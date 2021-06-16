Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.095,00
|-10,88
|İş Bankası (C)
|5,27
|-1,13
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|320.100,00
|10,00
|-15,76
|İş Fin.Kir.
|3,09
|-0,64
|-19,95
|İş Girişim
|9,87
|-0,10
|-47,92
|İş GMYO
|1,97
|-1,01
|-22,44
|İş Y. Men. Değ.
|14,82
|-1,00
|-10,71
|İş Yat. Ort.
|2,94
|-0,34
|-12,58
|İşbir Holding
|6.010,30
|0,15
|119,55
|Işık Plastik
|29,54
|-1,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|-21,05
|İttifak Holding
|1,57
|0,00
|-29,60
|İz Hayvancılık Tarım
|19,57
|-3,12
|8,72
|İzmir Demir Çelik
|2,18
|-0,91
|-34,13
|İzmir Fırça
|5,66
|-2,25
|1,80
|Jantsa Jant Sanayi
|87,10
|0,17
|110,14
|Kafein Yazılım
|25,44
|-2,45
|19,21
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,39
|-0,32
|Kaplamin
|19,53
|-1,71
|-42,22
|Kardemir (A)
|6,78
|-0,88
|13,95
|Kardemir (B)
|6,78
|-1,60
|28,65
|Kardemir (D)
|7,51
|0,13
|29,93
|Karel Elektronik
|32,24
|1,58
|39,81
|Karsan Otomotiv
|3,77
|1,62
|16,00
|Karsu Tekstil
|8,29
|-2,59
|-3,04
|Kartonsan
|53,20
|-1,30
|-43,81
|Katmerciler Ekipman
|3,49
|-1,41
|13,31
|Kent Gıda
|243,00
|-0,78
|-31,66
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|-1,11
|-32,22
|Kervan Gıda
|15,88
|-0,13
|20,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|-2,90
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,89
|-1,56
|-24,70
|Klimasan Klima
|22,22
|-0,18
|30,94
|Koç Holding
|19,00
|0,16
|-7,10
|Konfrut Gıda
|15,97
|-1,30
|-5,50
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,70
|-0,74
|181,67
|Konya Çimento
|766,60
|-2,17
|-32,16
|Koray GMYO
|5,99
|-3,23
|34,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,54
|0,00
|38,52
|Koza Altın
|125,00
|0,48
|29,27
|Koza Madencilik
|15,56
|-0,77
|0,45
|Körfez GMYO
|5,11
|-3,95
|-11,90
|Kristal Kola
|1,99
|-2,93
|-49,23
|Kron Telekomünikasyon
|54,50
|-0,55
|47,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|286,00
|0,00
|81,82
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|0,87
|0,87
|Kütahya Porselen
|35,30
|-1,94
|-30,03
|Lider Faktoring
|2,84
|-1,05
|-16,72
|Link Bilgisayar
|32,38
|-1,58
|2,48
|Logo Yazılım
|146,10
|-0,20
|17,29
|Lokman Hekim Sağlık
|9,62
|-4,85
|34,20
|Lüks Kadife
|49,94
|-1,50
|72,80
|Makina Takım
|2,93
|-3,30
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,52
|-1,43
|-14,15
|Marmaris Altınyunus
|204,20
|-0,68
|83,80
|Marshall
|274,90
|-0,83
|-10,37
|Martı GMYO
|1,03
|0,00
|-59,66
|Martı Otel
|2,09
|-1,42
|-1,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,52
|-0,80
|Mavi Giyim
|55,10
|-2,04
|5,56
|Mazhar Zorlu Holding
|47,94
|0,13
|52,29
|Mega Polietilen
|7,84
|-0,88
|2,35
|Menderes Tekstil
|2,20
|-0,90
|-28,80
|Mercan Kimya
|9,89
|-2,37
|Merit Turizm
|18,31
|-9,98
|76,75
|Merko Gıda
|5,42
|-1,99
|-37,27
|Metemtur Yatırım
|6,75
|1,35
|-16,52
|Metro Holding
|1,76
|-0,56
|-15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|-0,84
|-18,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,91
|-1,04
|-18,03
|Migros Ticaret
|33,04
|-0,48
|-22,80
|Milpa
|4,25
|-0,93
|-7,61
|Mistral GMYO
|4,68
|-1,06
|-0,64
|MLP Sağlık
|21,64
|0,46
|8,91
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,60
|0,00
|43,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,29
|0,14
|-38,48
|Mondi Tire Kutsan
|6,55
|-0,91
|-13,82
|Naturel Enerji
|36,46
|-1,30
|2,68
|Naturelgaz
|8,77
|-0,11
|Net Holding
|4,77
|-0,42
|39,07
|Netaş Telekom.
