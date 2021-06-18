Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|36.900,00
|1,37
|-8,89
|İş Bankası (C)
|5,16
|0,19
|-24,04
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|9,91
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,03
|-0,66
|-21,50
|İş Girişim
|8,94
|-1,22
|-52,82
|İş GMYO
|1,94
|-1,02
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|14,34
|-2,32
|-13,60
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-1,04
|-14,96
|İşbir Holding
|6.399,90
|-3,84
|133,78
|Işık Plastik
|28,70
|-1,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-1,12
|-22,81
|İttifak Holding
|1,52
|-0,65
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|19,07
|-1,50
|5,94
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-2,63
|-32,92
|İzmir Fırça
|5,52
|2,79
|-0,72
|Jantsa Jant Sanayi
|82,00
|-2,38
|97,84
|Kafein Yazılım
|25,24
|-1,41
|18,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,20
|-0,33
|Kaplamin
|19,09
|-0,62
|-43,52
|Kardemir (A)
|6,35
|-2,31
|6,72
|Kardemir (B)
|6,22
|-2,66
|18,03
|Kardemir (D)
|7,00
|-2,37
|21,11
|Karel Elektronik
|30,36
|-1,75
|31,66
|Karsan Otomotiv
|3,60
|-1,10
|10,77
|Karsu Tekstil
|7,94
|-1,98
|-7,13
|Kartonsan
|53,80
|1,70
|-43,17
|Katmerciler Ekipman
|3,38
|-0,29
|9,74
|Kent Gıda
|202,00
|-8,18
|-43,19
|Kerevitaş Gıda
|4,37
|-0,23
|-33,59
|Kervan Gıda
|15,78
|0,06
|19,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|0,00
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,81
|0,00
|-27,89
|Klimasan Klima
|21,28
|-1,85
|25,40
|Koç Holding
|18,44
|-0,59
|-9,84
|Konfrut Gıda
|15,79
|-1,44
|-6,57
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,95
|-2,37
|195,40
|Konya Çimento
|788,30
|5,19
|-30,24
|Koray GMYO
|5,91
|0,00
|32,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,44
|-0,68
|31,45
|Koza Altın
|121,80
|-1,38
|25,96
|Koza Madencilik
|14,65
|-1,15
|-5,42
|Körfez GMYO
|5,12
|-0,78
|-11,72
|Kristal Kola
|1,93
|-0,52
|-50,77
|Kron Telekomünikasyon
|54,10
|0,19
|46,85
|Kuştur Kuşadası Turizm
|318,00
|6,00
|102,16
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-0,87
|-0,87
|Kütahya Porselen
|37,28
|2,42
|-26,11
|Lider Faktoring
|2,74
|0,00
|-19,65
|Link Bilgisayar
|30,84
|-1,53
|-2,39
|Logo Yazılım
|143,80
|0,56
|15,45
|Lokman Hekim Sağlık
|9,25
|0,43
|29,04
|Lüks Kadife
|50,90
|-1,17
|76,12
|Makina Takım
|2,91
|0,34
|-14,66
|Marka Yatırım Holding
|5,43
|-1,99
|-15,55
|Marmaris Altınyunus
|214,90
|2,24
|93,43
|Marshall
|271,20
|1,92
|-11,57
|Martı GMYO
|1,04
|1,96
|-59,27
|Martı Otel
|2,14
|0,47
|0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,88
|-0,59
|Mavi Giyim
|56,65
|-0,61
|8,52
|Mazhar Zorlu Holding
|45,88
|-0,43
|45,74
|Mega Polietilen
|7,82
|-0,13
|2,09
|Menderes Tekstil
|2,09
|-1,88
|-32,36
|Mercan Kimya
|9,39
|-1,16
|Merit Turizm
|19,00
|-5,66
|83,41
|Merko Gıda
|5,24
|0,00
|-39,35
|Metemtur Yatırım
|7,04
|5,39
|-12,93
|Metro Holding
|1,69
|-0,59
|-18,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|-0,44
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,86
|0,54
|-20,17
|Migros Ticaret
|33,16
|-0,90
|-22,52
|Milpa
|4,30
|0,23
|-6,52
|Mistral GMYO
|4,76
|3,03
|1,06
|MLP Sağlık
|21,92
|-0,54
|10,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|1,53
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,31
|-0,68
|-38,31
|Mondi Tire Kutsan
|6,46
|-0,62
|-15,00
|Naturel Enerji
|36,14
|-1,63
|1,78
|Naturelgaz
|8,48
|-0,93
|Net Holding
|4,64
|-0,22
|35,28
|Netaş Telekom.
|20,32
|0,40
|-27,64
|Niğbaş Niğde Beton
|11,19
|5,47
|-78,48
|Nuh Çimento
|42,98
|0,33
|-10,51
|Nurol GMYO
|12,08
|2,46
|65,71
|Odaş Elektrik
|1,95
|-0,51
|-50,00
|Orge Enerji Elektrik
|5,71
|0,00
|23,79
|Orma Orman Mahsulleri
|31,94
|-0,19
|116,98
|Osmanlı Menkul
|25,00
|0,48
|-19,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|0,00
|-16,12
|Otokar
|290,70
|1,11
|-4,47
|Oyak Çimento
|7,11
|-0,14
|-19,02
|Oyak Yat. Ort.
|7,90
|3,95
|14,46
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,66
|0,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,99
|-0,99
|-15,29
|Özak GMYO
|4,02
|-0,50
|-21,18
|Özbal Çelik Boru
|9,20
|9,92
|40,46
|Özderici GMYO
|1,60
|0,63
|-27,93
|Özerden Plastik
|9,23
|-0,75
|2,56
|Pamukova Elektrik
|34,44
|-0,17
|61,54
|Panora GMYO
|6,17
|0,49
|1,02
|Papilon Savunma
|14,49
|0,00
|-36,34
|Park Elek.Madencilik
|4,87
|-0,61
|-9,31
|Parsan
|30,18
|-1,76
|24,20
|Pegasus
|77,75
|0,78
|4,22
|Peker GMYO
|0,99
|-1,00
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,16
|0,00
|-37,43
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,04
|0,00
|Pera GMYO
|1,42
|1,43
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|23,02
|-1,79
|25,59
|Petkim
|5,70
|-1,72
|14,46
|Petrokent Turizm
|2.400,10
|-0,56
|164,79
|Pınar Et ve Un
|18,25
|-0,87
|-16,60
|Pınar Su
|7,35
|-0,68
|-1,08
|Pınar Süt
|18,28
|-0,54
|-18,93
|Plastikkart
|14,05
|0,43
|-2,77
|Polisan Holding
|2,71
|-0,37
|-29,51
|Politeknik Metal
|337,00
|-0,88
|-16,94
|Prizma Press Matbaacılık
|4,55
|-0,22
|-16,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,00
|0,28
|-27,37
|QNB Finansbank
|42,26
|0,00
|-39,93
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,78
|-0,39
|Ral Yatırım Holding
|3,44
|-1,15
|-22,52
|Ray Sigorta
|9,30
|-1,59
|-39,81
|Reysaş GMYO
|3,73
|-0,27
|-31,56
|Reysaş Lojistik
|3,89
|0,52
|-24,82
|Rhea Girişim
|2,08
|-2,80
|-44,09
|Rodrigo Tekstil
|18,26
|-2,35
|33,19
|Royal Halı
|3,35
|3,08
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|19,00
|-0,99
|-37,25
|Sabancı Holding
|9,09
|0,33
|-17,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,31
|-0,54
|-32,81
|Sanel Mühendislik
|4,16
|2,97
|21,64
|Sanifoam Sünger
|14,40
|-2,31
|5,88
|Sanko Pazarlama
|9,90
|-0,30
|6,82
|Saray Matbaacılık
|5,73
|0,88
|-34,66
|Sarkuysan
|12,47
|-2,58
|43,38
|Sasa Polyester
|32,14
|0,63
|114,49
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,92
|-1,10
|216,33
|Sekuro Plastik
|21,92
|1,29
|57,02
|Selçuk Ecza Deposu
|8,86
|0,11
|-34,04
|Selçuk Gıda
|3,85
|0,52
|-22,69
|Senkron Güvenlik
|28,88
|-0,07
|9,98
|Serve Film Prodüksiyon
|14,50
|0,00
|-9,38
|Servet GMYO
|84,60
|-0,65
|7,91
|Seyitler Kimya
|14,06
|-3,70
|4,43
|Silverline Endüstri
|5,15
|-0,58
|-40,12
|Sinpaş GMYO
|4,03
|0,50
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|5,37
|-1,29
|-39,39
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,62
|-0,35
|-14,11
|Söktaş
|4,72
|-3,08
|-7,27
|Sönmez Filament
|36,98
|-0,05
|-47,32
|Sönmez Pamuklu
|14,61
|-2,60
|-39,13
|Sumaş Suni Tahta
|59,50
|0,85
|16,10
|Şeker Fin. Kir.
|6,00
|0,33
|-6,25
|Şekerbank
|1,10
|-1,79
|-27,15
|Şişe Cam
|8,07
|-0,25
|12,72
|Şok Marketler Ticaret
|11,41
|-1,64
|-9,59
|T. Halk Bankası
|4,85
|0,00
|-12,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,78
|0,00
|-29,88
|T.S.K.B.
|1,32
|-1,49
|-24,42
|T.Tuborg
|16,96
|-0,76
|-6,14
|Taç Tarım Ürünleri
|23,00
|-0,09
|118,42
|Tat Gıda
|8,32
|-0,36
|-28,04
|TAV Havalimanları
|27,60
|-0,93
|29,58
|Taze Kuru Gıda
|139,20
|9,95
|-35,64
|Tek-Art Turizm
|1,75
|0,57
|-13,37
|Tekfen Holding
|15,17
|0,53
|-7,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|-0,59
|-22,17
|Temapol Polimer Plastik
|15,96
|-0,81
|38,78
|TGS Dış Ticaret
|11,71
|0,95
|-7,87
|Tofaş Oto. Fab.
|29,88
|-0,60
|-3,34
|Torunlar GMYO
|3,20
|-0,93
|-17,95
|Trabzon Liman
|30,90
|-0,83
|-3,80
|Trabzonspor Sportif
|2,77
|-0,72
|13,52
|Trend GMYO
|6,94
|-0,86
|-44,79
|TSKB GMYO
|3,31
|-1,78
|-42,43
|Tuğçelik
|10,80
|-2,70
|33,66
|Tukaş
|6,89
|0,58
|-28,90
|Turcas Petrol
|3,56
|-0,56
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,42
|-1,87
|Turkcell
|16,64
|-0,06
|6,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,83
|4,64
|26,72
|Tüpraş
|102,90
|-0,96
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|14,53
|-0,89
|12,55
|Türk İlaç Serum
|35,42
|-0,56
|Türk Prysmian Kablo
|13,56
|6,77
|12,42
|Türk Telekom
|7,05
|-0,70
|-15,22
|Türk Traktör
|171,80
|-0,92
|0,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,10
|-1,03
|18,78
|Türkiye Sigorta
|5,12
|-0,78
|-17,13
|Ufuk Yatırım
|13,50
|3,29
|0,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,31
|0,23
|1,65
|Ulusoy Elektrik
|56,75
|1,34
|10,52
|Ulusoy Un Sanayi
|5,05
|0,40
|-0,76
|Umpaş Holding
|1,49
|2,76
|-42,91
|Uşak Seramik
|2,05
|-1,91
|-12,39
|Utopya Turizm
|23,00
|0,44
|-40,72
|Uzertaş Boya
|49,00
|-2,58
|-13,43
|Ülker Bisküvi
|21,70
|-1,45
|-2,77
|Ünlü Yatırım Holding
|5,92
|5,15
|Vakıf Fin. Kir.
|8,49
|6,79
|99,30
|Vakıf GMYO
|1,53
|-1,29
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|5,52
|9,96
|-25,00
|Vakıflar Bankası
|3,57
|0,00
|-24,20
|Vakko Tekstil
|13,13
|-1,43
|109,53
|Vanet Gıda
|4,97
|1,22
|-35,71
|Verusa Holding
|49,28
|-1,24
|9,27
|Verusaturk Girisim
|23,06
|-4,32
|76,30
|Vestel
|29,40
|1,45
|39,60
|Vestel Beyaz Eşya
|45,42
|0,26
|14,27
|Viking Kağıt
|5,60
|-1,06
|-37,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|0,46
|-27,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,98
|1,57
|-14,40
|Yataş
|12,89
|-1,60
|-10,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,84
|1,86
|-12,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,93
|-0,21
|20,17
|Yeşil GMYO
|1,12
|0,90
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,29
|0,00
|-29,89
|Yeşil Yatırım Holding
|2,16
|0,93
|-49,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.005,10
|0,04
|-10,22
|Yonga Mobilya
|22,10
|0,91
|-25,81
|Yükselen Çelik
|5,02
|-1,38
|-4,05
|Yünsa
|11,57
|-1,70
|-16,71
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|-0,62
|Zorlu Enerji
|1,97
|0,00
|-28,88
(Son)
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