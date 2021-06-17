Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|35.900,00
|-1,10
|-11,36
|İş Bankası (C)
|5,25
|0,00
|-22,71
|İş Bankası (Kur.)
|320.100,00
|-15,76
|İş Fin.Kir.
|3,09
|-0,64
|-19,95
|İş Girişim
|9,49
|-1,35
|-49,92
|İş GMYO
|1,92
|-1,54
|-24,41
|İş Y. Men. Değ.
|14,45
|-0,34
|-12,94
|İş Yat. Ort.
|2,92
|-0,68
|-13,18
|İşbir Holding
|6.655,20
|10,00
|143,10
|Işık Plastik
|28,82
|-1,50
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-1,12
|-22,81
|İttifak Holding
|1,54
|-2,53
|-30,94
|İz Hayvancılık Tarım
|19,70
|0,56
|9,44
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|2,71
|-31,41
|İzmir Fırça
|5,42
|-3,21
|-2,52
|Jantsa Jant Sanayi
|86,00
|0,00
|107,49
|Kafein Yazılım
|25,50
|0,87
|19,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,43
|0,00
|Kaplamin
|19,13
|-1,24
|-43,40
|Kardemir (A)
|6,50
|-1,81
|9,24
|Kardemir (B)
|6,46
|-2,12
|22,58
|Kardemir (D)
|7,22
|-1,10
|24,91
|Karel Elektronik
|30,84
|-1,91
|33,74
|Karsan Otomotiv
|3,70
|-0,27
|13,85
|Karsu Tekstil
|8,18
|-1,09
|-4,33
|Kartonsan
|52,40
|-1,13
|-44,65
|Katmerciler Ekipman
|3,41
|-1,16
|10,71
|Kent Gıda
|230,10
|-0,17
|-35,29
|Kerevitaş Gıda
|4,41
|-1,34
|-32,98
|Kervan Gıda
|15,83
|-0,75
|19,74
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|2,94
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,84
|-1,60
|-26,69
|Klimasan Klima
|21,70
|-1,72
|27,87
|Koç Holding
|18,66
|-0,48
|-8,76
|Konfrut Gıda
|16,00
|0,76
|-5,33
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,40
|8,06
|197,30
|Konya Çimento
|752,70
|-0,44
|-33,39
|Koray GMYO
|5,98
|0,84
|34,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,98
|-0,29
|34,92
|Koza Altın
|125,10
|-1,18
|29,37
|Koza Madencilik
|15,18
|-1,75
|-2,00
|Körfez GMYO
|5,04
|-2,14
|-13,10
|Kristal Kola
|1,94
|-2,02
|-50,51
|Kron Telekomünikasyon
|54,00
|-0,64
|46,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|301,80
|9,75
|91,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|-0,43
|0,87
|Kütahya Porselen
|36,40
|2,54
|-27,85
|Lider Faktoring
|2,74
|-0,72
|-19,65
|Link Bilgisayar
|31,82
|-1,24
|0,71
|Logo Yazılım
|143,00
|0,42
|14,80
|Lokman Hekim Sağlık
|9,12
|-2,56
|27,23
|Lüks Kadife
|50,05
|0,00
|73,18
|Makina Takım
|2,93
|0,69
|-14,08
|Marka Yatırım Holding
|5,60
|0,00
|-12,91
|Marmaris Altınyunus
|215,00
|7,88
|93,52
|Marshall
|272,50
|4,37
|-11,15
|Martı GMYO
|1,04
|0,97
|-59,27
|Martı Otel
|2,16
|4,85
|1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,54
|-2,22
|Mavi Giyim
|57,85
|6,54
|10,82
|Mazhar Zorlu Holding
|48,00
|-1,03
|52,48
|Mega Polietilen
|7,83
|-0,25
|2,22
|Menderes Tekstil
|2,15
|-1,38
|-30,42
|Mercan Kimya
|9,70
|-2,12
|Merit Turizm
|16,48
|-9,99
|59,08
|Merko Gıda
|5,29
|-1,67
|-38,77
|Metemtur Yatırım
|6,67
|0,30
|-17,51
|Metro Holding
|1,71
|-1,72
|-17,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|0,00
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|-1,06
|-19,74
|Migros Ticaret
|33,68
|1,08
|-21,31
|Milpa
|4,30
|-1,38
|-6,52
|Mistral GMYO
|4,63
|-1,28
|-1,70
|MLP Sağlık
|21,94
|1,76
|10,42
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|1,53
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,32
|-0,95
|-38,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,44
|-0,46
|-15,26
|Naturel Enerji
|36,68
|1,16
|3,30
|Naturelgaz
|8,66
|-0,35
|Net Holding
|4,65
|1,53
|35,57
|Netaş Telekom.
