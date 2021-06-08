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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

08.06.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.500,100,71-12,35
İş Bankası (C)5,25-0,57-22,71
İş Bankası (Kur.)291.000,000,00-23,42
İş Fin.Kir.3,171,28-17,88
İş Girişim9,42-0,63-50,29
İş GMYO1,890,53-25,59
İş Y. Men. Değ.16,031,14-3,42
İş Yat. Ort.2,900,35-13,77
İşbir Holding6.520,60-6,93138,19
Işık Plastik31,04-0,70

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,931,09-18,42
İttifak Holding1,722,99-22,87
İz Hayvancılık Tarım20,20-1,4612,22
İzmir Demir Çelik2,220,45-32,92
İzmir Fırça6,26-0,3212,59
Jantsa Jant Sanayi94,701,83128,48
Kafein Yazılım25,50-1,7719,50
Kalekim Kimyevi Maddeler12,782,57

Kaplamin19,26-6,41-43,02
Kardemir (A)6,90-1,4315,97
Kardemir (B)6,81-1,0229,22
Kardemir (D)7,74-0,6433,91
Karel Elektronik31,16-0,1335,13
Karsan Otomotiv3,87-0,7719,08
Karsu Tekstil9,00-2,815,26
Kartonsan57,05-0,95-39,74
Katmerciler Ekipman3,40-0,5810,39
Kent Gıda256,000,00-28,01
Kerevitaş Gıda4,741,28-27,96
Kervan Gıda15,760,6419,21
Kervansaray Yat. Holding0,720,00-42,86
Kiler GMYO1,911,60-23,90
Klimasan Klima24,32-0,6543,31
Koç Holding19,12-0,42-6,52
Konfrut Gıda16,40-0,49-2,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,55-0,65189,48
Konya Çimento828,70-0,34-26,66
Kordsa Teknik Tekstil22,42-0,8044,18
Koza Altın126,601,0430,92
Koza Madencilik16,770,428,26
Körfez GMYO4,95-0,80-14,66
Kristal Kola2,080,00-46,94
Kron Telekomünikasyon48,94-1,1332,84
Kuştur Kuşadası Turizm320,004,64103,43
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,002,17
Kütahya Porselen32,40-0,12-35,78
Lider Faktoring2,85-0,70-16,42
Link Bilgisayar34,043,157,73
Logo Yazılım142,101,0014,08
Lokman Hekim Sağlık15,22-3,0041,55
Lüks Kadife53,65-1,9285,64
Makina Takım3,00-0,33-12,02
Marka Yatırım Holding4,871,88-24,26
Marmaris Altınyunus213,90-0,5192,53
Marshall270,90-0,59-11,67
Martı GMYO1,20-4,76-56,36
Martı Otel2,180,462,35
Matriks Bilgi Dağıtım35,280,68

Mavi Giyim48,580,29-6,93
Mazhar Zorlu Holding40,160,1527,57
Mega Polietilen7,77-0,641,44
Menderes Tekstil2,220,00-28,16
Mercan Kimya9,472,05

Merit Turizm202,00-7,76141,34
Merko Gıda5,73-0,69-33,68
Metemtur Yatırım20,82-7,47-5,79
Metro Holding1,810,00-12,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,410,00-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,943,19-16,74
Migros Ticaret34,28-0,29-19,91
Milpa4,05-0,98-11,96
Mistral GMYO4,83-0,412,55
MLP Sağlık21,880,2710,12
MMC San. ve Tic. Yat.6,82-7,8448,26
Mondi Tire Kutsan6,89-0,72-9,34
Naturel Enerji40,78-0,6314,85
Naturelgaz9,06-1,31

Net Holding5,11-6,9248,98
Netaş Telekom.21,601,22-23,08
Niğbaş Niğde Beton12,14-0,57-76,65
Nuh Çimento45,86-0,30-4,51
Nurol GMYO13,19-0,6880,93
Odaş Elektrik2,090,97-46,41
Olmuksan-IP7,590,40-35,95
Orge Enerji Elektrik9,89-1,5934,01
Orma Orman Mahsulleri30,90-1,90109,92
Osmanlı Menkul27,30-0,29-11,77
Ostim Endüstriyel Yat2,451,66-11,03
Otokar306,50-1,130,73
Oyak Çimento7,28-0,27-17,08
Oyak Yat. Ort.8,070,3716,92
Oylum Sınai Yatırımlar4,030,75-14,44
Özak GMYO4,231,20-17,06
Özbal Çelik Boru7,33-1,0811,91
Özderici GMYO1,722,99-22,52
Özerden Plastik9,65-3,117,22
Pamukova Elektrik34,000,0059,47
Panora GMYO6,360,164,13
Papilon Savunma15,750,06-30,80
Park Elek.Madencilik5,280,76-1,68
Parsan30,441,9425,27
Pegasus82,550,0610,66
Peker GMYO1,01-0,98-55,35
Penguen Gıda3,340,00-33,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,92-0,06

Pera GMYO1,381,47-21,22
Pergamon Dış Ticaret24,60-0,1634,21
Petkim6,290,4826,31
Petrokent Turizm2.540,003,31180,23
Pınar Et ve Un19,380,99-11,44
Pınar Su7,62-1,042,56
Pınar Süt18,471,04-18,09
Plastikkart14,410,77-0,28
Polisan Holding2,921,39-24,05
Politeknik Metal305,00-0,97-24,83
Prizma Press Matbaacılık4,621,09-15,69
QNB Finans Fin. Kir.93,401,41-25,46
QNB Finansbank46,983,39-33,22
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,082,65

