Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.800,00
|-3,60
|-14,07
|İş Bankası (C)
|5,27
|-0,57
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,04
|-0,33
|-21,24
|İş Girişim
|9,33
|-1,37
|-50,77
|İş GMYO
|2,01
|0,00
|-20,87
|İş Y. Men. Değ.
|14,37
|1,77
|-13,42
|İş Yat. Ort.
|2,91
|-0,34
|-13,47
|İşbir Holding
|6.144,90
|-0,89
|124,46
|Işık Plastik
|29,28
|-1,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|1,15
|-22,81
|İttifak Holding
|1,58
|1,94
|-29,15
|İz Hayvancılık Tarım
|19,13
|4,02
|6,28
|İzmir Demir Çelik
|2,27
|0,00
|-31,41
|İzmir Fırça
|5,68
|-1,22
|2,16
|Jantsa Jant Sanayi
|79,85
|-0,87
|92,65
|Kafein Yazılım
|27,52
|-2,48
|28,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,84
|0,17
|Kaplamin
|19,40
|-1,57
|-42,60
|Kardemir (A)
|6,29
|-0,16
|5,71
|Kardemir (B)
|6,23
|0,81
|18,22
|Kardemir (D)
|6,74
|0,45
|16,61
|Karel Elektronik
|32,38
|-1,58
|40,42
|Karsan Otomotiv
|3,71
|0,54
|14,15
|Karsu Tekstil
|8,07
|-4,50
|-5,61
|Kartonsan
|55,55
|1,65
|-41,33
|Katmerciler Ekipman
|3,48
|-2,25
|12,99
|Kent Gıda
|267,40
|-0,04
|-24,80
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|1,79
|-30,70
|Kervan Gıda
|14,58
|-0,93
|11,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,70
|1,45
|-44,44
|Kiler GMYO
|1,85
|0,00
|-26,29
|Klimasan Klima
|20,90
|-0,67
|23,16
|Koç Holding
|18,99
|-0,63
|-7,15
|Konfrut Gıda
|16,50
|-1,73
|-2,37
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,00
|-0,58
|191,39
|Konya Çimento
|816,60
|1,28
|-27,73
|Koray GMYO
|6,11
|-0,81
|37,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,38
|-0,29
|31,06
|Koza Altın
|121,90
|0,08
|26,06
|Koza Madencilik
|14,91
|-1,06
|-3,74
|Körfez GMYO
|5,39
|-4,09
|-7,07
|Kristal Kola
|1,93
|-0,52
|-50,77
|Kron Telekomünikasyon
|55,10
|-2,22
|49,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|285,10
|-1,99
|81,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|-0,90
|-3,91
|Kütahya Porselen
|47,50
|1,50
|-5,85
|Lider Faktoring
|2,81
|1,08
|-17,60
|Link Bilgisayar
|31,00
|-2,08
|-1,89
|Logo Yazılım
|36,46
|-0,11
|17,08
|Lokman Hekim Sağlık
|9,34
|3,66
|30,30
|Lüks Kadife
|47,64
|-1,85
|65,34
|Makina Takım
|2,81
|-0,71
|-17,60
|Marka Yatırım Holding
|5,06
|-1,75
|-21,31
|Marmaris Altınyunus
|198,00
|-2,08
|78,22
|Marshall
|258,80
|0,74
|-15,62
|Martı GMYO
|1,05
|0,96
|-58,88
|Martı Otel
|2,07
|-1,43
|-2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,22
|-1,55
|Mavi Giyim
|56,40
|-2,08
|8,05
|Mazhar Zorlu Holding
|40,00
|-1,09
|27,06
|Mega Polietilen
|8,21
|2,11
|7,18
|Menderes Tekstil
|2,13
|0,47
|-31,07
|Mercan Kimya
|9,49
|-0,21
|Merit Turizm
|18,40
|-1,55
|77,62
|Merko Gıda
|5,15
|0,19
|-40,39
|Metemtur Yatırım
|6,27
|1,62
|-22,45
|Metro Holding
|1,68
|-0,59
|-19,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,28
|0,00
|-21,11
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,86
|1,64
|-20,17
|Migros Ticaret
|33,14
|0,06
|-22,57
|Milpa
|4,09
|-0,49
|-11,09
|Mistral GMYO
|4,71
|0,21
|0,00
|MLP Sağlık
|22,02
|-0,09
|10,82
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|0,30
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,02
|-0,43
|-40,76
|Mondi Tire Kutsan
|6,47
|-0,92
|-14,87
|Naturel Enerji
|36,38
|-1,57
|2,46
|Naturelgaz
|8,26
|0,00
|Net Holding
|4,50
|-0,66
|31,20
|Netaş Telekom.
|21,04
|-1,31
|-25,07
|Niğbaş Niğde Beton
|13,12
|9,97
|-74,77
|Nuh Çimento
|43,02
|2,92
|-10,43
|Nurol GMYO
|12,67
|1,93
|73,80
|Odaş Elektrik
|1,94
|0,52
|-50,26
|Orge Enerji Elektrik
|5,83
|-0,51
|26,40
|Orma Orman Mahsulleri
|31,00
|3,33
|110,60
|Osmanlı Menkul
|24,24
|-1,54
|-21,66
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,34
|0,43
|-15,03
|Otokar
|291,40
|-1,85
|-4,23
|Oyak Çimento
|7,08
|-0,14
|-19,36
|Oyak Yat. Ort.
|7,60
|-1,30
|10,11
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,22
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,08
|-0,49
|-13,38
|Özak GMYO
|4,03
|-0,49
|-20,98
|Özbal Çelik Boru
|12,69
|-5,72
|93,74
|Özderici GMYO
|1,59
|-1,24
|-28,38
|Özerden Plastik
|10,22
|3,86
|13,56
|Pamukova Elektrik
|36,50
|3,99
|71,20
|Panora GMYO
|6,20
|-0,16
|1,51
|Papilon Savunma
|16,10
|7,98
|-29,26
|Park Elek.Madencilik
|4,89
|-0,20
|-8,94
|Parsan
|29,96
|0,74
|23,29
|Pegasus
|77,30
|-2,40
|3,62
|Peker GMYO
|0,99
|-1,98
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,14
|0,00
|-37,82
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,20
|-0,62
|Pera GMYO
|1,41
|-1,40
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|22,76
|-1,64
|24,18
|Petkim
|5,48
|0,74
|10,04
|Petrokent Turizm
|2.379,90
|-2,86
|162,57
|Pınar Et ve Un
|18,62
|0,11
|-14,91
|Pınar Su
|7,23
|-0,28
|-2,69
|Pınar Süt
|18,61
|0,00
|-17,47
|Plastikkart
|14,78
|1,93
|2,28
|Polisan Holding
|2,78
|-0,71
|-27,69
|Politeknik Metal
|354,00
|0,85
|-12,75
|Prizma Press Matbaacılık
|4,40
|-0,68
|-19,71
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,95
|1,10
|-26,62
|QNB Finansbank
|43,10
|-6,18
|-38,73
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,48
|0,88
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|-0,89
|-25,00
|Ray Sigorta
|10,23
|-5,54
|-33,79
|Reysaş GMYO
|3,96
|1,54
|-27,34
|Reysaş Lojistik
|3,98
|4,74
|-23,08
|Rhea Girişim
|2,04
|-0,97
|-45,16
|Rodrigo Tekstil
|17,15
|-0,29
|25,09
|Royal Halı
|3,35
|0,60
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|22,52
|2,27
|-25,63
|Sabancı Holding
|9,26
|-0,43
|-16,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,56
|-2,20
|-30,51
|Sanel Mühendislik
|4,26
|-2,74
|24,56
|Sanifoam Sünger
|15,84
|2,26
|16,47
|Sanko Pazarlama
|9,82
|-2,00
|5,96
|Saray Matbaacılık
|6,02
|-7,24
|-31,36
|Sarkuysan
|13,02
|-1,14
|49,70
|Sasa Polyester
|29,90
|-2,35
|99,54
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,68
|-2,21
|201,76
|Sekuro Plastik
|21,52
|-0,09
|54,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,88
|0,91
|-33,89
|Selçuk Gıda
|4,79
|3,23
|-3,82
|Selva Gıda Sanayi
|3,36
|Senkron Güvenlik
|26,80
|-7,20
|2,06
|Serve Film Prodüksiyon
|14,70
|0,68
|-8,13
|Servet GMYO
|81,85
|-1,33
|4,40
|Seyitler Kimya
|13,75
|3,00
|2,13
|Silverline Endüstri
|5,12
|-1,54
|-40,47
|Sinpaş GMYO
|3,88
|-1,77
|-7,18
|Smartiks Yazılım
|5,56
|-1,42
|-37,25
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,50
|-1,06
|-14,57
|Söktaş
|4,65
|-0,43
|-8,64
|Sönmez Filament
|38,92
|0,10
|-44,56
|Sönmez Pamuklu
|14,49
|-0,07
|-39,63
|Sumaş Suni Tahta
|54,50
|-6,03
|6,34
|Şeker Fin. Kir.
|6,18
|-2,06
|-3,44
|Şekerbank
|1,11
|-0,89
|-26,49
|Şişe Cam
|7,90
|-0,38
|10,34
|Şok Marketler Ticaret
|11,63
|0,87
|-7,84
|T. Halk Bankası
|5,22
|-0,38
|-6,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,34
|0,85
|-31,29
|T.S.K.B.
|1,33
|-1,48
|-23,85
|T.Tuborg
|17,54
|0,80
|-2,93
|Taç Tarım Ürünleri
|28,00
|4,87
|165,91
|Tat Gıda
|8,30
|-0,36
|-28,21
|TAV Havalimanları
|26,42
|-1,93
|24,04
|Taze Kuru Gıda
|224,00
|9,97
|3,56
|Tek-Art Turizm
|1,68
|-1,75
|-16,83
|Tekfen Holding
|15,45
|-0,45
|-5,79
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,95
|1,46
|-19,74
|Temapol Polimer Plastik
|16,10
|-1,23
|40,00
|TGS Dış Ticaret
|12,45
|-1,50
|-2,05
|Tofaş Oto. Fab.
|30,40
|0,00
|-1,65
|Torunlar GMYO
|3,17
|-0,63
|-18,72
|Trabzon Liman
|31,44
|-1,07
|-2,12
|Trabzonspor Sportif
|2,70
|-1,10
|10,66
|Trend GMYO
|7,35
|2,23
|-41,53
|TSKB GMYO
|3,10
|-2,52
|-46,09
|Tuğçelik
|11,77
|-3,21
|45,67
|Tukaş
|6,86
|0,00
|-29,21
|Turcas Petrol
|3,66
|-0,54
|-24,54
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,48
|-0,21
|Turkcell
|17,06
|0,06
|8,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,77
|-0,50
|26,30
|Tüpraş
|99,90
|-0,20
|-7,50
|Türk Hava Yolları
|14,40
|-1,44
|11,54
|Türk İlaç Serum
|31,48
|-3,02
|Türk Prysmian Kablo
|12,69
|2,34
|5,20
|Türk Telekom
|6,99
|-0,29
|-15,94
|Türk Traktör
|173,40
|0,00
|1,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,40
|0,00
|18,16
|Türkiye Sigorta
|4,94
|0,41
|-20,04
|Ufuk Yatırım
|12,76
|-1,77
|-4,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,15
|-1,66
|-2,12
|Ulusoy Elektrik
|57,35
|0,09
|11,68
|Ulusoy Un Sanayi
|4,77
|-0,21
|-6,26
|Umpaş Holding
|1,53
|5,52
|-41,38
|Uşak Seramik
|2,02
|-0,49
|-13,68
|Utopya Turizm
|21,52
|0,09
|-44,54
|Uzertaş Boya
|38,78
|-1,32
|-31,48
|Ülker Bisküvi
|21,82
|-0,64
|-2,23
|Ünlü Yatırım Holding
|5,27
|-0,38
|Vakıf Fin. Kir.
|12,76
|-0,16
|199,53
|Vakıf GMYO
|1,59
|0,00
|-33,72
|Vakıf Yat. Ort.
|8,29
|2,85
|12,64
|Vakıflar Bankası
|3,64
|-0,82
|-22,72
|Vakko Tekstil
|12,85
|-2,21
|105,06
|Vanet Gıda
|4,81
|-0,82
|-37,77
|Verusa Holding
|48,96
|-1,81
|8,56
|Verusaturk Girisim
|21,68
|-2,87
|65,75
|Vestel
|32,10
|1,58
|52,42
|Vestel Beyaz Eşya
|47,02
|-0,34
|18,29
|Viking Kağıt
|5,31
|-0,93
|-41,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,23
|-0,89
|-25,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,26
|9,95
|-10,86
|Yataş
|13,05
|-1,14
|-9,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,98
|-1,00
|-9,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,76
|0,07
|18,70
|Yeşil GMYO
|1,12
|-0,88
|-18,84
|Yeşil Yapı
|1,28
|-1,54
|-30,43
|Yeşil Yatırım Holding
|2,48
|3,77
|-42,01
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.499,90
|0,00
|-13,46
|Yonga Mobilya
|22,00
|0,00
|-26,15
|Yükselen Çelik
|5,01
|-0,60
|-4,24
|Yünsa
|11,41
|-0,61
|-17,86
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,89
|0,00
|-31,77
(Son)
Kaynak: AA
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