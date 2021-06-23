Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 36.750,00 3,81 -9,26 İş Bankası (C) 5,27 0,57 -22,42 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,06 0,66 -20,73 İş Girişim 9,97 -3,11 -47,39 İş GMYO 2,01 0,00 -20,87 İş Y. Men. Değ. 14,50 1,33 -12,64 İş Yat. Ort. 2,94 0,34 -12,58 İşbir Holding 6.000,10 0,00 119,17 Işık Plastik 30,30 0,73 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 0,00 -25,44 İttifak Holding 1,52 0,66 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 18,62 1,25 3,44 İzmir Demir Çelik 2,22 0,91 -32,92 İzmir Fırça 5,55 0,18 -0,18 Jantsa Jant Sanayi 82,55 1,91 99,16 Kafein Yazılım 26,52 0,76 24,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,86 0,25 Kaplamin 18,86 -1,31 -44,20 Kardemir (A) 6,27 0,16 5,38 Kardemir (B) 6,14 0,16 16,51 Kardemir (D) 6,82 0,29 17,99 Karel Elektronik 31,58 0,64 36,95 Karsan Otomotiv 3,74 1,36 15,08 Karsu Tekstil 8,07 1,77 -5,61 Kartonsan 55,20 2,89 -41,69 Katmerciler Ekipman 3,47 2,36 12,66 Kent Gıda 243,20 10,00 -31,61 Kerevitaş Gıda 4,45 3,25 -32,37 Kervan Gıda 14,75 0,27 11,57 Kervansaray Yat. Holding 0,69 0,00 -45,24 Kiler GMYO 1,89 0,00 -24,70 Klimasan Klima 20,32 0,99 19,74 Koç Holding 19,01 0,32 -7,05 Konfrut Gıda 16,65 0,54 -1,48 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,90 1,62 190,96 Konya Çimento 802,10 3,58 -29,02 Koray GMYO 6,03 1,34 35,51 Kordsa Teknik Tekstil 20,42 0,49 31,32 Koza Altın 123,00 1,32 27,20 Koza Madencilik 14,78 2,14 -4,58 Körfez GMYO 6,04 3,42 4,14 Kristal Kola 1,95 0,52 -50,26 Kron Telekomünikasyon 54,30 0,56 47,39 Kuştur Kuşadası Turizm 292,00 0,34 85,63 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 0,91 -3,48 Kütahya Porselen 44,68 2,62 -11,44 Lider Faktoring 2,82 2,92 -17,30 Link Bilgisayar 31,32 0,84 -0,87 Logo Yazılım 36,72 2,80 17,92 Lokman Hekim Sağlık 9,06 5,10 26,39 Lüks Kadife 49,60 0,26 72,15 Makina Takım 2,80 0,36 -17,89 Marka Yatırım Holding 5,06 1,00 -21,31 Marmaris Altınyunus 204,30 0,15 83,89 Marshall 257,30 -0,66 -16,11 Martı GMYO 1,04 0,97 -59,27 Martı Otel 2,10 -0,94 -1,41 Matriks Bilgi Dağıtım 34,30 -0,17 Mavi Giyim 54,80 0,00 4,98 Mazhar Zorlu Holding 42,70 2,30 35,64 Mega Polietilen 7,90 1,15 3,13 Menderes Tekstil 2,10 0,96 -32,04 Mercan Kimya 9,65 0,21 Merit Turizm 16,40 -3,19 58,31 Merko Gıda 5,24 -0,76 -39,35 Metemtur Yatırım 6,16 0,98 -23,81 Metro Holding 1,73 1,17 -16,83 Metro Petrol ve Tesisleri 2,27 0,44 -21,45 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 0,00 -21,03 Migros Ticaret 33,56 2,01 -21,59 Milpa 4,13 0,00 -10,22 Mistral GMYO 4,66 -0,64 -1,06 MLP Sağlık 21,96 0,73 10,52 MMC San. ve Tic. Yat. 6,65 0,00 44,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,96 -0,57 -41,27 Mondi Tire Kutsan 6,44 -0,16 -15,26 Naturel Enerji 37,10 0,82 4,48 Naturelgaz 8,32 1,22 Net Holding 4,50 1,12 31,20 Netaş Telekom. 20,82 1,76 -25,85 Niğbaş Niğde Beton 10,93 4,29 -78,98 Nuh Çimento 42,48 -1,67 -11,55 Nurol GMYO 12,33 0,41 69,14 Odaş Elektrik 1,95 3,17 -50,00 Orge Enerji Elektrik 5,88 1,73 27,48 Orma Orman Mahsulleri 29,50 -3,28 100,41 Osmanlı Menkul 24,24 -1,46 -21,66 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 1,32 -16,12 Otokar 291,70 1,18 -4,14 Oyak Çimento 7,12 0,14 -18,91 Oyak Yat. Ort. 7,61 0,13 10,26 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,40 0,41 Oylum Sınai Yatırımlar 3,99 1,27 -15,29 Özak GMYO 4,08 0,99 -20,00 Özbal Çelik Boru 12,04 8,18 83,82 Özderici GMYO 1,61 1,26 -27,48 Özerden Plastik 9,54 1,38 6,00 Pamukova Elektrik 33,80 0,42 58,54 Panora GMYO 6,26 2,12 2,49 Papilon Savunma 15,15 5,35 -33,44 Park Elek.Madencilik 4,92 1,03 -8,38 Parsan 30,22 1,68 24,36 Pegasus 78,90 -1,37 5,76 Peker GMYO 1,01 2,02 -55,35 Penguen Gıda 3,20 2,56 -36,63 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,12 0,06 Pera GMYO 1,44 2,13 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 22,76 1,97 24,18 Petkim 5,58 -0,36 12,05 Petrokent Turizm 2.360,00 -1,66 160,37 Pınar Et ve Un 18,28 1,27 -16,47 Pınar Su 7,22 0,70 -2,83 Pınar Süt 18,59 1,03 -17,56 Plastikkart 14,63 0,97 1,25 Polisan Holding 2,72 0,37 -29,25 Politeknik Metal 356,10 0,59 -12,23 Prizma Press Matbaacılık 4,52 3,20 -17,52 QNB Finans Fin. Kir. 92,00 6,73 -26,58 QNB Finansbank 45,00 9,76 -36,03 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,04 0,00 Ral Yatırım Holding 3,31 0,00 -25,45 Ray Sigorta 9,85 9,93 -36,25 Reysaş GMYO 3,82 1,06 -29,91 Reysaş Lojistik 3,83 0,00 -25,98 Rhea Girişim 2,08 0,97 -44,09 Rodrigo Tekstil 17,00 0,59 24,00 Royal Halı 3,41 -0,87 -0,87 RTA Laboratuvarları 19,48 6,97 -35,67 Sabancı Holding 9,34 -0,11 -15,29 Safkar Ege Soğutmacılık 7,41 0,41 -31,89 Sanel Mühendislik 4,28 -0,93 25,15 Sanifoam Sünger 14,85 1,37 9,19 Sanko Pazarlama 9,94 0,81 7,25 Saray Matbaacılık 5,88 -0,34 -32,95 Sarkuysan 13,67 1,33 57,17 Sasa Polyester 32,14 0,06 114,49 Say Yenilenebilir Enerji 25,50 -0,31 199,65 Sekuro Plastik 21,76 0,65 55,87 Selçuk Ecza Deposu 8,85 2,55 -34,11 Selçuk Gıda 4,41 -3,50 -11,45 Senkron Güvenlik 31,30 6,10 19,19 Serve Film Prodüksiyon 14,03 -1,20 -12,31 Servet GMYO 81,90 -0,12 4,46 Seyitler Kimya 13,74 1,25 2,05 Silverline Endüstri 5,27 3,13 -38,72 Sinpaş GMYO 4,03 0,75 -3,59 Smartiks Yazılım 5,61 -1,23 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 23,48 1,91 -10,84 Söktaş 4,67 -0,85 -8,25 Sönmez Filament 38,42 1,64 -45,27 Sönmez Pamuklu 14,90 1,43 -37,92 Sumaş Suni Tahta 59,50 0,85 16,10 Şeker Fin. Kir. 6,88 3,93 7,50 Şekerbank 1,11 0,00 -26,49 Şişe Cam 8,07 1,38 12,72 Şok Marketler Ticaret 11,59 0,35 -8,16 T. Halk Bankası 5,35 1,52 -3,78 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,90 0,48 -32,71 T.S.K.B. 1,34 0,75 -23,27 T.Tuborg 17,10 0,06 -5,37 Taç Tarım Ürünleri 26,02 -1,89 147,10 Tat Gıda 8,31 0,97 -28,12 TAV Havalimanları 27,46 -1,44 28,92 Taze Kuru Gıda 181,90 8,02 -15,90 Tek-Art Turizm 1,79 1,13 -11,39 Tekfen Holding 15,52 2,11 -5,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,89 1,92 -20,44 Temapol Polimer Plastik 16,36 2,31 42,26 TGS Dış Ticaret 12,08 3,69 -4,96 Tofaş Oto. Fab. 30,70 -0,90 -0,68 Torunlar GMYO 3,25 0,00 -16,67 Trabzon Liman 32,10 0,38 -0,06 Trabzonspor Sportif 2,71 -1,09 11,07 Trend GMYO 7,26 1,54 -42,24 TSKB GMYO 3,30 1,23 -42,61 Tuğçelik 10,43 1,26 29,08 Tukaş 6,86 0,59 -29,21 Turcas Petrol 3,62 1,12 -25,36 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,51 -0,42 Turkcell 17,04 1,13 8,58 Tümosan Motor ve Traktör 18,37 -2,29 30,56 Tüpraş 100,50 0,00 -6,94 Türk Hava Yolları 14,69 -0,47 13,79 Türk İlaç Serum 31,24 -0,45 Türk Prysmian Kablo 12,75 -0,47 5,70 Türk Telekom 7,10 0,57 -14,62 Türk Traktör 173,20 0,12 1,66 Türker Proje Gayrimenkul 136,10 1,11 20,55 Türkiye Sigorta 5,00 0,20 -19,07 Ufuk Yatırım 13,00 1,56 -2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,27 -0,70 0,71 Ulusoy Elektrik 57,40 0,61 11,78 Ulusoy Un Sanayi 4,89 0,00 -3,90 Umpaş Holding 1,39 -7,33 -46,74 Uşak Seramik 2,04 0,49 -12,82 Utopya Turizm 22,50 1,99 -42,01 Uzertaş Boya 40,48 -0,88 -28,48 Ülker Bisküvi 21,88 0,74 -1,96 Ünlü Yatırım Holding 5,36 0,37 Vakıf Fin. Kir. 11,41 7,95 167,84 Vakıf GMYO 1,67 3,73 -30,38 Vakıf Yat. Ort. 7,23 8,40 -1,77 Vakıflar Bankası 3,68 0,82 -21,87 Vakko Tekstil 13,39 -1,40 113,68 Vanet Gıda 4,86 0,41 -37,13 Verusa Holding 50,60 1,48 12,20 Verusaturk Girisim 23,06 0,00 76,30 Vestel 31,34 2,28 48,81 Vestel Beyaz Eşya 47,44 0,51 19,35 Viking Kağıt 5,39 1,70 -40,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 0,45 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,84 -2,23 -17,55 Yataş 13,28 2,79 -8,10 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,05 -1,46 -7,95 Yeni Gimat GMYO 13,95 0,22 20,34 Yeşil GMYO 1,15 6,48 -16,67 Yeşil Yapı 1,28 5,79 -30,43 Yeşil Yatırım Holding 2,18 9,55 -49,02 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.005,70 -7,10 -16,63 Yonga Mobilya 23,20 1,05 -22,12 Yükselen Çelik 5,11 -0,39 -2,33 Yünsa 11,49 1,32 -17,29 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,91 1,06 -31,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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