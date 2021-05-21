Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

21.05.2021 13:33
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,70

22,96
İş Bankası (B)40.499,90-0,940,00
İş Bankası (C)5,17-0,19-23,89
İş Bankası (Kur.)396.031,00

4,22
İş Fin.Kir.3,350,90-13,21
İş Girişim16,070,00-15,20
İş GMYO1,971,03-22,44
İş Y. Men. Değ.17,80-0,897,25
İş Yat. Ort.3,090,32-8,12
İşbir Holding9.275,00-1,33238,80
Işık Plastik34,300,18

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,05-0,94-7,89
İttifak Holding1,801,69-19,28
İz Hayvancılık Tarım20,224,1212,33
İzmir Demir Çelik2,29-0,43-30,81
İzmir Fırça8,064,1344,96
Jantsa Jant Sanayi91,554,21120,88
Kafein Yazılım28,740,6334,68
Kalekim Kimyevi Maddeler14,770,48

Kaplamin21,72-0,37-35,74
Kardemir (A)7,561,4827,06
Kardemir (B)7,531,0742,88
Kardemir (D)8,192,1241,70
Karel Elektronik32,90-1,7942,67
Karsan Otomotiv4,661,0843,38
Karsu Tekstil10,083,2817,89
Kartonsan62,10-0,96-34,41
Katmerciler Ekipman3,75-2,0921,75
Kent Gıda299,900,00-15,66
Kerevitaş Gıda4,940,82-24,92
Kervan Gıda16,47-0,2424,58
Kervansaray Yat. Holding0,630,00-50,00
Kiler GMYO1,990,00-20,72
Klimasan Klima25,28-1,7948,97
Koç Holding19,230,73-5,98
Konfrut Gıda15,79-1,00-6,57
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,10-0,28196,03
Konya Çimento912,70-1,49-19,23
Kordsa Teknik Tekstil24,601,6558,20
Koza Altın130,700,5435,16
Koza Madencilik17,481,1012,85
Körfez GMYO5,120,39-11,72
Kristal Kola2,331,75-40,56
Kron Telekomünikasyon53,85-1,4646,17
Kuştur Kuşadası Turizm327,505,99108,20
Kuyumcukent Gayrimenkul2,371,723,04
Kütahya Porselen67,250,9833,30
Lider Faktoring2,931,03-14,08
Link Bilgisayar36,481,0014,45
Logo Yazılım154,30-0,9623,88
Lokman Hekim Sağlık17,12-0,0659,22
Lüks Kadife60,406,06109,00
Makina Takım3,19-0,31-6,45
Marka Yatırım Holding5,240,77-18,51
Marmaris Altınyunus223,300,59100,99
Marshall308,90-2,220,72
Martı GMYO1,57-2,48-42,91
Martı Otel2,250,455,63
Matriks Bilgi Dağıtım37,72-0,89

Mavi Giyim50,70-0,29-2,87
Mazhar Zorlu Holding29,560,89-6,10
Mega Polietilen7,80-2,991,83
Menderes Tekstil2,580,39-16,50
Merit Turizm258,70-0,39209,08
Merko Gıda6,219,91-28,13
Metemtur Yatırım33,302,4650,68
Metro Holding1,941,57-6,73
Metro Petrol ve Tesisleri2,570,39-11,07
Metro Yatırım Ortaklığı2,031,50-12,88
Migros Ticaret36,86-0,05-13,88
Milpa4,110,00-10,65
Mistral GMYO5,00-1,196,16
MLP Sağlık24,721,5624,41
MMC San. ve Tic. Yat.6,80-1,8847,83
Mondi Tire Kutsan7,081,00-6,84
Naturel Enerji35,04-0,68-1,32
Naturelgaz10,020,70

Net Holding5,630,7264,14
Netaş Telekom.23,161,14-17,52
Niğbaş Niğde Beton13,772,68-73,52
Nuh Çimento52,65-0,199,62
Nurol GMYO13,48-3,5184,91
Odaş Elektrik2,480,81-36,41
Olmuksan-IP7,36-0,41-37,89
Orge Enerji Elektrik10,49-1,3242,14
Orma Orman Mahsulleri33,508,06127,58
Osmanlı Menkul26,66-1,70-13,83
Ostim Endüstriyel Yat2,57-1,91-6,67
Otokar312,000,452,53
Oyak Çimento7,41-0,13-15,60
Oyak Yat. Ort.8,05-2,4215,83
Oylum Sınai Yatırımlar4,372,82-7,22
Özak GMYO4,441,14-12,94
Özbal Çelik Boru7,53-0,4014,96
Özderici GMYO1,731,76-22,07
Özerden Plastik8,24-0,72-8,44
Pamukova Elektrik28,400,7833,21
Panora GMYO6,340,163,80
Papilon Savunma17,75-0,34-22,01
Park Elek.Madencilik5,480,552,05
Parsan31,68-1,1930,37
Pegasus82,350,6110,39
Peker GMYO1,280,00-50,96
Penguen Gıda3,411,19-32,48
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,68-0,94

