Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.110,10
|0,31
|-13,31
|İş Bankası (C)
|5,36
|0,37
|-21,09
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,21
|0,31
|-16,84
|İş Girişim
|9,86
|-0,40
|-47,97
|İş GMYO
|1,99
|1,02
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|15,51
|-0,64
|-6,55
|İş Yat. Ort.
|2,94
|0,00
|-12,58
|İşbir Holding
|6.630,40
|-0,37
|142,20
|Işık Plastik
|30,02
|-0,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|-2,11
|-18,42
|İttifak Holding
|1,71
|-0,58
|-23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|19,81
|-0,65
|10,06
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|0,45
|-32,62
|İzmir Fırça
|5,80
|-3,33
|4,32
|Jantsa Jant Sanayi
|85,85
|-2,11
|107,13
|Kafein Yazılım
|24,50
|-1,13
|14,81
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,87
|-0,23
|Kaplamin
|19,35
|-0,26
|-42,75
|Kardemir (A)
|6,98
|1,60
|17,31
|Kardemir (B)
|6,90
|0,58
|30,93
|Kardemir (D)
|7,70
|1,05
|33,22
|Karel Elektronik
|32,76
|0,86
|42,06
|Karsan Otomotiv
|3,74
|0,00
|15,08
|Karsu Tekstil
|8,60
|2,26
|0,58
|Kartonsan
|56,25
|-0,53
|-40,59
|Katmerciler Ekipman
|3,50
|0,00
|13,64
|Kent Gıda
|258,00
|1,57
|-27,45
|Kerevitaş Gıda
|4,69
|0,00
|-28,72
|Kervan Gıda
|15,86
|-0,88
|19,97
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|0,00
|-43,65
|Kiler GMYO
|1,93
|-2,53
|-23,11
|Klimasan Klima
|23,56
|1,12
|38,83
|Koç Holding
|19,50
|0,57
|-4,66
|Konfrut Gıda
|15,98
|0,06
|-5,44
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,50
|-0,71
|193,50
|Konya Çimento
|821,70
|-0,47
|-27,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,48
|-0,71
|44,57
|Koza Altın
|126,50
|-1,48
|30,82
|Koza Madencilik
|16,17
|-1,04
|4,39
|Körfez GMYO
|4,98
|1,01
|-14,14
|Kristal Kola
|2,07
|0,49
|-47,19
|Kron Telekomünikasyon
|51,95
|-2,72
|41,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|298,40
|-0,53
|89,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,37
|0,42
|3,04
|Kütahya Porselen
|33,30
|6,19
|-33,99
|Lider Faktoring
|2,90
|-1,36
|-14,96
|Link Bilgisayar
|34,98
|7,90
|10,71
|Logo Yazılım
|146,50
|0,07
|17,61
|Lokman Hekim Sağlık
|10,30
|0,98
|43,69
|Lüks Kadife
|53,60
|7,50
|85,47
|Makina Takım
|2,93
|0,00
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,15
|-0,77
|-19,91
|Marmaris Altınyunus
|204,50
|-1,64
|84,07
|Marshall
|259,90
|-1,48
|-15,26
|Martı GMYO
|1,04
|0,00
|-59,27
|Martı Otel
|2,11
|-1,86
|-0,94
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,08
|0,11
|Mavi Giyim
|51,25
|1,99
|-1,82
|Mazhar Zorlu Holding
|50,00
|3,95
|58,83
|Mega Polietilen
|7,67
|-1,29
|0,13
|Menderes Tekstil
|2,26
|0,89
|-26,86
|Mercan Kimya
|9,83
|1,24
|Merit Turizm
|155,20
|-9,98
|85,42
|Merko Gıda
|5,58
|0,00
|-35,42
|Metemtur Yatırım
|6,14
|-2,69
|-24,06
|Metro Holding
|1,74
|-1,14
|-16,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|0,41
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|-1,05
|-18,88
|Migros Ticaret
|34,20
|-0,29
|-20,09
|Milpa
|4,18
|-1,88
|-9,13
|Mistral GMYO
|4,72
|-0,42
|0,21
|MLP Sağlık
|22,18
|0,36
|11,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,70
|-2,90
|45,65
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|-0,72
|-9,87
|Naturel Enerji
|38,44
|-0,57
|8,26
|Naturelgaz
|8,97
|0,34
|Net Holding
|5,14
|0,59
|49,85
|Netaş Telekom.
|21,72
|-0,37
|-22,65
|Niğbaş Niğde Beton
|11,79
|-0,51
|-77,33
|Nuh Çimento
|46,18
|0,04
|-3,85
|Nurol GMYO
|11,76
|-0,17
|61,32
|Odaş Elektrik
|2,09
|0,00
|-46,41
|Olmuksan-IP
|7,49
|-0,40
|-36,79
|Orge Enerji Elektrik
|6,01
|-1,64
|30,30
|Orma Orman Mahsulleri
|31,00
|-5,49
|110,60
|Osmanlı Menkul
|26,60
|-0,82
|-14,03
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,39
|0,00
|-13,21
|Otokar
|303,60
|-0,52
|-0,23
|Oyak Çimento
|7,32
|0,00
|-16,63
|Oyak Yat. Ort.
|7,73
|-1,28
|12,00
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|22,54
|9,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,19
|0,00
|-11,04
|Özak GMYO
|4,24
|0,24
|-16,86
|Özbal Çelik Boru
|7,74
|2,93
|18,17
|Özderici GMYO
|1,75
|-0,57
|-21,17
|Özerden Plastik
|8,99
|-0,88
|-0,11
|Pamukova Elektrik
|31,30
|-2,13
|46,81
|Panora GMYO
|6,27
|-0,95
|2,66
|Papilon Savunma
|15,24
|-0,85
|-33,04
|Park Elek.Madencilik
|5,13
|0,00
|-4,47
|Parsan
|32,66
|3,55
|34,40
|Pegasus
|81,65
|-0,55
|9,45
|Peker GMYO
|1,01
|-0,98
|-55,35
|Penguen Gıda
|3,28
|-0,30
|-35,05
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,88
|-0,38
|Pera GMYO
|1,50
|7,14
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,96
|-0,25
|30,72
|Petkim
|6,21
|0,00
|24,70
|Petrokent Turizm
|2.444,00
|-3,74
|169,64
|Pınar Et ve Un
|19,19
|0,26
|-12,31
|Pınar Su
|7,59
|-0,52
|2,15
|Pınar Süt
|18,82
|1,57
|-16,54
|Plastikkart
|14,58
|2,68
|0,90
|Polisan Holding
|2,89
|0,00
|-24,83
|Politeknik Metal
|309,00
|1,28
|-23,84
|Prizma Press Matbaacılık
|4,56
|0,44
|-16,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|99,85
|7,31
|-20,31
|QNB Finansbank
|44,58
|-0,13
|-36,63
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,12
|-3,14
|Ral Yatırım Holding
|3,29
|0,00
|-25,90
|Ray Sigorta
|10,03
|-0,69
|-35,08
|Reysaş GMYO
|3,87
|-1,28
|-28,99
|Reysaş Lojistik
|4,11
|-4,42
|-20,56
|Rhea Girişim
|2,18
|-3,54
|-41,40
|Rodrigo Tekstil
|17,50
|-5,10
|27,64
|Royal Halı
|3,40
|0,00
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|20,58
|-1,06
|-32,03
|Sabancı Holding
|9,51
|-0,73
|-13,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,36
|-0,36
|-23,16
|Sanel Mühendislik
|4,02
|0,00
|17,54
|Sanifoam Sünger
|14,05
|0,93
|3,31
|Sanko Pazarlama
|10,02
|-0,79
|8,12
|Saray Matbaacılık
|5,58
|4,30
|-36,37
|Sarkuysan
|13,65
|1,19
|56,94
|Sasa Polyester
|34,40
|0,82
|129,57
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,02
|-2,62
|241,01
|Sekuro Plastik
|23,26
|3,29
|66,62
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|-0,87
|-32,25
|Selçuk Gıda
|3,93
|0,00
|-21,08
|Senkron Güvenlik
|31,50
|-3,08
|19,95
|Serve Film Prodüksiyon
|14,51
|-4,22
|-9,31
|Servet GMYO
|86,60
|-0,92
|10,46
|Seyitler Kimya
|14,17
|0,85
|5,25
|Silverline Endüstri
|5,63
|-2,93
|-34,53
|Sinpaş GMYO
|3,82
|-4,26
|-8,61
|Smartiks Yazılım
|5,70
|0,00
|-35,67
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,98
|-0,87
|-5,15
|Söktaş
|4,60
|-5,15
|-9,63
|Sönmez Filament
|39,38
|-0,30
|-43,90
|Sönmez Pamuklu
|15,85
|2,52
|-33,96
|Sumaş Suni Tahta
|60,00
|-0,41
|17,07
|Şeker Fin. Kir.
|6,29
|0,16
|-1,72
|Şekerbank
|1,15
|0,00
|-23,84
|Şişe Cam
|8,14
|-0,49
|13,69
|Şok Marketler Ticaret
|10,94
|-0,09
|-13,31
|T. Halk Bankası
|5,08
|3,67
|-8,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,96
|-0,09
|-26,08
|T.S.K.B.
|1,41
|0,71
|-19,27
|T.Tuborg
|17,67
|0,00
|-2,21
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,08
|127,92
|Tat Gıda
|8,76
|-0,23
|-24,23
|TAV Havalimanları
|26,56
|0,84
|24,69
|Taze Kuru Gıda
|160,50
|-8,39
|-25,80
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-0,55
|-10,89
|Tekfen Holding
|15,46
|0,13
|-5,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|0,14
|-16,63
|Temapol Polimer Plastik
|16,02
|3,35
|39,30
|TGS Dış Ticaret
|12,51
|-0,64
|-1,57
|Tofaş Oto. Fab.
|31,34
|-0,89
|1,39
|Torunlar GMYO
|3,41
|0,00
|-12,56
|Trabzon Liman
|33,22
|0,54
|3,42
|Trabzonspor Sportif
|2,63
|-0,75
|7,79
|Trend GMYO
|6,97
|-0,29
|-44,55
|TSKB GMYO
|3,95
|-0,75
|-31,30
|Tuğçelik
|12,36
|0,49
|52,97
|Tukaş
|7,01
|0,57
|-27,66
|Turcas Petrol
|3,84
|-0,52
|-20,82
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,27
|0,00
|Turkcell
|16,53
|0,18
|5,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,18
|0,59
|22,10
|Tüpraş
|104,40
|1,26
|-3,33
|Türk Hava Yolları
|14,55
|0,83
|12,70
|Türk İlaç Serum
|36,76
|1,72
|Türk Prysmian Kablo
|12,04
|-0,50
|-0,19
|Türk Telekom
|7,26
|-0,27
|-12,69
|Türk Traktör
|183,00
|-0,16
|7,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|144,10
|-1,50
|27,64
|Türkiye Sigorta
|5,30
|0,19
|-14,21
|Ufuk Yatırım
|14,10
|-3,56
|5,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,14
|-0,96
|-2,36
|Ulusoy Elektrik
|56,70
|-1,13
|10,42
|Ulusoy Un Sanayi
|5,22
|0,19
|2,58
|Umpaş Holding
|1,26
|0,00
|-51,72
|Uşak Seramik
|2,02
|-2,88
|-13,68
|Utopya Turizm
|24,00
|-8,05
|-38,14
|Uzertaş Boya
|37,92
|0,21
|-33,00
|Ülker Bisküvi
|21,80
|0,09
|-2,32
|Ünlü Yatırım Holding
|6,31
|-0,47
|Vakıf Fin. Kir.
|9,25
|-4,24
|117,14
|Vakıf GMYO
|1,54
|-1,28
|-35,80
|Vakıf Yat. Ort.
|5,35
|-2,55
|-27,31
|Vakıflar Bankası
|3,74
|0,81
|-20,59
|Vakko Tekstil
|12,60
|-4,18
|101,07
|Vanet Gıda
|5,27
|-1,31
|-31,82
|Verusa Holding
|52,35
|-0,19
|16,08
|Verusaturk Girisim
|24,94
|-0,40
|90,67
|Vestel
|31,10
|0,00
|47,67
|Vestel Beyaz Eşya
|48,70
|-0,41
|22,52
|Viking Kağıt
|5,90
|-1,83
|-34,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,44
|0,78
|44,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,30
|0,44
|-23,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|34,30
|-5,87
|-5,23
|Yataş
|14,01
|-1,55
|-3,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,37
|-3,10
|-0,68
|Yeni Gimat GMYO
|13,80
|-0,07
|19,05
|Yeşil GMYO
|1,14
|-0,87
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,33
|-1,48
|-27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|3,16
|-9,97
|-26,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.251,20
|0,35
|-8,65
|Yonga Mobilya
|22,92
|0,00
|-23,06
|Yükselen Çelik
|5,25
|-0,57
|0,35
|Yünsa
|13,25
|-2,57
|-4,62
|Ziraat Gayrimenkul
|1,63
|0,62
|Zorlu Enerji
|2,01
|0,50
|-27,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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