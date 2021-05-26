Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

26.05.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.151,00-2,03-10,74
İş Bankası (C)5,081,20-25,21
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,100,65-19,69
İş Girişim13,42-9,99-29,18
İş GMYO1,862,20-26,77
İş Y. Men. Değ.17,130,763,21
İş Yat. Ort.2,931,03-12,88
İşbir Holding7.039,80-4,51157,15
Işık Plastik30,38-2,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,970,00-14,91
İttifak Holding1,70-1,16-23,77
İz Hayvancılık Tarım19,920,8110,67
İzmir Demir Çelik2,191,39-33,83
İzmir Fırça8,014,4344,06
Jantsa Jant Sanayi86,652,54109,06
Kafein Yazılım25,14-0,3217,81
Kalekim Kimyevi Maddeler13,48-2,81

Kaplamin20,48-0,78-39,41
Kardemir (A)7,191,7020,84
Kardemir (B)7,151,4235,67
Kardemir (D)7,962,8437,72
Karel Elektronik32,421,6340,59
Karsan Otomotiv4,841,8948,92
Karsu Tekstil8,90-3,164,09
Kartonsan59,800,50-36,84
Katmerciler Ekipman3,420,0011,04
Kent Gıda278,000,00-21,82
Kerevitaş Gıda4,66-0,21-29,18
Kervan Gıda15,89-0,0620,20
Kervansaray Yat. Holding0,633,28-50,00
Kiler GMYO1,860,54-25,90
Klimasan Klima23,281,7537,18
Koç Holding18,581,14-9,16
Konfrut Gıda15,49-1,34-8,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,40-0,80188,85
Konya Çimento849,00-0,13-24,87
Kordsa Teknik Tekstil23,101,7648,55
Koza Altın124,301,4728,54
Koza Madencilik16,55-1,026,84
Körfez GMYO4,90-1,41-15,52
Kristal Kola2,090,00-46,68
Kron Telekomünikasyon49,02-3,8833,06
Kuştur Kuşadası Turizm306,000,0094,53
Kuyumcukent Gayrimenkul2,300,880,00
Kütahya Porselen49,50-10,00-1,88
Lider Faktoring2,761,10-19,06
Link Bilgisayar33,90-0,296,35
Logo Yazılım149,100,7419,70
Lokman Hekim Sağlık16,67-1,3655,04
Lüks Kadife56,30-2,2694,81
Makina Takım3,050,66-10,56
Marka Yatırım Holding5,310,57-17,42
Marmaris Altınyunus205,802,4485,24
Marshall308,001,650,42
Martı GMYO1,492,05-45,82
Martı Otel2,130,470,00
Matriks Bilgi Dağıtım34,58-2,04

Mavi Giyim48,06-1,52-7,93
Mazhar Zorlu Holding26,94-2,60-14,42
Mega Polietilen7,290,69-4,83
Menderes Tekstil2,19-1,35-29,13
Merit Turizm210,20-4,67151,14
Merko Gıda5,89-4,23-31,83
Metemtur Yatırım29,74-9,9934,57
Metro Holding1,76-1,68-15,38
Metro Petrol ve Tesisleri2,44-0,41-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,951,04-16,31
Migros Ticaret35,500,74-17,06
Milpa4,00-1,48-13,04
Mistral GMYO4,900,204,03
MLP Sağlık24,380,0822,70
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,2952,17
Mondi Tire Kutsan7,06-0,84-7,11
Naturel Enerji32,60-0,31-8,19
Naturelgaz9,111,00

Net Holding5,310,1954,81
Netaş Telekom.22,060,73-21,44
Niğbaş Niğde Beton12,66-0,31-75,65
Nuh Çimento49,22-1,012,48
Nurol GMYO12,920,1677,23
Odaş Elektrik2,320,43-40,51
Olmuksan-IP7,26-0,27-38,73
Orge Enerji Elektrik9,980,3035,23
Orma Orman Mahsulleri32,006,67117,39
Osmanlı Menkul26,52-1,12-14,29
Ostim Endüstriyel Yat2,300,44-16,48
Otokar303,800,76-0,16
Oyak Çimento7,101,57-19,13
Oyak Yat. Ort.7,690,1310,65
Oylum Sınai Yatırımlar3,960,51-15,92
Özak GMYO4,140,00-18,82
Özbal Çelik Boru7,331,1011,91
Özderici GMYO1,660,61-25,23
Özerden Plastik9,30-2,313,33
Pamukova Elektrik25,92-1,5921,58
Panora GMYO6,140,490,53
Papilon Savunma15,83-1,00-30,45
Park Elek.Madencilik5,060,20-5,77
Parsan29,260,0020,41
Pegasus78,600,905,36
Peker GMYO1,210,83-53,64
Penguen Gıda3,31-0,60-34,46
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,60-0,75

Pera GMYO1,35-0,74-22,93
Pergamon Dış Ticaret25,181,4537,38
Petkim6,323,2726,91
Petrokent Turizm2.315,000,00155,41
Pınar Et ve Un19,37-0,67-11,49
Pınar Su7,481,220,67
Pınar Süt18,480,60-18,05
Plastikkart14,470,210,14
Polisan Holding2,880,70-25,09
Politeknik Metal290,00-0,24-28,52
Prizma Press Matbaacılık4,850,62-11,50
QNB Finans Fin. Kir.95,10-0,58-24,10
QNB Finansbank44,52-0,80-36,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri22,940,53

Ral Yatırım Holding3,43-1,15-22,75
Ray Sigorta10,41-1,89-32,62
Reysaş GMYO4,097,07-24,95
Reysaş Lojistik3,7410,00-27,72
Rhea Girişim2,21-0,90-40,59
Rodrigo Tekstil16,15-2,6517,80
Royal Halı3,550,003,20
RTA Laboratuvarları21,42-1,74-29,26
Sabancı Holding8,451,81-23,36
Safkar Ege Soğutmacılık7,731,05-28,95
Sanel Mühendislik3,735,979,06
Sanifoam Sünger17,007,7325,00
Sanko Pazarlama10,060,707,14
Saray Matbaacılık4,801,27-45,27
Sarkuysan15,810,8381,78
Sasa Polyester32,420,68116,36
Say Yenilenebilir Enerji30,50-0,97258,40
Sekuro Plastik21,96-4,3657,31
Selçuk Ecza Deposu9,080,44-32,40
Selçuk Gıda3,873,20-22,29
Senkron Güvenlik29,903,1013,86
Serve Film Prodüksiyon15,986,68-0,12
Servet GMYO72,40-3,47-7,65
Seyitler Kimya24,003,18-4,35
Silverline Endüstri5,320,38-38,14
Sinpaş GMYO3,211,90-23,21
Smartiks Yazılım5,882,08-33,63
Sodaş Sodyum Sanayii25,50-0,86-3,17
Söktaş4,57-0,65-10,22
Sönmez Filament39,564,38-43,65
Sönmez Pamuklu16,400,00-31,67
Sumaş Suni Tahta61,159,9819,32
Şeker Fin. Kir.6,871,037,34
Şekerbank1,110,91-26,49
Şişe Cam7,931,288,48
Şok Marketler Ticaret11,380,26-9,83
T. Halk Bankası4,430,68-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,640,56-30,33
T.S.K.B.1,352,27-22,70
T.Tuborg18,402,221,83
Taç Tarım Ürünleri23,20-1,28120,32
Tat Gıda8,94-0,11-22,67
TAV Havalimanları23,002,777,98
Taze Kuru Gıda226,900,714,90
Tek-Art Turizm1,701,19-15,84
Tekfen Holding15,340,79-6,46
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,630,93-11,89
Temapol Polimer Plastik14,680,6927,65
TGS Dış Ticaret13,101,163,07
Tofaş Oto. Fab.27,880,72-9,81
Torunlar GMYO3,21-1,23-17,69
Trabzon Liman33,163,113,24
Trabzonspor Sportif2,581,185,74
Trend GMYO7,448,30-40,81
TSKB GMYO3,830,26-33,39
Tuğçelik9,759,9220,67
Tukaş7,021,01-27,55
Turcas Petrol3,881,04-20,00
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,34-1,48

Turkcell15,621,10-0,47
Tümosan Motor ve Traktör19,05-0,5235,39
Tüpraş99,650,76-7,73
Türk Hava Yolları13,061,241,16
Türk İlaç Serum45,68-3,18

Türk Prysmian Kablo12,526,553,79
Türk Telekom6,761,65-18,70
Türk Traktör184,50-0,548,29
Türker Proje Gayrimenkul145,900,9729,23
Türkiye Sigorta5,31-0,56-14,05
Ufuk Yatırım13,851,023,36
Ulaşlar Turizm Yat.4,73-0,4211,56
Ulusoy Elektrik56,45-1,229,93
Ulusoy Un Sanayi5,430,376,71
Umpaş Holding1,470,00-43,68
Uşak Seramik2,640,7612,82
Utopya Turizm25,00-4,21-35,57
Uzertaş Boya38,00-2,06-32,86
Ülker Bisküvi21,461,23-3,84
Vakıf Fin. Kir.11,282,36164,79
Vakıf GMYO2,28-0,44-31,54
Vakıf Yat. Ort.5,760,17-21,74
Vakıflar Bankası3,480,87-26,11
Vakko Tekstil10,74-2,2771,39
Vanet Gıda5,610,90-27,43
Verusa Holding56,700,1825,72
Verusaturk Girisim24,76-0,9689,30
Vestel32,002,0451,95
Vestel Beyaz Eşya50,250,5822,92
Viking Kağıt5,82-1,19-35,33
Yapı Kredi Koray GMYO5,99-0,6634,61
Yapı ve Kredi Bank.2,151,42-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.76,10-1,685,14
Yataş16,600,1214,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,83-1,39-35,68
Yeni Gimat GMYO13,401,1315,60
Yeşil GMYO1,110,91-19,57
Yeşil Yapı1,330,00-27,72
Yeşil Yatırım Holding77,200,98-19,04
Yibitaş İnşaat Malzeme14.624,00-0,52-6,26
Yonga Mobilya25,987,53-12,79
Yükselen Çelik5,301,921,30
Yünsa13,41-0,52-3,47
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,042,00-26,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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