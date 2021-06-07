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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

07.06.2021 13:36
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.001,00-2,23-13,58
İş Bankası (C)5,261,54-22,56
İş Bankası (Kur.)290.000,00

-23,68
İş Fin.Kir.3,130,97-18,91
İş Girişim9,49-0,11-49,92
İş GMYO1,880,53-25,98
İş Y. Men. Değ.16,03-0,56-3,42
İş Yat. Ort.2,890,70-14,07
İşbir Holding7.099,80-1,39159,34
Işık Plastik30,680,59

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,931,09-18,42
İttifak Holding1,660,61-25,56
İz Hayvancılık Tarım20,722,6815,11
İzmir Demir Çelik2,230,00-32,62
İzmir Fırça6,37-1,8514,57
Jantsa Jant Sanayi89,803,70116,66
Kafein Yazılım26,242,5822,96
Kalekim Kimyevi Maddeler12,450,16

Kaplamin20,68-0,67-38,82
Kardemir (A)6,92-1,2816,30
Kardemir (B)6,83-0,8729,60
Kardemir (D)7,70-0,6533,22
Karel Elektronik30,44-1,3032,00
Karsan Otomotiv3,920,2620,62
Karsu Tekstil9,413,8610,06
Kartonsan57,750,79-39,00
Katmerciler Ekipman3,431,1811,36
Kent Gıda267,000,38-24,92
Kerevitaş Gıda4,691,08-28,72
Kervan Gıda15,59-0,3217,93
Kervansaray Yat. Holding0,720,00-42,86
Kiler GMYO1,880,53-25,10
Klimasan Klima23,66-0,5039,42
Koç Holding19,191,43-6,17
Konfrut Gıda16,49-1,49-2,43
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,150,14196,24
Konya Çimento830,00-0,40-26,55
Kordsa Teknik Tekstil22,721,2546,11
Koza Altın122,000,9926,16
Koza Madencilik16,710,127,88
Körfez GMYO4,990,40-13,97
Kristal Kola2,040,49-47,96
Kron Telekomünikasyon48,94-1,0132,84
Kuştur Kuşadası Turizm315,200,35100,38
Kuyumcukent Gayrimenkul2,340,001,74
Kütahya Porselen32,621,37-35,34
Lider Faktoring2,86-0,69-16,13
Link Bilgisayar33,120,064,82
Logo Yazılım143,500,0015,21
Lokman Hekim Sağlık15,860,2547,50
Lüks Kadife55,451,5691,87
Makina Takım2,950,34-13,49
Marka Yatırım Holding4,921,86-23,48
Marmaris Altınyunus214,800,3393,34
Marshall276,20-0,22-9,94
Martı GMYO1,250,81-54,55
Martı Otel2,18-0,462,35
Matriks Bilgi Dağıtım35,00-0,51

Mavi Giyim48,24-0,17-7,59
Mazhar Zorlu Holding41,481,0231,77
Mega Polietilen7,870,902,74
Menderes Tekstil2,241,36-27,51
Mercan Kimya9,260,11

Merit Turizm194,40-10,00132,26
Merko Gıda5,780,17-33,10
Metemtur Yatırım22,50-10,001,81
Metro Holding1,821,11-12,50
Metro Petrol ve Tesisleri2,420,83-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,870,00-19,74
Migros Ticaret34,460,41-19,49
Milpa4,150,48-9,78
Mistral GMYO4,78-0,211,49
MLP Sağlık22,501,7213,24
MMC San. ve Tic. Yat.7,500,0063,04
Mondi Tire Kutsan6,91-1,71-9,08
Naturel Enerji39,002,429,83
Naturelgaz9,19-1,82

Net Holding5,490,5560,06
Netaş Telekom.21,340,19-24,00
Niğbaş Niğde Beton12,25-1,21-76,44
Nuh Çimento46,500,52-3,18
Nurol GMYO13,33-0,2282,85
Odaş Elektrik2,09-1,42-46,41
Olmuksan-IP7,61-1,55-35,78
Orge Enerji Elektrik10,11-0,1036,99
Orma Orman Mahsulleri33,000,00124,18
Osmanlı Menkul25,602,81-17,26
Ostim Endüstriyel Yat2,42-0,41-12,12
Otokar306,401,390,69
Oyak Çimento7,250,69-17,43
Oyak Yat. Ort.8,14-1,3317,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,08-0,24-13,38
Özak GMYO4,180,72-18,04
Özbal Çelik Boru7,42-1,0713,28
Özderici GMYO1,691,81-23,87
Özerden Plastik9,90-2,6510,00
Pamukova Elektrik34,062,5959,76
Panora GMYO6,360,474,13
Papilon Savunma15,791,02-30,62
Park Elek.Madencilik5,200,78-3,17
Parsan30,022,6023,54
Pegasus83,001,5911,26
Peker GMYO1,020,00-54,91
Penguen Gıda3,36-0,88-33,47
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,940,06

Pera GMYO1,361,49-22,36
Pergamon Dış Ticaret24,561,4034,00
Petkim6,27-0,7925,90
Petrokent Turizm2.529,90-5,99179,12
Pınar Et ve Un19,18-0,05-12,35
Pınar Su7,690,793,50
Pınar Süt18,330,66-18,71
Plastikkart14,451,120,00
Polisan Holding2,881,05-25,09
Politeknik Metal311,302,07-23,27
Prizma Press Matbaacılık4,680,21-14,60
QNB Finans Fin. Kir.92,000,38-26,58
QNB Finansbank47,165,93-32,96
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,462,25

Ral Yatırım Holding3,381,20-23,87
Ray Sigorta10,280,29-33,46
Reysaş GMYO3,936,50-27,89
Reysaş Lojistik4,279,77-17,47
Rhea Girişim2,150,94-42,20
Rodrigo Tekstil17,119,9624,80
Royal Halı3,430,00-0,29
RTA Laboratuvarları20,660,10-31,77
Sabancı Holding9,401,73-14,75
Safkar Ege Soğutmacılık7,941,28-27,02
Sanel Mühendislik3,870,2613,16
Sanifoam Sünger15,060,2710,74
Sanko Pazarlama10,600,5714,37
Saray Matbaacılık5,373,47-38,77
Sarkuysan14,08-1,6161,89
Sasa Polyester33,440,36123,16
Say Yenilenebilir Enerji27,28-0,66220,56
Sekuro Plastik20,64-0,2947,85
Selçuk Ecza Deposu9,001,01-33,00
Selçuk Gıda4,003,36-19,68
Senkron Güvenlik32,50-0,3123,76
Serve Film Prodüksiyon15,681,16-2,00
Servet GMYO89,800,0614,54
Seyitler Kimya24,101,43-3,95
Silverline Endüstri5,655,21-34,30
Sinpaş GMYO4,252,661,67
Smartiks Yazılım5,720,88-35,44
Sodaş Sodyum Sanayii26,80-0,301,76
Söktaş4,990,81-1,96
Sönmez Filament40,060,00-42,93
Sönmez Pamuklu16,903,68-29,58
Sumaş Suni Tahta60,000,1717,07
Şeker Fin. Kir.6,41-1,080,16
Şekerbank1,130,89-25,17
Şişe Cam8,171,2414,11
Şok Marketler Ticaret11,061,28-12,36
T. Halk Bankası4,911,87-11,69
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,440,00-30,97
T.S.K.B.1,370,00-21,56
T.Tuborg18,000,00-0,39
Taç Tarım Ürünleri23,502,17123,17
Tat Gıda8,941,36-22,67
TAV Havalimanları26,502,0824,41
Taze Kuru Gıda208,00-4,81-3,84
Tek-Art Turizm1,871,08-7,43
Tekfen Holding15,431,65-5,91
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,280,41-15,93
Temapol Polimer Plastik14,091,2222,52
TGS Dış Ticaret12,701,93-0,08
Tofaş Oto. Fab.30,440,59-1,52
Torunlar GMYO3,500,86-10,26
Trabzon Liman33,72-1,114,98
Trabzonspor Sportif2,560,794,92
Trend GMYO7,14-0,14-43,20
TSKB GMYO3,941,29-31,48
Tuğçelik10,94-4,2035,40
Tukaş6,911,17-28,69
Turcas Petrol4,01-2,67-17,32
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,370,21

Turkcell16,421,424,63
Tümosan Motor ve Traktör18,091,0128,57
Tüpraş104,101,07-3,61
Türk Hava Yolları14,291,7810,69
Türk İlaç Serum38,76-0,21

Türk Prysmian Kablo12,10-0,980,31
Türk Telekom7,181,41-13,65
Türk Traktör183,20-0,387,53
Türker Proje Gayrimenkul147,400,8930,56
Türkiye Sigorta5,190,97-15,99
Ufuk Yatırım14,243,566,27
Ulaşlar Turizm Yat.4,470,005,42
Ulusoy Elektrik57,800,2612,56
Ulusoy Un Sanayi5,42-0,376,51
Umpaş Holding1,38-1,43-47,13
Uşak Seramik2,08-0,48-11,11
Utopya Turizm26,00-1,89-32,99
Uzertaş Boya38,50-1,28-31,98
Ülker Bisküvi22,141,10-0,80
Ünlü Yatırım Holding6,61

Vakıf Fin. Kir.10,04-1,08135,68
Vakıf GMYO2,250,90-32,44
Vakıf Yat. Ort.5,710,71-22,42
Vakıflar Bankası3,661,39-22,29
Vakko Tekstil14,584,82132,67
Vanet Gıda5,37-0,19-30,53
Verusa Holding53,551,4218,74
Verusaturk Girisim25,381,2894,04
Vestel31,200,1348,15
Vestel Beyaz Eşya48,90-0,5323,02
Viking Kağıt5,900,68-34,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,520,3146,52
Yapı ve Kredi Bank.2,241,36-25,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,85-1,342,03
Yataş15,292,075,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,31-2,93-2,05
Yeni Gimat GMYO13,520,6716,63
Yeşil GMYO1,161,75-15,94
Yeşil Yapı1,350,75-26,63
Yeşil Yatırım Holding73,55-4,48-22,86
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,30

-6,74
Yonga Mobilya24,500,00-17,75
Yükselen Çelik5,43-0,183,79
Yünsa14,170,932,01
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,04-0,97-26,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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