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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

03.06.2021 13:45
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.889,902,51-11,38
İş Bankası (C)5,150,19-24,18
İş Bankası (Kur.)320.760,00-10,00-15,59
İş Fin.Kir.3,120,65-19,17
İş Girişim9,770,62-48,44
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.16,190,43-2,45
İş Yat. Ort.2,880,70-14,36
İşbir Holding7.380,000,12169,58
Işık Plastik31,400,71

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,932,20-18,42
İttifak Holding1,683,07-24,66
İz Hayvancılık Tarım20,66-0,1014,78
İzmir Demir Çelik2,230,45-32,62
İzmir Fırça6,51-2,6917,09
Jantsa Jant Sanayi86,100,64107,73
Kafein Yazılım25,221,4518,18
Kalekim Kimyevi Maddeler12,740,31

Kaplamin21,080,19-37,63
Kardemir (A)7,151,2720,17
Kardemir (B)6,93-0,4331,50
Kardemir (D)7,901,1536,68
Karel Elektronik31,620,0037,12
Karsan Otomotiv4,782,3647,08
Karsu Tekstil8,421,69-1,52
Kartonsan57,500,52-39,27
Katmerciler Ekipman3,6310,0017,86
Kent Gıda290,103,42-18,42
Kerevitaş Gıda4,711,95-28,42
Kervan Gıda15,860,2519,97
Kervansaray Yat. Holding0,69-8,00-45,24
Kiler GMYO1,880,53-25,10
Klimasan Klima22,361,1831,76
Koç Holding18,951,34-7,35
Konfrut Gıda16,400,06-2,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,00-2,01208,28
Konya Çimento857,300,62-24,13
Kordsa Teknik Tekstil22,800,5346,62
Koza Altın120,600,2524,72
Koza Madencilik15,90-0,132,65
Körfez GMYO4,950,81-14,66
Kristal Kola2,050,49-47,70
Kron Telekomünikasyon48,681,6332,14
Kuştur Kuşadası Turizm300,000,6790,72
Kuyumcukent Gayrimenkul2,400,004,35
Kütahya Porselen33,500,00-33,60
Lider Faktoring2,751,10-19,35
Link Bilgisayar33,420,285,77
Logo Yazılım144,700,6316,17
Lokman Hekim Sağlık15,940,6348,25
Lüks Kadife55,651,0092,56
Makina Takım3,03-0,33-11,14
Marka Yatırım Holding4,901,66-23,79
Marmaris Altınyunus216,001,2294,42
Marshall279,102,12-9,00
Martı GMYO1,25-0,79-54,55
Martı Otel2,190,922,82
Matriks Bilgi Dağıtım34,94-0,11

Mavi Giyim50,050,30-4,12
Mazhar Zorlu Holding42,069,0233,61
Mega Polietilen7,81-0,891,96
Menderes Tekstil2,221,83-28,16
Mercan Kimya9,100,66

Merit Turizm241,909,95189,01
Merko Gıda5,953,30-31,13
Metemtur Yatırım25,100,4013,57
Metro Holding1,820,55-12,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,42-0,82-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,871,08-19,74
Migros Ticaret34,700,58-18,93
Milpa4,23-0,94-8,04
Mistral GMYO4,83-0,212,55
MLP Sağlık22,620,0913,84
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,0052,17
Mondi Tire Kutsan7,230,42-4,87
Naturel Enerji37,70-2,286,17
Naturelgaz9,27-1,80

Net Holding5,281,9353,94
Netaş Telekom.21,68-1,09-22,79
Niğbaş Niğde Beton12,44-1,50-76,08
Nuh Çimento48,586,401,15
Nurol GMYO13,421,9884,09
Odaş Elektrik2,15-0,92-44,87
Olmuksan-IP7,56-0,40-36,20
Orge Enerji Elektrik9,761,6732,25
Orma Orman Mahsulleri32,000,00117,39
Osmanlı Menkul25,26-0,71-18,36
Ostim Endüstriyel Yat2,55-0,39-7,40
Otokar305,80-0,230,50
Oyak Çimento7,230,84-17,65
Oyak Yat. Ort.8,290,3620,11
Oylum Sınai Yatırımlar4,210,96-10,62
Özak GMYO4,180,72-18,04
Özbal Çelik Boru7,54-2,2015,11
Özderici GMYO1,650,61-25,68
Özerden Plastik8,821,38-2,00
Pamukova Elektrik33,243,8155,91
Panora GMYO6,20-0,481,51
Papilon Savunma15,990,57-29,75
Park Elek.Madencilik5,20-0,38-3,17
Parsan29,52-1,4721,48
Pegasus82,900,6111,13
Peker GMYO1,030,00-54,47
Penguen Gıda3,459,87-31,68
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,90-0,06

Pera GMYO1,351,50-22,93
Pergamon Dış Ticaret24,301,2532,58
Petkim6,380,0028,11
Petrokent Turizm2.880,005,88217,74
Pınar Et ve Un19,250,16-12,03
Pınar Su7,720,393,90
Pınar Süt18,420,82-18,31
Plastikkart13,901,39-3,81
Polisan Holding2,881,05-25,09
Politeknik Metal307,200,56-24,28
Prizma Press Matbaacılık4,746,04-13,50
QNB Finans Fin. Kir.92,001,32-26,58
QNB Finansbank44,00-1,39-37,46
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,16-0,41

