Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.239,90
|-0,05
|-8,05
|İş Bankası (C)
|5,17
|0,58
|-23,89
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,27
|0,00
|-15,28
|İş Girişim
|16,25
|-1,87
|-14,25
|İş GMYO
|1,97
|1,03
|-22,44
|İş Y. Men. Değ.
|17,75
|-0,45
|6,94
|İş Yat. Ort.
|3,08
|1,32
|-8,42
|İşbir Holding
|7.799,40
|-3,68
|184,90
|Işık Plastik
|33,10
|0,36
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|-0,98
|-11,40
|İttifak Holding
|1,78
|-1,11
|-20,18
|İz Hayvancılık Tarım
|20,24
|-0,98
|12,44
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|-0,45
|-32,62
|İzmir Fırça
|8,06
|-2,89
|44,96
|Jantsa Jant Sanayi
|89,00
|-1,11
|114,73
|Kafein Yazılım
|26,86
|-1,25
|25,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,38
|-1,37
|Kaplamin
|21,70
|-0,82
|-35,80
|Kardemir (A)
|7,51
|-1,05
|26,22
|Kardemir (B)
|7,43
|-0,67
|40,99
|Kardemir (D)
|8,02
|-0,12
|38,75
|Karel Elektronik
|33,88
|2,48
|46,92
|Karsan Otomotiv
|4,96
|-1,59
|52,62
|Karsu Tekstil
|9,61
|-0,93
|12,40
|Kartonsan
|61,80
|1,15
|-34,72
|Katmerciler Ekipman
|3,61
|-1,37
|17,21
|Kent Gıda
|290,00
|0,00
|-18,45
|Kerevitaş Gıda
|4,93
|-0,20
|-25,08
|Kervan Gıda
|16,55
|-0,78
|25,19
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,96
|0,00
|-21,91
|Klimasan Klima
|23,82
|-0,42
|40,37
|Koç Holding
|19,11
|0,79
|-6,56
|Konfrut Gıda
|16,00
|-1,60
|-5,33
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,05
|-0,92
|195,82
|Konya Çimento
|910,10
|0,25
|-19,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,22
|0,92
|55,76
|Koza Altın
|128,90
|0,55
|33,30
|Koza Madencilik
|17,31
|-1,09
|11,75
|Körfez GMYO
|5,13
|-0,39
|-11,55
|Kristal Kola
|2,24
|-0,44
|-42,86
|Kron Telekomünikasyon
|52,30
|-1,13
|41,97
|Kuştur Kuşadası Turizm
|329,00
|-2,69
|109,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,45
|-0,81
|6,52
|Kütahya Porselen
|55,00
|-9,98
|9,02
|Lider Faktoring
|2,90
|1,05
|-14,96
|Link Bilgisayar
|36,24
|0,17
|13,69
|Logo Yazılım
|156,00
|3,52
|25,24
|Lokman Hekim Sağlık
|17,50
|-1,13
|62,76
|Lüks Kadife
|59,00
|-3,36
|104,15
|Makina Takım
|3,23
|1,57
|-5,28
|Marka Yatırım Holding
|5,62
|-2,94
|-12,60
|Marmaris Altınyunus
|212,50
|-1,80
|91,27
|Marshall
|318,30
|0,06
|3,78
|Martı GMYO
|1,59
|3,92
|-42,18
|Martı Otel
|2,25
|0,00
|5,63
|Matriks Bilgi Dağıtım
|37,10
|0,54
|Mavi Giyim
|51,60
|-0,39
|-1,15
|Mazhar Zorlu Holding
|28,54
|0,00
|-9,34
|Mega Polietilen
|7,38
|-5,38
|-3,66
|Menderes Tekstil
|2,37
|-3,66
|-23,30
|Merit Turizm
|228,20
|-6,86
|172,64
|Merko Gıda
|6,57
|-3,81
|-23,96
|Metemtur Yatırım
|37,48
|2,13
|69,59
|Metro Holding
|1,87
|1,08
|-10,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|-2,26
|-10,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,01
|0,00
|-13,73
|Migros Ticaret
|36,86
|1,43
|-13,88
|Milpa
|4,22
|-1,17
|-8,26
|Mistral GMYO
|4,99
|-1,77
|5,94
|MLP Sağlık
|24,88
|0,16
|25,21
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|5,63
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,63
|0,39
|0,39
|Naturel Enerji
|34,64
|-0,63
|-2,44
|Naturelgaz
|9,51
|-1,35
|Net Holding
|5,57
|0,00
|62,39
|Netaş Telekom.
