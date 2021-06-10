Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.020,30
|-2,69
|-13,53
|İş Bankası (C)
|5,29
|0,38
|-22,12
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,16
|-0,32
|-18,13
|İş Girişim
|9,90
|-1,10
|-47,76
|İş GMYO
|1,95
|0,52
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|15,53
|-1,08
|-6,43
|İş Yat. Ort.
|3,03
|5,21
|-9,90
|İşbir Holding
|6.550,60
|0,62
|139,28
|Işık Plastik
|30,00
|-0,92
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|0,00
|-20,18
|İttifak Holding
|1,72
|-1,15
|-22,87
|İz Hayvancılık Tarım
|19,78
|-1,59
|9,89
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|0,90
|-32,32
|İzmir Fırça
|6,10
|-0,81
|9,71
|Jantsa Jant Sanayi
|87,65
|-2,83
|111,47
|Kafein Yazılım
|25,26
|-0,24
|18,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,93
|-0,08
|Kaplamin
|19,35
|-0,67
|-42,75
|Kardemir (A)
|6,91
|-0,14
|16,13
|Kardemir (B)
|6,90
|-0,43
|30,93
|Kardemir (D)
|7,71
|-0,13
|33,39
|Karel Elektronik
|31,44
|-0,19
|36,34
|Karsan Otomotiv
|3,65
|-2,14
|12,31
|Karsu Tekstil
|8,42
|-2,21
|-1,52
|Kartonsan
|56,50
|-0,26
|-40,32
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|-0,58
|12,01
|Kent Gıda
|260,50
|-0,61
|-26,74
|Kerevitaş Gıda
|4,71
|0,43
|-28,42
|Kervan Gıda
|16,15
|1,83
|22,16
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|2,94
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,94
|1,04
|-22,71
|Klimasan Klima
|23,88
|-0,91
|40,72
|Koç Holding
|19,34
|0,26
|-5,44
|Konfrut Gıda
|16,17
|-0,68
|-4,32
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,25
|-0,07
|192,44
|Konya Çimento
|823,30
|-0,16
|-27,14
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,74
|0,00
|46,24
|Koza Altın
|130,60
|4,06
|35,06
|Koza Madencilik
|16,58
|1,72
|7,04
|Körfez GMYO
|4,92
|1,23
|-15,17
|Kristal Kola
|2,06
|-0,48
|-47,45
|Kron Telekomünikasyon
|53,45
|6,58
|45,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|308,00
|0,00
|95,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,00
|2,17
|Kütahya Porselen
|31,26
|-1,20
|-38,04
|Lider Faktoring
|2,94
|1,38
|-13,78
|Link Bilgisayar
|32,82
|0,00
|3,87
|Logo Yazılım
|145,80
|0,14
|17,05
|Lokman Hekim Sağlık
|10,31
|-1,06
|43,83
|Lüks Kadife
|50,50
|-3,99
|74,74
|Makina Takım
|2,94
|-0,68
|-13,78
|Marka Yatırım Holding
|5,09
|-0,39
|-20,84
|Marmaris Altınyunus
|208,50
|-1,14
|87,67
|Marshall
|267,40
|0,72
|-12,81
|Martı GMYO
|1,14
|-2,56
|-58,55
|Martı Otel
|2,14
|-1,83
|0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,24
|-0,68
|Mavi Giyim
|51,70
|6,91
|-0,96
|Mazhar Zorlu Holding
|48,10
|9,97
|52,80
|Mega Polietilen
|7,77
|0,00
|1,44
|Menderes Tekstil
|2,22
|0,00
|-28,16
|Mercan Kimya
|9,71
|-1,92
|Merit Turizm
|180,00
|-6,01
|115,05
|Merko Gıda
|5,63
|-0,71
|-34,84
|Metemtur Yatırım
|6,31
|-9,99
|-21,96
|Metro Holding
|1,77
|0,00
|-14,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|-0,83
|-17,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,92
|0,00
|-17,60
|Migros Ticaret
|34,14
|0,06
|-20,23
|Milpa
|4,10
|0,49
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,78
|-1,24
|1,49
|MLP Sağlık
|22,28
|-0,09
|12,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|0,00
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|6,93
|-1,42
|-8,82
|Naturel Enerji
|38,90
|-2,21
|9,55
|Naturelgaz
|9,03
|0,00
|Net Holding
|5,13
|-1,72
|49,56
|Netaş Telekom.
|21,60
|0,19
|-23,08
|Niğbaş Niğde Beton
|12,00
|0,08
|-76,92
|Nuh Çimento
|46,36
|1,44
|-3,47
|Nurol GMYO
|11,65
|-4,12
|59,81
|Odaş Elektrik
|2,10
|-0,47
|-46,15
|Olmuksan-IP
|7,50
|-0,40
|-36,71
|Orge Enerji Elektrik
|6,19
|-1,75
|34,20
|Orma Orman Mahsulleri
|32,00
|0,25
|117,39
|Osmanlı Menkul
|25,98
|-1,59
|-16,03
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,41
|-2,03
|-12,48
|Otokar
|306,80
|-1,98
|0,83
|Oyak Çimento
|7,31
|0,00
|-16,74
|Oyak Yat. Ort.
|8,00
|-0,37
|15,91
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|20,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,20
|2,19
|-10,83
|Özak GMYO
|4,19
|0,48
|-17,84
|Özbal Çelik Boru
|7,48
|1,08
|14,20
|Özderici GMYO
|1,73
|0,00
|-22,07
|Özerden Plastik
|9,06
|-1,63
|0,67
|Pamukova Elektrik
|32,08
|-1,35
|50,47
|Panora GMYO
|6,38
|-0,62
|4,46
|Papilon Savunma
|15,54
|-0,26
|-31,72
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|-0,39
|-4,28
|Parsan
|32,18
|4,55
|32,43
|Pegasus
|82,50
|-0,84
|10,59
|Peker GMYO
|1,03
|0,00
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,30
|0,00
|-34,65
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,90
|-0,06
|Pera GMYO
|1,37
|-0,72
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|24,08
|-0,99
|31,38
|Petkim
|6,19
|-0,16
|24,30
|Petrokent Turizm
|2.421,00
|-0,61
|167,10
|Pınar Et ve Un
|19,30
|-0,87
|-11,81
|Pınar Su
|7,65
|-0,13
|2,96
|Pınar Süt
|18,64
|-0,48
|-17,34
|Plastikkart
|14,24
|-1,93
|-1,45
|Polisan Holding
|2,88
|0,70
|-25,09
|Politeknik Metal
|305,80
|-0,94
|-24,63
|Prizma Press Matbaacılık
|4,61
|1,99
|-15,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,95
|-0,05
|-25,02
|QNB Finansbank
|44,80
|-1,15
|-36,32
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|28,60
|1,35
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|-0,60
|-25,00
|Ray Sigorta
|10,11
|0,00
|-34,56
|Reysaş GMYO
|3,90
|3,17
|-28,44
|Reysaş Lojistik
|4,32
|-0,46
|-16,51
|Rhea Girişim
|2,15
|-0,46
|-42,20
|Rodrigo Tekstil
|18,66
|0,54
|36,11
|Royal Halı
|3,45
|0,88
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|20,94
|-1,60
|-30,85
|Sabancı Holding
|9,46
|-0,11
|-14,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,38
|5,01
|-22,98
|Sanel Mühendislik
|3,93
|-1,01
|14,91
|Sanifoam Sünger
|13,80
|-2,68
|1,47
|Sanko Pazarlama
|10,27
|-0,87
|10,81
|Saray Matbaacılık
|5,28
|-0,38
|-39,79
|Sarkuysan
|13,75
|1,25
|58,09
|Sasa Polyester
|33,92
|-0,12
|126,37
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,94
|3,48
|263,57
|Sekuro Plastik
|23,42
|-4,56
|67,77
|Selçuk Ecza Deposu
|9,20
|-0,54
|-31,51
|Selçuk Gıda
|3,96
|-1,00
|-20,48
|Senkron Güvenlik
|32,98
|-0,36
|25,59
|Serve Film Prodüksiyon
|15,23
|-1,74
|-4,81
|Servet GMYO
|87,55
|-2,94
|11,67
|Seyitler Kimya
|14,00
|-0,28
|3,99
|Silverline Endüstri
|5,50
|2,04
|-36,05
|Sinpaş GMYO
|4,24
|-4,29
|1,44
|Smartiks Yazılım
|5,69
|-0,35
|-35,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,50
|-1,16
|-3,17
|Söktaş
|4,79
|-2,24
|-5,89
|Sönmez Filament
|39,58
|0,20
|-43,62
|Sönmez Pamuklu
|16,16
|0,25
|-32,67
|Sumaş Suni Tahta
|60,85
|1,42
|18,73
|Şeker Fin. Kir.
|6,27
|-1,57
|-2,03
|Şekerbank
|1,14
|0,88
|-24,50
|Şişe Cam
|8,16
|0,25
|13,97
|Şok Marketler Ticaret
|10,96
|0,55
|-13,15
|T. Halk Bankası
|4,89
|0,41
|-12,05
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,00
|0,00
|-25,95
|T.S.K.B.
|1,41
|0,00
|-19,27
|T.Tuborg
|17,67
|-0,11
|-2,21
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-0,68
|123,17
|Tat Gıda
|8,82
|-0,56
|-23,71
|TAV Havalimanları
|26,56
|-0,90
|24,69
|Taze Kuru Gıda
|181,80
|-6,53
|-15,95
|Tek-Art Turizm
|1,88
|0,00
|-6,93
|Tekfen Holding
|15,41
|-0,32
|-6,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,24
|0,14
|-16,40
|Temapol Polimer Plastik
|16,51
|3,19
|43,57
|TGS Dış Ticaret
|12,53
|-2,57
|-1,42
|Tofaş Oto. Fab.
|31,60
|2,86
|2,23
|Torunlar GMYO
|3,39
|-1,17
|-13,08
|Trabzon Liman
|33,44
|-1,24
|4,11
|Trabzonspor Sportif
|2,62
|0,38
|7,38
|Trend GMYO
|7,01
|-0,43
|-44,23
|TSKB GMYO
|4,02
|-1,71
|-30,09
|Tuğçelik
|11,72
|-2,41
|45,05
|Tukaş
|7,00
|0,43
|-27,76
|Turcas Petrol
|3,86
|-1,53
|-20,41
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,26
|-0,75
|Turkcell
|16,47
|0,73
|4,95
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,15
|-1,66
|21,89
|Tüpraş
|103,10
|0,49
|-4,54
|Türk Hava Yolları
|14,48
|-0,55
|12,16
|Türk İlaç Serum
|36,72
|-2,13
|Türk Prysmian Kablo
|12,16
|0,58
|0,81
|Türk Telekom
|7,22
|-0,14
|-13,17
|Türk Traktör
|183,50
|-0,38
|7,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,40
|-1,01
|29,67
|Türkiye Sigorta
|5,30
|0,76
|-14,21
|Ufuk Yatırım
|14,00
|-3,51
|4,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,20
|-2,33
|-0,94
|Ulusoy Elektrik
|57,10
|-1,55
|11,20
|Ulusoy Un Sanayi
|5,21
|-1,14
|2,39
|Umpaş Holding
|1,33
|-0,75
|-49,04
|Uşak Seramik
|2,08
|-1,42
|-11,11
|Utopya Turizm
|24,00
|-2,04
|-38,14
|Uzertaş Boya
|40,00
|1,52
|-29,33
|Ülker Bisküvi
|21,94
|-0,27
|-1,69
|Ünlü Yatırım Holding
|6,41
|-3,32
|Vakıf Fin. Kir.
|9,85
|-2,48
|131,22
|Vakıf GMYO
|1,54
|-3,14
|-35,80
|Vakıf Yat. Ort.
|5,58
|-1,24
|-24,18
|Vakıflar Bankası
|3,68
|0,82
|-21,87
|Vakko Tekstil
|13,37
|-3,26
|113,36
|Vanet Gıda
|5,38
|-0,55
|-30,40
|Verusa Holding
|52,45
|-0,57
|16,30
|Verusaturk Girisim
|25,02
|-1,18
|91,28
|Vestel
|31,28
|-0,89
|48,53
|Vestel Beyaz Eşya
|49,00
|-0,16
|23,27
|Viking Kağıt
|5,74
|0,70
|-36,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,35
|-0,78
|42,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|0,00
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,88
|-3,66
|1,90
|Yataş
|14,25
|-2,06
|-1,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,52
|7,88
|2,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,57
|-0,22
|17,06
|Yeşil GMYO
|1,15
|-1,71
|-16,67
|Yeşil Yapı
|1,35
|-0,74
|-26,63
|Yeşil Yatırım Holding
|3,51
|-10,00
|-17,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.151,20
|0,01
|-9,29
|Yonga Mobilya
|23,80
|-0,42
|-20,10
|Yükselen Çelik
|5,25
|-1,50
|0,35
|Yünsa
|14,58
|2,39
|4,96
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,00
|-0,50
|-27,80
(Son)
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