Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.904,20 1,84 -11,35 İş Bankası (C) 5,34 0,00 -21,39 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,19 0,31 -17,36 İş Girişim 9,88 -0,50 -47,86 İş GMYO 2,02 0,00 -20,47 İş Y. Men. Değ. 15,48 -0,45 -6,73 İş Yat. Ort. 2,96 1,37 -11,99 İşbir Holding 6.293,70 -2,42 129,90 Işık Plastik 30,22 0,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 -19,30 İttifak Holding 1,66 -1,78 -25,56 İz Hayvancılık Tarım 19,60 -1,51 8,89 İzmir Demir Çelik 2,24 0,00 -32,32 İzmir Fırça 5,98 2,93 7,55 Jantsa Jant Sanayi 88,90 -0,11 114,49 Kafein Yazılım 25,42 0,55 19,12 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,69 -1,55 Kaplamin 19,67 -1,65 -41,80 Kardemir (A) 6,92 0,00 16,30 Kardemir (B) 6,88 -1,01 30,55 Kardemir (D) 7,61 -0,65 31,66 Karel Elektronik 32,22 -1,23 39,72 Karsan Otomotiv 3,83 1,32 17,85 Karsu Tekstil 8,68 -0,12 1,52 Kartonsan 55,85 -0,53 -41,01 Katmerciler Ekipman 3,57 -0,83 15,91 Kent Gıda 252,40 -0,98 -29,02 Kerevitaş Gıda 4,66 -0,43 -29,18 Kervan Gıda 16,44 2,30 24,36 Kervansaray Yat. Holding 0,71 1,43 -43,65 Kiler GMYO 1,95 0,00 -22,31 Klimasan Klima 22,98 -1,03 35,42 Koç Holding 19,35 0,00 -5,39 Konfrut Gıda 16,13 0,56 -4,56 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,50 0,14 193,50 Konya Çimento 819,20 -0,70 -27,50 Kordsa Teknik Tekstil 22,26 -0,36 43,15 Koza Altın 125,30 -0,56 29,58 Koza Madencilik 15,95 -0,87 2,97 Körfez GMYO 5,31 7,06 -8,45 Kristal Kola 2,07 -0,48 -47,19 Kron Telekomünikasyon 54,40 2,35 47,67 Kuştur Kuşadası Turizm 295,00 0,00 87,54 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,00 2,17 Kütahya Porselen 33,26 3,36 -34,07 Lider Faktoring 2,91 0,34 -14,66 Link Bilgisayar 34,88 0,87 10,39 Logo Yazılım 147,30 1,59 18,26 Lokman Hekim Sağlık 10,23 -0,68 42,71 Lüks Kadife 52,75 1,15 82,53 Makina Takım 2,93 0,69 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,69 7,36 -11,51 Marmaris Altınyunus 210,20 -0,10 89,20 Marshall 259,80 1,37 -15,29 Martı GMYO 1,05 1,94 -58,88 Martı Otel 2,16 0,00 1,41 Matriks Bilgi Dağıtım 35,06 0,17 Mavi Giyim 53,55 2,88 2,59 Mazhar Zorlu Holding 48,78 -2,63 54,96 Mega Polietilen 7,70 -0,26 0,52 Menderes Tekstil 2,24 0,00 -27,51 Mercan Kimya 10,24 1,59 Merit Turizm 22,58 9,90 117,97 Merko Gıda 5,61 0,18 -35,07 Metemtur Yatırım 6,60 4,60 -18,37 Metro Holding 1,74 0,00 -16,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,42 0,00 -16,26 Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 0,00 -18,88 Migros Ticaret 33,78 -0,88 -21,07 Milpa 4,14 -0,48 -10,00 Mistral GMYO 4,77 0,42 1,27 MLP Sağlık 21,10 -1,86 6,19 MMC San. ve Tic. Yat. 6,70 -4,01 45,65 Mondi Olmuksan 7,49 0,13 -36,79 Mondi Tire Kutsan 6,69 -0,89 -11,97 Naturel Enerji 37,88 -2,12 6,68 Naturelgaz 8,86 -0,45 Net Holding 5,08 -0,59 48,10 Netaş Telekom. 