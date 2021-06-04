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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

04.06.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.800,00-0,22-11,60
İş Bankası (C)5,13-0,19-24,48
İş Bankası (Kur.)320.760,00

-15,59
İş Fin.Kir.3,100,00-19,69
İş Girişim9,540,32-49,66
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.16,00-0,87-3,60
İş Yat. Ort.2,870,00-14,66
İşbir Holding7.310,600,15167,04
Işık Plastik30,40-0,65

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-1,08-19,30
İttifak Holding1,64-1,80-26,46
İz Hayvancılık Tarım19,96-1,3810,89
İzmir Demir Çelik2,200,00-33,53
İzmir Fırça6,513,1717,09
Jantsa Jant Sanayi86,001,24107,49
Kafein Yazılım24,981,0517,06
Kalekim Kimyevi Maddeler12,500,00

Kaplamin20,840,48-38,34
Kardemir (A)7,02-0,7117,98
Kardemir (B)6,940,2931,69
Kardemir (D)7,65-0,2632,35
Karel Elektronik31,140,9735,04
Karsan Otomotiv3,93-6,6520,92
Karsu Tekstil8,852,553,51
Kartonsan57,05-0,87-39,74
Katmerciler Ekipman3,47-4,4112,66
Kent Gıda260,002,97-26,88
Kerevitaş Gıda4,640,00-29,48
Kervan Gıda15,63-0,3218,23
Kervansaray Yat. Holding0,71-2,74-43,65
Kiler GMYO1,86-0,53-25,90
Klimasan Klima23,16-0,6036,48
Koç Holding18,950,26-7,35
Konfrut Gıda16,310,18-3,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,75-0,90203,00
Konya Çimento831,60-1,25-26,41
Kordsa Teknik Tekstil22,42-0,6244,18
Koza Altın120,601,2624,72
Koza Madencilik16,304,155,23
Körfez GMYO4,950,61-14,66
Kristal Kola2,050,49-47,70
Kron Telekomünikasyon49,882,3435,40
Kuştur Kuşadası Turizm300,00-5,9090,72
Kuyumcukent Gayrimenkul2,32-1,690,87
Kütahya Porselen33,060,06-34,47
Lider Faktoring2,92-2,34-14,37
Link Bilgisayar33,26-0,185,27
Logo Yazılım142,00-1,3914,00
Lokman Hekim Sağlık15,80-0,5746,95
Lüks Kadife55,00-1,3590,31
Makina Takım2,92-2,01-14,37
Marka Yatırım Holding4,840,41-24,73
Marmaris Altınyunus215,90-1,5194,33
Marshall276,30-0,79-9,91
Martı GMYO1,25-3,10-54,55
Martı Otel2,16-0,921,41
Matriks Bilgi Dağıtım36,005,45

Mavi Giyim48,40-0,21-7,28
Mazhar Zorlu Holding43,723,0638,88
Mega Polietilen7,72-0,390,78
Menderes Tekstil2,21-0,45-28,48
Mercan Kimya9,260,65

Merit Turizm223,20-7,00166,67
Merko Gıda5,78-1,20-33,10
Metemtur Yatırım25,060,2413,39
Metro Holding1,800,56-13,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,410,84-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,881,08-19,31
Migros Ticaret34,340,12-19,77
Milpa4,16-0,95-9,57
Mistral GMYO4,77-1,241,27
MLP Sağlık22,260,0012,03
MMC San. ve Tic. Yat.7,507,9163,04
Mondi Tire Kutsan7,05-2,08-7,24
Naturel Enerji38,403,288,14
Naturelgaz9,402,06

Net Holding5,23-0,3852,48
Netaş Telekom.21,400,47-23,79
Niğbaş Niğde Beton12,30-0,08-76,35
Nuh Çimento46,82-2,42-2,52
Nurol GMYO13,23-0,9081,48
Odaş Elektrik2,151,42-44,87
Olmuksan-IP7,73-1,02-34,77
Orge Enerji Elektrik10,083,2836,59
Orma Orman Mahsulleri33,601,82128,26
Osmanlı Menkul24,92-1,66-19,46
Ostim Endüstriyel Yat2,44-2,01-11,39
Otokar302,000,03-0,75
Oyak Çimento7,20-0,14-18,00
Oyak Yat. Ort.8,12-0,3717,65
Oylum Sınai Yatırımlar4,120,73-12,53
Özak GMYO4,160,00-18,43
Özbal Çelik Boru7,601,4716,03
Özderici GMYO1,650,00-25,68
Özerden Plastik9,51-0,425,67
Pamukova Elektrik33,000,4954,78
Panora GMYO6,411,264,95
Papilon Savunma15,690,32-31,06
Park Elek.Madencilik5,14-0,19-4,28
Parsan29,18-0,6820,08
Pegasus81,45-0,189,18
Peker GMYO1,030,00-54,47
Penguen Gıda3,542,61-29,90
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,90-0,13

Pera GMYO1,330,00-24,07
Pergamon Dış Ticaret24,24-0,3332,25
Petkim6,340,3227,31
Petrokent Turizm2.771,10-7,32205,73
Pınar Et ve Un19,100,00-12,72
Pınar Su7,63-0,652,69
Pınar Süt18,38-0,22-18,49
Plastikkart14,021,01-2,98
Polisan Holding2,860,70-25,61
Politeknik Metal303,901,33-25,10
Prizma Press Matbaacılık4,72-1,05-13,87
QNB Finans Fin. Kir.97,454,78-22,23
QNB Finansbank44,400,68-36,89
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,044,95

