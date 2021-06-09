Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.000,20 0,00 -11,11 İş Bankası (C) 5,24 -0,38 -22,86 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,17 -1,25 -17,88 İş Girişim 10,23 -1,82 -46,02 İş GMYO 1,93 1,58 -24,02 İş Y. Men. Değ. 15,86 -0,88 -4,44 İş Yat. Ort. 2,90 -0,34 -13,77 İşbir Holding 6.440,50 -2,57 135,26 Işık Plastik 30,50 -1,23 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30 İttifak Holding 1,74 -1,14 -21,97 İz Hayvancılık Tarım 20,22 0,60 12,33 İzmir Demir Çelik 2,24 0,00 -32,32 İzmir Fırça 6,11 -1,29 9,89 Jantsa Jant Sanayi 91,10 -1,35 119,79 Kafein Yazılım 25,50 1,03 19,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,64 -1,48 Kaplamin 19,31 -2,23 -42,87 Kardemir (A) 6,96 -0,43 16,97 Kardemir (B) 6,93 0,14 31,50 Kardemir (D) 7,79 0,52 34,78 Karel Elektronik 31,44 0,77 36,34 Karsan Otomotiv 3,80 0,00 16,92 Karsu Tekstil 8,70 -2,25 1,75 Kartonsan 56,75 -0,79 -40,06 Katmerciler Ekipman 3,42 -1,44 11,04 Kent Gıda 264,10 3,16 -25,73 Kerevitaş Gıda 4,71 -0,84 -28,42 Kervan Gıda 15,88 1,34 20,12 Kervansaray Yat. Holding 0,71 0,00 -43,65 Kiler GMYO 1,91 0,53 -23,90 Klimasan Klima 23,58 -2,48 38,95 Koç Holding 19,23 -0,10 -5,98 Konfrut Gıda 16,40 -0,91 -2,96 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,75 2,57 194,55 Konya Çimento 827,00 0,35 -26,81 Kordsa Teknik Tekstil 22,36 0,00 43,79 Koza Altın 124,70 -0,40 28,96 Koza Madencilik 16,34 0,43 5,49 Körfez GMYO 4,90 -0,61 -15,52 Kristal Kola 2,08 -0,95 -46,94 Kron Telekomünikasyon 50,15 0,70 36,13 Kuştur Kuşadası Turizm 310,00 3,37 97,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 0,00 1,30 Kütahya Porselen 31,76 -1,31 -37,05 Lider Faktoring 2,89 0,35 -15,25 Link Bilgisayar 32,92 -1,08 4,19 Logo Yazılım 142,70 -0,21 14,56 Lokman Hekim Sağlık 10,39 0,29 44,95 Lüks Kadife 52,50 -2,14 81,66 Makina Takım 2,97 -1,00 -12,90 Marka Yatırım Holding 4,91 -3,54 -23,64 Marmaris Altınyunus 212,30 -1,07 91,09 Marshall 266,70 -1,33 -13,04 Martı GMYO 1,16 -1,69 -57,82 Martı Otel 2,18 -0,46 2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 35,44 0,80 Mavi Giyim 48,16 -0,66 -7,74 Mazhar Zorlu Holding 43,74 9,95 38,95 Mega Polietilen 7,79 -0,38 1,70 Menderes Tekstil 2,20 0,00 -28,80 Mercan Kimya 9,49 -0,73 Merit Turizm 200,00 1,47 138,95 Merko Gıda 5,67 -0,87 -34,38 Metemtur Yatırım 7,08 -5,60 -12,43 Metro Holding 1,79 -0,56 -13,94 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 0,00 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,93 -2,53 -17,17 Migros Ticaret 34,34 0,53 -19,77 Milpa 4,08 0,25 -11,30 Mistral GMYO 4,85 0,21 2,97 MLP Sağlık 22,24 1,09 11,93 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,00 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,04 -0,14 -7,37 Naturel Enerji 40,10 -0,05 12,93 Naturelgaz 9,04 0,00 Net Holding 4,96 -2,17 44,61 Netaş Telekom. 21,52 -2,00 -23,36 Niğbaş Niğde Beton 12,07 0,58 -76,79 Nuh Çimento 46,18 1,09 -3,85 Nurol GMYO 12,04 -5,57 65,16 Odaş Elektrik 2,11 -1,86 -45,90 Olmuksan-IP 7,56 -0,79 -36,20 Orge Enerji Elektrik 6,29 0,94 36,37 Orma Orman Mahsulleri 31,50 1,61 113,99 Osmanlı Menkul 26,90 -3,24 -13,06 Ostim Endüstriyel Yat 2,43 0,00 -11,76 Otokar 309,30 1,14 1,65 Oyak Çimento 7,35 0,68 -16,29 Oyak Yat. Ort. 8,02 -0,50 16,20 Oylum Sınai Yatırımlar 4,08 1,24 -13,38 Özak GMYO 4,18 -1,18 -18,04 Özbal Çelik Boru 7,34 0,14 12,06 Özderici GMYO 1,71 -1,72 -22,97 Özerden Plastik 9,15 -1,61 1,67 Pamukova Elektrik 32,96 -2,02 54,60 Panora GMYO 6,42 0,31 5,11 Papilon Savunma 15,76 -0,25 -30,76 Park Elek.Madencilik 5,19 -0,57 -3,35 Parsan 30,76 -2,04 26,58 Pegasus 83,10 0,42 11,39 Peker GMYO 1,02 0,00 -54,91 Penguen Gıda 3,32 -0,90 -34,26 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,88 -0,25 Pera GMYO 1,35 -2,17 -22,93 Pergamon Dış Ticaret 25,00 1,30 36,40 Petkim 6,22 -0,64 24,90 Petrokent Turizm 2.435,00 -1,81 168,65 Pınar Et ve Un 19,48 0,21 -10,98 Pınar Su 7,68 0,92 3,36 Pınar Süt 18,80 1,62 -16,63 Plastikkart 14,66 -2,33 1,45 Polisan Holding 2,86 -2,05 -25,61 Politeknik Metal 312,30 2,23 -23,03 Prizma Press Matbaacılık 4,56 -0,44 -16,79 QNB Finans Fin. Kir. 94,75 2,16 -24,38 QNB Finansbank 46,00 -0,86 -34,61 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,78 2,21 Ral Yatırım Holding 3,36 0,00 -24,32 Ray Sigorta 10,12 -0,20 -34,50 Reysaş GMYO 3,78 -1,31 -30,64 Reysaş Lojistik 4,24 -2,97 -18,05 Rhea Girişim 2,18 -0,46 -41,40 Rodrigo Tekstil 17,97 -4,52 31,07 Royal Halı 3,48 0,00 1,16 RTA Laboratuvarları 21,70 5,54 -28,34 Sabancı Holding 9,48 0,85 -14,02 Safkar Ege Soğutmacılık 7,96 0,51 -26,84 Sanel Mühendislik 3,98 0,76 16,37 Sanifoam Sünger 14,72 -2,52 8,24 Sanko Pazarlama 10,46 -0,95 12,86 Saray Matbaacılık 5,25 -1,13 -40,14 Sarkuysan 13,60 -2,16 56,37 Sasa Polyester 33,94 -0,76 126,50 Say Yenilenebilir Enerji 28,60 -4,92 236,08 Sekuro Plastik 24,54 9,95 75,79 Selçuk Ecza Deposu 9,36 0,97 -30,32 Selçuk Gıda 3,95 0,00 -20,68 Senkron Güvenlik 33,90 2,91 29,09 Serve Film Prodüksiyon 15,70 0,00 -1,88 Servet GMYO 90,40 -1,74 15,31 Seyitler Kimya 14,02 1,43 4,13 Silverline Endüstri 5,41 -1,46 -37,09 Sinpaş GMYO 4,34 0,93 3,83 Smartiks Yazılım 5,72 0,00 -35,44 Sodaş Sodyum Sanayii 25,90 0,00 -1,66 Söktaş 4,87 -0,81 -4,32 Sönmez Filament 39,24 -0,71 -44,10 Sönmez Pamuklu 15,72 -0,13 -34,50 Sumaş Suni Tahta 59,45 -2,14 16,00 Şeker Fin. Kir. 6,35 -0,63 -0,78 Şekerbank 1,13 0,00 -25,17 Şişe Cam 8,16 -0,24 13,97 Şok Marketler Ticaret 10,95 -0,27 -13,23 T. Halk Bankası 4,87 -1,02 -12,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,70 2,16 -23,70 T.S.K.B. 1,39 -0,71 -20,41 T.Tuborg 17,70 -0,23 -2,05 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,00 127,92 Tat Gıda 8,89 -0,67 -23,11 TAV Havalimanları 26,58 -0,60 24,79 Taze Kuru Gıda 193,10 -6,76 -10,73 Tek-Art Turizm 1,91 3,24 -5,45 Tekfen Holding 15,33 -0,71 -6,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,26 -0,41 -16,16 Temapol Polimer Plastik 15,13 3,14 31,57 TGS Dış Ticaret 12,83 2,89 0,94 Tofaş Oto. Fab. 30,42 0,33 -1,59 Torunlar GMYO 3,46 0,29 -11,28 Trabzon Liman 34,38 3,62 7,04 Trabzonspor Sportif 2,64 2,33 8,20 Trend GMYO 7,00 -0,71 -44,31 TSKB GMYO 4,02 3,88 -30,09 Tuğçelik 12,38 2,74 53,22 Tukaş 6,96 0,72 -28,17 Turcas Petrol 3,94 -0,25 -18,76 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,36 -0,53 Turkcell 16,40 0,00 4,50 Tümosan Motor ve Traktör 17,68 -0,73 25,66 Tüpraş 102,60 -0,77 -5,00 Türk Hava Yolları 14,40 -0,55 11,54 Türk İlaç Serum 37,92 0,05 Türk Prysmian Kablo 12,05 0,17 -0,10 Türk Telekom 7,16 0,00 -13,89 Türk Traktör 183,80 -0,16 7,88 Türker Proje Gayrimenkul 146,50 0,90 29,76 Türkiye Sigorta 5,19 -0,19 -15,99 Ufuk Yatırım 14,95 -5,44 11,57 Ulaşlar Turizm Yat. 4,30 -0,23 1,42 Ulusoy Elektrik 58,05 -1,53 13,05 Ulusoy Un Sanayi 5,28 -1,49 3,76 Umpaş Holding 1,35 0,00 -48,28 Uşak Seramik 2,12 0,95 -9,40 Utopya Turizm 24,50 -3,92 -36,86 Uzertaş Boya 39,72 -1,10 -29,82 Ülker Bisküvi 22,08 -0,36 -1,07 Ünlü Yatırım Holding 6,10 -1,77 Vakıf Fin. Kir. 10,15 1,50 138,26 Vakıf GMYO 1,60 -2,14 -33,30 Vakıf Yat. Ort. 5,64 -0,70 -23,37 Vakıflar Bankası 3,64 -0,55 -22,72 Vakko Tekstil 13,48 -5,20 115,11 Vanet Gıda 5,36 0,19 -30,66 Verusa Holding 52,90 -0,19 17,29 Verusaturk Girisim 25,74 -1,08 96,79 Vestel 31,54 0,06 49,76 Vestel Beyaz Eşya 49,46 -0,56 24,43 Viking Kağıt 5,72 0,18 -36,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,59 -0,15 48,09 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 0,00 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 38,28 -2,72 5,77 Yataş 14,85 -0,60 2,77 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,89 2,10 -11,59 Yeni Gimat GMYO 13,56 0,37 16,98 Yeşil GMYO 1,19 0,85 -13,77 Yeşil Yapı 1,38 1,47 -25,00 Yeşil Yatırım Holding 3,90 9,86 -8,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.050,00 -4,05 -9,94 Yonga Mobilya 23,90 0,42 -19,77 Yükselen Çelik 5,35 -0,37 2,26 Yünsa 14,13 0,07 1,72 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 2,02 0,00 -27,08 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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