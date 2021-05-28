Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.500,00
|-0,47
|-9,88
|İş Bankası (C)
|5,07
|-0,98
|-25,36
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,08
|-0,65
|-20,21
|İş Girişim
|11,06
|-9,93
|-41,64
|İş GMYO
|1,84
|0,00
|-27,56
|İş Y. Men. Değ.
|17,19
|-1,94
|3,57
|İş Yat. Ort.
|2,88
|-1,37
|-14,36
|İşbir Holding
|8.200,00
|4,73
|199,53
|Işık Plastik
|30,16
|-2,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|1,03
|-14,04
|İttifak Holding
|1,70
|0,00
|-23,77
|İz Hayvancılık Tarım
|22,00
|7,74
|22,22
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|2,70
|-31,11
|İzmir Fırça
|7,34
|-2,39
|32,01
|Jantsa Jant Sanayi
|89,05
|3,07
|114,85
|Kafein Yazılım
|24,16
|-1,55
|13,22
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,25
|-1,34
|Kaplamin
|21,10
|-5,47
|-37,57
|Kardemir (A)
|7,07
|-4,20
|18,82
|Kardemir (B)
|6,95
|-3,74
|31,88
|Kardemir (D)
|7,83
|-1,88
|35,47
|Karel Elektronik
|32,90
|-0,06
|42,67
|Karsan Otomotiv
|4,63
|-1,07
|42,46
|Karsu Tekstil
|8,64
|0,35
|1,05
|Kartonsan
|57,25
|-2,30
|-39,53
|Katmerciler Ekipman
|3,40
|-1,73
|10,39
|Kent Gıda
|274,00
|0,04
|-22,95
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|-1,30
|-30,70
|Kervan Gıda
|15,67
|-1,94
|18,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|1,61
|-50,00
|Kiler GMYO
|1,84
|-1,08
|-26,69
|Klimasan Klima
|22,56
|-0,62
|32,94
|Koç Holding
|18,41
|1,10
|-9,99
|Konfrut Gıda
|15,40
|-0,65
|-8,88
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,60
|-1,65
|177,03
|Konya Çimento
|870,90
|-3,39
|-22,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|-1,67
|44,18
|Koza Altın
|121,00
|-1,94
|25,13
|Koza Madencilik
|15,86
|-2,34
|2,39
|Körfez GMYO
|4,88
|-1,21
|-15,86
|Kristal Kola
|2,02
|-1,94
|-48,47
|Kron Telekomünikasyon
|47,78
|-3,28
|29,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|315,50
|-2,92
|100,57
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|-0,42
|2,17
|Kütahya Porselen
|40,12
|-9,96
|-20,48
|Lider Faktoring
|2,65
|-0,75
|-22,29
|Link Bilgisayar
|32,94
|-1,02
|3,34
|Logo Yazılım
|147,50
|-3,28
|18,42
|Lokman Hekim Sağlık
|15,98
|-2,08
|48,62
|Lüks Kadife
|56,15
|-1,40
|94,29
|Makina Takım
|2,93
|-1,68
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,14
|-2,84
|-20,06
|Marmaris Altınyunus
|212,90
|-2,65
|91,63
|Marshall
|285,10
|-3,09
|-7,04
|Martı GMYO
|1,44
|-2,70
|-47,64
|Martı Otel
|2,16
|-1,37
|1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,76
|-2,31
|Mavi Giyim
|48,12
|-1,76
|-7,82
|Mazhar Zorlu Holding
|28,10
|0,36
|-10,74
|Mega Polietilen
|7,88
|0,38
|2,87
|Menderes Tekstil
|2,21
|3,27
|-28,48
|Mercan Kimya
|9,61
|-0,83
|Merit Turizm
|237,90
|2,72
|184,23
|Merko Gıda
|5,86
|1,91
|-32,18
|Metemtur Yatırım
|25,22
|-5,83
|14,12
|Metro Holding
|1,76
|-0,56
|-15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|-2,05
|-17,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,86
|-1,59
|-20,17
|Migros Ticaret
|35,10
|-1,18
|-17,99
|Milpa
|3,94
|-1,25
|-14,35
|Mistral GMYO
|4,84
|-0,82
|2,76
|MLP Sağlık
|23,46
|-0,93
|18,07
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,98
|-0,29
|51,74
|Mondi Tire Kutsan
|7,03
|-0,28
|-7,50
|Naturel Enerji
|33,04
|-3,28
|-6,95
|Naturelgaz
|9,10
|-2,36
|Net Holding
|5,59
|-1,93
|62,97
|Netaş Telekom.
|21,38
|-1,20
|-23,86
|Niğbaş Niğde Beton
|12,27
|-1,92
|-76,40
|Nuh Çimento
|47,92
|-2,24
|-0,23
|Nurol GMYO
|13,41
|2,68
|83,95
|Odaş Elektrik
|2,33
|-1,27
|-40,26
|Olmuksan-IP
|7,31
|0,14
|-38,31
|Orge Enerji Elektrik
|9,62
|-1,84
|30,35
|Orma Orman Mahsulleri
|33,40
|0,30
|126,90
|Osmanlı Menkul
|27,06
|-3,29
|-12,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|0,00
|-17,93
|Otokar
|300,60
|-2,12
|-1,21
|Oyak Çimento
|7,12
|-1,11
|-18,91
|Oyak Yat. Ort.
|7,69
|0,00
|10,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,94
|-1,01
|-16,35
|Özak GMYO
|4,06
|-0,73
|-20,39
|Özbal Çelik Boru
|7,52
|-2,46
|14,81
|Özderici GMYO
|1,61
|-1,23
|-27,48
|Özerden Plastik
|8,40
|-3,45
|-6,67
|Pamukova Elektrik
|28,08
|0,43
|31,71
|Panora GMYO
|6,10
|0,16
|-0,13
|Papilon Savunma
|15,86
|-3,17
|-30,32
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|-1,35
|-5,03
|Parsan
|28,70
|-1,44
|18,11
|Pegasus
|80,95
|-1,28
|8,51
|Peker GMYO
|1,21
|-0,82
|-53,64
|Penguen Gıda
|3,29
|-1,50
|-34,85
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,74
|-0,44
|Pera GMYO
|1,33
|-2,21
|-24,07
|Pergamon Dış Ticaret
|24,74
|-1,12
|34,98
|Petkim
|6,27
|0,00
|25,90
|Petrokent Turizm
|2.320,20
|-1,06
|155,98
|Pınar Et ve Un
|19,30
|-2,48
|-11,81
|Pınar Su
|7,41
|-1,33
|-0,27
|Pınar Süt
|18,16
|-0,55
|-19,47
|Plastikkart
|13,83
|-1,91
|-4,29
|Polisan Holding
|2,87
|-0,69
|-25,35
|Politeknik Metal
|291,80
|-0,75
|-28,08
|Prizma Press Matbaacılık
|4,70
|-1,67
|-14,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|96,25
|1,21
|-23,18
|QNB Finansbank
|43,20
|-0,92
|-38,59
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,02
|-0,35
|Ral Yatırım Holding
|3,36
|-0,30
|-24,32
|Ray Sigorta
|10,28
|-2,47
|-33,46
|Reysaş GMYO
|3,83
|-2,54
|-29,72
|Reysaş Lojistik
|3,64
|-4,21
|-29,65
|Rhea Girişim
|2,21
|-0,45
|-40,59
|Rodrigo Tekstil
|16,19
|-1,22
|18,09
|Royal Halı
|3,45
|-0,29
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|21,82
|-0,55
|-27,94
|Sabancı Holding
|8,45
|0,12
|-23,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,58
|-1,43
|-30,33
|Sanel Mühendislik
|3,64
|-1,62
|6,43
|Sanifoam Sünger
|16,60
|-5,20
|22,06
|Sanko Pazarlama
|10,43
|-2,43
|12,54
|Saray Matbaacılık
|4,71
|-0,21
|-46,29
|Sarkuysan
|14,97
|-2,03
|72,12
|Sasa Polyester
|31,56
|0,45
|110,62
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,08
|4,45
|241,72
|Sekuro Plastik
|20,24
|-3,44
|44,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,86
|-0,67
|-34,04
|Selçuk Gıda
|3,95
|-1,25
|-20,68
|Senkron Güvenlik
|30,50
|2,42
|16,15
|Serve Film Prodüksiyon
|16,36
|-0,67
|2,25
|Servet GMYO
|86,95
|5,27
|10,91
|Seyitler Kimya
|24,72
|1,56
|-1,48
|Silverline Endüstri
|5,28
|-1,86
|-38,60
|Sinpaş GMYO
|3,50
|2,04
|-16,27
|Smartiks Yazılım
|5,80
|0,17
|-34,54
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,90
|2,86
|-1,66
|Söktaş
|4,87
|-2,01
|-4,32
|Sönmez Filament
|43,30
|-0,23
|-38,32
|Sönmez Pamuklu
|16,20
|-4,14
|-32,50
|Sumaş Suni Tahta
|61,50
|-3,15
|20,00
|Şeker Fin. Kir.
|6,73
|-0,59
|5,16
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|7,93
|0,89
|8,48
|Şok Marketler Ticaret
|11,36
|-0,96
|-9,98
|T. Halk Bankası
|4,38
|-0,45
|-21,22
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,02
|-3,04
|-32,32
|T.S.K.B.
|1,32
|0,00
|-24,42
|T.Tuborg
|17,90
|0,17
|-0,94
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|2,26
|123,17
|Tat Gıda
|8,89
|-0,78
|-23,11
|TAV Havalimanları
|22,92
|-0,52
|7,61
|Taze Kuru Gıda
|228,00
|-0,39
|5,41
|Tek-Art Turizm
|1,72
|-1,15
|-14,85
|Tekfen Holding
|15,11
|-0,20
|-7,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,32
|0,41
|-15,47
|Temapol Polimer Plastik
|14,80
|-1,27
|28,70
|TGS Dış Ticaret
|12,79
|-0,85
|0,63
|Tofaş Oto. Fab.
|28,56
|1,13
|-7,61
|Torunlar GMYO
|3,26
|-1,51
|-16,41
|Trabzon Liman
|34,26
|-2,56
|6,66
|Trabzonspor Sportif
|2,57
|-1,15
|5,33
|Trend GMYO
|7,20
|0,56
|-42,72
|TSKB GMYO
|3,75
|-1,32
|-34,78
|Tuğçelik
|11,24
|4,85
|39,11
|Tukaş
|6,89
|-2,13
|-28,90
|Turcas Petrol
|3,96
|-2,70
|-18,35
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,48
|-2,37
|Turkcell
|15,78
|0,51
|0,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,69
|-2,25
|32,84
|Tüpraş
|97,15
|0,36
|-10,05
|Türk Hava Yolları
|12,90
|-1,15
|-0,08
|Türk İlaç Serum
|44,04
|-5,29
|Türk Prysmian Kablo
|12,19
|-0,49
|1,06
|Türk Telekom
|6,78
|0,00
|-18,46
|Türk Traktör
|185,10
|-0,86
|8,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|140,30
|-1,89
|24,27
|Türkiye Sigorta
|5,21
|-0,76
|-15,67
|Ufuk Yatırım
|13,56
|-4,64
|1,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,73
|-0,21
|11,56
|Ulusoy Elektrik
|56,40
|0,62
|9,83
|Ulusoy Un Sanayi
|5,32
|-1,30
|4,55
|Umpaş Holding
|1,41
|-4,73
|-45,98
|Uşak Seramik
|2,44
|-5,06
|4,27
|Utopya Turizm
|26,00
|1,01
|-32,99
|Uzertaş Boya
|45,00
|7,14
|-20,49
|Ülker Bisküvi
|21,90
|-2,67
|-1,87
|Vakıf Fin. Kir.
|10,44
|-3,42
|145,07
|Vakıf GMYO
|2,23
|-1,33
|-33,04
|Vakıf Yat. Ort.
|5,75
|-2,21
|-21,88
|Vakıflar Bankası
|3,52
|-1,12
|-25,27
|Vakko Tekstil
|10,79
|-1,01
|72,19
|Vanet Gıda
|5,46
|-1,62
|-29,37
|Verusa Holding
|56,30
|-2,93
|24,83
|Verusaturk Girisim
|25,44
|-3,49
|94,50
|Vestel
|31,70
|-2,70
|50,52
|Vestel Beyaz Eşya
|50,35
|-0,69
|23,17
|Viking Kağıt
|5,63
|-2,76
|-37,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,86
|-1,35
|31,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-0,93
|-28,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|78,40
|4,12
|8,31
|Yataş
|16,35
|-0,67
|13,15
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,50
|9,72
|-20,45
|Yeni Gimat GMYO
|13,54
|1,42
|16,80
|Yeşil GMYO
|1,11
|-0,89
|-19,57
|Yeşil Yapı
|1,36
|-1,45
|-26,09
|Yeşil Yatırım Holding
|82,60
|-3,39
|-13,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.496,80
|0,00
|-7,07
|Yonga Mobilya
|24,20
|-1,71
|-18,76
|Yükselen Çelik
|5,11
|-0,97
|-2,33
|Yünsa
|13,47
|-0,88
|-3,03
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,02
|-0,49
|-27,08
(Son)
Kaynak: AA
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