Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.100,00 -2,25 -15,80 İş Bankası (C) 5,22 0,00 -23,15 İş Bankası (Kur.) 404.404,00 4,50 6,42 İş Fin.Kir. 3,02 0,00 -21,76 İş Girişim 9,33 0,65 -50,77 İş GMYO 1,94 -3,00 -23,62 İş Y. Men. Değ. 13,89 -2,05 -16,31 İş Yat. Ort. 2,89 0,35 -14,07 İşbir Holding 6.060,80 0,00 121,39 Işık Plastik 28,76 -1,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -1,16 -25,44 İttifak Holding 1,52 -1,94 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 20,30 4,00 12,78 İzmir Demir Çelik 2,25 -2,17 -32,02 İzmir Fırça 5,70 -2,06 2,52 Jantsa Jant Sanayi 77,70 -1,52 87,46 Kafein Yazılım 26,94 -0,22 26,24 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,69 -0,93 Kaplamin 19,01 -0,05 -43,76 Kardemir (A) 6,12 -1,77 2,86 Kardemir (B) 6,12 -1,92 16,13 Kardemir (D) 6,75 -0,88 16,78 Karel Elektronik 32,44 -1,22 40,68 Karsan Otomotiv 3,68 0,00 13,23 Karsu Tekstil 7,83 -2,61 -8,42 Kartonsan 54,45 -1,36 -42,49 Katmerciler Ekipman 3,61 0,84 17,21 Kent Gıda 247,00 2,40 -30,54 Kerevitaş Gıda 4,77 3,92 -27,51 Kervan Gıda 14,23 -1,25 8,62 Kervansaray Yat. Holding 0,68 0,00 -46,03 Kiler GMYO 1,79 -2,72 -28,69 Klimasan Klima 20,34 -2,21 19,86 Koç Holding 18,63 -0,80 -8,91 Konfrut Gıda 16,51 -0,30 -2,31 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,15 2,41 196,24 Konya Çimento 806,10 -3,15 -28,66 Koray GMYO 5,95 -1,98 33,71 Kordsa Teknik Tekstil 19,97 -0,55 28,42 Koza Altın 119,60 -0,25 23,68 Koza Madencilik 14,67 -1,15 -5,29 Körfez GMYO 5,44 -0,73 -6,21 Kristal Kola 2,03 6,28 -48,21 Kron Telekomünikasyon 53,90 -1,64 46,31 Kuştur Kuşadası Turizm 289,00 2,85 83,73 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,21 -0,45 -3,91 Kütahya Porselen 53,30 7,81 5,65 Lider Faktoring 2,79 0,36 -18,18 Link Bilgisayar 30,16 -2,71 -4,55 Logo Yazılım 34,40 -3,10 10,47 Lokman Hekim Sağlık 9,19 0,33 28,20 Lüks Kadife 50,50 5,21 75,27 Makina Takım 2,78 0,00 -18,48 Marka Yatırım Holding 4,88 -0,41 -24,11 Marmaris Altınyunus 192,80 -2,43 73,54 Marshall 258,70 1,05 -15,65 Martı GMYO 1,06 0,95 -58,49 Martı Otel 2,05 -0,97 -3,76 Matriks Bilgi Dağıtım 32,90 -2,43 Mavi Giyim 55,60 -1,94 6,51 Mazhar Zorlu Holding 39,94 -0,35 26,87 Mega Polietilen 8,16 -0,61 6,53 Menderes Tekstil 2,10 -0,47 -32,04 Mercan Kimya 9,51 -0,63 Merit Turizm 18,00 0,84 73,76 Merko Gıda 5,03 -1,76 -41,78 Metemtur Yatırım 6,19 -8,70 -23,44 Metro Holding 1,64 -2,38 -21,15 Metro Petrol ve Tesisleri 2,21 -2,21 -23,53 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 -2,12 -20,60 Migros Ticaret 32,54 -1,15 -23,97 Milpa 4,03 -1,71 -12,39 Mistral GMYO 4,69 0,21 -0,42 MLP Sağlık 22,34 -0,62 12,43 MMC San. ve Tic. Yat. 6,60 -4,35 43,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,96 -0,57 -41,27 Mondi Tire Kutsan 6,33 -1,25 -16,71 Naturel Enerji 35,62 -1,06 0,32 Naturelgaz 7,91 -0,47 Net Holding 4,27 -1,84 24,49 Netaş Telekom. 20,50 -0,97 -26,99 Niğbaş Niğde Beton 12,56 -4,27 -75,85 Nuh Çimento 42,42 0,81 -11,68 Nurol GMYO 13,14 1,23 80,25 Odaş Elektrik 1,87 -1,58 -52,05 Orge Enerji Elektrik 5,65 -2,25 22,49 Orma Orman Mahsulleri 30,00 0,00 103,80 Osmanlı Menkul 23,46 -3,14 -24,18 Ostim Endüstriyel Yat 2,30 -0,43 -16,48 Otokar 278,60 -2,45 -8,44 Oyak Çimento 7,00 -0,85 -20,27 Oyak Yat. Ort. 7,60 0,26 10,11 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,16 -0,58 Oylum Sınai Yatırımlar 4,28 0,71 -9,13 Özak GMYO 3,96 -1,25 -22,35 Özbal Çelik Boru 14,53 6,06 121,83 Özderici GMYO 1,66 1,84 -25,23 Özerden Plastik 10,44 1,46 16,00 Pamukova Elektrik 35,62 -0,50 67,07 Panora GMYO 6,24 0,65 2,17 Papilon Savunma 15,47 -2,58 -32,03 Park Elek.Madencilik 4,80 -1,03 -10,61 Parsan 29,02 -2,29 19,42 Pegasus 74,80 -3,17 0,27 Peker GMYO 0,99 -1,00 -56,23 Penguen Gıda 3,11 0,32 -38,42 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,18 -0,06 Pera GMYO 1,38 -0,72 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 22,86 0,09 24,72 Petkim 5,29 -1,86 6,22 Petrokent Turizm 2.395,00 -1,03 164,23 Pınar Et ve Un 18,49 -0,91 -15,51 Pınar Su 7,24 -0,28 -2,56 Pınar Süt 18,35 -1,34 -18,62 Plastikkart 14,50 -0,21 0,35 Polisan Holding 2,75 0,36 -28,47 Politeknik Metal 353,70 0,17 -12,82 Prizma Press Matbaacılık 4,38 -0,23 -20,07 QNB Finans Fin. Kir. 90,00 0,11 -28,17 QNB Finansbank 43,22 0,05 -38,56 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,94 1,60 Ral Yatırım Holding 3,31 0,00 -25,45 Ray Sigorta 9,72 -3,76 -37,09 Reysaş GMYO 4,17 0,48 -23,49 Reysaş Lojistik 4,22 0,96 -18,44 Rhea Girişim 1,95 -3,94 -47,58 Rodrigo Tekstil 17,03 -0,87 24,22 Royal Halı 3,35 1,52 -2,62 RTA Laboratuvarları 20,42 0,39 -32,56 Sabancı Holding 9,14 -0,98 -17,10 Safkar Ege Soğutmacılık 7,56 -0,53 -30,51 Sanel Mühendislik 4,34 1,64 26,90 Sanifoam Sünger 16,04 -0,50 17,94 Sanko Pazarlama 9,87 0,10 6,50 Saray Matbaacılık 5,27 -9,91 -39,91 Sarkuysan 12,71 -1,63 46,14 Sasa Polyester 29,48 0,55 96,74 Say Yenilenebilir Enerji 24,40 -4,54 186,72 Sekuro Plastik 21,10 -0,57 51,15 Selçuk Ecza Deposu 8,75 -1,69 -34,86 Selçuk Gıda 4,70 -1,88 -5,62 Selva Gıda Sanayi 3,69 9,82 Senkron Güvenlik 28,50 -0,14 8,53 Serve Film Prodüksiyon 13,51 -7,02 -15,56 Servet GMYO 79,45 -2,63 1,34 Seyitler Kimya 13,37 -2,62 -0,69 Silverline Endüstri 5,07 -0,78 -41,05 Sinpaş GMYO 3,78 -1,56 -9,57 Smartiks Yazılım 5,68 1,43 -35,89 Sodaş Sodyum Sanayii 21,90 -2,67 -16,84 Söktaş 4,57 -0,87 -10,22 Sönmez Filament 38,72 -0,46 -44,84 Sönmez Pamuklu 13,85 -3,21 -42,29 Sumaş Suni Tahta 56,00 -1,58 9,27 Şeker Fin. Kir. 5,95 -1,82 -7,03 Şekerbank 1,09 -0,91 -27,81 Şişe Cam 7,81 -0,38 9,09 Şok Marketler Ticaret 11,57 -0,26 -8,32 T. Halk Bankası 5,09 0,20 -8,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,20 1,34 -31,75 T.S.K.B. 1,29 -1,53 -26,14 T.Tuborg 17,30 -0,35 -4,26 Taç Tarım Ürünleri 31,90 10,00 202,94 Tat Gıda 8,16 -0,85 -29,42 TAV Havalimanları 25,64 -2,14 20,38 Taze Kuru Gıda 246,40 10,00 13,92 Tek-Art Turizm 1,58 -4,82 -21,78 Tekfen Holding 15,26 -0,72 -6,95 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,68 -1,76 -22,86 Temapol Polimer Plastik 15,29 -4,20 32,96 TGS Dış Ticaret 12,38 -0,32 -2,60 Tofaş Oto. Fab. 29,82 -1,39 -3,53 Torunlar GMYO 3,09 -0,96 -20,77 Trabzon Liman 31,00 -1,08 -3,49 Trabzonspor Sportif 2,69 -1,82 10,25 Trend GMYO 7,89 6,62 -37,23 TSKB GMYO 2,96 -1,00 -48,52 Tuğçelik 11,81 2,34 46,16 Tukaş 6,81 -0,58 -29,72 Turcas Petrol 3,58 -1,38 -26,19 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,18 -2,44 Turkcell 17,05 0,06 8,64 Tümosan Motor ve Traktör 17,84 2,23 26,79 Tüpraş 97,45 -0,92 -9,77 Türk Hava Yolları 14,07 -1,47 8,99 Türk İlaç Serum 31,90 2,24 Türk Prysmian Kablo 12,30 -2,77 1,97 Türk Telekom 6,93 -1,00 -16,66 Türk Traktör 170,10 -1,68 -0,16 Türker Proje Gayrimenkul 131,20 -0,91 16,21 Türkiye Sigorta 4,82 -1,23 -21,98 Ufuk Yatırım 12,51 -1,96 -6,64 Ulaşlar Turizm Yat. 4,17 0,24 -1,65 Ulusoy Elektrik 56,50 -0,62 10,03 Ulusoy Un Sanayi 4,71 -2,69 -7,44 Umpaş Holding 1,49 0,68 -42,91 Uşak Seramik 2,00 -0,50 -14,53 Utopya Turizm 22,50 -0,62 -42,01 Uzertaş Boya 39,98 -0,05 -29,36 Ülker Bisküvi 21,36 -0,28 -4,29 Ünlü Yatırım Holding 5,13 -1,16 Vakıf Fin. Kir. 11,75 2,09 175,82 Vakıf GMYO 1,60 0,63 -33,30 Vakıf Yat. Ort. 7,48 3,03 1,63 Vakıflar Bankası 3,60 0,28 -23,57 Vakko Tekstil 12,33 -3,67 96,76 Vanet Gıda 5,29 9,98 -31,57 Verusa Holding 47,12 -3,05 4,48 Verusaturk Girisim 20,90 -2,97 59,79 Vestel 31,32 -2,12 48,72 Vestel Beyaz Eşya 46,44 -0,34 16,83 Viking Kağıt 5,22 -1,51 -42,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,20 -0,45 -26,60 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,48 9,98 -1,97 Yataş 12,65 -2,69 -12,46 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,91 -1,26 -11,14 Yeni Gimat GMYO 13,63 -0,66 17,58 Yeşil GMYO 1,11 -1,77 -19,57 Yeşil Yapı 1,25 -1,57 -32,07 Yeşil Yatırım Holding 2,37 -1,66 -44,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.500,00 0,00 -13,46 Yonga Mobilya 21,62 0,09 -27,42 Yükselen Çelik 4,99 0,00 -4,62 Yünsa 11,36 -1,22 -18,22 Ziraat Gayrimenkul 1,61 0,63 Zorlu Enerji 1,85 -1,07 -33,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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