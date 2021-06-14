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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

14.06.2021 13:38
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.904,201,84-11,35
İş Bankası (C)5,340,00-21,39
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,190,31-17,36
İş Girişim9,88-0,50-47,86
İş GMYO2,020,00-20,47
İş Y. Men. Değ.15,48-0,45-6,73
İş Yat. Ort.2,961,37-11,99
İşbir Holding6.293,70-2,42129,90
Işık Plastik30,220,60

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-1,08-19,30
İttifak Holding1,66-1,78-25,56
İz Hayvancılık Tarım19,60-1,518,89
İzmir Demir Çelik2,240,00-32,32
İzmir Fırça5,982,937,55
Jantsa Jant Sanayi88,90-0,11114,49
Kafein Yazılım25,420,5519,12
Kalekim Kimyevi Maddeler12,69-1,55

Kaplamin19,67-1,65-41,80
Kardemir (A)6,920,0016,30
Kardemir (B)6,88-1,0130,55
Kardemir (D)7,61-0,6531,66
Karel Elektronik32,22-1,2339,72
Karsan Otomotiv3,831,3217,85
Karsu Tekstil8,68-0,121,52
Kartonsan55,85-0,53-41,01
Katmerciler Ekipman3,57-0,8315,91
Kent Gıda252,40-0,98-29,02
Kerevitaş Gıda4,66-0,43-29,18
Kervan Gıda16,442,3024,36
Kervansaray Yat. Holding0,711,43-43,65
Kiler GMYO1,950,00-22,31
Klimasan Klima22,98-1,0335,42
Koç Holding19,350,00-5,39
Konfrut Gıda16,130,56-4,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,500,14193,50
Konya Çimento819,20-0,70-27,50
Kordsa Teknik Tekstil22,26-0,3643,15
Koza Altın125,30-0,5629,58
Koza Madencilik15,95-0,872,97
Körfez GMYO5,317,06-8,45
Kristal Kola2,07-0,48-47,19
Kron Telekomünikasyon54,402,3547,67
Kuştur Kuşadası Turizm295,000,0087,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,002,17
Kütahya Porselen33,263,36-34,07
Lider Faktoring2,910,34-14,66
Link Bilgisayar34,880,8710,39
Logo Yazılım147,301,5918,26
Lokman Hekim Sağlık10,23-0,6842,71
Lüks Kadife52,751,1582,53
Makina Takım2,930,69-14,08
Marka Yatırım Holding5,697,36-11,51
Marmaris Altınyunus210,20-0,1089,20
Marshall259,801,37-15,29
Martı GMYO1,051,94-58,88
Martı Otel2,160,001,41
Matriks Bilgi Dağıtım35,060,17

Mavi Giyim53,552,882,59
Mazhar Zorlu Holding48,78-2,6354,96
Mega Polietilen7,70-0,260,52
Menderes Tekstil2,240,00-27,51
Mercan Kimya10,241,59

Merit Turizm22,589,90117,97
Merko Gıda5,610,18-35,07
Metemtur Yatırım6,604,60-18,37
Metro Holding1,740,00-16,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,420,00-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,890,00-18,88
Migros Ticaret33,78-0,88-21,07
Milpa4,14-0,48-10,00
Mistral GMYO4,770,421,27
MLP Sağlık21,10-1,866,19
MMC San. ve Tic. Yat.6,70-4,0145,65
Mondi Olmuksan7,490,13-36,79
Mondi Tire Kutsan6,69-0,89-11,97
Naturel Enerji37,88-2,126,68
Naturelgaz8,86-0,45

Net Holding5,08-0,5948,10
Netaş Telekom.22,142,22-21,15
Niğbaş Niğde Beton11,62-0,68-77,65
Nuh Çimento45,920,04-4,39
Nurol GMYO11,74-1,1061,04
Odaş Elektrik2,112,43-45,90
Orge Enerji Elektrik6,00-0,6630,08
Orma Orman Mahsulleri32,800,00122,83
Osmanlı Menkul26,160,08-15,45
Ostim Endüstriyel Yat2,38-0,83-13,57
Otokar303,10-0,72-0,39
Oyak Çimento7,29-0,14-16,97
Oyak Yat. Ort.7,66-1,1610,98
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,789,94

Oylum Sınai Yatırımlar4,494,18-4,67
Özak GMYO4,18-0,71-18,04
Özbal Çelik Boru7,66-1,5416,95
Özderici GMYO1,75-1,13-21,17
Özerden Plastik8,84-0,67-1,78
Pamukova Elektrik30,80-0,6544,47
Panora GMYO6,260,322,49
Papilon Savunma15,370,46-32,47
Park Elek.Madencilik5,110,20-4,84
Parsan33,722,9338,77
Pegasus81,200,198,85
Peker GMYO1,01-1,94-55,35
Penguen Gıda3,270,00-35,25
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,880,06

Pera GMYO1,501,35-14,37
Pergamon Dış Ticaret24,220,8332,14
Petkim6,10-1,2922,49
Petrokent Turizm2.655,002,05192,92
Pınar Et ve Un19,24-0,31-12,08
Pınar Su7,52-0,271,21
Pınar Süt18,74-0,27-16,89
Plastikkart14,62-0,881,18
Polisan Holding2,85-0,70-25,87
Politeknik Metal305,00-1,23-24,83
Prizma Press Matbaacılık4,693,08-14,42
QNB Finans Fin. Kir.91,90-0,22-26,66
QNB Finansbank43,00-2,93-38,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,321,11

