Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.250,10
|0,27
|-8,02
|İş Bankası (C)
|5,11
|-0,78
|-24,77
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|-0,01
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,26
|-1,51
|-15,54
|İş Girişim
|16,06
|0,06
|-15,25
|İş GMYO
|1,95
|-0,51
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|17,45
|-1,19
|5,14
|İş Yat. Ort.
|3,04
|-1,30
|-9,61
|İşbir Holding
|8.700,00
|-0,16
|217,80
|Işık Plastik
|33,26
|-2,52
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,04
|-0,95
|-8,77
|İttifak Holding
|1,82
|1,68
|-18,39
|İz Hayvancılık Tarım
|20,86
|3,68
|15,89
|İzmir Demir Çelik
|2,26
|-2,16
|-31,71
|İzmir Fırça
|8,48
|5,21
|52,52
|Jantsa Jant Sanayi
|83,30
|-5,34
|100,97
|Kafein Yazılım
|27,36
|-3,39
|28,21
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,60
|-1,02
|Kaplamin
|22,34
|0,09
|-33,91
|Kardemir (A)
|7,53
|0,00
|26,55
|Kardemir (B)
|7,47
|0,27
|41,75
|Kardemir (D)
|8,03
|0,00
|38,93
|Karel Elektronik
|33,06
|-0,48
|43,37
|Karsan Otomotiv
|4,72
|-2,48
|45,23
|Karsu Tekstil
|10,01
|0,00
|17,08
|Kartonsan
|61,20
|-1,13
|-35,36
|Katmerciler Ekipman
|3,68
|-1,60
|19,48
|Kent Gıda
|300,00
|-1,48
|-15,64
|Kerevitaş Gıda
|4,96
|0,40
|-24,62
|Kervan Gıda
|16,67
|2,02
|26,10
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|1,52
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,97
|-0,51
|-21,51
|Klimasan Klima
|24,48
|-1,77
|44,25
|Koç Holding
|18,96
|-0,99
|-7,30
|Konfrut Gıda
|15,95
|1,59
|-5,62
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,05
|-0,64
|195,82
|Konya Çimento
|922,00
|1,50
|-18,41
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,14
|-1,23
|55,24
|Koza Altın
|128,70
|0,23
|33,09
|Koza Madencilik
|17,74
|2,37
|14,53
|Körfez GMYO
|5,11
|-0,20
|-11,90
|Kristal Kola
|2,27
|-1,73
|-42,09
|Kron Telekomünikasyon
|52,65
|-2,50
|42,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|340,00
|6,05
|116,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,39
|0,42
|3,91
|Kütahya Porselen
|61,10
|-9,95
|21,11
|Lider Faktoring
|2,88
|-0,69
|-15,54
|Link Bilgisayar
|36,00
|-1,37
|12,94
|Logo Yazılım
|153,30
|0,13
|23,07
|Lokman Hekim Sağlık
|17,60
|3,41
|63,69
|Lüks Kadife
|62,80
|2,70
|117,30
|Makina Takım
|3,18
|-0,31
|-6,74
|Marka Yatırım Holding
|5,23
|-0,95
|-18,66
|Marmaris Altınyunus
|218,10
|-0,86
|96,31
|Marshall
|319,70
|-1,72
|4,24
|Martı GMYO
|1,54
|-0,65
|-44,00
|Martı Otel
|2,25
|-0,44
|5,63
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,70
|0,21
|Mavi Giyim
|50,85
|-1,83
|-2,59
|Mazhar Zorlu Holding
|28,50
|-3,59
|-9,47
|Mega Polietilen
|7,67
|-1,41
|0,13
|Menderes Tekstil
|2,48
|-3,13
|-19,74
|Merit Turizm
|260,00
|1,92
|210,63
|Merko Gıda
|6,83
|9,98
|-20,95
|Metemtur Yatırım
|35,78
|2,23
|61,90
|Metro Holding
|1,90
|-1,04
|-8,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|0,78
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,01
|-0,50
|-13,73
|Migros Ticaret
|36,40
|-1,41
|-14,95
|Milpa
|4,20
|-0,94
|-8,70
|Mistral GMYO
|5,10
|1,19
|8,28
|MLP Sağlık
|24,74
|-0,80
|24,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,99
|3,56
|51,96
|Mondi Tire Kutsan
|7,38
|3,36
|-2,89
|Naturel Enerji
|35,14
|-0,28
|-1,04
|Naturelgaz
|9,82
|1,55
|Net Holding
|5,60
|0,18
|63,27
|Netaş Telekom.
