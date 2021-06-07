Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.001,00
|-2,23
|-13,58
|İş Bankası (C)
|5,26
|1,54
|-22,56
|İş Bankası (Kur.)
|290.000,00
|-23,68
|İş Fin.Kir.
|3,13
|0,97
|-18,91
|İş Girişim
|9,49
|-0,11
|-49,92
|İş GMYO
|1,88
|0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|16,03
|-0,56
|-3,42
|İş Yat. Ort.
|2,89
|0,70
|-14,07
|İşbir Holding
|7.099,80
|-1,39
|159,34
|Işık Plastik
|30,68
|0,59
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|1,09
|-18,42
|İttifak Holding
|1,66
|0,61
|-25,56
|İz Hayvancılık Tarım
|20,72
|2,68
|15,11
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|0,00
|-32,62
|İzmir Fırça
|6,37
|-1,85
|14,57
|Jantsa Jant Sanayi
|89,80
|3,70
|116,66
|Kafein Yazılım
|26,24
|2,58
|22,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,45
|0,16
|Kaplamin
|20,68
|-0,67
|-38,82
|Kardemir (A)
|6,92
|-1,28
|16,30
|Kardemir (B)
|6,83
|-0,87
|29,60
|Kardemir (D)
|7,70
|-0,65
|33,22
|Karel Elektronik
|30,44
|-1,30
|32,00
|Karsan Otomotiv
|3,92
|0,26
|20,62
|Karsu Tekstil
|9,41
|3,86
|10,06
|Kartonsan
|57,75
|0,79
|-39,00
|Katmerciler Ekipman
|3,43
|1,18
|11,36
|Kent Gıda
|267,00
|0,38
|-24,92
|Kerevitaş Gıda
|4,69
|1,08
|-28,72
|Kervan Gıda
|15,59
|-0,32
|17,93
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|0,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,88
|0,53
|-25,10
|Klimasan Klima
|23,66
|-0,50
|39,42
|Koç Holding
|19,19
|1,43
|-6,17
|Konfrut Gıda
|16,49
|-1,49
|-2,43
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,15
|0,14
|196,24
|Konya Çimento
|830,00
|-0,40
|-26,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,72
|1,25
|46,11
|Koza Altın
|122,00
|0,99
|26,16
|Koza Madencilik
|16,71
|0,12
|7,88
|Körfez GMYO
|4,99
|0,40
|-13,97
|Kristal Kola
|2,04
|0,49
|-47,96
|Kron Telekomünikasyon
|48,94
|-1,01
|32,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|315,20
|0,35
|100,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|0,00
|1,74
|Kütahya Porselen
|32,62
|1,37
|-35,34
|Lider Faktoring
|2,86
|-0,69
|-16,13
|Link Bilgisayar
|33,12
|0,06
|4,82
|Logo Yazılım
|143,50
|0,00
|15,21
|Lokman Hekim Sağlık
|15,86
|0,25
|47,50
|Lüks Kadife
|55,45
|1,56
|91,87
|Makina Takım
|2,95
|0,34
|-13,49
|Marka Yatırım Holding
|4,92
|1,86
|-23,48
|Marmaris Altınyunus
|214,80
|0,33
|93,34
|Marshall
|276,20
|-0,22
|-9,94
|Martı GMYO
|1,25
|0,81
|-54,55
|Martı Otel
|2,18
|-0,46
|2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,00
|-0,51
|Mavi Giyim
|48,24
|-0,17
|-7,59
|Mazhar Zorlu Holding
|41,48
|1,02
|31,77
|Mega Polietilen
|7,87
|0,90
|2,74
|Menderes Tekstil
|2,24
|1,36
|-27,51
|Mercan Kimya
|9,26
|0,11
|Merit Turizm
|194,40
|-10,00
|132,26
|Merko Gıda
|5,78
|0,17
|-33,10
|Metemtur Yatırım
|22,50
|-10,00
|1,81
|Metro Holding
|1,82
|1,11
|-12,50
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|0,83
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|0,00
|-19,74
|Migros Ticaret
|34,46
|0,41
|-19,49
|Milpa
|4,15
|0,48
|-9,78
|Mistral GMYO
|4,78
|-0,21
|1,49
|MLP Sağlık
|22,50
|1,72
|13,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|0,00
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,91
|-1,71
|-9,08
|Naturel Enerji
|39,00
|2,42
|9,83
|Naturelgaz
|9,19
|-1,82
|Net Holding
|5,49
|0,55
|60,06
|Netaş Telekom.
