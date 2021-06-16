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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

16.06.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.095,00

-10,88
İş Bankası (C)5,27-1,13-22,42
İş Bankası (Kur.)320.100,0010,00-15,76
İş Fin.Kir.3,09-0,64-19,95
İş Girişim9,87-0,10-47,92
İş GMYO1,97-1,01-22,44
İş Y. Men. Değ.14,82-1,00-10,71
İş Yat. Ort.2,94-0,34-12,58
İşbir Holding6.010,300,15119,55
Işık Plastik29,54-1,80

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-1,10-21,05
İttifak Holding1,570,00-29,60
İz Hayvancılık Tarım19,57-3,128,72
İzmir Demir Çelik2,18-0,91-34,13
İzmir Fırça5,66-2,251,80
Jantsa Jant Sanayi87,100,17110,14
Kafein Yazılım25,44-2,4519,21
Kalekim Kimyevi Maddeler12,39-0,32

Kaplamin19,53-1,71-42,22
Kardemir (A)6,78-0,8813,95
Kardemir (B)6,78-1,6028,65
Kardemir (D)7,510,1329,93
Karel Elektronik32,241,5839,81
Karsan Otomotiv3,771,6216,00
Karsu Tekstil8,29-2,59-3,04
Kartonsan53,20-1,30-43,81
Katmerciler Ekipman3,49-1,4113,31
Kent Gıda243,00-0,78-31,66
Kerevitaş Gıda4,46-1,11-32,22
Kervan Gıda15,88-0,1320,12
Kervansaray Yat. Holding0,67-2,90-46,83
Kiler GMYO1,89-1,56-24,70
Klimasan Klima22,22-0,1830,94
Koç Holding19,000,16-7,10
Konfrut Gıda15,97-1,30-5,50
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,70-0,74181,67
Konya Çimento766,60-2,17-32,16
Koray GMYO5,99-3,2334,61
Kordsa Teknik Tekstil21,540,0038,52
Koza Altın125,000,4829,27
Koza Madencilik15,56-0,770,45
Körfez GMYO5,11-3,95-11,90
Kristal Kola1,99-2,93-49,23
Kron Telekomünikasyon54,50-0,5547,94
Kuştur Kuşadası Turizm286,000,0081,82
Kuyumcukent Gayrimenkul2,320,870,87
Kütahya Porselen35,30-1,94-30,03
Lider Faktoring2,84-1,05-16,72
Link Bilgisayar32,38-1,582,48
Logo Yazılım146,10-0,2017,29
Lokman Hekim Sağlık9,62-4,8534,20
Lüks Kadife49,94-1,5072,80
Makina Takım2,93-3,30-14,08
Marka Yatırım Holding5,52-1,43-14,15
Marmaris Altınyunus204,20-0,6883,80
Marshall274,90-0,83-10,37
Martı GMYO1,030,00-59,66
Martı Otel2,09-1,42-1,88
Matriks Bilgi Dağıtım34,52-0,80

Mavi Giyim55,10-2,045,56
Mazhar Zorlu Holding47,940,1352,29
Mega Polietilen7,84-0,882,35
Menderes Tekstil2,20-0,90-28,80
Mercan Kimya9,89-2,37

Merit Turizm18,31-9,9876,75
Merko Gıda5,42-1,99-37,27
Metemtur Yatırım6,751,35-16,52
Metro Holding1,76-0,56-15,38
Metro Petrol ve Tesisleri2,35-0,84-18,69
Metro Yatırım Ortaklığı1,91-1,04-18,03
Migros Ticaret33,04-0,48-22,80
Milpa4,25-0,93-7,61
Mistral GMYO4,68-1,06-0,64
MLP Sağlık21,640,468,91
MMC San. ve Tic. Yat.6,600,0043,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,290,14-38,48
Mondi Tire Kutsan6,55-0,91-13,82
Naturel Enerji36,46-1,302,68
Naturelgaz8,77-0,11

Net Holding4,77-0,4239,07
Netaş Telekom.21,38-0,74-23,86
Niğbaş Niğde Beton11,00-2,57-78,85
Nuh Çimento43,88-0,32-8,64
Nurol GMYO11,652,1059,81
Odaş Elektrik2,060,00-47,18
Orge Enerji Elektrik5,72-1,3824,01
Orma Orman Mahsulleri31,60-1,25114,67
Osmanlı Menkul25,44-0,63-17,78
Ostim Endüstriyel Yat2,400,42-12,85
Otokar293,10-1,48-3,68
Oyak Çimento7,18-0,55-18,22
Oyak Yat. Ort.7,64-0,2610,69
Oyak Yatırım Menkul Değerler25,388,37

Oylum Sınai Yatırımlar4,10-2,15-12,95
Özak GMYO4,12-0,72-19,22
Özbal Çelik Boru8,03-2,0722,60
Özderici GMYO1,66-1,78-25,23
Özerden Plastik8,520,35-5,33
Pamukova Elektrik32,88-2,3854,22
Panora GMYO6,11-0,490,04
Papilon Savunma14,97-0,60-34,23
Park Elek.Madencilik5,100,20-5,03
Parsan32,26-0,4332,76
Pegasus78,35-0,575,03
Peker GMYO1,000,00-55,79
Penguen Gıda3,230,31-36,04
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,842,63

Pera GMYO1,43-0,69-18,37
Pergamon Dış Ticaret23,78-0,4229,74
Petkim5,940,1719,28
Petrokent Turizm2.500,10-3,83175,83
Pınar Et ve Un18,88-0,84-13,73
Pınar Su7,39-0,67-0,54
Pınar Süt18,87-0,42-16,32
Plastikkart14,180,07-1,87
Polisan Holding2,79-0,36-27,43
Politeknik Metal302,501,78-25,44
Prizma Press Matbaacılık4,710,21-14,05
QNB Finans Fin. Kir.90,550,00-27,73
QNB Finansbank43,361,12-38,37
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,040,37

Ral Yatırım Holding3,16-0,63-28,83
Ray Sigorta9,44-1,46-38,90
Reysaş GMYO3,840,79-29,54
Reysaş Lojistik4,042,54-21,92
Rhea Girişim2,17-0,91-41,67
Rodrigo Tekstil16,020,1916,85
Royal Halı3,31-1,49-3,78
RTA Laboratuvarları20,02-0,30-33,88
Sabancı Holding9,31-1,17-15,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,72-0,90-29,04
Sanel Mühendislik4,04-0,2518,13
Sanifoam Sünger13,762,761,18
Sanko Pazarlama10,100,808,98
Saray Matbaacılık5,672,35-35,35
Sarkuysan12,84-2,3647,63
Sasa Polyester32,680,25118,09
Say Yenilenebilir Enerji27,72-0,07225,73
Sekuro Plastik23,00-3,4464,76
Selçuk Ecza Deposu9,02-0,44-32,85
Selçuk Gıda3,76-0,53-24,50
Senkron Güvenlik30,000,0014,24
Serve Film Prodüksiyon14,750,00-7,81
Servet GMYO89,60-1,8614,29
Seyitler Kimya14,60-3,448,44
Silverline Endüstri5,30-1,85-38,37
Sinpaş GMYO3,95-1,50-5,50
Smartiks Yazılım5,54-1,42-37,47
Sodaş Sodyum Sanayii23,90-1,16-9,25
Söktaş4,56-0,87-10,41
Sönmez Filament37,50-3,85-46,58
Sönmez Pamuklu15,01-2,15-37,46
Sumaş Suni Tahta57,951,8513,07
Şeker Fin. Kir.6,12-0,65-4,38
Şekerbank1,130,00-25,17
Şişe Cam8,140,4913,69
Şok Marketler Ticaret11,161,27-11,57
T. Halk Bankası5,17-3,54-7,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,200,00-28,53
T.S.K.B.1,35-0,74-22,70
T.Tuborg17,40-0,11-3,71
Taç Tarım Ürünleri23,560,26123,74
Tat Gıda8,61-0,35-25,53
TAV Havalimanları27,480,9629,01
Taze Kuru Gıda115,10-9,94-46,79
Tek-Art Turizm1,78-0,56-11,88
Tekfen Holding14,94-0,73-8,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,031,44-18,82
Temapol Polimer Plastik16,321,3741,91
TGS Dış Ticaret11,98-3,00-5,74
Tofaş Oto. Fab.30,32-1,04-1,91
Torunlar GMYO3,29-0,60-15,64
Trabzon Liman31,78-1,67-1,06
Trabzonspor Sportif2,760,7313,11
Trend GMYO7,00-1,13-44,31
TSKB GMYO3,57-2,99-37,91
Tuğçelik10,90-6,6034,90
Tukaş6,990,00-27,86
Turcas Petrol3,710,27-23,51
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,07-1,37

Turkcell16,57-0,185,58
Tümosan Motor ve Traktör17,480,6924,24
Tüpraş104,201,26-3,52
Türk Hava Yolları14,580,6212,94
Türk İlaç Serum36,78-1,82

Türk Prysmian Kablo12,621,534,62
Türk Telekom7,150,00-14,01
Türk Traktör171,70-0,920,78
Türker Proje Gayrimenkul134,40-0,9619,04
Türkiye Sigorta5,15-0,39-16,64
Ufuk Yatırım14,12-5,745,37
Ulaşlar Turizm Yat.4,29-1,151,18
Ulusoy Elektrik57,950,1712,85
Ulusoy Un Sanayi5,140,591,01
Umpaş Holding1,275,83-51,34
Uşak Seramik2,02-0,49-13,68
Utopya Turizm23,40-9,93-39,69
Uzertaş Boya45,9810,00-18,76
Ülker Bisküvi21,16-0,28-5,19
Ünlü Yatırım Holding6,13-1,13

Vakıf Fin. Kir.8,24-4,0793,43
Vakıf GMYO1,62-1,22-32,47
Vakıf Yat. Ort.5,26-2,05-28,53
Vakıflar Bankası3,70-2,12-21,44
Vakko Tekstil13,39-5,37113,68
Vanet Gıda5,06-0,39-34,54
Verusa Holding50,70-0,8812,42
Verusaturk Girisim24,86-1,3590,06
Vestel29,34-0,6139,32
Vestel Beyaz Eşya46,52-0,7717,03
Viking Kağıt5,74-1,71-36,22
Yapı ve Kredi Bank.2,250,00-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,36-2,23-7,82
Yataş13,16-2,01-8,93
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,90-2,01-11,36
Yeni Gimat GMYO13,87-1,0019,65
Yeşil GMYO1,140,88-17,39
Yeşil Yapı1,33-0,75-27,72
Yeşil Yatırım Holding2,38-7,39-44,34
Yibitaş İnşaat Malzeme14.251,00-0,27-8,65
Yonga Mobilya22,241,00-25,34
Yükselen Çelik5,11-0,97-2,33
Yünsa12,860,47-7,43
Ziraat Gayrimenkul1,62-0,61

Zorlu Enerji2,011,01-27,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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