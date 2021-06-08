Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.500,10 0,71 -12,35 İş Bankası (C) 5,25 -0,57 -22,71 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 0,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,17 1,28 -17,88 İş Girişim 9,42 -0,63 -50,29 İş GMYO 1,89 0,53 -25,59 İş Y. Men. Değ. 16,03 1,14 -3,42 İş Yat. Ort. 2,90 0,35 -13,77 İşbir Holding 6.520,60 -6,93 138,19 Işık Plastik 31,04 -0,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 1,09 -18,42 İttifak Holding 1,72 2,99 -22,87 İz Hayvancılık Tarım 20,20 -1,46 12,22 İzmir Demir Çelik 2,22 0,45 -32,92 İzmir Fırça 6,26 -0,32 12,59 Jantsa Jant Sanayi 94,70 1,83 128,48 Kafein Yazılım 25,50 -1,77 19,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,78 2,57 Kaplamin 19,26 -6,41 -43,02 Kardemir (A) 6,90 -1,43 15,97 Kardemir (B) 6,81 -1,02 29,22 Kardemir (D) 7,74 -0,64 33,91 Karel Elektronik 31,16 -0,13 35,13 Karsan Otomotiv 3,87 -0,77 19,08 Karsu Tekstil 9,00 -2,81 5,26 Kartonsan 57,05 -0,95 -39,74 Katmerciler Ekipman 3,40 -0,58 10,39 Kent Gıda 256,00 0,00 -28,01 Kerevitaş Gıda 4,74 1,28 -27,96 Kervan Gıda 15,76 0,64 19,21 Kervansaray Yat. Holding 0,72 0,00 -42,86 Kiler GMYO 1,91 1,60 -23,90 Klimasan Klima 24,32 -0,65 43,31 Koç Holding 19,12 -0,42 -6,52 Konfrut Gıda 16,40 -0,49 -2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,55 -0,65 189,48 Konya Çimento 828,70 -0,34 -26,66 Kordsa Teknik Tekstil 22,42 -0,80 44,18 Koza Altın 126,60 1,04 30,92 Koza Madencilik 16,77 0,42 8,26 Körfez GMYO 4,95 -0,80 -14,66 Kristal Kola 2,08 0,00 -46,94 Kron Telekomünikasyon 48,94 -1,13 32,84 Kuştur Kuşadası Turizm 320,00 4,64 103,43 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,00 2,17 Kütahya Porselen 32,40 -0,12 -35,78 Lider Faktoring 2,85 -0,70 -16,42 Link Bilgisayar 34,04 3,15 7,73 Logo Yazılım 142,10 1,00 14,08 Lokman Hekim Sağlık 15,22 -3,00 41,55 Lüks Kadife 53,65 -1,92 85,64 Makina Takım 3,00 -0,33 -12,02 Marka Yatırım Holding 4,87 1,88 -24,26 Marmaris Altınyunus 213,90 -0,51 92,53 Marshall 270,90 -0,59 -11,67 Martı GMYO 1,20 -4,76 -56,36 Martı Otel 2,18 0,46 2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 35,28 0,68 Mavi Giyim 48,58 0,29 -6,93 Mazhar Zorlu Holding 40,16 0,15 27,57 Mega Polietilen 7,77 -0,64 1,44 Menderes Tekstil 2,22 0,00 -28,16 Mercan Kimya 9,47 2,05 Merit Turizm 202,00 -7,76 141,34 Merko Gıda 5,73 -0,69 -33,68 Metemtur Yatırım 20,82 -7,47 -5,79 Metro Holding 1,81 0,00 -12,98 Metro Petrol ve Tesisleri 2,41 0,00 -16,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,94 3,19 -16,74 Migros Ticaret 34,28 -0,29 -19,91 Milpa 4,05 -0,98 -11,96 Mistral GMYO 4,83 -0,41 2,55 MLP Sağlık 21,88 0,27 10,12 MMC San. ve Tic. Yat. 6,82 -7,84 48,26 Mondi Tire Kutsan 6,89 -0,72 -9,34 Naturel Enerji 40,78 -0,63 14,85 Naturelgaz 9,06 -1,31 Net Holding 5,11 -6,92 48,98 Netaş Telekom. 21,60 1,22 -23,08 Niğbaş Niğde Beton 12,14 -0,57 -76,65 Nuh Çimento 45,86 -0,30 -4,51 Nurol GMYO 13,19 -0,68 80,93 Odaş Elektrik 2,09 0,97 -46,41 Olmuksan-IP 7,59 0,40 -35,95 Orge Enerji Elektrik 9,89 -1,59 34,01 Orma Orman Mahsulleri 30,90 -1,90 109,92 Osmanlı Menkul 27,30 -0,29 -11,77 Ostim Endüstriyel Yat 2,45 1,66 -11,03 Otokar 306,50 -1,13 0,73 Oyak Çimento 7,28 -0,27 -17,08 Oyak Yat. Ort. 8,07 0,37 16,92 Oylum Sınai Yatırımlar 4,03 0,75 -14,44 Özak GMYO 4,23 1,20 -17,06 Özbal Çelik Boru 7,33 -1,08 11,91 Özderici GMYO 1,72 2,99 -22,52 Özerden Plastik 9,65 -3,11 7,22 Pamukova Elektrik 34,00 0,00 59,47 Panora GMYO 6,36 0,16 4,13 Papilon Savunma 15,75 0,06 -30,80 Park Elek.Madencilik 5,28 0,76 -1,68 Parsan 30,44 1,94 25,27 Pegasus 82,55 0,06 10,66 Peker GMYO 1,01 -0,98 -55,35 Penguen Gıda 3,34 0,00 -33,86 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,92 -0,06 Pera GMYO 1,38 1,47 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 24,60 -0,16 34,21 Petkim 6,29 0,48 26,31 Petrokent Turizm 2.540,00 3,31 180,23 Pınar Et ve Un 19,38 0,99 -11,44 Pınar Su 7,62 -1,04 2,56 Pınar Süt 18,47 1,04 -18,09 Plastikkart 14,41 0,77 -0,28 Polisan Holding 2,92 1,39 -24,05 Politeknik Metal 305,00 -0,97 -24,83 Prizma Press Matbaacılık 4,62 1,09 -15,69 QNB Finans Fin. Kir. 93,40 1,41 -25,46 QNB Finansbank 46,98 3,39 -33,22 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,08 2,65 Ral Yatırım Holding 3,36 -1,18 -24,32 Ray Sigorta 10,31 -1,34 -33,27 Reysaş GMYO 3,84 -1,79 -29,54 Reysaş Lojistik 4,24 -0,70 -18,05 Rhea Girişim 2,20 1,85 -40,86 Rodrigo Tekstil 18,81 9,94 37,20 Royal Halı 3,45 1,47 0,29 RTA Laboratuvarları 20,58 -0,10 -32,03 Sabancı Holding 9,42 -0,63 -14,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,91 0,38 -27,30 Sanel Mühendislik 3,85 0,52 12,57 Sanifoam Sünger 14,90 -3,68 9,56 Sanko Pazarlama 10,43 -0,67 12,54 Saray Matbaacılık 5,30 -4,33 -39,57 Sarkuysan 13,79 -1,15 58,55 Sasa Polyester 34,48 2,07 130,10 Say Yenilenebilir Enerji 29,48 7,75 246,42 Sekuro Plastik 20,30 0,00 45,42 Selçuk Ecza Deposu 9,11 0,66 -32,18 Selçuk Gıda 3,97 -0,75 -20,28 Senkron Güvenlik 33,00 1,29 25,67 Serve Film Prodüksiyon 15,36 -2,04 -4,00 Servet GMYO 94,40 4,77 20,41 Seyitler Kimya 25,12 1,87 0,12 Silverline Endüstri 5,49 -1,61 -36,16 Sinpaş GMYO 4,29 -1,15 2,63 Smartiks Yazılım 5,72 0,18 -35,44 Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 -2,03 -1,28 Söktaş 4,90 0,82 -3,73 Sönmez Filament 40,00 0,00 -43,02 Sönmez Pamuklu 15,45 0,00 -35,63 Sumaş Suni Tahta 61,75 0,41 20,49 Şeker Fin. Kir. 6,44 0,94 0,63 Şekerbank 1,14 0,00 -24,50 Şişe Cam 8,20 0,12 14,53 Şok Marketler Ticaret 11,04 0,09 -12,52 T. Halk Bankası 4,94 0,41 -11,15 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,50 -0,79 -27,56 T.S.K.B. 1,38 -0,72 -20,98 T.Tuborg 17,74 -1,44 -1,83 Taç Tarım Ürünleri 23,50 0,26 123,17 Tat Gıda 8,92 0,34 -22,85 TAV Havalimanları 26,22 1,47 23,10 Taze Kuru Gıda 191,00 -6,14 -11,70 Tek-Art Turizm 1,85 -1,07 -8,42 Tekfen Holding 15,37 -0,90 -6,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 1,66 -15,24 Temapol Polimer Plastik 14,04 0,07 22,09 TGS Dış Ticaret 12,45 0,00 -2,05 Tofaş Oto. Fab. 30,28 -0,66 -2,04 Torunlar GMYO 3,47 -0,29 -11,03 Trabzon Liman 32,74 -1,39 1,93 Trabzonspor Sportif 2,61 -0,76 6,97 Trend GMYO 7,01 0,14 -44,23 TSKB GMYO 3,87 -1,53 -32,70 Tuğçelik 10,93 -0,36 35,27 Tukaş 6,91 -0,58 -28,69 Turcas Petrol 3,97 -0,75 -18,14 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,37 0,11 Turkcell 16,39 0,49 4,44 Tümosan Motor ve Traktör 18,02 0,33 28,07 Tüpraş 103,20 0,29 -4,44 Türk Hava Yolları 14,31 0,21 10,84 Türk İlaç Serum 38,18 -0,57 Türk Prysmian Kablo 12,14 2,02 0,64 Türk Telekom 7,18 -0,83 -13,65 Türk Traktör 184,90 0,76 8,53 Türker Proje Gayrimenkul 144,60 -1,36 28,08 Türkiye Sigorta 5,18 0,19 -16,16 Ufuk Yatırım 15,84 9,24 18,21 Ulaşlar Turizm Yat. 4,32 -2,26 1,89 Ulusoy Elektrik 58,00 -0,26 12,95 Ulusoy Un Sanayi 5,43 -1,63 6,71 Umpaş Holding 1,38 -0,72 -47,13 Uşak Seramik 2,10 0,00 -10,26 Utopya Turizm 26,00 0,00 -32,99 Uzertaş Boya 40,40 0,00 -28,62 Ülker Bisküvi 22,20 0,18 -0,53 Ünlü Yatırım Holding 6,28 -3,98 Vakıf Fin. Kir. 9,99 0,20 134,51 Vakıf GMYO 2,29 1,33 -31,24 Vakıf Yat. Ort. 5,69 -0,70 -22,69 Vakıflar Bankası 3,68 0,27 -21,87 Vakko Tekstil 14,51 -0,62 131,55 Vanet Gıda 5,34 0,00 -30,92 Verusa Holding 53,25 0,47 18,07 Verusaturk Girisim 25,82 1,49 97,40 Vestel 31,68 1,34 50,43 Vestel Beyaz Eşya 50,05 -0,10 25,91 Viking Kağıt 5,77 -1,54 -35,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,54 0,46 46,97 Yapı ve Kredi Bank. 2,24 0,00 -25,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 76,15 4,10 5,21 Yataş 14,97 -1,19 3,60 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,81 -9,93 -13,41 Yeni Gimat GMYO 13,60 1,04 17,32 Yeşil GMYO 1,19 4,39 -13,77 Yeşil Yapı 1,42 5,97 -22,83 Yeşil Yatırım Holding 3,55 9,94 -16,98 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.673,50 0,86 -5,94 Yonga Mobilya 24,00 0,00 -19,43 Yükselen Çelik 5,30 -0,56 1,30 Yünsa 13,71 -1,37 -1,31 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 2,05 0,99 -25,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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