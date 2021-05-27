Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

27.05.2021 13:55
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.890,000,60-8,91
İş Bankası (C)5,12-0,78-24,62
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,11-0,32-19,43
İş Girişim12,86-5,72-32,14
İş GMYO1,870,00-26,38
İş Y. Men. Değ.17,421,574,96
İş Yat. Ort.2,95-1,01-12,28
İşbir Holding7.469,603,46172,85
Işık Plastik31,00-1,52

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,980,00-14,04
İttifak Holding1,710,00-23,32
İz Hayvancılık Tarım19,82-0,7510,11
İzmir Demir Çelik2,201,38-33,53
İzmir Fırça7,73-0,9039,03
Jantsa Jant Sanayi84,60-0,70104,11
Kafein Yazılım24,54-2,3115,00
Kalekim Kimyevi Maddeler13,531,20

Kaplamin22,329,95-33,96
Kardemir (A)7,15-0,4220,17
Kardemir (B)7,14-0,2835,48
Kardemir (D)7,97-0,1337,89
Karel Elektronik32,52-2,4041,02
Karsan Otomotiv4,890,8250,46
Karsu Tekstil8,75-1,802,34
Kartonsan59,50-0,75-37,15
Katmerciler Ekipman3,520,5714,29
Kent Gıda274,000,00-22,95
Kerevitaş Gıda4,680,00-28,88
Kervan Gıda15,88-0,1320,12
Kervansaray Yat. Holding0,63-1,56-50,00
Kiler GMYO1,922,13-23,51
Klimasan Klima23,340,1737,54
Koç Holding18,62-0,27-8,96
Konfrut Gıda15,500,19-8,28
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,40-1,70180,41
Konya Çimento849,30-1,24-24,84
Kordsa Teknik Tekstil23,100,0948,55
Koza Altın124,60-0,7228,85
Koza Madencilik16,46-0,786,26
Körfez GMYO4,96-0,20-14,48
Kristal Kola2,100,00-46,43
Kron Telekomünikasyon48,68-3,5132,14
Kuştur Kuşadası Turizm331,80-1,43110,93
Kuyumcukent Gayrimenkul2,370,853,04
Kütahya Porselen44,56-9,98-11,67
Lider Faktoring2,70-1,82-20,82
Link Bilgisayar33,38-1,824,72
Logo Yazılım149,800,6020,26
Lokman Hekim Sağlık16,20-0,3150,67
Lüks Kadife57,60-2,6299,31
Makina Takım3,01-1,31-11,73
Marka Yatırım Holding5,332,11-17,11
Marmaris Altınyunus232,305,16109,09
Marshall310,801,401,34
Martı GMYO1,48-1,99-46,18
Martı Otel2,20-1,353,29
Matriks Bilgi Dağıtım35,00-0,51

Mavi Giyim50,00-0,10-4,21
Mazhar Zorlu Holding26,980,30-14,29
Mega Polietilen7,904,083,13
Menderes Tekstil2,20-0,90-28,80
Mercan Kimya9,69

Merit Turizm238,90-1,28185,42
Merko Gıda5,79-2,20-32,99
Metemtur Yatırım26,78-9,9521,18
Metro Holding1,78-0,56-14,42
Metro Petrol ve Tesisleri2,460,00-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,910,53-18,03
Migros Ticaret36,001,18-15,89
Milpa4,00-0,50-13,04
Mistral GMYO4,83-0,822,55
MLP Sağlık23,98-0,5820,68
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,4352,17
Mondi Tire Kutsan7,160,28-5,79
Naturel Enerji32,96-0,42-7,18
Naturelgaz9,493,83

Net Holding5,542,2161,52
Netaş Telekom.21,92-0,18-21,94
Niğbaş Niğde Beton12,630,32-75,71
Nuh Çimento47,58-4,80-0,93
Nurol GMYO13,02-1,4478,60
Odaş Elektrik2,400,00-38,46
Olmuksan-IP7,320,27-38,23
Orge Enerji Elektrik9,88-1,1033,88
Orma Orman Mahsulleri30,98-3,07110,46
Osmanlı Menkul26,84-3,87-13,25
Ostim Endüstriyel Yat2,31-0,86-16,12
Otokar304,50-0,390,07
Oyak Çimento7,15-0,14-18,56
Oyak Yat. Ort.7,69-0,3910,65
Oylum Sınai Yatırımlar3,98-1,73-15,50
Özak GMYO4,13-0,48-19,02
Özbal Çelik Boru7,52-1,0514,81
Özderici GMYO1,660,00-25,23
Özerden Plastik8,96-2,61-0,44
Pamukova Elektrik27,982,6431,24
Panora GMYO6,150,160,69
Papilon Savunma16,061,58-29,44
Park Elek.Madencilik5,231,75-2,61
Parsan29,26-0,6820,41
Pegasus82,854,5411,06
Peker GMYO1,220,00-53,26
Penguen Gıda3,412,10-32,48
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,82-0,19

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret25,28-1,4037,92
Petkim6,350,1627,51
Petrokent Turizm2.320,000,00155,96
Pınar Et ve Un19,640,72-10,25
Pınar Su7,520,401,21
Pınar Süt18,641,30-17,34
Plastikkart13,97-1,20-3,32
Polisan Holding2,941,73-23,53
Politeknik Metal300,00-0,86-26,06
Prizma Press Matbaacılık4,79-1,24-12,59
QNB Finans Fin. Kir.94,00-1,21-24,98
QNB Finansbank44,000,00-37,46
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,54-0,76

Ral Yatırım Holding3,41-0,58-23,20
Ray Sigorta10,46-1,32-32,30
Reysaş GMYO4,00-2,44-26,61
Reysaş Lojistik3,965,88-23,46
Rhea Girişim2,22-0,45-40,32
Rodrigo Tekstil16,450,7319,99
Royal Halı3,511,742,03
RTA Laboratuvarları22,38-0,27-26,09
Sabancı Holding8,591,42-22,09
Safkar Ege Soğutmacılık7,75-0,39-28,77
Sanel Mühendislik3,69-0,547,89
Sanifoam Sünger17,611,8529,49
Sanko Pazarlama11,092,3319,66
Saray Matbaacılık4,840,21-44,81
Sarkuysan15,40-1,3577,06
Sasa Polyester32,72-0,55118,36
Say Yenilenebilir Enerji28,22-2,49231,61
Sekuro Plastik20,84-4,0549,28
Selçuk Ecza Deposu9,070,22-32,47
Selçuk Gıda3,98-1,24-20,08
Senkron Güvenlik29,888,6513,79
Serve Film Prodüksiyon14,83-9,96-7,31
Servet GMYO77,252,86-1,47
Seyitler Kimya24,20-4,12-3,55
Silverline Endüstri5,320,00-38,14
Sinpaş GMYO3,270,31-21,77
Smartiks Yazılım5,81-1,02-34,42
Sodaş Sodyum Sanayii25,18-0,87-4,39
Söktaş5,115,360,39
Sönmez Filament41,902,34-40,31
Sönmez Pamuklu16,881,63-29,67
Sumaş Suni Tahta65,006,3026,83
Şeker Fin. Kir.6,931,328,28
Şekerbank1,120,00-25,83
Şişe Cam7,950,008,76
Şok Marketler Ticaret11,480,53-9,03
T. Halk Bankası4,500,45-19,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,740,00-30,01
T.S.K.B.1,35-0,74-22,70
T.Tuborg18,500,002,38
Taç Tarım Ürünleri23,160,00119,94
Tat Gıda8,99-0,11-22,24
TAV Havalimanları23,702,1611,27
Taze Kuru Gıda231,70-1,407,12
Tek-Art Turizm1,760,57-12,87
Tekfen Holding15,36-0,65-6,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,52-0,66-13,16
Temapol Polimer Plastik14,87-1,5229,30
TGS Dış Ticaret13,05-1,292,68
Tofaş Oto. Fab.28,080,36-9,16
Torunlar GMYO3,240,00-16,92
Trabzon Liman35,004,178,97
Trabzonspor Sportif2,61-2,616,97
Trend GMYO7,21-4,50-42,64
TSKB GMYO3,78-1,56-34,26
Tuğçelik10,729,9532,67
Tukaş7,131,28-26,42
Turcas Petrol4,033,33-16,91
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,750,62

Turkcell15,66-1,32-0,21
Tümosan Motor ve Traktör19,633,1039,52
Tüpraş99,05-0,15-8,29
Türk Hava Yolları13,402,683,80
Türk İlaç Serum48,520,87

Türk Prysmian Kablo12,29-1,361,89
Türk Telekom6,820,00-17,98
Türk Traktör185,700,229,00
Türker Proje Gayrimenkul147,401,6630,56
Türkiye Sigorta5,32-0,19-13,89
Ufuk Yatırım14,604,898,96
Ulaşlar Turizm Yat.4,872,9614,86
Ulusoy Elektrik56,20-2,099,44
Ulusoy Un Sanayi5,44-0,736,91
Umpaş Holding1,48-0,67-43,30
Uşak Seramik2,590,0010,68
Utopya Turizm25,000,00-35,57
Uzertaş Boya41,304,56-27,03
Ülker Bisküvi21,44-0,37-3,93
Vakıf Fin. Kir.11,03-2,39158,92
Vakıf GMYO2,27-0,44-31,84
Vakıf Yat. Ort.5,87-1,18-20,24
Vakıflar Bankası3,590,84-23,78
Vakko Tekstil10,93-1,7174,42
Vanet Gıda5,54-0,72-28,33
Verusa Holding57,601,3227,72
Verusaturk Girisim25,161,2992,35
Vestel32,881,1156,13
Vestel Beyaz Eşya50,700,6024,02
Viking Kağıt5,80-0,51-35,56
Yapı Kredi Koray GMYO5,99-0,1734,61
Yapı ve Kredi Bank.2,170,00-27,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.76,50-1,545,69
Yataş16,50-2,3114,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,993,10-32,05
Yeni Gimat GMYO13,520,9016,63
Yeşil GMYO1,130,00-18,12
Yeşil Yapı1,38-0,72-25,00
Yeşil Yatırım Holding82,751,97-13,21
Yibitaş İnşaat Malzeme14.700,000,00-5,77
Yonga Mobilya23,78-5,11-20,17
Yükselen Çelik5,28-0,750,92
Yünsa13,37-0,22-3,75
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,060,98-25,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
14:15 Galatasaray'da büyük tehlike! Ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı         
14:25
Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı         
14:17
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:20:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement