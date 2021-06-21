Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 36.850,00 -1,32 -9,01 İş Bankası (C) 5,13 0,59 -24,48 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,00 0,00 -22,28 İş Girişim 9,72 9,09 -48,71 İş GMYO 1,94 -0,51 -23,62 İş Y. Men. Değ. 14,25 -2,40 -14,14 İş Yat. Ort. 2,87 -0,35 -14,66 İşbir Holding 6.300,00 5,00 130,13 Işık Plastik 27,88 -2,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -1,14 -23,68 İttifak Holding 1,51 -0,66 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 18,96 -2,72 5,33 İzmir Demir Çelik 2,20 -0,45 -33,53 İzmir Fırça 5,83 4,11 4,86 Jantsa Jant Sanayi 78,95 -3,25 90,48 Kafein Yazılım 25,20 0,00 18,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,96 -1,08 Kaplamin 18,68 -1,37 -44,73 Kardemir (A) 6,25 -0,95 5,04 Kardemir (B) 6,11 0,66 15,94 Kardemir (D) 6,86 1,03 18,69 Karel Elektronik 29,92 -0,40 29,75 Karsan Otomotiv 3,56 0,85 9,54 Karsu Tekstil 7,77 -0,89 -9,12 Kartonsan 53,75 0,84 -43,23 Katmerciler Ekipman 3,37 0,30 9,42 Kent Gıda 213,90 -1,43 -39,85 Kerevitaş Gıda 4,28 -0,93 -34,95 Kervan Gıda 14,80 -2,95 11,95 Kervansaray Yat. Holding 0,70 2,94 -44,44 Kiler GMYO 1,80 -0,55 -28,29 Klimasan Klima 20,20 -3,72 19,03 Koç Holding 18,34 0,49 -10,33 Konfrut Gıda 15,57 -0,95 -7,87 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,05 -1,99 191,60 Konya Çimento 774,00 -2,00 -31,50 Koray GMYO 6,10 0,16 37,08 Kordsa Teknik Tekstil 20,52 2,50 31,96 Koza Altın 120,40 -0,17 24,51 Koza Madencilik 14,40 -0,21 -7,04 Körfez GMYO 5,26 -1,31 -9,31 Kristal Kola 1,88 -1,05 -52,04 Kron Telekomünikasyon 52,35 -1,04 42,10 Kuştur Kuşadası Turizm 310,00 5,73 97,08 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,23 -1,33 -3,04 Kütahya Porselen 38,42 2,56 -23,85 Lider Faktoring 2,68 -0,74 -21,41 Link Bilgisayar 30,32 -1,56 -4,04 Logo Yazılım 37,14 -0,96 19,27 Lokman Hekim Sağlık 8,93 -2,51 24,58 Lüks Kadife 48,14 -3,82 66,57 Makina Takım 2,77 -3,48 -18,77 Marka Yatırım Holding 5,30 -1,49 -17,57 Marmaris Altınyunus 212,80 2,26 91,54 Marshall 265,10 0,04 -13,56 Martı GMYO 1,02 0,99 -60,06 Martı Otel 2,18 3,81 2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 33,20 -0,84 Mavi Giyim 56,65 0,98 8,52 Mazhar Zorlu Holding 45,10 2,87 43,27 Mega Polietilen 7,97 1,66 4,05 Menderes Tekstil 2,04 -0,97 -33,98 Mercan Kimya 9,42 -0,42 Merit Turizm 18,80 3,70 81,48 Merko Gıda 5,16 -1,34 -40,28 Metemtur Yatırım 6,46 -9,01 -20,10 Metro Holding 1,71 -0,58 -17,79 Metro Petrol ve Tesisleri 2,22 -0,89 -23,18 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 -1,09 -21,89 Migros Ticaret 32,50 -1,34 -24,07 Milpa 4,15 -1,66 -9,78 Mistral GMYO 4,71 -0,63 0,00 MLP Sağlık 22,28 -2,28 12,13 MMC San. ve Tic. Yat. 6,65 0,00 44,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,12 -0,97 -39,92 Mondi Tire Kutsan 6,36 -0,93 -16,32 Naturel Enerji 35,20 -2,11 -0,87 Naturelgaz 8,33 -0,24 Net Holding 4,72 0,64 37,61 Netaş Telekom. 