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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

11.06.2021 13:49
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.110,100,31-13,31
İş Bankası (C)5,360,37-21,09
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,210,31-16,84
İş Girişim9,86-0,40-47,97
İş GMYO1,991,02-21,65
İş Y. Men. Değ.15,51-0,64-6,55
İş Yat. Ort.2,940,00-12,58
İşbir Holding6.630,40-0,37142,20
Işık Plastik30,02-0,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,93-2,11-18,42
İttifak Holding1,71-0,58-23,32
İz Hayvancılık Tarım19,81-0,6510,06
İzmir Demir Çelik2,230,45-32,62
İzmir Fırça5,80-3,334,32
Jantsa Jant Sanayi85,85-2,11107,13
Kafein Yazılım24,50-1,1314,81
Kalekim Kimyevi Maddeler12,87-0,23

Kaplamin19,35-0,26-42,75
Kardemir (A)6,981,6017,31
Kardemir (B)6,900,5830,93
Kardemir (D)7,701,0533,22
Karel Elektronik32,760,8642,06
Karsan Otomotiv3,740,0015,08
Karsu Tekstil8,602,260,58
Kartonsan56,25-0,53-40,59
Katmerciler Ekipman3,500,0013,64
Kent Gıda258,001,57-27,45
Kerevitaş Gıda4,690,00-28,72
Kervan Gıda15,86-0,8819,97
Kervansaray Yat. Holding0,710,00-43,65
Kiler GMYO1,93-2,53-23,11
Klimasan Klima23,561,1238,83
Koç Holding19,500,57-4,66
Konfrut Gıda15,980,06-5,44
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,50-0,71193,50
Konya Çimento821,70-0,47-27,28
Kordsa Teknik Tekstil22,48-0,7144,57
Koza Altın126,50-1,4830,82
Koza Madencilik16,17-1,044,39
Körfez GMYO4,981,01-14,14
Kristal Kola2,070,49-47,19
Kron Telekomünikasyon51,95-2,7241,02
Kuştur Kuşadası Turizm298,40-0,5389,70
Kuyumcukent Gayrimenkul2,370,423,04
Kütahya Porselen33,306,19-33,99
Lider Faktoring2,90-1,36-14,96
Link Bilgisayar34,987,9010,71
Logo Yazılım146,500,0717,61
Lokman Hekim Sağlık10,300,9843,69
Lüks Kadife53,607,5085,47
Makina Takım2,930,00-14,08
Marka Yatırım Holding5,15-0,77-19,91
Marmaris Altınyunus204,50-1,6484,07
Marshall259,90-1,48-15,26
Martı GMYO1,040,00-59,27
Martı Otel2,11-1,86-0,94
Matriks Bilgi Dağıtım35,080,11

Mavi Giyim51,251,99-1,82
Mazhar Zorlu Holding50,003,9558,83
Mega Polietilen7,67-1,290,13
Menderes Tekstil2,260,89-26,86
Mercan Kimya9,831,24

Merit Turizm155,20-9,9885,42
Merko Gıda5,580,00-35,42
Metemtur Yatırım6,14-2,69-24,06
Metro Holding1,74-1,14-16,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,420,41-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,89-1,05-18,88
Migros Ticaret34,20-0,29-20,09
Milpa4,18-1,88-9,13
Mistral GMYO4,72-0,420,21
MLP Sağlık22,180,3611,63
MMC San. ve Tic. Yat.6,70-2,9045,65
Mondi Tire Kutsan6,85-0,72-9,87
Naturel Enerji38,44-0,578,26
Naturelgaz8,970,34

Net Holding5,140,5949,85
Netaş Telekom.21,72-0,37-22,65
Niğbaş Niğde Beton11,79-0,51-77,33
Nuh Çimento46,180,04-3,85
Nurol GMYO11,76-0,1761,32
Odaş Elektrik2,090,00-46,41
Olmuksan-IP7,49-0,40-36,79
Orge Enerji Elektrik6,01-1,6430,30
Orma Orman Mahsulleri31,00-5,49110,60
Osmanlı Menkul26,60-0,82-14,03
Ostim Endüstriyel Yat2,390,00-13,21
Otokar303,60-0,52-0,23
Oyak Çimento7,320,00-16,63
Oyak Yat. Ort.7,73-1,2812,00
Oyak Yatırım Menkul Değerler22,549,95

Oylum Sınai Yatırımlar4,190,00-11,04
Özak GMYO4,240,24-16,86
Özbal Çelik Boru7,742,9318,17
Özderici GMYO1,75-0,57-21,17
Özerden Plastik8,99-0,88-0,11
Pamukova Elektrik31,30-2,1346,81
Panora GMYO6,27-0,952,66
Papilon Savunma15,24-0,85-33,04
Park Elek.Madencilik5,130,00-4,47
Parsan32,663,5534,40
Pegasus81,65-0,559,45
Peker GMYO1,01-0,98-55,35
Penguen Gıda3,28-0,30-35,05
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,88-0,38

Pera GMYO1,507,14-14,37
Pergamon Dış Ticaret23,96-0,2530,72
Petkim6,210,0024,70
Petrokent Turizm2.444,00-3,74169,64
Pınar Et ve Un19,190,26-12,31
Pınar Su7,59-0,522,15
Pınar Süt18,821,57-16,54
Plastikkart14,582,680,90
Polisan Holding2,890,00-24,83
Politeknik Metal309,001,28-23,84
Prizma Press Matbaacılık4,560,44-16,79
QNB Finans Fin. Kir.99,857,31-20,31
QNB Finansbank44,58-0,13-36,63
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,12-3,14

Ral Yatırım Holding3,290,00-25,90
Ray Sigorta10,03-0,69-35,08
Reysaş GMYO3,87-1,28-28,99
Reysaş Lojistik4,11-4,42-20,56
Rhea Girişim2,18-3,54-41,40
Rodrigo Tekstil17,50-5,1027,64
Royal Halı3,400,00-1,16
RTA Laboratuvarları20,58-1,06-32,03
Sabancı Holding9,51-0,73-13,75
Safkar Ege Soğutmacılık8,36-0,36-23,16
Sanel Mühendislik4,020,0017,54
Sanifoam Sünger14,050,933,31
Sanko Pazarlama10,02-0,798,12
Saray Matbaacılık5,584,30-36,37
Sarkuysan13,651,1956,94
Sasa Polyester34,400,82129,57
Say Yenilenebilir Enerji29,02-2,62241,01
Sekuro Plastik23,263,2966,62
Selçuk Ecza Deposu9,10-0,87-32,25
Selçuk Gıda3,930,00-21,08
Senkron Güvenlik31,50-3,0819,95
Serve Film Prodüksiyon14,51-4,22-9,31
Servet GMYO86,60-0,9210,46
Seyitler Kimya14,170,855,25
Silverline Endüstri5,63-2,93-34,53
Sinpaş GMYO3,82-4,26-8,61
Smartiks Yazılım5,700,00-35,67
Sodaş Sodyum Sanayii24,98-0,87-5,15
Söktaş4,60-5,15-9,63
Sönmez Filament39,38-0,30-43,90
Sönmez Pamuklu15,852,52-33,96
Sumaş Suni Tahta60,00-0,4117,07
Şeker Fin. Kir.6,290,16-1,72
Şekerbank1,150,00-23,84
Şişe Cam8,14-0,4913,69
Şok Marketler Ticaret10,94-0,09-13,31
T. Halk Bankası5,083,67-8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,96-0,09-26,08
T.S.K.B.1,410,71-19,27
T.Tuborg17,670,00-2,21
Taç Tarım Ürünleri24,000,08127,92
Tat Gıda8,76-0,23-24,23
TAV Havalimanları26,560,8424,69
Taze Kuru Gıda160,50-8,39-25,80
Tek-Art Turizm1,80-0,55-10,89
Tekfen Holding15,460,13-5,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,220,14-16,63
Temapol Polimer Plastik16,023,3539,30
TGS Dış Ticaret12,51-0,64-1,57
Tofaş Oto. Fab.31,34-0,891,39
Torunlar GMYO3,410,00-12,56
Trabzon Liman33,220,543,42
Trabzonspor Sportif2,63-0,757,79
Trend GMYO6,97-0,29-44,55
TSKB GMYO3,95-0,75-31,30
Tuğçelik12,360,4952,97
Tukaş7,010,57-27,66
Turcas Petrol3,84-0,52-20,82
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,270,00

Turkcell16,530,185,33
Tümosan Motor ve Traktör17,180,5922,10
Tüpraş104,401,26-3,33
Türk Hava Yolları14,550,8312,70
Türk İlaç Serum36,761,72

Türk Prysmian Kablo12,04-0,50-0,19
Türk Telekom7,26-0,27-12,69
Türk Traktör183,00-0,167,41
Türker Proje Gayrimenkul144,10-1,5027,64
Türkiye Sigorta5,300,19-14,21
Ufuk Yatırım14,10-3,565,22
Ulaşlar Turizm Yat.4,14-0,96-2,36
Ulusoy Elektrik56,70-1,1310,42
Ulusoy Un Sanayi5,220,192,58
Umpaş Holding1,260,00-51,72
Uşak Seramik2,02-2,88-13,68
Utopya Turizm24,00-8,05-38,14
Uzertaş Boya37,920,21-33,00
Ülker Bisküvi21,800,09-2,32
Ünlü Yatırım Holding6,31-0,47

Vakıf Fin. Kir.9,25-4,24117,14
Vakıf GMYO1,54-1,28-35,80
Vakıf Yat. Ort.5,35-2,55-27,31
Vakıflar Bankası3,740,81-20,59
Vakko Tekstil12,60-4,18101,07
Vanet Gıda5,27-1,31-31,82
Verusa Holding52,35-0,1916,08
Verusaturk Girisim24,94-0,4090,67
Vestel31,100,0047,67
Vestel Beyaz Eşya48,70-0,4122,52
Viking Kağıt5,90-1,83-34,44
Yapı Kredi Koray GMYO6,440,7844,72
Yapı ve Kredi Bank.2,300,44-23,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,30-5,87-5,23
Yataş14,01-1,55-3,04
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,37-3,10-0,68
Yeni Gimat GMYO13,80-0,0719,05
Yeşil GMYO1,14-0,87-17,39
Yeşil Yapı1,33-1,48-27,72
Yeşil Yatırım Holding3,16-9,97-26,10
Yibitaş İnşaat Malzeme14.251,200,35-8,65
Yonga Mobilya22,920,00-23,06
Yükselen Çelik5,25-0,570,35
Yünsa13,25-2,57-4,62
Ziraat Gayrimenkul1,630,62

Zorlu Enerji2,010,50-27,44
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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