|21,38
|-0,74
|-23,86
|Niğbaş Niğde Beton
|11,00
|-2,57
|-78,85
|Nuh Çimento
|43,88
|-0,32
|-8,64
|Nurol GMYO
|11,65
|2,10
|59,81
|Odaş Elektrik
|2,06
|0,00
|-47,18
|Orge Enerji Elektrik
|5,72
|-1,38
|24,01
|Orma Orman Mahsulleri
|31,60
|-1,25
|114,67
|Osmanlı Menkul
|25,44
|-0,63
|-17,78
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,40
|0,42
|-12,85
|Otokar
|293,10
|-1,48
|-3,68
|Oyak Çimento
|7,18
|-0,55
|-18,22
|Oyak Yat. Ort.
|7,64
|-0,26
|10,69
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|25,38
|8,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,10
|-2,15
|-12,95
|Özak GMYO
|4,12
|-0,72
|-19,22
|Özbal Çelik Boru
|8,03
|-2,07
|22,60
|Özderici GMYO
|1,66
|-1,78
|-25,23
|Özerden Plastik
|8,52
|0,35
|-5,33
|Pamukova Elektrik
|32,88
|-2,38
|54,22
|Panora GMYO
|6,11
|-0,49
|0,04
|Papilon Savunma
|14,97
|-0,60
|-34,23
|Park Elek.Madencilik
|5,10
|0,20
|-5,03
|Parsan
|32,26
|-0,43
|32,76
|Pegasus
|78,35
|-0,57
|5,03
|Peker GMYO
|1,00
|0,00
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,23
|0,31
|-36,04
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,84
|2,63
|Pera GMYO
|1,43
|-0,69
|-18,37
|Pergamon Dış Ticaret
|23,78
|-0,42
|29,74
|Petkim
|5,94
|0,17
|19,28
|Petrokent Turizm
|2.500,10
|-3,83
|175,83
|Pınar Et ve Un
|18,88
|-0,84
|-13,73
|Pınar Su
|7,39
|-0,67
|-0,54
|Pınar Süt
|18,87
|-0,42
|-16,32
|Plastikkart
|14,18
|0,07
|-1,87
|Polisan Holding
|2,79
|-0,36
|-27,43
|Politeknik Metal
|302,50
|1,78
|-25,44
|Prizma Press Matbaacılık
|4,71
|0,21
|-14,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,55
|0,00
|-27,73
|QNB Finansbank
|43,36
|1,12
|-38,37
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,04
|0,37
|Ral Yatırım Holding
|3,16
|-0,63
|-28,83
|Ray Sigorta
|9,44
|-1,46
|-38,90
|Reysaş GMYO
|3,84
|0,79
|-29,54
|Reysaş Lojistik
|4,04
|2,54
|-21,92
|Rhea Girişim
|2,17
|-0,91
|-41,67
|Rodrigo Tekstil
|16,02
|0,19
|16,85
|Royal Halı
|3,31
|-1,49
|-3,78
|RTA Laboratuvarları
|20,02
|-0,30
|-33,88
|Sabancı Holding
|9,31
|-1,17
|-15,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,72
|-0,90
|-29,04
|Sanel Mühendislik
|4,04
|-0,25
|18,13
|Sanifoam Sünger
|13,76
|2,76
|1,18
|Sanko Pazarlama
|10,10
|0,80
|8,98
|Saray Matbaacılık
|5,67
|2,35
|-35,35
|Sarkuysan
|12,84
|-2,36
|47,63
|Sasa Polyester
|32,68
|0,25
|118,09
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,72
|-0,07
|225,73
|Sekuro Plastik
|23,00
|-3,44
|64,76
|Selçuk Ecza Deposu
|9,02
|-0,44
|-32,85
|Selçuk Gıda
|3,76
|-0,53
|-24,50
|Senkron Güvenlik
|30,00
|0,00
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|0,00
|-7,81
|Servet GMYO
|89,60
|-1,86
|14,29
|Seyitler Kimya
|14,60
|-3,44
|8,44
|Silverline Endüstri
|5,30
|-1,85
|-38,37
|Sinpaş GMYO
|3,95
|-1,50
|-5,50
|Smartiks Yazılım
|5,54
|-1,42
|-37,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,90
|-1,16
|-9,25
|Söktaş
|4,56
|-0,87
|-10,41
|Sönmez Filament
|37,50
|-3,85
|-46,58
|Sönmez Pamuklu
|15,01
|-2,15
|-37,46
|Sumaş Suni Tahta
|57,95
|1,85
|13,07
|Şeker Fin. Kir.
