Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.500,10
|0,71
|-12,35
|İş Bankası (C)
|5,25
|-0,57
|-22,71
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|0,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,17
|1,28
|-17,88
|İş Girişim
|9,42
|-0,63
|-50,29
|İş GMYO
|1,89
|0,53
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|16,03
|1,14
|-3,42
|İş Yat. Ort.
|2,90
|0,35
|-13,77
|İşbir Holding
|6.520,60
|-6,93
|138,19
|Işık Plastik
|31,04
|-0,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|1,09
|-18,42
|İttifak Holding
|1,72
|2,99
|-22,87
|İz Hayvancılık Tarım
|20,20
|-1,46
|12,22
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|0,45
|-32,92
|İzmir Fırça
|6,26
|-0,32
|12,59
|Jantsa Jant Sanayi
|94,70
|1,83
|128,48
|Kafein Yazılım
|25,50
|-1,77
|19,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,78
|2,57
|Kaplamin
|19,26
|-6,41
|-43,02
|Kardemir (A)
|6,90
|-1,43
|15,97
|Kardemir (B)
|6,81
|-1,02
|29,22
|Kardemir (D)
|7,74
|-0,64
|33,91
|Karel Elektronik
|31,16
|-0,13
|35,13
|Karsan Otomotiv
|3,87
|-0,77
|19,08
|Karsu Tekstil
|9,00
|-2,81
|5,26
|Kartonsan
|57,05
|-0,95
|-39,74
|Katmerciler Ekipman
|3,40
|-0,58
|10,39
|Kent Gıda
|256,00
|0,00
|-28,01
|Kerevitaş Gıda
|4,74
|1,28
|-27,96
|Kervan Gıda
|15,76
|0,64
|19,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|0,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,91
|1,60
|-23,90
|Klimasan Klima
|24,32
|-0,65
|43,31
|Koç Holding
|19,12
|-0,42
|-6,52
|Konfrut Gıda
|16,40
|-0,49
|-2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,55
|-0,65
|189,48
|Konya Çimento
|828,70
|-0,34
|-26,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|-0,80
|44,18
|Koza Altın
|126,60
|1,04
|30,92
|Koza Madencilik
|16,77
|0,42
|8,26
|Körfez GMYO
|4,95
|-0,80
|-14,66
|Kristal Kola
|2,08
|0,00
|-46,94
|Kron Telekomünikasyon
|48,94
|-1,13
|32,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|320,00
|4,64
|103,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,00
|2,17
|Kütahya Porselen
|32,40
|-0,12
|-35,78
|Lider Faktoring
|2,85
|-0,70
|-16,42
|Link Bilgisayar
|34,04
|3,15
|7,73
|Logo Yazılım
|142,10
|1,00
|14,08
|Lokman Hekim Sağlık
|15,22
|-3,00
|41,55
|Lüks Kadife
|53,65
|-1,92
|85,64
|Makina Takım
|3,00
|-0,33
|-12,02
|Marka Yatırım Holding
|4,87
|1,88
|-24,26
|Marmaris Altınyunus
|213,90
|-0,51
|92,53
|Marshall
|270,90
|-0,59
|-11,67
|Martı GMYO
|1,20
|-4,76
|-56,36
|Martı Otel
|2,18
|0,46
|2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,28
|0,68
|Mavi Giyim
|48,58
|0,29
|-6,93
|Mazhar Zorlu Holding
|40,16
|0,15
|27,57
|Mega Polietilen
|7,77
|-0,64
|1,44
|Menderes Tekstil
|2,22
|0,00
|-28,16
|Mercan Kimya
|9,47
|2,05
|Merit Turizm
|202,00
|-7,76
|141,34
|Merko Gıda
|5,73
|-0,69
|-33,68
|Metemtur Yatırım
|20,82
|-7,47
|-5,79
|Metro Holding
|1,81
|0,00
|-12,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|0,00
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,94
|3,19
|-16,74
|Migros Ticaret
|34,28
|-0,29
|-19,91
|Milpa
|4,05
|-0,98
|-11,96
|Mistral GMYO
|4,83
|-0,41
|2,55
|MLP Sağlık
|21,88
|0,27
|10,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,82
|-7,84
|48,26
|Mondi Tire Kutsan
|6,89
|-0,72
|-9,34
|Naturel Enerji
|40,78
|-0,63
|14,85
|Naturelgaz
|9,06
|-1,31
|Net Holding
|5,11
|-6,92
|48,98
|Netaş Telekom.
|21,60
|1,22
|-23,08
|Niğbaş Niğde Beton
|12,14
|-0,57
|-76,65
|Nuh Çimento
|45,86
|-0,30
|-4,51
|Nurol GMYO
|13,19
|-0,68
|80,93
|Odaş Elektrik
|2,09
|0,97
|-46,41
|Olmuksan-IP
|7,59
|0,40
|-35,95
|Orge Enerji Elektrik
|9,89
|-1,59
|34,01
|Orma Orman Mahsulleri
|30,90
|-1,90
|109,92
|Osmanlı Menkul
|27,30
|-0,29
|-11,77
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,45
|1,66
|-11,03
|Otokar
|306,50
|-1,13
|0,73
|Oyak Çimento
|7,28
|-0,27
|-17,08
|Oyak Yat. Ort.
|8,07
|0,37
|16,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,03
|0,75
|-14,44
|Özak GMYO
|4,23
|1,20
|-17,06
|Özbal Çelik Boru
|7,33
|-1,08
|11,91
|Özderici GMYO
|1,72
|2,99
|-22,52
|Özerden Plastik
|9,65
|-3,11
|7,22
|Pamukova Elektrik
|34,00
|0,00
|59,47
|Panora GMYO
|6,36
|0,16
|4,13
|Papilon Savunma
|15,75
|0,06
|-30,80
|Park Elek.Madencilik
|5,28
|0,76
|-1,68
|Parsan
|30,44
|1,94
|25,27
|Pegasus
|82,55
|0,06
|10,66
|Peker GMYO
|1,01
|-0,98
|-55,35
|Penguen Gıda
|3,34
|0,00
|-33,86
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,92
|-0,06
|Pera GMYO
|1,38
|1,47
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|24,60
|-0,16
|34,21
|Petkim
|6,29
|0,48
|26,31
|Petrokent Turizm
|2.540,00
|3,31
|180,23
|Pınar Et ve Un
|19,38
|0,99
|-11,44
|Pınar Su
|7,62
|-1,04
|2,56
|Pınar Süt
|18,47
|1,04
|-18,09
|Plastikkart
|14,41
|0,77
|-0,28
|Polisan Holding
|2,92
|1,39
|-24,05
|Politeknik Metal
|305,00
|-0,97
|-24,83
|Prizma Press Matbaacılık
|4,62
|1,09
|-15,69
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,40
|1,41
|-25,46
|QNB Finansbank
|46,98
|3,39
|-33,22
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,08
|2,65
|Ral Yatırım Holding
|3,36
|-1,18
|-24,32
|Ray Sigorta
|10,31
|-1,34
|-33,27
|Reysaş GMYO
|3,84
|-1,79
|-29,54
|Reysaş Lojistik
|4,24
|-0,70
|-18,05
|Rhea Girişim
|2,20
|1,85
|-40,86
|Rodrigo Tekstil
|18,81
|9,94
|37,20
|Royal Halı
|3,45
|1,47
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|20,58
|-0,10
|-32,03
|Sabancı Holding
|9,42
|-0,63
|-14,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,91
|0,38
|-27,30
|Sanel Mühendislik
|3,85
|0,52
|12,57
|Sanifoam Sünger
|14,90
|-3,68
|9,56
|Sanko Pazarlama
|10,43
|-0,67
|12,54
|Saray Matbaacılık
|5,30
|-4,33
|-39,57
|Sarkuysan
|13,79
|-1,15
|58,55
|Sasa Polyester
|34,48
|2,07
|130,10
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,48
|7,75
|246,42
|Sekuro Plastik
|20,30
|0,00
|45,42
|Selçuk Ecza Deposu
|9,11
|0,66
|-32,18
|Selçuk Gıda
|3,97
|-0,75
|-20,28
|Senkron Güvenlik
|33,00
|1,29
|25,67
|Serve Film Prodüksiyon
|15,36
|-2,04
|-4,00
|Servet GMYO
|94,40
|4,77
|20,41
|Seyitler Kimya
|25,12
|1,87
|0,12
|Silverline Endüstri
|5,49
|-1,61
|-36,16
|Sinpaş GMYO
|4,29
|-1,15
|2,63
|Smartiks Yazılım
|5,72
|0,18
|-35,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|-2,03
|-1,28
|Söktaş
|4,90
|0,82
|-3,73
|Sönmez Filament
|40,00
|0,00
|-43,02
|Sönmez Pamuklu
|15,45
|0,00
|-35,63
|Sumaş Suni Tahta
|61,75
|0,41
|20,49
|Şeker Fin. Kir.
|6,44
|0,94
|0,63
|Şekerbank
|1,14
|0,00
|-24,50
|Şişe Cam
|8,20
|0,12
|14,53
|Şok Marketler Ticaret
|11,04
|0,09
|-12,52
|T. Halk Bankası
|4,94
|0,41
|-11,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,50
|-0,79
|-27,56
|T.S.K.B.
|1,38
|-0,72
|-20,98
|T.Tuborg
|17,74
|-1,44
|-1,83
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|0,26
|123,17
|Tat Gıda
|8,92
|0,34
|-22,85
|TAV Havalimanları
|26,22
|1,47
|23,10
|Taze Kuru Gıda
|191,00
|-6,14
|-11,70
|Tek-Art Turizm
|1,85
|-1,07
|-8,42
|Tekfen Holding
|15,37
|-0,90
|-6,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|1,66
|-15,24
|Temapol Polimer Plastik
|14,04
|0,07
|22,09
|TGS Dış Ticaret
|12,45
|0,00
|-2,05
|Tofaş Oto. Fab.
|30,28
|-0,66
|-2,04
|Torunlar GMYO
|3,47
|-0,29
|-11,03
|Trabzon Liman
|32,74
|-1,39
|1,93
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|-0,76
|6,97
|Trend GMYO
|7,01
|0,14
|-44,23
|TSKB GMYO
|3,87
|-1,53
|-32,70
|Tuğçelik
|10,93
|-0,36
|35,27
|Tukaş
|6,91
|-0,58
|-28,69
|Turcas Petrol
|3,97
|-0,75
|-18,14
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,37
|0,11
|Turkcell
|16,39
|0,49
|4,44
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,02
|0,33
|28,07
|Tüpraş
|103,20
|0,29
|-4,44
|Türk Hava Yolları
|14,31
|0,21
|10,84
|Türk İlaç Serum
|38,18
|-0,57
|Türk Prysmian Kablo
|12,14
|2,02
|0,64
|Türk Telekom
|7,18
|-0,83
|-13,65
|Türk Traktör
|184,90
|0,76
|8,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|144,60
|-1,36
|28,08
|Türkiye Sigorta
|5,18
|0,19
|-16,16
|Ufuk Yatırım
|15,84
|9,24
|18,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,32
|-2,26
|1,89
|Ulusoy Elektrik
|58,00
|-0,26
|12,95
|Ulusoy Un Sanayi
|5,43
|-1,63
|6,71
|Umpaş Holding
|1,38
|-0,72
|-47,13
|Uşak Seramik
|2,10
|0,00
|-10,26
|Utopya Turizm
|26,00
|0,00
|-32,99
|Uzertaş Boya
|40,40
|0,00
|-28,62
|Ülker Bisküvi
|22,20
|0,18
|-0,53
|Ünlü Yatırım Holding
|6,28
|-3,98
|Vakıf Fin. Kir.
|9,99
|0,20
|134,51
|Vakıf GMYO
|2,29
|1,33
|-31,24
|Vakıf Yat. Ort.
|5,69
|-0,70
|-22,69
|Vakıflar Bankası
|3,68
|0,27
|-21,87
|Vakko Tekstil
|14,51
|-0,62
|131,55
|Vanet Gıda
|5,34
|0,00
|-30,92
|Verusa Holding
|53,25
|0,47
|18,07
|Verusaturk Girisim
|25,82
|1,49
|97,40
|Vestel
|31,68
|1,34
|50,43
|Vestel Beyaz Eşya
|50,05
|-0,10
|25,91
|Viking Kağıt
|5,77
|-1,54
|-35,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,54
|0,46
|46,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|0,00
|-25,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|76,15
|4,10
|5,21
|Yataş
|14,97
|-1,19
|3,60
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,81
|-9,93
|-13,41
|Yeni Gimat GMYO
|13,60
|1,04
|17,32
|Yeşil GMYO
|1,19
|4,39
|-13,77
|Yeşil Yapı
|1,42
|5,97
|-22,83
|Yeşil Yatırım Holding
|3,55
|9,94
|-16,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.673,50
|0,86
|-5,94
|Yonga Mobilya
|24,00
|0,00
|-19,43
|Yükselen Çelik
|5,30
|-0,56
|1,30
|Yünsa
|13,71
|-1,37
|-1,31
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,05
|0,99
|-25,99
(Son)
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