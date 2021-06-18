Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 36.900,00 1,37 -8,89 İş Bankası (C) 5,16 0,19 -24,04 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 9,91 1,84 İş Fin.Kir. 3,03 -0,66 -21,50 İş Girişim 8,94 -1,22 -52,82 İş GMYO 1,94 -1,02 -23,62 İş Y. Men. Değ. 14,34 -2,32 -13,60 İş Yat. Ort. 2,86 -1,04 -14,96 İşbir Holding 6.399,90 -3,84 133,78 Işık Plastik 28,70 -1,03 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -1,12 -22,81 İttifak Holding 1,52 -0,65 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 19,07 -1,50 5,94 İzmir Demir Çelik 2,22 -2,63 -32,92 İzmir Fırça 5,52 2,79 -0,72 Jantsa Jant Sanayi 82,00 -2,38 97,84 Kafein Yazılım 25,24 -1,41 18,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,20 -0,33 Kaplamin 19,09 -0,62 -43,52 Kardemir (A) 6,35 -2,31 6,72 Kardemir (B) 6,22 -2,66 18,03 Kardemir (D) 7,00 -2,37 21,11 Karel Elektronik 30,36 -1,75 31,66 Karsan Otomotiv 3,60 -1,10 10,77 Karsu Tekstil 7,94 -1,98 -7,13 Kartonsan 53,80 1,70 -43,17 Katmerciler Ekipman 3,38 -0,29 9,74 Kent Gıda 202,00 -8,18 -43,19 Kerevitaş Gıda 4,37 -0,23 -33,59 Kervan Gıda 15,78 0,06 19,36 Kervansaray Yat. Holding 0,69 0,00 -45,24 Kiler GMYO 1,81 0,00 -27,89 Klimasan Klima 21,28 -1,85 25,40 Koç Holding 18,44 -0,59 -9,84 Konfrut Gıda 15,79 -1,44 -6,57 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,95 -2,37 195,40 Konya Çimento 788,30 5,19 -30,24 Koray GMYO 5,91 0,00 32,81 Kordsa Teknik Tekstil 20,44 -0,68 31,45 Koza Altın 121,80 -1,38 25,96 Koza Madencilik 14,65 -1,15 -5,42 Körfez GMYO 5,12 -0,78 -11,72 Kristal Kola 1,93 -0,52 -50,77 Kron Telekomünikasyon 54,10 0,19 46,85 Kuştur Kuşadası Turizm 318,00 6,00 102,16 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 -0,87 -0,87 Kütahya Porselen 37,28 2,42 -26,11 Lider Faktoring 2,74 0,00 -19,65 Link Bilgisayar 30,84 -1,53 -2,39 Logo Yazılım 143,80 0,56 15,45 Lokman Hekim Sağlık 9,25 0,43 29,04 Lüks Kadife 50,90 -1,17 76,12 Makina Takım 2,91 0,34 -14,66 Marka Yatırım Holding 5,43 -1,99 -15,55 Marmaris Altınyunus 214,90 2,24 93,43 Marshall 271,20 1,92 -11,57 Martı GMYO 1,04 1,96 -59,27 Martı Otel 2,14 0,47 0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 33,88 -0,59 Mavi Giyim 56,65 -0,61 8,52 Mazhar Zorlu Holding 45,88 -0,43 45,74 Mega Polietilen 7,82 -0,13 2,09 Menderes Tekstil 2,09 -1,88 -32,36 Mercan Kimya 9,39 -1,16 Merit Turizm 19,00 -5,66 83,41 Merko Gıda 5,24 0,00 -39,35 Metemtur Yatırım 7,04 5,39 -12,93 Metro Holding 1,69 -0,59 -18,75 Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 -0,44 -21,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,86 0,54 -20,17 Migros Ticaret 33,16 -0,90 -22,52 Milpa 4,30 0,23 -6,52 Mistral GMYO 4,76 3,03 1,06 MLP Sağlık 21,92 -0,54 10,32 MMC San. ve Tic. Yat. 6,65 1,53 44,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,31 -0,68 -38,31 Mondi Tire Kutsan 6,46 -0,62 -15,00 Naturel Enerji 36,14 -1,63 1,78 Naturelgaz 8,48 -0,93 Net Holding 4,64 -0,22 35,28 Netaş Telekom. 20,32 0,40 -27,64 Niğbaş Niğde Beton 11,19 5,47 -78,48 Nuh Çimento 42,98 0,33 -10,51 Nurol GMYO 12,08 2,46 65,71 Odaş Elektrik 1,95 -0,51 -50,00 Orge Enerji Elektrik 5,71 0,00 23,79 Orma Orman Mahsulleri 31,94 -0,19 116,98 Osmanlı Menkul 25,00 0,48 -19,20 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 0,00 -16,12 Otokar 290,70 1,11 -4,47 Oyak Çimento 7,11 -0,14 -19,02 Oyak Yat. Ort. 7,90 3,95 14,46 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,66 0,24 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 -0,99 -15,29 Özak GMYO 4,02 -0,50 -21,18 Özbal Çelik Boru 9,20 9,92 40,46 Özderici GMYO 1,60 0,63 -27,93 Özerden Plastik 9,23 -0,75 2,56 Pamukova Elektrik 34,44 -0,17 61,54 Panora GMYO 6,17 0,49 1,02 Papilon Savunma 14,49 0,00 -36,34 Park Elek.Madencilik 4,87 -0,61 -9,31 Parsan 30,18 -1,76 24,20 Pegasus 77,75 0,78 4,22 Peker GMYO 0,99 -1,00 -56,23 Penguen Gıda 3,16 0,00 -37,43 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,04 0,00 Pera GMYO 1,42 1,43 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 23,02 -1,79 25,59 Petkim 5,70 -1,72 14,46 Petrokent Turizm 2.400,10 -0,56 164,79 Pınar Et ve Un 18,25 -0,87 -16,60 Pınar Su 7,35 -0,68 -1,08 Pınar Süt 18,28 -0,54 -18,93 Plastikkart 14,05 0,43 -2,77 Polisan Holding 2,71 -0,37 -29,51 Politeknik Metal 337,00 -0,88 -16,94 Prizma Press Matbaacılık 4,55 -0,22 -16,97 QNB Finans Fin. Kir. 91,00 0,28 -27,37 QNB Finansbank 42,26 0,00 -39,93 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,78 -0,39 Ral Yatırım Holding 3,44 -1,15 -22,52 Ray Sigorta 9,30 -1,59 -39,81 Reysaş GMYO 3,73 -0,27 -31,56 Reysaş Lojistik 3,89 0,52 -24,82 Rhea Girişim 2,08 -2,80 -44,09 Rodrigo Tekstil 18,26 -2,35 33,19 Royal Halı 3,35 3,08 -2,62 RTA Laboratuvarları 19,00 -0,99 -37,25 Sabancı Holding 9,09 0,33 -17,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,31 -0,54 -32,81 Sanel Mühendislik 4,16 2,97 21,64 Sanifoam Sünger 14,40 -2,31 5,88 Sanko Pazarlama 9,90 -0,30 6,82 Saray Matbaacılık 5,73 0,88 -34,66 Sarkuysan 12,47 -2,58 43,38 Sasa Polyester 32,14 0,63 114,49 Say Yenilenebilir Enerji 26,92 -1,10 216,33 Sekuro Plastik 21,92 1,29 57,02 Selçuk Ecza Deposu 8,86 0,11 -34,04 Selçuk Gıda 3,85 0,52 -22,69 Senkron Güvenlik 28,88 -0,07 9,98 Serve Film Prodüksiyon 14,50 0,00 -9,38 Servet GMYO 84,60 -0,65 7,91 Seyitler Kimya 14,06 -3,70 4,43 Silverline Endüstri 5,15 -0,58 -40,12 Sinpaş GMYO 4,03 0,50 -3,59 Smartiks Yazılım 5,37 -1,29 -39,39 Sodaş Sodyum Sanayii 22,62 -0,35 -14,11 