19,98 0,20 -28,85 Niğbaş Niğde Beton 10,84 -2,78 -79,15 Nuh Çimento 42,20 -1,59 -12,13 Nurol GMYO 12,17 1,00 66,94 Odaş Elektrik 1,89 -1,05 -51,54 Orge Enerji Elektrik 5,55 -0,72 20,33 Orma Orman Mahsulleri 30,00 -4,76 103,80 Osmanlı Menkul 24,32 -2,33 -21,40 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -1,73 -17,57 Otokar 279,50 -0,68 -8,15 Oyak Çimento 7,07 -0,42 -19,48 Oyak Yat. Ort. 7,62 -0,39 10,40 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,48 -0,41 Oylum Sınai Yatırımlar 3,93 -0,51 -16,56 Özak GMYO 3,96 -0,25 -22,35 Özbal Çelik Boru 10,12 10,00 54,50 Özderici GMYO 1,57 0,00 -29,28 Özerden Plastik 9,57 0,74 6,33 Pamukova Elektrik 33,52 -3,90 57,22 Panora GMYO 6,10 -0,33 -0,13 Papilon Savunma 13,99 -0,78 -38,53 Park Elek.Madencilik 4,80 -0,21 -10,61 Parsan 29,30 -1,08 20,58 Pegasus 78,60 1,68 5,36 Peker GMYO 0,99 0,00 -56,23 Penguen Gıda 3,06 -2,24 -39,41 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,00 0,00 Pera GMYO 1,40 -0,71 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 22,58 -1,22 23,19 Petkim 5,65 -0,53 13,45 Petrokent Turizm 2.409,10 0,07 165,79 Pınar Et ve Un 17,91 -1,27 -18,16 Pınar Su 7,28 -0,95 -2,02 Pınar Süt 18,12 -0,11 -19,64 Plastikkart 13,40 -2,33 -7,27 Polisan Holding 2,65 -1,12 -31,07 Politeknik Metal 334,10 -1,45 -17,65 Prizma Press Matbaacılık 4,39 -2,44 -19,89 QNB Finans Fin. Kir. 89,80 -0,22 -28,33 QNB Finansbank 41,94 -0,14 -40,38 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,86 1,73 Ral Yatırım Holding 3,41 2,40 -23,20 Ray Sigorta 9,03 -1,95 -41,55 Reysaş GMYO 3,71 -0,54 -31,93 Reysaş Lojistik 3,85 -0,77 -25,59 Rhea Girişim 2,06 -1,44 -44,62 Rodrigo Tekstil 17,13 -2,67 24,95 Royal Halı 3,29 -2,08 -4,36 RTA Laboratuvarları 18,67 -0,27 -38,34 Sabancı Holding 9,09 0,22 -17,56 Safkar Ege Soğutmacılık 7,24 1,54 -33,46 Sanel Mühendislik 4,22 0,48 23,39 Sanifoam Sünger 14,00 -1,41 2,94 Sanko Pazarlama 9,77 -0,41 5,42 Saray Matbaacılık 5,87 0,86 -33,07 Sarkuysan 13,04 -0,46 49,93 Sasa Polyester 32,08 -0,43 114,09 Say Yenilenebilir Enerji 25,94 -3,21 204,82 Sekuro Plastik 21,42 -1,56 53,44 Selçuk Ecza Deposu 8,56 -1,15 -36,27 Selçuk Gıda 4,36 4,56 -12,45 Senkron Güvenlik 29,00 0,00 10,43 Serve Film Prodüksiyon 14,25 -1,72 -10,94 Servet GMYO 81,95 -2,67 4,53 Seyitler Kimya 13,36 -5,18 -0,77 Silverline Endüstri 4,98 -0,99 -42,09 Sinpaş GMYO 3,85 -2,04 -7,89 Smartiks Yazılım 5,31 -0,56 -40,07 Sodaş Sodyum Sanayii 22,24 0,00 -15,55 Söktaş 4,70 1,08 -7,66 Sönmez Filament 35,88 -0,33 -48,89 Sönmez Pamuklu 14,02 -4,04 -41,58 Sumaş Suni Tahta 58,35 -2,51 13,85 Şeker Fin. Kir. 6,08 -0,98 -5,00 Şekerbank 1,09 -0,91 -27,81 Şişe Cam 7,91 -0,25 10,48 Şok Marketler Ticaret 11,47 -0,86 -9,11 T. Halk Bankası 4,97 1,02 -10,61 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 -0,10 -32,39 T.S.K.B. 1,30 -0,76 -25,56 T.Tuborg 16,76 -0,95 -7,25 Taç Tarım Ürünleri 23,98 4,72 127,73 Tat Gıda 8,15 0,87 -29,51 TAV Havalimanları 27,76 1,02 30,33 Taze Kuru Gıda 153,10 9,99 -29,22 Tek-Art Turizm 1,78 1,71 -11,88 Tekfen Holding 15,09 -1,24 -7,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,60 -0,30 -23,79 Temapol Polimer Plastik 15,00 -3,35 30,43 TGS Dış Ticaret 11,55 -0,86 -9,13 Tofaş Oto. Fab. 29,22 1,11 -5,47 Torunlar GMYO 3,17 -0,63 -18,72 Trabzon Liman 30,26 -1,56 -5,79 Trabzonspor Sportif 2,82 0,00 15,57 Trend GMYO 6,93 -0,86 -44,87 TSKB GMYO 3,28 -0,30 -42,96 Tuğçelik 10,51 -1,68 30,07 Tukaş 6,87 1,33 -29,10 Turcas Petrol 3,53 -0,84 -27,22 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,65 2,44 Turkcell 16,48 -0,42 5,01 Tümosan Motor ve Traktör 17,56 -1,79 24,80 Tüpraş 100,50 -1,08 -6,94 Türk Hava Yolları 14,53 -0,07 12,55 Türk İlaç Serum 32,86 -3,92 Türk Prysmian Kablo 13,32 -1,48 10,43 Türk Telekom 7,00 0,57 -15,82 Türk Traktör 171,80 0,47 0,84 Türker Proje Gayrimenkul 133,40 -0,82 18,16 Türkiye Sigorta 4,93 -0,20 -20,20 Ufuk Yatırım 12,80 -1,54 -4,48 Ulaşlar Turizm Yat. 4,44 3,98 4,72 Ulusoy Elektrik 55,70 -1,59 8,47 Ulusoy Un Sanayi 4,90 -2,00 -3,70 Umpaş Holding 1,33 0,00 -49,04 Uşak Seramik 2,04 0,00 -12,82 Utopya Turizm 23,50 -5,62 -39,43 Uzertaş Boya 40,86 -9,76 -27,81 Ülker Bisküvi 21,48 -0,46 -3,75 Ünlü Yatırım Holding 5,61 -2,09 Vakıf Fin. Kir. 9,47 8,35 122,30 Vakıf GMYO 1,50 -0,66 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,07 9,96 -17,53 Vakıflar Bankası 3,55 0,00 -24,63 Vakko Tekstil 13,22 0,08 110,97 Vanet Gıda 5,03 -2,71 -34,93 Verusa Holding 47,66 -0,79 5,68 Verusaturk Girisim 22,46 -2,35 71,71 Vestel 29,44 0,82 39,79 Vestel Beyaz Eşya 45,90 2,96 15,47 Viking Kağıt 5,43 -1,81 -39,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -0,47 -28,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,92 -2,73 -17,33 Yataş 12,84 -1,98 -11,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,19 7,44 -4,77 Yeni Gimat GMYO 13,85 -0,43 19,48 Yeşil GMYO 1,08 -1,82 -21,74 Yeşil Yapı 1,22 -3,94 -33,70 Yeşil Yatırım Holding 2,09 -3,24 -51,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,20 0,00 -10,26 Yonga Mobilya 21,20 -3,46 -28,83 Yükselen Çelik 4,96 -0,80 -5,20 Yünsa 11,35 -1,05 -18,30 Ziraat Gayrimenkul 1,61 0,00 Zorlu Enerji 1,93 -0,52 -30,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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