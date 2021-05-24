Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

24.05.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,70

22,96
İş Bankası (B)37.250,100,27-8,02
İş Bankası (C)5,11-0,78-24,77
İş Bankası (Kur.)395.999,90-0,014,21
İş Fin.Kir.3,26-1,51-15,54
İş Girişim16,060,06-15,25
İş GMYO1,95-0,51-23,23
İş Y. Men. Değ.17,45-1,195,14
İş Yat. Ort.3,04-1,30-9,61
İşbir Holding8.700,00-0,16217,80
Işık Plastik33,26-2,52

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,04-0,95-8,77
İttifak Holding1,821,68-18,39
İz Hayvancılık Tarım20,863,6815,89
İzmir Demir Çelik2,26-2,16-31,71
İzmir Fırça8,485,2152,52
Jantsa Jant Sanayi83,30-5,34100,97
Kafein Yazılım27,36-3,3928,21
Kalekim Kimyevi Maddeler14,60-1,02

Kaplamin22,340,09-33,91
Kardemir (A)7,530,0026,55
Kardemir (B)7,470,2741,75
Kardemir (D)8,030,0038,93
Karel Elektronik33,06-0,4843,37
Karsan Otomotiv4,72-2,4845,23
Karsu Tekstil10,010,0017,08
Kartonsan61,20-1,13-35,36
Katmerciler Ekipman3,68-1,6019,48
Kent Gıda300,00-1,48-15,64
Kerevitaş Gıda4,960,40-24,62
Kervan Gıda16,672,0226,10
Kervansaray Yat. Holding0,671,52-46,83
Kiler GMYO1,97-0,51-21,51
Klimasan Klima24,48-1,7744,25
Koç Holding18,96-0,99-7,30
Konfrut Gıda15,951,59-5,62
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,05-0,64195,82
Konya Çimento922,001,50-18,41
Kordsa Teknik Tekstil24,14-1,2355,24
Koza Altın128,700,2333,09
Koza Madencilik17,742,3714,53
Körfez GMYO5,11-0,20-11,90
Kristal Kola2,27-1,73-42,09
Kron Telekomünikasyon52,65-2,5042,92
Kuştur Kuşadası Turizm340,006,05116,15
Kuyumcukent Gayrimenkul2,390,423,91
Kütahya Porselen61,10-9,9521,11
Lider Faktoring2,88-0,69-15,54
Link Bilgisayar36,00-1,3712,94
Logo Yazılım153,300,1323,07
Lokman Hekim Sağlık17,603,4163,69
Lüks Kadife62,802,70117,30
Makina Takım3,18-0,31-6,74
Marka Yatırım Holding5,23-0,95-18,66
Marmaris Altınyunus218,10-0,8696,31
Marshall319,70-1,724,24
Martı GMYO1,54-0,65-44,00
Martı Otel2,25-0,445,63
Matriks Bilgi Dağıtım37,700,21

Mavi Giyim50,85-1,83-2,59
Mazhar Zorlu Holding28,50-3,59-9,47
Mega Polietilen7,67-1,410,13
Menderes Tekstil2,48-3,13-19,74
Merit Turizm260,001,92210,63
Merko Gıda6,839,98-20,95
Metemtur Yatırım35,782,2361,90
Metro Holding1,90-1,04-8,65
Metro Petrol ve Tesisleri2,600,78-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,01-0,50-13,73
Migros Ticaret36,40-1,41-14,95
Milpa4,20-0,94-8,70
Mistral GMYO5,101,198,28
MLP Sağlık24,74-0,8024,51
MMC San. ve Tic. Yat.6,993,5651,96
Mondi Tire Kutsan7,383,36-2,89
Naturel Enerji35,14-0,28-1,04
Naturelgaz9,821,55

Net Holding5,600,1863,27
Netaş Telekom.23,602,43-15,95
Niğbaş Niğde Beton13,640,81-73,77
Nuh Çimento52,10-0,768,48
Nurol GMYO13,923,1990,95
Odaş Elektrik2,43-1,22-37,69
Olmuksan-IP7,360,00-37,89
Orge Enerji Elektrik10,410,0041,06
Orma Orman Mahsulleri35,003,86137,77
Osmanlı Menkul25,98-2,84-16,03
Ostim Endüstriyel Yat2,45-2,39-11,03
Otokar310,400,132,01
Oyak Çimento7,410,00-15,60
Oyak Yat. Ort.7,86-1,8713,09
Oylum Sınai Yatırımlar4,21-1,86-10,62
Özak GMYO4,41-0,23-13,53
Özbal Çelik Boru7,69-2,2917,40
Özderici GMYO1,83-2,14-17,57
Özerden Plastik8,751,04-2,78
Pamukova Elektrik26,72-2,4825,33
Panora GMYO6,361,114,13
Papilon Savunma17,49-1,24-23,15
Park Elek.Madencilik5,24-2,06-2,42
Parsan31,02-1,7727,65
Pegasus81,55-0,129,32
Peker GMYO1,26-0,79-51,72
Penguen Gıda3,532,92-30,10
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,68-0,88