|23,60
|2,43
|-15,95
|Niğbaş Niğde Beton
|13,64
|0,81
|-73,77
|Nuh Çimento
|52,10
|-0,76
|8,48
|Nurol GMYO
|13,92
|3,19
|90,95
|Odaş Elektrik
|2,43
|-1,22
|-37,69
|Olmuksan-IP
|7,36
|0,00
|-37,89
|Orge Enerji Elektrik
|10,41
|0,00
|41,06
|Orma Orman Mahsulleri
|35,00
|3,86
|137,77
|Osmanlı Menkul
|25,98
|-2,84
|-16,03
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,45
|-2,39
|-11,03
|Otokar
|310,40
|0,13
|2,01
|Oyak Çimento
|7,41
|0,00
|-15,60
|Oyak Yat. Ort.
|7,86
|-1,87
|13,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,21
|-1,86
|-10,62
|Özak GMYO
|4,41
|-0,23
|-13,53
|Özbal Çelik Boru
|7,69
|-2,29
|17,40
|Özderici GMYO
|1,83
|-2,14
|-17,57
|Özerden Plastik
|8,75
|1,04
|-2,78
|Pamukova Elektrik
|26,72
|-2,48
|25,33
|Panora GMYO
|6,36
|1,11
|4,13
|Papilon Savunma
|17,49
|-1,24
|-23,15
|Park Elek.Madencilik
|5,24
|-2,06
|-2,42
|Parsan
|31,02
|-1,77
|27,65
|Pegasus
|81,55
|-0,12
|9,32
|Peker GMYO
|1,26
|-0,79
|-51,72
|Penguen Gıda
|3,53
|2,92
|-30,10
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,68
|-0,88
|Pera GMYO
|1,46
|-0,68
|-16,65
|Pergamon Dış Ticaret
|26,38
|5,27
|43,93
|Petkim
|6,40
|-0,93
|28,51
|Petrokent Turizm
|2.302,50
|0,10
|154,03
|Pınar Et ve Un
|20,62
|0,39
|-5,77
|Pınar Su
|7,63
|1,19
|2,69
|Pınar Süt
|19,26
|-0,41
|-14,59
|Plastikkart
|14,53
|0,90
|0,55
|Polisan Holding
|3,07
|-0,65
|-20,15
|Politeknik Metal
|307,00
|-0,97
|-24,33
|Prizma Press Matbaacılık
|5,21
|-1,70
|-4,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,00
|0,00
|-20,19
|QNB Finansbank
|47,50
|-0,96
|-32,48
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,50
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|3,57
|-0,83
|-19,59
|Ray Sigorta
|11,35
|-1,39
|-26,54
|Reysaş GMYO
|4,04
|-1,22
|-25,87
|Reysaş Lojistik
|3,60
|-1,10
|-30,42
|Rhea Girişim
|2,35
|-2,08
|-36,83
|Rodrigo Tekstil
|17,96
|-0,94
|31,00
|Royal Halı
|3,60
|-1,10
|4,65
|RTA Laboratuvarları
|24,02
|4,71
|-20,67
|Sabancı Holding
|8,49
|-0,47
|-23,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,34
|-1,30
|-23,35
|Sanel Mühendislik
|3,78
|-0,79
|10,53
|Sanifoam Sünger
|16,71
|9,93
|22,87
|Sanko Pazarlama
|10,80
|-2,17
|15,02
|Saray Matbaacılık
|4,55
|3,64
|-48,12
|Sarkuysan
|15,30
|-1,92
|75,91
|Sasa Polyester
|33,38
|-1,65
|122,76
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,88
|-6,36
|239,37
|Sekuro Plastik
|23,34
|-0,09
|67,19
|Selçuk Ecza Deposu
|9,47
|-0,63
|-29,50
|Selçuk Gıda
|3,97
|-2,93
|-20,28
|Senkron Güvenlik
|29,92
|-3,48
|13,94
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,69
|0,00
|Servet GMYO
|78,40
|-2,06
|0,00
|Seyitler Kimya
|24,94
|9,96
|-0,60
|Silverline Endüstri
|5,79
|-0,52
|-32,67
|Sinpaş GMYO
|3,43
|-2,28
|-17,94
|Smartiks Yazılım
|6,05
|-1,63
|-31,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,68
|0,38
|1,31
|Söktaş
|4,78
|3,46
|-6,09
|Sönmez Filament
|42,10
|8,95
|-40,03
|Sönmez Pamuklu
|18,40
|-1,81
|-23,33
|Sumaş Suni Tahta
|60,00
|-3,07
|17,07
|Şeker Fin. Kir.
|7,01
|0,00
|9,53
|Şekerbank
|1,16
|-0,85
|-23,18
|Şişe Cam
|8,02
|0,12
|9,71
|Şok Marketler Ticaret
|11,81
|-0,59
|-6,42
|T. Halk Bankası
|4,41
|0,46
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,58
|-3,66
|-30,52
|T.S.K.B.
|1,39
|1,46
|-20,41
|T.Tuborg
|19,11
|-1,49
|5,76
|Taç Tarım Ürünleri
|24,26
|-2,88
|130,39
|Tat Gıda
|9,41
|-1,26
|-18,61
|TAV Havalimanları
|23,62
|0,00
|10,89
|Taze Kuru Gıda
|243,90
|-0,85
|12,76
|Tek-Art Turizm
|1,81
|0,56
|-10,40
|Tekfen Holding
|15,92
|-1,00
|-2,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,18
|-1,33
|-5,54
|Temapol Polimer Plastik
|15,70
|-1,69
|36,52
|TGS Dış Ticaret
|14,59
|2,67
|14,79
|Tofaş Oto. Fab.
|28,36
|-1,32
|-8,25
|Torunlar GMYO
|3,46
|-0,57
|-11,28
|Trabzon Liman
|32,86
|6,21
|2,30
|Trabzonspor Sportif
|2,47
|1,23
|1,23
|Trend GMYO
|7,09
|8,74
|-43,60
|TSKB GMYO
|4,08
|0,25
|-29,04
|Tuğçelik
|8,38
|-3,12
|3,71
|Tukaş
|7,41
|-3,39
|-23,53
|Turcas Petrol
|4,12
|-0,48
|-15,05
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,08
|-0,30
|Turkcell
|15,63
|0,26
|-0,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,06
|-0,40
|42,57
|Tüpraş
|102,10
|-0,78
|-5,46
|Türk Hava Yolları
|13,52
|0,22
|4,73
|Türk İlaç Serum
|42,90
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|12,18
|3,19
|0,97
|Türk Telekom
|6,83
|-0,44
|-17,86
|Türk Traktör
|193,10
|-1,28
|13,34
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,80
|-2,41
|29,14
|Türkiye Sigorta
|5,62
|-0,53
|-9,03
|Ufuk Yatırım
|15,93
|-0,19
|18,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,03
|3,93
|18,63
|Ulusoy Elektrik
|58,55
|-0,09
|14,02
|Ulusoy Un Sanayi
|5,82
|1,22
|14,38
|Umpaş Holding
|1,50
|-1,96
|-42,53
|Uşak Seramik
|2,74
|-2,14
|17,09
|Utopya Turizm
|29,50
|-1,67
|-23,97
|Uzertaş Boya
|44,98
|-2,09
|-20,53
|Ülker Bisküvi
|22,96
|-1,03
|-0,78
|Vakıf Fin. Kir.
|12,27
|2,76
|188,03
|Vakıf GMYO
|2,42
|-0,41
|-27,34
|Vakıf Yat. Ort.
|6,25
|-1,73
|-15,08
|Vakıflar Bankası
|3,54
|0,28
|-24,84
|Vakko Tekstil
|11,72
|2,72
|87,03
|Vanet Gıda
|6,00
|1,69
|-22,38
|Verusa Holding
|60,30
|0,42
|33,70
|Verusaturk Girisim
|26,16
|-1,28
|100,00
|Vestel
|33,34
|2,96
|58,31
|Vestel Beyaz Eşya
|53,10
|1,34
|29,89
|Viking Kağıt
|6,28
|-1,88
|-30,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,25
|-1,26
|40,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,00
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|78,90
|-0,13
|9,00
|Yataş
|17,32
|-1,48
|19,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,01
|-0,99
|-31,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,90
|0,00
|19,91
|Yeşil GMYO
|1,18
|-0,84
|-14,49
|Yeşil Yapı
|1,43
|-0,69
|-22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|82,20
|-0,24
|-13,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.600,00
|1,47
|0,00
|Yonga Mobilya
|24,28
|-1,94
|-18,49
|Yükselen Çelik
|5,54
|-1,60
|5,89
|Yünsa
|13,20
|0,38
|-4,98
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,11
|-2,31
|-23,83
(Son)
Kaynak: AA
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