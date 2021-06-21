Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|36.850,00
|-1,32
|-9,01
|İş Bankası (C)
|5,13
|0,59
|-24,48
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,00
|0,00
|-22,28
|İş Girişim
|9,72
|9,09
|-48,71
|İş GMYO
|1,94
|-0,51
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|14,25
|-2,40
|-14,14
|İş Yat. Ort.
|2,87
|-0,35
|-14,66
|İşbir Holding
|6.300,00
|5,00
|130,13
|Işık Plastik
|27,88
|-2,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|-1,14
|-23,68
|İttifak Holding
|1,51
|-0,66
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,96
|-2,72
|5,33
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-0,45
|-33,53
|İzmir Fırça
|5,83
|4,11
|4,86
|Jantsa Jant Sanayi
|78,95
|-3,25
|90,48
|Kafein Yazılım
|25,20
|0,00
|18,09
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,96
|-1,08
|Kaplamin
|18,68
|-1,37
|-44,73
|Kardemir (A)
|6,25
|-0,95
|5,04
|Kardemir (B)
|6,11
|0,66
|15,94
|Kardemir (D)
|6,86
|1,03
|18,69
|Karel Elektronik
|29,92
|-0,40
|29,75
|Karsan Otomotiv
|3,56
|0,85
|9,54
|Karsu Tekstil
|7,77
|-0,89
|-9,12
|Kartonsan
|53,75
|0,84
|-43,23
|Katmerciler Ekipman
|3,37
|0,30
|9,42
|Kent Gıda
|213,90
|-1,43
|-39,85
|Kerevitaş Gıda
|4,28
|-0,93
|-34,95
|Kervan Gıda
|14,80
|-2,95
|11,95
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|2,94
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,80
|-0,55
|-28,29
|Klimasan Klima
|20,20
|-3,72
|19,03
|Koç Holding
|18,34
|0,49
|-10,33
|Konfrut Gıda
|15,57
|-0,95
|-7,87
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,05
|-1,99
|191,60
|Konya Çimento
|774,00
|-2,00
|-31,50
|Koray GMYO
|6,10
|0,16
|37,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,52
|2,50
|31,96
|Koza Altın
|120,40
|-0,17
|24,51
|Koza Madencilik
|14,40
|-0,21
|-7,04
|Körfez GMYO
|5,26
|-1,31
|-9,31
|Kristal Kola
|1,88
|-1,05
|-52,04
|Kron Telekomünikasyon
|52,35
|-1,04
|42,10
|Kuştur Kuşadası Turizm
|310,00
|5,73
|97,08
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,23
|-1,33
|-3,04
|Kütahya Porselen
|38,42
|2,56
|-23,85
|Lider Faktoring
|2,68
|-0,74
|-21,41
|Link Bilgisayar
|30,32
|-1,56
|-4,04
|Logo Yazılım
|37,14
|-0,96
|19,27
|Lokman Hekim Sağlık
|8,93
|-2,51
|24,58
|Lüks Kadife
|48,14
|-3,82
|66,57
|Makina Takım
|2,77
|-3,48
|-18,77
|Marka Yatırım Holding
|5,30
|-1,49
|-17,57
|Marmaris Altınyunus
|212,80
|2,26
|91,54
|Marshall
|265,10
|0,04
|-13,56
|Martı GMYO
|1,02
|0,99
|-60,06
|Martı Otel
|2,18
|3,81
|2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,20
|-0,84
|Mavi Giyim
|56,65
|0,98
|8,52
|Mazhar Zorlu Holding
|45,10
|2,87
|43,27
|Mega Polietilen
|7,97
|1,66
|4,05
|Menderes Tekstil
|2,04
|-0,97
|-33,98
|Mercan Kimya
|9,42
|-0,42
|Merit Turizm
|18,80
|3,70
|81,48
|Merko Gıda
|5,16
|-1,34
|-40,28
|Metemtur Yatırım
|6,46
|-9,01
|-20,10
|Metro Holding
|1,71
|-0,58
|-17,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,22
|-0,89
|-23,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|-1,09
|-21,89
|Migros Ticaret
|32,50
|-1,34
|-24,07
|Milpa
|4,15
|-1,66
|-9,78
|Mistral GMYO
|4,71
|-0,63
|0,00
|MLP Sağlık
|22,28
|-2,28
|12,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|0,00
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,12
|-0,97
|-39,92
|Mondi Tire Kutsan
|6,36
|-0,93
|-16,32
|Naturel Enerji
|35,20
|-2,11
|-0,87
|Naturelgaz
|8,33
|-0,24
|Net Holding
|4,72
|0,64
|37,61
|Netaş Telekom.
|19,98
|0,20
|-28,85
|Niğbaş Niğde Beton
|10,84
|-2,78
|-79,15
|Nuh Çimento
|42,20
|-1,59
|-12,13
|Nurol GMYO
|12,17
|1,00
|66,94
|Odaş Elektrik
|1,89
|-1,05
|-51,54
|Orge Enerji Elektrik
|5,55
|-0,72
|20,33
|Orma Orman Mahsulleri
|30,00
|-4,76
|103,80
|Osmanlı Menkul
|24,32
|-2,33
|-21,40
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,27
|-1,73
|-17,57
|Otokar
|279,50
|-0,68
|-8,15
|Oyak Çimento
|7,07
|-0,42
|-19,48
|Oyak Yat. Ort.
|7,62
|-0,39
|10,40
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,48
|-0,41
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,93
|-0,51
|-16,56
|Özak GMYO
|3,96
|-0,25
|-22,35
|Özbal Çelik Boru
|10,12
|10,00
|54,50
|Özderici GMYO
|1,57
|0,00
|-29,28
|Özerden Plastik
|9,57
|0,74
|6,33
|Pamukova Elektrik
|33,52
|-3,90
|57,22
|Panora GMYO
|6,10
|-0,33
|-0,13
|Papilon Savunma
|13,99
|-0,78
|-38,53
|Park Elek.Madencilik
|4,80
|-0,21
|-10,61
|Parsan
|29,30
|-1,08
|20,58
|Pegasus
|78,60
|1,68
|5,36
|Peker GMYO
|0,99
|0,00
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,06
|-2,24
|-39,41
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,00
|0,00
|Pera GMYO
|1,40
|-0,71
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|22,58
|-1,22
|23,19
|Petkim
|5,65
|-0,53
|13,45
|Petrokent Turizm
|2.409,10
|0,07
|165,79
|Pınar Et ve Un
|17,91
|-1,27
|-18,16
|Pınar Su
|7,28
|-0,95
|-2,02
|Pınar Süt
|18,12
|-0,11
|-19,64
|Plastikkart
|13,40
|-2,33
|-7,27
|Polisan Holding
|2,65
|-1,12
|-31,07
|Politeknik Metal
|334,10
|-1,45
|-17,65
|Prizma Press Matbaacılık
|4,39
|-2,44
|-19,89
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,80
|-0,22
|-28,33
|QNB Finansbank
|41,94
|-0,14
|-40,38
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,86
|1,73
|Ral Yatırım Holding
|3,41
|2,40
|-23,20
|Ray Sigorta
|9,03
|-1,95
|-41,55
|Reysaş GMYO
|3,71
|-0,54
|-31,93
|Reysaş Lojistik
|3,85
|-0,77
|-25,59
|Rhea Girişim
|2,06
|-1,44
|-44,62
|Rodrigo Tekstil
|17,13
|-2,67
|24,95
|Royal Halı
|3,29
|-2,08
|-4,36
|RTA Laboratuvarları
|18,67
|-0,27
|-38,34
|Sabancı Holding
|9,09
|0,22
|-17,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,24
|1,54
|-33,46
|Sanel Mühendislik
|4,22
|0,48
|23,39
|Sanifoam Sünger
|14,00
|-1,41
|2,94
|Sanko Pazarlama
|9,77
|-0,41
|5,42
|Saray Matbaacılık
|5,87
|0,86
|-33,07
|Sarkuysan
|13,04
|-0,46
|49,93
|Sasa Polyester
|32,08
|-0,43
|114,09
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,94
|-3,21
|204,82
|Sekuro Plastik
|21,42
|-1,56
|53,44
|Selçuk Ecza Deposu
|8,56
|-1,15
|-36,27
|Selçuk Gıda
|4,36
|4,56
|-12,45
|Senkron Güvenlik
|29,00
|0,00
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|14,25
|-1,72
|-10,94
|Servet GMYO
|81,95
|-2,67
|4,53
|Seyitler Kimya
|13,36
|-5,18
|-0,77
|Silverline Endüstri
|4,98
|-0,99
|-42,09
|Sinpaş GMYO
|3,85
|-2,04
|-7,89
|Smartiks Yazılım
|5,31
|-0,56
|-40,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,24
|0,00
|-15,55
|Söktaş
|4,70
|1,08
|-7,66
|Sönmez Filament
|35,88
|-0,33
|-48,89
|Sönmez Pamuklu
|14,02
|-4,04
|-41,58
|Sumaş Suni Tahta
|58,35
|-2,51
|13,85
|Şeker Fin. Kir.
|6,08
|-0,98
|-5,00
|Şekerbank
|1,09
|-0,91
|-27,81
|Şişe Cam
|7,91
|-0,25
|10,48
|Şok Marketler Ticaret
|11,47
|-0,86
|-9,11
|T. Halk Bankası
|4,97
|1,02
|-10,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|-0,10
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,30
|-0,76
|-25,56
|T.Tuborg
|16,76
|-0,95
|-7,25
|Taç Tarım Ürünleri
|23,98
|4,72
|127,73
|Tat Gıda
|8,15
|0,87
|-29,51
|TAV Havalimanları
|27,76
|1,02
|30,33
|Taze Kuru Gıda
|153,10
|9,99
|-29,22
|Tek-Art Turizm
|1,78
|1,71
|-11,88
|Tekfen Holding
|15,09
|-1,24
|-7,99
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,60
|-0,30
|-23,79
|Temapol Polimer Plastik
|15,00
|-3,35
|30,43
|TGS Dış Ticaret
|11,55
|-0,86
|-9,13
|Tofaş Oto. Fab.
|29,22
|1,11
|-5,47
|Torunlar GMYO
|3,17
|-0,63
|-18,72
|Trabzon Liman
|30,26
|-1,56
|-5,79
|Trabzonspor Sportif
|2,82
|0,00
|15,57
|Trend GMYO
|6,93
|-0,86
|-44,87
|TSKB GMYO
|3,28
|-0,30
|-42,96
|Tuğçelik
|10,51
|-1,68
|30,07
|Tukaş
|6,87
|1,33
|-29,10
|Turcas Petrol
|3,53
|-0,84
|-27,22
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,65
|2,44
|Turkcell
|16,48
|-0,42
|5,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,56
|-1,79
|24,80
|Tüpraş
|100,50
|-1,08
|-6,94
|Türk Hava Yolları
|14,53
|-0,07
|12,55
|Türk İlaç Serum
|32,86
|-3,92
|Türk Prysmian Kablo
|13,32
|-1,48
|10,43
|Türk Telekom
|7,00
|0,57
|-15,82
|Türk Traktör
|171,80
|0,47
|0,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,40
|-0,82
|18,16
|Türkiye Sigorta
|4,93
|-0,20
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|12,80
|-1,54
|-4,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,44
|3,98
|4,72
|Ulusoy Elektrik
|55,70
|-1,59
|8,47
|Ulusoy Un Sanayi
|4,90
|-2,00
|-3,70
|Umpaş Holding
|1,33
|0,00
|-49,04
|Uşak Seramik
|2,04
|0,00
|-12,82
|Utopya Turizm
|23,50
|-5,62
|-39,43
|Uzertaş Boya
|40,86
|-9,76
|-27,81
|Ülker Bisküvi
|21,48
|-0,46
|-3,75
|Ünlü Yatırım Holding
|5,61
|-2,09
|Vakıf Fin. Kir.
|9,47
|8,35
|122,30
|Vakıf GMYO
|1,50
|-0,66
|-37,47
|Vakıf Yat. Ort.
|6,07
|9,96
|-17,53
|Vakıflar Bankası
|3,55
|0,00
|-24,63
|Vakko Tekstil
|13,22
|0,08
|110,97
|Vanet Gıda
|5,03
|-2,71
|-34,93
|Verusa Holding
|47,66
|-0,79
|5,68
|Verusaturk Girisim
|22,46
|-2,35
|71,71
|Vestel
|29,44
|0,82
|39,79
|Vestel Beyaz Eşya
|45,90
|2,96
|15,47
|Viking Kağıt
|5,43
|-1,81
|-39,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|-0,47
|-28,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,92
|-2,73
|-17,33
|Yataş
|12,84
|-1,98
|-11,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,19
|7,44
|-4,77
|Yeni Gimat GMYO
|13,85
|-0,43
|19,48
|Yeşil GMYO
|1,08
|-1,82
|-21,74
|Yeşil Yapı
|1,22
|-3,94
|-33,70
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|-3,24
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,20
|0,00
|-10,26
|Yonga Mobilya
|21,20
|-3,46
|-28,83
|Yükselen Çelik
|4,96
|-0,80
|-5,20
|Yünsa
|11,35
|-1,05
|-18,30
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,93
|-0,52
|-30,32
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi