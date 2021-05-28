Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.500,00 -0,47 -9,88 İş Bankası (C) 5,07 -0,98 -25,36 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,08 -0,65 -20,21 İş Girişim 11,06 -9,93 -41,64 İş GMYO 1,84 0,00 -27,56 İş Y. Men. Değ. 17,19 -1,94 3,57 İş Yat. Ort. 2,88 -1,37 -14,36 İşbir Holding 8.200,00 4,73 199,53 Işık Plastik 30,16 -2,58 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,98 1,03 -14,04 İttifak Holding 1,70 0,00 -23,77 İz Hayvancılık Tarım 22,00 7,74 22,22 İzmir Demir Çelik 2,28 2,70 -31,11 İzmir Fırça 7,34 -2,39 32,01 Jantsa Jant Sanayi 89,05 3,07 114,85 Kafein Yazılım 24,16 -1,55 13,22 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,25 -1,34 Kaplamin 21,10 -5,47 -37,57 Kardemir (A) 7,07 -4,20 18,82 Kardemir (B) 6,95 -3,74 31,88 Kardemir (D) 7,83 -1,88 35,47 Karel Elektronik 32,90 -0,06 42,67 Karsan Otomotiv 4,63 -1,07 42,46 Karsu Tekstil 8,64 0,35 1,05 Kartonsan 57,25 -2,30 -39,53 Katmerciler Ekipman 3,40 -1,73 10,39 Kent Gıda 274,00 0,04 -22,95 Kerevitaş Gıda 4,56 -1,30 -30,70 Kervan Gıda 15,67 -1,94 18,53 Kervansaray Yat. Holding 0,63 1,61 -50,00 Kiler GMYO 1,84 -1,08 -26,69 Klimasan Klima 22,56 -0,62 32,94 Koç Holding 18,41 1,10 -9,99 Konfrut Gıda 15,40 -0,65 -8,88 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 65,60 -1,65 177,03 Konya Çimento 870,90 -3,39 -22,93 Kordsa Teknik Tekstil 22,42 -1,67 44,18 Koza Altın 121,00 -1,94 25,13 Koza Madencilik 15,86 -2,34 2,39 Körfez GMYO 4,88 -1,21 -15,86 Kristal Kola 2,02 -1,94 -48,47 Kron Telekomünikasyon 47,78 -3,28 29,70 Kuştur Kuşadası Turizm 315,50 -2,92 100,57 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 -0,42 2,17 Kütahya Porselen 40,12 -9,96 -20,48 Lider Faktoring 2,65 -0,75 -22,29 Link Bilgisayar 32,94 -1,02 3,34 Logo Yazılım 147,50 -3,28 18,42 Lokman Hekim Sağlık 15,98 -2,08 48,62 Lüks Kadife 56,15 -1,40 94,29 Makina Takım 2,93 -1,68 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,14 -2,84 -20,06 Marmaris Altınyunus 212,90 -2,65 91,63 Marshall 285,10 -3,09 -7,04 Martı GMYO 1,44 -2,70 -47,64 Martı Otel 2,16 -1,37 1,41 Matriks Bilgi Dağıtım 33,76 -2,31 Mavi Giyim 48,12 -1,76 -7,82 Mazhar Zorlu Holding 28,10 0,36 -10,74 Mega Polietilen 7,88 0,38 2,87 Menderes Tekstil 2,21 3,27 -28,48 Mercan Kimya 9,61 -0,83 Merit Turizm 237,90 2,72 184,23 Merko Gıda 5,86 1,91 -32,18 Metemtur Yatırım 25,22 -5,83 14,12 Metro Holding 1,76 -0,56 -15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 2,39 -2,05 -17,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,86 -1,59 -20,17 Migros Ticaret 35,10 -1,18 -17,99 Milpa 3,94 -1,25 -14,35 Mistral GMYO 4,84 -0,82 2,76 MLP Sağlık 23,46 -0,93 18,07 MMC San. ve Tic. Yat. 6,98 -0,29 51,74 Mondi Tire Kutsan 7,03 -0,28 -7,50 Naturel Enerji 33,04 -3,28 -6,95 Naturelgaz 9,10 -2,36 Net Holding 5,59 -1,93 62,97 Netaş Telekom. 