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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

29.06.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.500,00-6,10-17,28
İş Bankası (C)5,14-0,39-24,33
İş Bankası (Kur.)444.444,005,8216,96
İş Fin.Kir.2,96-0,34-23,32
İş Girişim9,32-0,11-50,82
İş GMYO1,85-3,14-27,17
İş Y. Men. Değ.13,50-0,74-18,66
İş Yat. Ort.2,82-1,05-16,15
İşbir Holding5.300,10-8,9093,60
Işık Plastik28,40-1,05

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,851,19-25,44
İttifak Holding1,44-2,70-35,43
İz Hayvancılık Tarım20,16-1,0812,00
İzmir Demir Çelik2,22-0,89-32,92
İzmir Fırça5,510,18-0,90
Jantsa Jant Sanayi73,80-3,0278,05
Kafein Yazılım27,58-1,0829,24
Kalekim Kimyevi Maddeler11,12-2,46

Kaplamin18,47-2,12-45,36
Kardemir (A)5,97-1,000,34
Kardemir (B)5,92-1,6612,33
Kardemir (D)6,56-1,0613,49
Karel Elektronik33,321,6544,49
Karsan Otomotiv3,56-1,939,54
Karsu Tekstil7,61-1,68-10,99
Kartonsan51,40-3,02-45,71
Katmerciler Ekipman3,45-1,9912,01
Kent Gıda220,10-5,46-38,10
Kerevitaş Gıda4,56-1,94-30,70
Kervan Gıda13,71-2,564,65
Kervansaray Yat. Holding0,65-2,99-48,41
Kiler GMYO1,70-2,30-32,27
Klimasan Klima19,61-2,1515,56
Koç Holding18,49-0,70-9,60
Konfrut Gıda16,28-0,73-3,67
Kontrolmatik Teknoloji Enerji71,450,28201,73
Konya Çimento771,20-2,64-31,75
Koray GMYO5,76-1,5429,44
Kordsa Teknik Tekstil19,74-0,5526,95
Koza Altın114,80-1,6318,72
Koza Madencilik14,23-1,52-8,13
Körfez GMYO5,10-3,77-12,07
Kristal Kola1,93-0,52-50,77
Kron Telekomünikasyon53,50-1,8345,22
Kuştur Kuşadası Turizm251,00-7,0459,57
Kuyumcukent Gayrimenkul2,15-2,27-6,52
Kütahya Porselen59,759,9418,43
Lider Faktoring2,73-2,15-19,94
Link Bilgisayar29,50-1,47-6,63
Logo Yazılım33,98-0,359,12
Lokman Hekim Sağlık8,83-2,7523,18
Lüks Kadife48,16-5,1067,15
Makina Takım2,68-2,19-21,41
Marka Yatırım Holding4,912,08-23,64
Marmaris Altınyunus180,10-4,6162,11
Marshall248,90-0,56-18,85
Martı GMYO1,060,95-58,49
Martı Otel1,89-5,03-11,27
Matriks Bilgi Dağıtım31,30-2,86

Mavi Giyim54,05-2,173,54
Mazhar Zorlu Holding42,38-0,2834,63
Mega Polietilen7,68-5,420,26
Menderes Tekstil1,96-2,97-36,57
Mercan Kimya9,26-1,17

Merit Turizm16,31-8,6357,44
Merko Gıda5,459,88-36,92
Metemtur Yatırım5,97-2,29-26,16
Metro Holding1,631,24-21,63
Metro Petrol ve Tesisleri2,08-2,35-28,03
Metro Yatırım Ortaklığı1,81-1,63-22,32
Migros Ticaret32,04-0,31-25,14
Milpa3,96-1,25-13,91
Mistral GMYO4,51-2,38-4,25
MLP Sağlık21,52-0,928,30
MMC San. ve Tic. Yat.6,60-2,2243,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,95-0,14-41,35
Mondi Tire Kutsan6,10-1,45-19,74
Naturel Enerji34,42-0,46-3,06
Naturelgaz7,56-3,20

Net Holding4,10-1,4419,53
Netaş Telekom.19,45-2,75-30,73
Niğbaş Niğde Beton11,18-5,33-78,50
Nuh Çimento41,22-3,01-14,18
Nurol GMYO12,39-5,5669,96
Odaş Elektrik1,80-0,55-53,85
Orge Enerji Elektrik5,57-0,8920,76
Orma Orman Mahsulleri29,80-0,67102,45
Osmanlı Menkul22,40-2,95-27,60
Ostim Endüstriyel Yat2,22-1,33-19,38
Otokar269,00-2,43-11,60
Oyak Çimento6,87-0,87-21,75
Oyak Yat. Ort.7,22-3,604,61
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,220,17

Oylum Sınai Yatırımlar4,521,57-4,03
Özak GMYO3,88-1,02-23,92
Özbal Çelik Boru15,814,91141,37
Özderici GMYO1,51-3,21-31,98
Özerden Plastik10,901,4021,11
Pamukova Elektrik35,90-2,7668,39
Panora GMYO6,09-0,98-0,29
Papilon Savunma15,754,30-30,80
Park Elek.Madencilik4,65-2,11-13,41
Parsan28,06-1,2715,47
Pegasus70,90-3,60-4,96
Peker GMYO1,012,02-55,35
Penguen Gıda3,071,66-39,21
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,16-1,05

Pera GMYO1,30-2,99-25,79
Pergamon Dış Ticaret21,70-3,9818,39
Petkim5,24-1,135,22
Petrokent Turizm2.331,10-2,63157,18
Pınar Et ve Un17,79-1,93-18,71
Pınar Su7,00-1,69-5,79
Pınar Süt17,32-2,48-23,19
Plastikkart14,57-0,140,83
Polisan Holding2,64-1,12-31,33
Politeknik Metal349,900,55-13,76
Prizma Press Matbaacılık4,22-2,54-22,99
QNB Finans Fin. Kir.84,00-4,00-32,96
QNB Finansbank42,00-0,24-40,30
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,12-4,17

Ral Yatırım Holding3,32-1,19-25,23
Ray Sigorta10,287,08-33,46
Reysaş GMYO4,00-0,74-26,61
Reysaş Lojistik3,91-0,26-24,43
Rhea Girişim1,82-4,71-51,08
Rodrigo Tekstil16,65-0,9521,44
Royal Halı3,361,82-2,33
RTA Laboratuvarları21,607,78-28,67
Sabancı Holding8,96-1,32-18,74
Safkar Ege Soğutmacılık7,28-2,28-33,09
Sanel Mühendislik4,662,8736,26
Sanifoam Sünger17,113,7025,81
Sanko Pazarlama9,64-0,824,02
Saray Matbaacılık4,79-9,11-45,38
Sarkuysan12,32-2,2241,65
Sasa Polyester28,24-2,5588,46
Say Yenilenebilir Enerji23,36-3,87174,50
Sekuro Plastik20,14-2,1444,27
Selçuk Ecza Deposu8,31-2,81-38,13
Selçuk Gıda4,610,88-7,43
Selva Gıda Sanayi4,059,76

Senkron Güvenlik27,000,002,82
Serve Film Prodüksiyon15,550,32-2,81
Servet GMYO73,40-5,66-6,38
Seyitler Kimya13,06-2,97-3,00
Silverline Endüstri4,92-0,81-42,79
Sinpaş GMYO3,52-4,09-15,79
Smartiks Yazılım5,44-2,51-38,60
Sodaş Sodyum Sanayii20,82-4,14-20,94
Söktaş4,30-4,44-15,52
Sönmez Filament37,10-3,64-47,15
Sönmez Pamuklu13,50-0,74-43,75
Sumaş Suni Tahta68,008,7132,68
Şeker Fin. Kir.5,78-1,70-9,69
Şekerbank1,05-1,87-30,46
Şişe Cam7,64-1,426,71
Şok Marketler Ticaret11,53-0,09-8,64
T. Halk Bankası5,090,79-8,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,72-0,77-33,29
T.S.K.B.1,25-1,57-28,43
T.Tuborg16,800,00-7,03
Taç Tarım Ürünleri35,089,97233,14
Tat Gıda8,151,12-29,51
TAV Havalimanları24,00-3,7712,68
Taze Kuru Gıda271,009,9825,29
Tek-Art Turizm1,53-1,92-24,26
Tekfen Holding14,73-1,27-10,18
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,47-2,85-25,29
Temapol Polimer Plastik14,62-3,3727,13
TGS Dış Ticaret11,70-2,66-7,95
Tofaş Oto. Fab.28,98-2,49-6,25
Torunlar GMYO2,95-1,34-24,36
Trabzon Liman30,08-1,96-6,35
Trabzonspor Sportif2,62-0,767,38
Trend GMYO7,38-5,63-41,29
TSKB GMYO2,77-3,48-51,83
Tuğçelik12,382,2353,22
Tukaş6,66-0,15-31,27
Turcas Petrol3,45-1,43-28,87
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,76-3,63

Turkcell16,49-3,115,07
Tümosan Motor ve Traktör17,81-1,1726,58
Tüpraş94,95-1,50-12,08
Türk Hava Yolları13,41-3,253,87
Türk İlaç Serum31,982,04

Türk Prysmian Kablo12,03-0,08-0,27
Türk Telekom6,80-2,30-18,22
Türk Traktör170,000,47-0,22
Türker Proje Gayrimenkul128,00-1,8413,37
Türkiye Sigorta4,71-1,26-23,76
Ufuk Yatırım12,921,25-3,58
Ulaşlar Turizm Yat.4,12-1,90-2,83
Ulusoy Elektrik56,00-1,069,06
Ulusoy Un Sanayi4,57-1,72-10,19
Umpaş Holding1,400,00-46,36
Uşak Seramik1,86-6,06-20,51
Utopya Turizm21,00-6,58-45,88
Uzertaş Boya39,702,11-29,86
Ülker Bisküvi20,80-1,52-6,80
Ünlü Yatırım Holding4,81-1,43

Vakıf Fin. Kir.10,61-4,16149,06
Vakıf GMYO1,44-4,00-39,97
Vakıf Yat. Ort.6,65-4,73-9,65
Vakıflar Bankası3,52-0,56-25,27
Vakko Tekstil12,543,29100,11
Vanet Gıda5,819,83-24,84
Verusa Holding45,92-1,881,82
Verusaturk Girisim19,90-4,0552,14
Vestel30,76-1,4146,06
Vestel Beyaz Eşya45,50-1,0914,47
Viking Kağıt4,99-3,11-44,56
Yapı ve Kredi Bank.2,15-0,46-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,886,764,67
Yataş12,19-3,48-15,64
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,882,11-11,82
Yeni Gimat GMYO13,600,6717,32
Yeşil GMYO1,09-0,91-21,01
Yeşil Yapı1,23-3,15-33,15
Yeşil Yatırım Holding2,753,77-35,69
Yibitaş İnşaat Malzeme11.925,00-10,00-23,56
Yonga Mobilya21,002,34-29,50
Yükselen Çelik4,91-0,81-6,15
Yünsa11,29-0,53-18,73
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,81-1,63-34,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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