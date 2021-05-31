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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

31.05.2021 13:30
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)34.099,100,02-15,80
İş Bankası (C)5,08-0,39-25,21
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,100,00-19,69
İş Girişim9,96-9,95-47,44
İş GMYO1,861,09-26,77
İş Y. Men. Değ.16,79-1,641,16
İş Yat. Ort.2,89-0,34-14,07
İşbir Holding7.350,00-5,53168,48
Işık Plastik29,98-0,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,95-1,04-16,67
İttifak Holding1,64-2,96-26,46
İz Hayvancılık Tarım21,70-3,3820,56
İzmir Demir Çelik2,270,44-31,41
İzmir Fırça7,21-1,2329,68
Jantsa Jant Sanayi87,10-1,25110,14
Kafein Yazılım24,38-0,5714,25
Kalekim Kimyevi Maddeler13,03-1,81

Kaplamin20,88-0,57-38,22
Kardemir (A)7,261,4022,02
Kardemir (B)7,121,1435,10
Kardemir (D)7,981,1438,06
Karel Elektronik32,50-1,5240,94
Karsan Otomotiv4,46-4,5037,23
Karsu Tekstil8,35-1,18-2,34
Kartonsan57,30-0,69-39,48
Katmerciler Ekipman3,380,009,74
Kent Gıda254,10-6,92-28,54
Kerevitaş Gıda4,713,06-28,42
Kervan Gıda15,87-0,5020,05
Kervansaray Yat. Holding0,714,41-43,65
Kiler GMYO1,892,16-24,70
Klimasan Klima22,840,3534,59
Koç Holding18,590,05-9,11
Konfrut Gıda15,27-0,33-9,64
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,70-1,35177,45
Konya Çimento886,000,02-21,59
Kordsa Teknik Tekstil22,36-0,5343,79
Koza Altın119,50-0,1723,58
Koza Madencilik15,67-0,251,16
Körfez GMYO4,931,23-15,00
Kristal Kola2,02-0,49-48,47
Kron Telekomünikasyon47,74-2,1729,59
Kuştur Kuşadası Turizm324,90-1,55106,55
Kuyumcukent Gayrimenkul2,410,424,78
Kütahya Porselen36,12-9,97-28,40
Lider Faktoring2,741,48-19,65
Link Bilgisayar32,66-1,922,46
Logo Yazılım142,70-2,1314,56
Lokman Hekim Sağlık16,110,5049,83
Lüks Kadife56,35-2,5994,98
Makina Takım2,86-2,39-16,13
Marka Yatırım Holding5,141,58-20,06
Marmaris Altınyunus222,403,93100,18
Marshall273,00-2,50-10,99
Martı GMYO1,451,40-47,27
Martı Otel2,232,294,69
Matriks Bilgi Dağıtım33,68-0,06

Mavi Giyim49,140,45-5,86
Mazhar Zorlu Holding31,9010,001,33
Mega Polietilen7,81-0,511,96
Menderes Tekstil2,14-0,93-30,74
Mercan Kimya9,28-2,52

Merit Turizm242,002,54189,13
Merko Gıda5,76-1,03-33,33
Metemtur Yatırım25,441,7615,11
Metro Holding1,760,00-15,38
Metro Petrol ve Tesisleri2,421,26-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,860,00-20,17
Migros Ticaret34,64-1,53-19,07
Milpa3,96-0,25-13,91
Mistral GMYO4,85-0,412,97
MLP Sağlık22,74-0,9614,44
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,7252,17
Mondi Tire Kutsan7,411,79-2,50
Naturel Enerji34,122,03-3,91
Naturelgaz9,07-0,11

Net Holding5,51-2,4860,64
Netaş Telekom.21,20-0,56-24,50
Niğbaş Niğde Beton12,06-1,47-76,81
Nuh Çimento45,84-3,82-4,56
Nurol GMYO13,963,1891,50
Odaş Elektrik2,330,43-40,26
Olmuksan-IP7,590,00-35,95
Orge Enerji Elektrik9,37-1,5826,96
Orma Orman Mahsulleri33,00-0,90124,18
Osmanlı Menkul26,46-1,85-14,48
Ostim Endüstriyel Yat2,280,44-17,20
Otokar295,40-1,17-2,92
Oyak Çimento7,230,28-17,65
Oyak Yat. Ort.8,298,5520,11
Oylum Sınai Yatırımlar3,92-0,51-16,77
Özak GMYO4,120,24-19,22
Özbal Çelik Boru7,611,2016,18
Özderici GMYO1,661,84-25,23
Özerden Plastik8,67-3,02-3,67
Pamukova Elektrik29,284,5037,34
Panora GMYO6,120,330,20
Papilon Savunma15,87-0,19-30,27
Park Elek.Madencilik5,110,59-4,84
Parsan28,44-1,1117,04
Pegasus82,050,869,99
Peker GMYO1,233,36-52,87
Penguen Gıda3,21-2,13-36,44
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,82-0,25

Pera GMYO1,330,76-24,07
Pergamon Dış Ticaret24,64-1,0434,43
Petkim6,24-0,3225,30
Petrokent Turizm2.350,400,23159,31
Pınar Et ve Un19,16-0,16-12,45
Pınar Su7,792,504,85
Pınar Süt18,260,61-19,02
Plastikkart13,850,29-4,15
Polisan Holding2,850,35-25,87
Politeknik Metal295,100,10-27,27
Prizma Press Matbaacılık4,52-2,38-17,52
QNB Finans Fin. Kir.95,400,00-23,86
QNB Finansbank43,160,00-38,65
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,021,78

Ral Yatırım Holding3,36-0,30-24,32
Ray Sigorta10,11-2,13-34,56
Reysaş GMYO3,79-1,30-30,46
Reysaş Lojistik3,58-1,65-30,81
Rhea Girişim2,220,45-40,32
Rodrigo Tekstil15,00-6,609,41
Royal Halı3,44-0,290,00
RTA Laboratuvarları21,54-0,74-28,86
Sabancı Holding8,710,93-21,00
Safkar Ege Soğutmacılık7,43-1,85-31,71
Sanel Mühendislik3,72-0,808,77
Sanifoam Sünger15,31-7,2112,57
Sanko Pazarlama10,560,6713,94
Saray Matbaacılık5,237,84-40,36
Sarkuysan15,091,5573,50
Sasa Polyester30,90-2,95106,21
Say Yenilenebilir Enerji28,40-1,39233,73
Sekuro Plastik20,14-1,6644,27
Selçuk Ecza Deposu8,940,68-33,44
Selçuk Gıda3,90-4,65-21,69
Senkron Güvenlik30,901,3117,67
Serve Film Prodüksiyon16,002,960,00
Servet GMYO86,60-1,5910,46
Seyitler Kimya24,30-2,25-3,15
Silverline Endüstri5,28-0,19-38,60
Sinpaş GMYO3,793,55-9,33
Smartiks Yazılım5,76-0,69-34,99
Sodaş Sodyum Sanayii27,00-0,522,52
Söktaş4,912,51-3,54
Sönmez Filament41,32-2,87-41,14
Sönmez Pamuklu16,200,00-32,50
Sumaş Suni Tahta61,80-0,0820,59
Şeker Fin. Kir.6,65-0,893,91
Şekerbank1,110,91-26,49
Şişe Cam7,73-0,477,97
Şok Marketler Ticaret11,18-1,58-11,41
T. Halk Bankası4,47-2,61-19,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,00-0,66-32,39
T.S.K.B.1,320,00-24,42
T.Tuborg18,400,001,83
Taç Tarım Ürünleri23,400,26122,22
Tat Gıda8,93-0,56-22,76
TAV Havalimanları23,640,9410,99
Taze Kuru Gıda227,90-0,835,36
Tek-Art Turizm1,762,33-12,87
Tekfen Holding15,13-0,59-7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,28-0,95-15,93
Temapol Polimer Plastik14,47-2,2325,83
TGS Dış Ticaret12,801,190,71
Tofaş Oto. Fab.29,441,87-4,76
Torunlar GMYO3,360,90-13,85
Trabzon Liman35,162,339,46
Trabzonspor Sportif2,51-1,572,87
Trend GMYO7,01-2,09-44,23
TSKB GMYO3,771,34-34,43
Tuğçelik11,899,9947,15
Tukaş6,84-0,87-29,41
Turcas Petrol3,93-1,75-18,97
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,601,48

Turkcell15,780,000,55
Tümosan Motor ve Traktör18,45-1,2331,13
Tüpraş97,850,26-9,40
Türk Hava Yolları13,262,162,71
Türk İlaç Serum41,18-2,60

Türk Prysmian Kablo12,753,665,70
Türk Telekom6,900,00-17,02
Türk Traktör183,60-0,497,77
Türker Proje Gayrimenkul139,501,0123,56
Türkiye Sigorta5,321,72-13,89
Ufuk Yatırım13,110,31-2,16
Ulaşlar Turizm Yat.4,68-0,2110,38
Ulusoy Elektrik57,001,7911,00
Ulusoy Un Sanayi5,21-1,142,39
Umpaş Holding1,43-3,38-45,21
Uşak Seramik2,33-0,43-0,43
Utopya Turizm28,22-0,28-27,27
Uzertaş Boya40,44-5,95-28,55
Ülker Bisküvi22,00-0,27-1,42
Vakıf Fin. Kir.10,00-4,76134,74
Vakıf GMYO2,281,33-31,54
Vakıf Yat. Ort.5,78-0,17-21,47
Vakıflar Bankası3,53-0,84-25,05
Vakko Tekstil10,740,1971,39
Vanet Gıda5,34-2,38-30,92
Verusa Holding56,550,2725,39
Verusaturk Girisim25,36-0,5593,88
Vestel31,36-0,8248,91
Vestel Beyaz Eşya49,360,0324,18
Viking Kağıt6,674,87-25,89
Yapı Kredi Koray GMYO5,891,2032,36
Yapı ve Kredi Bank.2,15-0,46-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.76,85-3,216,17
Yataş16,16-2,0611,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,8510,00-12,50
Yeni Gimat GMYO13,670,2217,92
Yeşil GMYO1,100,00-20,29
Yeşil Yapı1,34-0,74-27,17
Yeşil Yatırım Holding80,00-2,74-16,10
Yibitaş İnşaat Malzeme14.950,300,00-4,17
Yonga Mobilya24,480,91-17,82
Yükselen Çelik5,241,350,16
Yünsa13,520,37-2,67
Ziraat Gayrimenkul1,610,63

Zorlu Enerji2,010,00-27,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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