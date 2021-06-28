Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.100,00
|-2,25
|-15,80
|İş Bankası (C)
|5,22
|0,00
|-23,15
|İş Bankası (Kur.)
|404.404,00
|4,50
|6,42
|İş Fin.Kir.
|3,02
|0,00
|-21,76
|İş Girişim
|9,33
|0,65
|-50,77
|İş GMYO
|1,94
|-3,00
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|13,89
|-2,05
|-16,31
|İş Yat. Ort.
|2,89
|0,35
|-14,07
|İşbir Holding
|6.060,80
|0,00
|121,39
|Işık Plastik
|28,76
|-1,78
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-1,16
|-25,44
|İttifak Holding
|1,52
|-1,94
|-31,84
|İz Hayvancılık Tarım
|20,30
|4,00
|12,78
|İzmir Demir Çelik
|2,25
|-2,17
|-32,02
|İzmir Fırça
|5,70
|-2,06
|2,52
|Jantsa Jant Sanayi
|77,70
|-1,52
|87,46
|Kafein Yazılım
|26,94
|-0,22
|26,24
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,69
|-0,93
|Kaplamin
|19,01
|-0,05
|-43,76
|Kardemir (A)
|6,12
|-1,77
|2,86
|Kardemir (B)
|6,12
|-1,92
|16,13
|Kardemir (D)
|6,75
|-0,88
|16,78
|Karel Elektronik
|32,44
|-1,22
|40,68
|Karsan Otomotiv
|3,68
|0,00
|13,23
|Karsu Tekstil
|7,83
|-2,61
|-8,42
|Kartonsan
|54,45
|-1,36
|-42,49
|Katmerciler Ekipman
|3,61
|0,84
|17,21
|Kent Gıda
|247,00
|2,40
|-30,54
|Kerevitaş Gıda
|4,77
|3,92
|-27,51
|Kervan Gıda
|14,23
|-1,25
|8,62
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|0,00
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,79
|-2,72
|-28,69
|Klimasan Klima
|20,34
|-2,21
|19,86
|Koç Holding
|18,63
|-0,80
|-8,91
|Konfrut Gıda
|16,51
|-0,30
|-2,31
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,15
|2,41
|196,24
|Konya Çimento
|806,10
|-3,15
|-28,66
|Koray GMYO
|5,95
|-1,98
|33,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,97
|-0,55
|28,42
|Koza Altın
|119,60
|-0,25
|23,68
|Koza Madencilik
|14,67
|-1,15
|-5,29
|Körfez GMYO
|5,44
|-0,73
|-6,21
|Kristal Kola
|2,03
|6,28
|-48,21
|Kron Telekomünikasyon
|53,90
|-1,64
|46,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|289,00
|2,85
|83,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|-0,45
|-3,91
|Kütahya Porselen
|53,30
|7,81
|5,65
|Lider Faktoring
|2,79
|0,36
|-18,18
|Link Bilgisayar
|30,16
|-2,71
|-4,55
|Logo Yazılım
|34,40
|-3,10
|10,47
|Lokman Hekim Sağlık
|9,19
|0,33
|28,20
|Lüks Kadife
|50,50
|5,21
|75,27
|Makina Takım
|2,78
|0,00
|-18,48
|Marka Yatırım Holding
|4,88
|-0,41
|-24,11
|Marmaris Altınyunus
|192,80
|-2,43
|73,54
|Marshall
|258,70
|1,05
|-15,65
|Martı GMYO
|1,06
|0,95
|-58,49
|Martı Otel
|2,05
|-0,97
|-3,76
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,90
|-2,43
|Mavi Giyim
|55,60
|-1,94
|6,51
|Mazhar Zorlu Holding
|39,94
|-0,35
|26,87
|Mega Polietilen
|8,16
|-0,61
|6,53
|Menderes Tekstil
|2,10
|-0,47
|-32,04
|Mercan Kimya
|9,51
|-0,63
|Merit Turizm
|18,00
|0,84
|73,76
|Merko Gıda
|5,03
|-1,76
|-41,78
|Metemtur Yatırım
|6,19
|-8,70
|-23,44
|Metro Holding
|1,64
|-2,38
|-21,15
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,21
|-2,21
|-23,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,85
|-2,12
|-20,60
|Migros Ticaret
|32,54
|-1,15
|-23,97
|Milpa
|4,03
|-1,71
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,69
|0,21
|-0,42
|MLP Sağlık
|22,34
|-0,62
|12,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,60
|-4,35
|43,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,96
|-0,57
|-41,27
|Mondi Tire Kutsan
|6,33
|-1,25
|-16,71
|Naturel Enerji
|35,62
|-1,06
|0,32
|Naturelgaz
|7,91
|-0,47
|Net Holding
|4,27
|-1,84
|24,49
|Netaş Telekom.
