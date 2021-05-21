Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|22,96
|İş Bankası (B)
|40.499,90
|-0,94
|0,00
|İş Bankası (C)
|5,17
|-0,19
|-23,89
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,35
|0,90
|-13,21
|İş Girişim
|16,07
|0,00
|-15,20
|İş GMYO
|1,97
|1,03
|-22,44
|İş Y. Men. Değ.
|17,80
|-0,89
|7,25
|İş Yat. Ort.
|3,09
|0,32
|-8,12
|İşbir Holding
|9.275,00
|-1,33
|238,80
|Işık Plastik
|34,30
|0,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|-0,94
|-7,89
|İttifak Holding
|1,80
|1,69
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|20,22
|4,12
|12,33
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|-0,43
|-30,81
|İzmir Fırça
|8,06
|4,13
|44,96
|Jantsa Jant Sanayi
|91,55
|4,21
|120,88
|Kafein Yazılım
|28,74
|0,63
|34,68
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,77
|0,48
|Kaplamin
|21,72
|-0,37
|-35,74
|Kardemir (A)
|7,56
|1,48
|27,06
|Kardemir (B)
|7,53
|1,07
|42,88
|Kardemir (D)
|8,19
|2,12
|41,70
|Karel Elektronik
|32,90
|-1,79
|42,67
|Karsan Otomotiv
|4,66
|1,08
|43,38
|Karsu Tekstil
|10,08
|3,28
|17,89
|Kartonsan
|62,10
|-0,96
|-34,41
|Katmerciler Ekipman
|3,75
|-2,09
|21,75
|Kent Gıda
|299,90
|0,00
|-15,66
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|0,82
|-24,92
|Kervan Gıda
|16,47
|-0,24
|24,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|0,00
|-50,00
|Kiler GMYO
|1,99
|0,00
|-20,72
|Klimasan Klima
|25,28
|-1,79
|48,97
|Koç Holding
|19,23
|0,73
|-5,98
|Konfrut Gıda
|15,79
|-1,00
|-6,57
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,10
|-0,28
|196,03
|Konya Çimento
|912,70
|-1,49
|-19,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,60
|1,65
|58,20
|Koza Altın
|130,70
|0,54
|35,16
|Koza Madencilik
|17,48
|1,10
|12,85
|Körfez GMYO
|5,12
|0,39
|-11,72
|Kristal Kola
|2,33
|1,75
|-40,56
|Kron Telekomünikasyon
|53,85
|-1,46
|46,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|327,50
|5,99
|108,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,37
|1,72
|3,04
|Kütahya Porselen
|67,25
|0,98
|33,30
|Lider Faktoring
|2,93
|1,03
|-14,08
|Link Bilgisayar
|36,48
|1,00
|14,45
|Logo Yazılım
|154,30
|-0,96
|23,88
|Lokman Hekim Sağlık
|17,12
|-0,06
|59,22
|Lüks Kadife
|60,40
|6,06
|109,00
|Makina Takım
|3,19
|-0,31
|-6,45
|Marka Yatırım Holding
|5,24
|0,77
|-18,51
|Marmaris Altınyunus
|223,30
|0,59
|100,99
|Marshall
|308,90
|-2,22
|0,72
|Martı GMYO
|1,57
|-2,48
|-42,91
|Martı Otel
|2,25
|0,45
|5,63
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,72
|-0,89
|Mavi Giyim
|50,70
|-0,29
|-2,87
|Mazhar Zorlu Holding
|29,56
|0,89
|-6,10
|Mega Polietilen
|7,80
|-2,99
|1,83
|Menderes Tekstil
|2,58
|0,39
|-16,50
|Merit Turizm
|258,70
|-0,39
|209,08
|Merko Gıda
|6,21
|9,91
|-28,13
|Metemtur Yatırım
|33,30
|2,46
|50,68
|Metro Holding
|1,94
|1,57
|-6,73
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,57
|0,39
|-11,07
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,03
|1,50
|-12,88
|Migros Ticaret
|36,86
|-0,05
|-13,88
|Milpa
|4,11
|0,00
|-10,65
|Mistral GMYO
|5,00
|-1,19
|6,16
|MLP Sağlık
|24,72
|1,56
|24,41
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,80
|-1,88
|47,83
|Mondi Tire Kutsan
|7,08
|1,00
|-6,84
|Naturel Enerji
|35,04
|-0,68
|-1,32
|Naturelgaz
|10,02
|0,70
|Net Holding
|5,63
|0,72
|64,14
|Netaş Telekom.
|23,16
|1,14
|-17,52
|Niğbaş Niğde Beton
|13,77
|2,68
|-73,52
|Nuh Çimento
|52,65
|-0,19
|9,62
|Nurol GMYO
|13,48
|-3,51
|84,91
|Odaş Elektrik
|2,48
|0,81
|-36,41
|Olmuksan-IP
|7,36
|-0,41
|-37,89
|Orge Enerji Elektrik
|10,49
|-1,32
|42,14
|Orma Orman Mahsulleri
|33,50
|8,06
|127,58
|Osmanlı Menkul
|26,66
|-1,70
|-13,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,57
|-1,91
|-6,67
|Otokar
|312,00
|0,45
|2,53
|Oyak Çimento
|7,41
|-0,13
|-15,60
|Oyak Yat. Ort.
|8,05
|-2,42
|15,83
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,37
|2,82
|-7,22
|Özak GMYO
|4,44
|1,14
|-12,94
|Özbal Çelik Boru
|7,53
|-0,40
|14,96
|Özderici GMYO
|1,73
|1,76
|-22,07
|Özerden Plastik
|8,24
|-0,72
|-8,44
|Pamukova Elektrik
|28,40
|0,78
|33,21
|Panora GMYO
|6,34
|0,16
|3,80
|Papilon Savunma
|17,75
|-0,34
|-22,01
|Park Elek.Madencilik
|5,48
|0,55
|2,05
|Parsan
|31,68
|-1,19
|30,37
|Pegasus
|82,35
|0,61
|10,39
|Peker GMYO
|1,28
|0,00
|-50,96
|Penguen Gıda
|3,41
|1,19
|-32,48
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,68
|-0,94
|Pera GMYO
|1,47
|-2,00
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|25,06
|0,00
|36,72
|Petkim
|6,35
|0,47
|27,51
|Petrokent Turizm
|2.302,00
|0,09
|153,97
|Pınar Et ve Un
|20,48
|0,29
|-6,41
|Pınar Su
|7,63
|1,06
|2,69
|Pınar Süt
|19,26
|0,78
|-14,59
|Plastikkart
|14,65
|2,09
|1,38
|Polisan Holding
|3,11
|0,00
|-19,11
|Politeknik Metal
|312,90
|-0,22
|-22,88
|Prizma Press Matbaacılık
|5,26
|1,15
|-4,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,70
|0,98
|-18,04
|QNB Finansbank
|48,00
|0,59
|-31,77
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,52
|-0,33
|Ral Yatırım Holding
|3,66
|-2,40
|-17,57
|Ray Sigorta
|11,62
|0,26
|-24,79
|Reysaş GMYO
|4,09
|0,00
|-24,95
|Reysaş Lojistik
|3,69
|-0,81
|-28,68
|Rhea Girişim
|2,41
|-0,41
|-35,22
|Rodrigo Tekstil
|17,92
|-2,40
|30,71
|Royal Halı
|3,61
|0,00
|4,94
|RTA Laboratuvarları
|21,32
|-1,02
|-29,59
|Sabancı Holding
|8,55
|2,03
|-22,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,47
|-0,35
|-22,15
|Sanel Mühendislik
|3,78
|-0,79
|10,53
|Sanifoam Sünger
|15,10
|-3,27
|11,03
|Sanko Pazarlama
|11,01
|-0,54
|17,25
|Saray Matbaacılık
|4,34
|0,46
|-50,51
|Sarkuysan
|15,85
|2,66
|82,24
|Sasa Polyester
|34,22
|2,58
|128,37
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,54
|-5,29
|270,62
|Sekuro Plastik
|23,54
|-5,00
|68,62
|Selçuk Ecza Deposu
|9,61
|0,63
|-28,45
|Selçuk Gıda
|3,99
|5,28
|-19,88
|Senkron Güvenlik
|31,98
|1,85
|21,78
|Serve Film Prodüksiyon
|15,90
|-0,62
|-0,62
|Servet GMYO
|82,10
|-1,62
|4,72
|Seyitler Kimya
|22,94
|1,50
|-8,57
|Silverline Endüstri
|5,96
|-0,50
|-30,70
|Sinpaş GMYO
|3,50
|-1,96
|-16,27
|Smartiks Yazılım
|6,03
|-0,33
|-31,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,58
|-0,97
|0,93
|Söktaş
|4,62
|-2,94
|-9,23
|Sönmez Filament
|38,64
|9,96
|-44,96
|Sönmez Pamuklu
|18,93
|-0,37
|-21,13
|Sumaş Suni Tahta
|63,50
|-0,63
|23,90
|Şeker Fin. Kir.
|6,98
|-0,99
|9,06
|Şekerbank
|1,17
|0,00
|-22,52
|Şişe Cam
|8,07
|0,00
|10,40
|Şok Marketler Ticaret
|11,98
|0,76
|-5,07
|T. Halk Bankası
|4,40
|-0,23
|-20,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,40
|0,09
|-27,88
|T.S.K.B.
|1,37
|-0,72
|-21,56
|T.Tuborg
|18,10
|-6,22
|0,17
|Taç Tarım Ürünleri
|24,70
|2,92
|134,57
|Tat Gıda
|9,49
|0,53
|-17,92
|TAV Havalimanları
|23,74
|0,59
|11,46
|Taze Kuru Gıda
|239,90
|-0,04
|10,91
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-0,55
|-10,89
|Tekfen Holding
|16,17
|1,00
|-1,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,41
|0,60
|-2,89
|Temapol Polimer Plastik
|15,90
|1,15
|38,26
|TGS Dış Ticaret
|14,36
|-3,36
|12,98
|Tofaş Oto. Fab.
|28,74
|0,21
|-7,02
|Torunlar GMYO
|3,50
|-0,57
|-10,26
|Trabzon Liman
|31,18
|-0,89
|-2,93
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|4,08
|4,51
|Trend GMYO
|6,53
|-0,31
|-48,05
|TSKB GMYO
|4,10
|0,99
|-28,70
|Tuğçelik
|8,71
|0,46
|7,80
|Tukaş
|7,19
|0,84
|-25,80
|Turcas Petrol
|4,16
|-0,48
|-14,23
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,20
|1,29
|Turkcell
|15,60
|0,06
|-0,60
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,16
|0,70
|43,28
|Tüpraş
|103,00
|2,79
|-4,63
|Türk Hava Yolları
|13,58
|0,00
|5,19
|Türk İlaç Serum
|37,20
|-0,85
|Türk Prysmian Kablo
|11,79
|-1,26
|-2,56
|Türk Telekom
|6,89
|-0,14
|-17,14
|Türk Traktör
|195,40
|-1,06
|14,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|154,20
|0,19
|36,58
|Türkiye Sigorta
|5,75
|1,23
|-6,93
|Ufuk Yatırım
|16,05
|-0,62
|19,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,84
|-1,02
|14,15
|Ulusoy Elektrik
|59,15
|0,00
|15,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,50
|2,04
|8,09
|Umpaş Holding
|1,54
|2,67
|-41,00
|Uşak Seramik
|2,84
|-0,35
|21,37
|Utopya Turizm
|29,00
|0,00
|-25,26
|Uzertaş Boya
|44,00
|-4,93
|-22,26
|Ülker Bisküvi
|23,40
|0,00
|1,12
|Vakıf Fin. Kir.
|10,94
|0,74
|156,81
|Vakıf GMYO
|2,44
|0,41
|-26,74
|Vakıf Yat. Ort.
|6,35
|1,44
|-13,72
|Vakıflar Bankası
|3,50
|-0,57
|-25,69
|Vakko Tekstil
|11,38
|-1,56
|81,60
|Vanet Gıda
|5,96
|3,65
|-22,90
|Verusa Holding
|60,30
|-0,82
|33,70
|Verusaturk Girisim
|26,58
|-0,67
|103,21
|Vestel
|32,40
|2,27
|53,85
|Vestel Beyaz Eşya
|52,70
|2,73
|28,91
|Viking Kağıt
|6,21
|0,00
|-31,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,44
|0,16
|44,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|-0,91
|-27,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|79,05
|-2,77
|9,21
|Yataş
|17,61
|-0,96
|21,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,09
|-0,64
|-29,77
|Yeni Gimat GMYO
|13,93
|-1,21
|20,17
|Yeşil GMYO
|1,20
|0,84
|-13,04
|Yeşil Yapı
|1,44
|0,70
|-21,74
|Yeşil Yatırım Holding
|82,65
|0,00
|-13,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.399,90
|-0,63
|-1,28
|Yonga Mobilya
|24,80
|1,64
|-16,75
|Yükselen Çelik
|5,70
|1,42
|8,95
|Yünsa
|13,24
|1,15
|-4,69
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,20
|0,92
|-20,58
(Son)
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