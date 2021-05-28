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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

28.05.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.500,00-0,47-9,88
İş Bankası (C)5,07-0,98-25,36
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,08-0,65-20,21
İş Girişim11,06-9,93-41,64
İş GMYO1,840,00-27,56
İş Y. Men. Değ.17,19-1,943,57
İş Yat. Ort.2,88-1,37-14,36
İşbir Holding8.200,004,73199,53
Işık Plastik30,16-2,58

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,981,03-14,04
İttifak Holding1,700,00-23,77
İz Hayvancılık Tarım22,007,7422,22
İzmir Demir Çelik2,282,70-31,11
İzmir Fırça7,34-2,3932,01
Jantsa Jant Sanayi89,053,07114,85
Kafein Yazılım24,16-1,5513,22
Kalekim Kimyevi Maddeler13,25-1,34

Kaplamin21,10-5,47-37,57
Kardemir (A)7,07-4,2018,82
Kardemir (B)6,95-3,7431,88
Kardemir (D)7,83-1,8835,47
Karel Elektronik32,90-0,0642,67
Karsan Otomotiv4,63-1,0742,46
Karsu Tekstil8,640,351,05
Kartonsan57,25-2,30-39,53
Katmerciler Ekipman3,40-1,7310,39
Kent Gıda274,000,04-22,95
Kerevitaş Gıda4,56-1,30-30,70
Kervan Gıda15,67-1,9418,53
Kervansaray Yat. Holding0,631,61-50,00
Kiler GMYO1,84-1,08-26,69
Klimasan Klima22,56-0,6232,94
Koç Holding18,411,10-9,99
Konfrut Gıda15,40-0,65-8,88
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,60-1,65177,03
Konya Çimento870,90-3,39-22,93
Kordsa Teknik Tekstil22,42-1,6744,18
Koza Altın121,00-1,9425,13
Koza Madencilik15,86-2,342,39
Körfez GMYO4,88-1,21-15,86
Kristal Kola2,02-1,94-48,47
Kron Telekomünikasyon47,78-3,2829,70
Kuştur Kuşadası Turizm315,50-2,92100,57
Kuyumcukent Gayrimenkul2,35-0,422,17
Kütahya Porselen40,12-9,96-20,48
Lider Faktoring2,65-0,75-22,29
Link Bilgisayar32,94-1,023,34
Logo Yazılım147,50-3,2818,42
Lokman Hekim Sağlık15,98-2,0848,62
Lüks Kadife56,15-1,4094,29
Makina Takım2,93-1,68-14,08
Marka Yatırım Holding5,14-2,84-20,06
Marmaris Altınyunus212,90-2,6591,63
Marshall285,10-3,09-7,04
Martı GMYO1,44-2,70-47,64
Martı Otel2,16-1,371,41
Matriks Bilgi Dağıtım33,76-2,31

Mavi Giyim48,12-1,76-7,82
Mazhar Zorlu Holding28,100,36-10,74
Mega Polietilen7,880,382,87
Menderes Tekstil2,213,27-28,48
Mercan Kimya9,61-0,83

Merit Turizm237,902,72184,23
Merko Gıda5,861,91-32,18
Metemtur Yatırım25,22-5,8314,12
Metro Holding1,76-0,56-15,38
Metro Petrol ve Tesisleri2,39-2,05-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,86-1,59-20,17
Migros Ticaret35,10-1,18-17,99
Milpa3,94-1,25-14,35
Mistral GMYO4,84-0,822,76
MLP Sağlık23,46-0,9318,07
MMC San. ve Tic. Yat.6,98-0,2951,74
Mondi Tire Kutsan7,03-0,28-7,50
Naturel Enerji33,04-3,28-6,95
Naturelgaz9,10-2,36

Net Holding5,59-1,9362,97
Netaş Telekom.21,38-1,20-23,86
Niğbaş Niğde Beton12,27-1,92-76,40
Nuh Çimento47,92-2,24-0,23
Nurol GMYO13,412,6883,95
Odaş Elektrik2,33-1,27-40,26
Olmuksan-IP7,310,14-38,31
Orge Enerji Elektrik9,62-1,8430,35
Orma Orman Mahsulleri33,400,30126,90
Osmanlı Menkul27,06-3,29-12,54
Ostim Endüstriyel Yat2,260,00-17,93
Otokar300,60-2,12-1,21
Oyak Çimento7,12-1,11-18,91
Oyak Yat. Ort.7,690,0010,65
Oylum Sınai Yatırımlar3,94-1,01-16,35
Özak GMYO4,06-0,73-20,39
Özbal Çelik Boru7,52-2,4614,81
Özderici GMYO1,61-1,23-27,48
Özerden Plastik8,40-3,45-6,67
Pamukova Elektrik28,080,4331,71
Panora GMYO6,100,16-0,13
Papilon Savunma15,86-3,17-30,32
Park Elek.Madencilik5,10-1,35-5,03
Parsan28,70-1,4418,11
Pegasus80,95-1,288,51
Peker GMYO1,21-0,82-53,64
Penguen Gıda3,29-1,50-34,85
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,74-0,44

Pera GMYO1,33-2,21-24,07
Pergamon Dış Ticaret24,74-1,1234,98
Petkim6,270,0025,90
Petrokent Turizm2.320,20-1,06155,98
Pınar Et ve Un19,30-2,48-11,81
Pınar Su7,41-1,33-0,27
Pınar Süt18,16-0,55-19,47
Plastikkart13,83-1,91-4,29
Polisan Holding2,87-0,69-25,35
Politeknik Metal291,80-0,75-28,08
Prizma Press Matbaacılık4,70-1,67-14,23
QNB Finans Fin. Kir.96,251,21-23,18
QNB Finansbank43,20-0,92-38,59
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,02-0,35

Ral Yatırım Holding3,36-0,30-24,32
Ray Sigorta10,28-2,47-33,46
Reysaş GMYO3,83-2,54-29,72
Reysaş Lojistik3,64-4,21-29,65
Rhea Girişim2,21-0,45-40,59
Rodrigo Tekstil16,19-1,2218,09
Royal Halı3,45-0,290,29
RTA Laboratuvarları21,82-0,55-27,94
Sabancı Holding8,450,12-23,36
Safkar Ege Soğutmacılık7,58-1,43-30,33
Sanel Mühendislik3,64-1,626,43
Sanifoam Sünger16,60-5,2022,06
Sanko Pazarlama10,43-2,4312,54
Saray Matbaacılık4,71-0,21-46,29
Sarkuysan14,97-2,0372,12
Sasa Polyester31,560,45110,62
Say Yenilenebilir Enerji29,084,45241,72
Sekuro Plastik20,24-3,4444,99
Selçuk Ecza Deposu8,86-0,67-34,04
Selçuk Gıda3,95-1,25-20,68
Senkron Güvenlik30,502,4216,15
Serve Film Prodüksiyon16,36-0,672,25
Servet GMYO86,955,2710,91
Seyitler Kimya24,721,56-1,48
Silverline Endüstri5,28-1,86-38,60
Sinpaş GMYO3,502,04-16,27
Smartiks Yazılım5,800,17-34,54
Sodaş Sodyum Sanayii25,902,86-1,66
Söktaş4,87-2,01-4,32
Sönmez Filament43,30-0,23-38,32
Sönmez Pamuklu16,20-4,14-32,50
Sumaş Suni Tahta61,50-3,1520,00
Şeker Fin. Kir.6,73-0,595,16
Şekerbank1,100,00-27,15
Şişe Cam7,930,898,48
Şok Marketler Ticaret11,36-0,96-9,98
T. Halk Bankası4,38-0,45-21,22
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,02-3,04-32,32
T.S.K.B.1,320,00-24,42
T.Tuborg17,900,17-0,94
Taç Tarım Ürünleri23,502,26123,17
Tat Gıda8,89-0,78-23,11
TAV Havalimanları22,92-0,527,61
Taze Kuru Gıda228,00-0,395,41
Tek-Art Turizm1,72-1,15-14,85
Tekfen Holding15,11-0,20-7,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,320,41-15,47
Temapol Polimer Plastik14,80-1,2728,70
TGS Dış Ticaret12,79-0,850,63
Tofaş Oto. Fab.28,561,13-7,61
Torunlar GMYO3,26-1,51-16,41
Trabzon Liman34,26-2,566,66
Trabzonspor Sportif2,57-1,155,33
Trend GMYO7,200,56-42,72
TSKB GMYO3,75-1,32-34,78
Tuğçelik11,244,8539,11
Tukaş6,89-2,13-28,90
Turcas Petrol3,96-2,70-18,35
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,48-2,37

Turkcell15,780,510,55
Tümosan Motor ve Traktör18,69-2,2532,84
Tüpraş97,150,36-10,05
Türk Hava Yolları12,90-1,15-0,08
Türk İlaç Serum44,04-5,29

Türk Prysmian Kablo12,19-0,491,06
Türk Telekom6,780,00-18,46
Türk Traktör185,10-0,868,65
Türker Proje Gayrimenkul140,30-1,8924,27
Türkiye Sigorta5,21-0,76-15,67
Ufuk Yatırım13,56-4,641,19
Ulaşlar Turizm Yat.4,73-0,2111,56
Ulusoy Elektrik56,400,629,83
Ulusoy Un Sanayi5,32-1,304,55
Umpaş Holding1,41-4,73-45,98
Uşak Seramik2,44-5,064,27
Utopya Turizm26,001,01-32,99
Uzertaş Boya45,007,14-20,49
Ülker Bisküvi21,90-2,67-1,87
Vakıf Fin. Kir.10,44-3,42145,07
Vakıf GMYO2,23-1,33-33,04
Vakıf Yat. Ort.5,75-2,21-21,88
Vakıflar Bankası3,52-1,12-25,27
Vakko Tekstil10,79-1,0172,19
Vanet Gıda5,46-1,62-29,37
Verusa Holding56,30-2,9324,83
Verusaturk Girisim25,44-3,4994,50
Vestel31,70-2,7050,52
Vestel Beyaz Eşya50,35-0,6923,17
Viking Kağıt5,63-2,76-37,44
Yapı Kredi Koray GMYO5,86-1,3531,69
Yapı ve Kredi Bank.2,14-0,93-28,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.78,404,128,31
Yataş16,35-0,6713,15
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,509,72-20,45
Yeni Gimat GMYO13,541,4216,80
Yeşil GMYO1,11-0,89-19,57
Yeşil Yapı1,36-1,45-26,09
Yeşil Yatırım Holding82,60-3,39-13,37
Yibitaş İnşaat Malzeme14.496,800,00-7,07
Yonga Mobilya24,20-1,71-18,76
Yükselen Çelik5,11-0,97-2,33
Yünsa13,47-0,88-3,03
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,02-0,49-27,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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