Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 34.899,00 1,91 -13,83 İş Bankası (C) 5,15 1,18 -24,18 İş Bankası (Kur.) 356.400,00 -10,00 -6,21 İş Fin.Kir. 3,11 0,32 -19,43 İş Girişim 10,49 5,32 -44,64 İş GMYO 1,86 -0,53 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,53 -1,14 -0,41 İş Yat. Ort. 2,89 0,35 -14,07 İşbir Holding 7.350,80 0,00 168,51 Işık Plastik 31,56 0,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 0,00 -17,54 İttifak Holding 1,61 -1,83 -27,80 İz Hayvancılık Tarım 21,32 -1,48 18,44 İzmir Demir Çelik 2,23 -1,33 -32,62 İzmir Fırça 7,06 0,00 26,98 Jantsa Jant Sanayi 86,65 0,35 109,06 Kafein Yazılım 24,28 0,50 13,78 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,90 1,02 Kaplamin 21,42 -1,74 -36,63 Kardemir (A) 7,14 0,42 20,00 Kardemir (B) 7,04 0,43 33,59 Kardemir (D) 7,83 -0,38 35,47 Karel Elektronik 32,46 1,06 40,76 Karsan Otomotiv 4,67 2,64 43,69 Karsu Tekstil 8,45 1,08 -1,17 Kartonsan 58,00 1,49 -38,74 Katmerciler Ekipman 3,34 -2,62 8,44 Kent Gıda 253,90 0,00 -28,60 Kerevitaş Gıda 4,66 0,00 -29,18 Kervan Gıda 15,87 -0,25 20,05 Kervansaray Yat. Holding 0,74 5,71 -41,27 Kiler GMYO 1,85 -1,07 -26,29 Klimasan Klima 22,48 0,90 32,47 Koç Holding 18,78 1,08 -8,18 Konfrut Gıda 15,32 0,00 -9,35 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,60 10,00 206,59 Konya Çimento 879,80 -0,86 -22,14 Kordsa Teknik Tekstil 22,92 2,78 47,40 Koza Altın 120,00 0,33 24,10 Koza Madencilik 15,91 -0,06 2,71 Körfez GMYO 4,98 -0,60 -14,14 Kristal Kola 2,07 2,48 -47,19 Kron Telekomünikasyon 48,24 1,39 30,94 Kuştur Kuşadası Turizm 301,50 -4,13 91,67 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 -1,26 2,17 Kütahya Porselen 34,70 -3,93 -31,22 Lider Faktoring 2,75 0,73 -19,35 Link Bilgisayar 33,32 1,59 4,53 Logo Yazılım 140,20 1,08 12,56 Lokman Hekim Sağlık 16,24 -0,06 51,04 Lüks Kadife 56,05 0,27 93,94 Makina Takım 2,88 0,35 -15,54 Marka Yatırım Holding 5,03 0,00 -21,77 Marmaris Altınyunus 219,00 -3,52 97,12 Marshall 279,90 2,04 -8,74 Martı GMYO 1,40 0,72 -49,09 Martı Otel 2,20 -5,17 3,29 Matriks Bilgi Dağıtım 33,56 0,90 Mavi Giyim 49,70 -1,58 -4,79 Mazhar Zorlu Holding 35,08 9,97 11,44 Mega Polietilen 7,92 2,59 3,39 Menderes Tekstil 2,18 0,93 -29,45 Mercan Kimya 9,26 1,65 Merit Turizm 235,00 -1,26 180,76 Merko Gıda 5,81 -1,19 -32,75 Metemtur Yatırım 25,68 2,31 16,20 Metro Holding 1,73 -0,57 -16,83 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 0,42 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 0,00 -19,74 Migros Ticaret 34,68 0,12 -18,97 Milpa 4,02 1,26 -12,61 Mistral GMYO 4,80 -0,21 1,91 MLP Sağlık 23,36 -0,60 17,56 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,29 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,37 0,27 -3,03 Naturel Enerji 37,10 4,86 4,48 Naturelgaz 9,03 -0,11 Net Holding 5,23 -2,61 52,48 Netaş Telekom. 21,56 3,45 -23,22 Niğbaş Niğde Beton 11,96 -0,17 -77,00 Nuh Çimento 45,74 -0,61 -4,76 Nurol GMYO 13,68 0,22 87,65 Odaş Elektrik 2,11 -8,66 -45,90 Olmuksan-IP 7,48 -1,32 -36,88 Orge Enerji Elektrik 9,49 0,53 28,59 Orma Orman Mahsulleri 33,00 0,00 124,18 Osmanlı Menkul 25,48 -1,09 -17,65 Ostim Endüstriyel Yat 2,32 -0,43 -15,75 Otokar 302,50 -0,10 -0,59 Oyak Çimento 7,21 -0,96 -17,88 Oyak Yat. Ort. 9,16 9,05 32,71 Oylum Sınai Yatırımlar 3,89 -0,51 -17,41 Özak GMYO 4,12 0,00 -19,22 Özbal Çelik Boru 7,40 -2,25 12,98 Özderici GMYO 1,66 0,61 -25,23 Özerden Plastik 8,69 0,00 -3,44 Pamukova Elektrik 30,68 -0,45 43,90 Panora GMYO 6,15 0,49 0,69 Papilon Savunma 16,39 4,20 -27,99 Park Elek.Madencilik 5,12 0,00 -4,66 Parsan 28,82 -0,89 18,60 Pegasus 81,70 -1,74 9,52 Peker GMYO 1,05 0,96 -53,58 Penguen Gıda 3,20 -0,62 -36,63 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,92 0,13 Pera GMYO 1,32 -1,49 -24,65 Pergamon Dış Ticaret 24,52 -1,05 33,78 Petkim 6,20 0,32 24,50 Petrokent Turizm 2.417,00 0,71 166,66 Pınar Et ve Un 19,20 -0,26 -12,26 Pınar Su 7,70 0,13 3,63 Pınar Süt 18,42 -0,22 -18,31 Plastikkart 14,04 0,57 -2,84 Polisan Holding 2,87 1,06 -25,35 Politeknik Metal 304,90 1,57 -24,85 Prizma Press Matbaacılık 4,51 -0,88 -17,70 QNB Finans Fin. Kir. 95,75 0,37 -23,58 QNB Finansbank 43,00 1,08 -38,88 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,04 0,00 Ral Yatırım Holding 3,37 0,90 -24,10 Ray Sigorta 10,60 5,89 -31,39 Reysaş GMYO 3,79 0,80 -30,46 Reysaş Lojistik 3,77 5,60 -27,14 Rhea Girişim 2,22 0,00 -40,32 Rodrigo Tekstil 14,60 -1,62 6,49 Royal Halı 3,41 -0,58 -0,87 RTA Laboratuvarları 21,34 0,19 -29,52 Sabancı Holding 9,04 2,03 -18,01 Safkar Ege Soğutmacılık 7,89 6,62 -27,48 Sanel Mühendislik 3,70 1,37 8,19 Sanifoam Sünger 15,40 1,85 13,24 Sanko Pazarlama 10,57 0,67 14,05 Saray Matbaacılık 4,97 -0,60 -43,33 Sarkuysan 15,14 1,75 74,07 Sasa Polyester 31,10 0,91 107,55 Say Yenilenebilir Enerji 28,02 -0,57 229,26 Sekuro Plastik 21,06 4,46 50,86 Selçuk Ecza Deposu 8,98 -0,66 -33,14 Selçuk Gıda 4,15 3,23 -16,67 Senkron Güvenlik 33,50 8,41 27,57 Serve Film Prodüksiyon 15,99 0,00 -0,06 Servet GMYO 92,00 -0,65 17,35 Seyitler Kimya 23,94 -3,62 -4,59 Silverline Endüstri 5,40 1,89 -37,21 Sinpaş GMYO 3,91 -1,01 -6,46 Smartiks Yazılım 5,66 -0,70 -36,12 Sodaş Sodyum Sanayii 26,56 0,68 0,85 Söktaş 4,99 -2,16 -1,96 Sönmez Filament 40,52 -0,34 -42,28 Sönmez Pamuklu 16,01 0,00 -33,29 Sumaş Suni Tahta 64,00 7,29 24,88 Şeker Fin. Kir. 6,66 0,15 4,06 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 7,79 0,52 8,81 Şok Marketler Ticaret 11,14 0,09 -11,73 T. Halk Bankası 4,57 0,66 -17,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 2,44 -32,39 T.S.K.B. 1,35 1,50 -22,70 T.Tuborg 18,40 1,94 1,83 Taç Tarım Ürünleri 23,04 0,35 118,80 Tat Gıda 8,94 0,22 -22,67 TAV Havalimanları 23,58 -1,67 10,70 Taze Kuru Gıda 219,00 -2,67 1,25 Tek-Art Turizm 1,80 -2,70 -10,89 Tekfen Holding 15,26 1,19 -6,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,21 0,14 -16,74 Temapol Polimer Plastik 14,61 1,04 27,04 TGS Dış Ticaret 12,74 -2,15 0,24 Tofaş Oto. Fab. 28,78 -0,83 -6,89 Torunlar GMYO 3,37 0,30 -13,59 Trabzon Liman 36,50 -3,39 13,64 Trabzonspor Sportif 2,55 2,00 4,51 Trend GMYO 7,30 3,99 -41,93 TSKB GMYO 4,03 -0,74 -29,91 Tuğçelik 13,07 9,92 61,76 Tukaş 6,83 0,74 -29,51 Turcas Petrol 3,93 0,26 -18,97 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,50 -1,45 Turkcell 15,94 0,63 1,57 Tümosan Motor ve Traktör 18,18 -0,49 29,21 Tüpraş 98,05 0,72 -9,21 Türk Hava Yolları 13,17 -1,13 2,01 Türk İlaç Serum 39,86 0,45 Türk Prysmian Kablo 12,69 -0,39 5,20 Türk Telekom 6,97 -0,14 -16,18 Türk Traktör 184,00 -0,86 8,00 Türker Proje Gayrimenkul 140,20 -0,28 24,18 Türkiye Sigorta 5,32 0,76 -13,89 Ufuk Yatırım 12,49 -0,56 -6,79 Ulaşlar Turizm Yat. 4,66 -1,48 9,91 Ulusoy Elektrik 56,10 -1,06 9,25 Ulusoy Un Sanayi 5,29 1,54 3,96 Umpaş Holding 1,39 -3,47 -46,74 Uşak Seramik 2,34 0,43 0,00 Utopya Turizm 27,00 -10,00 -30,41 Uzertaş Boya 40,52 -3,75 -28,41 Ülker Bisküvi 21,66 -0,64 -2,95 Vakıf Fin. Kir. 9,86 -0,50 131,46 Vakıf GMYO 2,26 -1,31 -32,14 Vakıf Yat. Ort. 5,89 0,17 -19,97 Vakıflar Bankası 3,57 1,13 -24,20 Vakko Tekstil 11,82 9,95 88,62 Vanet Gıda 5,44 1,49 -29,62 Verusa Holding 55,00 -1,61 21,95 Verusaturk Girisim 25,04 0,08 91,44 Vestel 31,28 0,77 48,53 Vestel Beyaz Eşya 50,25 -0,89 26,42 Viking Kağıt 6,15 -2,69 -31,67 Yapı Kredi Koray GMYO 5,94 2,24 33,48 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 1,86 -26,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 75,30 -1,57 4,03 Yataş 15,62 -1,01 8,10 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,74 -2,86 -15,00 Yeni Gimat GMYO 13,76 0,36 18,70 Yeşil GMYO 1,12 0,90 -18,84 Yeşil Yapı 1,36 2,26 -26,09 Yeşil Yatırım Holding 79,40 1,02 -16,73 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.549,30 3,43 -6,74 Yonga Mobilya 24,12 -0,08 -19,03 Yükselen Çelik 5,26 -0,19 0,54 Yünsa 13,59 -3,82 -2,17 Ziraat Gayrimenkul 1,61 -0,62 Zorlu Enerji 1,95 -0,51 -29,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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