. Holding 0,63 0,00 -50,00 Kiler GMYO 1,99 0,00 -20,72 Klimasan Klima 25,28 -1,79 48,97 Koç Holding 19,23 0,73 -5,98 Konfrut Gıda 15,79 -1,00 -6,57 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,10 -0,28 196,03 Konya Çimento 912,70 -1,49 -19,23 Kordsa Teknik Tekstil 24,60 1,65 58,20 Koza Altın 130,70 0,54 35,16 Koza Madencilik 17,48 1,10 12,85 Körfez GMYO 5,12 0,39 -11,72 Kristal Kola 2,33 1,75 -40,56 Kron Telekomünikasyon 53,85 -1,46 46,17 Kuştur Kuşadası Turizm 327,50 5,99 108,20 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 1,72 3,04 Kütahya Porselen 67,25 0,98 33,30 Lider Faktoring 2,93 1,03 -14,08 Link Bilgisayar 36,48 1,00 14,45 Logo Yazılım 154,30 -0,96 23,88 Lokman Hekim Sağlık 17,12 -0,06 59,22 Lüks Kadife 60,40 6,06 109,00 Makina Takım 3,19 -0,31 -6,45 Marka Yatırım Holding 5,24 0,77 -18,51 Marmaris Altınyunus 223,30 0,59 100,99 Marshall 308,90 -2,22 0,72 Martı GMYO 1,57 -2,48 -42,91 Martı Otel 2,25 0,45 5,63 Matriks Bilgi Dağıtım 37,72 -0,89 Mavi Giyim 50,70 -0,29 -2,87 Mazhar Zorlu Holding 29,56 0,89 -6,10 Mega Polietilen 7,80 -2,99 1,83 Menderes Tekstil 2,58 0,39 -16,50 Merit Turizm 258,70 -0,39 209,08 Merko Gıda 6,21 9,91 -28,13 Metemtur Yatırım 33,30 2,46 50,68 Metro Holding 1,94 1,57 -6,73 Metro Petrol ve Tesisleri 2,57 0,39 -11,07 Metro Yatırım Ortaklığı 2,03 1,50 -12,88 Migros Ticaret 36,86 -0,05 -13,88 Milpa 4,11 0,00 -10,65 Mistral GMYO 5,00 -1,19 6,16 MLP Sağlık 24,72 1,56 24,41 MMC San. ve Tic. Yat. 6,80 -1,88 47,83 Mondi Tire Kutsan 7,08 1,00 -6,84 Naturel Enerji 35,04 -0,68 -1,32 Naturelgaz 10,02 0,70 Net Holding 5,63 0,72 64,14 Netaş Telekom. 23,16 1,14 -17,52 Niğbaş Niğde Beton 13,77 2,68 -73,52 Nuh Çimento 52,65 -0,19 9,62 Nurol GMYO 13,48 -3,51 84,91 Odaş Elektrik 2,48 0,81 -36,41 Olmuksan-IP 7,36 -0,41 -37,89 Orge Enerji Elektrik 10,49 -1,32 42,14 Orma Orman Mahsulleri 33,50 8,06 127,58 Osmanlı Menkul 26,66 -1,70 -13,83 Ostim Endüstriyel Yat 2,57 -1,91 -6,67 Otokar 312,00 0,45 2,53 Oyak Çimento 7,41 -0,13 -15,60 Oyak Yat. Ort. 8,05 -2,42 15,83 Oylum Sınai Yatırımlar 4,37 2,82 -7,22 Özak GMYO 4,44 1,14 -12,94 Özbal Çelik Boru 7,53 -0,40 14,96 Özderici GMYO 1,73 1,76 -22,07 Özerden Plastik 8,24 -0,72 -8,44 Pamukova Elektrik 28,40 0,78 33,21 Panora GMYO 6,34 0,16 3,80 Papilon Savunma 17,75 -0,34 -22,01 Park Elek.Madencilik 5,48 0,55 2,05 Parsan 31,68 -1,19 30,37 Pegasus 82,35 0,61 10,39 Peker GMYO 1,28 0,00 -50,96 Penguen Gıda 3,41 1,19 -32,48 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,68 -0,94 Pera GMYO 1,47 -2,00 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 25,06 0,00 36,72 Petkim 6,35 0,47 27,51 Petrokent Turizm 2.302,00 0,09 153,97 Pınar Et ve Un 20,48 0,29 -6,41 Pınar Su 7,63 1,06 2,69 Pınar Süt 19,26 0,78 -14,59 Plastikkart 14,65 2,09 1,38 Polisan Holding 3,11 0,00 -19,11 Politeknik Metal 312,90 -0,22 -22,88 Prizma Press Matbaacılık 5,26 1,15 -4,01 QNB Finans Fin. Kir. 102,70 0,98 -18,04 QNB Finansbank 48,00 0,59 -31,77 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,52 -0,33 Ral Yatırım Holding 3,66 -2,40 -17,57 Ray Sigorta 11,62 0,26 -24,79 Reysaş GMYO 4,09 0,00 -24,95 Reysaş Lojistik 3,69 -0,81 -28,68 Rhea Girişim 2,41 -0,41 -35,22 Rodrigo Tekstil 17,92 -2,40 30,71 Royal Halı 3,61 0,00 4,94 RTA Laboratuvarları 21,32 -1,02 -29,59 Sabancı Holding 8,55 2,03 -22,46 Safkar Ege Soğutmacılık 8,47 -0,35 -22,15 Sanel Mühendislik 