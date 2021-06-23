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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

23.06.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)36.750,003,81-9,26
İş Bankası (C)5,270,57-22,42
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,060,66-20,73
İş Girişim9,97-3,11-47,39
İş GMYO2,010,00-20,87
İş Y. Men. Değ.14,501,33-12,64
İş Yat. Ort.2,940,34-12,58
İşbir Holding6.000,100,00119,17
Işık Plastik30,300,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,850,00-25,44
İttifak Holding1,520,66-31,84
İz Hayvancılık Tarım18,621,253,44
İzmir Demir Çelik2,220,91-32,92
İzmir Fırça5,550,18-0,18
Jantsa Jant Sanayi82,551,9199,16
Kafein Yazılım26,520,7624,28
Kalekim Kimyevi Maddeler11,860,25

Kaplamin18,86-1,31-44,20
Kardemir (A)6,270,165,38
Kardemir (B)6,140,1616,51
Kardemir (D)6,820,2917,99
Karel Elektronik31,580,6436,95
Karsan Otomotiv3,741,3615,08
Karsu Tekstil8,071,77-5,61
Kartonsan55,202,89-41,69
Katmerciler Ekipman3,472,3612,66
Kent Gıda243,2010,00-31,61
Kerevitaş Gıda4,453,25-32,37
Kervan Gıda14,750,2711,57
Kervansaray Yat. Holding0,690,00-45,24
Kiler GMYO1,890,00-24,70
Klimasan Klima20,320,9919,74
Koç Holding19,010,32-7,05
Konfrut Gıda16,650,54-1,48
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,901,62190,96
Konya Çimento802,103,58-29,02
Koray GMYO6,031,3435,51
Kordsa Teknik Tekstil20,420,4931,32
Koza Altın123,001,3227,20
Koza Madencilik14,782,14-4,58
Körfez GMYO6,043,424,14
Kristal Kola1,950,52-50,26
Kron Telekomünikasyon54,300,5647,39
Kuştur Kuşadası Turizm292,000,3485,63
Kuyumcukent Gayrimenkul2,220,91-3,48
Kütahya Porselen44,682,62-11,44
Lider Faktoring2,822,92-17,30
Link Bilgisayar31,320,84-0,87
Logo Yazılım36,722,8017,92
Lokman Hekim Sağlık9,065,1026,39
Lüks Kadife49,600,2672,15
Makina Takım2,800,36-17,89
Marka Yatırım Holding5,061,00-21,31
Marmaris Altınyunus204,300,1583,89
Marshall257,30-0,66-16,11
Martı GMYO1,040,97-59,27
Martı Otel2,10-0,94-1,41
Matriks Bilgi Dağıtım34,30-0,17

Mavi Giyim54,800,004,98
Mazhar Zorlu Holding42,702,3035,64
Mega Polietilen7,901,153,13
Menderes Tekstil2,100,96-32,04
Mercan Kimya9,650,21

Merit Turizm16,40-3,1958,31
Merko Gıda5,24-0,76-39,35
Metemtur Yatırım6,160,98-23,81
Metro Holding1,731,17-16,83
Metro Petrol ve Tesisleri2,270,44-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,840,00-21,03
Migros Ticaret33,562,01-21,59
Milpa4,130,00-10,22
Mistral GMYO4,66-0,64-1,06
MLP Sağlık21,960,7310,52
MMC San. ve Tic. Yat.6,650,0044,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,96-0,57-41,27
Mondi Tire Kutsan6,44-0,16-15,26
Naturel Enerji37,100,824,48
Naturelgaz8,321,22

Net Holding4,501,1231,20
Netaş Telekom.20,821,76-25,85
Niğbaş Niğde Beton10,934,29-78,98
Nuh Çimento42,48-1,67-11,55
Nurol GMYO12,330,4169,14
Odaş Elektrik1,953,17-50,00
Orge Enerji Elektrik5,881,7327,48
Orma Orman Mahsulleri29,50-3,28100,41
Osmanlı Menkul24,24-1,46-21,66
Ostim Endüstriyel Yat2,311,32-16,12
Otokar291,701,18-4,14
Oyak Çimento7,120,14-18,91
Oyak Yat. Ort.7,610,1310,26
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,400,41

Oylum Sınai Yatırımlar3,991,27-15,29
Özak GMYO4,080,99-20,00
Özbal Çelik Boru12,048,1883,82
Özderici GMYO1,611,26-27,48
Özerden Plastik9,541,386,00
Pamukova Elektrik33,800,4258,54
Panora GMYO6,262,122,49
Papilon Savunma15,155,35-33,44
Park Elek.Madencilik4,921,03-8,38
Parsan30,221,6824,36
Pegasus78,90-1,375,76
Peker GMYO1,012,02-55,35
Penguen Gıda3,202,56-36,63
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,120,06

Pera GMYO1,442,13-17,79
Pergamon Dış Ticaret22,761,9724,18
Petkim5,58-0,3612,05
Petrokent Turizm2.360,00-1,66160,37
Pınar Et ve Un18,281,27-16,47
Pınar Su7,220,70-2,83
Pınar Süt18,591,03-17,56
Plastikkart14,630,971,25
Polisan Holding2,720,37-29,25
Politeknik Metal356,100,59-12,23
Prizma Press Matbaacılık4,523,20-17,52
QNB Finans Fin. Kir.92,006,73-26,58
QNB Finansbank45,009,76-36,03
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,040,00

Ral Yatırım Holding3,310,00-25,45
Ray Sigorta9,859,93-36,25
Reysaş GMYO3,821,06-29,91
Reysaş Lojistik3,830,00-25,98
Rhea Girişim2,080,97-44,09
Rodrigo Tekstil17,000,5924,00
Royal Halı3,41-0,87-0,87
RTA Laboratuvarları19,486,97-35,67
Sabancı Holding9,34-0,11-15,29
Safkar Ege Soğutmacılık7,410,41-31,89
Sanel Mühendislik4,28-0,9325,15
Sanifoam Sünger14,851,379,19
Sanko Pazarlama9,940,817,25
Saray Matbaacılık5,88-0,34-32,95
Sarkuysan13,671,3357,17
Sasa Polyester32,140,06114,49
Say Yenilenebilir Enerji25,50-0,31199,65
Sekuro Plastik21,760,6555,87
Selçuk Ecza Deposu8,852,55-34,11
Selçuk Gıda4,41-3,50-11,45
Senkron Güvenlik31,306,1019,19
Serve Film Prodüksiyon14,03-1,20-12,31
Servet GMYO81,90-0,124,46
Seyitler Kimya13,741,252,05
Silverline Endüstri5,273,13-38,72
Sinpaş GMYO4,030,75-3,59
Smartiks Yazılım5,61-1,23-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii23,481,91-10,84
Söktaş4,67-0,85-8,25
Sönmez Filament38,421,64-45,27
Sönmez Pamuklu14,901,43-37,92
Sumaş Suni Tahta59,500,8516,10
Şeker Fin. Kir.6,883,937,50
Şekerbank1,110,00-26,49
Şişe Cam8,071,3812,72
Şok Marketler Ticaret11,590,35-8,16
T. Halk Bankası5,351,52-3,78
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,900,48-32,71
T.S.K.B.1,340,75-23,27
T.Tuborg17,100,06-5,37
Taç Tarım Ürünleri26,02-1,89147,10
Tat Gıda8,310,97-28,12
TAV Havalimanları27,46-1,4428,92
Taze Kuru Gıda181,908,02-15,90
Tek-Art Turizm1,791,13-11,39
Tekfen Holding15,522,11-5,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,891,92-20,44
Temapol Polimer Plastik16,362,3142,26
TGS Dış Ticaret12,083,69-4,96
Tofaş Oto. Fab.30,70-0,90-0,68
Torunlar GMYO3,250,00-16,67
Trabzon Liman32,100,38-0,06
Trabzonspor Sportif2,71-1,0911,07
Trend GMYO7,261,54-42,24
TSKB GMYO3,301,23-42,61
Tuğçelik10,431,2629,08
Tukaş6,860,59-29,21
Turcas Petrol3,621,12-25,36
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,51-0,42

Turkcell17,041,138,58
Tümosan Motor ve Traktör18,37-2,2930,56
Tüpraş100,500,00-6,94
Türk Hava Yolları14,69-0,4713,79
Türk İlaç Serum31,24-0,45

Türk Prysmian Kablo12,75-0,475,70
Türk Telekom7,100,57-14,62
Türk Traktör173,200,121,66
Türker Proje Gayrimenkul136,101,1120,55
Türkiye Sigorta5,000,20-19,07
Ufuk Yatırım13,001,56-2,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,27-0,700,71
Ulusoy Elektrik57,400,6111,78
Ulusoy Un Sanayi4,890,00-3,90
Umpaş Holding1,39-7,33-46,74
Uşak Seramik2,040,49-12,82
Utopya Turizm22,501,99-42,01
Uzertaş Boya40,48-0,88-28,48
Ülker Bisküvi21,880,74-1,96
Ünlü Yatırım Holding5,360,37

Vakıf Fin. Kir.11,417,95167,84
Vakıf GMYO1,673,73-30,38
Vakıf Yat. Ort.7,238,40-1,77
Vakıflar Bankası3,680,82-21,87
Vakko Tekstil13,39-1,40113,68
Vanet Gıda4,860,41-37,13
Verusa Holding50,601,4812,20
Verusaturk Girisim23,060,0076,30
Vestel31,342,2848,81
Vestel Beyaz Eşya47,440,5119,35
Viking Kağıt5,391,70-40,11
Yapı ve Kredi Bank.2,210,45-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,84-2,23-17,55
Yataş13,282,79-8,10
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,05-1,46-7,95
Yeni Gimat GMYO13,950,2220,34
Yeşil GMYO1,156,48-16,67
Yeşil Yapı1,285,79-30,43
Yeşil Yatırım Holding2,189,55-49,02
Yibitaş İnşaat Malzeme13.005,70-7,10-16,63
Yonga Mobilya23,201,05-22,12
Yükselen Çelik5,11-0,39-2,33
Yünsa11,491,32-17,29
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,911,06-31,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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