Pera GMYO1,47-2,00-16,08
Pergamon Dış Ticaret25,060,0036,72
Petkim6,350,4727,51
Petrokent Turizm2.302,000,09153,97
Pınar Et ve Un20,480,29-6,41
Pınar Su7,631,062,69
Pınar Süt19,260,78-14,59
Plastikkart14,652,091,38
Polisan Holding3,110,00-19,11
Politeknik Metal312,90-0,22-22,88
Prizma Press Matbaacılık5,261,15-4,01
QNB Finans Fin. Kir.102,700,98-18,04
QNB Finansbank48,000,59-31,77
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,52-0,33

Ral Yatırım Holding3,66-2,40-17,57
Ray Sigorta11,620,26-24,79
Reysaş GMYO4,090,00-24,95
Reysaş Lojistik3,69-0,81-28,68
Rhea Girişim2,41-0,41-35,22
Rodrigo Tekstil17,92-2,4030,71
Royal Halı3,610,004,94
RTA Laboratuvarları21,32-1,02-29,59
Sabancı Holding8,552,03-22,46
Safkar Ege Soğutmacılık8,47-0,35-22,15
Sanel Mühendislik3,78-0,7910,53
Sanifoam Sünger15,10-3,2711,03
Sanko Pazarlama11,01-0,5417,25
Saray Matbaacılık4,340,46-50,51
Sarkuysan15,852,6682,24
Sasa Polyester34,222,58128,37
Say Yenilenebilir Enerji31,54-5,29270,62
Sekuro Plastik23,54-5,0068,62
Selçuk Ecza Deposu9,610,63-28,45
Selçuk Gıda3,995,28-19,88
Senkron Güvenlik31,981,8521,78
Serve Film Prodüksiyon15,90-0,62-0,62
Servet GMYO82,10-1,624,72
Seyitler Kimya22,941,50-8,57
Silverline Endüstri5,96-0,50-30,70
Sinpaş GMYO3,50-1,96-16,27
Smartiks Yazılım6,03-0,33-31,94
Sodaş Sodyum Sanayii26,58-0,970,93
Söktaş4,62-2,94-9,23
Sönmez Filament38,649,96-44,96
Sönmez Pamuklu18,93-0,37-21,13
Sumaş Suni Tahta63,50-0,6323,90
Şeker Fin. Kir.6,98-0,999,06
Şekerbank1,170,00-22,52
Şişe Cam8,070,0010,40
Şok Marketler Ticaret11,980,76-5,07
T. Halk Bankası4,40-0,23-20,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,400,09-27,88
T.S.K.B.1,37-0,72-21,56
T.Tuborg18,10-6,220,17
Taç Tarım Ürünleri24,702,92134,57
Tat Gıda9,490,53-17,92
TAV Havalimanları23,740,5911,46
Taze Kuru Gıda239,90-0,0410,91
Tek-Art Turizm1,80-0,55-10,89
Tekfen Holding16,171,00-1,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,410,60-2,89
Temapol Polimer Plastik15,901,1538,26
TGS Dış Ticaret14,36-3,3612,98
Tofaş Oto. Fab.28,740,21-7,02
Torunlar GMYO3,50-0,57-10,26
Trabzon Liman31,18-0,89-2,93
Trabzonspor Sportif2,554,084,51
Trend GMYO6,53-0,31-48,05
TSKB GMYO4,100,99-28,70
Tuğçelik8,710,467,80
Tukaş7,190,84-25,80
Turcas Petrol4,16-0,48-14,23
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,201,29

Turkcell15,600,06-0,60
Tümosan Motor ve Traktör20,160,7043,28
Tüpraş103,002,79-4,63
Türk Hava Yolları13,580,005,19
Türk İlaç Serum37,20-0,85

Türk Prysmian Kablo11,79-1,26-2,56
Türk Telekom6,89-0,14-17,14
Türk Traktör195,40-1,0614,69
Türker Proje Gayrimenkul154,200,1936,58
Türkiye Sigorta5,751,23-6,93
Ufuk Yatırım16,05-0,6219,78
Ulaşlar Turizm Yat.4,84-1,0214,15
Ulusoy Elektrik59,150,0015,19
Ulusoy Un Sanayi5,502,048,09
Umpaş Holding1,542,67-41,00
Uşak Seramik2,84-0,3521,37
Utopya Turizm29,000,00-25,26
Uzertaş Boya44,00-4,93-22,26
Ülker Bisküvi23,400,001,12
Vakıf Fin. Kir.10,940,74156,81
Vakıf GMYO2,440,41-26,74
Vakıf Yat. Ort.6,351,44-13,72
Vakıflar Bankası3,50-0,57-25,69
Vakko Tekstil11,38-1,5681,60
Vanet Gıda5,963,65-22,90
Verusa Holding60,30-0,8233,70
Verusaturk Girisim26,58-0,67103,21
Vestel32,402,2753,85
Vestel Beyaz Eşya52,702,7328,91
Viking Kağıt6,210,00-31,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,440,1644,72
Yapı ve Kredi Bank.2,17-0,91-27,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.79,05-2,779,21
Yataş17,61-0,9621,87
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,09-0,64-29,77
Yeni Gimat GMYO13,93-1,2120,17
Yeşil GMYO1,200,84-13,04
Yeşil Yapı1,440,70-21,74
Yeşil Yatırım Holding82,650,00-13,32
Yibitaş İnşaat Malzeme15.399,90-0,63-1,28
Yonga Mobilya24,801,64-16,75
Yükselen Çelik5,701,428,95
Yünsa13,241,15-4,69
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,200,92-20,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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