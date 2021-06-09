Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.000,20
|0,00
|-11,11
|İş Bankası (C)
|5,24
|-0,38
|-22,86
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,17
|-1,25
|-17,88
|İş Girişim
|10,23
|-1,82
|-46,02
|İş GMYO
|1,93
|1,58
|-24,02
|İş Y. Men. Değ.
|15,86
|-0,88
|-4,44
|İş Yat. Ort.
|2,90
|-0,34
|-13,77
|İşbir Holding
|6.440,50
|-2,57
|135,26
|Işık Plastik
|30,50
|-1,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,74
|-1,14
|-21,97
|İz Hayvancılık Tarım
|20,22
|0,60
|12,33
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|0,00
|-32,32
|İzmir Fırça
|6,11
|-1,29
|9,89
|Jantsa Jant Sanayi
|91,10
|-1,35
|119,79
|Kafein Yazılım
|25,50
|1,03
|19,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,64
|-1,48
|Kaplamin
|19,31
|-2,23
|-42,87
|Kardemir (A)
|6,96
|-0,43
|16,97
|Kardemir (B)
|6,93
|0,14
|31,50
|Kardemir (D)
|7,79
|0,52
|34,78
|Karel Elektronik
|31,44
|0,77
|36,34
|Karsan Otomotiv
|3,80
|0,00
|16,92
|Karsu Tekstil
|8,70
|-2,25
|1,75
|Kartonsan
|56,75
|-0,79
|-40,06
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|-1,44
|11,04
|Kent Gıda
|264,10
|3,16
|-25,73
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|-0,84
|-28,42
|Kervan Gıda
|15,88
|1,34
|20,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|0,00
|-43,65
|Kiler GMYO
|1,91
|0,53
|-23,90
|Klimasan Klima
|23,58
|-2,48
|38,95
|Koç Holding
|19,23
|-0,10
|-5,98
|Konfrut Gıda
|16,40
|-0,91
|-2,96
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,75
|2,57
|194,55
|Konya Çimento
|827,00
|0,35
|-26,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,36
|0,00
|43,79
|Koza Altın
|124,70
|-0,40
|28,96
|Koza Madencilik
|16,34
|0,43
|5,49
|Körfez GMYO
|4,90
|-0,61
|-15,52
|Kristal Kola
|2,08
|-0,95
|-46,94
|Kron Telekomünikasyon
|50,15
|0,70
|36,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|310,00
|3,37
|97,08
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|0,00
|1,30
|Kütahya Porselen
|31,76
|-1,31
|-37,05
|Lider Faktoring
|2,89
|0,35
|-15,25
|Link Bilgisayar
|32,92
|-1,08
|4,19
|Logo Yazılım
|142,70
|-0,21
|14,56
|Lokman Hekim Sağlık
|10,39
|0,29
|44,95
|Lüks Kadife
|52,50
|-2,14
|81,66
|Makina Takım
|2,97
|-1,00
|-12,90
|Marka Yatırım Holding
|4,91
|-3,54
|-23,64
|Marmaris Altınyunus
|212,30
|-1,07
|91,09
|Marshall
|266,70
|-1,33
|-13,04
|Martı GMYO
|1,16
|-1,69
|-57,82
|Martı Otel
|2,18
|-0,46
|2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,44
|0,80
|Mavi Giyim
|48,16
|-0,66
|-7,74
|Mazhar Zorlu Holding
|43,74
|9,95
|38,95
|Mega Polietilen
|7,79
|-0,38
|1,70
|Menderes Tekstil
|2,20
|0,00
|-28,80
|Mercan Kimya
|9,49
|-0,73
|Merit Turizm
|200,00
|1,47
|138,95
|Merko Gıda
|5,67
|-0,87
|-34,38
|Metemtur Yatırım
|7,08
|-5,60
|-12,43
|Metro Holding
|1,79
|-0,56
|-13,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|0,00
|-16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,93
|-2,53
|-17,17
|Migros Ticaret
|34,34
|0,53
|-19,77
|Milpa
|4,08
|0,25
|-11,30
|Mistral GMYO
|4,85
|0,21
|2,97
|MLP Sağlık
|22,24
|1,09
|11,93
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,00
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,04
|-0,14
|-7,37
|Naturel Enerji
|40,10
|-0,05
|12,93
|Naturelgaz
|9,04
|0,00
|Net Holding
|4,96
|-2,17
|44,61
|Netaş Telekom.
|21,52
|-2,00
|-23,36
|Niğbaş Niğde Beton
|12,07
|0,58
|-76,79
|Nuh Çimento
|46,18
|1,09
|-3,85
|Nurol GMYO
|12,04
|-5,57
|65,16
|Odaş Elektrik
|2,11
|-1,86
|-45,90
|Olmuksan-IP
|7,56
|-0,79
|-36,20
|Orge Enerji Elektrik
|6,29
|0,94
|36,37
|Orma Orman Mahsulleri
|31,50
|1,61
|113,99
|Osmanlı Menkul
|26,90
|-3,24
|-13,06
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,43
|0,00
|-11,76
|Otokar
|309,30
|1,14
|1,65
|Oyak Çimento
|7,35
|0,68
|-16,29
|Oyak Yat. Ort.
|8,02
|-0,50
|16,20
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,08
|1,24
|-13,38
|Özak GMYO
|4,18
|-1,18
|-18,04
|Özbal Çelik Boru
|7,34
|0,14
|12,06
|Özderici GMYO
|1,71
|-1,72
|-22,97
|Özerden Plastik
|9,15
|-1,61
|1,67
|Pamukova Elektrik
|32,96
|-2,02
|54,60
|Panora GMYO
|6,42
|0,31
|5,11
|Papilon Savunma
|15,76
|-0,25
|-30,76
|Park Elek.Madencilik
|5,19
|-0,57
|-3,35
|Parsan
|30,76
|-2,04
|26,58
|Pegasus
|83,10
|0,42
|11,39
|Peker GMYO
|1,02
|0,00
|-54,91
|Penguen Gıda
|3,32
|-0,90
|-34,26
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,88
|-0,25
|Pera GMYO
|1,35
|-2,17
|-22,93
|Pergamon Dış Ticaret
|25,00
|1,30
|36,40
|Petkim
|6,22
|-0,64
|24,90
|Petrokent Turizm
|2.435,00
|-1,81
|168,65
|Pınar Et ve Un
|19,48
|0,21
|-10,98
|Pınar Su
|7,68
|0,92
|3,36
|Pınar Süt
|18,80
|1,62
|-16,63
|Plastikkart
|14,66
|-2,33
|1,45
|Polisan Holding
|2,86
|-2,05
|-25,61
|Politeknik Metal
|312,30
|2,23
|-23,03
|Prizma Press Matbaacılık
|4,56
|-0,44
|-16,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|94,75
|2,16
|-24,38
|QNB Finansbank
|46,00
|-0,86
|-34,61
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,78
|2,21
|Ral Yatırım Holding
|3,36
|0,00
|-24,32
|Ray Sigorta
|10,12
|-0,20
|-34,50
|Reysaş GMYO
|3,78
|-1,31
|-30,64
|Reysaş Lojistik
|4,24
|-2,97
|-18,05
|Rhea Girişim
|2,18
|-0,46
|-41,40
|Rodrigo Tekstil
|17,97
|-4,52
|31,07
|Royal Halı
|3,48
|0,00
|1,16
|RTA Laboratuvarları
|21,70
|5,54
|-28,34
|Sabancı Holding
|9,48
|0,85
|-14,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,96
|0,51
|-26,84
|Sanel Mühendislik
|3,98
|0,76
|16,37
|Sanifoam Sünger
|14,72
|-2,52
|8,24
|Sanko Pazarlama
|10,46
|-0,95
|12,86
|Saray Matbaacılık
|5,25
|-1,13
|-40,14
|Sarkuysan
|13,60
|-2,16
|56,37
|Sasa Polyester
|33,94
|-0,76
|126,50
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,60
|-4,92
|236,08
|Sekuro Plastik
|24,54
|9,95
|75,79
|Selçuk Ecza Deposu
|9,36
|0,97
|-30,32
|Selçuk Gıda
|3,95
|0,00
|-20,68
|Senkron Güvenlik
|33,90
|2,91
|29,09
|Serve Film Prodüksiyon
|15,70
|0,00
|-1,88
|Servet GMYO
|90,40
|-1,74
|15,31
|Seyitler Kimya
|14,02
|1,43
|4,13
|Silverline Endüstri
|5,41
|-1,46
|-37,09
|Sinpaş GMYO
|4,34
|0,93
|3,83
|Smartiks Yazılım
|5,72
|0,00
|-35,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,90
|0,00
|-1,66
|Söktaş
|4,87
|-0,81
|-4,32
|Sönmez Filament
|39,24
|-0,71
|-44,10
|Sönmez Pamuklu
|15,72
|-0,13
|-34,50
|Sumaş Suni Tahta
|59,45
|-2,14
|16,00
|Şeker Fin. Kir.
|6,35
|-0,63
|-0,78
|Şekerbank
|1,13
|0,00
|-25,17
|Şişe Cam
|8,16
|-0,24
|13,97
|Şok Marketler Ticaret
|10,95
|-0,27
|-13,23
|T. Halk Bankası
|4,87
|-1,02
|-12,41
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,70
|2,16
|-23,70
|T.S.K.B.
|1,39
|-0,71
|-20,41
|T.Tuborg
|17,70
|-0,23
|-2,05
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,00
|127,92
|Tat Gıda
|8,89
|-0,67
|-23,11
|TAV Havalimanları
|26,58
|-0,60
|24,79
|Taze Kuru Gıda
|193,10
|-6,76
|-10,73
|Tek-Art Turizm
|1,91
|3,24
|-5,45
|Tekfen Holding
|15,33
|-0,71
|-6,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,26
|-0,41
|-16,16
|Temapol Polimer Plastik
|15,13
|3,14
|31,57
|TGS Dış Ticaret
|12,83
|2,89
|0,94
|Tofaş Oto. Fab.
|30,42
|0,33
|-1,59
|Torunlar GMYO
|3,46
|0,29
|-11,28
|Trabzon Liman
|34,38
|3,62
|7,04
|Trabzonspor Sportif
|2,64
|2,33
|8,20
|Trend GMYO
|7,00
|-0,71
|-44,31
|TSKB GMYO
|4,02
|3,88
|-30,09
|Tuğçelik
|12,38
|2,74
|53,22
|Tukaş
|6,96
|0,72
|-28,17
|Turcas Petrol
|3,94
|-0,25
|-18,76
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,36
|-0,53
|Turkcell
|16,40
|0,00
|4,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,68
|-0,73
|25,66
|Tüpraş
|102,60
|-0,77
|-5,00
|Türk Hava Yolları
|14,40
|-0,55
|11,54
|Türk İlaç Serum
|37,92
|0,05
|Türk Prysmian Kablo
|12,05
|0,17
|-0,10
|Türk Telekom
|7,16
|0,00
|-13,89
|Türk Traktör
|183,80
|-0,16
|7,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,50
|0,90
|29,76
|Türkiye Sigorta
|5,19
|-0,19
|-15,99
|Ufuk Yatırım
|14,95
|-5,44
|11,57
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,30
|-0,23
|1,42
|Ulusoy Elektrik
|58,05
|-1,53
|13,05
|Ulusoy Un Sanayi
|5,28
|-1,49
|3,76
|Umpaş Holding
|1,35
|0,00
|-48,28
|Uşak Seramik
|2,12
|0,95
|-9,40
|Utopya Turizm
|24,50
|-3,92
|-36,86
|Uzertaş Boya
|39,72
|-1,10
|-29,82
|Ülker Bisküvi
|22,08
|-0,36
|-1,07
|Ünlü Yatırım Holding
|6,10
|-1,77
|Vakıf Fin. Kir.
|10,15
|1,50
|138,26
|Vakıf GMYO
|1,60
|-2,14
|-33,30
|Vakıf Yat. Ort.
|5,64
|-0,70
|-23,37
|Vakıflar Bankası
|3,64
|-0,55
|-22,72
|Vakko Tekstil
|13,48
|-5,20
|115,11
|Vanet Gıda
|5,36
|0,19
|-30,66
|Verusa Holding
|52,90
|-0,19
|17,29
|Verusaturk Girisim
|25,74
|-1,08
|96,79
|Vestel
|31,54
|0,06
|49,76
|Vestel Beyaz Eşya
|49,46
|-0,56
|24,43
|Viking Kağıt
|5,72
|0,18
|-36,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,59
|-0,15
|48,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|0,00
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,28
|-2,72
|5,77
|Yataş
|14,85
|-0,60
|2,77
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,89
|2,10
|-11,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,56
|0,37
|16,98
|Yeşil GMYO
|1,19
|0,85
|-13,77
|Yeşil Yapı
|1,38
|1,47
|-25,00
|Yeşil Yatırım Holding
|3,90
|9,86
|-8,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.050,00
|-4,05
|-9,94
|Yonga Mobilya
|23,90
|0,42
|-19,77
|Yükselen Çelik
|5,35
|-0,37
|2,26
|Yünsa
|14,13
|0,07
|1,72
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,02
|0,00
|-27,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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