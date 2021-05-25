Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

25.05.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,70

22,96
İş Bankası (B)37.239,90-0,05-8,05
İş Bankası (C)5,170,58-23,89
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,270,00-15,28
İş Girişim16,25-1,87-14,25
İş GMYO1,971,03-22,44
İş Y. Men. Değ.17,75-0,456,94
İş Yat. Ort.3,081,32-8,42
İşbir Holding7.799,40-3,68184,90
Işık Plastik33,100,36

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,01-0,98-11,40
İttifak Holding1,78-1,11-20,18
İz Hayvancılık Tarım20,24-0,9812,44
İzmir Demir Çelik2,23-0,45-32,62
İzmir Fırça8,06-2,8944,96
Jantsa Jant Sanayi89,00-1,11114,73
Kafein Yazılım26,86-1,2525,87
Kalekim Kimyevi Maddeler14,38-1,37

Kaplamin21,70-0,82-35,80
Kardemir (A)7,51-1,0526,22
Kardemir (B)7,43-0,6740,99
Kardemir (D)8,02-0,1238,75
Karel Elektronik33,882,4846,92
Karsan Otomotiv4,96-1,5952,62
Karsu Tekstil9,61-0,9312,40
Kartonsan61,801,15-34,72
Katmerciler Ekipman3,61-1,3717,21
Kent Gıda290,000,00-18,45
Kerevitaş Gıda4,93-0,20-25,08
Kervan Gıda16,55-0,7825,19
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO1,960,00-21,91
Klimasan Klima23,82-0,4240,37
Koç Holding19,110,79-6,56
Konfrut Gıda16,00-1,60-5,33
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,05-0,92195,82
Konya Çimento910,100,25-19,46
Kordsa Teknik Tekstil24,220,9255,76
Koza Altın128,900,5533,30
Koza Madencilik17,31-1,0911,75
Körfez GMYO5,13-0,39-11,55
Kristal Kola2,24-0,44-42,86
Kron Telekomünikasyon52,30-1,1341,97
Kuştur Kuşadası Turizm329,00-2,69109,15
Kuyumcukent Gayrimenkul2,45-0,816,52
Kütahya Porselen55,00-9,989,02
Lider Faktoring2,901,05-14,96
Link Bilgisayar36,240,1713,69
Logo Yazılım156,003,5225,24
Lokman Hekim Sağlık17,50-1,1362,76
Lüks Kadife59,00-3,36104,15
Makina Takım3,231,57-5,28
Marka Yatırım Holding5,62-2,94-12,60
Marmaris Altınyunus212,50-1,8091,27
Marshall318,300,063,78
Martı GMYO1,593,92-42,18
Martı Otel2,250,005,63
Matriks Bilgi Dağıtım37,100,54

Mavi Giyim51,60-0,39-1,15
Mazhar Zorlu Holding28,540,00-9,34
Mega Polietilen7,38-5,38-3,66
Menderes Tekstil2,37-3,66-23,30
Merit Turizm228,20-6,86172,64
Merko Gıda6,57-3,81-23,96
Metemtur Yatırım37,482,1369,59
Metro Holding1,871,08-10,10
Metro Petrol ve Tesisleri2,60-2,26-10,03
Metro Yatırım Ortaklığı2,010,00-13,73
Migros Ticaret36,861,43-13,88
Milpa4,22-1,17-8,26
Mistral GMYO4,99-1,775,94
MLP Sağlık24,880,1625,21
MMC San. ve Tic. Yat.7,505,6363,04
Mondi Tire Kutsan7,630,390,39
Naturel Enerji34,64-0,63-2,44
Naturelgaz9,51-1,35

Net Holding5,570,0062,39
Netaş Telekom.23,460,60-16,45
Niğbaş Niğde Beton13,46-0,15-74,12
Nuh Çimento51,40-0,877,02
Nurol GMYO13,61-1,6686,69
Odaş Elektrik2,441,24-37,44
Olmuksan-IP7,350,14-37,97
Orge Enerji Elektrik10,44-0,1941,46
Orma Orman Mahsulleri32,503,17120,79
Osmanlı Menkul25,58-1,99-17,32
Ostim Endüstriyel Yat2,430,41-11,76
Otokar314,800,743,46
Oyak Çimento7,38-0,14-15,95
Oyak Yat. Ort.7,87-0,2513,24
Oylum Sınai Yatırımlar4,11-1,67-12,74
Özak GMYO4,34-0,91-14,90
Özbal Çelik Boru7,56-2,2015,42
Özderici GMYO1,77-1,12-20,27
Özerden Plastik9,529,935,78
Pamukova Elektrik27,341,7128,24
Panora GMYO6,250,482,33
Papilon Savunma17,09-1,04-24,91
Park Elek.Madencilik5,230,19-2,61
Parsan31,080,2627,90
Pegasus81,450,069,18
Peker GMYO1,260,80-51,72
Penguen Gıda3,44-2,55-31,88
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,68-0,69

Pera GMYO1,480,68-15,51
Pergamon Dış Ticaret25,84-2,4940,98
Petkim6,410,6328,71
Petrokent Turizm2.313,00-0,25155,19
Pınar Et ve Un20,420,00-6,69
Pınar Su7,60-0,782,29
Pınar Süt19,06-0,52-15,48
Plastikkart14,951,633,46
Polisan Holding3,04-0,33-20,93
Politeknik Metal303,000,00-25,32
Prizma Press Matbaacılık5,14-1,15-6,20
QNB Finans Fin. Kir.95,650,10-23,66
QNB Finansbank43,00-6,20-38,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,00-0,91

Ral Yatırım Holding3,63-0,82-18,24
Ray Sigorta11,01-1,87-28,74
Reysaş GMYO4,02-0,25-26,24
Reysaş Lojistik3,54-1,12-31,58
Rhea Girişim2,29-0,87-38,44
Rodrigo Tekstil17,00-3,5724,00
Royal Halı3,60-0,284,65
RTA Laboratuvarları23,36-0,93-22,85
Sabancı Holding8,580,94-22,18
Safkar Ege Soğutmacılık8,12-0,85-25,37
Sanel Mühendislik3,70-1,608,19
Sanifoam Sünger16,18-3,1118,97
Sanko Pazarlama10,860,4615,65
Saray Matbaacılık4,962,90-43,44
Sarkuysan15,540,9778,67
Sasa Polyester33,560,96123,97
Say Yenilenebilir Enerji29,605,71247,83
Sekuro Plastik23,520,0968,48
Selçuk Ecza Deposu9,50-0,21-29,27
Selçuk Gıda3,98-2,93-20,08
Senkron Güvenlik29,900,0013,86
Serve Film Prodüksiyon15,01-3,16-6,19
Servet GMYO73,70-4,90-5,99
Seyitler Kimya24,28-2,65-3,23
Silverline Endüstri5,65-0,88-34,30
Sinpaş GMYO3,21-6,14-23,21
Smartiks Yazılım6,05-0,17-31,72
Sodaş Sodyum Sanayii26,40-0,750,24
Söktaş4,841,47-4,91
Sönmez Filament38,90-7,34-44,59
Sönmez Pamuklu18,00-0,06-25,00
Sumaş Suni Tahta62,654,6822,24
Şeker Fin. Kir.7,402,0715,63
Şekerbank1,160,00-23,18
Şişe Cam8,02-0,379,71
Şok Marketler Ticaret11,74-0,34-6,97
T. Halk Bankası4,481,36-19,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,52-2,54-30,71
T.S.K.B.1,39-0,71-20,41
T.Tuborg19,000,005,15
Taç Tarım Ürünleri24,00-0,74127,92
Tat Gıda9,28-0,32-19,73
TAV Havalimanları23,54-0,3410,52
Taze Kuru Gıda232,10-3,297,30
Tek-Art Turizm1,820,55-9,90
Tekfen Holding15,81-0,50-3,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,06-0,49-6,93
Temapol Polimer Plastik15,47-0,3934,52
TGS Dış Ticaret14,100,0010,94
Tofaş Oto. Fab.28,902,05-6,51
Torunlar GMYO3,43-0,58-12,05
Trabzon Liman35,004,988,97
Trabzonspor Sportif2,673,499,43
Trend GMYO6,95-3,07-44,71
TSKB GMYO4,030,25-29,91
Tuğçelik9,248,9614,36
Tukaş7,24-1,50-25,28
Turcas Petrol4,110,49-15,26
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,94-0,90

Turkcell15,63-0,82-0,41
Tümosan Motor ve Traktör20,181,3143,43
Tüpraş102,90-0,10-4,72
Türk Hava Yolları13,520,374,73
Türk İlaç Serum47,189,98

Türk Prysmian Kablo12,471,553,38
Türk Telekom6,870,29-17,38
Türk Traktör195,000,7814,46
Türker Proje Gayrimenkul154,601,9836,94
Türkiye Sigorta5,660,89-8,39
Ufuk Yatırım15,261,8713,88
Ulaşlar Turizm Yat.4,87-0,8114,86
Ulusoy Elektrik57,65-2,2112,27
Ulusoy Un Sanayi5,61-1,7510,25
Umpaş Holding1,502,04-42,53
Uşak Seramik2,841,0721,37
Utopya Turizm28,50-1,72-26,55
Uzertaş Boya40,08-6,79-29,19
Ülker Bisküvi22,040,40-1,24
Vakıf Fin. Kir.12,08-0,49183,57
Vakıf GMYO2,430,41-27,04
Vakıf Yat. Ort.6,18-1,44-16,03
Vakıflar Bankası3,611,98-23,35
Vakko Tekstil11,39-0,9681,76
Vanet Gıda5,84-1,68-24,45
Verusa Holding58,90-0,5130,60
Verusaturk Girisim25,96-0,3198,47
Vestel33,721,0860,11
Vestel Beyaz Eşya53,301,5230,38
Viking Kağıt6,220,16-30,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,230,4840,00
Yapı ve Kredi Bank.2,180,93-27,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.81,455,5112,53
Yataş17,781,8323,04
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,991,01-32,05
Yeni Gimat GMYO13,80-0,6519,05
Yeşil GMYO1,170,86-15,22
Yeşil Yapı1,41-0,70-23,37
Yeşil Yatırım Holding81,30-0,67-14,74
Yibitaş İnşaat Malzeme14.999,90-3,85-3,85
Yonga Mobilya24,601,65-17,42
Yükselen Çelik5,42-1,813,60
Yünsa13,35-0,89-3,90
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,110,96-23,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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