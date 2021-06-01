Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|34.899,00
|1,91
|-13,83
|İş Bankası (C)
|5,15
|1,18
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|356.400,00
|-10,00
|-6,21
|İş Fin.Kir.
|3,11
|0,32
|-19,43
|İş Girişim
|10,49
|5,32
|-44,64
|İş GMYO
|1,86
|-0,53
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,53
|-1,14
|-0,41
|İş Yat. Ort.
|2,89
|0,35
|-14,07
|İşbir Holding
|7.350,80
|0,00
|168,51
|Işık Plastik
|31,56
|0,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|0,00
|-17,54
|İttifak Holding
|1,61
|-1,83
|-27,80
|İz Hayvancılık Tarım
|21,32
|-1,48
|18,44
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|-1,33
|-32,62
|İzmir Fırça
|7,06
|0,00
|26,98
|Jantsa Jant Sanayi
|86,65
|0,35
|109,06
|Kafein Yazılım
|24,28
|0,50
|13,78
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,90
|1,02
|Kaplamin
|21,42
|-1,74
|-36,63
|Kardemir (A)
|7,14
|0,42
|20,00
|Kardemir (B)
|7,04
|0,43
|33,59
|Kardemir (D)
|7,83
|-0,38
|35,47
|Karel Elektronik
|32,46
|1,06
|40,76
|Karsan Otomotiv
|4,67
|2,64
|43,69
|Karsu Tekstil
|8,45
|1,08
|-1,17
|Kartonsan
|58,00
|1,49
|-38,74
|Katmerciler Ekipman
|3,34
|-2,62
|8,44
|Kent Gıda
|253,90
|0,00
|-28,60
|Kerevitaş Gıda
|4,66
|0,00
|-29,18
|Kervan Gıda
|15,87
|-0,25
|20,05
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|5,71
|-41,27
|Kiler GMYO
|1,85
|-1,07
|-26,29
|Klimasan Klima
|22,48
|0,90
|32,47
|Koç Holding
|18,78
|1,08
|-8,18
|Konfrut Gıda
|15,32
|0,00
|-9,35
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,60
|10,00
|206,59
|Konya Çimento
|879,80
|-0,86
|-22,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,92
|2,78
|47,40
|Koza Altın
|120,00
|0,33
|24,10
|Koza Madencilik
|15,91
|-0,06
|2,71
|Körfez GMYO
|4,98
|-0,60
|-14,14
|Kristal Kola
|2,07
|2,48
|-47,19
|Kron Telekomünikasyon
|48,24
|1,39
|30,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|301,50
|-4,13
|91,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|-1,26
|2,17
|Kütahya Porselen
|34,70
|-3,93
|-31,22
|Lider Faktoring
|2,75
|0,73
|-19,35
|Link Bilgisayar
|33,32
|1,59
|4,53
|Logo Yazılım
|140,20
|1,08
|12,56
|Lokman Hekim Sağlık
|16,24
|-0,06
|51,04
|Lüks Kadife
|56,05
|0,27
|93,94
|Makina Takım
|2,88
|0,35
|-15,54
|Marka Yatırım Holding
|5,03
|0,00
|-21,77
|Marmaris Altınyunus
|219,00
|-3,52
|97,12
|Marshall
|279,90
|2,04
|-8,74
|Martı GMYO
|1,40
|0,72
|-49,09
|Martı Otel
|2,20
|-5,17
|3,29
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,56
|0,90
|Mavi Giyim
|49,70
|-1,58
|-4,79
|Mazhar Zorlu Holding
|35,08
|9,97
|11,44
|Mega Polietilen
|7,92
|2,59
|3,39
|Menderes Tekstil
|2,18
|0,93
|-29,45
|Mercan Kimya
|9,26
|1,65
|Merit Turizm
|235,00
|-1,26
|180,76
|Merko Gıda
|5,81
|-1,19
|-32,75
|Metemtur Yatırım
|25,68
|2,31
|16,20
|Metro Holding
|1,73
|-0,57
|-16,83
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|0,42
|-16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|0,00
|-19,74
|Migros Ticaret
|34,68
|0,12
|-18,97
|Milpa
|4,02
|1,26
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,80
|-0,21
|1,91
|MLP Sağlık
|23,36
|-0,60
|17,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,29
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,37
|0,27
|-3,03
|Naturel Enerji
|37,10
|4,86
|4,48
|Naturelgaz
|9,03
|-0,11
|Net Holding
|5,23
|-2,61
|52,48
|Netaş Telekom.
