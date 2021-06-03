Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.889,90
|2,51
|-11,38
|İş Bankası (C)
|5,15
|0,19
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|320.760,00
|-10,00
|-15,59
|İş Fin.Kir.
|3,12
|0,65
|-19,17
|İş Girişim
|9,77
|0,62
|-48,44
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,19
|0,43
|-2,45
|İş Yat. Ort.
|2,88
|0,70
|-14,36
|İşbir Holding
|7.380,00
|0,12
|169,58
|Işık Plastik
|31,40
|0,71
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|-18,42
|İttifak Holding
|1,68
|3,07
|-24,66
|İz Hayvancılık Tarım
|20,66
|-0,10
|14,78
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|0,45
|-32,62
|İzmir Fırça
|6,51
|-2,69
|17,09
|Jantsa Jant Sanayi
|86,10
|0,64
|107,73
|Kafein Yazılım
|25,22
|1,45
|18,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,74
|0,31
|Kaplamin
|21,08
|0,19
|-37,63
|Kardemir (A)
|7,15
|1,27
|20,17
|Kardemir (B)
|6,93
|-0,43
|31,50
|Kardemir (D)
|7,90
|1,15
|36,68
|Karel Elektronik
|31,62
|0,00
|37,12
|Karsan Otomotiv
|4,78
|2,36
|47,08
|Karsu Tekstil
|8,42
|1,69
|-1,52
|Kartonsan
|57,50
|0,52
|-39,27
|Katmerciler Ekipman
|3,63
|10,00
|17,86
|Kent Gıda
|290,10
|3,42
|-18,42
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|1,95
|-28,42
|Kervan Gıda
|15,86
|0,25
|19,97
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|-8,00
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,88
|0,53
|-25,10
|Klimasan Klima
|22,36
|1,18
|31,76
|Koç Holding
|18,95
|1,34
|-7,35
|Konfrut Gıda
|16,40
|0,06
|-2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,00
|-2,01
|208,28
|Konya Çimento
|857,30
|0,62
|-24,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,80
|0,53
|46,62
|Koza Altın
|120,60
|0,25
|24,72
|Koza Madencilik
|15,90
|-0,13
|2,65
|Körfez GMYO
|4,95
|0,81
|-14,66
|Kristal Kola
|2,05
|0,49
|-47,70
|Kron Telekomünikasyon
|48,68
|1,63
|32,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|300,00
|0,67
|90,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,40
|0,00
|4,35
|Kütahya Porselen
|33,50
|0,00
|-33,60
|Lider Faktoring
|2,75
|1,10
|-19,35
|Link Bilgisayar
|33,42
|0,28
|5,77
|Logo Yazılım
|144,70
|0,63
|16,17
|Lokman Hekim Sağlık
|15,94
|0,63
|48,25
|Lüks Kadife
|55,65
|1,00
|92,56
|Makina Takım
|3,03
|-0,33
|-11,14
|Marka Yatırım Holding
|4,90
|1,66
|-23,79
|Marmaris Altınyunus
|216,00
|1,22
|94,42
|Marshall
|279,10
|2,12
|-9,00
|Martı GMYO
|1,25
|-0,79
|-54,55
|Martı Otel
|2,19
|0,92
|2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,94
|-0,11
|Mavi Giyim
|50,05
|0,30
|-4,12
|Mazhar Zorlu Holding
|42,06
|9,02
|33,61
|Mega Polietilen
|7,81
|-0,89
|1,96
|Menderes Tekstil
|2,22
|1,83
|-28,16
|Mercan Kimya
|9,10
|0,66
|Merit Turizm
|241,90
|9,95
|189,01
|Merko Gıda
|5,95
|3,30
|-31,13
|Metemtur Yatırım
|25,10
|0,40
|13,57
|Metro Holding
|1,82
|0,55
|-12,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|-0,82
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|1,08
|-19,74
|Migros Ticaret
|34,70
|0,58
|-18,93
|Milpa
|4,23
|-0,94
|-8,04
|Mistral GMYO
|4,83
|-0,21
|2,55
|MLP Sağlık
|22,62
|0,09
|13,84
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,00
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,23
|0,42
|-4,87
|Naturel Enerji
|37,70
|-2,28
|6,17
|Naturelgaz
|9,27
|-1,80
|Net Holding
|5,28
|1,93
|53,94
|Netaş Telekom.
