Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|34.099,10
|0,02
|-15,80
|İş Bankası (C)
|5,08
|-0,39
|-25,21
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,10
|0,00
|-19,69
|İş Girişim
|9,96
|-9,95
|-47,44
|İş GMYO
|1,86
|1,09
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,79
|-1,64
|1,16
|İş Yat. Ort.
|2,89
|-0,34
|-14,07
|İşbir Holding
|7.350,00
|-5,53
|168,48
|Işık Plastik
|29,98
|-0,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|-1,04
|-16,67
|İttifak Holding
|1,64
|-2,96
|-26,46
|İz Hayvancılık Tarım
|21,70
|-3,38
|20,56
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|0,44
|-31,41
|İzmir Fırça
|7,21
|-1,23
|29,68
|Jantsa Jant Sanayi
|87,10
|-1,25
|110,14
|Kafein Yazılım
|24,38
|-0,57
|14,25
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,03
|-1,81
|Kaplamin
|20,88
|-0,57
|-38,22
|Kardemir (A)
|7,26
|1,40
|22,02
|Kardemir (B)
|7,12
|1,14
|35,10
|Kardemir (D)
|7,98
|1,14
|38,06
|Karel Elektronik
|32,50
|-1,52
|40,94
|Karsan Otomotiv
|4,46
|-4,50
|37,23
|Karsu Tekstil
|8,35
|-1,18
|-2,34
|Kartonsan
|57,30
|-0,69
|-39,48
|Katmerciler Ekipman
|3,38
|0,00
|9,74
|Kent Gıda
|254,10
|-6,92
|-28,54
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|3,06
|-28,42
|Kervan Gıda
|15,87
|-0,50
|20,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|4,41
|-43,65
|Kiler GMYO
|1,89
|2,16
|-24,70
|Klimasan Klima
|22,84
|0,35
|34,59
|Koç Holding
|18,59
|0,05
|-9,11
|Konfrut Gıda
|15,27
|-0,33
|-9,64
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,70
|-1,35
|177,45
|Konya Çimento
|886,00
|0,02
|-21,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,36
|-0,53
|43,79
|Koza Altın
|119,50
|-0,17
|23,58
|Koza Madencilik
|15,67
|-0,25
|1,16
|Körfez GMYO
|4,93
|1,23
|-15,00
|Kristal Kola
|2,02
|-0,49
|-48,47
|Kron Telekomünikasyon
|47,74
|-2,17
|29,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|324,90
|-1,55
|106,55
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,41
|0,42
|4,78
|Kütahya Porselen
|36,12
|-9,97
|-28,40
|Lider Faktoring
|2,74
|1,48
|-19,65
|Link Bilgisayar
|32,66
|-1,92
|2,46
|Logo Yazılım
|142,70
|-2,13
|14,56
|Lokman Hekim Sağlık
|16,11
|0,50
|49,83
|Lüks Kadife
|56,35
|-2,59
|94,98
|Makina Takım
|2,86
|-2,39
|-16,13
|Marka Yatırım Holding
|5,14
|1,58
|-20,06
|Marmaris Altınyunus
|222,40
|3,93
|100,18
|Marshall
|273,00
|-2,50
|-10,99
|Martı GMYO
|1,45
|1,40
|-47,27
|Martı Otel
|2,23
|2,29
|4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,68
|-0,06
|Mavi Giyim
|49,14
|0,45
|-5,86
|Mazhar Zorlu Holding
|31,90
|10,00
|1,33
|Mega Polietilen
|7,81
|-0,51
|1,96
|Menderes Tekstil
|2,14
|-0,93
|-30,74
|Mercan Kimya
|9,28
|-2,52
|Merit Turizm
|242,00
|2,54
|189,13
|Merko Gıda
|5,76
|-1,03
|-33,33
|Metemtur Yatırım
|25,44
|1,76
|15,11
|Metro Holding
|1,76
|0,00
|-15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|1,26
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,86
|0,00
|-20,17
|Migros Ticaret
|34,64
|-1,53
|-19,07
|Milpa
|3,96
|-0,25
|-13,91
|Mistral GMYO
|4,85
|-0,41
|2,97
|MLP Sağlık
|22,74
|-0,96
|14,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,72
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,41
|1,79
|-2,50
|Naturel Enerji
|34,12
|2,03
|-3,91
|Naturelgaz
|9,07
|-0,11
|Net Holding
|5,51
|-2,48
|60,64
|Netaş Telekom.
