Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

09.06.2021 14:23
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.000,200,00-11,11
İş Bankası (C)5,24-0,38-22,86
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,17-1,25-17,88
İş Girişim10,23-1,82-46,02
İş GMYO1,931,58-24,02
İş Y. Men. Değ.15,86-0,88-4,44
İş Yat. Ort.2,90-0,34-13,77
İşbir Holding6.440,50-2,57135,26
Işık Plastik30,50-1,23

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,74-1,14-21,97
İz Hayvancılık Tarım20,220,6012,33
İzmir Demir Çelik2,240,00-32,32
İzmir Fırça6,11-1,299,89
Jantsa Jant Sanayi91,10-1,35119,79
Kafein Yazılım25,501,0319,50
Kalekim Kimyevi Maddeler12,64-1,48

Kaplamin19,31-2,23-42,87
Kardemir (A)6,96-0,4316,97
Kardemir (B)6,930,1431,50
Kardemir (D)7,790,5234,78
Karel Elektronik31,440,7736,34
Karsan Otomotiv3,800,0016,92
Karsu Tekstil8,70-2,251,75
Kartonsan56,75-0,79-40,06
Katmerciler Ekipman3,42-1,4411,04
Kent Gıda264,103,16-25,73
Kerevitaş Gıda4,71-0,84-28,42
Kervan Gıda15,881,3420,12
Kervansaray Yat. Holding0,710,00-43,65
Kiler GMYO1,910,53-23,90
Klimasan Klima23,58-2,4838,95
Koç Holding19,23-0,10-5,98
Konfrut Gıda16,40-0,91-2,96
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,752,57194,55
Konya Çimento827,000,35-26,81
Kordsa Teknik Tekstil22,360,0043,79
Koza Altın124,70-0,4028,96
Koza Madencilik16,340,435,49
Körfez GMYO4,90-0,61-15,52
Kristal Kola2,08-0,95-46,94
Kron Telekomünikasyon50,150,7036,13
Kuştur Kuşadası Turizm310,003,3797,08
Kuyumcukent Gayrimenkul2,330,001,30
Kütahya Porselen31,76-1,31-37,05
Lider Faktoring2,890,35-15,25
Link Bilgisayar32,92-1,084,19
Logo Yazılım142,70-0,2114,56
Lokman Hekim Sağlık10,390,2944,95
Lüks Kadife52,50-2,1481,66
Makina Takım2,97-1,00-12,90
Marka Yatırım Holding4,91-3,54-23,64
Marmaris Altınyunus212,30-1,0791,09
Marshall266,70-1,33-13,04
Martı GMYO1,16-1,69-57,82
Martı Otel2,18-0,462,35
Matriks Bilgi Dağıtım35,440,80

Mavi Giyim48,16-0,66-7,74
Mazhar Zorlu Holding43,749,9538,95
Mega Polietilen7,79-0,381,70
Menderes Tekstil2,200,00-28,80
Mercan Kimya9,49-0,73

Merit Turizm200,001,47138,95
Merko Gıda5,67-0,87-34,38
Metemtur Yatırım7,08-5,60-12,43
Metro Holding1,79-0,56-13,94
Metro Petrol ve Tesisleri2,400,00-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,93-2,53-17,17
Migros Ticaret34,340,53-19,77
Milpa4,080,25-11,30
Mistral GMYO4,850,212,97
MLP Sağlık22,241,0911,93
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,0052,17
Mondi Tire Kutsan7,04-0,14-7,37
Naturel Enerji40,10-0,0512,93
Naturelgaz9,040,00

