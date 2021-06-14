Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.904,20
|1,84
|-11,35
|İş Bankası (C)
|5,34
|0,00
|-21,39
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,19
|0,31
|-17,36
|İş Girişim
|9,88
|-0,50
|-47,86
|İş GMYO
|2,02
|0,00
|-20,47
|İş Y. Men. Değ.
|15,48
|-0,45
|-6,73
|İş Yat. Ort.
|2,96
|1,37
|-11,99
|İşbir Holding
|6.293,70
|-2,42
|129,90
|Işık Plastik
|30,22
|0,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|-19,30
|İttifak Holding
|1,66
|-1,78
|-25,56
|İz Hayvancılık Tarım
|19,60
|-1,51
|8,89
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|0,00
|-32,32
|İzmir Fırça
|5,98
|2,93
|7,55
|Jantsa Jant Sanayi
|88,90
|-0,11
|114,49
|Kafein Yazılım
|25,42
|0,55
|19,12
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,69
|-1,55
|Kaplamin
|19,67
|-1,65
|-41,80
|Kardemir (A)
|6,92
|0,00
|16,30
|Kardemir (B)
|6,88
|-1,01
|30,55
|Kardemir (D)
|7,61
|-0,65
|31,66
|Karel Elektronik
|32,22
|-1,23
|39,72
|Karsan Otomotiv
|3,83
|1,32
|17,85
|Karsu Tekstil
|8,68
|-0,12
|1,52
|Kartonsan
|55,85
|-0,53
|-41,01
|Katmerciler Ekipman
|3,57
|-0,83
|15,91
|Kent Gıda
|252,40
|-0,98
|-29,02
|Kerevitaş Gıda
|4,66
|-0,43
|-29,18
|Kervan Gıda
|16,44
|2,30
|24,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|1,43
|-43,65
|Kiler GMYO
|1,95
|0,00
|-22,31
|Klimasan Klima
|22,98
|-1,03
|35,42
|Koç Holding
|19,35
|0,00
|-5,39
|Konfrut Gıda
|16,13
|0,56
|-4,56
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,50
|0,14
|193,50
|Konya Çimento
|819,20
|-0,70
|-27,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,26
|-0,36
|43,15
|Koza Altın
|125,30
|-0,56
|29,58
|Koza Madencilik
|15,95
|-0,87
|2,97
|Körfez GMYO
|5,31
|7,06
|-8,45
|Kristal Kola
|2,07
|-0,48
|-47,19
|Kron Telekomünikasyon
|54,40
|2,35
|47,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|295,00
|0,00
|87,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,00
|2,17
|Kütahya Porselen
|33,26
|3,36
|-34,07
|Lider Faktoring
|2,91
|0,34
|-14,66
|Link Bilgisayar
|34,88
|0,87
|10,39
|Logo Yazılım
|147,30
|1,59
|18,26
|Lokman Hekim Sağlık
|10,23
|-0,68
|42,71
|Lüks Kadife
|52,75
|1,15
|82,53
|Makina Takım
|2,93
|0,69
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,69
|7,36
|-11,51
|Marmaris Altınyunus
|210,20
|-0,10
|89,20
|Marshall
|259,80
|1,37
|-15,29
|Martı GMYO
|1,05
|1,94
|-58,88
|Martı Otel
|2,16
|0,00
|1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,06
|0,17
|Mavi Giyim
|53,55
|2,88
|2,59
|Mazhar Zorlu Holding
|48,78
|-2,63
|54,96
|Mega Polietilen
|7,70
|-0,26
|0,52
|Menderes Tekstil
|2,24
|0,00
|-27,51
|Mercan Kimya
|10,24
|1,59
|Merit Turizm
|22,58
|9,90
|117,97
|Merko Gıda
|5,61
|0,18
|-35,07
|Metemtur Yatırım
|6,60
|4,60
|-18,37
|Metro Holding
|1,74
|0,00
|-16,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,42
|0,00
|-16,26
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,89
|0,00
|-18,88
|Migros Ticaret
|33,78
|-0,88
|-21,07
|Milpa
|4,14
|-0,48
|-10,00
|Mistral GMYO
|4,77
|0,42
|1,27
|MLP Sağlık
|21,10
|-1,86
|6,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,70
|-4,01
|45,65
|Mondi Olmuksan
|7,49
|0,13
|-36,79
|Mondi Tire Kutsan
|6,69
|-0,89
|-11,97
|Naturel Enerji
|37,88
|-2,12
|6,68
|Naturelgaz
|8,86
|-0,45
|Net Holding
|5,08
|-0,59
|48,10
|Netaş Telekom.
|22,14
|2,22
|-21,15
|Niğbaş Niğde Beton
|11,62
|-0,68
|-77,65
|Nuh Çimento
|45,92
|0,04
|-4,39
|Nurol GMYO
|11,74
|-1,10
|61,04
|Odaş Elektrik
|2,11
|2,43
|-45,90
|Orge Enerji Elektrik
|6,00
|-0,66
|30,08
|Orma Orman Mahsulleri
|32,80
|0,00
|122,83
|Osmanlı Menkul
|26,16
|0,08
|-15,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,38
|-0,83
|-13,57
|Otokar
|303,10
|-0,72
|-0,39
|Oyak Çimento
|7,29
|-0,14
|-16,97
|Oyak Yat. Ort.
|7,66
|-1,16
|10,98
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,78
|9,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,49
|4,18
|-4,67
|Özak GMYO
|4,18
|-0,71
|-18,04
|Özbal Çelik Boru
|7,66
|-1,54
|16,95
|Özderici GMYO
|1,75
|-1,13
|-21,17
|Özerden Plastik
|8,84
|-0,67
|-1,78
|Pamukova Elektrik
|30,80
|-0,65
|44,47
|Panora GMYO
|6,26
|0,32
|2,49
|Papilon Savunma
|15,37
|0,46
|-32,47
|Park Elek.Madencilik
|5,11
|0,20
|-4,84
|Parsan
|33,72
|2,93
|38,77
|Pegasus
|81,20
|0,19
|8,85
|Peker GMYO
|1,01
|-1,94
|-55,35
|Penguen Gıda
|3,27
|0,00
|-35,25
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,88
|0,06
|Pera GMYO
|1,50
|1,35
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|24,22
|0,83
|32,14
|Petkim
|6,10
|-1,29
|22,49
|Petrokent Turizm
|2.655,00
|2,05
|192,92
|Pınar Et ve Un
|19,24
|-0,31
|-12,08
|Pınar Su
|7,52
|-0,27
|1,21
|Pınar Süt
|18,74
|-0,27
|-16,89
|Plastikkart
|14,62
|-0,88
|1,18
|Polisan Holding
|2,85
|-0,70
|-25,87
|Politeknik Metal
|305,00
|-1,23
|-24,83
|Prizma Press Matbaacılık
|4,69
|3,08
|-14,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,90
|-0,22
|-26,66
|QNB Finansbank
|43,00
|-2,93
|-38,88
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,32
|1,11
|Ral Yatırım Holding
|3,29
|0,00
|-25,90
|Ray Sigorta
|9,81
|-1,70
|-36,50
|Reysaş GMYO
|3,84
|-0,26
|-29,54
|Reysaş Lojistik
|4,05
|-2,41
|-21,72
|Rhea Girişim
|2,19
|-0,90
|-41,13
|Rodrigo Tekstil
|16,48
|-3,06
|20,20
|Royal Halı
|3,35
|-1,47
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|20,12
|-1,47
|-33,55
|Sabancı Holding
|9,49
|0,21
|-13,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,17
|-0,85
|-24,91
|Sanel Mühendislik
|4,04
|-0,74
|18,13
|Sanifoam Sünger
|14,00
|0,00
|2,94
|Sanko Pazarlama
|10,04
|-0,20
|8,33
|Saray Matbaacılık
|5,50
|-3,17
|-37,29
|Sarkuysan
|13,48
|-1,25
|54,99
|Sasa Polyester
|34,10
|0,24
|127,57
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,42
|-1,86
|233,96
|Sekuro Plastik
|22,96
|-0,69
|64,47
|Selçuk Ecza Deposu
|9,06
|-0,44
|-32,55
|Selçuk Gıda
|3,90
|0,52
|-21,69
|Senkron Güvenlik
|31,34
|0,00
|19,35
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|0,00
|-6,25
|Servet GMYO
|91,40
|4,76
|16,58
|Seyitler Kimya
|14,75
|2,72
|9,56
|Silverline Endüstri
|5,48
|-0,72
|-36,28
|Sinpaş GMYO
|4,05
|3,32
|-3,11
|Smartiks Yazılım
|5,69
|-0,52
|-35,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,86
|2,98
|-5,60
|Söktaş
|4,53
|0,00
|-11,00
|Sönmez Filament
|40,34
|0,75
|-42,54
|Sönmez Pamuklu
|15,60
|-0,64
|-35,00
|Sumaş Suni Tahta
|59,80
|1,01
|16,68
|Şeker Fin. Kir.
|6,18
|-1,59
|-3,44
|Şekerbank
|1,13
|-0,88
|-25,17
|Şişe Cam
|8,13
|0,12
|13,55
|Şok Marketler Ticaret
|10,93
|-0,18
|-13,39
|T. Halk Bankası
|5,11
|1,79
|-8,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,46
|-0,53
|-27,69
|T.S.K.B.
|1,40
|0,00
|-19,84
|T.Tuborg
|17,23
|-2,05
|-4,65
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|0,84
|127,92
|Tat Gıda
|8,78
|0,23
|-24,06
|TAV Havalimanları
|27,42
|2,85
|28,73
|Taze Kuru Gıda
|142,00
|-9,96
|-34,35
|Tek-Art Turizm
|1,80
|-1,10
|-10,89
|Tekfen Holding
|15,26
|-0,46
|-6,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,09
|-1,25
|-18,13
|Temapol Polimer Plastik
|15,48
|-2,03
|34,61
|TGS Dış Ticaret
|12,63
|0,88
|-0,63
|Tofaş Oto. Fab.
|31,26
|-0,70
|1,13
|Torunlar GMYO
|3,41
|0,89
|-12,56
|Trabzon Liman
|33,26
|0,48
|3,55
|Trabzonspor Sportif
|2,69
|2,28
|10,25
|Trend GMYO
|7,02
|-0,43
|-44,15
|TSKB GMYO
|3,93
|0,26
|-31,65
|Tuğçelik
|12,38
|0,16
|53,22
|Tukaş
|7,05
|0,57
|-27,24
|Turcas Petrol
|3,83
|-1,03
|-21,03
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,20
|-0,43
|Turkcell
|16,61
|0,54
|5,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,82
|-1,41
|19,55
|Tüpraş
|103,60
|-0,10
|-4,07
|Türk Hava Yolları
|14,80
|1,44
|14,64
|Türk İlaç Serum
|36,24
|-0,77
|Türk Prysmian Kablo
|12,08
|-0,08
|0,15
|Türk Telekom
|7,22
|-0,41
|-13,17
|Türk Traktör
|181,30
|-0,98
|6,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|140,70
|-1,61
|24,62
|Türkiye Sigorta
|5,20
|-0,19
|-15,83
|Ufuk Yatırım
|14,80
|1,02
|10,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,41
|5,50
|4,01
|Ulusoy Elektrik
|57,75
|1,40
|12,46
|Ulusoy Un Sanayi
|5,13
|-0,58
|0,82
|Umpaş Holding
|1,25
|-0,79
|-52,11
|Uşak Seramik
|2,03
|-0,98
|-13,25
|Utopya Turizm
|24,30
|-9,93
|-37,37
|Uzertaş Boya
|38,90
|-0,41
|-31,27
|Ülker Bisküvi
|21,76
|0,18
|-2,50
|Ünlü Yatırım Holding
|6,15
|0,33
|Vakıf Fin. Kir.
|9,16
|-0,43
|115,02
|Vakıf GMYO
|1,57
|2,61
|-34,55
|Vakıf Yat. Ort.
|5,39
|0,56
|-26,77
|Vakıflar Bankası
|3,73
|0,54
|-20,81
|Vakko Tekstil
|13,75
|10,00
|119,42
|Vanet Gıda
|5,23
|0,00
|-32,34
|Verusa Holding
|52,15
|-0,76
|15,63
|Verusaturk Girisim
|25,34
|0,72
|93,73
|Vestel
|30,00
|-1,19
|42,45
|Vestel Beyaz Eşya
|47,90
|-1,16
|20,50
|Viking Kağıt
|6,02
|2,21
|-33,11
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,37
|0,00
|43,15
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,26
|-0,44
|-24,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,26
|-3,87
|-8,10
|Yataş
|13,84
|0,07
|-4,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,12
|-3,74
|-6,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,55
|-1,53
|16,89
|Yeşil GMYO
|1,13
|-0,88
|-18,12
|Yeşil Yapı
|1,32
|-0,75
|-28,26
|Yeşil Yatırım Holding
|2,85
|-9,81
|-33,35
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.300,00
|-8,33
|Yonga Mobilya
|22,90
|-0,09
|-23,13
|Yükselen Çelik
|5,22
|-0,57
|-0,23
|Yünsa
|13,36
|-0,89
|-3,83
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|-0,61
|Zorlu Enerji
|2,03
|2,01
|-26,71
(Son)
Kaynak: AA
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