Ral Yatırım Holding3,290,00-25,90
Ray Sigorta9,81-1,70-36,50
Reysaş GMYO3,84-0,26-29,54
Reysaş Lojistik4,05-2,41-21,72
Rhea Girişim2,19-0,90-41,13
Rodrigo Tekstil16,48-3,0620,20
Royal Halı3,35-1,47-2,62
RTA Laboratuvarları20,12-1,47-33,55
Sabancı Holding9,490,21-13,93
Safkar Ege Soğutmacılık8,17-0,85-24,91
Sanel Mühendislik4,04-0,7418,13
Sanifoam Sünger14,000,002,94
Sanko Pazarlama10,04-0,208,33
Saray Matbaacılık5,50-3,17-37,29
Sarkuysan13,48-1,2554,99
Sasa Polyester34,100,24127,57
Say Yenilenebilir Enerji28,42-1,86233,96
Sekuro Plastik22,96-0,6964,47
Selçuk Ecza Deposu9,06-0,44-32,55
Selçuk Gıda3,900,52-21,69
Senkron Güvenlik31,340,0019,35
Serve Film Prodüksiyon15,000,00-6,25
Servet GMYO91,404,7616,58
Seyitler Kimya14,752,729,56
Silverline Endüstri5,48-0,72-36,28
Sinpaş GMYO4,053,32-3,11
Smartiks Yazılım5,69-0,52-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii24,862,98-5,60
Söktaş4,530,00-11,00
Sönmez Filament40,340,75-42,54
Sönmez Pamuklu15,60-0,64-35,00
Sumaş Suni Tahta59,801,0116,68
Şeker Fin. Kir.6,18-1,59-3,44
Şekerbank1,13-0,88-25,17
Şişe Cam8,130,1213,55
Şok Marketler Ticaret10,93-0,18-13,39
T. Halk Bankası5,111,79-8,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,46-0,53-27,69
T.S.K.B.1,400,00-19,84
T.Tuborg17,23-2,05-4,65
Taç Tarım Ürünleri24,000,84127,92
Tat Gıda8,780,23-24,06
TAV Havalimanları27,422,8528,73
Taze Kuru Gıda142,00-9,96-34,35
Tek-Art Turizm1,80-1,10-10,89
Tekfen Holding15,26-0,46-6,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,09-1,25-18,13
Temapol Polimer Plastik15,48-2,0334,61
TGS Dış Ticaret12,630,88-0,63
Tofaş Oto. Fab.31,26-0,701,13
Torunlar GMYO3,410,89-12,56
Trabzon Liman33,260,483,55
Trabzonspor Sportif2,692,2810,25
Trend GMYO7,02-0,43-44,15
TSKB GMYO3,930,26-31,65
Tuğçelik12,380,1653,22
Tukaş7,050,57-27,24
Turcas Petrol3,83-1,03-21,03
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,20-0,43

Turkcell16,610,545,84
Tümosan Motor ve Traktör16,82-1,4119,55
Tüpraş103,60-0,10-4,07
Türk Hava Yolları14,801,4414,64
Türk İlaç Serum36,24-0,77

Türk Prysmian Kablo12,08-0,080,15
Türk Telekom7,22-0,41-13,17
Türk Traktör181,30-0,986,42
Türker Proje Gayrimenkul140,70-1,6124,62
Türkiye Sigorta5,20-0,19-15,83
Ufuk Yatırım14,801,0210,45
Ulaşlar Turizm Yat.4,415,504,01
Ulusoy Elektrik57,751,4012,46
Ulusoy Un Sanayi5,13-0,580,82
Umpaş Holding1,25-0,79-52,11
Uşak Seramik2,03-0,98-13,25
Utopya Turizm24,30-9,93-37,37
Uzertaş Boya38,90-0,41-31,27
Ülker Bisküvi21,760,18-2,50
Ünlü Yatırım Holding6,150,33

Vakıf Fin. Kir.9,16-0,43115,02
Vakıf GMYO1,572,61-34,55
Vakıf Yat. Ort.5,390,56-26,77
Vakıflar Bankası3,730,54-20,81
Vakko Tekstil13,7510,00119,42
Vanet Gıda5,230,00-32,34
Verusa Holding52,15-0,7615,63
Verusaturk Girisim25,340,7293,73
Vestel30,00-1,1942,45
Vestel Beyaz Eşya47,90-1,1620,50
Viking Kağıt6,022,21-33,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,370,0043,15
Yapı ve Kredi Bank.2,26-0,44-24,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,26-3,87-8,10
Yataş13,840,07-4,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,12-3,74-6,36
Yeni Gimat GMYO13,55-1,5316,89
Yeşil GMYO1,13-0,88-18,12
Yeşil Yapı1,32-0,75-28,26
Yeşil Yatırım Holding2,85-9,81-33,35
Yibitaş İnşaat Malzeme14.300,00

-8,33
Yonga Mobilya22,90-0,09-23,13
Yükselen Çelik5,22-0,57-0,23
Yünsa13,36-0,89-3,83
Ziraat Gayrimenkul1,62-0,61

Zorlu Enerji2,032,01-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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