|21,56
|3,45
|-23,22
|Niğbaş Niğde Beton
|11,96
|-0,17
|-77,00
|Nuh Çimento
|45,74
|-0,61
|-4,76
|Nurol GMYO
|13,68
|0,22
|87,65
|Odaş Elektrik
|2,11
|-8,66
|-45,90
|Olmuksan-IP
|7,48
|-1,32
|-36,88
|Orge Enerji Elektrik
|9,49
|0,53
|28,59
|Orma Orman Mahsulleri
|33,00
|0,00
|124,18
|Osmanlı Menkul
|25,48
|-1,09
|-17,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|-0,43
|-15,75
|Otokar
|302,50
|-0,10
|-0,59
|Oyak Çimento
|7,21
|-0,96
|-17,88
|Oyak Yat. Ort.
|9,16
|9,05
|32,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,89
|-0,51
|-17,41
|Özak GMYO
|4,12
|0,00
|-19,22
|Özbal Çelik Boru
|7,40
|-2,25
|12,98
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|-25,23
|Özerden Plastik
|8,69
|0,00
|-3,44
|Pamukova Elektrik
|30,68
|-0,45
|43,90
|Panora GMYO
|6,15
|0,49
|0,69
|Papilon Savunma
|16,39
|4,20
|-27,99
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|0,00
|-4,66
|Parsan
|28,82
|-0,89
|18,60
|Pegasus
|81,70
|-1,74
|9,52
|Peker GMYO
|1,05
|0,96
|-53,58
|Penguen Gıda
|3,20
|-0,62
|-36,63
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,92
|0,13
|Pera GMYO
|1,32
|-1,49
|-24,65
|Pergamon Dış Ticaret
|24,52
|-1,05
|33,78
|Petkim
|6,20
|0,32
|24,50
|Petrokent Turizm
|2.417,00
|0,71
|166,66
|Pınar Et ve Un
|19,20
|-0,26
|-12,26
|Pınar Su
|7,70
|0,13
|3,63
|Pınar Süt
|18,42
|-0,22
|-18,31
|Plastikkart
|14,04
|0,57
|-2,84
|Polisan Holding
|2,87
|1,06
|-25,35
|Politeknik Metal
|304,90
|1,57
|-24,85
|Prizma Press Matbaacılık
|4,51
|-0,88
|-17,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,75
|0,37
|-23,58
|QNB Finansbank
|43,00
|1,08
|-38,88
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,04
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|3,37
|0,90
|-24,10
|Ray Sigorta
|10,60
|5,89
|-31,39
|Reysaş GMYO
|3,79
|0,80
|-30,46
|Reysaş Lojistik
|3,77
|5,60
|-27,14
|Rhea Girişim
|2,22
|0,00
|-40,32
|Rodrigo Tekstil
|14,60
|-1,62
|6,49
|Royal Halı
|3,41
|-0,58
|-0,87
|RTA Laboratuvarları
|21,34
|0,19
|-29,52
|Sabancı Holding
|9,04
|2,03
|-18,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,89
|6,62
|-27,48
|Sanel Mühendislik
|3,70
|1,37
|8,19
|Sanifoam Sünger
|15,40
|1,85
|13,24
|Sanko Pazarlama
|10,57
|0,67
|14,05
|Saray Matbaacılık
|4,97
|-0,60
|-43,33
|Sarkuysan
|15,14
|1,75
|74,07
|Sasa Polyester
|31,10
|0,91
|107,55
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,02
|-0,57
|229,26
|Sekuro Plastik
|21,06
|4,46
|50,86
|Selçuk Ecza Deposu
|8,98
|-0,66
|-33,14
|Selçuk Gıda
|4,15
|3,23
|-16,67
|Senkron Güvenlik
|33,50
|8,41
|27,57
|Serve Film Prodüksiyon
|15,99
|0,00
|-0,06
|Servet GMYO
|92,00
|-0,65
|17,35
|Seyitler Kimya
|23,94
|-3,62
|-4,59
|Silverline Endüstri
|5,40
|1,89
|-37,21
|Sinpaş GMYO
|3,91
|-1,01
|-6,46
|Smartiks Yazılım
|5,66
|-0,70
|-36,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,56
|0,68
|0,85
|Söktaş
|4,99
|-2,16
|-1,96
|Sönmez Filament
|40,52
|-0,34
|-42,28
|Sönmez Pamuklu
|16,01
|0,00
|-33,29
|Sumaş Suni Tahta
|64,00
|7,29
|24,88
|Şeker Fin. Kir.
|6,66
|0,15
|4,06
|Şekerbank
|1,12
|1,82
|-25,83
|Şişe Cam
|7,79
|0,52
|8,81
|Şok Marketler Ticaret
|11,14
|0,09
|-11,73
|T. Halk Bankası
|4,57
|0,66
|-17,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|2,44
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,35
|1,50
|-22,70
|T.Tuborg
|18,40
|1,94
|1,83
|Taç Tarım Ürünleri
|23,04
|0,35
|118,80
|Tat Gıda
|8,94
|0,22
|-22,67
|TAV Havalimanları
|23,58
|-1,67
|10,70
|Taze Kuru Gıda
|219,00
|-2,67
|1,25
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-2,70
|-10,89
|Tekfen Holding
|15,26
|1,19
|-6,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,21
|0,14
|-16,74
|Temapol Polimer Plastik
|14,61
|1,04
|27,04
|TGS Dış Ticaret
|12,74
|-2,15
|0,24
|Tofaş Oto. Fab.
|28,78
|-0,83
|-6,89
|Torunlar GMYO
|3,37
|0,30
|-13,59
|Trabzon Liman
|36,50
|-3,39
|13,64
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|2,00
|4,51
|Trend GMYO
|7,30
|3,99
|-41,93
|TSKB GMYO
|4,03
|-0,74
|-29,91
|Tuğçelik
|13,07
|9,92
|61,76
|Tukaş
|6,83
|0,74
|-29,51
|Turcas Petrol
|3,93
|0,26
|-18,97
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,50
|-1,45
|Turkcell
|15,94
|0,63
|1,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,18
|-0,49
|29,21
|Tüpraş
|98,05
|0,72
|-9,21
|Türk Hava Yolları
|13,17
|-1,13
|2,01
|Türk İlaç Serum
|39,86
|0,45
|Türk Prysmian Kablo
|12,69
|-0,39
|5,20
|Türk Telekom
|6,97
|-0,14
|-16,18
|Türk Traktör
|184,00
|-0,86
|8,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|140,20
|-0,28
|24,18
|Türkiye Sigorta
|5,32
|0,76
|-13,89
|Ufuk Yatırım
|12,49
|-0,56
|-6,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,66
|-1,48
|9,91
|Ulusoy Elektrik
|56,10
|-1,06
|9,25
|Ulusoy Un Sanayi
|5,29
|1,54
|3,96
|Umpaş Holding
|1,39
|-3,47
|-46,74
|Uşak Seramik
|2,34
|0,43
|0,00
|Utopya Turizm
|27,00
|-10,00
|-30,41
|Uzertaş Boya
|40,52
|-3,75
|-28,41
|Ülker Bisküvi
|21,66
|-0,64
|-2,95
|Vakıf Fin. Kir.
|9,86
|-0,50
|131,46
|Vakıf GMYO
|2,26
|-1,31
|-32,14
|Vakıf Yat. Ort.
|5,89
|0,17
|-19,97
|Vakıflar Bankası
|3,57
|1,13
|-24,20
|Vakko Tekstil
|11,82
|9,95
|88,62
|Vanet Gıda
|5,44
|1,49
|-29,62
|Verusa Holding
|55,00
|-1,61
|21,95
|Verusaturk Girisim
|25,04
|0,08
|91,44
|Vestel
|31,28
|0,77
|48,53
|Vestel Beyaz Eşya
|50,25
|-0,89
|26,42
|Viking Kağıt
|6,15
|-2,69
|-31,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,94
|2,24
|33,48
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|1,86
|-26,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|75,30
|-1,57
|4,03
|Yataş
|15,62
|-1,01
|8,10
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,74
|-2,86
|-15,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,76
|0,36
|18,70
|Yeşil GMYO
|1,12
|0,90
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,36
|2,26
|-26,09
|Yeşil Yatırım Holding
|79,40
|1,02
|-16,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,30
|3,43
|-6,74
|Yonga Mobilya
|24,12
|-0,08
|-19,03
|Yükselen Çelik
|5,26
|-0,19
|0,54
|Yünsa
|13,59
|-3,82
|-2,17
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|-0,62
|Zorlu Enerji
|1,95
|-0,51
|-29,60
(Son)
Kaynak: AA
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