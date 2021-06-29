Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.500,00
|-6,10
|-17,28
|İş Bankası (C)
|5,14
|-0,39
|-24,33
|İş Bankası (Kur.)
|444.444,00
|5,82
|16,96
|İş Fin.Kir.
|2,96
|-0,34
|-23,32
|İş Girişim
|9,32
|-0,11
|-50,82
|İş GMYO
|1,85
|-3,14
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|13,50
|-0,74
|-18,66
|İş Yat. Ort.
|2,82
|-1,05
|-16,15
|İşbir Holding
|5.300,10
|-8,90
|93,60
|Işık Plastik
|28,40
|-1,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|1,19
|-25,44
|İttifak Holding
|1,44
|-2,70
|-35,43
|İz Hayvancılık Tarım
|20,16
|-1,08
|12,00
|İzmir Demir Çelik
|2,22
|-0,89
|-32,92
|İzmir Fırça
|5,51
|0,18
|-0,90
|Jantsa Jant Sanayi
|73,80
|-3,02
|78,05
|Kafein Yazılım
|27,58
|-1,08
|29,24
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,12
|-2,46
|Kaplamin
|18,47
|-2,12
|-45,36
|Kardemir (A)
|5,97
|-1,00
|0,34
|Kardemir (B)
|5,92
|-1,66
|12,33
|Kardemir (D)
|6,56
|-1,06
|13,49
|Karel Elektronik
|33,32
|1,65
|44,49
|Karsan Otomotiv
|3,56
|-1,93
|9,54
|Karsu Tekstil
|7,61
|-1,68
|-10,99
|Kartonsan
|51,40
|-3,02
|-45,71
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|-1,99
|12,01
|Kent Gıda
|220,10
|-5,46
|-38,10
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|-1,94
|-30,70
|Kervan Gıda
|13,71
|-2,56
|4,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|-2,99
|-48,41
|Kiler GMYO
|1,70
|-2,30
|-32,27
|Klimasan Klima
|19,61
|-2,15
|15,56
|Koç Holding
|18,49
|-0,70
|-9,60
|Konfrut Gıda
|16,28
|-0,73
|-3,67
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,45
|0,28
|201,73
|Konya Çimento
|771,20
|-2,64
|-31,75
|Koray GMYO
|5,76
|-1,54
|29,44
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,74
|-0,55
|26,95
|Koza Altın
|114,80
|-1,63
|18,72
|Koza Madencilik
|14,23
|-1,52
|-8,13
|Körfez GMYO
|5,10
|-3,77
|-12,07
|Kristal Kola
|1,93
|-0,52
|-50,77
|Kron Telekomünikasyon
|53,50
|-1,83
|45,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|251,00
|-7,04
|59,57
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|-2,27
|-6,52
|Kütahya Porselen
|59,75
|9,94
|18,43
|Lider Faktoring
|2,73
|-2,15
|-19,94
|Link Bilgisayar
|29,50
|-1,47
|-6,63
|Logo Yazılım
|33,98
|-0,35
|9,12
|Lokman Hekim Sağlık
|8,83
|-2,75
|23,18
|Lüks Kadife
|48,16
|-5,10
|67,15
|Makina Takım
|2,68
|-2,19
|-21,41
|Marka Yatırım Holding
|4,91
|2,08
|-23,64
|Marmaris Altınyunus
|180,10
|-4,61
|62,11
|Marshall
|248,90
|-0,56
|-18,85
|Martı GMYO
|1,06
|0,95
|-58,49
|Martı Otel
|1,89
|-5,03
|-11,27
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,30
|-2,86
|Mavi Giyim
|54,05
|-2,17
|3,54
|Mazhar Zorlu Holding
|42,38
|-0,28
|34,63
|Mega Polietilen
|7,68
|-5,42
|0,26
|Menderes Tekstil
|1,96
|-2,97
|-36,57
|Mercan Kimya
|9,26
|-1,17
|Merit Turizm
|16,31
|-8,63
|57,44
|Merko Gıda
|5,45
|9,88
|-36,92
|Metemtur Yatırım
|5,97
|-2,29
|-26,16
|Metro Holding
|1,63
|1,24
|-21,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,08
|-2,35
|-28,03
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|-1,63
|-22,32
|Migros Ticaret
|32,04
|-0,31
|-25,14
|Milpa
|3,96
|-1,25
|-13,91
|Mistral GMYO
|4,51
|-2,38
|-4,25
|MLP Sağlık
|21,52
|-0,92
|8,30
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,60
|-2,22
|43,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,95
|-0,14
|-41,35
|Mondi Tire Kutsan
|6,10
|-1,45
|-19,74
|Naturel Enerji
|34,42
|-0,46
|-3,06
|Naturelgaz
|7,56
|-3,20
|Net Holding
|4,10
|-1,44
|19,53
|Netaş Telekom.
|19,45
|-2,75
|-30,73
|Niğbaş Niğde Beton
|11,18
|-5,33
|-78,50
|Nuh Çimento
|41,22
|-3,01
|-14,18
|Nurol GMYO
|12,39
|-5,56
|69,96
|Odaş Elektrik
|1,80
|-0,55
|-53,85
|Orge Enerji Elektrik
|5,57
|-0,89
|20,76
|Orma Orman Mahsulleri
|29,80
|-0,67
|102,45
|Osmanlı Menkul
|22,40
|-2,95
|-27,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|-1,33
|-19,38
|Otokar
|269,00
|-2,43
|-11,60
|Oyak Çimento
|6,87
|-0,87
|-21,75
|Oyak Yat. Ort.
|7,22
|-3,60
|4,61
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,22
|0,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,52
|1,57
|-4,03
|Özak GMYO
|3,88
|-1,02
|-23,92
|Özbal Çelik Boru
|15,81
|4,91
|141,37
|Özderici GMYO
|1,51
|-3,21
|-31,98
|Özerden Plastik
|10,90
|1,40
|21,11
|Pamukova Elektrik
|35,90
|-2,76
|68,39
|Panora GMYO
|6,09
|-0,98
|-0,29
|Papilon Savunma
|15,75
|4,30
|-30,80
|Park Elek.Madencilik
|4,65
|-2,11
|-13,41
|Parsan
|28,06
|-1,27
|15,47
|Pegasus
|70,90
|-3,60
|-4,96
|Peker GMYO
|1,01
|2,02
|-55,35
|Penguen Gıda
|3,07
|1,66
|-39,21
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,16
|-1,05
|Pera GMYO
|1,30
|-2,99
|-25,79
|Pergamon Dış Ticaret
|21,70
|-3,98
|18,39
|Petkim
|5,24
|-1,13
|5,22
|Petrokent Turizm
|2.331,10
|-2,63
|157,18
|Pınar Et ve Un
|17,79
|-1,93
|-18,71
|Pınar Su
|7,00
|-1,69
|-5,79
|Pınar Süt
|17,32
|-2,48
|-23,19
|Plastikkart
|14,57
|-0,14
|0,83
|Polisan Holding
|2,64
|-1,12
|-31,33
|Politeknik Metal
|349,90
|0,55
|-13,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,22
|-2,54
|-22,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|84,00
|-4,00
|-32,96
|QNB Finansbank
|42,00
|-0,24
|-40,30
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,12
|-4,17
|Ral Yatırım Holding
|3,32
|-1,19
|-25,23
|Ray Sigorta
|10,28
|7,08
|-33,46
|Reysaş GMYO
|4,00
|-0,74
|-26,61
|Reysaş Lojistik
|3,91
|-0,26
|-24,43
|Rhea Girişim
|1,82
|-4,71
|-51,08
|Rodrigo Tekstil
|16,65
|-0,95
|21,44
|Royal Halı
|3,36
|1,82
|-2,33
|RTA Laboratuvarları
|21,60
|7,78
|-28,67
|Sabancı Holding
|8,96
|-1,32
|-18,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,28
|-2,28
|-33,09
|Sanel Mühendislik
|4,66
|2,87
|36,26
|Sanifoam Sünger
|17,11
|3,70
|25,81
|Sanko Pazarlama
|9,64
|-0,82
|4,02
|Saray Matbaacılık
|4,79
|-9,11
|-45,38
|Sarkuysan
|12,32
|-2,22
|41,65
|Sasa Polyester
|28,24
|-2,55
|88,46
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,36
|-3,87
|174,50
|Sekuro Plastik
|20,14
|-2,14
|44,27
|Selçuk Ecza Deposu
|8,31
|-2,81
|-38,13
|Selçuk Gıda
|4,61
|0,88
|-7,43
|Selva Gıda Sanayi
|4,05
|9,76
|Senkron Güvenlik
|27,00
|0,00
|2,82
|Serve Film Prodüksiyon
|15,55
|0,32
|-2,81
|Servet GMYO
|73,40
|-5,66
|-6,38
|Seyitler Kimya
|13,06
|-2,97
|-3,00
|Silverline Endüstri
|4,92
|-0,81
|-42,79
|Sinpaş GMYO
|3,52
|-4,09
|-15,79
|Smartiks Yazılım
|5,44
|-2,51
|-38,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,82
|-4,14
|-20,94
|Söktaş
|4,30
|-4,44
|-15,52
|Sönmez Filament
|37,10
|-3,64
|-47,15
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|-0,74
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|68,00
|8,71
|32,68
|Şeker Fin. Kir.
|5,78
|-1,70
|-9,69
|Şekerbank
|1,05
|-1,87
|-30,46
|Şişe Cam
|7,64
|-1,42
|6,71
|Şok Marketler Ticaret
|11,53
|-0,09
|-8,64
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,79
|-8,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,72
|-0,77
|-33,29
|T.S.K.B.
|1,25
|-1,57
|-28,43
|T.Tuborg
|16,80
|0,00
|-7,03
|Taç Tarım Ürünleri
|35,08
|9,97
|233,14
|Tat Gıda
|8,15
|1,12
|-29,51
|TAV Havalimanları
|24,00
|-3,77
|12,68
|Taze Kuru Gıda
|271,00
|9,98
|25,29
|Tek-Art Turizm
|1,53
|-1,92
|-24,26
|Tekfen Holding
|14,73
|-1,27
|-10,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,47
|-2,85
|-25,29
|Temapol Polimer Plastik
|14,62
|-3,37
|27,13
|TGS Dış Ticaret
|11,70
|-2,66
|-7,95
|Tofaş Oto. Fab.
|28,98
|-2,49
|-6,25
|Torunlar GMYO
|2,95
|-1,34
|-24,36
|Trabzon Liman
|30,08
|-1,96
|-6,35
|Trabzonspor Sportif
|2,62
|-0,76
|7,38
|Trend GMYO
|7,38
|-5,63
|-41,29
|TSKB GMYO
|2,77
|-3,48
|-51,83
|Tuğçelik
|12,38
|2,23
|53,22
|Tukaş
|6,66
|-0,15
|-31,27
|Turcas Petrol
|3,45
|-1,43
|-28,87
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,76
|-3,63
|Turkcell
|16,49
|-3,11
|5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,81
|-1,17
|26,58
|Tüpraş
|94,95
|-1,50
|-12,08
|Türk Hava Yolları
|13,41
|-3,25
|3,87
|Türk İlaç Serum
|31,98
|2,04
|Türk Prysmian Kablo
|12,03
|-0,08
|-0,27
|Türk Telekom
|6,80
|-2,30
|-18,22
|Türk Traktör
|170,00
|0,47
|-0,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,00
|-1,84
|13,37
|Türkiye Sigorta
|4,71
|-1,26
|-23,76
|Ufuk Yatırım
|12,92
|1,25
|-3,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,12
|-1,90
|-2,83
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|-1,06
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|4,57
|-1,72
|-10,19
|Umpaş Holding
|1,40
|0,00
|-46,36
|Uşak Seramik
|1,86
|-6,06
|-20,51
|Utopya Turizm
|21,00
|-6,58
|-45,88
|Uzertaş Boya
|39,70
|2,11
|-29,86
|Ülker Bisküvi
|20,80
|-1,52
|-6,80
|Ünlü Yatırım Holding
|4,81
|-1,43
|Vakıf Fin. Kir.
|10,61
|-4,16
|149,06
|Vakıf GMYO
|1,44
|-4,00
|-39,97
|Vakıf Yat. Ort.
|6,65
|-4,73
|-9,65
|Vakıflar Bankası
|3,52
|-0,56
|-25,27
|Vakko Tekstil
|12,54
|3,29
|100,11
|Vanet Gıda
|5,81
|9,83
|-24,84
|Verusa Holding
|45,92
|-1,88
|1,82
|Verusaturk Girisim
|19,90
|-4,05
|52,14
|Vestel
|30,76
|-1,41
|46,06
|Vestel Beyaz Eşya
|45,50
|-1,09
|14,47
|Viking Kağıt
|4,99
|-3,11
|-44,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|-0,46
|-28,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,88
|6,76
|4,67
|Yataş
|12,19
|-3,48
|-15,64
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,88
|2,11
|-11,82
|Yeni Gimat GMYO
|13,60
|0,67
|17,32
|Yeşil GMYO
|1,09
|-0,91
|-21,01
|Yeşil Yapı
|1,23
|-3,15
|-33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|2,75
|3,77
|-35,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.925,00
|-10,00
|-23,56
|Yonga Mobilya
|21,00
|2,34
|-29,50
|Yükselen Çelik
|4,91
|-0,81
|-6,15
|Yünsa
|11,29
|-0,53
|-18,73
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,81
|-1,63
|-34,66
(Son)
Kaynak: AA
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