Ral Yatırım Holding3,390,59-23,65
Ray Sigorta10,110,00-34,56
Reysaş GMYO3,821,87-29,91
Reysaş Lojistik3,936,22-24,04
Rhea Girişim2,170,00-41,67
Rodrigo Tekstil14,16-2,013,28
Royal Halı3,422,09-0,58
RTA Laboratuvarları21,141,63-30,18
Sabancı Holding9,04-0,88-18,01
Safkar Ege Soğutmacılık7,822,49-28,13
Sanel Mühendislik3,790,5310,82
Sanifoam Sünger15,25-0,5212,13
Sanko Pazarlama10,935,1017,93
Saray Matbaacılık5,181,17-40,94
Sarkuysan14,880,1371,09
Sasa Polyester34,22-1,61128,37
Say Yenilenebilir Enerji28,161,51230,90
Sekuro Plastik20,802,0649,00
Selçuk Ecza Deposu8,971,13-33,22
Selçuk Gıda4,010,25-19,48
Senkron Güvenlik32,001,5921,86
Serve Film Prodüksiyon16,002,890,00
Servet GMYO90,10-0,8314,92
Seyitler Kimya23,680,17-5,62
Silverline Endüstri5,502,61-36,05
Sinpaş GMYO4,10-1,20-1,91
Smartiks Yazılım5,822,28-34,31
Sodaş Sodyum Sanayii27,200,823,28
Söktaş4,941,02-2,95
Sönmez Filament40,621,55-42,14
Sönmez Pamuklu16,805,13-30,00
Sumaş Suni Tahta62,550,8922,05
Şeker Fin. Kir.6,520,311,87
Şekerbank1,120,90-25,83
Şişe Cam7,982,1811,46
Şok Marketler Ticaret10,940,00-13,31
T. Halk Bankası4,650,43-16,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,800,19-33,03
T.S.K.B.1,370,00-21,56
T.Tuborg18,18-0,110,61
Taç Tarım Ürünleri24,003,45127,92
Tat Gıda8,971,36-22,41
TAV Havalimanları25,024,5117,46
Taze Kuru Gıda239,608,9110,77
Tek-Art Turizm1,801,12-10,89
Tekfen Holding15,190,07-7,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,525,47-13,16
Temapol Polimer Plastik14,410,9825,30
TGS Dış Ticaret12,773,400,47
Tofaş Oto. Fab.29,60-0,47-4,24
Torunlar GMYO3,430,00-12,05
Trabzon Liman34,96-1,528,84
Trabzonspor Sportif2,58-1,535,74
Trend GMYO7,311,11-41,85
TSKB GMYO3,920,26-31,83
Tuğçelik12,926,3459,90
Tukaş6,910,58-28,69
Turcas Petrol4,22-2,76-12,99
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,470,32

Turkcell15,97-0,811,76
Tümosan Motor ve Traktör18,47-0,1131,27
Tüpraş102,200,69-5,37
Türk Hava Yolları13,962,278,13
Türk İlaç Serum39,743,65

Türk Prysmian Kablo11,96-2,53-0,85
Türk Telekom6,960,00-16,30
Türk Traktör183,000,947,41
Türker Proje Gayrimenkul142,702,5926,40
Türkiye Sigorta5,280,57-14,54
Ufuk Yatırım12,230,41-8,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,561,567,55
Ulusoy Elektrik56,90-0,7010,81
Ulusoy Un Sanayi5,32-0,374,55
Umpaş Holding1,400,00-46,36
Uşak Seramik2,160,47-7,69
Utopya Turizm27,505,36-29,12
Uzertaş Boya40,00-0,40-29,33
Ülker Bisküvi21,901,01-1,87
Vakıf Fin. Kir.9,920,71132,86
Vakıf GMYO2,271,34-31,84
Vakıf Yat. Ort.5,770,17-21,60
Vakıflar Bankası3,590,28-23,78
Vakko Tekstil14,037,92123,89
Vanet Gıda5,45-0,18-29,50
Verusa Holding54,400,6520,62
Verusaturk Girisim25,541,5995,26
Vestel31,621,2850,14
Vestel Beyaz Eşya49,580,3224,73
Viking Kağıt5,910,00-34,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,51-0,6146,29
Yapı ve Kredi Bank.2,20-0,45-26,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.74,501,572,93
Yataş15,500,917,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,125,64-6,36
Yeni Gimat GMYO13,57-0,8817,06
Yeşil GMYO1,170,00-15,22
Yeşil Yapı1,36-1,45-26,09
Yeşil Yatırım Holding79,50-2,15-16,62
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,30

-6,74
Yonga Mobilya24,20-0,41-18,76
Yükselen Çelik5,420,183,60
Yünsa13,900,510,06
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,10-0,47-24,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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