Net Holding4,96-2,1744,61
Netaş Telekom.21,52-2,00-23,36
Niğbaş Niğde Beton12,070,58-76,79
Nuh Çimento46,181,09-3,85
Nurol GMYO12,04-5,5765,16
Odaş Elektrik2,11-1,86-45,90
Olmuksan-IP7,56-0,79-36,20
Orge Enerji Elektrik6,290,9436,37
Orma Orman Mahsulleri31,501,61113,99
Osmanlı Menkul26,90-3,24-13,06
Ostim Endüstriyel Yat2,430,00-11,76
Otokar309,301,141,65
Oyak Çimento7,350,68-16,29
Oyak Yat. Ort.8,02-0,5016,20
Oylum Sınai Yatırımlar4,081,24-13,38
Özak GMYO4,18-1,18-18,04
Özbal Çelik Boru7,340,1412,06
Özderici GMYO1,71-1,72-22,97
Özerden Plastik9,15-1,611,67
Pamukova Elektrik32,96-2,0254,60
Panora GMYO6,420,315,11
Papilon Savunma15,76-0,25-30,76
Park Elek.Madencilik5,19-0,57-3,35
Parsan30,76-2,0426,58
Pegasus83,100,4211,39
Peker GMYO1,020,00-54,91
Penguen Gıda3,32-0,90-34,26
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,88-0,25

Pera GMYO1,35-2,17-22,93
Pergamon Dış Ticaret25,001,3036,40
Petkim6,22-0,6424,90
Petrokent Turizm2.435,00-1,81168,65
Pınar Et ve Un19,480,21-10,98
Pınar Su7,680,923,36
Pınar Süt18,801,62-16,63
Plastikkart14,66-2,331,45
Polisan Holding2,86-2,05-25,61
Politeknik Metal312,302,23-23,03
Prizma Press Matbaacılık4,56-0,44-16,79
QNB Finans Fin. Kir.94,752,16-24,38
QNB Finansbank46,00-0,86-34,61
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,782,21

Ral Yatırım Holding3,360,00-24,32
Ray Sigorta10,12-0,20-34,50
Reysaş GMYO3,78-1,31-30,64
Reysaş Lojistik4,24-2,97-18,05
Rhea Girişim2,18-0,46-41,40
Rodrigo Tekstil17,97-4,5231,07
Royal Halı3,480,001,16
RTA Laboratuvarları21,705,54-28,34
Sabancı Holding9,480,85-14,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,960,51-26,84
Sanel Mühendislik3,980,7616,37
Sanifoam Sünger14,72-2,528,24
Sanko Pazarlama10,46-0,9512,86
Saray Matbaacılık5,25-1,13-40,14
Sarkuysan13,60-2,1656,37
Sasa Polyester33,94-0,76126,50
Say Yenilenebilir Enerji28,60-4,92236,08
Sekuro Plastik24,549,9575,79
Selçuk Ecza Deposu9,360,97-30,32
Selçuk Gıda3,950,00-20,68
Senkron Güvenlik33,902,9129,09
Serve Film Prodüksiyon15,700,00-1,88
Servet GMYO90,40-1,7415,31
Seyitler Kimya14,021,434,13
Silverline Endüstri5,41-1,46-37,09
Sinpaş GMYO4,340,933,83
Smartiks Yazılım5,720,00-35,44
Sodaş Sodyum Sanayii25,900,00-1,66
Söktaş4,87-0,81-4,32
Sönmez Filament39,24-0,71-44,10
Sönmez Pamuklu15,72-0,13-34,50
Sumaş Suni Tahta59,45-2,1416,00
Şeker Fin. Kir.6,35-0,63-0,78
Şekerbank1,130,00-25,17
Şişe Cam8,16-0,2413,97
Şok Marketler Ticaret10,95-0,27-13,23
T. Halk Bankası4,87-1,02-12,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,702,16-23,70
T.S.K.B.1,39-0,71-20,41
T.Tuborg17,70-0,23-2,05
Taç Tarım Ürünleri24,000,00127,92
Tat Gıda8,89-0,67-23,11
TAV Havalimanları26,58-0,6024,79
Taze Kuru Gıda193,10-6,76-10,73
Tek-Art Turizm1,913,24-5,45
Tekfen Holding15,33-0,71-6,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,26-0,41-16,16
Temapol Polimer Plastik15,133,1431,57
TGS Dış Ticaret12,832,890,94
Tofaş Oto. Fab.30,420,33-1,59
Torunlar GMYO3,460,29-11,28
Trabzon Liman34,383,627,04
Trabzonspor Sportif2,642,338,20
Trend GMYO7,00-0,71-44,31
TSKB GMYO4,023,88-30,09
Tuğçelik12,382,7453,22
Tukaş6,960,72-28,17
Turcas Petrol3,94-0,25-18,76
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,36-0,53

Turkcell16,400,004,50
Tümosan Motor ve Traktör17,68-0,7325,66
Tüpraş102,60-0,77-5,00
Türk Hava Yolları14,40-0,5511,54
Türk İlaç Serum37,920,05

Türk Prysmian Kablo12,050,17-0,10
Türk Telekom7,160,00-13,89
Türk Traktör183,80-0,167,88
Türker Proje Gayrimenkul146,500,9029,76
Türkiye Sigorta5,19-0,19-15,99
Ufuk Yatırım14,95-5,4411,57
Ulaşlar Turizm Yat.4,30-0,231,42
Ulusoy Elektrik58,05-1,5313,05
Ulusoy Un Sanayi5,28-1,493,76
Umpaş Holding1,350,00-48,28
Uşak Seramik2,120,95-9,40
Utopya Turizm24,50-3,92-36,86
Uzertaş Boya39,72-1,10-29,82
Ülker Bisküvi22,08-0,36-1,07
Ünlü Yatırım Holding6,10-1,77

Vakıf Fin. Kir.10,151,50138,26
Vakıf GMYO1,60-2,14-33,30
Vakıf Yat. Ort.5,64-0,70-23,37
Vakıflar Bankası3,64-0,55-22,72
Vakko Tekstil13,48-5,20115,11
Vanet Gıda5,360,19-30,66
Verusa Holding52,90-0,1917,29
Verusaturk Girisim25,74-1,0896,79
Vestel31,540,0649,76
Vestel Beyaz Eşya49,46-0,5624,43
Viking Kağıt5,720,18-36,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,59-0,1548,09
Yapı ve Kredi Bank.2,250,00-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.38,28-2,725,77
Yataş14,85-0,602,77
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,892,10-11,59
Yeni Gimat GMYO13,560,3716,98
Yeşil GMYO1,190,85-13,77
Yeşil Yapı1,381,47-25,00
Yeşil Yatırım Holding3,909,86-8,80
Yibitaş İnşaat Malzeme14.050,00-4,05-9,94
Yonga Mobilya23,900,42-19,77
Yükselen Çelik5,35-0,372,26
Yünsa14,130,071,72
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,020,00-27,08
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaldığı otel ifşa olan Sedat Peker adres değiştiriyor: Uzun bir yolculuğa çıkacağım 14:55 Kaldığı otel ifşa olan Sedat Peker adres değiştiriyor: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi 14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider 14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar 14:38 Salda Gölü'nün rengi sarıya dönmüştü! Sebebi büyükbaş hayvanlar Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor 14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor 13:51 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Lağım çukuru" çıkışına yanıt: İftira atanların peşinden gitmek, kendini oraya layık görenlerin işidir Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor 11:52 Koronanın yeni belirtileri korkuttu! Hastalarda sağırlık ve kangren görülüyor

Son Dakika Haberleri
14:57 Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var
14:51 Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi
14:49 Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü
14:42 Fatih Altaylı'dan Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'le ilgili yeni açıklama: Grup yönetimi izne yolladı, aklanır döner, aklanmaz gider
14:07 Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
13:59 Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor
13:50 Fenerbahçe'den sürpriz Hollandalı futbolcu atağı! Oussama Tannane İstanbul'a geliyor
13:45 Adalet Bakanı, saldırıya uğrayan araştırma görevlisine destek oldu: Göz yummayız
13:31 Anahtarını içeride unutup balkondan girmeyi deneyince betona düştü!
13:28 Müsilaj sorununa kalıcı çözüm geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan stratejik planı duyurdu
Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var         
14:58
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar Manastır Kalesi de 700 yıllık kalenin varisi olan aileye aitmiş! Davaya hazırlanıyorlar         
14:40
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor         
13:59
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak Son Dakika: Kanal İstanbul'un yapımı için ilk kazma 26 Haziran tarihinde vurulacak         
12:06
Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım! İmam nikahlı hamile karısını öldüren adamın itirafı kan dondurdu         
10:42
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu         
10:40
Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu! Kameramanın hızı, sıradan bir yarışmaya damga vurdu!         
10:22
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir AK Partili Bülent Turan, Sedat Peker'in Demirören iddiasını yanıtladı: Her günün faizi ödenecektir         
09:52
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 15:08:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement