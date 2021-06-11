Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.110,10 0,31 -13,31 İş Bankası (C) 5,36 0,37 -21,09 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,21 0,31 -16,84 İş Girişim 9,86 -0,40 -47,97 İş GMYO 1,99 1,02 -21,65 İş Y. Men. Değ. 15,51 -0,64 -6,55 İş Yat. Ort. 2,94 0,00 -12,58 İşbir Holding 6.630,40 -0,37 142,20 Işık Plastik 30,02 -0,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -2,11 -18,42 İttifak Holding 1,71 -0,58 -23,32 İz Hayvancılık Tarım 19,81 -0,65 10,06 İzmir Demir Çelik 2,23 0,45 -32,62 İzmir Fırça 5,80 -3,33 4,32 Jantsa Jant Sanayi 85,85 -2,11 107,13 Kafein Yazılım 24,50 -1,13 14,81 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,87 -0,23 Kaplamin 19,35 -0,26 -42,75 Kardemir (A) 6,98 1,60 17,31 Kardemir (B) 6,90 0,58 30,93 Kardemir (D) 7,70 1,05 33,22 Karel Elektronik 32,76 0,86 42,06 Karsan Otomotiv 3,74 0,00 15,08 Karsu Tekstil 8,60 2,26 0,58 Kartonsan 56,25 -0,53 -40,59 Katmerciler Ekipman 3,50 0,00 13,64 Kent Gıda 258,00 1,57 -27,45 Kerevitaş Gıda 4,69 0,00 -28,72 Kervan Gıda 15,86 -0,88 19,97 Kervansaray Yat. Holding 0,71 0,00 -43,65 Kiler GMYO 1,93 -2,53 -23,11 Klimasan Klima 23,56 1,12 38,83 Koç Holding 19,50 0,57 -4,66 Konfrut Gıda 15,98 0,06 -5,44 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,50 -0,71 193,50 Konya Çimento 821,70 -0,47 -27,28 Kordsa Teknik Tekstil 22,48 -0,71 44,57 Koza Altın 126,50 -1,48 30,82 Koza Madencilik 16,17 -1,04 4,39 Körfez GMYO 4,98 1,01 -14,14 Kristal Kola 2,07 0,49 -47,19 Kron Telekomünikasyon 51,95 -2,72 41,02 Kuştur Kuşadası Turizm 298,40 -0,53 89,70 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,37 0,42 3,04 Kütahya Porselen 33,30 6,19 -33,99 Lider Faktoring 2,90 -1,36 -14,96 Link Bilgisayar 34,98 7,90 10,71 Logo Yazılım 146,50 0,07 17,61 Lokman Hekim Sağlık 10,30 0,98 43,69 Lüks Kadife 53,60 7,50 85,47 Makina Takım 2,93 0,00 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,15 -0,77 -19,91 Marmaris Altınyunus 204,50 -1,64 84,07 Marshall 259,90 -1,48 -15,26 Martı GMYO 1,04 0,00 -59,27 Martı Otel 2,11 -1,86 -0,94 Matriks Bilgi Dağıtım 35,08 0,11 Mavi Giyim 51,25 1,99 -1,82 Mazhar Zorlu Holding 50,00 3,95 58,83 Mega Polietilen 7,67 -1,29 0,13 Menderes Tekstil 2,26 0,89 -26,86 Mercan Kimya 9,83 1,24 Merit Turizm 155,20 -9,98 85,42 Merko Gıda 5,58 0,00 -35,42 Metemtur Yatırım 6,14 -2,69 -24,06 Metro Holding 1,74 -1,14 -16,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 0,41 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 -1,05 -18,88 Migros Ticaret 34,20 -0,29 -20,09 Milpa 4,18 -1,88 -9,13 Mistral GMYO 4,72 -0,42 0,21 MLP Sağlık 22,18 0,36 11,63 MMC San. ve Tic. Yat. 6,70 -2,90 45,65 Mondi Tire Kutsan 6,85 -0,72 -9,87 Naturel Enerji 38,44 -0,57 8,26 Naturelgaz 8,97 0,34 Net Holding 5,14 0,59 49,85 Netaş Telekom. 21,72 -0,37 -22,65 Niğbaş Niğde Beton 11,79 -0,51 -77,33 Nuh Çimento 46,18 0,04 -3,85 Nurol GMYO 11,76 -0,17 61,32 Odaş Elektrik 2,09 0,00 -46,41 Olmuksan-IP 7,49 -0,40 -36,79 Orge Enerji Elektrik 6,01 -1,64 30,30 Orma Orman Mahsulleri 31,00 -5,49 110,60 Osmanlı Menkul 26,60 -0,82 -14,03 Ostim Endüstriyel Yat 2,39 0,00 -13,21 Otokar 303,60 -0,52 -0,23 Oyak Çimento 7,32 0,00 -16,63 Oyak Yat. Ort. 7,73 -1,28 12,00 Oyak Yatırım Menkul Değerler 22,54 9,95 Oylum Sınai Yatırımlar 4,19 0,00 -11,04 Özak GMYO 4,24 0,24 -16,86 Özbal Çelik Boru 7,74 2,93 18,17 Özderici GMYO 1,75 -0,57 -21,17 Özerden Plastik 8,99 -0,88 -0,11 Pamukova Elektrik 31,30 -2,13 46,81 Panora GMYO 6,27 -0,95 2,66 Papilon Savunma 15,24 -0,85 -33,04 Park Elek.Madencilik 5,13 0,00 -4,47 Parsan 32,66 3,55 34,40 Pegasus 81,65 -0,55 9,45 Peker GMYO 1,01 -0,98 -55,35 Penguen Gıda 3,28 -0,30 -35,05 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,88 -0,38 Pera GMYO 1,50 7,14 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 23,96 -0,25 30,72 Petkim 6,21 0,00 24,70 Petrokent Turizm 2.444,00 -3,74 169,64 Pınar Et ve Un 19,19 0,26 -12,31 Pınar Su 7,59 -0,52 2,15 Pınar Süt 18,82 1,57 -16,54 Plastikkart 14,58 2,68 0,90 Polisan Holding 2,89 0,00 -24,83 Politeknik Metal 309,00 1,28 -23,84 Prizma Press Matbaacılık 4,56 0,44 -16,79 QNB Finans Fin. Kir. 99,85 7,31 -20,31 QNB Finansbank 44,58 -0,13 -36,63 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,12 -3,14 Ral Yatırım Holding 3,29 0,00 -25,90 Ray Sigorta 10,03 -0,69 -35,08 Reysaş GMYO 3,87 -1,28 -28,99 Reysaş Lojistik 4,11 -4,42 -20,56 Rhea Girişim 2,18 -3,54 -41,40 Rodrigo Tekstil 17,50 -5,10 27,64 Royal Halı 3,40 0,00 -1,16 RTA Laboratuvarları 20,58 -1,06 -32,03 Sabancı Holding 9,51 -0,73 -13,75 Safkar Ege Soğutmacılık 8,36 -0,36 -23,16 Sanel Mühendislik 4,02 0,00 17,54 Sanifoam Sünger 14,05 0,93 3,31 Sanko Pazarlama 10,02 -0,79 8,12 Saray Matbaacılık 5,58 4,30 -36,37 Sarkuysan 13,65 1,19 56,94 Sasa Polyester 34,40 0,82 129,57 Say Yenilenebilir Enerji 29,02 -2,62 241,01 Sekuro Plastik 23,26 3,29 66,62 Selçuk Ecza Deposu 9,10 -0,87 -32,25 Selçuk Gıda 3,93 0,00 -21,08 Senkron Güvenlik 31,50 -3,08 19,95 Serve Film Prodüksiyon 14,51 -4,22 -9,31 Servet GMYO 86,60 -0,92 10,46 Seyitler Kimya 14,17 0,85 5,25 Silverline Endüstri 5,63 -2,93 -34,53 Sinpaş GMYO 3,82 -4,26 -8,61 Smartiks Yazılım 5,70 0,00 -35,67 Sodaş Sodyum Sanayii 24,98 -0,87 -5,15 Söktaş 4,60 -5,15 -9,63 Sönmez Filament 39,38 -0,30 -43,90 Sönmez Pamuklu 15,85 2,52 -33,96 Sumaş Suni Tahta 60,00 -0,41 17,07 Şeker Fin. Kir. 6,29 0,16 -1,72 Şekerbank 1,15 0,00 -23,84 Şişe Cam 8,14 -0,49 13,69 Şok Marketler Ticaret 10,94 -0,09 -13,31 T. Halk Bankası 5,08 3,67 -8,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,96 -0,09 -26,08 T.S.K.B. 1,41 0,71 -19,27 T.Tuborg 17,67 0,00 -2,21 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,08 127,92 Tat Gıda 8,76 -0,23 -24,23 TAV Havalimanları 26,56 0,84 24,69 Taze Kuru Gıda 160,50 -8,39 -25,80 Tek-Art Turizm 1,80 -0,55 -10,89 Tekfen Holding 15,46 0,13 -5,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 0,14 -16,63 Temapol Polimer Plastik 16,02 3,35 39,30 TGS Dış Ticaret 12,51 -0,64 -1,57 Tofaş Oto. Fab. 31,34 -0,89 1,39 Torunlar GMYO 3,41 0,00 -12,56 Trabzon Liman 33,22 0,54 3,42 Trabzonspor Sportif 2,63 -0,75 7,79 Trend GMYO 6,97 -0,29 -44,55 TSKB GMYO 3,95 -0,75 -31,30 Tuğçelik 12,36 0,49 52,97 Tukaş 7,01 0,57 -27,66 Turcas Petrol 3,84 -0,52 -20,82 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,27 0,00 Turkcell 16,53 0,18 5,33 Tümosan Motor ve Traktör 17,18 0,59 22,10 Tüpraş 104,40 1,26 -3,33 Türk Hava Yolları 14,55 0,83 12,70 Türk İlaç Serum 36,76 1,72 Türk Prysmian Kablo 12,04 -0,50 -0,19 Türk Telekom 7,26 -0,27 -12,69 Türk Traktör 183,00 -0,16 7,41 Türker Proje Gayrimenkul 144,10 -1,50 27,64 Türkiye Sigorta 5,30 0,19 -14,21 Ufuk Yatırım 14,10 -3,56 5,22 Ulaşlar Turizm Yat. 4,14 -0,96 -2,36 Ulusoy Elektrik 56,70 -1,13 10,42 Ulusoy Un Sanayi 5,22 0,19 2,58 Umpaş Holding 1,26 0,00 -51,72 Uşak Seramik 2,02 -2,88 -13,68 Utopya Turizm 24,00 -8,05 -38,14 Uzertaş Boya 37,92 0,21 -33,00 Ülker Bisküvi 21,80 0,09 -2,32 Ünlü Yatırım Holding 6,31 -0,47 Vakıf Fin. Kir. 9,25 -4,24 117,14 Vakıf GMYO 1,54 -1,28 -35,80 Vakıf Yat. Ort. 5,35 -2,55 -27,31 Vakıflar Bankası 3,74 0,81 -20,59 Vakko Tekstil 12,60 -4,18 101,07 Vanet Gıda 5,27 -1,31 -31,82 Verusa Holding 52,35 -0,19 16,08 Verusaturk Girisim 24,94 -0,40 90,67 Vestel 31,10 0,00 47,67 Vestel Beyaz Eşya 48,70 -0,41 22,52 Viking Kağıt 5,90 -1,83 -34,44 Yapı Kredi Koray GMYO 6,44 0,78 44,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,30 0,44 -23,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 34,30 -5,87 -5,23 Yataş 14,01 -1,55 -3,04 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,37 -3,10 -0,68 Yeni Gimat GMYO 13,80 -0,07 19,05 Yeşil GMYO 1,14 -0,87 -17,39 Yeşil Yapı 1,33 -1,48 -27,72 Yeşil Yatırım Holding 3,16 -9,97 -26,10 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.251,20 0,35 -8,65 Yonga Mobilya 22,92 0,00 -23,06 Yükselen Çelik 5,25 -0,57 0,35 Yünsa 13,25 -2,57 -4,62 Ziraat Gayrimenkul 1,63 0,62 Zorlu Enerji 2,01 0,50 -27,44 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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