21,38 -1,20 -23,86 Niğbaş Niğde Beton 12,27 -1,92 -76,40 Nuh Çimento 47,92 -2,24 -0,23 Nurol GMYO 13,41 2,68 83,95 Odaş Elektrik 2,33 -1,27 -40,26 Olmuksan-IP 7,31 0,14 -38,31 Orge Enerji Elektrik 9,62 -1,84 30,35 Orma Orman Mahsulleri 33,40 0,30 126,90 Osmanlı Menkul 27,06 -3,29 -12,54 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 0,00 -17,93 Otokar 300,60 -2,12 -1,21 Oyak Çimento 7,12 -1,11 -18,91 Oyak Yat. Ort. 7,69 0,00 10,65 Oylum Sınai Yatırımlar 3,94 -1,01 -16,35 Özak GMYO 4,06 -0,73 -20,39 Özbal Çelik Boru 7,52 -2,46 14,81 Özderici GMYO 1,61 -1,23 -27,48 Özerden Plastik 8,40 -3,45 -6,67 Pamukova Elektrik 28,08 0,43 31,71 Panora GMYO 6,10 0,16 -0,13 Papilon Savunma 15,86 -3,17 -30,32 Park Elek.Madencilik 5,10 -1,35 -5,03 Parsan 28,70 -1,44 18,11 Pegasus 80,95 -1,28 8,51 Peker GMYO 1,21 -0,82 -53,64 Penguen Gıda 3,29 -1,50 -34,85 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,74 -0,44 Pera GMYO 1,33 -2,21 -24,07 Pergamon Dış Ticaret 24,74 -1,12 34,98 Petkim 6,27 0,00 25,90 Petrokent Turizm 2.320,20 -1,06 155,98 Pınar Et ve Un 19,30 -2,48 -11,81 Pınar Su 7,41 -1,33 -0,27 Pınar Süt 18,16 -0,55 -19,47 Plastikkart 13,83 -1,91 -4,29 Polisan Holding 2,87 -0,69 -25,35 Politeknik Metal 291,80 -0,75 -28,08 Prizma Press Matbaacılık 4,70 -1,67 -14,23 QNB Finans Fin. Kir. 96,25 1,21 -23,18 QNB Finansbank 43,20 -0,92 -38,59 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,02 -0,35 Ral Yatırım Holding 3,36 -0,30 -24,32 Ray Sigorta 10,28 -2,47 -33,46 Reysaş GMYO 3,83 -2,54 -29,72 Reysaş Lojistik 3,64 -4,21 -29,65 Rhea Girişim 2,21 -0,45 -40,59 Rodrigo Tekstil 16,19 -1,22 18,09 Royal Halı 3,45 -0,29 0,29 RTA Laboratuvarları 21,82 -0,55 -27,94 Sabancı Holding 8,45 0,12 -23,36 Safkar Ege Soğutmacılık 7,58 -1,43 -30,33 Sanel Mühendislik 3,64 -1,62 6,43 Sanifoam Sünger 16,60 -5,20 22,06 Sanko Pazarlama 10,43 -2,43 12,54 Saray Matbaacılık 4,71 -0,21 -46,29 Sarkuysan 14,97 -2,03 72,12 Sasa Polyester 31,56 0,45 110,62 Say Yenilenebilir Enerji 29,08 4,45 241,72 Sekuro Plastik 20,24 -3,44 44,99 Selçuk Ecza Deposu 8,86 -0,67 -34,04 Selçuk Gıda 3,95 -1,25 -20,68 Senkron Güvenlik 30,50 2,42 16,15 Serve Film Prodüksiyon 16,36 -0,67 2,25 Servet GMYO 86,95 5,27 10,91 Seyitler Kimya 24,72 1,56 -1,48 Silverline Endüstri 5,28 -1,86 -38,60 Sinpaş GMYO 3,50 2,04 -16,27 Smartiks Yazılım 5,80 0,17 -34,54 Sodaş Sodyum Sanayii 25,90 2,86 -1,66 Söktaş 4,87 -2,01 -4,32 Sönmez Filament 43,30 -0,23 -38,32 Sönmez Pamuklu 16,20 -4,14 -32,50 Sumaş Suni