Ral Yatırım Holding3,36-1,18-24,32
Ray Sigorta10,31-1,34-33,27
Reysaş GMYO3,84-1,79-29,54
Reysaş Lojistik4,24-0,70-18,05
Rhea Girişim2,201,85-40,86
Rodrigo Tekstil18,819,9437,20
Royal Halı3,451,470,29
RTA Laboratuvarları20,58-0,10-32,03
Sabancı Holding9,42-0,63-14,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,910,38-27,30
Sanel Mühendislik3,850,5212,57
Sanifoam Sünger14,90-3,689,56
Sanko Pazarlama10,43-0,6712,54
Saray Matbaacılık5,30-4,33-39,57
Sarkuysan13,79-1,1558,55
Sasa Polyester34,482,07130,10
Say Yenilenebilir Enerji29,487,75246,42
Sekuro Plastik20,300,0045,42
Selçuk Ecza Deposu9,110,66-32,18
Selçuk Gıda3,97-0,75-20,28
Senkron Güvenlik33,001,2925,67
Serve Film Prodüksiyon15,36-2,04-4,00
Servet GMYO94,404,7720,41
Seyitler Kimya25,121,870,12
Silverline Endüstri5,49-1,61-36,16
Sinpaş GMYO4,29-1,152,63
Smartiks Yazılım5,720,18-35,44
Sodaş Sodyum Sanayii26,00-2,03-1,28
Söktaş4,900,82-3,73
Sönmez Filament40,000,00-43,02
Sönmez Pamuklu15,450,00-35,63
Sumaş Suni Tahta61,750,4120,49
Şeker Fin. Kir.6,440,940,63
Şekerbank1,140,00-24,50
Şişe Cam8,200,1214,53
Şok Marketler Ticaret11,040,09-12,52
T. Halk Bankası4,940,41-11,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,50-0,79-27,56
T.S.K.B.1,38-0,72-20,98
T.Tuborg17,74-1,44-1,83
Taç Tarım Ürünleri23,500,26123,17
Tat Gıda8,920,34-22,85
TAV Havalimanları26,221,4723,10
Taze Kuru Gıda191,00-6,14-11,70
Tek-Art Turizm1,85-1,07-8,42
Tekfen Holding15,37-0,90-6,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,341,66-15,24
Temapol Polimer Plastik14,040,0722,09
TGS Dış Ticaret12,450,00-2,05
Tofaş Oto. Fab.30,28-0,66-2,04
Torunlar GMYO3,47-0,29-11,03
Trabzon Liman32,74-1,391,93
Trabzonspor Sportif2,61-0,766,97
Trend GMYO7,010,14-44,23
TSKB GMYO3,87-1,53-32,70
Tuğçelik10,93-0,3635,27
Tukaş6,91-0,58-28,69
Turcas Petrol3,97-0,75-18,14
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,370,11

Turkcell16,390,494,44
Tümosan Motor ve Traktör18,020,3328,07
Tüpraş103,200,29-4,44
Türk Hava Yolları14,310,2110,84
Türk İlaç Serum38,18-0,57

Türk Prysmian Kablo12,142,020,64
Türk Telekom7,18-0,83-13,65
Türk Traktör184,900,768,53
Türker Proje Gayrimenkul144,60-1,3628,08
Türkiye Sigorta5,180,19-16,16
Ufuk Yatırım15,849,2418,21
Ulaşlar Turizm Yat.4,32-2,261,89
Ulusoy Elektrik58,00-0,2612,95
Ulusoy Un Sanayi5,43-1,636,71
Umpaş Holding1,38-0,72-47,13
Uşak Seramik2,100,00-10,26
Utopya Turizm26,000,00-32,99
Uzertaş Boya40,400,00-28,62
Ülker Bisküvi22,200,18-0,53
Ünlü Yatırım Holding6,28-3,98

Vakıf Fin. Kir.9,990,20134,51
Vakıf GMYO2,291,33-31,24
Vakıf Yat. Ort.5,69-0,70-22,69
Vakıflar Bankası3,680,27-21,87
Vakko Tekstil14,51-0,62131,55
Vanet Gıda5,340,00-30,92
Verusa Holding53,250,4718,07
Verusaturk Girisim25,821,4997,40
Vestel31,681,3450,43
Vestel Beyaz Eşya50,05-0,1025,91
Viking Kağıt5,77-1,54-35,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,540,4646,97
Yapı ve Kredi Bank.2,240,00-25,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.76,154,105,21
Yataş14,97-1,193,60
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,81-9,93-13,41
Yeni Gimat GMYO13,601,0417,32
Yeşil GMYO1,194,39-13,77
Yeşil Yapı1,425,97-22,83
Yeşil Yatırım Holding3,559,94-16,98
Yibitaş İnşaat Malzeme14.673,500,86-5,94
Yonga Mobilya24,000,00-19,43
Yükselen Çelik5,30-0,561,30
Yünsa13,71-1,37-1,31
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,050,99-25,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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