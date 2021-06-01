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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

01.06.2021 13:43
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)34.899,001,91-13,83
İş Bankası (C)5,151,18-24,18
İş Bankası (Kur.)356.400,00-10,00-6,21
İş Fin.Kir.3,110,32-19,43
İş Girişim10,495,32-44,64
İş GMYO1,86-0,53-26,77
İş Y. Men. Değ.16,53-1,14-0,41
İş Yat. Ort.2,890,35-14,07
İşbir Holding7.350,800,00168,51
Işık Plastik31,560,51

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,940,00-17,54
İttifak Holding1,61-1,83-27,80
İz Hayvancılık Tarım21,32-1,4818,44
İzmir Demir Çelik2,23-1,33-32,62
İzmir Fırça7,060,0026,98
Jantsa Jant Sanayi86,650,35109,06
Kafein Yazılım24,280,5013,78
Kalekim Kimyevi Maddeler12,901,02

Kaplamin21,42-1,74-36,63
Kardemir (A)7,140,4220,00
Kardemir (B)7,040,4333,59
Kardemir (D)7,83-0,3835,47
Karel Elektronik32,461,0640,76
Karsan Otomotiv4,672,6443,69
Karsu Tekstil8,451,08-1,17
Kartonsan58,001,49-38,74
Katmerciler Ekipman3,34-2,628,44
Kent Gıda253,900,00-28,60
Kerevitaş Gıda4,660,00-29,18
Kervan Gıda15,87-0,2520,05
Kervansaray Yat. Holding0,745,71-41,27
Kiler GMYO1,85-1,07-26,29
Klimasan Klima22,480,9032,47
Koç Holding18,781,08-8,18
Konfrut Gıda15,320,00-9,35
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,6010,00206,59
Konya Çimento879,80-0,86-22,14
Kordsa Teknik Tekstil22,922,7847,40
Koza Altın120,000,3324,10
Koza Madencilik15,91-0,062,71
Körfez GMYO4,98-0,60-14,14
Kristal Kola2,072,48-47,19
Kron Telekomünikasyon48,241,3930,94
Kuştur Kuşadası Turizm301,50-4,1391,67
Kuyumcukent Gayrimenkul2,35-1,262,17
Kütahya Porselen34,70-3,93-31,22
Lider Faktoring2,750,73-19,35
Link Bilgisayar33,321,594,53
Logo Yazılım140,201,0812,56
Lokman Hekim Sağlık16,24-0,0651,04
Lüks Kadife56,050,2793,94
Makina Takım2,880,35-15,54
Marka Yatırım Holding5,030,00-21,77
Marmaris Altınyunus219,00-3,5297,12
Marshall279,902,04-8,74
Martı GMYO1,400,72-49,09
Martı Otel2,20-5,173,29
Matriks Bilgi Dağıtım33,560,90

Mavi Giyim49,70-1,58-4,79
Mazhar Zorlu Holding35,089,9711,44
Mega Polietilen7,922,593,39
Menderes Tekstil2,180,93-29,45
Mercan Kimya9,261,65

Merit Turizm235,00-1,26180,76
Merko Gıda5,81-1,19-32,75
Metemtur Yatırım25,682,3116,20
Metro Holding1,73-0,57-16,83
Metro Petrol ve Tesisleri2,400,42-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,870,00-19,74
Migros Ticaret34,680,12-18,97
Milpa4,021,26-12,61
Mistral GMYO4,80-0,211,91
MLP Sağlık23,36-0,6017,56
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,2952,17
Mondi Tire Kutsan7,370,27-3,03
Naturel Enerji37,104,864,48
Naturelgaz9,03-0,11

Net Holding5,23-2,6152,48
Netaş Telekom.21,563,45-23,22
Niğbaş Niğde Beton11,96-0,17-77,00
Nuh Çimento45,74-0,61-4,76
Nurol GMYO13,680,2287,65
Odaş Elektrik2,11-8,66-45,90
Olmuksan-IP7,48-1,32-36,88
Orge Enerji Elektrik9,490,5328,59
Orma Orman Mahsulleri33,000,00124,18
Osmanlı Menkul25,48-1,09-17,65
Ostim Endüstriyel Yat2,32-0,43-15,75
Otokar302,50-0,10-0,59
Oyak Çimento7,21-0,96-17,88
Oyak Yat. Ort.9,169,0532,71
Oylum Sınai Yatırımlar3,89-0,51-17,41
Özak GMYO4,120,00-19,22
Özbal Çelik Boru7,40-2,2512,98
Özderici GMYO1,660,61-25,23
Özerden Plastik8,690,00-3,44
Pamukova Elektrik30,68-0,4543,90
Panora GMYO6,150,490,69
Papilon Savunma16,394,20-27,99
Park Elek.Madencilik5,120,00-4,66
Parsan28,82-0,8918,60
Pegasus81,70-1,749,52
Peker GMYO1,050,96-53,58
Penguen Gıda3,20-0,62-36,63
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,920,13

Pera GMYO1,32-1,49-24,65
Pergamon Dış Ticaret24,52-1,0533,78
Petkim6,200,3224,50
Petrokent Turizm2.417,000,71166,66
Pınar Et ve Un19,20-0,26-12,26
Pınar Su7,700,133,63
Pınar Süt18,42-0,22-18,31
Plastikkart14,040,57-2,84
Polisan Holding2,871,06-25,35
Politeknik Metal304,901,57-24,85
Prizma Press Matbaacılık4,51-0,88-17,70
QNB Finans Fin. Kir.95,750,37-23,58
QNB Finansbank43,001,08-38,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,040,00

Ral Yatırım Holding3,370,90-24,10
Ray Sigorta10,605,89-31,39
Reysaş GMYO3,790,80-30,46
Reysaş Lojistik3,775,60-27,14
Rhea Girişim2,220,00-40,32
Rodrigo Tekstil14,60-1,626,49
Royal Halı3,41-0,58-0,87
RTA Laboratuvarları21,340,19-29,52
Sabancı Holding9,042,03-18,01
Safkar Ege Soğutmacılık7,896,62-27,48
Sanel Mühendislik3,701,378,19
Sanifoam Sünger15,401,8513,24
Sanko Pazarlama10,570,6714,05
Saray Matbaacılık4,97-0,60-43,33
Sarkuysan15,141,7574,07
Sasa Polyester31,100,91107,55
Say Yenilenebilir Enerji28,02-0,57229,26
Sekuro Plastik21,064,4650,86
Selçuk Ecza Deposu8,98-0,66-33,14
Selçuk Gıda4,153,23-16,67
Senkron Güvenlik33,508,4127,57
Serve Film Prodüksiyon15,990,00-0,06
Servet GMYO92,00-0,6517,35
Seyitler Kimya23,94-3,62-4,59
Silverline Endüstri5,401,89-37,21
Sinpaş GMYO3,91-1,01-6,46
Smartiks Yazılım5,66-0,70-36,12
Sodaş Sodyum Sanayii26,560,680,85
Söktaş4,99-2,16-1,96
Sönmez Filament40,52-0,34-42,28
Sönmez Pamuklu16,010,00-33,29
Sumaş Suni Tahta64,007,2924,88
Şeker Fin. Kir.6,660,154,06
Şekerbank1,121,82-25,83
Şişe Cam7,790,528,81
Şok Marketler Ticaret11,140,09-11,73
T. Halk Bankası4,570,66-17,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,002,44-32,39
T.S.K.B.1,351,50-22,70
T.Tuborg18,401,941,83
Taç Tarım Ürünleri23,040,35118,80
Tat Gıda8,940,22-22,67
TAV Havalimanları23,58-1,6710,70
Taze Kuru Gıda219,00-2,671,25
Tek-Art Turizm1,80-2,70-10,89
Tekfen Holding15,261,19-6,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,210,14-16,74
Temapol Polimer Plastik14,611,0427,04
TGS Dış Ticaret12,74-2,150,24
Tofaş Oto. Fab.28,78-0,83-6,89
Torunlar GMYO3,370,30-13,59
Trabzon Liman36,50-3,3913,64
Trabzonspor Sportif2,552,004,51
Trend GMYO7,303,99-41,93
TSKB GMYO4,03-0,74-29,91
Tuğçelik13,079,9261,76
Tukaş6,830,74-29,51
Turcas Petrol3,930,26-18,97
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,50-1,45

Turkcell15,940,631,57
Tümosan Motor ve Traktör18,18-0,4929,21
Tüpraş98,050,72-9,21
Türk Hava Yolları13,17-1,132,01
Türk İlaç Serum39,860,45

Türk Prysmian Kablo12,69-0,395,20
Türk Telekom6,97-0,14-16,18
Türk Traktör184,00-0,868,00
Türker Proje Gayrimenkul140,20-0,2824,18
Türkiye Sigorta5,320,76-13,89
Ufuk Yatırım12,49-0,56-6,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,66-1,489,91
Ulusoy Elektrik56,10-1,069,25
Ulusoy Un Sanayi5,291,543,96
Umpaş Holding1,39-3,47-46,74
Uşak Seramik2,340,430,00
Utopya Turizm27,00-10,00-30,41
Uzertaş Boya40,52-3,75-28,41
Ülker Bisküvi21,66-0,64-2,95
Vakıf Fin. Kir.9,86-0,50131,46
Vakıf GMYO2,26-1,31-32,14
Vakıf Yat. Ort.5,890,17-19,97
Vakıflar Bankası3,571,13-24,20
Vakko Tekstil11,829,9588,62
Vanet Gıda5,441,49-29,62
Verusa Holding55,00-1,6121,95
Verusaturk Girisim25,040,0891,44
Vestel31,280,7748,53
Vestel Beyaz Eşya50,25-0,8926,42
Viking Kağıt6,15-2,69-31,67
Yapı Kredi Koray GMYO5,942,2433,48
Yapı ve Kredi Bank.2,191,86-26,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.75,30-1,574,03
Yataş15,62-1,018,10
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,74-2,86-15,00
Yeni Gimat GMYO13,760,3618,70
Yeşil GMYO1,120,90-18,84
Yeşil Yapı1,362,26-26,09
Yeşil Yatırım Holding79,401,02-16,73
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,303,43-6,74
Yonga Mobilya24,12-0,08-19,03
Yükselen Çelik5,26-0,190,54
Yünsa13,59-3,82-2,17
Ziraat Gayrimenkul1,61-0,62

Zorlu Enerji1,95-0,51-29,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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