Tahta 61,50 -3,15 20,00 Şeker Fin. Kir. 6,73 -0,59 5,16 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 7,93 0,89 8,48 Şok Marketler Ticaret 11,36 -0,96 -9,98 T. Halk Bankası 4,38 -0,45 -21,22 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,02 -3,04 -32,32 T.S.K.B. 1,32 0,00 -24,42 T.Tuborg 17,90 0,17 -0,94 Taç Tarım Ürünleri 23,50 2,26 123,17 Tat Gıda 8,89 -0,78 -23,11 TAV Havalimanları 22,92 -0,52 7,61 Taze Kuru Gıda 228,00 -0,39 5,41 Tek-Art Turizm 1,72 -1,15 -14,85 Tekfen Holding 15,11 -0,20 -7,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,32 0,41 -15,47 Temapol Polimer Plastik 14,80 -1,27 28,70 TGS Dış Ticaret 12,79 -0,85 0,63 Tofaş Oto. Fab. 28,56 1,13 -7,61 Torunlar GMYO 3,26 -1,51 -16,41 Trabzon Liman 34,26 -2,56 6,66 Trabzonspor Sportif 2,57 -1,15 5,33 Trend GMYO 7,20 0,56 -42,72 TSKB GMYO 3,75 -1,32 -34,78 Tuğçelik 11,24 4,85 39,11 Tukaş 6,89 -2,13 -28,90 Turcas Petrol 3,96 -2,70 -18,35 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,48 -2,37 Turkcell 15,78 0,51 0,55 Tümosan Motor ve Traktör 18,69 -2,25 32,84 Tüpraş 97,15 0,36 -10,05 Türk Hava Yolları 12,90 -1,15 -0,08 Türk İlaç Serum 44,04 -5,29 Türk Prysmian Kablo 12,19 -0,49 1,06 Türk Telekom 6,78 0,00 -18,46 Türk Traktör 185,10 -0,86 8,65 Türker Proje Gayrimenkul 140,30 -1,89 24,27 Türkiye Sigorta 5,21 -0,76 -15,67 Ufuk Yatırım 13,56 -4,64 1,19 Ulaşlar Turizm Yat. 4,73 -0,21 11,56 Ulusoy Elektrik 56,40 0,62 9,83 Ulusoy Un Sanayi 5,32 -1,30 4,55 Umpaş Holding 1,41 -4,73 -45,98 Uşak Seramik 2,44 -5,06 4,27 Utopya Turizm 26,00 1,01 -32,99 Uzertaş Boya 45,00 7,14 -20,49 Ülker Bisküvi 21,90 -2,67 -1,87 Vakıf Fin. Kir. 10,44 -3,42 145,07 Vakıf GMYO 2,23 -1,33 -33,04 Vakıf Yat. Ort. 5,75 -2,21 -21,88 Vakıflar Bankası 3,52 -1,12 -25,27 Vakko Tekstil 10,79 -1,01 72,19 Vanet Gıda 5,46 -1,62 -29,37 Verusa Holding 56,30 -2,93 24,83 Verusaturk Girisim 25,44 -3,49 94,50 Vestel 31,70 -2,70 50,52 Vestel Beyaz Eşya 50,35 -0,69 23,17 Viking Kağıt 5,63 -2,76 -37,44 Yapı Kredi Koray GMYO 5,86 -1,35 31,69 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -0,93 -28,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 78,40 4,12 8,31 Yataş 16,35 -0,67 13,15 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,50 9,72 -20,45 Yeni Gimat GMYO 13,54 1,42 16,80 Yeşil GMYO 1,11 -0,89 -19,57 Yeşil Yapı 1,36 -1,45 -26,09 Yeşil Yatırım Holding 82,60 -3,39 -13,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.496,80 0,00 -7,07 Yonga Mobilya 24,20 -1,71 -18,76 Yükselen Çelik 5,11 -0,97 -2,33 Yünsa 13,47 -0,88 -3,03 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,02 -0,49 -27,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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