|6,12
|-0,65
|-4,38
|Şekerbank
|1,13
|0,00
|-25,17
|Şişe Cam
|8,14
|0,49
|13,69
|Şok Marketler Ticaret
|11,16
|1,27
|-11,57
|T. Halk Bankası
|5,17
|-3,54
|-7,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,20
|0,00
|-28,53
|T.S.K.B.
|1,35
|-0,74
|-22,70
|T.Tuborg
|17,40
|-0,11
|-3,71
|Taç Tarım Ürünleri
|23,56
|0,26
|123,74
|Tat Gıda
|8,61
|-0,35
|-25,53
|TAV Havalimanları
|27,48
|0,96
|29,01
|Taze Kuru Gıda
|115,10
|-9,94
|-46,79
|Tek-Art Turizm
|1,78
|-0,56
|-11,88
|Tekfen Holding
|14,94
|-0,73
|-8,90
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,03
|1,44
|-18,82
|Temapol Polimer Plastik
|16,32
|1,37
|41,91
|TGS Dış Ticaret
|11,98
|-3,00
|-5,74
|Tofaş Oto. Fab.
|30,32
|-1,04
|-1,91
|Torunlar GMYO
|3,29
|-0,60
|-15,64
|Trabzon Liman
|31,78
|-1,67
|-1,06
|Trabzonspor Sportif
|2,76
|0,73
|13,11
|Trend GMYO
|7,00
|-1,13
|-44,31
|TSKB GMYO
|3,57
|-2,99
|-37,91
|Tuğçelik
|10,90
|-6,60
|34,90
|Tukaş
|6,99
|0,00
|-27,86
|Turcas Petrol
|3,71
|0,27
|-23,51
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,07
|-1,37
|Turkcell
|16,57
|-0,18
|5,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,48
|0,69
|24,24
|Tüpraş
|104,20
|1,26
|-3,52
|Türk Hava Yolları
|14,58
|0,62
|12,94
|Türk İlaç Serum
|36,78
|-1,82
|Türk Prysmian Kablo
|12,62
|1,53
|4,62
|Türk Telekom
|7,15
|0,00
|-14,01
|Türk Traktör
|171,70
|-0,92
|0,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,40
|-0,96
|19,04
|Türkiye Sigorta
|5,15
|-0,39
|-16,64
|Ufuk Yatırım
|14,12
|-5,74
|5,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,29
|-1,15
|1,18
|Ulusoy Elektrik
|57,95
|0,17
|12,85
|Ulusoy Un Sanayi
|5,14
|0,59
|1,01
|Umpaş Holding
|1,27
|5,83
|-51,34
|Uşak Seramik
|2,02
|-0,49
|-13,68
|Utopya Turizm
|23,40
|-9,93
|-39,69
|Uzertaş Boya
|45,98
|10,00
|-18,76
|Ülker Bisküvi
|21,16
|-0,28
|-5,19
|Ünlü Yatırım Holding
|6,13
|-1,13
|Vakıf Fin. Kir.
|8,24
|-4,07
|93,43
|Vakıf GMYO
|1,62
|-1,22
|-32,47
|Vakıf Yat. Ort.
|5,26
|-2,05
|-28,53
|Vakıflar Bankası
|3,70
|-2,12
|-21,44
|Vakko Tekstil
|13,39
|-5,37
|113,68
|Vanet Gıda
|5,06
|-0,39
|-34,54
|Verusa Holding
|50,70
|-0,88
|12,42
|Verusaturk Girisim
|24,86
|-1,35
|90,06
|Vestel
|29,34
|-0,61
|39,32
|Vestel Beyaz Eşya
|46,52
|-0,77
|17,03
|Viking Kağıt
|5,74
|-1,71
|-36,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|0,00
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,36
|-2,23
|-7,82
|Yataş
|13,16
|-2,01
|-8,93
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|-2,01
|-11,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,87
|-1,00
|19,65
|Yeşil GMYO
|1,14
|0,88
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,33
|-0,75
|-27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|2,38
|-7,39
|-44,34
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.251,00
|-0,27
|-8,65
|Yonga Mobilya
|22,24
|1,00
|-25,34
|Yükselen Çelik
|5,11
|-0,97
|-2,33
|Yünsa
|12,86
|0,47
|-7,43
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|-0,61
|Zorlu Enerji
|2,01
|1,01
|-27,44
(Son)
Kaynak: AA
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