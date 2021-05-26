Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.151,00 -2,03 -10,74 İş Bankası (C) 5,08 1,20 -25,21 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,10 0,65 -19,69 İş Girişim 13,42 -9,99 -29,18 İş GMYO 1,86 2,20 -26,77 İş Y. Men. Değ. 17,13 0,76 3,21 İş Yat. Ort. 2,93 1,03 -12,88 İşbir Holding 7.039,80 -4,51 157,15 Işık Plastik 30,38 -2,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 0,00 -14,91 İttifak Holding 1,70 -1,16 -23,77 İz Hayvancılık Tarım 19,92 0,81 10,67 İzmir Demir Çelik 2,19 1,39 -33,83 İzmir Fırça 8,01 4,43 44,06 Jantsa Jant Sanayi 86,65 2,54 109,06 Kafein Yazılım 25,14 -0,32 17,81 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,48 -2,81 Kaplamin 20,48 -0,78 -39,41 Kardemir (A) 7,19 1,70 20,84 Kardemir (B) 7,15 1,42 35,67 Kardemir (D) 7,96 2,84 37,72 Karel Elektronik 32,42 1,63 40,59 Karsan Otomotiv 4,84 1,89 48,92 Karsu Tekstil 8,90 -3,16 4,09 Kartonsan 59,80 0,50 -36,84 Katmerciler Ekipman 3,42 0,00 11,04 Kent Gıda 278,00 0,00 -21,82 Kerevitaş Gıda 4,66 -0,21 -29,18 Kervan Gıda 15,89 -0,06 20,20 Kervansaray Yat. Holding 0,63 3,28 -50,00 Kiler GMYO 1,86 0,54 -25,90 Klimasan Klima 23,28 1,75 37,18 Koç Holding 18,58 1,14 -9,16 Konfrut Gıda 15,49 -1,34 -8,34 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,40 -0,80 188,85 Konya Çimento 849,00 -0,13 -24,87 Kordsa Teknik Tekstil 23,10 1,76 48,55 Koza Altın 124,30 1,47 28,54 Koza Madencilik 16,55 -1,02 6,84 Körfez GMYO 4,90 -1,41 -15,52 Kristal Kola 2,09 0,00 -46,68 Kron Telekomünikasyon 49,02 -3,88 33,06 Kuştur Kuşadası Turizm 306,00 0,00 94,53 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,30 0,88 0,00 Kütahya Porselen 49,50 -10,00 -1,88 Lider Faktoring 2,76 1,10 -19,06 Link Bilgisayar 33,90 -0,29 6,35 Logo Yazılım 149,10 0,74 19,70 Lokman Hekim Sağlık 16,67 -1,36 55,04 Lüks Kadife 56,30 -2,26 94,81 Makina Takım 3,05 0,66 -10,56 Marka Yatırım Holding 5,31 0,57 -17,42 Marmaris Altınyunus 205,80 2,44 85,24 Marshall 308,00 1,65 0,42 Martı GMYO 1,49 2,05 -45,82 Martı Otel 2,13 0,47 0,00 Matriks Bilgi Dağıtım 34,58 -2,04 Mavi Giyim 48,06 -1,52 -7,93 Mazhar Zorlu Holding 26,94 -2,60 -14,42 Mega Polietilen 7,29 0,69 -4,83 Menderes Tekstil 2,19 -1,35 -29,13 Merit Turizm 210,20 -4,67 151,14 Merko Gıda 5,89 -4,23 -31,83 Metemtur Yatırım 29,74 -9,99 34,57 Metro Holding 1,76 -1,68 -15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 -0,41 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,95 1,04 -16,31 Migros Ticaret 35,50 0,74 -17,06 Milpa 4,00 -1,48 -13,04 Mistral GMYO 4,90 0,20 4,03 MLP Sağlık 24,38 0,08 22,70 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,29 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,06 -0,84 -7,11 Naturel Enerji 32,60 -0,31 -8,19 Naturelgaz 9,11 1,00 Net Holding 5,31 0,19 54,81 Netaş Telekom. 22,06 0,73 -21,44 Niğbaş Niğde Beton 12,66 -0,31 -75,65 Nuh Çimento 49,22 -1,01 2,48 Nurol GMYO 12,92 0,16 77,23 Odaş Elektrik 2,32 0,43 -40,51 Olmuksan-IP 7,26 -0,27 -38,73 Orge Enerji Elektrik 9,98 0,30 35,23 Orma Orman Mahsulleri 32,00 6,67 117,39 Osmanlı Menkul 26,52 -1,12 -14,29 Ostim Endüstriyel Yat 2,30 0,44 -16,48 Otokar 303,80 0,76 -0,16 Oyak Çimento 7,10 1,57 -19,13 Oyak Yat. Ort. 7,69 0,13 10,65 Oylum Sınai Yatırımlar 3,96 0,51 -15,92 Özak GMYO 4,14 0,00 -18,82 Özbal Çelik Boru 7,33 1,10 11,91 Özderici GMYO 1,66 0,61 -25,23 Özerden Plastik 9,30 -2,31 3,33 Pamukova Elektrik 25,92 -1,59 21,58 Panora GMYO 6,14 0,49 0,53 Papilon Savunma 15,83 -1,00 -30,45 Park Elek.Madencilik 5,06 0,20 -5,77 Parsan 29,26 0,00 20,41 Pegasus 78,60 0,90 5,36 Peker GMYO 1,21 0,83 -53,64 Penguen Gıda 3,31 -0,60 -34,46 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,60 -0,75 Pera GMYO 1,35 -0,74 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 25,18 1,45 37,38 Petkim 6,32 3,27 26,91 Petrokent Turizm 2.315,00 0,00 155,41 Pınar Et ve Un 19,37 -0,67 -11,49 Pınar Su 7,48 1,22 0,67 Pınar Süt 18,48 0,60 -18,05 Plastikkart 14,47 0,21 0,14 Polisan Holding 2,88 0,70 -25,09 Politeknik Metal 290,00 -0,24 -28,52 Prizma Press Matbaacılık 4,85 0,62 -11,50 QNB Finans Fin. Kir. 95,10 -0,58 -24,10 QNB Finansbank 44,52 -0,80 -36,72 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 22,94 0,53 Ral Yatırım Holding 3,43 -1,15 -22,75 Ray Sigorta 10,41 -1,89 -32,62 Reysaş GMYO 4,09 7,07 -24,95 Reysaş Lojistik 3,74 10,00 -27,72 Rhea Girişim 2,21 -0,90 -40,59 Rodrigo Tekstil 16,15 -2,65 17,80 Royal Halı 3,55 0,00 3,20 RTA Laboratuvarları 21,42 -1,74 -29,26 Sabancı Holding 8,45 1,81 -23,36 Safkar Ege Soğutmacılık 7,73 1,05 -28,95 Sanel Mühendislik 3,73 5,97 9,06 Sanifoam Sünger 17,00 7,73 25,00 Sanko Pazarlama 10,06 0,70 7,14 Saray Matbaacılık 4,80 1,27 -45,27 Sarkuysan 15,81 0,83 81,78 Sasa Polyester 32,42 0,68 116,36 Say Yenilenebilir Enerji 30,50 -0,97 258,40 Sekuro Plastik 21,96 -4,36 57,31 Selçuk Ecza Deposu 9,08 0,44 -32,40 Selçuk Gıda 3,87 3,20 -22,29 Senkron Güvenlik 29,90 3,10 13,86 Serve Film Prodüksiyon 15,98 6,68 -0,12 Servet GMYO 72,40 -3,47 -7,65 Seyitler Kimya 24,00 3,18 -4,35 Silverline Endüstri 5,32 0,38 -38,14 Sinpaş GMYO 3,21 1,90 -23,21 Smartiks Yazılım 5,88 2,08 -33,63 Sodaş Sodyum Sanayii 25,50 -0,86 -3,17 Söktaş 4,57 -0,65 -10,22 Sönmez Filament 39,56 4,38 -43,65 Sönmez Pamuklu 16,40 0,00 -31,67 Sumaş Suni Tahta 61,15 9,98 19,32 Şeker Fin. Kir. 6,87 1,03 7,34 Şekerbank 1,11 0,91 -26,49 Şişe Cam 7,93 1,28 8,48 Şok Marketler Ticaret 11,38 0,26 -9,83 T. Halk Bankası 4,43 0,68 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,64 0,56 -30,33 T.S.K.B. 1,35 2,27 -22,70 T.Tuborg 18,40 2,22 1,83 Taç Tarım Ürünleri 23,20 -1,28 120,32 Tat Gıda 8,94 -0,11 -22,67 TAV Havalimanları 23,00 2,77 7,98 Taze Kuru Gıda 226,90 0,71 4,90 Tek-Art Turizm 1,70 1,19 -15,84 Tekfen Holding 15,34 0,79 -6,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,63 0,93 -11,89 Temapol Polimer Plastik 14,68 0,69 27,65 TGS Dış Ticaret 13,10 1,16 3,07 Tofaş Oto. Fab. 27,88 0,72 -9,81 Torunlar GMYO 3,21 -1,23 -17,69 Trabzon Liman 33,16 3,11 3,24 Trabzonspor Sportif 2,58 1,18 5,74 Trend GMYO 7,44 8,30 -40,81 TSKB GMYO 3,83 0,26 -33,39 Tuğçelik 9,75 9,92 20,67 Tukaş 7,02 1,01 -27,55 Turcas Petrol 3,88 1,04 -20,00 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,34 -1,48 Turkcell 15,62 1,10 -0,47 Tümosan Motor ve Traktör 19,05 -0,52 35,39 Tüpraş 99,65 0,76 -7,73 Türk Hava Yolları 13,06 1,24 1,16 Türk İlaç Serum 45,68 -3,18 Türk Prysmian Kablo 12,52 6,55 3,79 Türk Telekom 6,76 1,65 -18,70 Türk Traktör 184,50 -0,54 8,29 Türker Proje Gayrimenkul 145,90 0,97 29,23 Türkiye Sigorta 5,31 -0,56 -14,05 Ufuk Yatırım 13,85 1,02 3,36 Ulaşlar Turizm Yat. 4,73 -0,42 11,56 Ulusoy Elektrik 56,45 -1,22 9,93 Ulusoy Un Sanayi 5,43 0,37 6,71 Umpaş Holding 1,47 0,00 -43,68 Uşak Seramik 2,64 0,76 12,82 Utopya Turizm 25,00 -4,21 -35,57 Uzertaş Boya 38,00 -2,06 -32,86 Ülker Bisküvi 21,46 1,23 -3,84 Vakıf Fin. Kir. 11,28 2,36 164,79 Vakıf GMYO 2,28 -0,44 -31,54 Vakıf Yat. Ort. 5,76 0,17 -21,74 Vakıflar Bankası 3,48 0,87 -26,11 Vakko Tekstil 10,74 -2,27 71,39 Vanet Gıda 5,61 0,90 -27,43 Verusa Holding 56,70 0,18 25,72 Verusaturk Girisim 24,76 -0,96 89,30 Vestel 32,00 2,04 51,95 Vestel Beyaz Eşya 50,25 0,58 22,92 Viking Kağıt 5,82 -1,19 -35,33 Yapı Kredi Koray GMYO 5,99 -0,66 34,61 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 1,42 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 76,10 -1,68 5,14 Yataş 16,60 0,12 14,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,83 -1,39 -35,68 Yeni Gimat GMYO 13,40 1,13 15,60 Yeşil GMYO 1,11 0,91 -19,57 Yeşil Yapı 1,33 0,00 -27,72 Yeşil Yatırım Holding 77,20 0,98 -19,04 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.624,00 -0,52 -6,26 Yonga Mobilya 25,98 7,53 -12,79 Yükselen Çelik 5,30 1,92 1,30 Yünsa 13,41 -0,52 -3,47 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,04 2,00 -26,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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