|20,50
|-0,97
|-26,99
|Niğbaş Niğde Beton
|12,56
|-4,27
|-75,85
|Nuh Çimento
|42,42
|0,81
|-11,68
|Nurol GMYO
|13,14
|1,23
|80,25
|Odaş Elektrik
|1,87
|-1,58
|-52,05
|Orge Enerji Elektrik
|5,65
|-2,25
|22,49
|Orma Orman Mahsulleri
|30,00
|0,00
|103,80
|Osmanlı Menkul
|23,46
|-3,14
|-24,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,30
|-0,43
|-16,48
|Otokar
|278,60
|-2,45
|-8,44
|Oyak Çimento
|7,00
|-0,85
|-20,27
|Oyak Yat. Ort.
|7,60
|0,26
|10,11
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,16
|-0,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,28
|0,71
|-9,13
|Özak GMYO
|3,96
|-1,25
|-22,35
|Özbal Çelik Boru
|14,53
|6,06
|121,83
|Özderici GMYO
|1,66
|1,84
|-25,23
|Özerden Plastik
|10,44
|1,46
|16,00
|Pamukova Elektrik
|35,62
|-0,50
|67,07
|Panora GMYO
|6,24
|0,65
|2,17
|Papilon Savunma
|15,47
|-2,58
|-32,03
|Park Elek.Madencilik
|4,80
|-1,03
|-10,61
|Parsan
|29,02
|-2,29
|19,42
|Pegasus
|74,80
|-3,17
|0,27
|Peker GMYO
|0,99
|-1,00
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,11
|0,32
|-38,42
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,18
|-0,06
|Pera GMYO
|1,38
|-0,72
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,86
|0,09
|24,72
|Petkim
|5,29
|-1,86
|6,22
|Petrokent Turizm
|2.395,00
|-1,03
|164,23
|Pınar Et ve Un
|18,49
|-0,91
|-15,51
|Pınar Su
|7,24
|-0,28
|-2,56
|Pınar Süt
|18,35
|-1,34
|-18,62
|Plastikkart
|14,50
|-0,21
|0,35
|Polisan Holding
|2,75
|0,36
|-28,47
|Politeknik Metal
|353,70
|0,17
|-12,82
|Prizma Press Matbaacılık
|4,38
|-0,23
|-20,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,00
|0,11
|-28,17
|QNB Finansbank
|43,22
|0,05
|-38,56
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,94
|1,60
|Ral Yatırım Holding
|3,31
|0,00
|-25,45
|Ray Sigorta
|9,72
|-3,76
|-37,09
|Reysaş GMYO
|4,17
|0,48
|-23,49
|Reysaş Lojistik
|4,22
|0,96
|-18,44
|Rhea Girişim
|1,95
|-3,94
|-47,58
|Rodrigo Tekstil
|17,03
|-0,87
|24,22
|Royal Halı
|3,35
|1,52
|-2,62
|RTA Laboratuvarları
|20,42
|0,39
|-32,56
|Sabancı Holding
|9,14
|-0,98
|-17,10
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,56
|-0,53
|-30,51
|Sanel Mühendislik
|4,34
|1,64
|26,90
|Sanifoam Sünger
|16,04
|-0,50
|17,94
|Sanko Pazarlama
|9,87
|0,10
|6,50
|Saray Matbaacılık
|5,27
|-9,91
|-39,91
|Sarkuysan
|12,71
|-1,63
|46,14
|Sasa Polyester
|29,48
|0,55
|96,74
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,40
|-4,54
|186,72
|Sekuro Plastik
|21,10
|-0,57
|51,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,75
|-1,69
|-34,86
|Selçuk Gıda
|4,70
|-1,88
|-5,62
|Selva Gıda Sanayi
|3,69
|9,82
|Senkron Güvenlik
|28,50
|-0,14
|8,53
|Serve Film Prodüksiyon
|13,51
|-7,02
|-15,56
|Servet GMYO
|79,45
|-2,63
|1,34
|Seyitler Kimya
|13,37
|-2,62
|-0,69
|Silverline Endüstri
|5,07
|-0,78
|-41,05
|Sinpaş GMYO
|3,78
|-1,56
|-9,57
|Smartiks Yazılım
|5,68
|1,43
|-35,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,90
|-2,67
|-16,84
|Söktaş
|4,57
|-0,87
|-10,22
|Sönmez Filament
|38,72
|-0,46
|-44,84
|Sönmez Pamuklu
|13,85
|-3,21
|-42,29
|Sumaş Suni Tahta
|56,00
|-1,58
|9,27
|Şeker Fin. Kir.
|5,95
|-1,82
|-7,03
|Şekerbank
|1,09
|-0,91
|-27,81
|Şişe Cam
|7,81
|-0,38
|9,09
|Şok Marketler Ticaret
|11,57
|-0,26
|-8,32
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,20
|-8,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,20
|1,34
|-31,75
|T.S.K.B.
|1,29
|-1,53
|-26,14
|T.Tuborg
|17,30
|-0,35
|-4,26
|Taç Tarım Ürünleri
|31,90
|10,00
|202,94
|Tat Gıda
|8,16
|-0,85
|-29,42
|TAV Havalimanları
|25,64
|-2,14
|20,38
|Taze Kuru Gıda
|246,40
|10,00
|13,92
|Tek-Art Turizm
|1,58
|-4,82
|-21,78
|Tekfen Holding
|15,26
|-0,72
|-6,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,68
|-1,76
|-22,86
|Temapol Polimer Plastik
|15,29
|-4,20
|32,96
|TGS Dış Ticaret
|12,38
|-0,32
|-2,60
|Tofaş Oto. Fab.
|29,82
|-1,39
|-3,53
|Torunlar GMYO
|3,09
|-0,96
|-20,77
|Trabzon Liman
|31,00
|-1,08
|-3,49
|Trabzonspor Sportif
|2,69
|-1,82
|10,25
|Trend GMYO
|7,89
|6,62
|-37,23
|TSKB GMYO
|2,96
|-1,00
|-48,52
|Tuğçelik
|11,81
|2,34
|46,16
|Tukaş
|6,81
|-0,58
|-29,72
|Turcas Petrol
|3,58
|-1,38
|-26,19
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,18
|-2,44
|Turkcell
|17,05
|0,06
|8,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,84
|2,23
|26,79
|Tüpraş
|97,45
|-0,92
|-9,77
|Türk Hava Yolları
|14,07
|-1,47
|8,99
|Türk İlaç Serum
|31,90
|2,24
|Türk Prysmian Kablo
|12,30
|-2,77
|1,97
|Türk Telekom
|6,93
|-1,00
|-16,66
|Türk Traktör
|170,10
|-1,68
|-0,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|131,20
|-0,91
|16,21
|Türkiye Sigorta
|4,82
|-1,23
|-21,98
|Ufuk Yatırım
|12,51
|-1,96
|-6,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,17
|0,24
|-1,65
|Ulusoy Elektrik
|56,50
|-0,62
|10,03
|Ulusoy Un Sanayi
|4,71
|-2,69
|-7,44
|Umpaş Holding
|1,49
|0,68
|-42,91
|Uşak Seramik
|2,00
|-0,50
|-14,53
|Utopya Turizm
|22,50
|-0,62
|-42,01
|Uzertaş Boya
|39,98
|-0,05
|-29,36
|Ülker Bisküvi
|21,36
|-0,28
|-4,29
|Ünlü Yatırım Holding
|5,13
|-1,16
|Vakıf Fin. Kir.
|11,75
|2,09
|175,82
|Vakıf GMYO
|1,60
|0,63
|-33,30
|Vakıf Yat. Ort.
|7,48
|3,03
|1,63
|Vakıflar Bankası
|3,60
|0,28
|-23,57
|Vakko Tekstil
|12,33
|-3,67
|96,76
|Vanet Gıda
|5,29
|9,98
|-31,57
|Verusa Holding
|47,12
|-3,05
|4,48
|Verusaturk Girisim
|20,90
|-2,97
|59,79
|Vestel
|31,32
|-2,12
|48,72
|Vestel Beyaz Eşya
|46,44
|-0,34
|16,83
|Viking Kağıt
|5,22
|-1,51
|-42,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|-0,45
|-26,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,48
|9,98
|-1,97
|Yataş
|12,65
|-2,69
|-12,46
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,91
|-1,26
|-11,14
|Yeni Gimat GMYO
|13,63
|-0,66
|17,58
|Yeşil GMYO
|1,11
|-1,77
|-19,57
|Yeşil Yapı
|1,25
|-1,57
|-32,07
|Yeşil Yatırım Holding
|2,37
|-1,66
|-44,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.500,00
|0,00
|-13,46
|Yonga Mobilya
|21,62
|0,09
|-27,42
|Yükselen Çelik
|4,99
|0,00
|-4,62
|Yünsa
|11,36
|-1,22
|-18,22
|Ziraat Gayrimenkul
|1,61
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,85
|-1,07
|-33,21
(Son)
Kaynak: AA
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