3,78 -0,79 10,53 Sanifoam Sünger 15,10 -3,27 11,03 Sanko Pazarlama 11,01 -0,54 17,25 Saray Matbaacılık 4,34 0,46 -50,51 Sarkuysan 15,85 2,66 82,24 Sasa Polyester 34,22 2,58 128,37 Say Yenilenebilir Enerji 31,54 -5,29 270,62 Sekuro Plastik 23,54 -5,00 68,62 Selçuk Ecza Deposu 9,61 0,63 -28,45 Selçuk Gıda 3,99 5,28 -19,88 Senkron Güvenlik 31,98 1,85 21,78 Serve Film Prodüksiyon 15,90 -0,62 -0,62 Servet GMYO 82,10 -1,62 4,72 Seyitler Kimya 22,94 1,50 -8,57 Silverline Endüstri 5,96 -0,50 -30,70 Sinpaş GMYO 3,50 -1,96 -16,27 Smartiks Yazılım 6,03 -0,33 -31,94 Sodaş Sodyum Sanayii 26,58 -0,97 0,93 Söktaş 4,62 -2,94 -9,23 Sönmez Filament 38,64 9,96 -44,96 Sönmez Pamuklu 18,93 -0,37 -21,13 Sumaş Suni Tahta 63,50 -0,63 23,90 Şeker Fin. Kir. 6,98 -0,99 9,06 Şekerbank 1,17 0,00 -22,52 Şişe Cam 8,07 0,00 10,40 Şok Marketler Ticaret 11,98 0,76 -5,07 T. Halk Bankası 4,40 -0,23 -20,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,40 0,09 -27,88 T.S.K.B. 1,37 -0,72 -21,56 T.Tuborg 18,10 -6,22 0,17 Taç Tarım Ürünleri 24,70 2,92 134,57 Tat Gıda 9,49 0,53 -17,92 TAV Havalimanları 23,74 0,59 11,46 Taze Kuru Gıda 239,90 -0,04 10,91 Tek-Art Turizm 1,80 -0,55 -10,89 Tekfen Holding 16,17 1,00 -1,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,41 0,60 -2,89 Temapol Polimer Plastik 15,90 1,15 38,26 TGS Dış Ticaret 14,36 -3,36 12,98 Tofaş Oto. Fab. 28,74 0,21 -7,02 Torunlar GMYO 3,50 -0,57 -10,26 Trabzon Liman 31,18 -0,89 -2,93 Trabzonspor Sportif 2,55 4,08 4,51 Trend GMYO 6,53 -0,31 -48,05 TSKB GMYO 4,10 0,99 -28,70 Tuğçelik 8,71 0,46 7,80 Tukaş 7,19 0,84 -25,80 Turcas Petrol 4,16 -0,48 -14,23 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,20 1,29 Turkcell 15,60 0,06 -0,60 Tümosan Motor ve Traktör 20,16 0,70 43,28 Tüpraş 103,00 2,79 -4,63 Türk Hava Yolları 13,58 0,00 5,19 Türk İlaç Serum 37,20 -0,85 Türk Prysmian Kablo 11,79 -1,26 -2,56 Türk Telekom 6,89 -0,14 -17,14 Türk Traktör 195,40 -1,06 14,69 Türker Proje Gayrimenkul 154,20 0,19 36,58 Türkiye Sigorta 5,75 1,23 -6,93 Ufuk Yatırım 16,05 -0,62 19,78 Ulaşlar Turizm Yat. 4,84 -1,02 14,15 Ulusoy Elektrik 59,15 0,00 15,19 Ulusoy Un Sanayi 5,50 2,04 8,09 Umpaş Holding 1,54 2,67 -41,00 Uşak Seramik 2,84 -0,35 21,37 Utopya Turizm 29,00 0,00 -25,26 Uzertaş Boya 44,00 -4,93 -22,26 Ülker Bisküvi 23,40 0,00 1,12 Vakıf Fin. Kir. 10,94 0,74 156,81 Vakıf GMYO 2,44 0,41 -26,74 Vakıf Yat. Ort. 6,35 1,44 -13,72 Vakıflar Bankası 3,50 -0,57 -25,69 Vakko Tekstil 11,38 -1,56 81,60 Vanet Gıda 5,96 3,65 -22,90 Verusa Holding 60,30 -0,82 33,70 Verusaturk Girisim 26,58 -0,67 103,21 Vestel 32,40 2,27 53,85 Vestel Beyaz Eşya 52,70 2,73 28,91 Viking Kağıt 6,21 0,00 -31,00 Yapı Kredi Koray GMYO 6,44 0,16 44,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,17 -0,91 -27,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 79,05 -2,77 9,21 Yataş 17,61 -0,96 21,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,09 -0,64 -29,77 Yeni Gimat GMYO 13,93 -1,21 20,17 Yeşil GMYO 1,20 0,84 -13,04 Yeşil Yapı 1,44 0,70 -21,74 Yeşil Yatırım Holding 82,65 0,00 -13,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.399,90 -0,63 -1,28 Yonga Mobilya 24,80 1,64 -16,75 Yükselen Çelik 5,70 1,42 8,95 Yünsa 13,24 1,15 -4,69 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,20 0,92 -20,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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