|20,30
|-2,87
|-27,71
|Niğbaş Niğde Beton
|10,81
|-1,28
|-79,21
|Nuh Çimento
|43,04
|-1,06
|-10,39
|Nurol GMYO
|11,74
|0,86
|61,04
|Odaş Elektrik
|2,01
|-0,99
|-48,46
|Orge Enerji Elektrik
|5,78
|2,30
|25,31
|Orma Orman Mahsulleri
|31,00
|-3,13
|110,60
|Osmanlı Menkul
|24,80
|-1,90
|-19,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|0,00
|-15,75
|Otokar
|293,80
|0,69
|-3,45
|Oyak Çimento
|7,15
|0,00
|-18,56
|Oyak Yat. Ort.
|7,58
|-0,26
|9,82
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,70
|-1,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,02
|0,00
|-14,65
|Özak GMYO
|4,08
|-1,21
|-20,00
|Özbal Çelik Boru
|8,52
|4,16
|30,08
|Özderici GMYO
|1,61
|-1,23
|-27,48
|Özerden Plastik
|9,60
|2,89
|6,67
|Pamukova Elektrik
|34,50
|4,67
|61,82
|Panora GMYO
|6,06
|-0,49
|-0,78
|Papilon Savunma
|14,61
|-1,15
|-35,81
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|-0,20
|-5,59
|Parsan
|30,94
|-1,21
|27,33
|Pegasus
|77,90
|1,70
|4,42
|Peker GMYO
|1,00
|2,04
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,17
|-1,25
|-37,23
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,12
|-5,91
|Pera GMYO
|1,41
|-1,40
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,58
|-0,34
|28,65
|Petkim
|5,84
|-0,17
|17,27
|Petrokent Turizm
|2.449,00
|-1,36
|170,19
|Pınar Et ve Un
|18,49
|-1,39
|-15,51
|Pınar Su
|7,35
|-0,81
|-1,08
|Pınar Süt
|18,44
|-1,65
|-18,23
|Plastikkart
|14,07
|-0,21
|-2,63
|Polisan Holding
|2,74
|-0,72
|-28,73
|Politeknik Metal
|339,00
|5,28
|-16,45
|Prizma Press Matbaacılık
|4,70
|0,00
|-14,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,60
|0,55
|-27,69
|QNB Finansbank
|43,00
|0,00
|-38,88
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,18
|-0,91
|Ral Yatırım Holding
|3,42
|7,89
|-22,97
|Ray Sigorta
|9,53
|1,06
|-38,32
|Reysaş GMYO
|3,80
|0,00
|-30,28
|Reysaş Lojistik
|3,88
|-2,02
|-25,01
|Rhea Girişim
|2,15
|-1,83
|-42,20
|Rodrigo Tekstil
|18,40
|8,24
|34,21
|Royal Halı
|3,30
|0,30
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|19,55
|-0,96
|-35,44
|Sabancı Holding
|9,22
|-0,32
|-16,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,56
|-1,05
|-30,51
|Sanel Mühendislik
|4,01
|-1,23
|17,25
|Sanifoam Sünger
|14,39
|3,67
|5,81
|Sanko Pazarlama
|9,99
|-0,60
|7,79
|Saray Matbaacılık
|5,66
|0,35
|-35,46
|Sarkuysan
|12,61
|-1,33
|44,99
|Sasa Polyester
|32,04
|0,12
|113,82
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,04
|-0,59
|217,74
|Sekuro Plastik
|22,26
|-2,02
|59,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|-0,56
|-33,89
|Selçuk Gıda
|3,84
|2,40
|-22,89
|Senkron Güvenlik
|29,04
|-3,20
|10,59
|Serve Film Prodüksiyon
|14,75
|-1,67
|-7,81
|Servet GMYO
|85,15
|-2,85
|8,61
|Seyitler Kimya
|14,10
|2,84
|4,73
|Silverline Endüstri
|5,26
|0,38
|-38,84
|Sinpaş GMYO
|3,88
|-0,77
|-7,18
|Smartiks Yazılım
|5,47
|-1,26
|-38,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,60
|-1,74
|-14,19
|Söktaş
|4,81
|6,18
|-5,50
|Sönmez Filament
|37,50
|-1,32
|-46,58
|Sönmez Pamuklu
|15,05
|0,27
|-37,29
|Sumaş Suni Tahta
|56,55
|-0,79
|10,34
|Şeker Fin. Kir.
|6,01
|-1,48
|-6,09
|Şekerbank
|1,13
|0,00
|-25,17
|Şişe Cam
|8,09
|-0,37
|13,00
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|1,66
|-7,69
|T. Halk Bankası
|4,98
|-1,97
|-10,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,76
|-0,91
|-29,94
|T.S.K.B.
|1,33
|-0,75
|-23,85
|T.Tuborg
|17,30
|0,00
|-4,26
|Taç Tarım Ürünleri
|23,30
|0,00
|121,27
|Tat Gıda
|8,53
|-0,12
|-26,22
|TAV Havalimanları
|27,56
|1,10
|29,39
|Taze Kuru Gıda
|126,60
|9,99
|-41,47
|Tek-Art Turizm
|1,78
|0,56
|-11,88
|Tekfen Holding
|15,18
|1,81
|-7,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,89
|-0,72
|-20,44
|Temapol Polimer Plastik
|16,00
|-0,68
|39,13
|TGS Dış Ticaret
|11,91
|-0,92
|-6,29
|Tofaş Oto. Fab.
|30,52
|1,06
|-1,27
|Torunlar GMYO
|3,25
|-0,61
|-16,67
|Trabzon Liman
|31,18
|-1,08
|-2,93
|Trabzonspor Sportif
|2,79
|-1,06
|14,34
|Trend GMYO
|6,96
|-0,57
|-44,63
|TSKB GMYO
|3,44
|-2,55
|-40,17
|Tuğçelik
|11,17
|2,48
|38,24
|Tukaş
|6,86
|-0,72
|-29,21
|Turcas Petrol
|3,63
|-1,09
|-25,15
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,64
|-0,92
|Turkcell
|16,63
|0,18
|5,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,91
|-1,17
|20,18
|Tüpraş
|103,10
|0,10
|-4,54
|Türk Hava Yolları
|14,57
|1,75
|12,86
|Türk İlaç Serum
|36,14
|-0,61
|Türk Prysmian Kablo
|12,31
|-1,12
|2,05
|Türk Telekom
|7,11
|0,57
|-14,50
|Türk Traktör
|172,80
|0,00
|1,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|132,80
|-0,90
|17,63
|Türkiye Sigorta
|5,17
|-0,19
|-16,32
|Ufuk Yatırım
|14,11
|-2,49
|5,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,44
|3,74
|4,72
|Ulusoy Elektrik
|56,20
|-1,66
|9,44
|Ulusoy Un Sanayi
|5,05
|-1,17
|-0,76
|Umpaş Holding
|1,45
|9,85
|-44,44
|Uşak Seramik
|2,02
|0,00
|-13,68
|Utopya Turizm
|23,00
|-1,71
|-40,72
|Uzertaş Boya
|50,55
|9,94
|-10,69
|Ülker Bisküvi
|22,38
|0,27
|0,28
|Ünlü Yatırım Holding
|5,72
|-3,38
|Vakıf Fin. Kir.
|8,00
|-2,91
|87,79
|Vakıf GMYO
|1,61
|2,55
|-32,88
|Vakıf Yat. Ort.
|5,08
|-2,50
|-30,98
|Vakıflar Bankası
|3,64
|-0,27
|-22,72
|Vakko Tekstil
|13,53
|2,50
|115,91
|Vanet Gıda
|4,92
|-1,40
|-36,35
|Verusa Holding
|50,20
|-0,89
|11,31
|Verusaturk Girisim
|24,48
|-0,89
|87,16
|Vestel
|29,06
|-0,34
|37,99
|Vestel Beyaz Eşya
|45,86
|-1,12
|15,37
|Viking Kağıt
|5,75
|0,00
|-36,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|-0,90
|-26,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,26
|-3,58
|-13,63
|Yataş
|13,21
|0,99
|-8,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,86
|3,21
|-12,27
|Yeni Gimat GMYO
|13,83
|-0,50
|19,31
|Yeşil GMYO
|1,11
|-2,63
|-19,57
|Yeşil Yapı
|1,31
|-1,50
|-28,80
|Yeşil Yatırım Holding
|2,10
|-9,48
|-50,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,00
|-10,26
|Yonga Mobilya
|22,44
|1,17
|-24,67
|Yükselen Çelik
|5,12
|-0,39
|-2,14
|Yünsa
|11,98
|-4,01
|-13,76
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,98
|-0,50
|-28,52
(Son)
Kaynak: AA
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