Ral Yatırım Holding3,360,90-24,32
Ray Sigorta10,03-0,69-35,08
Reysaş GMYO3,67-2,65-32,66
Reysaş Lojistik3,87-3,73-25,20
Rhea Girişim2,160,93-41,94
Rodrigo Tekstil14,975,809,19
Royal Halı3,43-0,29-0,29
RTA Laboratuvarları20,82-0,48-31,24
Sabancı Holding9,430,96-14,47
Safkar Ege Soğutmacılık7,70-0,90-29,23
Sanel Mühendislik3,782,1610,53
Sanifoam Sünger14,49-1,366,54
Sanko Pazarlama10,53-1,5013,62
Saray Matbaacılık5,13-2,47-41,51
Sarkuysan14,620,0768,10
Sasa Polyester33,42-0,95123,03
Say Yenilenebilir Enerji27,32-0,73221,03
Sekuro Plastik20,64-1,1547,85
Selçuk Ecza Deposu8,961,01-33,29
Selçuk Gıda3,970,00-20,28
Senkron Güvenlik32,621,9424,22
Serve Film Prodüksiyon15,990,00-0,06
Servet GMYO87,700,0611,86
Seyitler Kimya23,702,16-5,54
Silverline Endüstri5,37-1,10-37,56
Sinpaş GMYO4,00-0,99-4,31
Smartiks Yazılım5,73-0,17-35,33
Sodaş Sodyum Sanayii27,00-0,742,52
Söktaş4,89-0,81-3,93
Sönmez Filament40,02-0,94-42,99
Sönmez Pamuklu16,800,60-30,00
Sumaş Suni Tahta60,00-0,0817,07
Şeker Fin. Kir.6,44-0,160,63
Şekerbank1,120,90-25,83
Şişe Cam8,141,3713,69
Şok Marketler Ticaret10,910,28-13,55
T. Halk Bankası4,67-0,21-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,46-0,56-30,91
T.S.K.B.1,360,00-22,13
T.Tuborg18,09-0,390,11
Taç Tarım Ürünleri23,00-2,13118,42
Tat Gıda8,840,00-23,54
TAV Havalimanları25,04-0,7117,56
Taze Kuru Gıda218,80-7,291,16
Tek-Art Turizm1,790,00-11,39
Tekfen Holding15,200,07-7,32
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,31-0,68-15,59
Temapol Polimer Plastik13,97-0,9221,48
TGS Dış Ticaret12,54-1,49-1,34
Tofaş Oto. Fab.30,481,13-1,39
Torunlar GMYO3,522,03-9,74
Trabzon Liman34,720,648,09
Trabzonspor Sportif2,53-0,783,69
Trend GMYO7,11-1,80-43,44
TSKB GMYO3,840,26-33,22
Tuğçelik11,80-2,7246,04
Tukaş6,860,59-29,21
Turcas Petrol4,241,19-12,58
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,410,43

Turkcell16,070,632,40
Tümosan Motor ve Traktör17,83-1,7626,72
Tüpraş102,50-0,49-5,09
Türk Hava Yolları13,91-0,577,75
Türk İlaç Serum38,80-1,27

Türk Prysmian Kablo11,931,10-1,10
Türk Telekom7,132,00-14,26
Türk Traktör183,800,007,88
Türker Proje Gayrimenkul146,00-0,6129,32
Türkiye Sigorta5,15-0,19-16,64
Ufuk Yatırım13,203,94-1,49
Ulaşlar Turizm Yat.4,47-1,325,42
Ulusoy Elektrik56,60-1,9110,22
Ulusoy Un Sanayi5,21-0,572,39
Umpaş Holding1,400,00-46,36
Uşak Seramik2,05-3,30-12,39
Utopya Turizm26,50-2,14-31,70
Uzertaş Boya39,02-2,25-31,06
Ülker Bisküvi21,860,00-2,05
Vakıf Fin. Kir.9,77-0,41129,34
Vakıf GMYO2,25-0,88-32,44
Vakıf Yat. Ort.5,640,00-23,37
Vakıflar Bankası3,57-0,83-24,20
Vakko Tekstil14,924,34138,09
Vanet Gıda5,36-1,29-30,66
Verusa Holding52,05-1,2315,41
Verusaturk Girisim24,98-0,5690,98
Vestel31,400,2649,10
Vestel Beyaz Eşya48,28-0,9421,46
Viking Kağıt5,78-0,69-35,78
Yapı Kredi Koray GMYO6,35-0,6342,70
Yapı ve Kredi Bank.2,19-0,45-26,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,50-1,011,54
Yataş15,07-1,054,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,374,05-0,68
Yeni Gimat GMYO13,40-0,7415,60
Yeşil GMYO1,140,00-17,39
Yeşil Yapı1,350,00-26,63
Yeşil Yatırım Holding78,400,26-17,78
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,300,00-6,74
Yonga Mobilya24,000,00-19,43
Yükselen Çelik5,350,382,26
Yünsa13,97-0,920,57
Ziraat Gayrimenkul1,62-0,61

Zorlu Enerji2,101,45-24,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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