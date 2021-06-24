Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|36.700,00
|-9,38
|İş Bankası (C)
|5,30
|2,12
|-21,97
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,06
|0,99
|-20,73
|İş Girişim
|9,58
|0,21
|-49,45
|İş GMYO
|2,00
|-0,50
|-21,26
|İş Y. Men. Değ.
|14,24
|-0,07
|-14,20
|İş Yat. Ort.
|2,93
|0,00
|-12,88
|İşbir Holding
|6.240,00
|2,30
|127,94
|Işık Plastik
|30,22
|-0,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|2,35
|-23,68
|İttifak Holding
|1,54
|1,32
|-30,94
|İz Hayvancılık Tarım
|18,30
|0,66
|1,67
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|-0,88
|-32,32
|İzmir Fırça
|5,73
|0,53
|3,06
|Jantsa Jant Sanayi
|79,60
|-1,67
|92,05
|Kafein Yazılım
|27,86
|0,22
|30,55
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,86
|0,51
|Kaplamin
|19,80
|3,66
|-41,42
|Kardemir (A)
|6,29
|2,78
|5,71
|Kardemir (B)
|6,21
|1,64
|17,84
|Kardemir (D)
|6,76
|1,65
|16,96
|Karel Elektronik
|32,34
|2,67
|40,24
|Karsan Otomotiv
|3,72
|0,00
|14,46
|Karsu Tekstil
|8,34
|3,99
|-2,46
|Kartonsan
|54,85
|-1,88
|-42,06
|Katmerciler Ekipman
|3,46
|1,47
|12,34
|Kent Gıda
|267,00
|9,79
|-24,92
|Kerevitaş Gıda
|4,52
|-1,31
|-31,31
|Kervan Gıda
|14,86
|0,75
|12,41
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|1,45
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,86
|0,54
|-25,90
|Klimasan Klima
|21,18
|2,92
|24,81
|Koç Holding
|19,16
|1,64
|-6,32
|Konfrut Gıda
|16,73
|-1,01
|-1,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,75
|-0,15
|190,33
|Konya Çimento
|814,90
|-2,41
|-27,88
|Koray GMYO
|6,15
|-0,32
|38,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,54
|0,20
|32,09
|Koza Altın
|122,80
|0,49
|26,99
|Koza Madencilik
|14,99
|0,47
|-3,23
|Körfez GMYO
|5,73
|-3,21
|-1,21
|Kristal Kola
|1,97
|1,55
|-49,74
|Kron Telekomünikasyon
|56,80
|6,37
|54,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|280,10
|0,72
|78,07
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|0,00
|-3,91
|Kütahya Porselen
|45,60
|1,20
|-9,61
|Lider Faktoring
|2,79
|-1,06
|-18,18
|Link Bilgisayar
|32,24
|3,93
|2,04
|Logo Yazılım
|36,78
|0,38
|18,11
|Lokman Hekim Sağlık
|8,89
|-1,55
|24,02
|Lüks Kadife
|49,14
|0,29
|70,55
|Makina Takım
|2,85
|1,79
|-16,42
|Marka Yatırım Holding
|4,93
|0,61
|-23,33
|Marmaris Altınyunus
|202,70
|0,35
|82,45
|Marshall
|258,00
|0,43
|-15,88
|Martı GMYO
|1,05
|1,94
|-58,88
|Martı Otel
|2,11
|0,96
|-0,94
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,30
|0,12
|Mavi Giyim
|56,00
|1,36
|7,28
|Mazhar Zorlu Holding
|41,54
|3,59
|31,96
|Mega Polietilen
|8,04
|-0,62
|4,96
|Menderes Tekstil
|2,14
|1,42
|-30,74
|Mercan Kimya
|9,55
|-0,31
|Merit Turizm
|18,35
|6,07
|77,13
|Merko Gıda
|5,20
|0,39
|-39,81
|Metemtur Yatırım
|6,13
|0,82
|-24,18
|Metro Holding
|1,68
|-1,75
|-19,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,29
|0,88
|-20,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|1,10
|-21,46
|Migros Ticaret
|33,10
|-0,30
|-22,66
|Milpa
|4,10
|0,49
|-10,87
|Mistral GMYO
|4,66
|0,65
|-1,06
|MLP Sağlık
|21,92
|0,64
|10,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,31
|-7,21
|37,17
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,96
|1,02
|-41,27
|Mondi Tire Kutsan
|6,51
|1,24
|-14,34
|Naturel Enerji
|37,16
|0,43
|4,65
|Naturelgaz
|8,29
|0,61
|Net Holding
|4,53
|1,57
|32,07
|Netaş Telekom.
|21,04
|0,67
|-25,07
|Niğbaş Niğde Beton
|11,93
|9,95
|-77,06
|Nuh Çimento
|41,54
|-0,38
|-13,51
|Nurol GMYO
|12,41
|1,06
|70,23
|Odaş Elektrik
|1,92
|-2,04
|-50,77
|Orge Enerji Elektrik
|5,90
|-0,51
|27,91
|Orma Orman Mahsulleri
|30,00
|1,69
|103,80
|Osmanlı Menkul
|24,86
|3,24
|-19,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|0,87
|-16,12
|Otokar
|289,90
|-0,24
|-4,73
|Oyak Çimento
|7,09
|0,57
|-19,25
|Oyak Yat. Ort.
|7,90
|4,22
|14,46
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,30
|-0,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,03
|-0,49
|-14,44
|Özak GMYO
|4,08
|0,49
|-20,00
|Özbal Çelik Boru
|13,18
|7,68
|101,22
|Özderici GMYO
|1,63
|1,87
|-26,58
|Özerden Plastik
|9,95
|5,63
|10,56
|Pamukova Elektrik
|34,36
|1,12
|61,16
|Panora GMYO
|6,20
|0,49
|1,51
|Papilon Savunma
|15,00
|-0,27
|-34,09
|Park Elek.Madencilik
|4,91
|0,41
|-8,57
|Parsan
|29,96
|-0,27
|23,29
|Pegasus
|79,20
|0,70
|6,17
|Peker GMYO
|1,00
|-0,99
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,21
|-0,62
|-36,44
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,22
|0,62
|Pera GMYO
|1,44
|0,70
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,94
|1,06
|25,16
|Petkim
|5,49
|0,00
|10,24
|Petrokent Turizm
|2.300,00
|-2,02
|153,75
|Pınar Et ve Un
|18,48
|0,33
|-15,55
|Pınar Su
|7,28
|1,11
|-2,02
|Pınar Süt
|18,74
|0,86
|-16,89
|Plastikkart
|14,62
|1,67
|1,18
|Polisan Holding
|2,81
|4,07
|-26,91
|Politeknik Metal
|350,80
|0,80
|-13,54
|Prizma Press Matbaacılık
|4,40
|-0,90
|-19,71
|QNB Finans Fin. Kir.
|94,95
|3,26
|-24,22
|QNB Finansbank
|46,78
|4,05
|-33,50
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,50
|1,63
|Ral Yatırım Holding
|3,30
|-0,30
|-25,68
|Ray Sigorta
|10,69
|8,53
|-30,81
|Reysaş GMYO
|3,90
|0,78
|-28,44
|Reysaş Lojistik
|3,80
|0,00
|-26,56
|Rhea Girişim
|2,04
|-0,49
|-45,16
|Rodrigo Tekstil
|17,65
|0,28
|28,74
|Royal Halı
|3,40
|3,03
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|22,02
|9,99
|-27,28
|Sabancı Holding
|9,33
|0,54
|-15,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,67
|2,54
|-29,50
|Sanel Mühendislik
|4,30
|-0,69
|25,73
|Sanifoam Sünger
|15,29
|0,33
|12,43
|Sanko Pazarlama
|10,08
|-1,66
|8,76
|Saray Matbaacılık
|6,22
|5,42
|-29,08
|Sarkuysan
|13,36
|-0,30
|53,61
|Sasa Polyester
|30,94
|-0,96
|106,48
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,02
|-0,08
|205,76
|Sekuro Plastik
|21,44
|-0,37
|53,58
|Selçuk Ecza Deposu
|8,78
|-1,35
|-34,63
|Selçuk Gıda
|4,51
|1,58
|-9,44
|Senkron Güvenlik
|29,10
|-5,83
|10,81
|Serve Film Prodüksiyon
|14,58
|2,68
|-8,88
|Servet GMYO
|82,25
|-0,72
|4,91
|Seyitler Kimya
|13,28
|-2,92
|-1,36
|Silverline Endüstri
|5,23
|-0,19
|-39,19
|Sinpaş GMYO
|3,99
|0,25
|-4,55
|Smartiks Yazılım
|5,61
|-1,23
|-36,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,46
|0,43
|-10,92
|Söktaş
|4,66
|0,22
|-8,45
|Sönmez Filament
|38,00
|0,05
|-45,87
|Sönmez Pamuklu
|14,50
|5,92
|-39,58
|Sumaş Suni Tahta
|58,05
|0,09
|13,27
|Şeker Fin. Kir.
|6,33
|-4,24
|-1,09
|Şekerbank
|1,12
|1,82
|-25,83
|Şişe Cam
|7,97
|-0,50
|11,32
|Şok Marketler Ticaret
|11,48
|-0,35
|-9,03
|T. Halk Bankası
|5,28
|0,96
|-5,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,20
|1,44
|-31,75
|T.S.K.B.
|1,35
|1,50
|-22,70
|T.Tuborg
|17,15
|0,29
|-5,09
|Taç Tarım Ürünleri
|25,90
|1,49
|145,96
|Tat Gıda
|8,32
|-0,24
|-28,04
|TAV Havalimanları
|26,88
|-1,39
|26,20
|Taze Kuru Gıda
|203,70
|9,99
|-5,83
|Tek-Art Turizm
|1,74
|-0,57
|-13,86
|Tekfen Holding
|15,45
|-0,26
|-5,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,84
|0,15
|-21,01
|Temapol Polimer Plastik
|16,51
|0,36
|43,57
|TGS Dış Ticaret
|12,05
|-0,82
|-5,19
|Tofaş Oto. Fab.
|30,46
|0,33
|-1,46
|Torunlar GMYO
|3,23
|0,31
|-17,18
|Trabzon Liman
|31,82
|-0,44
|-0,93
|Trabzonspor Sportif
|2,64
|-0,75
|8,20
|Trend GMYO
|7,27
|-0,95
|-42,16
|TSKB GMYO
|3,27
|-3,25
|-43,13
|Tuğçelik
|12,38
|9,27
|53,22
|Tukaş
|6,90
|-0,43
|-28,79
|Turcas Petrol
|3,65
|0,55
|-24,74
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,52
|0,42
|Turkcell
|16,99
|0,77
|8,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,05
|-0,88
|28,29
|Tüpraş
|100,50
|0,30
|-6,94
|Türk Hava Yolları
|14,55
|-0,07
|12,70
|Türk İlaç Serum
|32,26
|4,27
|Türk Prysmian Kablo
|12,35
|-0,80
|2,38
|Türk Telekom
|7,02
|0,72
|-15,58
|Türk Traktör
|172,80
|-0,06
|1,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,00
|-0,89
|18,69
|Türkiye Sigorta
|4,95
|0,81
|-19,88
|Ufuk Yatırım
|13,02
|0,15
|-2,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,21
|0,00
|-0,71
|Ulusoy Elektrik
|57,15
|0,70
|11,30
|Ulusoy Un Sanayi
|4,80
|-0,21
|-5,67
|Umpaş Holding
|1,40
|3,70
|-46,36
|Uşak Seramik
|2,05
|0,99
|-12,39
|Utopya Turizm
|21,94
|0,64
|-43,45
|Uzertaş Boya
|39,30
|-1,75
|-30,57
|Ülker Bisküvi
|21,90
|0,37
|-1,87
|Ünlü Yatırım Holding
|5,31
|0,76
|Vakıf Fin. Kir.
|12,78
|9,98
|200,00
|Vakıf GMYO
|1,62
|-2,99
|-32,47
|Vakıf Yat. Ort.
|8,06
|9,96
|9,51
|Vakıflar Bankası
|3,68
|1,10
|-21,87
|Vakko Tekstil
|13,27
|-0,97
|111,76
|Vanet Gıda
|4,81
|-1,43
|-37,77
|Verusa Holding
|49,42
|1,19
|9,58
|Verusaturk Girisim
|22,40
|0,09
|71,25
|Vestel
|30,88
|-1,03
|46,63
|Vestel Beyaz Eşya
|47,24
|-0,13
|18,84
|Viking Kağıt
|5,35
|-0,56
|-40,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|3,21
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,96
|2,04
|-17,22
|Yataş
|13,13
|-1,20
|-9,13
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|-2,26
|-11,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,88
|-0,93
|19,74
|Yeşil GMYO
|1,15
|0,88
|-16,67
|Yeşil Yapı
|1,30
|0,78
|-29,35
|Yeşil Yatırım Holding
|2,39
|9,63
|-44,11
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,00
|0,00
|-13,46
|Yonga Mobilya
|22,12
|-3,66
|-25,74
|Yükselen Çelik
|5,09
|1,19
|-2,71
|Yünsa
|11,53
|-0,09
|-17,00
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|-0,62
|Zorlu Enerji
|1,89
|0,00
|-31,77
(Son)
Kaynak: AA
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