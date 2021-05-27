Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.890,00 0,60 -8,91 İş Bankası (C) 5,12 -0,78 -24,62 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,11 -0,32 -19,43 İş Girişim 12,86 -5,72 -32,14 İş GMYO 1,87 0,00 -26,38 İş Y. Men. Değ. 17,42 1,57 4,96 İş Yat. Ort. 2,95 -1,01 -12,28 İşbir Holding 7.469,60 3,46 172,85 Işık Plastik 31,00 -1,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 0,00 -14,04 İttifak Holding 1,71 0,00 -23,32 İz Hayvancılık Tarım 19,82 -0,75 10,11 İzmir Demir Çelik 2,20 1,38 -33,53 İzmir Fırça 7,73 -0,90 39,03 Jantsa Jant Sanayi 84,60 -0,70 104,11 Kafein Yazılım 24,54 -2,31 15,00 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,53 1,20 Kaplamin 22,32 9,95 -33,96 Kardemir (A) 7,15 -0,42 20,17 Kardemir (B) 7,14 -0,28 35,48 Kardemir (D) 7,97 -0,13 37,89 Karel Elektronik 32,52 -2,40 41,02 Karsan Otomotiv 4,89 0,82 50,46 Karsu Tekstil 8,75 -1,80 2,34 Kartonsan 59,50 -0,75 -37,15 Katmerciler Ekipman 3,52 0,57 14,29 Kent Gıda 274,00 0,00 -22,95 Kerevitaş Gıda 4,68 0,00 -28,88 Kervan Gıda 15,88 -0,13 20,12 Kervansaray Yat. Holding 0,63 -1,56 -50,00 Kiler GMYO 1,92 2,13 -23,51 Klimasan Klima 23,34 0,17 37,54 Koç Holding 18,62 -0,27 -8,96 Konfrut Gıda 15,50 0,19 -8,28 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,40 -1,70 180,41 Konya Çimento 849,30 -1,24 -24,84 Kordsa Teknik Tekstil 23,10 0,09 48,55 Koza Altın 124,60 -0,72 28,85 Koza Madencilik 16,46 -0,78 6,26 Körfez GMYO 4,96 -0,20 -14,48 Kristal Kola 2,10 0,00 -46,43 Kron Telekomünikasyon 48,68 -3,51 32,14 Kuştur Kuşadası Turizm 331,80 -1,43 110,93 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 0,85 3,04 Kütahya Porselen 44,56 -9,98 -11,67 Lider Faktoring 2,70 -1,82 -20,82 Link Bilgisayar 33,38 -1,82 4,72 Logo Yazılım 149,80 0,60 20,26 Lokman Hekim Sağlık 16,20 -0,31 50,67 Lüks Kadife 57,60 -2,62 99,31 Makina Takım 3,01 -1,31 -11,73 Marka Yatırım Holding 5,33 2,11 -17,11 Marmaris Altınyunus 232,30 5,16 109,09 Marshall 310,80 1,40 1,34 Martı GMYO 1,48 -1,99 -46,18 Martı Otel 2,20 -1,35 3,29 Matriks Bilgi Dağıtım 35,00 -0,51 Mavi Giyim 50,00 -0,10 -4,21 Mazhar Zorlu Holding 26,98 0,30 -14,29 Mega Polietilen 7,90 4,08 3,13 Menderes Tekstil 2,20 -0,90 -28,80 Mercan Kimya 9,69 Merit Turizm 238,90 -1,28 185,42 Merko Gıda 5,79 -2,20 -32,99 Metemtur Yatırım 26,78 -9,95 21,18 Metro Holding 1,78 -0,56 -14,42 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 0,00 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,91 0,53 -18,03 Migros Ticaret 36,00 1,18 -15,89 Milpa 4,00 -0,50 -13,04 Mistral GMYO 4,83 -0,82 2,55 MLP Sağlık 23,98 -0,58 20,68 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,43 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,16 0,28 -5,79 Naturel Enerji 32,96 -0,42 -7,18 Naturelgaz 9,49 3,83 Net Holding 5,54 2,21 61,52 Netaş Telekom. 21,92 -0,18 -21,94 Niğbaş Niğde Beton 12,63 0,32 -75,71 Nuh Çimento 47,58 -4,80 -0,93 Nurol GMYO 13,02 -1,44 78,60 Odaş Elektrik 2,40 0,00 -38,46 Olmuksan-IP 7,32 0,27 -38,23 Orge Enerji Elektrik 9,88 -1,10 33,88 Orma Orman Mahsulleri 30,98 -3,07 110,46 Osmanlı Menkul 26,84 -3,87 -13,25 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -0,86 -16,12 Otokar 304,50 -0,39 0,07 Oyak Çimento 7,15 -0,14 -18,56 Oyak Yat. Ort. 7,69 -0,39 10,65 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 -1,73 -15,50 Özak GMYO 4,13 -0,48 -19,02 Özbal Çelik Boru 7,52 -1,05 14,81 Özderici GMYO 1,66 0,00 -25,23 Özerden Plastik 8,96 -2,61 -0,44 Pamukova Elektrik 27,98 2,64 31,24 Panora GMYO 6,15 0,16 0,69 Papilon Savunma 16,06 1,58 -29,44 Park Elek.Madencilik 5,23 1,75 -2,61 Parsan 29,26 -0,68 20,41 Pegasus 82,85 4,54 11,06 Peker GMYO 1,22 0,00 -53,26 Penguen Gıda 3,41 2,10 -32,48 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,82 -0,19 Pera GMYO 1,36 0,00 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 25,28 -1,40 37,92 Petkim 6,35 0,16 27,51 Petrokent Turizm 2.320,00 0,00 155,96 Pınar Et ve Un 19,64 0,72 -10,25 Pınar Su 7,52 0,40 1,21 Pınar Süt 18,64 1,30 -17,34 Plastikkart 13,97 -1,20 -3,32 Polisan Holding 2,94 1,73 -23,53 Politeknik Metal 300,00 -0,86 -26,06 Prizma Press Matbaacılık 4,79 -1,24 -12,59 QNB Finans Fin. Kir. 94,00 -1,21 -24,98 QNB Finansbank 44,00 0,00 -37,46 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,54 -0,76 Ral Yatırım Holding 3,41 -0,58 -23,20 Ray Sigorta 10,46 -1,32 -32,30 Reysaş GMYO 4,00 -2,44 -26,61 Reysaş Lojistik 3,96 5,88 -23,46 Rhea Girişim 2,22 -0,45 -40,32 Rodrigo Tekstil 16,45 0,73 19,99 Royal Halı 3,51 1,74 2,03 RTA Laboratuvarları 22,38 -0,27 -26,09 Sabancı Holding 8,59 1,42 -22,09 Safkar Ege Soğutmacılık 7,75 -0,39 -28,77 Sanel Mühendislik 3,69 -0,54 7,89 Sanifoam Sünger 17,61 1,85 29,49 Sanko Pazarlama 11,09 2,33 19,66 Saray Matbaacılık 4,84 0,21 -44,81 Sarkuysan 15,40 -1,35 77,06 Sasa Polyester 32,72 -0,55 118,36 Say Yenilenebilir Enerji 28,22 -2,49 231,61 Sekuro Plastik 20,84 -4,05 49,28 Selçuk Ecza Deposu 9,07 0,22 -32,47 Selçuk Gıda 3,98 -1,24 -20,08 Senkron Güvenlik 29,88 8,65 13,79 Serve Film Prodüksiyon 14,83 -9,96 -7,31 Servet GMYO 77,25 2,86 -1,47 Seyitler Kimya 24,20 -4,12 -3,55 Silverline Endüstri 5,32 0,00 -38,14 Sinpaş GMYO 3,27 0,31 -21,77 Smartiks Yazılım 5,81 -1,02 -34,42 Sodaş Sodyum Sanayii 25,18 -0,87 -4,39 Söktaş 5,11 5,36 0,39 Sönmez Filament 41,90 2,34 -40,31 Sönmez Pamuklu 16,88 1,63 -29,67 Sumaş Suni Tahta 65,00 6,30 26,83 Şeker Fin. Kir. 6,93 1,32 8,28 Şekerbank 1,12 0,00 -25,83 Şişe Cam 7,95 0,00 8,76 Şok Marketler Ticaret 11,48 0,53 -9,03 T. Halk Bankası 4,50 0,45 -19,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,74 0,00 -30,01 T.S.K.B. 1,35 -0,74 -22,70 T.Tuborg 18,50 0,00 2,38 Taç Tarım Ürünleri 23,16 0,00 119,94 Tat Gıda 8,99 -0,11 -22,24 TAV Havalimanları 23,70 2,16 11,27 Taze Kuru Gıda 231,70 -1,40 7,12 Tek-Art Turizm 1,76 0,57 -12,87 Tekfen Holding 15,36 -0,65 -6,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,52 -0,66 -13,16 Temapol Polimer Plastik 14,87 -1,52 29,30 TGS Dış Ticaret 13,05 -1,29 2,68 Tofaş Oto. Fab. 28,08 0,36 -9,16 Torunlar GMYO 3,24 0,00 -16,92 Trabzon Liman 35,00 4,17 8,97 Trabzonspor Sportif 2,61 -2,61 6,97 Trend GMYO 7,21 -4,50 -42,64 TSKB GMYO 3,78 -1,56 -34,26 Tuğçelik 10,72 9,95 32,67 Tukaş 7,13 1,28 -26,42 Turcas Petrol 4,03 3,33 -16,91 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,75 0,62 Turkcell 15,66 -1,32 -0,21 Tümosan Motor ve Traktör 19,63 3,10 39,52 Tüpraş 99,05 -0,15 -8,29 Türk Hava Yolları 13,40 2,68 3,80 Türk İlaç Serum 48,52 0,87 Türk Prysmian Kablo 12,29 -1,36 1,89 Türk Telekom 6,82 0,00 -17,98 Türk Traktör 185,70 0,22 9,00 Türker Proje Gayrimenkul 147,40 1,66 30,56 Türkiye Sigorta 5,32 -0,19 -13,89 Ufuk Yatırım 14,60 4,89 8,96 Ulaşlar Turizm Yat. 4,87 2,96 14,86 Ulusoy Elektrik 56,20 -2,09 9,44 Ulusoy Un Sanayi 5,44 -0,73 6,91 Umpaş Holding 1,48 -0,67 -43,30 Uşak Seramik 2,59 0,00 10,68 Utopya Turizm 25,00 0,00 -35,57 Uzertaş Boya 41,30 4,56 -27,03 Ülker Bisküvi 21,44 -0,37 -3,93 Vakıf Fin. Kir. 11,03 -2,39 158,92 Vakıf GMYO 2,27 -0,44 -31,84 Vakıf Yat. Ort. 5,87 -1,18 -20,24 Vakıflar Bankası 3,59 0,84 -23,78 Vakko Tekstil 10,93 -1,71 74,42 Vanet Gıda 5,54 -0,72 -28,33 Verusa Holding 57,60 1,32 27,72 Verusaturk Girisim 25,16 1,29 92,35 Vestel 32,88 1,11 56,13 Vestel Beyaz Eşya 50,70 0,60 24,02 Viking Kağıt 5,80 -0,51 -35,56 Yapı Kredi Koray GMYO 5,99 -0,17 34,61 Yapı ve Kredi Bank. 2,17 0,00 -27,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 76,50 -1,54 5,69 Yataş 16,50 -2,31 14,19 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,99 3,10 -32,05 Yeni Gimat GMYO 13,52 0,90 16,63 Yeşil GMYO 1,13 0,00 -18,12 Yeşil Yapı 1,38 -0,72 -25,00 Yeşil Yatırım Holding 82,75 1,97 -13,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.700,00 0,00 -5,77 Yonga Mobilya 23,78 -5,11 -20,17 Yükselen Çelik 5,28 -0,75 0,92 Yünsa 13,37 -0,22 -3,75 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,06 0,98 -25,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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