|21,68
|-1,09
|-22,79
|Niğbaş Niğde Beton
|12,44
|-1,50
|-76,08
|Nuh Çimento
|48,58
|6,40
|1,15
|Nurol GMYO
|13,42
|1,98
|84,09
|Odaş Elektrik
|2,15
|-0,92
|-44,87
|Olmuksan-IP
|7,56
|-0,40
|-36,20
|Orge Enerji Elektrik
|9,76
|1,67
|32,25
|Orma Orman Mahsulleri
|32,00
|0,00
|117,39
|Osmanlı Menkul
|25,26
|-0,71
|-18,36
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,55
|-0,39
|-7,40
|Otokar
|305,80
|-0,23
|0,50
|Oyak Çimento
|7,23
|0,84
|-17,65
|Oyak Yat. Ort.
|8,29
|0,36
|20,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,21
|0,96
|-10,62
|Özak GMYO
|4,18
|0,72
|-18,04
|Özbal Çelik Boru
|7,54
|-2,20
|15,11
|Özderici GMYO
|1,65
|0,61
|-25,68
|Özerden Plastik
|8,82
|1,38
|-2,00
|Pamukova Elektrik
|33,24
|3,81
|55,91
|Panora GMYO
|6,20
|-0,48
|1,51
|Papilon Savunma
|15,99
|0,57
|-29,75
|Park Elek.Madencilik
|5,20
|-0,38
|-3,17
|Parsan
|29,52
|-1,47
|21,48
|Pegasus
|82,90
|0,61
|11,13
|Peker GMYO
|1,03
|0,00
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,45
|9,87
|-31,68
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,90
|-0,06
|Pera GMYO
|1,35
|1,50
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|24,30
|1,25
|32,58
|Petkim
|6,38
|0,00
|28,11
|Petrokent Turizm
|2.880,00
|5,88
|217,74
|Pınar Et ve Un
|19,25
|0,16
|-12,03
|Pınar Su
|7,72
|0,39
|3,90
|Pınar Süt
|18,42
|0,82
|-18,31
|Plastikkart
|13,90
|1,39
|-3,81
|Polisan Holding
|2,88
|1,05
|-25,09
|Politeknik Metal
|307,20
|0,56
|-24,28
|Prizma Press Matbaacılık
|4,74
|6,04
|-13,50
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,00
|1,32
|-26,58
|QNB Finansbank
|44,00
|-1,39
|-37,46
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,16
|-0,41
|Ral Yatırım Holding
|3,39
|0,59
|-23,65
|Ray Sigorta
|10,11
|0,00
|-34,56
|Reysaş GMYO
|3,82
|1,87
|-29,91
|Reysaş Lojistik
|3,93
|6,22
|-24,04
|Rhea Girişim
|2,17
|0,00
|-41,67
|Rodrigo Tekstil
|14,16
|-2,01
|3,28
|Royal Halı
|3,42
|2,09
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|21,14
|1,63
|-30,18
|Sabancı Holding
|9,04
|-0,88
|-18,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,82
|2,49
|-28,13
|Sanel Mühendislik
|3,79
|0,53
|10,82
|Sanifoam Sünger
|15,25
|-0,52
|12,13
|Sanko Pazarlama
|10,93
|5,10
|17,93
|Saray Matbaacılık
|5,18
|1,17
|-40,94
|Sarkuysan
|14,88
|0,13
|71,09
|Sasa Polyester
|34,22
|-1,61
|128,37
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,16
|1,51
|230,90
|Sekuro Plastik
|20,80
|2,06
|49,00
|Selçuk Ecza Deposu
|8,97
|1,13
|-33,22
|Selçuk Gıda
|4,01
|0,25
|-19,48
|Senkron Güvenlik
|32,00
|1,59
|21,86
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|2,89
|0,00
|Servet GMYO
|90,10
|-0,83
|14,92
|Seyitler Kimya
|23,68
|0,17
|-5,62
|Silverline Endüstri
|5,50
|2,61
|-36,05
|Sinpaş GMYO
|4,10
|-1,20
|-1,91
|Smartiks Yazılım
|5,82
|2,28
|-34,31
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,20
|0,82
|3,28
|Söktaş
|4,94
|1,02
|-2,95
|Sönmez Filament
|40,62
|1,55
|-42,14
|Sönmez Pamuklu
|16,80
|5,13
|-30,00
|Sumaş Suni Tahta
|62,55
|0,89
|22,05
|Şeker Fin. Kir.
|6,52
|0,31
|1,87
|Şekerbank
|1,12
|0,90
|-25,83
|Şişe Cam
|7,98
|2,18
|11,46
|Şok Marketler Ticaret
|10,94
|0,00
|-13,31
|T. Halk Bankası
|4,65
|0,43
|-16,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,80
|0,19
|-33,03
|T.S.K.B.
|1,37
|0,00
|-21,56
|T.Tuborg
|18,18
|-0,11
|0,61
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|3,45
|127,92
|Tat Gıda
|8,97
|1,36
|-22,41
|TAV Havalimanları
|25,02
|4,51
|17,46
|Taze Kuru Gıda
|239,60
|8,91
|10,77
|Tek-Art Turizm
|1,80
|1,12
|-10,89
|Tekfen Holding
|15,19
|0,07
|-7,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,52
|5,47
|-13,16
|Temapol Polimer Plastik
|14,41
|0,98
|25,30
|TGS Dış Ticaret
|12,77
|3,40
|0,47
|Tofaş Oto. Fab.
|29,60
|-0,47
|-4,24
|Torunlar GMYO
|3,43
|0,00
|-12,05
|Trabzon Liman
|34,96
|-1,52
|8,84
|Trabzonspor Sportif
|2,58
|-1,53
|5,74
|Trend GMYO
|7,31
|1,11
|-41,85
|TSKB GMYO
|3,92
|0,26
|-31,83
|Tuğçelik
|12,92
|6,34
|59,90
|Tukaş
|6,91
|0,58
|-28,69
|Turcas Petrol
|4,22
|-2,76
|-12,99
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,47
|0,32
|Turkcell
|15,97
|-0,81
|1,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,47
|-0,11
|31,27
|Tüpraş
|102,20
|0,69
|-5,37
|Türk Hava Yolları
|13,96
|2,27
|8,13
|Türk İlaç Serum
|39,74
|3,65
|Türk Prysmian Kablo
|11,96
|-2,53
|-0,85
|Türk Telekom
|6,96
|0,00
|-16,30
|Türk Traktör
|183,00
|0,94
|7,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|142,70
|2,59
|26,40
|Türkiye Sigorta
|5,28
|0,57
|-14,54
|Ufuk Yatırım
|12,23
|0,41
|-8,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,56
|1,56
|7,55
|Ulusoy Elektrik
|56,90
|-0,70
|10,81
|Ulusoy Un Sanayi
|5,32
|-0,37
|4,55
|Umpaş Holding
|1,40
|0,00
|-46,36
|Uşak Seramik
|2,16
|0,47
|-7,69
|Utopya Turizm
|27,50
|5,36
|-29,12
|Uzertaş Boya
|40,00
|-0,40
|-29,33
|Ülker Bisküvi
|21,90
|1,01
|-1,87
|Vakıf Fin. Kir.
|9,92
|0,71
|132,86
|Vakıf GMYO
|2,27
|1,34
|-31,84
|Vakıf Yat. Ort.
|5,77
|0,17
|-21,60
|Vakıflar Bankası
|3,59
|0,28
|-23,78
|Vakko Tekstil
|14,03
|7,92
|123,89
|Vanet Gıda
|5,45
|-0,18
|-29,50
|Verusa Holding
|54,40
|0,65
|20,62
|Verusaturk Girisim
|25,54
|1,59
|95,26
|Vestel
|31,62
|1,28
|50,14
|Vestel Beyaz Eşya
|49,58
|0,32
|24,73
|Viking Kağıt
|5,91
|0,00
|-34,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,51
|-0,61
|46,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|-0,45
|-26,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|74,50
|1,57
|2,93
|Yataş
|15,50
|0,91
|7,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,12
|5,64
|-6,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,57
|-0,88
|17,06
|Yeşil GMYO
|1,17
|0,00
|-15,22
|Yeşil Yapı
|1,36
|-1,45
|-26,09
|Yeşil Yatırım Holding
|79,50
|-2,15
|-16,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,30
|-6,74
|Yonga Mobilya
|24,20
|-0,41
|-18,76
|Yükselen Çelik
|5,42
|0,18
|3,60
|Yünsa
|13,90
|0,51
|0,06
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,10
|-0,47
|-24,19
(Son)
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