Pera GMYO1,46-0,68-16,65
Pergamon Dış Ticaret26,385,2743,93
Petkim6,40-0,9328,51
Petrokent Turizm2.302,500,10154,03
Pınar Et ve Un20,620,39-5,77
Pınar Su7,631,192,69
Pınar Süt19,26-0,41-14,59
Plastikkart14,530,900,55
Polisan Holding3,07-0,65-20,15
Politeknik Metal307,00-0,97-24,33
Prizma Press Matbaacılık5,21-1,70-4,93
QNB Finans Fin. Kir.100,000,00-20,19
QNB Finansbank47,50-0,96-32,48
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,500,00

Ral Yatırım Holding3,57-0,83-19,59
Ray Sigorta11,35-1,39-26,54
Reysaş GMYO4,04-1,22-25,87
Reysaş Lojistik3,60-1,10-30,42
Rhea Girişim2,35-2,08-36,83
Rodrigo Tekstil17,96-0,9431,00
Royal Halı3,60-1,104,65
RTA Laboratuvarları24,024,71-20,67
Sabancı Holding8,49-0,47-23,00
Safkar Ege Soğutmacılık8,34-1,30-23,35
Sanel Mühendislik3,78-0,7910,53
Sanifoam Sünger16,719,9322,87
Sanko Pazarlama10,80-2,1715,02
Saray Matbaacılık4,553,64-48,12
Sarkuysan15,30-1,9275,91
Sasa Polyester33,38-1,65122,76
Say Yenilenebilir Enerji28,88-6,36239,37
Sekuro Plastik23,34-0,0967,19
Selçuk Ecza Deposu9,47-0,63-29,50
Selçuk Gıda3,97-2,93-20,28
Senkron Güvenlik29,92-3,4813,94
Serve Film Prodüksiyon16,000,690,00
Servet GMYO78,40-2,060,00
Seyitler Kimya24,949,96-0,60
Silverline Endüstri5,79-0,52-32,67
Sinpaş GMYO3,43-2,28-17,94
Smartiks Yazılım6,05-1,63-31,72
Sodaş Sodyum Sanayii26,680,381,31
Söktaş4,783,46-6,09
Sönmez Filament42,108,95-40,03
Sönmez Pamuklu18,40-1,81-23,33
Sumaş Suni Tahta60,00-3,0717,07
Şeker Fin. Kir.7,010,009,53
Şekerbank1,16-0,85-23,18
Şişe Cam8,020,129,71
Şok Marketler Ticaret11,81-0,59-6,42
T. Halk Bankası4,410,46-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,58-3,66-30,52
T.S.K.B.1,391,46-20,41
T.Tuborg19,11-1,495,76
Taç Tarım Ürünleri24,26-2,88130,39
Tat Gıda9,41-1,26-18,61
TAV Havalimanları23,620,0010,89
Taze Kuru Gıda243,90-0,8512,76
Tek-Art Turizm1,810,56-10,40
Tekfen Holding15,92-1,00-2,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,18-1,33-5,54
Temapol Polimer Plastik15,70-1,6936,52
TGS Dış Ticaret14,592,6714,79
Tofaş Oto. Fab.28,36-1,32-8,25
Torunlar GMYO3,46-0,57-11,28
Trabzon Liman32,866,212,30
Trabzonspor Sportif2,471,231,23
Trend GMYO7,098,74-43,60
TSKB GMYO4,080,25-29,04
Tuğçelik8,38-3,123,71
Tukaş7,41-3,39-23,53
Turcas Petrol4,12-0,48-15,05
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,08-0,30

Turkcell15,630,26-0,41
Tümosan Motor ve Traktör20,06-0,4042,57
Tüpraş102,10-0,78-5,46
Türk Hava Yolları13,520,224,73
Türk İlaç Serum42,9010,00

Türk Prysmian Kablo12,183,190,97
Türk Telekom6,83-0,44-17,86
Türk Traktör193,10-1,2813,34
Türker Proje Gayrimenkul145,80-2,4129,14
Türkiye Sigorta5,62-0,53-9,03
Ufuk Yatırım15,93-0,1918,88
Ulaşlar Turizm Yat.5,033,9318,63
Ulusoy Elektrik58,55-0,0914,02
Ulusoy Un Sanayi5,821,2214,38
Umpaş Holding1,50-1,96-42,53
Uşak Seramik2,74-2,1417,09
Utopya Turizm29,50-1,67-23,97
Uzertaş Boya44,98-2,09-20,53
Ülker Bisküvi22,96-1,03-0,78
Vakıf Fin. Kir.12,272,76188,03
Vakıf GMYO2,42-0,41-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,25-1,73-15,08
Vakıflar Bankası3,540,28-24,84
Vakko Tekstil11,722,7287,03
Vanet Gıda6,001,69-22,38
Verusa Holding60,300,4233,70
Verusaturk Girisim26,16-1,28100,00
Vestel33,342,9658,31
Vestel Beyaz Eşya53,101,3429,89
Viking Kağıt6,28-1,88-30,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,25-1,2640,45
Yapı ve Kredi Bank.2,160,00-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.78,90-0,139,00
Yataş17,32-1,4819,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,01-0,99-31,59
Yeni Gimat GMYO13,900,0019,91
Yeşil GMYO1,18-0,84-14,49
Yeşil Yapı1,43-0,69-22,28
Yeşil Yatırım Holding82,20-0,24-13,79
Yibitaş İnşaat Malzeme15.600,001,470,00
Yonga Mobilya24,28-1,94-18,49
Yükselen Çelik5,54-1,605,89
Yünsa13,200,38-4,98
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,11-2,31-23,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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