|23,46
|0,60
|-16,45
|Niğbaş Niğde Beton
|13,46
|-0,15
|-74,12
|Nuh Çimento
|51,40
|-0,87
|7,02
|Nurol GMYO
|13,61
|-1,66
|86,69
|Odaş Elektrik
|2,44
|1,24
|-37,44
|Olmuksan-IP
|7,35
|0,14
|-37,97
|Orge Enerji Elektrik
|10,44
|-0,19
|41,46
|Orma Orman Mahsulleri
|32,50
|3,17
|120,79
|Osmanlı Menkul
|25,58
|-1,99
|-17,32
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,43
|0,41
|-11,76
|Otokar
|314,80
|0,74
|3,46
|Oyak Çimento
|7,38
|-0,14
|-15,95
|Oyak Yat. Ort.
|7,87
|-0,25
|13,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,11
|-1,67
|-12,74
|Özak GMYO
|4,34
|-0,91
|-14,90
|Özbal Çelik Boru
|7,56
|-2,20
|15,42
|Özderici GMYO
|1,77
|-1,12
|-20,27
|Özerden Plastik
|9,52
|9,93
|5,78
|Pamukova Elektrik
|27,34
|1,71
|28,24
|Panora GMYO
|6,25
|0,48
|2,33
|Papilon Savunma
|17,09
|-1,04
|-24,91
|Park Elek.Madencilik
|5,23
|0,19
|-2,61
|Parsan
|31,08
|0,26
|27,90
|Pegasus
|81,45
|0,06
|9,18
|Peker GMYO
|1,26
|0,80
|-51,72
|Penguen Gıda
|3,44
|-2,55
|-31,88
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,68
|-0,69
|Pera GMYO
|1,48
|0,68
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|25,84
|-2,49
|40,98
|Petkim
|6,41
|0,63
|28,71
|Petrokent Turizm
|2.313,00
|-0,25
|155,19
|Pınar Et ve Un
|20,42
|0,00
|-6,69
|Pınar Su
|7,60
|-0,78
|2,29
|Pınar Süt
|19,06
|-0,52
|-15,48
|Plastikkart
|14,95
|1,63
|3,46
|Polisan Holding
|3,04
|-0,33
|-20,93
|Politeknik Metal
|303,00
|0,00
|-25,32
|Prizma Press Matbaacılık
|5,14
|-1,15
|-6,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,65
|0,10
|-23,66
|QNB Finansbank
|43,00
|-6,20
|-38,88
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,00
|-0,91
|Ral Yatırım Holding
|3,63
|-0,82
|-18,24
|Ray Sigorta
|11,01
|-1,87
|-28,74
|Reysaş GMYO
|4,02
|-0,25
|-26,24
|Reysaş Lojistik
|3,54
|-1,12
|-31,58
|Rhea Girişim
|2,29
|-0,87
|-38,44
|Rodrigo Tekstil
|17,00
|-3,57
|24,00
|Royal Halı
|3,60
|-0,28
|4,65
|RTA Laboratuvarları
|23,36
|-0,93
|-22,85
|Sabancı Holding
|8,58
|0,94
|-22,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,12
|-0,85
|-25,37
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-1,60
|8,19
|Sanifoam Sünger
|16,18
|-3,11
|18,97
|Sanko Pazarlama
|10,86
|0,46
|15,65
|Saray Matbaacılık
|4,96
|2,90
|-43,44
|Sarkuysan
|15,54
|0,97
|78,67
|Sasa Polyester
|33,56
|0,96
|123,97
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,60
|5,71
|247,83
|Sekuro Plastik
|23,52
|0,09
|68,48
|Selçuk Ecza Deposu
|9,50
|-0,21
|-29,27
|Selçuk Gıda
|3,98
|-2,93
|-20,08
|Senkron Güvenlik
|29,90
|0,00
|13,86
|Serve Film Prodüksiyon
|15,01
|-3,16
|-6,19
|Servet GMYO
|73,70
|-4,90
|-5,99
|Seyitler Kimya
|24,28
|-2,65
|-3,23
|Silverline Endüstri
|5,65
|-0,88
|-34,30
|Sinpaş GMYO
|3,21
|-6,14
|-23,21
|Smartiks Yazılım
|6,05
|-0,17
|-31,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,40
|-0,75
|0,24
|Söktaş
|4,84
|1,47
|-4,91
|Sönmez Filament
|38,90
|-7,34
|-44,59
|Sönmez Pamuklu
|18,00
|-0,06
|-25,00
|Sumaş Suni Tahta
|62,65
|4,68
|22,24
|Şeker Fin. Kir.
|7,40
|2,07
|15,63
|Şekerbank
|1,16
|0,00
|-23,18
|Şişe Cam
|8,02
|-0,37
|9,71
|Şok Marketler Ticaret
|11,74
|-0,34
|-6,97
|T. Halk Bankası
|4,48
|1,36
|-19,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,52
|-2,54
|-30,71
|T.S.K.B.
|1,39
|-0,71
|-20,41
|T.Tuborg
|19,00
|0,00
|5,15
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|-0,74
|127,92
|Tat Gıda
|9,28
|-0,32
|-19,73
|TAV Havalimanları
|23,54
|-0,34
|10,52
|Taze Kuru Gıda
|232,10
|-3,29
|7,30
|Tek-Art Turizm
|1,82
|0,55
|-9,90
|Tekfen Holding
|15,81
|-0,50
|-3,60
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,06
|-0,49
|-6,93
|Temapol Polimer Plastik
|15,47
|-0,39
|34,52
|TGS Dış Ticaret
|14,10
|0,00
|10,94
|Tofaş Oto. Fab.
|28,90
|2,05
|-6,51
|Torunlar GMYO
|3,43
|-0,58
|-12,05
|Trabzon Liman
|35,00
|4,98
|8,97
|Trabzonspor Sportif
|2,67
|3,49
|9,43
|Trend GMYO
|6,95
|-3,07
|-44,71
|TSKB GMYO
|4,03
|0,25
|-29,91
|Tuğçelik
|9,24
|8,96
|14,36
|Tukaş
|7,24
|-1,50
|-25,28
|Turcas Petrol
|4,11
|0,49
|-15,26
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,94
|-0,90
|Turkcell
|15,63
|-0,82
|-0,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,18
|1,31
|43,43
|Tüpraş
|102,90
|-0,10
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|13,52
|0,37
|4,73
|Türk İlaç Serum
|47,18
|9,98
|Türk Prysmian Kablo
|12,47
|1,55
|3,38
|Türk Telekom
|6,87
|0,29
|-17,38
|Türk Traktör
|195,00
|0,78
|14,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|154,60
|1,98
|36,94
|Türkiye Sigorta
|5,66
|0,89
|-8,39
|Ufuk Yatırım
|15,26
|1,87
|13,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,87
|-0,81
|14,86
|Ulusoy Elektrik
|57,65
|-2,21
|12,27
|Ulusoy Un Sanayi
|5,61
|-1,75
|10,25
|Umpaş Holding
|1,50
|2,04
|-42,53
|Uşak Seramik
|2,84
|1,07
|21,37
|Utopya Turizm
|28,50
|-1,72
|-26,55
|Uzertaş Boya
|40,08
|-6,79
|-29,19
|Ülker Bisküvi
|22,04
|0,40
|-1,24
|Vakıf Fin. Kir.
|12,08
|-0,49
|183,57
|Vakıf GMYO
|2,43
|0,41
|-27,04
|Vakıf Yat. Ort.
|6,18
|-1,44
|-16,03
|Vakıflar Bankası
|3,61
|1,98
|-23,35
|Vakko Tekstil
|11,39
|-0,96
|81,76
|Vanet Gıda
|5,84
|-1,68
|-24,45
|Verusa Holding
|58,90
|-0,51
|30,60
|Verusaturk Girisim
|25,96
|-0,31
|98,47
|Vestel
|33,72
|1,08
|60,11
|Vestel Beyaz Eşya
|53,30
|1,52
|30,38
|Viking Kağıt
|6,22
|0,16
|-30,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,23
|0,48
|40,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|0,93
|-27,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|81,45
|5,51
|12,53
|Yataş
|17,78
|1,83
|23,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,99
|1,01
|-32,05
|Yeni Gimat GMYO
|13,80
|-0,65
|19,05
|Yeşil GMYO
|1,17
|0,86
|-15,22
|Yeşil Yapı
|1,41
|-0,70
|-23,37
|Yeşil Yatırım Holding
|81,30
|-0,67
|-14,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.999,90
|-3,85
|-3,85
|Yonga Mobilya
|24,60
|1,65
|-17,42
|Yükselen Çelik
|5,42
|-1,81
|3,60
|Yünsa
|13,35
|-0,89
|-3,90
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,11
|0,96
|-23,83
(Son)
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