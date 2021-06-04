Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.800,00
|-0,22
|-11,60
|İş Bankası (C)
|5,13
|-0,19
|-24,48
|İş Bankası (Kur.)
|320.760,00
|-15,59
|İş Fin.Kir.
|3,10
|0,00
|-19,69
|İş Girişim
|9,54
|0,32
|-49,66
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|-0,87
|-3,60
|İş Yat. Ort.
|2,87
|0,00
|-14,66
|İşbir Holding
|7.310,60
|0,15
|167,04
|Işık Plastik
|30,40
|-0,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|-19,30
|İttifak Holding
|1,64
|-1,80
|-26,46
|İz Hayvancılık Tarım
|19,96
|-1,38
|10,89
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|0,00
|-33,53
|İzmir Fırça
|6,51
|3,17
|17,09
|Jantsa Jant Sanayi
|86,00
|1,24
|107,49
|Kafein Yazılım
|24,98
|1,05
|17,06
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,50
|0,00
|Kaplamin
|20,84
|0,48
|-38,34
|Kardemir (A)
|7,02
|-0,71
|17,98
|Kardemir (B)
|6,94
|0,29
|31,69
|Kardemir (D)
|7,65
|-0,26
|32,35
|Karel Elektronik
|31,14
|0,97
|35,04
|Karsan Otomotiv
|3,93
|-6,65
|20,92
|Karsu Tekstil
|8,85
|2,55
|3,51
|Kartonsan
|57,05
|-0,87
|-39,74
|Katmerciler Ekipman
|3,47
|-4,41
|12,66
|Kent Gıda
|260,00
|2,97
|-26,88
|Kerevitaş Gıda
|4,64
|0,00
|-29,48
|Kervan Gıda
|15,63
|-0,32
|18,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|-2,74
|-43,65
|Kiler GMYO
|1,86
|-0,53
|-25,90
|Klimasan Klima
|23,16
|-0,60
|36,48
|Koç Holding
|18,95
|0,26
|-7,35
|Konfrut Gıda
|16,31
|0,18
|-3,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,75
|-0,90
|203,00
|Konya Çimento
|831,60
|-1,25
|-26,41
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|-0,62
|44,18
|Koza Altın
|120,60
|1,26
|24,72
|Koza Madencilik
|16,30
|4,15
|5,23
|Körfez GMYO
|4,95
|0,61
|-14,66
|Kristal Kola
|2,05
|0,49
|-47,70
|Kron Telekomünikasyon
|49,88
|2,34
|35,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|300,00
|-5,90
|90,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|-1,69
|0,87
|Kütahya Porselen
|33,06
|0,06
|-34,47
|Lider Faktoring
|2,92
|-2,34
|-14,37
|Link Bilgisayar
|33,26
|-0,18
|5,27
|Logo Yazılım
|142,00
|-1,39
|14,00
|Lokman Hekim Sağlık
|15,80
|-0,57
|46,95
|Lüks Kadife
|55,00
|-1,35
|90,31
|Makina Takım
|2,92
|-2,01
|-14,37
|Marka Yatırım Holding
|4,84
|0,41
|-24,73
|Marmaris Altınyunus
|215,90
|-1,51
|94,33
|Marshall
|276,30
|-0,79
|-9,91
|Martı GMYO
|1,25
|-3,10
|-54,55
|Martı Otel
|2,16
|-0,92
|1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,00
|5,45
|Mavi Giyim
|48,40
|-0,21
|-7,28
|Mazhar Zorlu Holding
|43,72
|3,06
|38,88
|Mega Polietilen
|7,72
|-0,39
|0,78
|Menderes Tekstil
|2,21
|-0,45
|-28,48
|Mercan Kimya
|9,26
|0,65
|Merit Turizm
|223,20
|-7,00
|166,67
|Merko Gıda
|5,78
|-1,20
|-33,10
|Metemtur Yatırım
|25,06
|0,24
|13,39
|Metro Holding
|1,80
|0,56
|-13,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|0,84
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,88
|1,08
|-19,31
|Migros Ticaret
|34,34
|0,12
|-19,77
|Milpa
|4,16
|-0,95
|-9,57
|Mistral GMYO
|4,77
|-1,24
|1,27
|MLP Sağlık
|22,26
|0,00
|12,03
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|7,91
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,05
|-2,08
|-7,24
|Naturel Enerji
|38,40
|3,28
|8,14
|Naturelgaz
|9,40
|2,06
|Net Holding
|5,23
|-0,38
|52,48
|Netaş Telekom.
|21,40
|0,47
|-23,79
|Niğbaş Niğde Beton
|12,30
|-0,08
|-76,35
|Nuh Çimento
|46,82
|-2,42
|-2,52
|Nurol GMYO
|13,23
|-0,90
|81,48
|Odaş Elektrik
|2,15
|1,42
|-44,87
|Olmuksan-IP
|7,73
|-1,02
|-34,77
|Orge Enerji Elektrik
|10,08
|3,28
|36,59
|Orma Orman Mahsulleri
|33,60
|1,82
|128,26
|Osmanlı Menkul
|24,92
|-1,66
|-19,46
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,44
|-2,01
|-11,39
|Otokar
|302,00
|0,03
|-0,75
|Oyak Çimento
|7,20
|-0,14
|-18,00
|Oyak Yat. Ort.
|8,12
|-0,37
|17,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,12
|0,73
|-12,53
|Özak GMYO
|4,16
|0,00
|-18,43
|Özbal Çelik Boru
|7,60
|1,47
|16,03
|Özderici GMYO
|1,65
|0,00
|-25,68
|Özerden Plastik
|9,51
|-0,42
|5,67
|Pamukova Elektrik
|33,00
|0,49
|54,78
|Panora GMYO
|6,41
|1,26
|4,95
|Papilon Savunma
|15,69
|0,32
|-31,06
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|-0,19
|-4,28
|Parsan
|29,18
|-0,68
|20,08
|Pegasus
|81,45
|-0,18
|9,18
|Peker GMYO
|1,03
|0,00
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,54
|2,61
|-29,90
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,90
|-0,13
|Pera GMYO
|1,33
|0,00
|-24,07
|Pergamon Dış Ticaret
|24,24
|-0,33
|32,25
|Petkim
|6,34
|0,32
|27,31
|Petrokent Turizm
|2.771,10
|-7,32
|205,73
|Pınar Et ve Un
|19,10
|0,00
|-12,72
|Pınar Su
|7,63
|-0,65
|2,69
|Pınar Süt
|18,38
|-0,22
|-18,49
|Plastikkart
|14,02
|1,01
|-2,98
|Polisan Holding
|2,86
|0,70
|-25,61
|Politeknik Metal
|303,90
|1,33
|-25,10
|Prizma Press Matbaacılık
|4,72
|-1,05
|-13,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|97,45
|4,78
|-22,23
|QNB Finansbank
|44,40
|0,68
|-36,89
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,04
|4,95
|Ral Yatırım Holding
|3,36
|0,90
|-24,32
|Ray Sigorta
|10,03
|-0,69
|-35,08
|Reysaş GMYO
|3,67
|-2,65
|-32,66
|Reysaş Lojistik
|3,87
|-3,73
|-25,20
|Rhea Girişim
|2,16
|0,93
|-41,94
|Rodrigo Tekstil
|14,97
|5,80
|9,19
|Royal Halı
|3,43
|-0,29
|-0,29
|RTA Laboratuvarları
|20,82
|-0,48
|-31,24
|Sabancı Holding
|9,43
|0,96
|-14,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,70
|-0,90
|-29,23
|Sanel Mühendislik
|3,78
|2,16
|10,53
|Sanifoam Sünger
|14,49
|-1,36
|6,54
|Sanko Pazarlama
|10,53
|-1,50
|13,62
|Saray Matbaacılık
|5,13
|-2,47
|-41,51
|Sarkuysan
|14,62
|0,07
|68,10
|Sasa Polyester
|33,42
|-0,95
|123,03
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,32
|-0,73
|221,03
|Sekuro Plastik
|20,64
|-1,15
|47,85
|Selçuk Ecza Deposu
|8,96
|1,01
|-33,29
|Selçuk Gıda
|3,97
|0,00
|-20,28
|Senkron Güvenlik
|32,62
|1,94
|24,22
|Serve Film Prodüksiyon
|15,99
|0,00
|-0,06
|Servet GMYO
|87,70
|0,06
|11,86
|Seyitler Kimya
|23,70
|2,16
|-5,54
|Silverline Endüstri
|5,37
|-1,10
|-37,56
|Sinpaş GMYO
|4,00
|-0,99
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|5,73
|-0,17
|-35,33
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,00
|-0,74
|2,52
|Söktaş
|4,89
|-0,81
|-3,93
|Sönmez Filament
|40,02
|-0,94
|-42,99
|Sönmez Pamuklu
|16,80
|0,60
|-30,00
|Sumaş Suni Tahta
|60,00
|-0,08
|17,07
|Şeker Fin. Kir.
|6,44
|-0,16
|0,63
|Şekerbank
|1,12
|0,90
|-25,83
|Şişe Cam
|8,14
|1,37
|13,69
|Şok Marketler Ticaret
|10,91
|0,28
|-13,55
|T. Halk Bankası
|4,67
|-0,21
|-16,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,46
|-0,56
|-30,91
|T.S.K.B.
|1,36
|0,00
|-22,13
|T.Tuborg
|18,09
|-0,39
|0,11
|Taç Tarım Ürünleri
|23,00
|-2,13
|118,42
|Tat Gıda
|8,84
|0,00
|-23,54
|TAV Havalimanları
|25,04
|-0,71
|17,56
|Taze Kuru Gıda
|218,80
|-7,29
|1,16
|Tek-Art Turizm
|1,79
|0,00
|-11,39
|Tekfen Holding
|15,20
|0,07
|-7,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,31
|-0,68
|-15,59
|Temapol Polimer Plastik
|13,97
|-0,92
|21,48
|TGS Dış Ticaret
|12,54
|-1,49
|-1,34
|Tofaş Oto. Fab.
|30,48
|1,13
|-1,39
|Torunlar GMYO
|3,52
|2,03
|-9,74
|Trabzon Liman
|34,72
|0,64
|8,09
|Trabzonspor Sportif
|2,53
|-0,78
|3,69
|Trend GMYO
|7,11
|-1,80
|-43,44
|TSKB GMYO
|3,84
|0,26
|-33,22
|Tuğçelik
|11,80
|-2,72
|46,04
|Tukaş
|6,86
|0,59
|-29,21
|Turcas Petrol
|4,24
|1,19
|-12,58
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,41
|0,43
|Turkcell
|16,07
|0,63
|2,40
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,83
|-1,76
|26,72
|Tüpraş
|102,50
|-0,49
|-5,09
|Türk Hava Yolları
|13,91
|-0,57
|7,75
|Türk İlaç Serum
|38,80
|-1,27
|Türk Prysmian Kablo
|11,93
|1,10
|-1,10
|Türk Telekom
|7,13
|2,00
|-14,26
|Türk Traktör
|183,80
|0,00
|7,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,00
|-0,61
|29,32
|Türkiye Sigorta
|5,15
|-0,19
|-16,64
|Ufuk Yatırım
|13,20
|3,94
|-1,49
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,47
|-1,32
|5,42
|Ulusoy Elektrik
|56,60
|-1,91
|10,22
|Ulusoy Un Sanayi
|5,21
|-0,57
|2,39
|Umpaş Holding
|1,40
|0,00
|-46,36
|Uşak Seramik
|2,05
|-3,30
|-12,39
|Utopya Turizm
|26,50
|-2,14
|-31,70
|Uzertaş Boya
|39,02
|-2,25
|-31,06
|Ülker Bisküvi
|21,86
|0,00
|-2,05
|Vakıf Fin. Kir.
|9,77
|-0,41
|129,34
|Vakıf GMYO
|2,25
|-0,88
|-32,44
|Vakıf Yat. Ort.
|5,64
|0,00
|-23,37
|Vakıflar Bankası
|3,57
|-0,83
|-24,20
|Vakko Tekstil
|14,92
|4,34
|138,09
|Vanet Gıda
|5,36
|-1,29
|-30,66
|Verusa Holding
|52,05
|-1,23
|15,41
|Verusaturk Girisim
|24,98
|-0,56
|90,98
|Vestel
|31,40
|0,26
|49,10
|Vestel Beyaz Eşya
|48,28
|-0,94
|21,46
|Viking Kağıt
|5,78
|-0,69
|-35,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,35
|-0,63
|42,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|-0,45
|-26,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,50
|-1,01
|1,54
|Yataş
|15,07
|-1,05
|4,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,37
|4,05
|-0,68
|Yeni Gimat GMYO
|13,40
|-0,74
|15,60
|Yeşil GMYO
|1,14
|0,00
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,35
|0,00
|-26,63
|Yeşil Yatırım Holding
|78,40
|0,26
|-17,78
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,30
|0,00
|-6,74
|Yonga Mobilya
|24,00
|0,00
|-19,43
|Yükselen Çelik
|5,35
|0,38
|2,26
|Yünsa
|13,97
|-0,92
|0,57
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|-0,61
|Zorlu Enerji
|2,10
|1,45
|-24,19
(Son)
Kaynak: AA
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