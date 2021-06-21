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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

21.06.2021 13:32
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)36.850,00-1,32-9,01
İş Bankası (C)5,130,59-24,48
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,000,00-22,28
İş Girişim9,729,09-48,71
İş GMYO1,94-0,51-23,62
İş Y. Men. Değ.14,25-2,40-14,14
İş Yat. Ort.2,87-0,35-14,66
İşbir Holding6.300,005,00130,13
Işık Plastik27,88-2,18

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,87-1,14-23,68
İttifak Holding1,51-0,66-32,29
İz Hayvancılık Tarım18,96-2,725,33
İzmir Demir Çelik2,20-0,45-33,53
İzmir Fırça5,834,114,86
Jantsa Jant Sanayi78,95-3,2590,48
Kafein Yazılım25,200,0018,09
Kalekim Kimyevi Maddeler11,96-1,08

Kaplamin18,68-1,37-44,73
Kardemir (A)6,25-0,955,04
Kardemir (B)6,110,6615,94
Kardemir (D)6,861,0318,69
Karel Elektronik29,92-0,4029,75
Karsan Otomotiv3,560,859,54
Karsu Tekstil7,77-0,89-9,12
Kartonsan53,750,84-43,23
Katmerciler Ekipman3,370,309,42
Kent Gıda213,90-1,43-39,85
Kerevitaş Gıda4,28-0,93-34,95
Kervan Gıda14,80-2,9511,95
Kervansaray Yat. Holding0,702,94-44,44
Kiler GMYO1,80-0,55-28,29
Klimasan Klima20,20-3,7219,03
Koç Holding18,340,49-10,33
Konfrut Gıda15,57-0,95-7,87
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,05-1,99191,60
Konya Çimento774,00-2,00-31,50
Koray GMYO6,100,1637,08
Kordsa Teknik Tekstil20,522,5031,96
Koza Altın120,40-0,1724,51
Koza Madencilik14,40-0,21-7,04
Körfez GMYO5,26-1,31-9,31
Kristal Kola1,88-1,05-52,04
Kron Telekomünikasyon52,35-1,0442,10
Kuştur Kuşadası Turizm310,005,7397,08
Kuyumcukent Gayrimenkul2,23-1,33-3,04
Kütahya Porselen38,422,56-23,85
Lider Faktoring2,68-0,74-21,41
Link Bilgisayar30,32-1,56-4,04
Logo Yazılım37,14-0,9619,27
Lokman Hekim Sağlık8,93-2,5124,58
Lüks Kadife48,14-3,8266,57
Makina Takım2,77-3,48-18,77
Marka Yatırım Holding5,30-1,49-17,57
Marmaris Altınyunus212,802,2691,54
Marshall265,100,04-13,56
Martı GMYO1,020,99-60,06
Martı Otel2,183,812,35
Matriks Bilgi Dağıtım33,20-0,84

Mavi Giyim56,650,988,52
Mazhar Zorlu Holding45,102,8743,27
Mega Polietilen7,971,664,05
Menderes Tekstil2,04-0,97-33,98
Mercan Kimya9,42-0,42

Merit Turizm18,803,7081,48
Merko Gıda5,16-1,34-40,28
Metemtur Yatırım6,46-9,01-20,10
Metro Holding1,71-0,58-17,79
Metro Petrol ve Tesisleri2,22-0,89-23,18
Metro Yatırım Ortaklığı1,82-1,09-21,89
Migros Ticaret32,50-1,34-24,07
Milpa4,15-1,66-9,78
Mistral GMYO4,71-0,630,00
MLP Sağlık22,28-2,2812,13
MMC San. ve Tic. Yat.6,650,0044,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,12-0,97-39,92
Mondi Tire Kutsan6,36-0,93-16,32
Naturel Enerji35,20-2,11-0,87
Naturelgaz8,33-0,24

Net Holding4,720,6437,61
Netaş Telekom.19,980,20-28,85
Niğbaş Niğde Beton10,84-2,78-79,15
Nuh Çimento42,20-1,59-12,13
Nurol GMYO12,171,0066,94
Odaş Elektrik1,89-1,05-51,54
Orge Enerji Elektrik5,55-0,7220,33
Orma Orman Mahsulleri30,00-4,76103,80
Osmanlı Menkul24,32-2,33-21,40
Ostim Endüstriyel Yat2,27-1,73-17,57
Otokar279,50-0,68-8,15
Oyak Çimento7,07-0,42-19,48
Oyak Yat. Ort.7,62-0,3910,40
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,48-0,41

Oylum Sınai Yatırımlar3,93-0,51-16,56
Özak GMYO3,96-0,25-22,35
Özbal Çelik Boru10,1210,0054,50
Özderici GMYO1,570,00-29,28
Özerden Plastik9,570,746,33
Pamukova Elektrik33,52-3,9057,22
Panora GMYO6,10-0,33-0,13
Papilon Savunma13,99-0,78-38,53
Park Elek.Madencilik4,80-0,21-10,61
Parsan29,30-1,0820,58
Pegasus78,601,685,36
Peker GMYO0,990,00-56,23
Penguen Gıda3,06-2,24-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,000,00

