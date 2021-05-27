Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.890,00
|0,60
|-8,91
|İş Bankası (C)
|5,12
|-0,78
|-24,62
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,11
|-0,32
|-19,43
|İş Girişim
|12,86
|-5,72
|-32,14
|İş GMYO
|1,87
|0,00
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|17,42
|1,57
|4,96
|İş Yat. Ort.
|2,95
|-1,01
|-12,28
|İşbir Holding
|7.469,60
|3,46
|172,85
|Işık Plastik
|31,00
|-1,52
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|0,00
|-14,04
|İttifak Holding
|1,71
|0,00
|-23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|19,82
|-0,75
|10,11
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|1,38
|-33,53
|İzmir Fırça
|7,73
|-0,90
|39,03
|Jantsa Jant Sanayi
|84,60
|-0,70
|104,11
|Kafein Yazılım
|24,54
|-2,31
|15,00
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,53
|1,20
|Kaplamin
|22,32
|9,95
|-33,96
|Kardemir (A)
|7,15
|-0,42
|20,17
|Kardemir (B)
|7,14
|-0,28
|35,48
|Kardemir (D)
|7,97
|-0,13
|37,89
|Karel Elektronik
|32,52
|-2,40
|41,02
|Karsan Otomotiv
|4,89
|0,82
|50,46
|Karsu Tekstil
|8,75
|-1,80
|2,34
|Kartonsan
|59,50
|-0,75
|-37,15
|Katmerciler Ekipman
|3,52
|0,57
|14,29
|Kent Gıda
|274,00
|0,00
|-22,95
|Kerevitaş Gıda
|4,68
|0,00
|-28,88
|Kervan Gıda
|15,88
|-0,13
|20,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|-1,56
|-50,00
|Kiler GMYO
|1,92
|2,13
|-23,51
|Klimasan Klima
|23,34
|0,17
|37,54
|Koç Holding
|18,62
|-0,27
|-8,96
|Konfrut Gıda
|15,50
|0,19
|-8,28
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,40
|-1,70
|180,41
|Konya Çimento
|849,30
|-1,24
|-24,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,10
|0,09
|48,55
|Koza Altın
|124,60
|-0,72
|28,85
|Koza Madencilik
|16,46
|-0,78
|6,26
|Körfez GMYO
|4,96
|-0,20
|-14,48
|Kristal Kola
|2,10
|0,00
|-46,43
|Kron Telekomünikasyon
|48,68
|-3,51
|32,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|331,80
|-1,43
|110,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,37
|0,85
|3,04
|Kütahya Porselen
|44,56
|-9,98
|-11,67
|Lider Faktoring
|2,70
|-1,82
|-20,82
|Link Bilgisayar
|33,38
|-1,82
|4,72
|Logo Yazılım
|149,80
|0,60
|20,26
|Lokman Hekim Sağlık
|16,20
|-0,31
|50,67
|Lüks Kadife
|57,60
|-2,62
|99,31
|Makina Takım
|3,01
|-1,31
|-11,73
|Marka Yatırım Holding
|5,33
|2,11
|-17,11
|Marmaris Altınyunus
|232,30
|5,16
|109,09
|Marshall
|310,80
|1,40
|1,34
|Martı GMYO
|1,48
|-1,99
|-46,18
|Martı Otel
|2,20
|-1,35
|3,29
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,00
|-0,51
|Mavi Giyim
|50,00
|-0,10
|-4,21
|Mazhar Zorlu Holding
|26,98
|0,30
|-14,29
|Mega Polietilen
|7,90
|4,08
|3,13
|Menderes Tekstil
|2,20
|-0,90
|-28,80
|Mercan Kimya
|9,69
|Merit Turizm
|238,90
|-1,28
|185,42
|Merko Gıda
|5,79
|-2,20
|-32,99
|Metemtur Yatırım
|26,78
|-9,95
|21,18
|Metro Holding
|1,78
|-0,56
|-14,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|0,00
|-14,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,91
|0,53
|-18,03
|Migros Ticaret
|36,00
|1,18
|-15,89
|Milpa
|4,00
|-0,50
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,83
|-0,82
|2,55
|MLP Sağlık
|23,98
|-0,58
|20,68
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,43
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,16
|0,28
|-5,79
|Naturel Enerji
|32,96
|-0,42
|-7,18
|Naturelgaz
|9,49
|3,83
|Net Holding
|5,54
|2,21
|61,52
|Netaş Telekom.
|21,92
|-0,18
|-21,94
|Niğbaş Niğde Beton
|12,63
|0,32
|-75,71
|Nuh Çimento
|47,58
|-4,80
|-0,93
|Nurol GMYO
|13,02
|-1,44
|78,60
|Odaş Elektrik
|2,40
|0,00
|-38,46
|Olmuksan-IP
|7,32
|0,27
|-38,23
|Orge Enerji Elektrik
|9,88
|-1,10
|33,88
|Orma Orman Mahsulleri
|30,98
|-3,07
|110,46
|Osmanlı Menkul
|26,84
|-3,87
|-13,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|-0,86
|-16,12
|Otokar
|304,50
|-0,39
|0,07
|Oyak Çimento
|7,15
|-0,14
|-18,56
|Oyak Yat. Ort.
|7,69
|-0,39
|10,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|-1,73
|-15,50
|Özak GMYO
|4,13
|-0,48
|-19,02
|Özbal Çelik Boru
|7,52
|-1,05
|14,81
|Özderici GMYO
|1,66
|0,00
|-25,23
|Özerden Plastik
|8,96
|-2,61
|-0,44
|Pamukova Elektrik
|27,98
|2,64
|31,24
|Panora GMYO
|6,15
|0,16
|0,69
|Papilon Savunma
|16,06
|1,58
|-29,44
|Park Elek.Madencilik
|5,23
|1,75
|-2,61
|Parsan
|29,26
|-0,68
|20,41
|Pegasus
|82,85
|4,54
|11,06
|Peker GMYO
|1,22
|0,00
|-53,26
|Penguen Gıda
|3,41
|2,10
|-32,48
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,82
|-0,19
|Pera GMYO
|1,36
|0,00
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|25,28
|-1,40
|37,92
|Petkim
|6,35
|0,16
|27,51
|Petrokent Turizm
|2.320,00
|0,00
|155,96
|Pınar Et ve Un
|19,64
|0,72
|-10,25
|Pınar Su
|7,52
|0,40
|1,21
|Pınar Süt
|18,64
|1,30
|-17,34
|Plastikkart
|13,97
|-1,20
|-3,32
|Polisan Holding
|2,94
|1,73
|-23,53
|Politeknik Metal
|300,00
|-0,86
|-26,06
|Prizma Press Matbaacılık
|4,79
|-1,24
|-12,59
|QNB Finans Fin. Kir.
|94,00
|-1,21
|-24,98
|QNB Finansbank
|44,00
|0,00
|-37,46
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,54
|-0,76
|Ral Yatırım Holding
|3,41
|-0,58
|-23,20
|Ray Sigorta
|10,46
|-1,32
|-32,30
|Reysaş GMYO
|4,00
|-2,44
|-26,61
|Reysaş Lojistik
|3,96
|5,88
|-23,46
|Rhea Girişim
|2,22
|-0,45
|-40,32
|Rodrigo Tekstil
|16,45
|0,73
|19,99
|Royal Halı
|3,51
|1,74
|2,03
|RTA Laboratuvarları
|22,38
|-0,27
|-26,09
|Sabancı Holding
|8,59
|1,42
|-22,09
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,75
|-0,39
|-28,77
|Sanel Mühendislik
|3,69
|-0,54
|7,89
|Sanifoam Sünger
|17,61
|1,85
|29,49
|Sanko Pazarlama
|11,09
|2,33
|19,66
|Saray Matbaacılık
|4,84
|0,21
|-44,81
|Sarkuysan
|15,40
|-1,35
|77,06
|Sasa Polyester
|32,72
|-0,55
|118,36
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,22
|-2,49
|231,61
|Sekuro Plastik
|20,84
|-4,05
|49,28
|Selçuk Ecza Deposu
|9,07
|0,22
|-32,47
|Selçuk Gıda
|3,98
|-1,24
|-20,08
|Senkron Güvenlik
|29,88
|8,65
|13,79
|Serve Film Prodüksiyon
|14,83
|-9,96
|-7,31
|Servet GMYO
|77,25
|2,86
|-1,47
|Seyitler Kimya
|24,20
|-4,12
|-3,55
|Silverline Endüstri
|5,32
|0,00
|-38,14
|Sinpaş GMYO
|3,27
|0,31
|-21,77
|Smartiks Yazılım
|5,81
|-1,02
|-34,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,18
|-0,87
|-4,39
|Söktaş
|5,11
|5,36
|0,39
|Sönmez Filament
|41,90
|2,34
|-40,31
|Sönmez Pamuklu
|16,88
|1,63
|-29,67
|Sumaş Suni Tahta
|65,00
|6,30
|26,83
|Şeker Fin. Kir.
|6,93
|1,32
|8,28
|Şekerbank
|1,12
|0,00
|-25,83
|Şişe Cam
|7,95
|0,00
|8,76
|Şok Marketler Ticaret
|11,48
|0,53
|-9,03
|T. Halk Bankası
|4,50
|0,45
|-19,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,74
|0,00
|-30,01
|T.S.K.B.
|1,35
|-0,74
|-22,70
|T.Tuborg
|18,50
|0,00
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|23,16
|0,00
|119,94
|Tat Gıda
|8,99
|-0,11
|-22,24
|TAV Havalimanları
|23,70
|2,16
|11,27
|Taze Kuru Gıda
|231,70
|-1,40
|7,12
|Tek-Art Turizm
|1,76
|0,57
|-12,87
|Tekfen Holding
|15,36
|-0,65
|-6,34
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,52
|-0,66
|-13,16
|Temapol Polimer Plastik
|14,87
|-1,52
|29,30
|TGS Dış Ticaret
|13,05
|-1,29
|2,68
|Tofaş Oto. Fab.
|28,08
|0,36
|-9,16
|Torunlar GMYO
|3,24
|0,00
|-16,92
|Trabzon Liman
|35,00
|4,17
|8,97
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|-2,61
|6,97
|Trend GMYO
|7,21
|-4,50
|-42,64
|TSKB GMYO
|3,78
|-1,56
|-34,26
|Tuğçelik
|10,72
|9,95
|32,67
|Tukaş
|7,13
|1,28
|-26,42
|Turcas Petrol
|4,03
|3,33
|-16,91
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,75
|0,62
|Turkcell
|15,66
|-1,32
|-0,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,63
|3,10
|39,52
|Tüpraş
|99,05
|-0,15
|-8,29
|Türk Hava Yolları
|13,40
|2,68
|3,80
|Türk İlaç Serum
|48,52
|0,87
|Türk Prysmian Kablo
|12,29
|-1,36
|1,89
|Türk Telekom
|6,82
|0,00
|-17,98
|Türk Traktör
|185,70
|0,22
|9,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,40
|1,66
|30,56
|Türkiye Sigorta
|5,32
|-0,19
|-13,89
|Ufuk Yatırım
|14,60
|4,89
|8,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,87
|2,96
|14,86
|Ulusoy Elektrik
|56,20
|-2,09
|9,44
|Ulusoy Un Sanayi
|5,44
|-0,73
|6,91
|Umpaş Holding
|1,48
|-0,67
|-43,30
|Uşak Seramik
|2,59
|0,00
|10,68
|Utopya Turizm
|25,00
|0,00
|-35,57
|Uzertaş Boya
|41,30
|4,56
|-27,03
|Ülker Bisküvi
|21,44
|-0,37
|-3,93
|Vakıf Fin. Kir.
|11,03
|-2,39
|158,92
|Vakıf GMYO
|2,27
|-0,44
|-31,84
|Vakıf Yat. Ort.
|5,87
|-1,18
|-20,24
|Vakıflar Bankası
|3,59
|0,84
|-23,78
|Vakko Tekstil
|10,93
|-1,71
|74,42
|Vanet Gıda
|5,54
|-0,72
|-28,33
|Verusa Holding
|57,60
|1,32
|27,72
|Verusaturk Girisim
|25,16
|1,29
|92,35
|Vestel
|32,88
|1,11
|56,13
|Vestel Beyaz Eşya
|50,70
|0,60
|24,02
|Viking Kağıt
|5,80
|-0,51
|-35,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,99
|-0,17
|34,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|0,00
|-27,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|76,50
|-1,54
|5,69
|Yataş
|16,50
|-2,31
|14,19
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,99
|3,10
|-32,05
|Yeni Gimat GMYO
|13,52
|0,90
|16,63
|Yeşil GMYO
|1,13
|0,00
|-18,12
|Yeşil Yapı
|1,38
|-0,72
|-25,00
|Yeşil Yatırım Holding
|82,75
|1,97
|-13,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.700,00
|0,00
|-5,77
|Yonga Mobilya
|23,78
|-5,11
|-20,17
|Yükselen Çelik
|5,28
|-0,75
|0,92
|Yünsa
|13,37
|-0,22
|-3,75
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,06
|0,98
|-25,63
(Son)
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