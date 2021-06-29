Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.500,00 -6,10 -17,28 İş Bankası (C) 5,14 -0,39 -24,33 İş Bankası (Kur.) 444.444,00 5,82 16,96 İş Fin.Kir. 2,96 -0,34 -23,32 İş Girişim 9,32 -0,11 -50,82 İş GMYO 1,85 -3,14 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,50 -0,74 -18,66 İş Yat. Ort. 2,82 -1,05 -16,15 İşbir Holding 5.300,10 -8,90 93,60 Işık Plastik 28,40 -1,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 1,19 -25,44 İttifak Holding 1,44 -2,70 -35,43 İz Hayvancılık Tarım 20,16 -1,08 12,00 İzmir Demir Çelik 2,22 -0,89 -32,92 İzmir Fırça 5,51 0,18 -0,90 Jantsa Jant Sanayi 73,80 -3,02 78,05 Kafein Yazılım 27,58 -1,08 29,24 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,12 -2,46 Kaplamin 18,47 -2,12 -45,36 Kardemir (A) 5,97 -1,00 0,34 Kardemir (B) 5,92 -1,66 12,33 Kardemir (D) 6,56 -1,06 13,49 Karel Elektronik 33,32 1,65 44,49 Karsan Otomotiv 3,56 -1,93 9,54 Karsu Tekstil 7,61 -1,68 -10,99 Kartonsan 51,40 -3,02 -45,71 Katmerciler Ekipman 3,45 -1,99 12,01 Kent Gıda 220,10 -5,46 -38,10 Kerevitaş Gıda 4,56 -1,94 -30,70 Kervan Gıda 13,71 -2,56 4,65 Kervansaray Yat. Holding 0,65 -2,99 -48,41 Kiler GMYO 1,70 -2,30 -32,27 Klimasan Klima 19,61 -2,15 15,56 Koç Holding 18,49 -0,70 -9,60 Konfrut Gıda 16,28 -0,73 -3,67 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,45 0,28 201,73 Konya Çimento 771,20 -2,64 -31,75 Koray GMYO 5,76 -1,54 29,44 Kordsa Teknik Tekstil 19,74 -0,55 26,95 Koza Altın 114,80 -1,63 18,72 Koza Madencilik 14,23 -1,52 -8,13 Körfez GMYO 5,10 -3,77 -12,07 Kristal Kola 1,93 -0,52 -50,77 Kron Telekomünikasyon 53,50 -1,83 45,22 Kuştur Kuşadası Turizm 251,00 -7,04 59,57 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,15 -2,27 -6,52 Kütahya Porselen 59,75 9,94 18,43 Lider Faktoring 2,73 -2,15 -19,94 Link Bilgisayar 29,50 -1,47 -6,63 Logo Yazılım 33,98 -0,35 9,12 Lokman Hekim Sağlık 8,83 -2,75 23,18 Lüks Kadife 48,16 -5,10 67,15 Makina Takım 2,68 -2,19 -21,41 Marka Yatırım Holding 4,91 2,08 -23,64 Marmaris Altınyunus 180,10 -4,61 62,11 Marshall 248,90 -0,56 -18,85 Martı GMYO 1,06 0,95 -58,49 Martı Otel 1,89 -5,03 -11,27 Matriks Bilgi Dağıtım 31,30 -2,86 Mavi Giyim 54,05 -2,17 3,54 Mazhar Zorlu Holding 42,38 -0,28 34,63 Mega Polietilen 7,68 -5,42 0,26 Menderes Tekstil 1,96 -2,97 -36,57 Mercan Kimya 9,26 -1,17 Merit Turizm 16,31 -8,63 57,44 Merko Gıda 5,45 9,88 -36,92 Metemtur Yatırım 5,97 -2,29 -26,16 Metro Holding 1,63 1,24 -21,63 Metro Petrol ve Tesisleri 2,08 -2,35 -28,03 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 -1,63 -22,32 Migros Ticaret 32,04 -0,31 -25,14 Milpa 3,96 -1,25 -13,91 Mistral GMYO 4,51 -2,38 -4,25 MLP Sağlık 21,52 -0,92 8,30 MMC San. ve Tic. Yat. 6,60 -2,22 43,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,95 -0,14 -41,35 Mondi Tire Kutsan 6,10 -1,45 -19,74 Naturel Enerji 34,42 -0,46 -3,06 Naturelgaz 7,56 -3,20 Net Holding 4,10 -1,44 19,53 Netaş Telekom. 19,45 -2,75 -30,73 Niğbaş Niğde Beton 11,18 -5,33 -78,50 Nuh Çimento 41,22 -3,01 -14,18 Nurol GMYO 12,39 -5,56 69,96 Odaş Elektrik 1,80 -0,55 -53,85 Orge Enerji Elektrik 5,57 -0,89 20,76 Orma Orman Mahsulleri 29,80 -0,67 102,45 Osmanlı Menkul 22,40 -2,95 -27,60 Ostim Endüstriyel Yat 2,22 -1,33 -19,38 Otokar 269,00 -2,43 -11,60 Oyak Çimento 6,87 -0,87 -21,75 Oyak Yat. Ort. 7,22 -3,60 4,61 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,22 0,17 Oylum Sınai Yatırımlar 4,52 1,57 -4,03 Özak GMYO 3,88 -1,02 -23,92 Özbal Çelik Boru 15,81 4,91 141,37 Özderici GMYO 1,51 -3,21 -31,98 Özerden Plastik 10,90 1,40 21,11 Pamukova Elektrik 35,90 -2,76 68,39 Panora GMYO 6,09 -0,98 -0,29 Papilon Savunma 15,75 4,30 -30,80 Park Elek.Madencilik 4,65 -2,11 -13,41 Parsan 28,06 -1,27 15,47 Pegasus 70,90 -3,60 -4,96 Peker GMYO 1,01 2,02 -55,35 Penguen Gıda 3,07 1,66 -39,21 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,16 -1,05 Pera GMYO 1,30 -2,99 -25,79 Pergamon Dış Ticaret 21,70 -3,98 18,39 Petkim 5,24 -1,13 5,22 Petrokent Turizm 2.331,10 -2,63 157,18 Pınar Et ve Un 17,79 -1,93 -18,71 Pınar Su 7,00 -1,69 -5,79 Pınar Süt 17,32 -2,48 -23,19 Plastikkart 14,57 -0,14 0,83 Polisan Holding 2,64 -1,12 -31,33 Politeknik Metal 349,90 0,55 -13,76 Prizma Press Matbaacılık 4,22 -2,54 -22,99 QNB Finans Fin. Kir. 84,00 -4,00 -32,96 QNB Finansbank 42,00 -0,24 -40,30 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,12 -4,17 Ral Yatırım Holding 3,32 -1,19 -25,23 Ray Sigorta 10,28 7,08 -33,46 Reysaş GMYO 4,00 -0,74 -26,61 Reysaş Lojistik 3,91 -0,26 -24,43 Rhea Girişim 1,82 -4,71 -51,08 Rodrigo Tekstil 16,65 -0,95 21,44 Royal Halı 3,36 1,82 -2,33 RTA Laboratuvarları 21,60 7,78 -28,67 Sabancı Holding 8,96 -1,32 -18,74 Safkar Ege Soğutmacılık 7,28 -2,28 -33,09 Sanel Mühendislik 4,66 2,87 36,26 Sanifoam Sünger 17,11 3,70 25,81 Sanko Pazarlama 9,64 -0,82 4,02 Saray Matbaacılık 4,79 -9,11 -45,38 Sarkuysan 12,32 -2,22 41,65 Sasa Polyester 28,24 -2,55 88,46 Say Yenilenebilir Enerji 23,36 -3,87 174,50 Sekuro Plastik 20,14 -2,14 44,27 Selçuk Ecza Deposu 8,31 -2,81 -38,13 Selçuk Gıda 4,61 0,88 -7,43 Selva Gıda Sanayi 4,05 9,76 Senkron Güvenlik 27,00 0,00 2,82 Serve Film Prodüksiyon 15,55 0,32 -2,81 Servet GMYO 73,40 -5,66 -6,38 Seyitler Kimya 13,06 -2,97 -3,00 Silverline Endüstri 4,92 -0,81 -42,79 Sinpaş GMYO 3,52 -4,09 -15,79 Smartiks Yazılım 5,44 -2,51 -38,60 Sodaş Sodyum Sanayii 20,82 -4,14 -20,94 Söktaş 4,30 -4,44 -15,52 Sönmez Filament 37,10 -3,64 -47,15 Sönmez Pamuklu 13,50 -0,74 -43,75 Sumaş Suni Tahta 68,00 8,71 32,68 Şeker Fin. Kir. 5,78 -1,70 -9,69 Şekerbank 1,05 -1,87 -30,46 Şişe Cam 7,64 -1,42 6,71 Şok Marketler Ticaret 11,53 -0,09 -8,64 T. Halk Bankası 5,09 0,79 -8,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,72 -0,77 -33,29 T.S.K.B. 1,25 -1,57 -28,43 T.Tuborg 16,80 0,00 -7,03 Taç Tarım Ürünleri 35,08 9,97 233,14 Tat Gıda 8,15 1,12 -29,51 TAV Havalimanları 24,00 -3,77 12,68 Taze Kuru Gıda 271,00 9,98 25,29 Tek-Art Turizm 1,53 -1,92 -24,26 Tekfen Holding 14,73 -1,27 -10,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,47 -2,85 -25,29 Temapol Polimer Plastik 14,62 -3,37 27,13 TGS Dış Ticaret 11,70 -2,66 -7,95 Tofaş Oto. Fab. 28,98 -2,49 -6,25 Torunlar GMYO 2,95 -1,34 -24,36 Trabzon Liman 30,08 -1,96 -6,35 Trabzonspor Sportif 2,62 -0,76 7,38 Trend GMYO 7,38 -5,63 -41,29 TSKB GMYO 2,77 -3,48 -51,83 Tuğçelik 12,38 2,23 53,22 Tukaş 6,66 -0,15 -31,27 Turcas Petrol 3,45 -1,43 -28,87 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,76 -3,63 Turkcell 16,49 -3,11 5,07 Tümosan Motor ve Traktör 17,81 -1,17 26,58 Tüpraş 94,95 -1,50 -12,08 Türk Hava Yolları 13,41 -3,25 3,87 Türk İlaç Serum 31,98 2,04 Türk Prysmian Kablo 12,03 -0,08 -0,27 Türk Telekom 6,80 -2,30 -18,22 Türk Traktör 170,00 0,47 -0,22 Türker Proje Gayrimenkul 128,00 -1,84 13,37 Türkiye Sigorta 4,71 -1,26 -23,76 Ufuk Yatırım 12,92 1,25 -3,58 Ulaşlar Turizm Yat. 4,12 -1,90 -2,83 Ulusoy Elektrik 56,00 -1,06 9,06 Ulusoy Un Sanayi 4,57 -1,72 -10,19 Umpaş Holding 1,40 0,00 -46,36 Uşak Seramik 1,86 -6,06 -20,51 Utopya Turizm 21,00 -6,58 -45,88 Uzertaş Boya 39,70 2,11 -29,86 Ülker Bisküvi 20,80 -1,52 -6,80 Ünlü Yatırım Holding 4,81 -1,43 Vakıf Fin. Kir. 10,61 -4,16 149,06 Vakıf GMYO 1,44 -4,00 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 6,65 -4,73 -9,65 Vakıflar Bankası 3,52 -0,56 -25,27 Vakko Tekstil 12,54 3,29 100,11 Vanet Gıda 5,81 9,83 -24,84 Verusa Holding 45,92 -1,88 1,82 Verusaturk Girisim 19,90 -4,05 52,14 Vestel 30,76 -1,41 46,06 Vestel Beyaz Eşya 45,50 -1,09 14,47 Viking Kağıt 4,99 -3,11 -44,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -0,46 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,88 6,76 4,67 Yataş 12,19 -3,48 -15,64 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,88 2,11 -11,82 Yeni Gimat GMYO 13,60 0,67 17,32 Yeşil GMYO 1,09 -0,91 -21,01 Yeşil Yapı 1,23 -3,15 -33,15 Yeşil Yatırım Holding 2,75 3,77 -35,69 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.925,00 -10,00 -23,56 Yonga Mobilya 21,00 2,34 -29,50 Yükselen Çelik 4,91 -0,81 -6,15 Yünsa 11,29 -0,53 -18,73 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,81 -1,63 -34,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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