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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

10.06.2021 13:35
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.020,30-2,69-13,53
İş Bankası (C)5,290,38-22,12
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,16-0,32-18,13
İş Girişim9,90-1,10-47,76
İş GMYO1,950,52-23,23
İş Y. Men. Değ.15,53-1,08-6,43
İş Yat. Ort.3,035,21-9,90
İşbir Holding6.550,600,62139,28
Işık Plastik30,00-0,92

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,910,00-20,18
İttifak Holding1,72-1,15-22,87
İz Hayvancılık Tarım19,78-1,599,89
İzmir Demir Çelik2,240,90-32,32
İzmir Fırça6,10-0,819,71
Jantsa Jant Sanayi87,65-2,83111,47
Kafein Yazılım25,26-0,2418,37
Kalekim Kimyevi Maddeler12,93-0,08

Kaplamin19,35-0,67-42,75
Kardemir (A)6,91-0,1416,13
Kardemir (B)6,90-0,4330,93
Kardemir (D)7,71-0,1333,39
Karel Elektronik31,44-0,1936,34
Karsan Otomotiv3,65-2,1412,31
Karsu Tekstil8,42-2,21-1,52
Kartonsan56,50-0,26-40,32
Katmerciler Ekipman3,45-0,5812,01
Kent Gıda260,50-0,61-26,74
Kerevitaş Gıda4,710,43-28,42
Kervan Gıda16,151,8322,16
Kervansaray Yat. Holding0,702,94-44,44
Kiler GMYO1,941,04-22,71
Klimasan Klima23,88-0,9140,72
Koç Holding19,340,26-5,44
Konfrut Gıda16,17-0,68-4,32
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,25-0,07192,44
Konya Çimento823,30-0,16-27,14
Kordsa Teknik Tekstil22,740,0046,24
Koza Altın130,604,0635,06
Koza Madencilik16,581,727,04
Körfez GMYO4,921,23-15,17
Kristal Kola2,06-0,48-47,45
Kron Telekomünikasyon53,456,5845,09
Kuştur Kuşadası Turizm308,000,0095,80
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,002,17
Kütahya Porselen31,26-1,20-38,04
Lider Faktoring2,941,38-13,78
Link Bilgisayar32,820,003,87
Logo Yazılım145,800,1417,05
Lokman Hekim Sağlık10,31-1,0643,83
Lüks Kadife50,50-3,9974,74
Makina Takım2,94-0,68-13,78
Marka Yatırım Holding5,09-0,39-20,84
Marmaris Altınyunus208,50-1,1487,67
Marshall267,400,72-12,81
Martı GMYO1,14-2,56-58,55
Martı Otel2,14-1,830,47
Matriks Bilgi Dağıtım35,24-0,68

Mavi Giyim51,706,91-0,96
Mazhar Zorlu Holding48,109,9752,80
Mega Polietilen7,770,001,44
Menderes Tekstil2,220,00-28,16
Mercan Kimya9,71-1,92

Merit Turizm180,00-6,01115,05
Merko Gıda5,63-0,71-34,84
Metemtur Yatırım6,31-9,99-21,96
Metro Holding1,770,00-14,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,39-0,83-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,920,00-17,60
Migros Ticaret34,140,06-20,23
Milpa4,100,49-10,87
Mistral GMYO4,78-1,241,49
MLP Sağlık22,28-0,0912,13
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,0052,17
Mondi Tire Kutsan6,93-1,42-8,82
Naturel Enerji38,90-2,219,55
Naturelgaz9,030,00

Net Holding5,13-1,7249,56
Netaş Telekom.21,600,19-23,08
Niğbaş Niğde Beton12,000,08-76,92
Nuh Çimento46,361,44-3,47
Nurol GMYO11,65-4,1259,81
Odaş Elektrik2,10-0,47-46,15
Olmuksan-IP7,50-0,40-36,71
Orge Enerji Elektrik6,19-1,7534,20
Orma Orman Mahsulleri32,000,25117,39
Osmanlı Menkul25,98-1,59-16,03
Ostim Endüstriyel Yat2,41-2,03-12,48
Otokar306,80-1,980,83
Oyak Çimento7,310,00-16,74
Oyak Yat. Ort.8,00-0,3715,91
Oyak Yatırım Menkul Değerler20,50

Oylum Sınai Yatırımlar4,202,19-10,83
Özak GMYO4,190,48-17,84
Özbal Çelik Boru7,481,0814,20
Özderici GMYO1,730,00-22,07
Özerden Plastik9,06-1,630,67
Pamukova Elektrik32,08-1,3550,47
Panora GMYO6,38-0,624,46
Papilon Savunma15,54-0,26-31,72
Park Elek.Madencilik5,14-0,39-4,28
Parsan32,184,5532,43
Pegasus82,50-0,8410,59
Peker GMYO1,030,00-54,47
Penguen Gıda3,300,00-34,65
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,90-0,06

Pera GMYO1,37-0,72-21,79
Pergamon Dış Ticaret24,08-0,9931,38
Petkim6,19-0,1624,30
Petrokent Turizm2.421,00-0,61167,10
Pınar Et ve Un19,30-0,87-11,81
Pınar Su7,65-0,132,96
Pınar Süt18,64-0,48-17,34
Plastikkart14,24-1,93-1,45
Polisan Holding2,880,70-25,09
Politeknik Metal305,80-0,94-24,63
Prizma Press Matbaacılık4,611,99-15,88
QNB Finans Fin. Kir.93,95-0,05-25,02
QNB Finansbank44,80-1,15-36,32
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri28,601,35

Ral Yatırım Holding3,33-0,60-25,00
Ray Sigorta10,110,00-34,56
Reysaş GMYO3,903,17-28,44
Reysaş Lojistik4,32-0,46-16,51
Rhea Girişim2,15-0,46-42,20
Rodrigo Tekstil18,660,5436,11
Royal Halı3,450,880,29
RTA Laboratuvarları20,94-1,60-30,85
Sabancı Holding9,46-0,11-14,20
Safkar Ege Soğutmacılık8,385,01-22,98
Sanel Mühendislik3,93-1,0114,91
Sanifoam Sünger13,80-2,681,47
Sanko Pazarlama10,27-0,8710,81
Saray Matbaacılık5,28-0,38-39,79
Sarkuysan13,751,2558,09
Sasa Polyester33,92-0,12126,37
Say Yenilenebilir Enerji30,943,48263,57
Sekuro Plastik23,42-4,5667,77
Selçuk Ecza Deposu9,20-0,54-31,51
Selçuk Gıda3,96-1,00-20,48
Senkron Güvenlik32,98-0,3625,59
Serve Film Prodüksiyon15,23-1,74-4,81
Servet GMYO87,55-2,9411,67
Seyitler Kimya14,00-0,283,99
Silverline Endüstri5,502,04-36,05
Sinpaş GMYO4,24-4,291,44
Smartiks Yazılım5,69-0,35-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii25,50-1,16-3,17
Söktaş4,79-2,24-5,89
Sönmez Filament39,580,20-43,62
Sönmez Pamuklu16,160,25-32,67
Sumaş Suni Tahta60,851,4218,73
Şeker Fin. Kir.6,27-1,57-2,03
Şekerbank1,140,88-24,50
Şişe Cam8,160,2513,97
Şok Marketler Ticaret10,960,55-13,15
T. Halk Bankası4,890,41-12,05
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,000,00-25,95
T.S.K.B.1,410,00-19,27
T.Tuborg17,67-0,11-2,21
Taç Tarım Ürünleri23,50-0,68123,17
Tat Gıda8,82-0,56-23,71
TAV Havalimanları26,56-0,9024,69
Taze Kuru Gıda181,80-6,53-15,95
Tek-Art Turizm1,880,00-6,93
Tekfen Holding15,41-0,32-6,03
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,240,14-16,40
Temapol Polimer Plastik16,513,1943,57
TGS Dış Ticaret12,53-2,57-1,42
Tofaş Oto. Fab.31,602,862,23
Torunlar GMYO3,39-1,17-13,08
Trabzon Liman33,44-1,244,11
Trabzonspor Sportif2,620,387,38
Trend GMYO7,01-0,43-44,23
TSKB GMYO4,02-1,71-30,09
Tuğçelik11,72-2,4145,05
Tukaş7,000,43-27,76
Turcas Petrol3,86-1,53-20,41
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,26-0,75

Turkcell16,470,734,95
Tümosan Motor ve Traktör17,15-1,6621,89
Tüpraş103,100,49-4,54
Türk Hava Yolları14,48-0,5512,16
Türk İlaç Serum36,72-2,13

Türk Prysmian Kablo12,160,580,81
Türk Telekom7,22-0,14-13,17
Türk Traktör183,50-0,387,71
Türker Proje Gayrimenkul146,40-1,0129,67
Türkiye Sigorta5,300,76-14,21
Ufuk Yatırım14,00-3,514,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,20-2,33-0,94
Ulusoy Elektrik57,10-1,5511,20
Ulusoy Un Sanayi5,21-1,142,39
Umpaş Holding1,33-0,75-49,04
Uşak Seramik2,08-1,42-11,11
Utopya Turizm24,00-2,04-38,14
Uzertaş Boya40,001,52-29,33
Ülker Bisküvi21,94-0,27-1,69
Ünlü Yatırım Holding6,41-3,32

Vakıf Fin. Kir.9,85-2,48131,22
Vakıf GMYO1,54-3,14-35,80
Vakıf Yat. Ort.5,58-1,24-24,18
Vakıflar Bankası3,680,82-21,87
Vakko Tekstil13,37-3,26113,36
Vanet Gıda5,38-0,55-30,40
Verusa Holding52,45-0,5716,30
Verusaturk Girisim25,02-1,1891,28
Vestel31,28-0,8948,53
Vestel Beyaz Eşya49,00-0,1623,27
Viking Kağıt5,740,70-36,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,35-0,7842,70
Yapı ve Kredi Bank.2,270,00-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,88-3,661,90
Yataş14,25-2,06-1,38
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,527,882,73
Yeni Gimat GMYO13,57-0,2217,06
Yeşil GMYO1,15-1,71-16,67
Yeşil Yapı1,35-0,74-26,63
Yeşil Yatırım Holding3,51-10,00-17,92
Yibitaş İnşaat Malzeme14.151,200,01-9,29
Yonga Mobilya23,80-0,42-20,10
Yükselen Çelik5,25-1,500,35
Yünsa14,582,394,96
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,00-0,50-27,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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