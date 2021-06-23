Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|36.750,00
|3,81
|-9,26
|İş Bankası (C)
|5,27
|0,57
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,06
|0,66
|-20,73
|İş Girişim
|9,97
|-3,11
|-47,39
|İş GMYO
|2,01
|0,00
|-20,87
|İş Y. Men. Değ.
|14,50
|1,33
|-12,64
|İş Yat. Ort.
|2,94
|0,34
|-12,58
|İşbir Holding
|6.000,10
|0,00
|119,17
|Işık Plastik
|30,30
|0,73
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|0,00
|-25,44
|İttifak Holding
|1,52
|0,66
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|18,62
|1,25
|3,44
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|0,91
|-32,92
|İzmir Fırça
|5,55
|0,18
|-0,18
|Jantsa Jant Sanayi
|82,55
|1,91
|99,16
|Kafein Yazılım
|26,52
|0,76
|24,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,86
|0,25
|Kaplamin
|18,86
|-1,31
|-44,20
|Kardemir (A)
|6,27
|0,16
|5,38
|Kardemir (B)
|6,14
|0,16
|16,51
|Kardemir (D)
|6,82
|0,29
|17,99
|Karel Elektronik
|31,58
|0,64
|36,95
|Karsan Otomotiv
|3,74
|1,36
|15,08
|Karsu Tekstil
|8,07
|1,77
|-5,61
|Kartonsan
|55,20
|2,89
|-41,69
|Katmerciler Ekipman
|3,47
|2,36
|12,66
|Kent Gıda
|243,20
|10,00
|-31,61
|Kerevitaş Gıda
|4,45
|3,25
|-32,37
|Kervan Gıda
|14,75
|0,27
|11,57
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|0,00
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,89
|0,00
|-24,70
|Klimasan Klima
|20,32
|0,99
|19,74
|Koç Holding
|19,01
|0,32
|-7,05
|Konfrut Gıda
|16,65
|0,54
|-1,48
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,90
|1,62
|190,96
|Konya Çimento
|802,10
|3,58
|-29,02
|Koray GMYO
|6,03
|1,34
|35,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,42
|0,49
|31,32
|Koza Altın
|123,00
|1,32
|27,20
|Koza Madencilik
|14,78
|2,14
|-4,58
|Körfez GMYO
|6,04
|3,42
|4,14
|Kristal Kola
|1,95
|0,52
|-50,26
|Kron Telekomünikasyon
|54,30
|0,56
|47,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|292,00
|0,34
|85,63
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,22
|0,91
|-3,48
|Kütahya Porselen
|44,68
|2,62
|-11,44
|Lider Faktoring
|2,82
|2,92
|-17,30
|Link Bilgisayar
|31,32
|0,84
|-0,87
|Logo Yazılım
|36,72
|2,80
|17,92
|Lokman Hekim Sağlık
|9,06
|5,10
|26,39
|Lüks Kadife
|49,60
|0,26
|72,15
|Makina Takım
|2,80
|0,36
|-17,89
|Marka Yatırım Holding
|5,06
|1,00
|-21,31
|Marmaris Altınyunus
|204,30
|0,15
|83,89
|Marshall
|257,30
|-0,66
|-16,11
|Martı GMYO
|1,04
|0,97
|-59,27
|Martı Otel
|2,10
|-0,94
|-1,41
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,30
|-0,17
|Mavi Giyim
|54,80
|0,00
|4,98
|Mazhar Zorlu Holding
|42,70
|2,30
|35,64
|Mega Polietilen
|7,90
|1,15
|3,13
|Menderes Tekstil
|2,10
|0,96
|-32,04
|Mercan Kimya
|9,65
|0,21
|Merit Turizm
|16,40
|-3,19
|58,31
|Merko Gıda
|5,24
|-0,76
|-39,35
|Metemtur Yatırım
|6,16
|0,98
|-23,81
|Metro Holding
|1,73
|1,17
|-16,83
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,27
|0,44
|-21,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|0,00
|-21,03
|Migros Ticaret
|33,56
|2,01
|-21,59
|Milpa
|4,13
|0,00
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,66
|-0,64
|-1,06
|MLP Sağlık
|21,96
|0,73
|10,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|0,00
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,96
|-0,57
|-41,27
|Mondi Tire Kutsan
|6,44
|-0,16
|-15,26
|Naturel Enerji
|37,10
|0,82
|4,48
|Naturelgaz
|8,32
|1,22
|Net Holding
|4,50
|1,12
|31,20
|Netaş Telekom.
|20,82
|1,76
|-25,85
|Niğbaş Niğde Beton
|10,93
|4,29
|-78,98
|Nuh Çimento
|42,48
|-1,67
|-11,55
|Nurol GMYO
|12,33
|0,41
|69,14
|Odaş Elektrik
|1,95
|3,17
|-50,00
|Orge Enerji Elektrik
|5,88
|1,73
|27,48
|Orma Orman Mahsulleri
|29,50
|-3,28
|100,41
|Osmanlı Menkul
|24,24
|-1,46
|-21,66
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|1,32
|-16,12
|Otokar
|291,70
|1,18
|-4,14
|Oyak Çimento
|7,12
|0,14
|-18,91
|Oyak Yat. Ort.
|7,61
|0,13
|10,26
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,40
|0,41
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,99
|1,27
|-15,29
|Özak GMYO
|4,08
|0,99
|-20,00
|Özbal Çelik Boru
|12,04
|8,18
|83,82
|Özderici GMYO
|1,61
|1,26
|-27,48
|Özerden Plastik
|9,54
|1,38
|6,00
|Pamukova Elektrik
|33,80
|0,42
|58,54
|Panora GMYO
|6,26
|2,12
|2,49
|Papilon Savunma
|15,15
|5,35
|-33,44
|Park Elek.Madencilik
|4,92
|1,03
|-8,38
|Parsan
|30,22
|1,68
|24,36
|Pegasus
|78,90
|-1,37
|5,76
|Peker GMYO
|1,01
|2,02
|-55,35
|Penguen Gıda
|3,20
|2,56
|-36,63
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,12
|0,06
|Pera GMYO
|1,44
|2,13
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,76
|1,97
|24,18
|Petkim
|5,58
|-0,36
|12,05
|Petrokent Turizm
|2.360,00
|-1,66
|160,37
|Pınar Et ve Un
|18,28
|1,27
|-16,47
|Pınar Su
|7,22
|0,70
|-2,83
|Pınar Süt
|18,59
|1,03
|-17,56
|Plastikkart
|14,63
|0,97
|1,25
|Polisan Holding
|2,72
|0,37
|-29,25
|Politeknik Metal
|356,10
|0,59
|-12,23
|Prizma Press Matbaacılık
|4,52
|3,20
|-17,52
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,00
|6,73
|-26,58
|QNB Finansbank
|45,00
|9,76
|-36,03
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,04
|0,00
|Ral Yatırım Holding
|3,31
|0,00
|-25,45
|Ray Sigorta
|9,85
|9,93
|-36,25
|Reysaş GMYO
|3,82
|1,06
|-29,91
|Reysaş Lojistik
|3,83
|0,00
|-25,98
|Rhea Girişim
|2,08
|0,97
|-44,09
|Rodrigo Tekstil
|17,00
|0,59
|24,00
|Royal Halı
|3,41
|-0,87
|-0,87
|RTA Laboratuvarları
|19,48
|6,97
|-35,67
|Sabancı Holding
|9,34
|-0,11
|-15,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,41
|0,41
|-31,89
|Sanel Mühendislik
|4,28
|-0,93
|25,15
|Sanifoam Sünger
|14,85
|1,37
|9,19
|Sanko Pazarlama
|9,94
|0,81
|7,25
|Saray Matbaacılık
|5,88
|-0,34
|-32,95
|Sarkuysan
|13,67
|1,33
|57,17
|Sasa Polyester
|32,14
|0,06
|114,49
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,50
|-0,31
|199,65
|Sekuro Plastik
|21,76
|0,65
|55,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,85
|2,55
|-34,11
|Selçuk Gıda
|4,41
|-3,50
|-11,45
|Senkron Güvenlik
|31,30
|6,10
|19,19
|Serve Film Prodüksiyon
|14,03
|-1,20
|-12,31
|Servet GMYO
|81,90
|-0,12
|4,46
|Seyitler Kimya
|13,74
|1,25
|2,05
|Silverline Endüstri
|5,27
|3,13
|-38,72
|Sinpaş GMYO
|4,03
|0,75
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|5,61
|-1,23
|-36,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,48
|1,91
|-10,84
|Söktaş
|4,67
|-0,85
|-8,25
|Sönmez Filament
|38,42
|1,64
|-45,27
|Sönmez Pamuklu
|14,90
|1,43
|-37,92
|Sumaş Suni Tahta
|59,50
|0,85
|16,10
|Şeker Fin. Kir.
|6,88
|3,93
|7,50
|Şekerbank
|1,11
|0,00
|-26,49
|Şişe Cam
|8,07
|1,38
|12,72
|Şok Marketler Ticaret
|11,59
|0,35
|-8,16
|T. Halk Bankası
|5,35
|1,52
|-3,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,90
|0,48
|-32,71
|T.S.K.B.
|1,34
|0,75
|-23,27
|T.Tuborg
|17,10
|0,06
|-5,37
|Taç Tarım Ürünleri
|26,02
|-1,89
|147,10
|Tat Gıda
|8,31
|0,97
|-28,12
|TAV Havalimanları
|27,46
|-1,44
|28,92
|Taze Kuru Gıda
|181,90
|8,02
|-15,90
|Tek-Art Turizm
|1,79
|1,13
|-11,39
|Tekfen Holding
|15,52
|2,11
|-5,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,89
|1,92
|-20,44
|Temapol Polimer Plastik
|16,36
|2,31
|42,26
|TGS Dış Ticaret
|12,08
|3,69
|-4,96
|Tofaş Oto. Fab.
|30,70
|-0,90
|-0,68
|Torunlar GMYO
|3,25
|0,00
|-16,67
|Trabzon Liman
|32,10
|0,38
|-0,06
|Trabzonspor Sportif
|2,71
|-1,09
|11,07
|Trend GMYO
|7,26
|1,54
|-42,24
|TSKB GMYO
|3,30
|1,23
|-42,61
|Tuğçelik
|10,43
|1,26
|29,08
|Tukaş
|6,86
|0,59
|-29,21
|Turcas Petrol
|3,62
|1,12
|-25,36
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,51
|-0,42
|Turkcell
|17,04
|1,13
|8,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,37
|-2,29
|30,56
|Tüpraş
|100,50
|0,00
|-6,94
|Türk Hava Yolları
|14,69
|-0,47
|13,79
|Türk İlaç Serum
|31,24
|-0,45
|Türk Prysmian Kablo
|12,75
|-0,47
|5,70
|Türk Telekom
|7,10
|0,57
|-14,62
|Türk Traktör
|173,20
|0,12
|1,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,10
|1,11
|20,55
|Türkiye Sigorta
|5,00
|0,20
|-19,07
|Ufuk Yatırım
|13,00
|1,56
|-2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,27
|-0,70
|0,71
|Ulusoy Elektrik
|57,40
|0,61
|11,78
|Ulusoy Un Sanayi
|4,89
|0,00
|-3,90
|Umpaş Holding
|1,39
|-7,33
|-46,74
|Uşak Seramik
|2,04
|0,49
|-12,82
|Utopya Turizm
|22,50
|1,99
|-42,01
|Uzertaş Boya
|40,48
|-0,88
|-28,48
|Ülker Bisküvi
|21,88
|0,74
|-1,96
|Ünlü Yatırım Holding
|5,36
|0,37
|Vakıf Fin. Kir.
|11,41
|7,95
|167,84
|Vakıf GMYO
|1,67
|3,73
|-30,38
|Vakıf Yat. Ort.
|7,23
|8,40
|-1,77
|Vakıflar Bankası
|3,68
|0,82
|-21,87
|Vakko Tekstil
|13,39
|-1,40
|113,68
|Vanet Gıda
|4,86
|0,41
|-37,13
|Verusa Holding
|50,60
|1,48
|12,20
|Verusaturk Girisim
|23,06
|0,00
|76,30
|Vestel
|31,34
|2,28
|48,81
|Vestel Beyaz Eşya
|47,44
|0,51
|19,35
|Viking Kağıt
|5,39
|1,70
|-40,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|0,45
|-26,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,84
|-2,23
|-17,55
|Yataş
|13,28
|2,79
|-8,10
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,05
|-1,46
|-7,95
|Yeni Gimat GMYO
|13,95
|0,22
|20,34
|Yeşil GMYO
|1,15
|6,48
|-16,67
|Yeşil Yapı
|1,28
|5,79
|-30,43
|Yeşil Yatırım Holding
|2,18
|9,55
|-49,02
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.005,70
|-7,10
|-16,63
|Yonga Mobilya
|23,20
|1,05
|-22,12
|Yükselen Çelik
|5,11
|-0,39
|-2,33
|Yünsa
|11,49
|1,32
|-17,29
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,91
|1,06
|-31,05
(Son)
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