Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.001,00 -2,23 -13,58 İş Bankası (C) 5,26 1,54 -22,56 İş Bankası (Kur.) 290.000,00 -23,68 İş Fin.Kir. 3,13 0,97 -18,91 İş Girişim 9,49 -0,11 -49,92 İş GMYO 1,88 0,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 16,03 -0,56 -3,42 İş Yat. Ort. 2,89 0,70 -14,07 İşbir Holding 7.099,80 -1,39 159,34 Işık Plastik 30,68 0,59 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 1,09 -18,42 İttifak Holding 1,66 0,61 -25,56 İz Hayvancılık Tarım 20,72 2,68 15,11 İzmir Demir Çelik 2,23 0,00 -32,62 İzmir Fırça 6,37 -1,85 14,57 Jantsa Jant Sanayi 89,80 3,70 116,66 Kafein Yazılım 26,24 2,58 22,96 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,45 0,16 Kaplamin 20,68 -0,67 -38,82 Kardemir (A) 6,92 -1,28 16,30 Kardemir (B) 6,83 -0,87 29,60 Kardemir (D) 7,70 -0,65 33,22 Karel Elektronik 30,44 -1,30 32,00 Karsan Otomotiv 3,92 0,26 20,62 Karsu Tekstil 9,41 3,86 10,06 Kartonsan 57,75 0,79 -39,00 Katmerciler Ekipman 3,43 1,18 11,36 Kent Gıda 267,00 0,38 -24,92 Kerevitaş Gıda 4,69 1,08 -28,72 Kervan Gıda 15,59 -0,32 17,93 Kervansaray Yat. Holding 0,72 0,00 -42,86 Kiler GMYO 1,88 0,53 -25,10 Klimasan Klima 23,66 -0,50 39,42 Koç Holding 19,19 1,43 -6,17 Konfrut Gıda 16,49 -1,49 -2,43 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,15 0,14 196,24 Konya Çimento 830,00 -0,40 -26,55 Kordsa Teknik Tekstil 22,72 1,25 46,11 Koza Altın 122,00 0,99 26,16 Koza Madencilik 16,71 0,12 7,88 Körfez GMYO 4,99 0,40 -13,97 Kristal Kola 2,04 0,49 -47,96 Kron Telekomünikasyon 48,94 -1,01 32,84 Kuştur Kuşadası Turizm 315,20 0,35 100,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,34 0,00 1,74 Kütahya Porselen 32,62 1,37 -35,34 Lider Faktoring 2,86 -0,69 -16,13 Link Bilgisayar 33,12 0,06 4,82 Logo Yazılım 143,50 0,00 15,21 Lokman Hekim Sağlık 15,86 0,25 47,50 Lüks Kadife 55,45 1,56 91,87 Makina Takım 2,95 0,34 -13,49 Marka Yatırım Holding 4,92 1,86 -23,48 Marmaris Altınyunus 214,80 0,33 93,34 Marshall 276,20 -0,22 -9,94 Martı GMYO 1,25 0,81 -54,55 Martı Otel 2,18 -0,46 2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 35,00 -0,51 Mavi Giyim 48,24 -0,17 -7,59 Mazhar Zorlu Holding 41,48 1,02 31,77 Mega Polietilen 7,87 0,90 2,74 Menderes Tekstil 2,24 1,36 -27,51 Mercan Kimya 9,26 0,11 Merit Turizm 194,40 -10,00 132,26 Merko Gıda 5,78 0,17 -33,10 Metemtur Yatırım 22,50 -10,00 1,81 Metro Holding 1,82 1,11 -12,50 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 0,83 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 0,00 -19,74 Migros Ticaret 34,46 0,41 -19,49 Milpa 4,15 0,48 -9,78 Mistral GMYO 4,78 -0,21 1,49 MLP Sağlık 22,50 1,72 13,24 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 0,00 63,04 Mondi Tire Kutsan 6,91 -1,71 -9,08 Naturel Enerji 39,00 2,42 9,83 Naturelgaz 9,19 -1,82 Net Holding 5,49 0,55 60,06 Netaş Telekom. 21,34 0,19 -24,00 Niğbaş Niğde Beton 12,25 -1,21 -76,44 Nuh Çimento 46,50 0,52 -3,18 Nurol GMYO 13,33 -0,22 82,85 Odaş Elektrik 2,09 -1,42 -46,41 Olmuksan-IP 7,61 -1,55 -35,78 Orge Enerji Elektrik 10,11 -0,10 36,99 Orma Orman Mahsulleri 33,00 0,00 124,18 Osmanlı Menkul 25,60 2,81 -17,26 Ostim Endüstriyel Yat 2,42 -0,41 -12,12 Otokar 306,40 1,39 0,69 Oyak Çimento 7,25 0,69 -17,43 Oyak Yat. Ort. 8,14 -1,33 17,94 Oylum Sınai Yatırımlar 4,08 -0,24 -13,38 Özak GMYO 4,18 0,72 -18,04 Özbal Çelik Boru 7,42 -1,07 13,28 Özderici GMYO 1,69 1,81 -23,87 Özerden Plastik 9,90 -2,65 10,00 Pamukova Elektrik 34,06 2,59 59,76 Panora GMYO 6,36 0,47 4,13 Papilon Savunma 15,79 1,02 -30,62 Park Elek.Madencilik 5,20 0,78 -3,17 Parsan 30,02 2,60 23,54 Pegasus 83,00 1,59 11,26 Peker GMYO 1,02 0,00 -54,91 Penguen Gıda 3,36 -0,88 -33,47 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,94 0,06 Pera GMYO 1,36 1,49 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 24,56 1,40 34,00 Petkim 6,27 -0,79 25,90 Petrokent Turizm 2.529,90 -5,99 179,12 Pınar Et ve Un 19,18 -0,05 -12,35 Pınar Su 7,69 0,79 3,50 Pınar Süt 18,33 0,66 -18,71 Plastikkart 14,45 1,12 0,00 Polisan Holding 2,88 1,05 -25,09 Politeknik Metal 311,30 2,07 -23,27 Prizma Press Matbaacılık 4,68 0,21 -14,60 QNB Finans Fin. Kir. 92,00 0,38 -26,58 QNB Finansbank 47,16 5,93 -32,96 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,46 2,25 Ral Yatırım Holding 3,38 1,20 -23,87 Ray Sigorta 10,28 0,29 -33,46 Reysaş GMYO 3,93 6,50 -27,89 Reysaş Lojistik 4,27 9,77 -17,47 Rhea Girişim 2,15 0,94 -42,20 Rodrigo Tekstil 17,11 9,96 24,80 Royal Halı 3,43 0,00 -0,29 RTA Laboratuvarları 20,66 0,10 -31,77 Sabancı Holding 9,40 1,73 -14,75 Safkar Ege Soğutmacılık 7,94 1,28 -27,02 Sanel Mühendislik 3,87 0,26 13,16 Sanifoam Sünger 15,06 0,27 10,74 Sanko Pazarlama 10,60 0,57 14,37 Saray Matbaacılık 5,37 3,47 -38,77 Sarkuysan 14,08 -1,61 61,89 Sasa Polyester 33,44 0,36 123,16 Say Yenilenebilir Enerji 27,28 -0,66 220,56 Sekuro Plastik 20,64 -0,29 47,85 Selçuk Ecza Deposu 9,00 1,01 -33,00 Selçuk Gıda 4,00 3,36 -19,68 Senkron Güvenlik 32,50 -0,31 23,76 Serve Film Prodüksiyon 15,68 1,16 -2,00 Servet GMYO 89,80 0,06 14,54 Seyitler Kimya 24,10 1,43 -3,95 Silverline Endüstri 5,65 5,21 -34,30 Sinpaş GMYO 4,25 2,66 1,67 Smartiks Yazılım 5,72 0,88 -35,44 Sodaş Sodyum Sanayii 26,80 -0,30 1,76 Söktaş 4,99 0,81 -1,96 Sönmez Filament 40,06 0,00 -42,93 Sönmez Pamuklu 16,90 3,68 -29,58 Sumaş Suni Tahta 60,00 0,17 17,07 Şeker Fin. Kir. 6,41 -1,08 0,16 Şekerbank 1,13 0,89 -25,17 Şişe Cam 8,17 1,24 14,11 Şok Marketler Ticaret 11,06 1,28 -12,36 T. Halk Bankası 4,91 1,87 -11,69 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,44 0,00 -30,97 T.S.K.B. 1,37 0,00 -21,56 T.Tuborg 18,00 0,00 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 23,50 2,17 123,17 Tat Gıda 8,94 1,36 -22,67 TAV Havalimanları 26,50 2,08 24,41 Taze Kuru Gıda 208,00 -4,81 -3,84 Tek-Art Turizm 1,87 1,08 -7,43 Tekfen Holding 15,43 1,65 -5,91 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,28 0,41 -15,93 Temapol Polimer Plastik 14,09 1,22 22,52 TGS Dış Ticaret 12,70 1,93 -0,08 Tofaş Oto. Fab. 30,44 0,59 -1,52 Torunlar GMYO 3,50 0,86 -10,26 Trabzon Liman 33,72 -1,11 4,98 Trabzonspor Sportif 2,56 0,79 4,92 Trend GMYO 7,14 -0,14 -43,20 TSKB GMYO 3,94 1,29 -31,48 Tuğçelik 10,94 -4,20 35,40 Tukaş 6,91 1,17 -28,69 Turcas Petrol 4,01 -2,67 -17,32 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,37 0,21 Turkcell 16,42 1,42 4,63 Tümosan Motor ve Traktör 18,09 1,01 28,57 Tüpraş 104,10 1,07 -3,61 Türk Hava Yolları 14,29 1,78 10,69 Türk İlaç Serum 38,76 -0,21 Türk Prysmian Kablo 12,10 -0,98 0,31 Türk Telekom 7,18 1,41 -13,65 Türk Traktör 183,20 -0,38 7,53 Türker Proje Gayrimenkul 147,40 0,89 30,56 Türkiye Sigorta 5,19 0,97 -15,99 Ufuk Yatırım 14,24 3,56 6,27 Ulaşlar Turizm Yat. 4,47 0,00 5,42 Ulusoy Elektrik 57,80 0,26 12,56 Ulusoy Un Sanayi 5,42 -0,37 6,51 Umpaş Holding 1,38 -1,43 -47,13 Uşak Seramik 2,08 -0,48 -11,11 Utopya Turizm 26,00 -1,89 -32,99 Uzertaş Boya 38,50 -1,28 -31,98 Ülker Bisküvi 22,14 1,10 -0,80 Ünlü Yatırım Holding 6,61 Vakıf Fin. Kir. 10,04 -1,08 135,68 Vakıf GMYO 2,25 0,90 -32,44 Vakıf Yat. Ort. 5,71 0,71 -22,42 Vakıflar Bankası 3,66 1,39 -22,29 Vakko Tekstil 14,58 4,82 132,67 Vanet Gıda 5,37 -0,19 -30,53 Verusa Holding 53,55 1,42 18,74 Verusaturk Girisim 25,38 1,28 94,04 Vestel 31,20 0,13 48,15 Vestel Beyaz Eşya 48,90 -0,53 23,02 Viking Kağıt 5,90 0,68 -34,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,52 0,31 46,52 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 1,36 -25,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 73,85 -1,34 2,03 Yataş 15,29 2,07 5,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,31 -2,93 -2,05 Yeni Gimat GMYO 13,52 0,67 16,63 Yeşil GMYO 1,16 1,75 -15,94 Yeşil Yapı 1,35 0,75 -26,63 Yeşil Yatırım Holding 73,55 -4,48 -22,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.549,30 -6,74 Yonga Mobilya 24,50 0,00 -17,75 Yükselen Çelik 5,43 -0,18 3,79 Yünsa 14,17 0,93 2,01 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 2,04 -0,97 -26,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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