22,14 2,22 -21,15 Niğbaş Niğde Beton 11,62 -0,68 -77,65 Nuh Çimento 45,92 0,04 -4,39 Nurol GMYO 11,74 -1,10 61,04 Odaş Elektrik 2,11 2,43 -45,90 Orge Enerji Elektrik 6,00 -0,66 30,08 Orma Orman Mahsulleri 32,80 0,00 122,83 Osmanlı Menkul 26,16 0,08 -15,45 Ostim Endüstriyel Yat 2,38 -0,83 -13,57 Otokar 303,10 -0,72 -0,39 Oyak Çimento 7,29 -0,14 -16,97 Oyak Yat. Ort. 7,66 -1,16 10,98 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,78 9,94 Oylum Sınai Yatırımlar 4,49 4,18 -4,67 Özak GMYO 4,18 -0,71 -18,04 Özbal Çelik Boru 7,66 -1,54 16,95 Özderici GMYO 1,75 -1,13 -21,17 Özerden Plastik 8,84 -0,67 -1,78 Pamukova Elektrik 30,80 -0,65 44,47 Panora GMYO 6,26 0,32 2,49 Papilon Savunma 15,37 0,46 -32,47 Park Elek.Madencilik 5,11 0,20 -4,84 Parsan 33,72 2,93 38,77 Pegasus 81,20 0,19 8,85 Peker GMYO 1,01 -1,94 -55,35 Penguen Gıda 3,27 0,00 -35,25 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,88 0,06 Pera GMYO 1,50 1,35 -14,37 Pergamon Dış Ticaret 24,22 0,83 32,14 Petkim 6,10 -1,29 22,49 Petrokent Turizm 2.655,00 2,05 192,92 Pınar Et ve Un 19,24 -0,31 -12,08 Pınar Su 7,52 -0,27 1,21 Pınar Süt 18,74 -0,27 -16,89 Plastikkart 14,62 -0,88 1,18 Polisan Holding 2,85 -0,70 -25,87 Politeknik Metal 305,00 -1,23 -24,83 Prizma Press Matbaacılık 4,69 3,08 -14,42 QNB Finans Fin. Kir. 91,90 -0,22 -26,66 QNB Finansbank 43,00 -2,93 -38,88 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,32 1,11 Ral Yatırım Holding 3,29 0,00 -25,90 Ray Sigorta 9,81 -1,70 -36,50 Reysaş GMYO 3,84 -0,26 -29,54 Reysaş Lojistik 4,05 -2,41 -21,72 Rhea Girişim 2,19 -0,90 -41,13 Rodrigo Tekstil 16,48 -3,06 20,20 Royal Halı 3,35 -1,47 -2,62 RTA Laboratuvarları 20,12 -1,47 -33,55 Sabancı Holding 9,49 0,21 -13,93 Safkar Ege Soğutmacılık 8,17 -0,85 -24,91 Sanel Mühendislik 4,04 -0,74 18,13 Sanifoam Sünger 14,00 0,00 2,94 Sanko Pazarlama 10,04 -0,20 8,33 Saray Matbaacılık 5,50 -3,17 -37,29 Sarkuysan 13,48 -1,25 54,99 Sasa Polyester 34,10 0,24 127,57 Say Yenilenebilir Enerji 28,42 -1,86 233,96 Sekuro Plastik 22,96 -0,69 64,47 Selçuk Ecza Deposu 9,06 -0,44 -32,55 Selçuk Gıda 3,90 0,52 -21,69 Senkron Güvenlik 31,34 0,00 19,35 Serve Film Prodüksiyon 15,00 0,00 -6,25 Servet GMYO 91,40 4,76 16,58 Seyitler Kimya 14,75 2,72 9,56 Silverline Endüstri 5,48 -0,72 -36,28 Sinpaş GMYO 4,05 3,32 -3,11 Smartiks Yazılım 5,69 -0,52 -35,78 Sodaş Sodyum Sanayii 24,86 2,98 -5,60 Söktaş 4,53 0,00 -11,00 Sönmez Filament 40,34 0,75 -42,54 Sönmez Pamuklu 15,60 -0,64 -35,00 Sumaş Suni Tahta 59,80 1,01 16,68 Şeker Fin. Kir. 6,18 -1,59 -3,44 Şekerbank 1,13 -0,88 -25,17 Şişe Cam 8,13 0,12 13,55 Şok Marketler Ticaret 10,93 -0,18 -13,39 T. Halk Bankası 5,11 1,79 -8,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,46 -0,53 -27,69 T.S.K.B. 1,40 0,00 -19,84 T.Tuborg 17,23 -2,05 -4,65 Taç Tarım Ürünleri 24,00 0,84 127,92 Tat Gıda 8,78 0,23 -24,06 TAV Havalimanları 27,42 2,85 28,73 Taze Kuru Gıda 142,00 -9,96 -34,35 Tek-Art Turizm 1,80 -1,10 -10,89 Tekfen Holding 15,26 -0,46 -6,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,09 -1,25 -18,13 Temapol Polimer Plastik 15,48 -2,03 34,61 TGS Dış Ticaret 12,63 0,88 -0,63 Tofaş Oto. Fab. 31,26 -0,70 1,13 Torunlar GMYO 3,41 0,89 -12,56 Trabzon Liman 33,26 0,48 3,55 Trabzonspor Sportif 2,69 2,28 10,25 Trend GMYO 7,02 -0,43 -44,15 TSKB GMYO 3,93 0,26 -31,65 Tuğçelik 12,38 0,16 53,22 Tukaş 7,05 0,57 -27,24 Turcas Petrol 3,83 -1,03 -21,03 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,20 -0,43 Turkcell 16,61 0,54 5,84 Tümosan Motor ve Traktör 16,82 -1,41 19,55 Tüpraş 103,60 -0,10 -4,07 Türk Hava Yolları 14,80 1,44 14,64 Türk İlaç Serum 36,24 -0,77 Türk Prysmian Kablo 12,08 -0,08 0,15 Türk Telekom 7,22 -0,41 -13,17 Türk Traktör 181,30 -0,98 6,42 Türker Proje Gayrimenkul 140,70 -1,61 24,62 Türkiye Sigorta 5,20 -0,19 -15,83 Ufuk Yatırım 14,80 1,02 10,45 Ulaşlar Turizm Yat. 4,41 5,50 4,01 Ulusoy Elektrik 57,75 1,40 12,46 Ulusoy Un Sanayi 5,13 -0,58 0,82 Umpaş Holding 1,25 -0,79 -52,11 Uşak Seramik 2,03 -0,98 -13,25 Utopya Turizm 24,30 -9,93 -37,37 Uzertaş Boya 38,90 -0,41 -31,27 Ülker Bisküvi 21,76 0,18 -2,50 Ünlü Yatırım Holding 6,15 0,33 Vakıf Fin. Kir. 9,16 -0,43 115,02 Vakıf GMYO 1,57 2,61 -34,55 Vakıf Yat. Ort. 5,39 0,56 -26,77 Vakıflar Bankası 3,73 0,54 -20,81 Vakko Tekstil 13,75 10,00 119,42 Vanet Gıda 5,23 0,00 -32,34 Verusa Holding 52,15 -0,76 15,63 Verusaturk Girisim 25,34 0,72 93,73 Vestel 30,00 -1,19 42,45 Vestel Beyaz Eşya 47,90 -1,16 20,50 Viking Kağıt 6,02 2,21 -33,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,37 0,00 43,15 Yapı ve Kredi Bank. 2,26 -0,44 -24,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,26 -3,87 -8,10 Yataş 13,84 0,07 -4,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,12 -3,74 -6,36 Yeni Gimat GMYO 13,55 -1,53 16,89 Yeşil GMYO 1,13 -0,88 -18,12 Yeşil Yapı 1,32 -0,75 -28,26 Yeşil Yatırım Holding 2,85 -9,81 -33,35 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.300,00 -8,33 Yonga Mobilya 22,90 -0,09 -23,13 Yükselen Çelik 5,22 -0,57 -0,23 Yünsa 13,36 -0,89 -3,83 Ziraat Gayrimenkul 1,62 -0,61 Zorlu Enerji 2,03 2,01 -26,71 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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