|21,20
|-0,56
|-24,50
|Niğbaş Niğde Beton
|12,06
|-1,47
|-76,81
|Nuh Çimento
|45,84
|-3,82
|-4,56
|Nurol GMYO
|13,96
|3,18
|91,50
|Odaş Elektrik
|2,33
|0,43
|-40,26
|Olmuksan-IP
|7,59
|0,00
|-35,95
|Orge Enerji Elektrik
|9,37
|-1,58
|26,96
|Orma Orman Mahsulleri
|33,00
|-0,90
|124,18
|Osmanlı Menkul
|26,46
|-1,85
|-14,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|0,44
|-17,20
|Otokar
|295,40
|-1,17
|-2,92
|Oyak Çimento
|7,23
|0,28
|-17,65
|Oyak Yat. Ort.
|8,29
|8,55
|20,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,92
|-0,51
|-16,77
|Özak GMYO
|4,12
|0,24
|-19,22
|Özbal Çelik Boru
|7,61
|1,20
|16,18
|Özderici GMYO
|1,66
|1,84
|-25,23
|Özerden Plastik
|8,67
|-3,02
|-3,67
|Pamukova Elektrik
|29,28
|4,50
|37,34
|Panora GMYO
|6,12
|0,33
|0,20
|Papilon Savunma
|15,87
|-0,19
|-30,27
|Park Elek.Madencilik
|5,11
|0,59
|-4,84
|Parsan
|28,44
|-1,11
|17,04
|Pegasus
|82,05
|0,86
|9,99
|Peker GMYO
|1,23
|3,36
|-52,87
|Penguen Gıda
|3,21
|-2,13
|-36,44
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,82
|-0,25
|Pera GMYO
|1,33
|0,76
|-24,07
|Pergamon Dış Ticaret
|24,64
|-1,04
|34,43
|Petkim
|6,24
|-0,32
|25,30
|Petrokent Turizm
|2.350,40
|0,23
|159,31
|Pınar Et ve Un
|19,16
|-0,16
|-12,45
|Pınar Su
|7,79
|2,50
|4,85
|Pınar Süt
|18,26
|0,61
|-19,02
|Plastikkart
|13,85
|0,29
|-4,15
|Polisan Holding
|2,85
|0,35
|-25,87
|Politeknik Metal
|295,10
|0,10
|-27,27
|Prizma Press Matbaacılık
|4,52
|-2,38
|-17,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,40
|0,00
|-23,86
|QNB Finansbank
|43,16
|0,00
|-38,65
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,02
|1,78
|Ral Yatırım Holding
|3,36
|-0,30
|-24,32
|Ray Sigorta
|10,11
|-2,13
|-34,56
|Reysaş GMYO
|3,79
|-1,30
|-30,46
|Reysaş Lojistik
|3,58
|-1,65
|-30,81
|Rhea Girişim
|2,22
|0,45
|-40,32
|Rodrigo Tekstil
|15,00
|-6,60
|9,41
|Royal Halı
|3,44
|-0,29
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|-0,74
|-28,86
|Sabancı Holding
|8,71
|0,93
|-21,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,43
|-1,85
|-31,71
|Sanel Mühendislik
|3,72
|-0,80
|8,77
|Sanifoam Sünger
|15,31
|-7,21
|12,57
|Sanko Pazarlama
|10,56
|0,67
|13,94
|Saray Matbaacılık
|5,23
|7,84
|-40,36
|Sarkuysan
|15,09
|1,55
|73,50
|Sasa Polyester
|30,90
|-2,95
|106,21
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,40
|-1,39
|233,73
|Sekuro Plastik
|20,14
|-1,66
|44,27
|Selçuk Ecza Deposu
|8,94
|0,68
|-33,44
|Selçuk Gıda
|3,90
|-4,65
|-21,69
|Senkron Güvenlik
|30,90
|1,31
|17,67
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|2,96
|0,00
|Servet GMYO
|86,60
|-1,59
|10,46
|Seyitler Kimya
|24,30
|-2,25
|-3,15
|Silverline Endüstri
|5,28
|-0,19
|-38,60
|Sinpaş GMYO
|3,79
|3,55
|-9,33
|Smartiks Yazılım
|5,76
|-0,69
|-34,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,00
|-0,52
|2,52
|Söktaş
|4,91
|2,51
|-3,54
|Sönmez Filament
|41,32
|-2,87
|-41,14
|Sönmez Pamuklu
|16,20
|0,00
|-32,50
|Sumaş Suni Tahta
|61,80
|-0,08
|20,59
|Şeker Fin. Kir.
|6,65
|-0,89
|3,91
|Şekerbank
|1,11
|0,91
|-26,49
|Şişe Cam
|7,73
|-0,47
|7,97
|Şok Marketler Ticaret
|11,18
|-1,58
|-11,41
|T. Halk Bankası
|4,47
|-2,61
|-19,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|-0,66
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,32
|0,00
|-24,42
|T.Tuborg
|18,40
|0,00
|1,83
|Taç Tarım Ürünleri
|23,40
|0,26
|122,22
|Tat Gıda
|8,93
|-0,56
|-22,76
|TAV Havalimanları
|23,64
|0,94
|10,99
|Taze Kuru Gıda
|227,90
|-0,83
|5,36
|Tek-Art Turizm
|1,76
|2,33
|-12,87
|Tekfen Holding
|15,13
|-0,59
|-7,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,28
|-0,95
|-15,93
|Temapol Polimer Plastik
|14,47
|-2,23
|25,83
|TGS Dış Ticaret
|12,80
|1,19
|0,71
|Tofaş Oto. Fab.
|29,44
|1,87
|-4,76
|Torunlar GMYO
|3,36
|0,90
|-13,85
|Trabzon Liman
|35,16
|2,33
|9,46
|Trabzonspor Sportif
|2,51
|-1,57
|2,87
|Trend GMYO
|7,01
|-2,09
|-44,23
|TSKB GMYO
|3,77
|1,34
|-34,43
|Tuğçelik
|11,89
|9,99
|47,15
|Tukaş
|6,84
|-0,87
|-29,41
|Turcas Petrol
|3,93
|-1,75
|-18,97
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,60
|1,48
|Turkcell
|15,78
|0,00
|0,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,45
|-1,23
|31,13
|Tüpraş
|97,85
|0,26
|-9,40
|Türk Hava Yolları
|13,26
|2,16
|2,71
|Türk İlaç Serum
|41,18
|-2,60
|Türk Prysmian Kablo
|12,75
|3,66
|5,70
|Türk Telekom
|6,90
|0,00
|-17,02
|Türk Traktör
|183,60
|-0,49
|7,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,50
|1,01
|23,56
|Türkiye Sigorta
|5,32
|1,72
|-13,89
|Ufuk Yatırım
|13,11
|0,31
|-2,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,68
|-0,21
|10,38
|Ulusoy Elektrik
|57,00
|1,79
|11,00
|Ulusoy Un Sanayi
|5,21
|-1,14
|2,39
|Umpaş Holding
|1,43
|-3,38
|-45,21
|Uşak Seramik
|2,33
|-0,43
|-0,43
|Utopya Turizm
|28,22
|-0,28
|-27,27
|Uzertaş Boya
|40,44
|-5,95
|-28,55
|Ülker Bisküvi
|22,00
|-0,27
|-1,42
|Vakıf Fin. Kir.
|10,00
|-4,76
|134,74
|Vakıf GMYO
|2,28
|1,33
|-31,54
|Vakıf Yat. Ort.
|5,78
|-0,17
|-21,47
|Vakıflar Bankası
|3,53
|-0,84
|-25,05
|Vakko Tekstil
|10,74
|0,19
|71,39
|Vanet Gıda
|5,34
|-2,38
|-30,92
|Verusa Holding
|56,55
|0,27
|25,39
|Verusaturk Girisim
|25,36
|-0,55
|93,88
|Vestel
|31,36
|-0,82
|48,91
|Vestel Beyaz Eşya
|49,36
|0,03
|24,18
|Viking Kağıt
|6,67
|4,87
|-25,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,89
|1,20
|32,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-0,46
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|76,85
|-3,21
|6,17
|Yataş
|16,16
|-2,06
|11,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,85
|10,00
|-12,50
|Yeni Gimat GMYO
|13,67
|0,22
|17,92
|Yeşil GMYO
|1,10
|0,00
|-20,29
|Yeşil Yapı
|1,34
|-0,74
|-27,17
|Yeşil Yatırım Holding
|80,00
|-2,74
|-16,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.950,30
|0,00
|-4,17
|Yonga Mobilya
|24,48
|0,91
|-17,82
|Yükselen Çelik
|5,24
|1,35
|0,16
|Yünsa
|13,52
|0,37
|-2,67
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|0,63
|Zorlu Enerji
|2,01
|0,00
|-27,44
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi