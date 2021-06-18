Üye Girişi
Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

18.06.2021 13:56
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)36.900,001,37-8,89
İş Bankası (C)5,160,19-24,04
İş Bankası (Kur.)387.000,009,911,84
İş Fin.Kir.3,03-0,66-21,50
İş Girişim8,94-1,22-52,82
İş GMYO1,94-1,02-23,62
İş Y. Men. Değ.14,34-2,32-13,60
İş Yat. Ort.2,86-1,04-14,96
İşbir Holding6.399,90-3,84133,78
Işık Plastik28,70-1,03

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-1,12-22,81
İttifak Holding1,52-0,65-31,84
İz Hayvancılık Tarım19,07-1,505,94
İzmir Demir Çelik2,22-2,63-32,92
İzmir Fırça5,522,79-0,72
Jantsa Jant Sanayi82,00-2,3897,84
Kafein Yazılım25,24-1,4118,28
Kalekim Kimyevi Maddeler12,20-0,33

Kaplamin19,09-0,62-43,52
Kardemir (A)6,35-2,316,72
Kardemir (B)6,22-2,6618,03
Kardemir (D)7,00-2,3721,11
Karel Elektronik30,36-1,7531,66
Karsan Otomotiv3,60-1,1010,77
Karsu Tekstil7,94-1,98-7,13
Kartonsan53,801,70-43,17
Katmerciler Ekipman3,38-0,299,74
Kent Gıda202,00-8,18-43,19
Kerevitaş Gıda4,37-0,23-33,59
Kervan Gıda15,780,0619,36
Kervansaray Yat. Holding0,690,00-45,24
Kiler GMYO1,810,00-27,89
Klimasan Klima21,28-1,8525,40
Koç Holding18,44-0,59-9,84
Konfrut Gıda15,79-1,44-6,57
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,95-2,37195,40
Konya Çimento788,305,19-30,24
Koray GMYO5,910,0032,81
Kordsa Teknik Tekstil20,44-0,6831,45
Koza Altın121,80-1,3825,96
Koza Madencilik14,65-1,15-5,42
Körfez GMYO5,12-0,78-11,72
Kristal Kola1,93-0,52-50,77
Kron Telekomünikasyon54,100,1946,85
Kuştur Kuşadası Turizm318,006,00102,16
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-0,87-0,87
Kütahya Porselen37,282,42-26,11
Lider Faktoring2,740,00-19,65
Link Bilgisayar30,84-1,53-2,39
Logo Yazılım143,800,5615,45
Lokman Hekim Sağlık9,250,4329,04
Lüks Kadife50,90-1,1776,12
Makina Takım2,910,34-14,66
Marka Yatırım Holding5,43-1,99-15,55
Marmaris Altınyunus214,902,2493,43
Marshall271,201,92-11,57
Martı GMYO1,041,96-59,27
Martı Otel2,140,470,47
Matriks Bilgi Dağıtım33,88-0,59

Mavi Giyim56,65-0,618,52
Mazhar Zorlu Holding45,88-0,4345,74
Mega Polietilen7,82-0,132,09
Menderes Tekstil2,09-1,88-32,36
Mercan Kimya9,39-1,16

Merit Turizm19,00-5,6683,41
Merko Gıda5,240,00-39,35
Metemtur Yatırım7,045,39-12,93
Metro Holding1,69-0,59-18,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,27-0,44-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,860,54-20,17
Migros Ticaret33,16-0,90-22,52
Milpa4,300,23-6,52
Mistral GMYO4,763,031,06
MLP Sağlık21,92-0,5410,32
MMC San. ve Tic. Yat.6,651,5344,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,31-0,68-38,31
Mondi Tire Kutsan6,46-0,62-15,00
Naturel Enerji36,14-1,631,78
Naturelgaz8,48-0,93

Net Holding4,64-0,2235,28
Netaş Telekom.20,320,40-27,64
Niğbaş Niğde Beton11,195,47-78,48
Nuh Çimento42,980,33-10,51
Nurol GMYO12,082,4665,71
Odaş Elektrik1,95-0,51-50,00
Orge Enerji Elektrik5,710,0023,79
Orma Orman Mahsulleri31,94-0,19116,98
Osmanlı Menkul25,000,48-19,20
Ostim Endüstriyel Yat2,310,00-16,12
Otokar290,701,11-4,47
Oyak Çimento7,11-0,14-19,02
Oyak Yat. Ort.7,903,9514,46
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,660,24

Oylum Sınai Yatırımlar3,99-0,99-15,29
Özak GMYO4,02-0,50-21,18
Özbal Çelik Boru9,209,9240,46
Özderici GMYO1,600,63-27,93
Özerden Plastik9,23-0,752,56
Pamukova Elektrik34,44-0,1761,54
Panora GMYO6,170,491,02
Papilon Savunma14,490,00-36,34
Park Elek.Madencilik4,87-0,61-9,31
Parsan30,18-1,7624,20
Pegasus77,750,784,22
Peker GMYO0,99-1,00-56,23
Penguen Gıda3,160,00-37,43
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,040,00

Pera GMYO1,421,43-18,94
Pergamon Dış Ticaret23,02-1,7925,59
Petkim5,70-1,7214,46
Petrokent Turizm2.400,10-0,56164,79
Pınar Et ve Un18,25-0,87-16,60
Pınar Su7,35-0,68-1,08
Pınar Süt18,28-0,54-18,93
Plastikkart14,050,43-2,77
Polisan Holding2,71-0,37-29,51
Politeknik Metal337,00-0,88-16,94
Prizma Press Matbaacılık4,55-0,22-16,97
QNB Finans Fin. Kir.91,000,28-27,37
QNB Finansbank42,260,00-39,93
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,78-0,39

Ral Yatırım Holding3,44-1,15-22,52
Ray Sigorta9,30-1,59-39,81
Reysaş GMYO3,73-0,27-31,56
Reysaş Lojistik3,890,52-24,82
Rhea Girişim2,08-2,80-44,09
Rodrigo Tekstil18,26-2,3533,19
Royal Halı3,353,08-2,62
RTA Laboratuvarları19,00-0,99-37,25
Sabancı Holding9,090,33-17,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,31-0,54-32,81
Sanel Mühendislik4,162,9721,64
Sanifoam Sünger14,40-2,315,88
Sanko Pazarlama9,90-0,306,82
Saray Matbaacılık5,730,88-34,66
Sarkuysan12,47-2,5843,38
Sasa Polyester32,140,63114,49
Say Yenilenebilir Enerji26,92-1,10216,33
Sekuro Plastik21,921,2957,02
Selçuk Ecza Deposu8,860,11-34,04
Selçuk Gıda3,850,52-22,69
Senkron Güvenlik28,88-0,079,98
Serve Film Prodüksiyon14,500,00-9,38
Servet GMYO84,60-0,657,91
Seyitler Kimya14,06-3,704,43
Silverline Endüstri5,15-0,58-40,12
Sinpaş GMYO4,030,50-3,59
Smartiks Yazılım5,37-1,29-39,39
Sodaş Sodyum Sanayii22,62-0,35-14,11
Söktaş4,72-3,08-7,27
Sönmez Filament36,98-0,05-47,32
Sönmez Pamuklu14,61-2,60-39,13
Sumaş Suni Tahta59,500,8516,10
Şeker Fin. Kir.6,000,33-6,25
Şekerbank1,10-1,79-27,15
Şişe Cam8,07-0,2512,72
Şok Marketler Ticaret11,41-1,64-9,59
T. Halk Bankası4,850,00-12,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,780,00-29,88
T.S.K.B.1,32-1,49-24,42
T.Tuborg16,96-0,76-6,14
Taç Tarım Ürünleri23,00-0,09118,42
Tat Gıda8,32-0,36-28,04
TAV Havalimanları27,60-0,9329,58
Taze Kuru Gıda139,209,95-35,64
Tek-Art Turizm1,750,57-13,37
Tekfen Holding15,170,53-7,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,74-0,59-22,17
Temapol Polimer Plastik15,96-0,8138,78
TGS Dış Ticaret11,710,95-7,87
Tofaş Oto. Fab.29,88-0,60-3,34
Torunlar GMYO3,20-0,93-17,95
Trabzon Liman30,90-0,83-3,80
Trabzonspor Sportif2,77-0,7213,52
Trend GMYO6,94-0,86-44,79
TSKB GMYO3,31-1,78-42,43
Tuğçelik10,80-2,7033,66
Tukaş6,890,58-28,90
Turcas Petrol3,56-0,56-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,42-1,87

Turkcell16,64-0,066,03
Tümosan Motor ve Traktör17,834,6426,72
Tüpraş102,90-0,96-4,72
Türk Hava Yolları14,53-0,8912,55
Türk İlaç Serum35,42-0,56

Türk Prysmian Kablo13,566,7712,42
Türk Telekom7,05-0,70-15,22
Türk Traktör171,80-0,920,84
Türker Proje Gayrimenkul134,10-1,0318,78
Türkiye Sigorta5,12-0,78-17,13
Ufuk Yatırım13,503,290,75
Ulaşlar Turizm Yat.4,310,231,65
Ulusoy Elektrik56,751,3410,52
Ulusoy Un Sanayi5,050,40-0,76
Umpaş Holding1,492,76-42,91
Uşak Seramik2,05-1,91-12,39
Utopya Turizm23,000,44-40,72
Uzertaş Boya49,00-2,58-13,43
Ülker Bisküvi21,70-1,45-2,77
Ünlü Yatırım Holding5,925,15

Vakıf Fin. Kir.8,496,7999,30
Vakıf GMYO1,53-1,29-36,22
Vakıf Yat. Ort.5,529,96-25,00
Vakıflar Bankası3,570,00-24,20
Vakko Tekstil13,13-1,43109,53
Vanet Gıda4,971,22-35,71
Verusa Holding49,28-1,249,27
Verusaturk Girisim23,06-4,3276,30
Vestel29,401,4539,60
Vestel Beyaz Eşya45,420,2614,27
Viking Kağıt5,60-1,06-37,78
Yapı ve Kredi Bank.2,180,46-27,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,981,57-14,40
Yataş12,89-1,60-10,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,841,86-12,73
Yeni Gimat GMYO13,93-0,2120,17
Yeşil GMYO1,120,90-18,84
Yeşil Yapı1,290,00-29,89
Yeşil Yatırım Holding2,160,93-49,49
Yibitaş İnşaat Malzeme14.005,100,04-10,22
Yonga Mobilya22,100,91-25,81
Yükselen Çelik5,02-1,38-4,05
Yünsa11,57-1,70-16,71
Ziraat Gayrimenkul1,61-0,62

Zorlu Enerji1,970,00-28,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı 14:48 Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak 14:38 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek 14:19 Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı 14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim 13:56 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim Rezidansta mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına ilaç atıp istismar etti, mahkeme tahliyesini hükmetti 13:42 Rezidansta mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğunun sodasına ilaç atıp istismar etti, mahkeme tahliyesini hükmetti
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar 13:04 Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor 12:20 Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor

Son Dakika Haberleri
14:51 Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?
14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
14:37 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak
14:29 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı
13:55 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim
13:22 Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı
13:11 Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti
13:04 Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar
Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı? Geçtiğimiz günlerde tokatlı saldırıya uğrayan Macron'a minik öğrenciden şok soru: Tokat nasıldı?         
14:52
Alman basını, Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı         
14:40
HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu         
14:30
Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor         
14:08
Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar         
13:59
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış         
12:36
Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz         
12:02
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 14:58:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement