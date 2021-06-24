Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 36.700,00 -9,38 İş Bankası (C) 5,30 2,12 -21,97 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,06 0,99 -20,73 İş Girişim 9,58 0,21 -49,45 İş GMYO 2,00 -0,50 -21,26 İş Y. Men. Değ. 14,24 -0,07 -14,20 İş Yat. Ort. 2,93 0,00 -12,88 İşbir Holding 6.240,00 2,30 127,94 Işık Plastik 30,22 -0,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 2,35 -23,68 İttifak Holding 1,54 1,32 -30,94 İz Hayvancılık Tarım 18,30 0,66 1,67 İzmir Demir Çelik 2,24 -0,88 -32,32 İzmir Fırça 5,73 0,53 3,06 Jantsa Jant Sanayi 79,60 -1,67 92,05 Kafein Yazılım 27,86 0,22 30,55 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,86 0,51 Kaplamin 19,80 3,66 -41,42 Kardemir (A) 6,29 2,78 5,71 Kardemir (B) 6,21 1,64 17,84 Kardemir (D) 6,76 1,65 16,96 Karel Elektronik 32,34 2,67 40,24 Karsan Otomotiv 3,72 0,00 14,46 Karsu Tekstil 8,34 3,99 -2,46 Kartonsan 54,85 -1,88 -42,06 Katmerciler Ekipman 3,46 1,47 12,34 Kent Gıda 267,00 9,79 -24,92 Kerevitaş Gıda 4,52 -1,31 -31,31 Kervan Gıda 14,86 0,75 12,41 Kervansaray Yat. Holding 0,70 1,45 -44,44 Kiler GMYO 1,86 0,54 -25,90 Klimasan Klima 21,18 2,92 24,81 Koç Holding 19,16 1,64 -6,32 Konfrut Gıda 16,73 -1,01 -1,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,75 -0,15 190,33 Konya Çimento 814,90 -2,41 -27,88 Koray GMYO 6,15 -0,32 38,20 Kordsa Teknik Tekstil 20,54 0,20 32,09 Koza Altın 122,80 0,49 26,99 Koza Madencilik 14,99 0,47 -3,23 Körfez GMYO 5,73 -3,21 -1,21 Kristal Kola 1,97 1,55 -49,74 Kron Telekomünikasyon 56,80 6,37 54,18 Kuştur Kuşadası Turizm 280,10 0,72 78,07 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 0,00 -3,91 Kütahya Porselen 45,60 1,20 -9,61 Lider Faktoring 2,79 -1,06 -18,18 Link Bilgisayar 32,24 3,93 2,04 Logo Yazılım 36,78 0,38 18,11 Lokman Hekim Sağlık 8,89 -1,55 24,02 Lüks Kadife 49,14 0,29 70,55 Makina Takım 2,85 1,79 -16,42 Marka Yatırım Holding 4,93 0,61 -23,33 Marmaris Altınyunus 202,70 0,35 82,45 Marshall 258,00 0,43 -15,88 Martı GMYO 1,05 1,94 -58,88 Martı Otel 2,11 0,96 -0,94 Matriks Bilgi Dağıtım 34,30 0,12 Mavi Giyim 56,00 1,36 7,28 Mazhar Zorlu Holding 41,54 3,59 31,96 Mega Polietilen 8,04 -0,62 4,96 Menderes Tekstil 2,14 1,42 -30,74 Mercan Kimya 9,55 -0,31 Merit Turizm 18,35 6,07 77,13 Merko Gıda 5,20 0,39 -39,81 Metemtur Yatırım 6,13 0,82 -24,18 Metro Holding 1,68 -1,75 -19,23 Metro Petrol ve Tesisleri 2,29 0,88 -20,76 Metro Yatırım Ortaklığı 1,83 1,10 -21,46 Migros Ticaret 33,10 -0,30 -22,66 Milpa 4,10 0,49 -10,87 Mistral GMYO 4,66 0,65 -1,06 MLP Sağlık 21,92 0,64 10,32 MMC San. ve Tic. Yat. 6,31 -7,21 37,17 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,96 1,02 -41,27 Mondi Tire Kutsan 6,51 1,24 -14,34 Naturel Enerji 37,16 0,43 4,65 Naturelgaz 8,29 0,61 Net Holding 4,53 1,57 32,07 Netaş Telekom. 21,04 0,67 -25,07 Niğbaş Niğde Beton 11,93 9,95 -77,06 Nuh Çimento 41,54 -0,38 -13,51 Nurol GMYO 12,41 1,06 70,23 Odaş Elektrik 1,92 -2,04 -50,77 Orge Enerji Elektrik 5,90 -0,51 27,91 Orma Orman Mahsulleri 30,00 1,69 103,80 Osmanlı Menkul 24,86 3,24 -19,65 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 0,87 -16,12 Otokar 289,90 -0,24 -4,73 Oyak Çimento 7,09 0,57 -19,25 Oyak Yat. Ort. 7,90 4,22 14,46 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,30 -0,16 Oylum Sınai Yatırımlar 4,03 -0,49 -14,44 Özak GMYO 4,08 0,49 -20,00 Özbal Çelik Boru 13,18 7,68 101,22 Özderici GMYO 1,63 1,87 -26,58 Özerden Plastik 9,95 5,63 10,56 Pamukova Elektrik 34,36 1,12 61,16 Panora GMYO 6,20 0,49 1,51 Papilon Savunma 15,00 -0,27 -34,09 Park Elek.Madencilik 4,91 0,41 -8,57 Parsan 29,96 -0,27 23,29 Pegasus 79,20 0,70 6,17 Peker GMYO 1,00 -0,99 -55,79 Penguen Gıda 3,21 -0,62 -36,44 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,22 0,62 Pera GMYO 1,44 0,70 -17,79 Pergamon Dış Ticaret 22,94 1,06 25,16 Petkim 5,49 0,00 10,24 Petrokent Turizm 2.300,00 -2,02 153,75 Pınar Et ve Un 18,48 0,33 -15,55 Pınar Su 7,28 1,11 -2,02 Pınar Süt 18,74 0,86 -16,89 Plastikkart 14,62 1,67 1,18 Polisan Holding 2,81 4,07 -26,91 Politeknik Metal 350,80 0,80 -13,54 Prizma Press Matbaacılık 4,40 -0,90 -19,71 QNB Finans Fin. Kir. 94,95 3,26 -24,22 QNB Finansbank 46,78 4,05 -33,50 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,50 1,63 Ral Yatırım Holding 3,30 -0,30 -25,68 Ray Sigorta 10,69 8,53 -30,81 Reysaş GMYO 3,90 0,78 -28,44 Reysaş Lojistik 3,80 0,00 -26,56 Rhea Girişim 2,04 -0,49 -45,16 Rodrigo Tekstil 17,65 0,28 28,74 Royal Halı 3,40 3,03 -1,16 RTA Laboratuvarları 22,02 9,99 -27,28 Sabancı Holding 9,33 0,54 -15,38 Safkar Ege Soğutmacılık 7,67 2,54 -29,50 Sanel Mühendislik 4,30 -0,69 25,73 Sanifoam Sünger 15,29 0,33 12,43 Sanko Pazarlama 10,08 -1,66 8,76 Saray Matbaacılık 6,22 5,42 -29,08 Sarkuysan 13,36 -0,30 53,61 Sasa Polyester 30,94 -0,96 106,48 Say Yenilenebilir Enerji 26,02 -0,08 205,76 Sekuro Plastik 21,44 -0,37 53,58 Selçuk Ecza Deposu 8,78 -1,35 -34,63 Selçuk Gıda 4,51 1,58 -9,44 Senkron Güvenlik 29,10 -5,83 10,81 Serve Film Prodüksiyon 14,58 2,68 -8,88 Servet GMYO 82,25 -0,72 4,91 Seyitler Kimya 13,28 -2,92 -1,36 Silverline Endüstri 5,23 -0,19 -39,19 Sinpaş GMYO 3,99 0,25 -4,55 Smartiks Yazılım 5,61 -1,23 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 23,46 0,43 -10,92 Söktaş 4,66 0,22 -8,45 Sönmez Filament 38,00 0,05 -45,87 Sönmez Pamuklu 14,50 5,92 -39,58 Sumaş Suni Tahta 58,05 0,09 13,27 Şeker Fin. Kir. 6,33 -4,24 -1,09 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 7,97 -0,50 11,32 Şok Marketler Ticaret 11,48 -0,35 -9,03 T. Halk Bankası 5,28 0,96 -5,04 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,20 1,44 -31,75 T.S.K.B. 1,35 1,50 -22,70 T.Tuborg 17,15 0,29 -5,09 Taç Tarım Ürünleri 25,90 1,49 145,96 Tat Gıda 8,32 -0,24 -28,04 TAV Havalimanları 26,88 -1,39 26,20 Taze Kuru Gıda 203,70 9,99 -5,83 Tek-Art Turizm 1,74 -0,57 -13,86 Tekfen Holding 15,45 -0,26 -5,79 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,84 0,15 -21,01 Temapol Polimer Plastik 16,51 0,36 43,57 TGS Dış Ticaret 12,05 -0,82 -5,19 Tofaş Oto. Fab. 30,46 0,33 -1,46 Torunlar GMYO 3,23 0,31 -17,18 Trabzon Liman 31,82 -0,44 -0,93 Trabzonspor Sportif 2,64 -0,75 8,20 Trend GMYO 7,27 -0,95 -42,16 TSKB GMYO 3,27 -3,25 -43,13 Tuğçelik 12,38 9,27 53,22 Tukaş 6,90 -0,43 -28,79 Turcas Petrol 3,65 0,55 -24,74 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,52 0,42 Turkcell 16,99 0,77 8,26 Tümosan Motor ve Traktör 18,05 -0,88 28,29 Tüpraş 100,50 0,30 -6,94 Türk Hava Yolları 14,55 -0,07 12,70 Türk İlaç Serum 32,26 4,27 Türk Prysmian Kablo 12,35 -0,80 2,38 Türk Telekom 7,02 0,72 -15,58 Türk Traktör 172,80 -0,06 1,43 Türker Proje Gayrimenkul 134,00 -0,89 18,69 Türkiye Sigorta 4,95 0,81 -19,88 Ufuk Yatırım 13,02 0,15 -2,84 Ulaşlar Turizm Yat. 4,21 0,00 -0,71 Ulusoy Elektrik 57,15 0,70 11,30 Ulusoy Un Sanayi 4,80 -0,21 -5,67 Umpaş Holding 1,40 3,70 -46,36 Uşak Seramik 2,05 0,99 -12,39 Utopya Turizm 21,94 0,64 -43,45 Uzertaş Boya 39,30 -1,75 -30,57 Ülker Bisküvi 21,90 0,37 -1,87 Ünlü Yatırım Holding 5,31 0,76 Vakıf Fin. Kir. 12,78 9,98 200,00 Vakıf GMYO 1,62 -2,99 -32,47 Vakıf Yat. Ort. 8,06 9,96 9,51 Vakıflar Bankası 3,68 1,10 -21,87 Vakko Tekstil 13,27 -0,97 111,76 Vanet Gıda 4,81 -1,43 -37,77 Verusa Holding 49,42 1,19 9,58 Verusaturk Girisim 22,40 0,09 71,25 Vestel 30,88 -1,03 46,63 Vestel Beyaz Eşya 47,24 -0,13 18,84 Viking Kağıt 5,35 -0,56 -40,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 3,21 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 29,96 2,04 -17,22 Yataş 13,13 -1,20 -9,13 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 -2,26 -11,36 Yeni Gimat GMYO 13,88 -0,93 19,74 Yeşil GMYO 1,15 0,88 -16,67 Yeşil Yapı 1,30 0,78 -29,35 Yeşil Yatırım Holding 2,39 9,63 -44,11 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.500,00 0,00 -13,46 Yonga Mobilya 22,12 -3,66 -25,74 Yükselen Çelik 5,09 1,19 -2,71 Yünsa 11,53 -0,09 -17,00 Ziraat Gayrimenkul 1,60 -0,62 Zorlu Enerji 1,89 0,00 -31,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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