Söktaş 4,72 -3,08 -7,27 Sönmez Filament 36,98 -0,05 -47,32 Sönmez Pamuklu 14,61 -2,60 -39,13 Sumaş Suni Tahta 59,50 0,85 16,10 Şeker Fin. Kir. 6,00 0,33 -6,25 Şekerbank 1,10 -1,79 -27,15 Şişe Cam 8,07 -0,25 12,72 Şok Marketler Ticaret 11,41 -1,64 -9,59 T. Halk Bankası 4,85 0,00 -12,77 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,78 0,00 -29,88 T.S.K.B. 1,32 -1,49 -24,42 T.Tuborg 16,96 -0,76 -6,14 Taç Tarım Ürünleri 23,00 -0,09 118,42 Tat Gıda 8,32 -0,36 -28,04 TAV Havalimanları 27,60 -0,93 29,58 Taze Kuru Gıda 139,20 9,95 -35,64 Tek-Art Turizm 1,75 0,57 -13,37 Tekfen Holding 15,17 0,53 -7,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 -0,59 -22,17 Temapol Polimer Plastik 15,96 -0,81 38,78 TGS Dış Ticaret 11,71 0,95 -7,87 Tofaş Oto. Fab. 29,88 -0,60 -3,34 Torunlar GMYO 3,20 -0,93 -17,95 Trabzon Liman 30,90 -0,83 -3,80 Trabzonspor Sportif 2,77 -0,72 13,52 Trend GMYO 6,94 -0,86 -44,79 TSKB GMYO 3,31 -1,78 -42,43 Tuğçelik 10,80 -2,70 33,66 Tukaş 6,89 0,58 -28,90 Turcas Petrol 3,56 -0,56 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,42 -1,87 Turkcell 16,64 -0,06 6,03 Tümosan Motor ve Traktör 17,83 4,64 26,72 Tüpraş 102,90 -0,96 -4,72 Türk Hava Yolları 14,53 -0,89 12,55 Türk İlaç Serum 35,42 -0,56 Türk Prysmian Kablo 13,56 6,77 12,42 Türk Telekom 7,05 -0,70 -15,22 Türk Traktör 171,80 -0,92 0,84 Türker Proje Gayrimenkul 134,10 -1,03 18,78 Türkiye Sigorta 5,12 -0,78 -17,13 Ufuk Yatırım 13,50 3,29 0,75 Ulaşlar Turizm Yat. 4,31 0,23 1,65 Ulusoy Elektrik 56,75 1,34 10,52 Ulusoy Un Sanayi 5,05 0,40 -0,76 Umpaş Holding 1,49 2,76 -42,91 Uşak Seramik 2,05 -1,91 -12,39 Utopya Turizm 23,00 0,44 -40,72 Uzertaş Boya 49,00 -2,58 -13,43 Ülker Bisküvi 21,70 -1,45 -2,77 Ünlü Yatırım Holding 5,92 5,15 Vakıf Fin. Kir. 8,49 6,79 99,30 Vakıf GMYO 1,53 -1,29 -36,22 Vakıf Yat. Ort. 5,52 9,96 -25,00 Vakıflar Bankası 3,57 0,00 -24,20 Vakko Tekstil 13,13 -1,43 109,53 Vanet Gıda 4,97 1,22 -35,71 Verusa Holding 49,28 -1,24 9,27 Verusaturk Girisim 23,06 -4,32 76,30 Vestel 29,40 1,45 39,60 Vestel Beyaz Eşya 45,42 0,26 14,27 Viking Kağıt 5,60 -1,06 -37,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 0,46 -27,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,98 1,57 -14,40 Yataş 12,89 -1,60 -10,80 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,84 1,86 -12,73 Yeni Gimat GMYO 13,93 -0,21 20,17 Yeşil GMYO 1,12 0,90 -18,84 Yeşil Yapı 1,29 0,00 -29,89 Yeşil Yatırım Holding 2,16 0,93 -49,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.005,10 0,04 -10,22 Yonga Mobilya 22,10 0,91 -25,81 Yükselen Çelik 5,02 -1,38 -4,05 Yünsa 11,57 -1,70 -16,71 Ziraat Gayrimenkul 1,61 -0,62 Zorlu Enerji 1,97 0,00 -28,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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