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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

02.06.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.200,002,52-13,09
İş Bankası (C)5,13-1,35-24,48
İş Bankası (Kur.)356.400,00

-6,21
İş Fin.Kir.3,10-0,96-19,69
İş Girişim9,79-1,71-48,34
İş GMYO1,85-0,54-27,17
İş Y. Men. Değ.16,08-1,77-3,12
İş Yat. Ort.2,86-1,38-14,96
İşbir Holding7.293,50-0,59166,42
Işık Plastik31,32-1,20

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-2,15-20,18
İttifak Holding1,610,00-27,80
İz Hayvancılık Tarım20,84-2,0715,78
İzmir Demir Çelik2,240,45-32,32
İzmir Fırça6,80-7,2322,30
Jantsa Jant Sanayi85,65-2,28106,64
Kafein Yazılım24,24-0,4913,59
Kalekim Kimyevi Maddeler12,73-1,39

Kaplamin20,94-1,78-38,05
Kardemir (A)7,13-0,2819,83
Kardemir (B)7,01-0,5733,02
Kardemir (D)7,87-1,0136,16
Karel Elektronik31,68-0,3137,38
Karsan Otomotiv4,64-0,4342,77
Karsu Tekstil8,28-1,08-3,16
Kartonsan57,10-1,21-39,69
Katmerciler Ekipman3,29-1,506,82
Kent Gıda280,5010,00-21,12
Kerevitaş Gıda4,59-0,86-30,24
Kervan Gıda15,75-0,8219,14
Kervansaray Yat. Holding0,770,00-38,89
Kiler GMYO1,83-1,08-27,09
Klimasan Klima22,10-1,0730,23
Koç Holding18,67-1,16-8,72
Konfrut Gıda16,165,14-4,38
Kontrolmatik Teknoloji Enerji75,904,55220,52
Konya Çimento857,40-1,91-24,12
Kordsa Teknik Tekstil22,88-0,9547,14
Koza Altın119,00-0,6723,06
Koza Madencilik15,86-0,312,39
Körfez GMYO4,981,22-14,14
Kristal Kola2,040,00-47,96
Kron Telekomünikasyon48,32-1,3131,16
Kuştur Kuşadası Turizm312,50-0,1698,66
Kuyumcukent Gayrimenkul2,420,835,22
Kütahya Porselen33,521,39-33,56
Lider Faktoring2,71-1,81-20,53
Link Bilgisayar33,400,544,78
Logo Yazılım141,20-1,1913,36
Lokman Hekim Sağlık16,00-1,5448,81
Lüks Kadife55,45-3,6591,87
Makina Takım2,890,35-15,25
Marka Yatırım Holding4,79-2,64-25,51
Marmaris Altınyunus212,90-2,7991,63
Marshall270,30-2,42-11,87
Martı GMYO1,26-10,00-54,18
Martı Otel2,16-2,701,41
Matriks Bilgi Dağıtım35,84-2,02

Mavi Giyim50,35-2,14-3,54
Mazhar Zorlu Holding37,988,2720,65
Mega Polietilen7,85-1,632,48
Menderes Tekstil2,17-0,46-29,77
Mercan Kimya9,06-1,09

Merit Turizm230,000,00174,79
Merko Gıda5,72-1,21-33,80
Metemtur Yatırım25,50-7,6115,38
Metro Holding1,75-0,57-15,87
Metro Petrol ve Tesisleri2,452,08-15,22
Metro Yatırım Ortaklığı1,84-0,54-21,03
Migros Ticaret34,12-1,44-20,28
Milpa4,141,47-10,00
Mistral GMYO4,71-1,460,00
MLP Sağlık22,88-0,9515,15
MMC San. ve Tic. Yat.7,102,4554,35
Mondi Tire Kutsan7,260,41-4,47
Naturel Enerji40,443,9613,89
Naturelgaz9,585,86

Net Holding5,240,7752,77
Netaş Telekom.21,48-0,65-23,50
Niğbaş Niğde Beton12,788,03-75,42
Nuh Çimento45,20-0,66-5,89
Nurol GMYO13,01-3,6378,46
Odaş Elektrik2,01-3,37-48,46
Olmuksan-IP7,600,00-35,86
Orge Enerji Elektrik9,742,8531,98
Orma Orman Mahsulleri30,50-5,86107,20
Osmanlı Menkul25,38-1,63-17,97
Ostim Endüstriyel Yat2,653,52-3,77
Otokar303,800,20-0,16
Oyak Çimento7,14-1,24-18,68
Oyak Yat. Ort.8,34-5,9820,83
Oylum Sınai Yatırımlar3,98-0,75-15,50
Özak GMYO4,12-0,24-19,22
Özbal Çelik Boru7,693,7817,40
Özderici GMYO1,660,00-25,23
Özerden Plastik8,49-0,12-5,67
Pamukova Elektrik29,50-3,8538,37
Panora GMYO6,210,321,67
Papilon Savunma15,93-0,25-30,01
Park Elek.Madencilik5,231,16-2,61
Parsan30,061,5523,70
Pegasus82,80-0,1810,99
Peker GMYO1,03-0,96-54,47
Penguen Gıda3,14-1,26-37,82
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,84-0,31

Pera GMYO1,330,76-24,07
Pergamon Dış Ticaret23,98-1,8830,83
Petkim6,341,7727,31
Petrokent Turizm2.700,005,06197,88
Pınar Et ve Un19,11-0,73-12,67
Pınar Su7,63-1,172,69
Pınar Süt18,22-0,11-19,20
Plastikkart13,70-0,72-5,19
Polisan Holding2,850,00-25,87
Politeknik Metal308,500,16-23,96
Prizma Press Matbaacılık4,43-1,77-19,16
QNB Finans Fin. Kir.93,00-0,96-25,78
QNB Finansbank44,703,95-36,46
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,100,67

Ral Yatırım Holding3,34-1,47-24,77
Ray Sigorta10,361,57-32,94
Reysaş GMYO3,76-0,79-31,01
Reysaş Lojistik3,70-2,12-28,49
Rhea Girişim2,18-2,68-41,40
Rodrigo Tekstil14,521,545,91
Royal Halı3,38-0,59-1,74
RTA Laboratuvarları20,80-1,52-31,31
Sabancı Holding9,060,11-17,83
Safkar Ege Soğutmacılık7,57-2,32-30,42
Sanel Mühendislik3,70-1,338,19
Sanifoam Sünger15,50-3,2513,97
Sanko Pazarlama10,36-0,9611,78
Saray Matbaacılık5,072,22-42,19
Sarkuysan14,95-0,9971,89
Sasa Polyester34,842,77132,51
Say Yenilenebilir Enerji27,52-1,29223,38
Sekuro Plastik20,42-3,5946,28
Selçuk Ecza Deposu8,92-1,33-33,59
Selçuk Gıda4,07-0,73-18,27
Senkron Güvenlik32,48-1,6923,69
Serve Film Prodüksiyon15,00-2,60-6,25
Servet GMYO90,75-2,3715,75
Seyitler Kimya23,60-1,67-5,94
Silverline Endüstri5,36-1,11-37,67
Sinpaş GMYO4,115,12-1,67
Smartiks Yazılım5,66-0,53-36,12
Sodaş Sodyum Sanayii27,001,662,52
Söktaş4,930,00-3,14
Sönmez Filament40,300,00-42,59
Sönmez Pamuklu16,02-2,32-33,25
Sumaş Suni Tahta62,40-2,4221,76
Şeker Fin. Kir.6,49-2,411,41
Şekerbank1,11-0,89-26,49
Şişe Cam7,76-0,898,39
Şok Marketler Ticaret10,97-0,81-13,07
T. Halk Bankası4,52-1,09-18,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,00-0,94-32,39
T.S.K.B.1,35-0,74-22,70
T.Tuborg18,36-0,381,60
Taç Tarım Ürünleri22,76-1,04116,14
Tat Gıda8,87-0,34-23,28
TAV Havalimanları24,140,3313,33
Taze Kuru Gıda219,50-2,231,48
Tek-Art Turizm1,77-1,12-12,38
Tekfen Holding15,19-1,11-7,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,12-1,66-17,78
Temapol Polimer Plastik14,35-2,1124,78
TGS Dış Ticaret12,60-1,18-0,87
Tofaş Oto. Fab.29,362,02-5,02
Torunlar GMYO3,360,00-13,85
Trabzon Liman36,200,8912,70
Trabzonspor Sportif2,610,386,97
Trend GMYO7,24-0,69-42,40
TSKB GMYO3,93-1,50-31,65
Tuğçelik12,68-2,9156,93
Tukaş6,840,29-29,41
Turcas Petrol4,298,61-11,55
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,40-1,26

Turkcell15,93-0,311,51
Tümosan Motor ve Traktör18,290,2729,99
Tüpraş99,901,32-7,50
Türk Hava Yolları13,691,486,04
Türk İlaç Serum38,78-2,86

Türk Prysmian Kablo12,39-2,362,72
Türk Telekom7,010,29-15,70
Türk Traktör181,10-1,156,30
Türker Proje Gayrimenkul139,70-0,0723,74
Türkiye Sigorta5,27-0,94-14,70
Ufuk Yatırım12,20-2,24-8,96
Ulaşlar Turizm Yat.4,51-1,966,37
Ulusoy Elektrik56,65-0,9610,32
Ulusoy Un Sanayi5,18-1,331,80
Umpaş Holding1,37-3,52-47,51
Uşak Seramik2,06-1,90-11,97
Utopya Turizm27,02-6,83-30,36
Uzertaş Boya41,86-0,33-26,04
Ülker Bisküvi21,48-0,28-3,75
Vakıf Fin. Kir.9,99-1,87134,51
Vakıf GMYO2,240,45-32,74
Vakıf Yat. Ort.5,75-1,71-21,88
Vakıflar Bankası3,55-1,11-24,63
Vakko Tekstil12,374,6597,40
Vanet Gıda5,39-1,10-30,27
Verusa Holding54,800,4621,51
Verusaturk Girisim24,94-0,4890,67
Vestel31,000,0047,20
Vestel Beyaz Eşya49,72-0,5625,08
Viking Kağıt5,90-1,99-34,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,090,1636,85
Yapı ve Kredi Bank.2,19-0,90-26,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.72,60-3,840,30
Yataş15,47-0,517,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,745,35-15,00
Yeni Gimat GMYO13,70-0,3618,18
Yeşil GMYO1,120,90-18,84
Yeşil Yapı1,340,00-27,17
Yeşil Yatırım Holding75,80-2,82-20,50
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,30

-6,74
Yonga Mobilya23,70-1,25-20,44
Yükselen Çelik5,28-0,560,92
Yünsa13,770,88-0,87
Ziraat Gayrimenkul1,631,24

Zorlu Enerji2,075,08-25,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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