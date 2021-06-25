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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

25.06.2021 13:51
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.800,00-3,60-14,07
İş Bankası (C)5,27-0,57-22,42
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,04-0,33-21,24
İş Girişim9,33-1,37-50,77
İş GMYO2,010,00-20,87
İş Y. Men. Değ.14,371,77-13,42
İş Yat. Ort.2,91-0,34-13,47
İşbir Holding6.144,90-0,89124,46
Işık Plastik29,28-1,74

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,881,15-22,81
İttifak Holding1,581,94-29,15
İz Hayvancılık Tarım19,134,026,28
İzmir Demir Çelik2,270,00-31,41
İzmir Fırça5,68-1,222,16
Jantsa Jant Sanayi79,85-0,8792,65
Kafein Yazılım27,52-2,4828,96
Kalekim Kimyevi Maddeler11,840,17

Kaplamin19,40-1,57-42,60
Kardemir (A)6,29-0,165,71
Kardemir (B)6,230,8118,22
Kardemir (D)6,740,4516,61
Karel Elektronik32,38-1,5840,42
Karsan Otomotiv3,710,5414,15
Karsu Tekstil8,07-4,50-5,61
Kartonsan55,551,65-41,33
Katmerciler Ekipman3,48-2,2512,99
Kent Gıda267,40-0,04-24,80
Kerevitaş Gıda4,561,79-30,70
Kervan Gıda14,58-0,9311,29
Kervansaray Yat. Holding0,701,45-44,44
Kiler GMYO1,850,00-26,29
Klimasan Klima20,90-0,6723,16
Koç Holding18,99-0,63-7,15
Konfrut Gıda16,50-1,73-2,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,00-0,58191,39
Konya Çimento816,601,28-27,73
Koray GMYO6,11-0,8137,30
Kordsa Teknik Tekstil20,38-0,2931,06
Koza Altın121,900,0826,06
Koza Madencilik14,91-1,06-3,74
Körfez GMYO5,39-4,09-7,07
Kristal Kola1,93-0,52-50,77
Kron Telekomünikasyon55,10-2,2249,57
Kuştur Kuşadası Turizm285,10-1,9981,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,21-0,90-3,91
Kütahya Porselen47,501,50-5,85
Lider Faktoring2,811,08-17,60
Link Bilgisayar31,00-2,08-1,89
Logo Yazılım36,46-0,1117,08
Lokman Hekim Sağlık9,343,6630,30
Lüks Kadife47,64-1,8565,34
Makina Takım2,81-0,71-17,60
Marka Yatırım Holding5,06-1,75-21,31
Marmaris Altınyunus198,00-2,0878,22
Marshall258,800,74-15,62
Martı GMYO1,050,96-58,88
Martı Otel2,07-1,43-2,82
Matriks Bilgi Dağıtım34,22-1,55

Mavi Giyim56,40-2,088,05
Mazhar Zorlu Holding40,00-1,0927,06
Mega Polietilen8,212,117,18
Menderes Tekstil2,130,47-31,07
Mercan Kimya9,49-0,21

Merit Turizm18,40-1,5577,62
Merko Gıda5,150,19-40,39
Metemtur Yatırım6,271,62-22,45
Metro Holding1,68-0,59-19,23
Metro Petrol ve Tesisleri2,280,00-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,861,64-20,17
Migros Ticaret33,140,06-22,57
Milpa4,09-0,49-11,09
Mistral GMYO4,710,210,00
MLP Sağlık22,02-0,0910,82
MMC San. ve Tic. Yat.6,650,3044,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,02-0,43-40,76
Mondi Tire Kutsan6,47-0,92-14,87
Naturel Enerji36,38-1,572,46
Naturelgaz8,260,00

Net Holding4,50-0,6631,20
Netaş Telekom.21,04-1,31-25,07
Niğbaş Niğde Beton13,129,97-74,77
Nuh Çimento43,022,92-10,43
Nurol GMYO12,671,9373,80
Odaş Elektrik1,940,52-50,26
Orge Enerji Elektrik5,83-0,5126,40
Orma Orman Mahsulleri31,003,33110,60
Osmanlı Menkul24,24-1,54-21,66
Ostim Endüstriyel Yat2,340,43-15,03
Otokar291,40-1,85-4,23
Oyak Çimento7,08-0,14-19,36
Oyak Yat. Ort.7,60-1,3010,11
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,220,00

Oylum Sınai Yatırımlar4,08-0,49-13,38
Özak GMYO4,03-0,49-20,98
Özbal Çelik Boru12,69-5,7293,74
Özderici GMYO1,59-1,24-28,38
Özerden Plastik10,223,8613,56
Pamukova Elektrik36,503,9971,20
Panora GMYO6,20-0,161,51
Papilon Savunma16,107,98-29,26
Park Elek.Madencilik4,89-0,20-8,94
Parsan29,960,7423,29
Pegasus77,30-2,403,62
Peker GMYO0,99-1,98-56,23
Penguen Gıda3,140,00-37,82
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,20-0,62

Pera GMYO1,41-1,40-19,51
Pergamon Dış Ticaret22,76-1,6424,18
Petkim5,480,7410,04
Petrokent Turizm2.379,90-2,86162,57
Pınar Et ve Un18,620,11-14,91
Pınar Su7,23-0,28-2,69
Pınar Süt18,610,00-17,47
Plastikkart14,781,932,28
Polisan Holding2,78-0,71-27,69
Politeknik Metal354,000,85-12,75
Prizma Press Matbaacılık4,40-0,68-19,71
QNB Finans Fin. Kir.91,951,10-26,62
QNB Finansbank43,10-6,18-38,73
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,480,88

Ral Yatırım Holding3,33-0,89-25,00
Ray Sigorta10,23-5,54-33,79
Reysaş GMYO3,961,54-27,34
Reysaş Lojistik3,984,74-23,08
Rhea Girişim2,04-0,97-45,16
Rodrigo Tekstil17,15-0,2925,09
Royal Halı3,350,60-2,62
RTA Laboratuvarları22,522,27-25,63
Sabancı Holding9,26-0,43-16,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,56-2,20-30,51
Sanel Mühendislik4,26-2,7424,56
Sanifoam Sünger15,842,2616,47
Sanko Pazarlama9,82-2,005,96
Saray Matbaacılık6,02-7,24-31,36
Sarkuysan13,02-1,1449,70
Sasa Polyester29,90-2,3599,54
Say Yenilenebilir Enerji25,68-2,21201,76
Sekuro Plastik21,52-0,0954,15
Selçuk Ecza Deposu8,880,91-33,89
Selçuk Gıda4,793,23-3,82
Selva Gıda Sanayi3,36

Senkron Güvenlik26,80-7,202,06
Serve Film Prodüksiyon14,700,68-8,13
Servet GMYO81,85-1,334,40
Seyitler Kimya13,753,002,13
Silverline Endüstri5,12-1,54-40,47
Sinpaş GMYO3,88-1,77-7,18
Smartiks Yazılım5,56-1,42-37,25
Sodaş Sodyum Sanayii22,50-1,06-14,57
Söktaş4,65-0,43-8,64
Sönmez Filament38,920,10-44,56
Sönmez Pamuklu14,49-0,07-39,63
Sumaş Suni Tahta54,50-6,036,34
Şeker Fin. Kir.6,18-2,06-3,44
Şekerbank1,11-0,89-26,49
Şişe Cam7,90-0,3810,34
Şok Marketler Ticaret11,630,87-7,84
T. Halk Bankası5,22-0,38-6,12
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,340,85-31,29
T.S.K.B.1,33-1,48-23,85
T.Tuborg17,540,80-2,93
Taç Tarım Ürünleri28,004,87165,91
Tat Gıda8,30-0,36-28,21
TAV Havalimanları26,42-1,9324,04
Taze Kuru Gıda224,009,973,56
Tek-Art Turizm1,68-1,75-16,83
Tekfen Holding15,45-0,45-5,79
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,951,46-19,74
Temapol Polimer Plastik16,10-1,2340,00
TGS Dış Ticaret12,45-1,50-2,05
Tofaş Oto. Fab.30,400,00-1,65
Torunlar GMYO3,17-0,63-18,72
Trabzon Liman31,44-1,07-2,12
Trabzonspor Sportif2,70-1,1010,66
Trend GMYO7,352,23-41,53
TSKB GMYO3,10-2,52-46,09
Tuğçelik11,77-3,2145,67
Tukaş6,860,00-29,21
Turcas Petrol3,66-0,54-24,54
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,48-0,21

Turkcell17,060,068,71
Tümosan Motor ve Traktör17,77-0,5026,30
Tüpraş99,90-0,20-7,50
Türk Hava Yolları14,40-1,4411,54
Türk İlaç Serum31,48-3,02

Türk Prysmian Kablo12,692,345,20
Türk Telekom6,99-0,29-15,94
Türk Traktör173,400,001,78
Türker Proje Gayrimenkul133,400,0018,16
Türkiye Sigorta4,940,41-20,04
Ufuk Yatırım12,76-1,77-4,78
Ulaşlar Turizm Yat.4,15-1,66-2,12
Ulusoy Elektrik57,350,0911,68
Ulusoy Un Sanayi4,77-0,21-6,26
Umpaş Holding1,535,52-41,38
Uşak Seramik2,02-0,49-13,68
Utopya Turizm21,520,09-44,54
Uzertaş Boya38,78-1,32-31,48
Ülker Bisküvi21,82-0,64-2,23
Ünlü Yatırım Holding5,27-0,38

Vakıf Fin. Kir.12,76-0,16199,53
Vakıf GMYO1,590,00-33,72
Vakıf Yat. Ort.8,292,8512,64
Vakıflar Bankası3,64-0,82-22,72
Vakko Tekstil12,85-2,21105,06
Vanet Gıda4,81-0,82-37,77
Verusa Holding48,96-1,818,56
Verusaturk Girisim21,68-2,8765,75
Vestel32,101,5852,42
Vestel Beyaz Eşya47,02-0,3418,29
Viking Kağıt5,31-0,93-41,00
Yapı ve Kredi Bank.2,23-0,89-25,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,269,95-10,86
Yataş13,05-1,14-9,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,98-1,00-9,55
Yeni Gimat GMYO13,760,0718,70
Yeşil GMYO1,12-0,88-18,84
Yeşil Yapı1,28-1,54-30,43
Yeşil Yatırım Holding2,483,77-42,01
Yibitaş İnşaat Malzeme13.499,900,00-13,46
Yonga Mobilya22,000,00-26,15
Yükselen Çelik5,01-0,60-4,24
Yünsa11,41-0,61-17,86
Ziraat Gayrimenkul1,610,63

Zorlu Enerji1,890,00-31,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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