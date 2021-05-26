Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.151,00
|-2,03
|-10,74
|İş Bankası (C)
|5,08
|1,20
|-25,21
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,10
|0,65
|-19,69
|İş Girişim
|13,42
|-9,99
|-29,18
|İş GMYO
|1,86
|2,20
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|17,13
|0,76
|3,21
|İş Yat. Ort.
|2,93
|1,03
|-12,88
|İşbir Holding
|7.039,80
|-4,51
|157,15
|Işık Plastik
|30,38
|-2,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|0,00
|-14,91
|İttifak Holding
|1,70
|-1,16
|-23,77
|İz Hayvancılık Tarım
|19,92
|0,81
|10,67
|İzmir Demir Çelik
|2,19
|1,39
|-33,83
|İzmir Fırça
|8,01
|4,43
|44,06
|Jantsa Jant Sanayi
|86,65
|2,54
|109,06
|Kafein Yazılım
|25,14
|-0,32
|17,81
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,48
|-2,81
|Kaplamin
|20,48
|-0,78
|-39,41
|Kardemir (A)
|7,19
|1,70
|20,84
|Kardemir (B)
|7,15
|1,42
|35,67
|Kardemir (D)
|7,96
|2,84
|37,72
|Karel Elektronik
|32,42
|1,63
|40,59
|Karsan Otomotiv
|4,84
|1,89
|48,92
|Karsu Tekstil
|8,90
|-3,16
|4,09
|Kartonsan
|59,80
|0,50
|-36,84
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|0,00
|11,04
|Kent Gıda
|278,00
|0,00
|-21,82
|Kerevitaş Gıda
|4,66
|-0,21
|-29,18
|Kervan Gıda
|15,89
|-0,06
|20,20
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|3,28
|-50,00
|Kiler GMYO
|1,86
|0,54
|-25,90
|Klimasan Klima
|23,28
|1,75
|37,18
|Koç Holding
|18,58
|1,14
|-9,16
|Konfrut Gıda
|15,49
|-1,34
|-8,34
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,40
|-0,80
|188,85
|Konya Çimento
|849,00
|-0,13
|-24,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,10
|1,76
|48,55
|Koza Altın
|124,30
|1,47
|28,54
|Koza Madencilik
|16,55
|-1,02
|6,84
|Körfez GMYO
|4,90
|-1,41
|-15,52
|Kristal Kola
|2,09
|0,00
|-46,68
|Kron Telekomünikasyon
|49,02
|-3,88
|33,06
|Kuştur Kuşadası Turizm
|306,00
|0,00
|94,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|0,88
|0,00
|Kütahya Porselen
|49,50
|-10,00
|-1,88
|Lider Faktoring
|2,76
|1,10
|-19,06
|Link Bilgisayar
|33,90
|-0,29
|6,35
|Logo Yazılım
|149,10
|0,74
|19,70
|Lokman Hekim Sağlık
|16,67
|-1,36
|55,04
|Lüks Kadife
|56,30
|-2,26
|94,81
|Makina Takım
|3,05
|0,66
|-10,56
|Marka Yatırım Holding
|5,31
|0,57
|-17,42
|Marmaris Altınyunus
|205,80
|2,44
|85,24
|Marshall
|308,00
|1,65
|0,42
|Martı GMYO
|1,49
|2,05
|-45,82
|Martı Otel
|2,13
|0,47
|0,00
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,58
|-2,04
|Mavi Giyim
|48,06
|-1,52
|-7,93
|Mazhar Zorlu Holding
|26,94
|-2,60
|-14,42
|Mega Polietilen
|7,29
|0,69
|-4,83
|Menderes Tekstil
|2,19
|-1,35
|-29,13
|Merit Turizm
|210,20
|-4,67
|151,14
|Merko Gıda
|5,89
|-4,23
|-31,83
|Metemtur Yatırım
|29,74
|-9,99
|34,57
|Metro Holding
|1,76
|-1,68
|-15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|-0,41
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,95
|1,04
|-16,31
|Migros Ticaret
|35,50
|0,74
|-17,06
|Milpa
|4,00
|-1,48
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,90
|0,20
|4,03
|MLP Sağlık
|24,38
|0,08
|22,70
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,29
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,06
|-0,84
|-7,11
|Naturel Enerji
|32,60
|-0,31
|-8,19
|Naturelgaz
|9,11
|1,00
|Net Holding
|5,31
|0,19
|54,81
|Netaş Telekom.
|22,06
|0,73
|-21,44
|Niğbaş Niğde Beton
|12,66
|-0,31
|-75,65
|Nuh Çimento
|49,22
|-1,01
|2,48
|Nurol GMYO
|12,92
|0,16
|77,23
|Odaş Elektrik
|2,32
|0,43
|-40,51
|Olmuksan-IP
|7,26
|-0,27
|-38,73
|Orge Enerji Elektrik
|9,98
|0,30
|35,23
|Orma Orman Mahsulleri
|32,00
|6,67
|117,39
|Osmanlı Menkul
|26,52
|-1,12
|-14,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|0,44
|-16,48
|Otokar
|303,80
|0,76
|-0,16
|Oyak Çimento
|7,10
|1,57
|-19,13
|Oyak Yat. Ort.
|7,69
|0,13
|10,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,96
|0,51
|-15,92
|Özak GMYO
|4,14
|0,00
|-18,82
|Özbal Çelik Boru
|7,33
|1,10
|11,91
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|-25,23
|Özerden Plastik
|9,30
|-2,31
|3,33
|Pamukova Elektrik
|25,92
|-1,59
|21,58
|Panora GMYO
|6,14
|0,49
|0,53
|Papilon Savunma
|15,83
|-1,00
|-30,45
|Park Elek.Madencilik
|5,06
|0,20
|-5,77
|Parsan
|29,26
|0,00
|20,41
|Pegasus
|78,60
|0,90
|5,36
|Peker GMYO
|1,21
|0,83
|-53,64
|Penguen Gıda
|3,31
|-0,60
|-34,46
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,60
|-0,75
|Pera GMYO
|1,35
|-0,74
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|25,18
|1,45
|37,38
|Petkim
|6,32
|3,27
|26,91
|Petrokent Turizm
|2.315,00
|0,00
|155,41
|Pınar Et ve Un
|19,37
|-0,67
|-11,49
|Pınar Su
|7,48
|1,22
|0,67
|Pınar Süt
|18,48
|0,60
|-18,05
|Plastikkart
|14,47
|0,21
|0,14
|Polisan Holding
|2,88
|0,70
|-25,09
|Politeknik Metal
|290,00
|-0,24
|-28,52
|Prizma Press Matbaacılık
|4,85
|0,62
|-11,50
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,10
|-0,58
|-24,10
|QNB Finansbank
|44,52
|-0,80
|-36,72
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|22,94
|0,53
|Ral Yatırım Holding
|3,43
|-1,15
|-22,75
|Ray Sigorta
|10,41
|-1,89
|-32,62
|Reysaş GMYO
|4,09
|7,07
|-24,95
|Reysaş Lojistik
|3,74
|10,00
|-27,72
|Rhea Girişim
|2,21
|-0,90
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|16,15
|-2,65
|17,80
|Royal Halı
|3,55
|0,00
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|21,42
|-1,74
|-29,26
|Sabancı Holding
|8,45
|1,81
|-23,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,73
|1,05
|-28,95
|Sanel Mühendislik
|3,73
|5,97
|9,06
|Sanifoam Sünger
|17,00
|7,73
|25,00
|Sanko Pazarlama
|10,06
|0,70
|7,14
|Saray Matbaacılık
|4,80
|1,27
|-45,27
|Sarkuysan
|15,81
|0,83
|81,78
|Sasa Polyester
|32,42
|0,68
|116,36
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,50
|-0,97
|258,40
|Sekuro Plastik
|21,96
|-4,36
|57,31
|Selçuk Ecza Deposu
|9,08
|0,44
|-32,40
|Selçuk Gıda
|3,87
|3,20
|-22,29
|Senkron Güvenlik
|29,90
|3,10
|13,86
|Serve Film Prodüksiyon
|15,98
|6,68
|-0,12
|Servet GMYO
|72,40
|-3,47
|-7,65
|Seyitler Kimya
|24,00
|3,18
|-4,35
|Silverline Endüstri
|5,32
|0,38
|-38,14
|Sinpaş GMYO
|3,21
|1,90
|-23,21
|Smartiks Yazılım
|5,88
|2,08
|-33,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,50
|-0,86
|-3,17
|Söktaş
|4,57
|-0,65
|-10,22
|Sönmez Filament
|39,56
|4,38
|-43,65
|Sönmez Pamuklu
|16,40
|0,00
|-31,67
|Sumaş Suni Tahta
|61,15
|9,98
|19,32
|Şeker Fin. Kir.
|6,87
|1,03
|7,34
|Şekerbank
|1,11
|0,91
|-26,49
|Şişe Cam
|7,93
|1,28
|8,48
|Şok Marketler Ticaret
|11,38
|0,26
|-9,83
|T. Halk Bankası
|4,43
|0,68
|-20,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,64
|0,56
|-30,33
|T.S.K.B.
|1,35
|2,27
|-22,70
|T.Tuborg
|18,40
|2,22
|1,83
|Taç Tarım Ürünleri
|23,20
|-1,28
|120,32
|Tat Gıda
|8,94
|-0,11
|-22,67
|TAV Havalimanları
|23,00
|2,77
|7,98
|Taze Kuru Gıda
|226,90
|0,71
|4,90
|Tek-Art Turizm
|1,70
|1,19
|-15,84
|Tekfen Holding
|15,34
|0,79
|-6,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,63
|0,93
|-11,89
|Temapol Polimer Plastik
|14,68
|0,69
|27,65
|TGS Dış Ticaret
|13,10
|1,16
|3,07
|Tofaş Oto. Fab.
|27,88
|0,72
|-9,81
|Torunlar GMYO
|3,21
|-1,23
|-17,69
|Trabzon Liman
|33,16
|3,11
|3,24
|Trabzonspor Sportif
|2,58
|1,18
|5,74
|Trend GMYO
|7,44
|8,30
|-40,81
|TSKB GMYO
|3,83
|0,26
|-33,39
|Tuğçelik
|9,75
|9,92
|20,67
|Tukaş
|7,02
|1,01
|-27,55
|Turcas Petrol
|3,88
|1,04
|-20,00
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,34
|-1,48
|Turkcell
|15,62
|1,10
|-0,47
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,05
|-0,52
|35,39
|Tüpraş
|99,65
|0,76
|-7,73
|Türk Hava Yolları
|13,06
|1,24
|1,16
|Türk İlaç Serum
|45,68
|-3,18
|Türk Prysmian Kablo
|12,52
|6,55
|3,79
|Türk Telekom
|6,76
|1,65
|-18,70
|Türk Traktör
|184,50
|-0,54
|8,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,90
|0,97
|29,23
|Türkiye Sigorta
|5,31
|-0,56
|-14,05
|Ufuk Yatırım
|13,85
|1,02
|3,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,73
|-0,42
|11,56
|Ulusoy Elektrik
|56,45
|-1,22
|9,93
|Ulusoy Un Sanayi
|5,43
|0,37
|6,71
|Umpaş Holding
|1,47
|0,00
|-43,68
|Uşak Seramik
|2,64
|0,76
|12,82
|Utopya Turizm
|25,00
|-4,21
|-35,57
|Uzertaş Boya
|38,00
|-2,06
|-32,86
|Ülker Bisküvi
|21,46
|1,23
|-3,84
|Vakıf Fin. Kir.
|11,28
|2,36
|164,79
|Vakıf GMYO
|2,28
|-0,44
|-31,54
|Vakıf Yat. Ort.
|5,76
|0,17
|-21,74
|Vakıflar Bankası
|3,48
|0,87
|-26,11
|Vakko Tekstil
|10,74
|-2,27
|71,39
|Vanet Gıda
|5,61
|0,90
|-27,43
|Verusa Holding
|56,70
|0,18
|25,72
|Verusaturk Girisim
|24,76
|-0,96
|89,30
|Vestel
|32,00
|2,04
|51,95
|Vestel Beyaz Eşya
|50,25
|0,58
|22,92
|Viking Kağıt
|5,82
|-1,19
|-35,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,99
|-0,66
|34,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|1,42
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|76,10
|-1,68
|5,14
|Yataş
|16,60
|0,12
|14,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,83
|-1,39
|-35,68
|Yeni Gimat GMYO
|13,40
|1,13
|15,60
|Yeşil GMYO
|1,11
|0,91
|-19,57
|Yeşil Yapı
|1,33
|0,00
|-27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|77,20
|0,98
|-19,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.624,00
|-0,52
|-6,26
|Yonga Mobilya
|25,98
|7,53
|-12,79
|Yükselen Çelik
|5,30
|1,92
|1,30
|Yünsa
|13,41
|-0,52
|-3,47
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,00
|-26,35
(Son)
Kaynak: AA
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