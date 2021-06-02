Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.200,00
|2,52
|-13,09
|İş Bankası (C)
|5,13
|-1,35
|-24,48
|İş Bankası (Kur.)
|356.400,00
|-6,21
|İş Fin.Kir.
|3,10
|-0,96
|-19,69
|İş Girişim
|9,79
|-1,71
|-48,34
|İş GMYO
|1,85
|-0,54
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|16,08
|-1,77
|-3,12
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-1,38
|-14,96
|İşbir Holding
|7.293,50
|-0,59
|166,42
|Işık Plastik
|31,32
|-1,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-2,15
|-20,18
|İttifak Holding
|1,61
|0,00
|-27,80
|İz Hayvancılık Tarım
|20,84
|-2,07
|15,78
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|0,45
|-32,32
|İzmir Fırça
|6,80
|-7,23
|22,30
|Jantsa Jant Sanayi
|85,65
|-2,28
|106,64
|Kafein Yazılım
|24,24
|-0,49
|13,59
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,73
|-1,39
|Kaplamin
|20,94
|-1,78
|-38,05
|Kardemir (A)
|7,13
|-0,28
|19,83
|Kardemir (B)
|7,01
|-0,57
|33,02
|Kardemir (D)
|7,87
|-1,01
|36,16
|Karel Elektronik
|31,68
|-0,31
|37,38
|Karsan Otomotiv
|4,64
|-0,43
|42,77
|Karsu Tekstil
|8,28
|-1,08
|-3,16
|Kartonsan
|57,10
|-1,21
|-39,69
|Katmerciler Ekipman
|3,29
|-1,50
|6,82
|Kent Gıda
|280,50
|10,00
|-21,12
|Kerevitaş Gıda
|4,59
|-0,86
|-30,24
|Kervan Gıda
|15,75
|-0,82
|19,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,77
|0,00
|-38,89
|Kiler GMYO
|1,83
|-1,08
|-27,09
|Klimasan Klima
|22,10
|-1,07
|30,23
|Koç Holding
|18,67
|-1,16
|-8,72
|Konfrut Gıda
|16,16
|5,14
|-4,38
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|75,90
|4,55
|220,52
|Konya Çimento
|857,40
|-1,91
|-24,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,88
|-0,95
|47,14
|Koza Altın
|119,00
|-0,67
|23,06
|Koza Madencilik
|15,86
|-0,31
|2,39
|Körfez GMYO
|4,98
|1,22
|-14,14
|Kristal Kola
|2,04
|0,00
|-47,96
|Kron Telekomünikasyon
|48,32
|-1,31
|31,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|312,50
|-0,16
|98,66
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,42
|0,83
|5,22
|Kütahya Porselen
|33,52
|1,39
|-33,56
|Lider Faktoring
|2,71
|-1,81
|-20,53
|Link Bilgisayar
|33,40
|0,54
|4,78
|Logo Yazılım
|141,20
|-1,19
|13,36
|Lokman Hekim Sağlık
|16,00
|-1,54
|48,81
|Lüks Kadife
|55,45
|-3,65
|91,87
|Makina Takım
|2,89
|0,35
|-15,25
|Marka Yatırım Holding
|4,79
|-2,64
|-25,51
|Marmaris Altınyunus
|212,90
|-2,79
|91,63
|Marshall
|270,30
|-2,42
|-11,87
|Martı GMYO
|1,26
|-10,00
|-54,18
|Martı Otel
|2,16
|-2,70
|1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,84
|-2,02
|Mavi Giyim
|50,35
|-2,14
|-3,54
|Mazhar Zorlu Holding
|37,98
|8,27
|20,65
|Mega Polietilen
|7,85
|-1,63
|2,48
|Menderes Tekstil
|2,17
|-0,46
|-29,77
|Mercan Kimya
|9,06
|-1,09
|Merit Turizm
|230,00
|0,00
|174,79
|Merko Gıda
|5,72
|-1,21
|-33,80
|Metemtur Yatırım
|25,50
|-7,61
|15,38
|Metro Holding
|1,75
|-0,57
|-15,87
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|2,08
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|-0,54
|-21,03
|Migros Ticaret
|34,12
|-1,44
|-20,28
|Milpa
|4,14
|1,47
|-10,00
|Mistral GMYO
|4,71
|-1,46
|0,00
|MLP Sağlık
|22,88
|-0,95
|15,15
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,10
|2,45
|54,35
|Mondi Tire Kutsan
|7,26
|0,41
|-4,47
|Naturel Enerji
|40,44
|3,96
|13,89
|Naturelgaz
|9,58
|5,86
|Net Holding
|5,24
|0,77
|52,77
|Netaş Telekom.
|21,48
|-0,65
|-23,50
|Niğbaş Niğde Beton
|12,78
|8,03
|-75,42
|Nuh Çimento
|45,20
|-0,66
|-5,89
|Nurol GMYO
|13,01
|-3,63
|78,46
|Odaş Elektrik
|2,01
|-3,37
|-48,46
|Olmuksan-IP
|7,60
|0,00
|-35,86
|Orge Enerji Elektrik
|9,74
|2,85
|31,98
|Orma Orman Mahsulleri
|30,50
|-5,86
|107,20
|Osmanlı Menkul
|25,38
|-1,63
|-17,97
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,65
|3,52
|-3,77
|Otokar
|303,80
|0,20
|-0,16
|Oyak Çimento
|7,14
|-1,24
|-18,68
|Oyak Yat. Ort.
|8,34
|-5,98
|20,83
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|-0,75
|-15,50
|Özak GMYO
|4,12
|-0,24
|-19,22
|Özbal Çelik Boru
|7,69
|3,78
|17,40
|Özderici GMYO
|1,66
|0,00
|-25,23
|Özerden Plastik
|8,49
|-0,12
|-5,67
|Pamukova Elektrik
|29,50
|-3,85
|38,37
|Panora GMYO
|6,21
|0,32
|1,67
|Papilon Savunma
|15,93
|-0,25
|-30,01
|Park Elek.Madencilik
|5,23
|1,16
|-2,61
|Parsan
|30,06
|1,55
|23,70
|Pegasus
|82,80
|-0,18
|10,99
|Peker GMYO
|1,03
|-0,96
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,14
|-1,26
|-37,82
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,84
|-0,31
|Pera GMYO
|1,33
|0,76
|-24,07
|Pergamon Dış Ticaret
|23,98
|-1,88
|30,83
|Petkim
|6,34
|1,77
|27,31
|Petrokent Turizm
|2.700,00
|5,06
|197,88
|Pınar Et ve Un
|19,11
|-0,73
|-12,67
|Pınar Su
|7,63
|-1,17
|2,69
|Pınar Süt
|18,22
|-0,11
|-19,20
|Plastikkart
|13,70
|-0,72
|-5,19
|Polisan Holding
|2,85
|0,00
|-25,87
|Politeknik Metal
|308,50
|0,16
|-23,96
|Prizma Press Matbaacılık
|4,43
|-1,77
|-19,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,00
|-0,96
|-25,78
|QNB Finansbank
|44,70
|3,95
|-36,46
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,10
|0,67
|Ral Yatırım Holding
|3,34
|-1,47
|-24,77
|Ray Sigorta
|10,36
|1,57
|-32,94
|Reysaş GMYO
|3,76
|-0,79
|-31,01
|Reysaş Lojistik
|3,70
|-2,12
|-28,49
|Rhea Girişim
|2,18
|-2,68
|-41,40
|Rodrigo Tekstil
|14,52
|1,54
|5,91
|Royal Halı
|3,38
|-0,59
|-1,74
|RTA Laboratuvarları
|20,80
|-1,52
|-31,31
|Sabancı Holding
|9,06
|0,11
|-17,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,57
|-2,32
|-30,42
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-1,33
|8,19
|Sanifoam Sünger
|15,50
|-3,25
|13,97
|Sanko Pazarlama
|10,36
|-0,96
|11,78
|Saray Matbaacılık
|5,07
|2,22
|-42,19
|Sarkuysan
|14,95
|-0,99
|71,89
|Sasa Polyester
|34,84
|2,77
|132,51
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,52
|-1,29
|223,38
|Sekuro Plastik
|20,42
|-3,59
|46,28
|Selçuk Ecza Deposu
|8,92
|-1,33
|-33,59
|Selçuk Gıda
|4,07
|-0,73
|-18,27
|Senkron Güvenlik
|32,48
|-1,69
|23,69
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-2,60
|-6,25
|Servet GMYO
|90,75
|-2,37
|15,75
|Seyitler Kimya
|23,60
|-1,67
|-5,94
|Silverline Endüstri
|5,36
|-1,11
|-37,67
|Sinpaş GMYO
|4,11
|5,12
|-1,67
|Smartiks Yazılım
|5,66
|-0,53
|-36,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,00
|1,66
|2,52
|Söktaş
|4,93
|0,00
|-3,14
|Sönmez Filament
|40,30
|0,00
|-42,59
|Sönmez Pamuklu
|16,02
|-2,32
|-33,25
|Sumaş Suni Tahta
|62,40
|-2,42
|21,76
|Şeker Fin. Kir.
|6,49
|-2,41
|1,41
|Şekerbank
|1,11
|-0,89
|-26,49
|Şişe Cam
|7,76
|-0,89
|8,39
|Şok Marketler Ticaret
|10,97
|-0,81
|-13,07
|T. Halk Bankası
|4,52
|-1,09
|-18,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|-0,94
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,35
|-0,74
|-22,70
|T.Tuborg
|18,36
|-0,38
|1,60
|Taç Tarım Ürünleri
|22,76
|-1,04
|116,14
|Tat Gıda
|8,87
|-0,34
|-23,28
|TAV Havalimanları
|24,14
|0,33
|13,33
|Taze Kuru Gıda
|219,50
|-2,23
|1,48
|Tek-Art Turizm
|1,77
|-1,12
|-12,38
|Tekfen Holding
|15,19
|-1,11
|-7,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,12
|-1,66
|-17,78
|Temapol Polimer Plastik
|14,35
|-2,11
|24,78
|TGS Dış Ticaret
|12,60
|-1,18
|-0,87
|Tofaş Oto. Fab.
|29,36
|2,02
|-5,02
|Torunlar GMYO
|3,36
|0,00
|-13,85
|Trabzon Liman
|36,20
|0,89
|12,70
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|0,38
|6,97
|Trend GMYO
|7,24
|-0,69
|-42,40
|TSKB GMYO
|3,93
|-1,50
|-31,65
|Tuğçelik
|12,68
|-2,91
|56,93
|Tukaş
|6,84
|0,29
|-29,41
|Turcas Petrol
|4,29
|8,61
|-11,55
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,40
|-1,26
|Turkcell
|15,93
|-0,31
|1,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,29
|0,27
|29,99
|Tüpraş
|99,90
|1,32
|-7,50
|Türk Hava Yolları
|13,69
|1,48
|6,04
|Türk İlaç Serum
|38,78
|-2,86
|Türk Prysmian Kablo
|12,39
|-2,36
|2,72
|Türk Telekom
|7,01
|0,29
|-15,70
|Türk Traktör
|181,10
|-1,15
|6,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,70
|-0,07
|23,74
|Türkiye Sigorta
|5,27
|-0,94
|-14,70
|Ufuk Yatırım
|12,20
|-2,24
|-8,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,51
|-1,96
|6,37
|Ulusoy Elektrik
|56,65
|-0,96
|10,32
|Ulusoy Un Sanayi
|5,18
|-1,33
|1,80
|Umpaş Holding
|1,37
|-3,52
|-47,51
|Uşak Seramik
|2,06
|-1,90
|-11,97
|Utopya Turizm
|27,02
|-6,83
|-30,36
|Uzertaş Boya
|41,86
|-0,33
|-26,04
|Ülker Bisküvi
|21,48
|-0,28
|-3,75
|Vakıf Fin. Kir.
|9,99
|-1,87
|134,51
|Vakıf GMYO
|2,24
|0,45
|-32,74
|Vakıf Yat. Ort.
|5,75
|-1,71
|-21,88
|Vakıflar Bankası
|3,55
|-1,11
|-24,63
|Vakko Tekstil
|12,37
|4,65
|97,40
|Vanet Gıda
|5,39
|-1,10
|-30,27
|Verusa Holding
|54,80
|0,46
|21,51
|Verusaturk Girisim
|24,94
|-0,48
|90,67
|Vestel
|31,00
|0,00
|47,20
|Vestel Beyaz Eşya
|49,72
|-0,56
|25,08
|Viking Kağıt
|5,90
|-1,99
|-34,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,09
|0,16
|36,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|-0,90
|-26,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|72,60
|-3,84
|0,30
|Yataş
|15,47
|-0,51
|7,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,74
|5,35
|-15,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,70
|-0,36
|18,18
|Yeşil GMYO
|1,12
|0,90
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,34
|0,00
|-27,17
|Yeşil Yatırım Holding
|75,80
|-2,82
|-20,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,30
|-6,74
|Yonga Mobilya
|23,70
|-1,25
|-20,44
|Yükselen Çelik
|5,28
|-0,56
|0,92
|Yünsa
|13,77
|0,88
|-0,87
|Ziraat Gayrimenkul
|1,63
|1,24
|Zorlu Enerji
|2,07
|5,08
|-25,27
(Son)
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