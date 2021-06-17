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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

17.06.2021 13:46
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)35.900,00-1,10-11,36
İş Bankası (C)5,250,00-22,71
İş Bankası (Kur.)320.100,00

-15,76
İş Fin.Kir.3,09-0,64-19,95
İş Girişim9,49-1,35-49,92
İş GMYO1,92-1,54-24,41
İş Y. Men. Değ.14,45-0,34-12,94
İş Yat. Ort.2,92-0,68-13,18
İşbir Holding6.655,2010,00143,10
Işık Plastik28,82-1,50

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-1,12-22,81
İttifak Holding1,54-2,53-30,94
İz Hayvancılık Tarım19,700,569,44
İzmir Demir Çelik2,272,71-31,41
İzmir Fırça5,42-3,21-2,52
Jantsa Jant Sanayi86,000,00107,49
Kafein Yazılım25,500,8719,50
Kalekim Kimyevi Maddeler12,430,00

Kaplamin19,13-1,24-43,40
Kardemir (A)6,50-1,819,24
Kardemir (B)6,46-2,1222,58
Kardemir (D)7,22-1,1024,91
Karel Elektronik30,84-1,9133,74
Karsan Otomotiv3,70-0,2713,85
Karsu Tekstil8,18-1,09-4,33
Kartonsan52,40-1,13-44,65
Katmerciler Ekipman3,41-1,1610,71
Kent Gıda230,10-0,17-35,29
Kerevitaş Gıda4,41-1,34-32,98
Kervan Gıda15,83-0,7519,74
Kervansaray Yat. Holding0,702,94-44,44
Kiler GMYO1,84-1,60-26,69
Klimasan Klima21,70-1,7227,87
Koç Holding18,66-0,48-8,76
Konfrut Gıda16,000,76-5,33
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,408,06197,30
Konya Çimento752,70-0,44-33,39
Koray GMYO5,980,8434,38
Kordsa Teknik Tekstil20,98-0,2934,92
Koza Altın125,10-1,1829,37
Koza Madencilik15,18-1,75-2,00
Körfez GMYO5,04-2,14-13,10
Kristal Kola1,94-2,02-50,51
Kron Telekomünikasyon54,00-0,6446,58
Kuştur Kuşadası Turizm301,809,7591,86
Kuyumcukent Gayrimenkul2,32-0,430,87
Kütahya Porselen36,402,54-27,85
Lider Faktoring2,74-0,72-19,65
Link Bilgisayar31,82-1,240,71
Logo Yazılım143,000,4214,80
Lokman Hekim Sağlık9,12-2,5627,23
Lüks Kadife50,050,0073,18
Makina Takım2,930,69-14,08
Marka Yatırım Holding5,600,00-12,91
Marmaris Altınyunus215,007,8893,52
Marshall272,504,37-11,15
Martı GMYO1,040,97-59,27
Martı Otel2,164,851,41
Matriks Bilgi Dağıtım33,54-2,22

Mavi Giyim57,856,5410,82
Mazhar Zorlu Holding48,00-1,0352,48
Mega Polietilen7,83-0,252,22
Menderes Tekstil2,15-1,38-30,42
Mercan Kimya9,70-2,12

Merit Turizm16,48-9,9959,08
Merko Gıda5,29-1,67-38,77
Metemtur Yatırım6,670,30-17,51
Metro Holding1,71-1,72-17,79
Metro Petrol ve Tesisleri2,300,00-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,87-1,06-19,74
Migros Ticaret33,681,08-21,31
Milpa4,30-1,38-6,52
Mistral GMYO4,63-1,28-1,70
MLP Sağlık21,941,7610,42
MMC San. ve Tic. Yat.6,651,5344,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,32-0,95-38,23
Mondi Tire Kutsan6,44-0,46-15,26
Naturel Enerji36,681,163,30
Naturelgaz8,66-0,35

Net Holding4,651,5335,57
Netaş Telekom.20,30-2,87-27,71
Niğbaş Niğde Beton10,81-1,28-79,21
Nuh Çimento43,04-1,06-10,39
Nurol GMYO11,740,8661,04
Odaş Elektrik2,01-0,99-48,46
Orge Enerji Elektrik5,782,3025,31
Orma Orman Mahsulleri31,00-3,13110,60
Osmanlı Menkul24,80-1,90-19,85
Ostim Endüstriyel Yat2,320,00-15,75
Otokar293,800,69-3,45
Oyak Çimento7,150,00-18,56
Oyak Yat. Ort.7,58-0,269,82
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,70-1,75

Oylum Sınai Yatırımlar4,020,00-14,65
Özak GMYO4,08-1,21-20,00
Özbal Çelik Boru8,524,1630,08
Özderici GMYO1,61-1,23-27,48
Özerden Plastik9,602,896,67
Pamukova Elektrik34,504,6761,82
Panora GMYO6,06-0,49-0,78
Papilon Savunma14,61-1,15-35,81
Park Elek.Madencilik5,07-0,20-5,59
Parsan30,94-1,2127,33
Pegasus77,901,704,42
Peker GMYO1,002,04-55,79
Penguen Gıda3,17-1,25-37,23
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,12-5,91

Pera GMYO1,41-1,40-19,51
Pergamon Dış Ticaret23,58-0,3428,65
Petkim5,84-0,1717,27
Petrokent Turizm2.449,00-1,36170,19
Pınar Et ve Un18,49-1,39-15,51
Pınar Su7,35-0,81-1,08
Pınar Süt18,44-1,65-18,23
Plastikkart14,07-0,21-2,63
Polisan Holding2,74-0,72-28,73
Politeknik Metal339,005,28-16,45
Prizma Press Matbaacılık4,700,00-14,23
QNB Finans Fin. Kir.90,600,55-27,69
QNB Finansbank43,000,00-38,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,18-0,91

Ral Yatırım Holding3,427,89-22,97
Ray Sigorta9,531,06-38,32
Reysaş GMYO3,800,00-30,28
Reysaş Lojistik3,88-2,02-25,01
Rhea Girişim2,15-1,83-42,20
Rodrigo Tekstil18,408,2434,21
Royal Halı3,300,30-4,07
RTA Laboratuvarları19,55-0,96-35,44
Sabancı Holding9,22-0,32-16,38
Safkar Ege Soğutmacılık7,56-1,05-30,51
Sanel Mühendislik4,01-1,2317,25
Sanifoam Sünger14,393,675,81
Sanko Pazarlama9,99-0,607,79
Saray Matbaacılık5,660,35-35,46
Sarkuysan12,61-1,3344,99
Sasa Polyester32,040,12113,82
Say Yenilenebilir Enerji27,04-0,59217,74
Sekuro Plastik22,26-2,0259,46
Selçuk Ecza Deposu8,88-0,56-33,89
Selçuk Gıda3,842,40-22,89
Senkron Güvenlik29,04-3,2010,59
Serve Film Prodüksiyon14,75-1,67-7,81
Servet GMYO85,15-2,858,61
Seyitler Kimya14,102,844,73
Silverline Endüstri5,260,38-38,84
Sinpaş GMYO3,88-0,77-7,18
Smartiks Yazılım5,47-1,26-38,26
Sodaş Sodyum Sanayii22,60-1,74-14,19
Söktaş4,816,18-5,50
Sönmez Filament37,50-1,32-46,58
Sönmez Pamuklu15,050,27-37,29
Sumaş Suni Tahta56,55-0,7910,34
Şeker Fin. Kir.6,01-1,48-6,09
Şekerbank1,130,00-25,17
Şişe Cam8,09-0,3713,00
Şok Marketler Ticaret11,651,66-7,69
T. Halk Bankası4,98-1,97-10,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,76-0,91-29,94
T.S.K.B.1,33-0,75-23,85
T.Tuborg17,300,00-4,26
Taç Tarım Ürünleri23,300,00121,27
Tat Gıda8,53-0,12-26,22
TAV Havalimanları27,561,1029,39
Taze Kuru Gıda126,609,99-41,47
Tek-Art Turizm1,780,56-11,88
Tekfen Holding15,181,81-7,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,89-0,72-20,44
Temapol Polimer Plastik16,00-0,6839,13
TGS Dış Ticaret11,91-0,92-6,29
Tofaş Oto. Fab.30,521,06-1,27
Torunlar GMYO3,25-0,61-16,67
Trabzon Liman31,18-1,08-2,93
Trabzonspor Sportif2,79-1,0614,34
Trend GMYO6,96-0,57-44,63
TSKB GMYO3,44-2,55-40,17
Tuğçelik11,172,4838,24
Tukaş6,86-0,72-29,21
Turcas Petrol3,63-1,09-25,15
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,64-0,92

Turkcell16,630,185,97
Tümosan Motor ve Traktör16,91-1,1720,18
Tüpraş103,100,10-4,54
Türk Hava Yolları14,571,7512,86
Türk İlaç Serum36,14-0,61

Türk Prysmian Kablo12,31-1,122,05
Türk Telekom7,110,57-14,50
Türk Traktör172,800,001,43
Türker Proje Gayrimenkul132,80-0,9017,63
Türkiye Sigorta5,17-0,19-16,32
Ufuk Yatırım14,11-2,495,30
Ulaşlar Turizm Yat.4,443,744,72
Ulusoy Elektrik56,20-1,669,44
Ulusoy Un Sanayi5,05-1,17-0,76
Umpaş Holding1,459,85-44,44
Uşak Seramik2,020,00-13,68
Utopya Turizm23,00-1,71-40,72
Uzertaş Boya50,559,94-10,69
Ülker Bisküvi22,380,270,28
Ünlü Yatırım Holding5,72-3,38

Vakıf Fin. Kir.8,00-2,9187,79
Vakıf GMYO1,612,55-32,88
Vakıf Yat. Ort.5,08-2,50-30,98
Vakıflar Bankası3,64-0,27-22,72
Vakko Tekstil13,532,50115,91
Vanet Gıda4,92-1,40-36,35
Verusa Holding50,20-0,8911,31
Verusaturk Girisim24,48-0,8987,16
Vestel29,06-0,3437,99
Vestel Beyaz Eşya45,86-1,1215,37
Viking Kağıt5,750,00-36,11
Yapı ve Kredi Bank.2,21-0,90-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,26-3,58-13,63
Yataş13,210,99-8,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,863,21-12,27
Yeni Gimat GMYO13,83-0,5019,31
Yeşil GMYO1,11-2,63-19,57
Yeşil Yapı1,31-1,50-28,80
Yeşil Yatırım Holding2,10-9,48-50,89
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,00

-10,26
Yonga Mobilya22,441,17-24,67
Yükselen Çelik5,12-0,39-2,14
Yünsa11,98-4,01-13,76
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji1,98-0,50-28,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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