|21,34
|0,19
|-24,00
|Niğbaş Niğde Beton
|12,25
|-1,21
|-76,44
|Nuh Çimento
|46,50
|0,52
|-3,18
|Nurol GMYO
|13,33
|-0,22
|82,85
|Odaş Elektrik
|2,09
|-1,42
|-46,41
|Olmuksan-IP
|7,61
|-1,55
|-35,78
|Orge Enerji Elektrik
|10,11
|-0,10
|36,99
|Orma Orman Mahsulleri
|33,00
|0,00
|124,18
|Osmanlı Menkul
|25,60
|2,81
|-17,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,42
|-0,41
|-12,12
|Otokar
|306,40
|1,39
|0,69
|Oyak Çimento
|7,25
|0,69
|-17,43
|Oyak Yat. Ort.
|8,14
|-1,33
|17,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,08
|-0,24
|-13,38
|Özak GMYO
|4,18
|0,72
|-18,04
|Özbal Çelik Boru
|7,42
|-1,07
|13,28
|Özderici GMYO
|1,69
|1,81
|-23,87
|Özerden Plastik
|9,90
|-2,65
|10,00
|Pamukova Elektrik
|34,06
|2,59
|59,76
|Panora GMYO
|6,36
|0,47
|4,13
|Papilon Savunma
|15,79
|1,02
|-30,62
|Park Elek.Madencilik
|5,20
|0,78
|-3,17
|Parsan
|30,02
|2,60
|23,54
|Pegasus
|83,00
|1,59
|11,26
|Peker GMYO
|1,02
|0,00
|-54,91
|Penguen Gıda
|3,36
|-0,88
|-33,47
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,94
|0,06
|Pera GMYO
|1,36
|1,49
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|24,56
|1,40
|34,00
|Petkim
|6,27
|-0,79
|25,90
|Petrokent Turizm
|2.529,90
|-5,99
|179,12
|Pınar Et ve Un
|19,18
|-0,05
|-12,35
|Pınar Su
|7,69
|0,79
|3,50
|Pınar Süt
|18,33
|0,66
|-18,71
|Plastikkart
|14,45
|1,12
|0,00
|Polisan Holding
|2,88
|1,05
|-25,09
|Politeknik Metal
|311,30
|2,07
|-23,27
|Prizma Press Matbaacılık
|4,68
|0,21
|-14,60
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,00
|0,38
|-26,58
|QNB Finansbank
|47,16
|5,93
|-32,96
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,46
|2,25
|Ral Yatırım Holding
|3,38
|1,20
|-23,87
|Ray Sigorta
|10,28
|0,29
|-33,46
|Reysaş GMYO
|3,93
|6,50
|-27,89
|Reysaş Lojistik
|4,27
|9,77
|-17,47
|Rhea Girişim
|2,15
|0,94
|-42,20
|Rodrigo Tekstil
|17,11
|9,96
|24,80
|Royal Halı
|3,43
|0,00
|-0,29
|RTA Laboratuvarları
|20,66
|0,10
|-31,77
|Sabancı Holding
|9,40
|1,73
|-14,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,94
|1,28
|-27,02
|Sanel Mühendislik
|3,87
|0,26
|13,16
|Sanifoam Sünger
|15,06
|0,27
|10,74
|Sanko Pazarlama
|10,60
|0,57
|14,37
|Saray Matbaacılık
|5,37
|3,47
|-38,77
|Sarkuysan
|14,08
|-1,61
|61,89
|Sasa Polyester
|33,44
|0,36
|123,16
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,28
|-0,66
|220,56
|Sekuro Plastik
|20,64
|-0,29
|47,85
|Selçuk Ecza Deposu
|9,00
|1,01
|-33,00
|Selçuk Gıda
|4,00
|3,36
|-19,68
|Senkron Güvenlik
|32,50
|-0,31
|23,76
|Serve Film Prodüksiyon
|15,68
|1,16
|-2,00
|Servet GMYO
|89,80
|0,06
|14,54
|Seyitler Kimya
|24,10
|1,43
|-3,95
|Silverline Endüstri
|5,65
|5,21
|-34,30
|Sinpaş GMYO
|4,25
|2,66
|1,67
|Smartiks Yazılım
|5,72
|0,88
|-35,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,80
|-0,30
|1,76
|Söktaş
|4,99
|0,81
|-1,96
|Sönmez Filament
|40,06
|0,00
|-42,93
|Sönmez Pamuklu
|16,90
|3,68
|-29,58
|Sumaş Suni Tahta
|60,00
|0,17
|17,07
|Şeker Fin. Kir.
|6,41
|-1,08
|0,16
|Şekerbank
|1,13
|0,89
|-25,17
|Şişe Cam
|8,17
|1,24
|14,11
|Şok Marketler Ticaret
|11,06
|1,28
|-12,36
|T. Halk Bankası
|4,91
|1,87
|-11,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,44
|0,00
|-30,97
|T.S.K.B.
|1,37
|0,00
|-21,56
|T.Tuborg
|18,00
|0,00
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|2,17
|123,17
|Tat Gıda
|8,94
|1,36
|-22,67
|TAV Havalimanları
|26,50
|2,08
|24,41
|Taze Kuru Gıda
|208,00
|-4,81
|-3,84
|Tek-Art Turizm
|1,87
|1,08
|-7,43
|Tekfen Holding
|15,43
|1,65
|-5,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,28
|0,41
|-15,93
|Temapol Polimer Plastik
|14,09
|1,22
|22,52
|TGS Dış Ticaret
|12,70
|1,93
|-0,08
|Tofaş Oto. Fab.
|30,44
|0,59
|-1,52
|Torunlar GMYO
|3,50
|0,86
|-10,26
|Trabzon Liman
|33,72
|-1,11
|4,98
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|0,79
|4,92
|Trend GMYO
|7,14
|-0,14
|-43,20
|TSKB GMYO
|3,94
|1,29
|-31,48
|Tuğçelik
|10,94
|-4,20
|35,40
|Tukaş
|6,91
|1,17
|-28,69
|Turcas Petrol
|4,01
|-2,67
|-17,32
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,37
|0,21
|Turkcell
|16,42
|1,42
|4,63
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,09
|1,01
|28,57
|Tüpraş
|104,10
|1,07
|-3,61
|Türk Hava Yolları
|14,29
|1,78
|10,69
|Türk İlaç Serum
|38,76
|-0,21
|Türk Prysmian Kablo
|12,10
|-0,98
|0,31
|Türk Telekom
|7,18
|1,41
|-13,65
|Türk Traktör
|183,20
|-0,38
|7,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|147,40
|0,89
|30,56
|Türkiye Sigorta
|5,19
|0,97
|-15,99
|Ufuk Yatırım
|14,24
|3,56
|6,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,47
|0,00
|5,42
|Ulusoy Elektrik
|57,80
|0,26
|12,56
|Ulusoy Un Sanayi
|5,42
|-0,37
|6,51
|Umpaş Holding
|1,38
|-1,43
|-47,13
|Uşak Seramik
|2,08
|-0,48
|-11,11
|Utopya Turizm
|26,00
|-1,89
|-32,99
|Uzertaş Boya
|38,50
|-1,28
|-31,98
|Ülker Bisküvi
|22,14
|1,10
|-0,80
|Ünlü Yatırım Holding
|6,61
|Vakıf Fin. Kir.
|10,04
|-1,08
|135,68
|Vakıf GMYO
|2,25
|0,90
|-32,44
|Vakıf Yat. Ort.
|5,71
|0,71
|-22,42
|Vakıflar Bankası
|3,66
|1,39
|-22,29
|Vakko Tekstil
|14,58
|4,82
|132,67
|Vanet Gıda
|5,37
|-0,19
|-30,53
|Verusa Holding
|53,55
|1,42
|18,74
|Verusaturk Girisim
|25,38
|1,28
|94,04
|Vestel
|31,20
|0,13
|48,15
|Vestel Beyaz Eşya
|48,90
|-0,53
|23,02
|Viking Kağıt
|5,90
|0,68
|-34,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,52
|0,31
|46,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|1,36
|-25,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,85
|-1,34
|2,03
|Yataş
|15,29
|2,07
|5,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,31
|-2,93
|-2,05
|Yeni Gimat GMYO
|13,52
|0,67
|16,63
|Yeşil GMYO
|1,16
|1,75
|-15,94
|Yeşil Yapı
|1,35
|0,75
|-26,63
|Yeşil Yatırım Holding
|73,55
|-4,48
|-22,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,30
|-6,74
|Yonga Mobilya
|24,50
|0,00
|-17,75
|Yükselen Çelik
|5,43
|-0,18
|3,79
|Yünsa
|14,17
|0,93
|2,01
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,04
|-0,97
|-26,35
(Son)
Kaynak: AA
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