Pera GMYO1,40-0,71-20,08
Pergamon Dış Ticaret22,58-1,2223,19
Petkim5,65-0,5313,45
Petrokent Turizm2.409,100,07165,79
Pınar Et ve Un17,91-1,27-18,16
Pınar Su7,28-0,95-2,02
Pınar Süt18,12-0,11-19,64
Plastikkart13,40-2,33-7,27
Polisan Holding2,65-1,12-31,07
Politeknik Metal334,10-1,45-17,65
Prizma Press Matbaacılık4,39-2,44-19,89
QNB Finans Fin. Kir.89,80-0,22-28,33
QNB Finansbank41,94-0,14-40,38
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,861,73

Ral Yatırım Holding3,412,40-23,20
Ray Sigorta9,03-1,95-41,55
Reysaş GMYO3,71-0,54-31,93
Reysaş Lojistik3,85-0,77-25,59
Rhea Girişim2,06-1,44-44,62
Rodrigo Tekstil17,13-2,6724,95
Royal Halı3,29-2,08-4,36
RTA Laboratuvarları18,67-0,27-38,34
Sabancı Holding9,090,22-17,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,241,54-33,46
Sanel Mühendislik4,220,4823,39
Sanifoam Sünger14,00-1,412,94
Sanko Pazarlama9,77-0,415,42
Saray Matbaacılık5,870,86-33,07
Sarkuysan13,04-0,4649,93
Sasa Polyester32,08-0,43114,09
Say Yenilenebilir Enerji25,94-3,21204,82
Sekuro Plastik21,42-1,5653,44
Selçuk Ecza Deposu8,56-1,15-36,27
Selçuk Gıda4,364,56-12,45
Senkron Güvenlik29,000,0010,43
Serve Film Prodüksiyon14,25-1,72-10,94
Servet GMYO81,95-2,674,53
Seyitler Kimya13,36-5,18-0,77
Silverline Endüstri4,98-0,99-42,09
Sinpaş GMYO3,85-2,04-7,89
Smartiks Yazılım5,31-0,56-40,07
Sodaş Sodyum Sanayii22,240,00-15,55
Söktaş4,701,08-7,66
Sönmez Filament35,88-0,33-48,89
Sönmez Pamuklu14,02-4,04-41,58
Sumaş Suni Tahta58,35-2,5113,85
Şeker Fin. Kir.6,08-0,98-5,00
Şekerbank1,09-0,91-27,81
Şişe Cam7,91-0,2510,48
Şok Marketler Ticaret11,47-0,86-9,11
T. Halk Bankası4,971,02-10,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,00-0,10-32,39
T.S.K.B.1,30-0,76-25,56
T.Tuborg16,76-0,95-7,25
Taç Tarım Ürünleri23,984,72127,73
Tat Gıda8,150,87-29,51
TAV Havalimanları27,761,0230,33
Taze Kuru Gıda153,109,99-29,22
Tek-Art Turizm1,781,71-11,88
Tekfen Holding15,09-1,24-7,99
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,60-0,30-23,79
Temapol Polimer Plastik15,00-3,3530,43
TGS Dış Ticaret11,55-0,86-9,13
Tofaş Oto. Fab.29,221,11-5,47
Torunlar GMYO3,17-0,63-18,72
Trabzon Liman30,26-1,56-5,79
Trabzonspor Sportif2,820,0015,57
Trend GMYO6,93-0,86-44,87
TSKB GMYO3,28-0,30-42,96
Tuğçelik10,51-1,6830,07
Tukaş6,871,33-29,10
Turcas Petrol3,53-0,84-27,22
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,652,44

Turkcell16,48-0,425,01
Tümosan Motor ve Traktör17,56-1,7924,80
Tüpraş100,50-1,08-6,94
Türk Hava Yolları14,53-0,0712,55
Türk İlaç Serum32,86-3,92

Türk Prysmian Kablo13,32-1,4810,43
Türk Telekom7,000,57-15,82
Türk Traktör171,800,470,84
Türker Proje Gayrimenkul133,40-0,8218,16
Türkiye Sigorta4,93-0,20-20,20
Ufuk Yatırım12,80-1,54-4,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,443,984,72
Ulusoy Elektrik55,70-1,598,47
Ulusoy Un Sanayi4,90-2,00-3,70
Umpaş Holding1,330,00-49,04
Uşak Seramik2,040,00-12,82
Utopya Turizm23,50-5,62-39,43
Uzertaş Boya40,86-9,76-27,81
Ülker Bisküvi21,48-0,46-3,75
Ünlü Yatırım Holding5,61-2,09

Vakıf Fin. Kir.9,478,35122,30
Vakıf GMYO1,50-0,66-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,079,96-17,53
Vakıflar Bankası3,550,00-24,63
Vakko Tekstil13,220,08110,97
Vanet Gıda5,03-2,71-34,93
Verusa Holding47,66-0,795,68
Verusaturk Girisim22,46-2,3571,71
Vestel29,440,8239,79
Vestel Beyaz Eşya45,902,9615,47
Viking Kağıt5,43-1,81-39,67
Yapı ve Kredi Bank.2,14-0,47-28,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,92-2,73-17,33
Yataş12,84-1,98-11,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,197,44-4,77
Yeni Gimat GMYO13,85-0,4319,48
Yeşil GMYO1,08-1,82-21,74
Yeşil Yapı1,22-3,94-33,70
Yeşil Yatırım Holding2,09-3,24-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,200,00-10,26
Yonga Mobilya21,20-3,46-28,83
Yükselen Çelik4,96-0,80-5,20
Yünsa11,35-1,05-18,30
Ziraat Gayrimenkul1,610,00

Zorlu Enerji1,93-0,52-30,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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