Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.399,90
|-0,25
|-15,06
|İş Bankası (C)
|5,16
|0,19
|-24,04
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,97
|-1,00
|-23,06
|İş Girişim
|9,34
|0,21
|-50,71
|İş GMYO
|1,88
|0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|14,08
|1,00
|-15,17
|İş Yat. Ort.
|2,83
|0,00
|-15,85
|İşbir Holding
|5.551,70
|-3,43
|102,79
|Işık Plastik
|30,10
|0,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|0,00
|-26,32
|İttifak Holding
|1,44
|-1,37
|-35,43
|İz Hayvancılık Tarım
|20,12
|-2,04
|11,78
|İzmir Demir Çelik
|2,35
|1,29
|-28,99
|İzmir Fırça
|5,48
|-0,18
|-1,44
|Jantsa Jant Sanayi
|76,85
|3,85
|85,41
|Kafein Yazılım
|27,62
|-1,00
|29,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,14
|-0,54
|Kaplamin
|18,90
|1,89
|-44,08
|Kardemir (A)
|6,12
|-0,81
|2,86
|Kardemir (B)
|6,05
|-0,66
|14,80
|Kardemir (D)
|6,72
|-1,18
|16,26
|Karel Elektronik
|34,28
|-0,92
|48,66
|Karsan Otomotiv
|3,60
|1,69
|10,77
|Karsu Tekstil
|7,83
|1,95
|-8,42
|Kartonsan
|52,15
|-0,29
|-44,92
|Katmerciler Ekipman
|3,46
|-0,86
|12,34
|Kent Gıda
|247,50
|10,00
|-30,40
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|0,66
|-30,85
|Kervan Gıda
|13,91
|-0,57
|6,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,66
|1,54
|-47,62
|Kiler GMYO
|1,71
|0,00
|-31,87
|Klimasan Klima
|19,78
|-0,85
|16,56
|Koç Holding
|18,61
|-1,06
|-9,01
|Konfrut Gıda
|16,71
|0,12
|-1,12
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|77,55
|3,40
|227,49
|Konya Çimento
|804,50
|0,32
|-28,81
|Koray GMYO
|5,63
|-1,75
|26,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,24
|-1,17
|30,16
|Koza Altın
|117,50
|0,26
|21,51
|Koza Madencilik
|14,40
|-0,62
|-7,04
|Körfez GMYO
|5,26
|0,19
|-9,31
|Kristal Kola
|1,92
|0,00
|-51,02
|Kron Telekomünikasyon
|52,95
|-0,09
|43,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|279,00
|2,95
|77,37
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,14
|-0,93
|-6,96
|Kütahya Porselen
|61,80
|3,43
|22,50
|Lider Faktoring
|2,74
|0,00
|-19,65
|Link Bilgisayar
|30,00
|0,00
|-5,05
|Logo Yazılım
|33,62
|-2,78
|7,96
|Lokman Hekim Sağlık
|8,72
|-2,57
|21,65
|Lüks Kadife
|48,02
|-2,20
|66,66
|Makina Takım
|2,65
|-0,75
|-22,29
|Marka Yatırım Holding
|4,93
|1,44
|-23,33
|Marmaris Altınyunus
|185,70
|4,86
|67,15
|Marshall
|258,50
|4,11
|-15,72
|Martı GMYO
|1,05
|0,00
|-58,88
|Martı Otel
|2,00
|3,63
|-6,10
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,52
|0,57
|Mavi Giyim
|56,10
|1,17
|7,47
|Mazhar Zorlu Holding
|40,98
|-0,05
|30,18
|Mega Polietilen
|8,05
|1,00
|5,09
|Menderes Tekstil
|1,99
|-0,50
|-35,60
|Mercan Kimya
|9,25
|-0,22
|Merit Turizm
|16,27
|-0,31
|57,06
|Merko Gıda
|5,26
|-3,49
|-39,12
|Metemtur Yatırım
|6,02
|0,17
|-25,54
|Metro Holding
|1,67
|1,83
|-19,71
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,11
|0,96
|-26,99
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|0,56
|-22,32
|Migros Ticaret
|32,44
|0,81
|-24,21
|Milpa
|3,97
|0,51
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,54
|-1,30
|-3,61
|MLP Sağlık
|22,00
|1,01
|10,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|1,68
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,00
|0,57
|-40,93
|Mondi Tire Kutsan
|6,17
|-0,96
|-18,82
|Naturel Enerji
|34,94
|-1,13
|-1,60
|Naturelgaz
|7,71
|1,58
|Net Holding
|4,20
|1,69
|22,45
|Netaş Telekom.
|20,18
|1,82
|-28,13
|Niğbaş Niğde Beton
|13,76
|5,93
|-73,54
|Nuh Çimento
|41,20
|-0,39
|-14,22
|Nurol GMYO
|12,10
|-3,51
|65,98
|Odaş Elektrik
|1,84
|-0,54
|-52,82
|Orge Enerji Elektrik
|5,66
|-0,35
|22,71
|Orma Orman Mahsulleri
|29,50
|-0,07
|100,41
|Osmanlı Menkul
|22,68
|-1,31
|-26,70
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|-1,77
|-19,38
|Otokar
|277,20
|0,80
|-8,90
|Oyak Çimento
|6,91
|-0,14
|-21,30
|Oyak Yat. Ort.
|7,28
|-1,22
|5,48
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,22
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,48
|1,82
|-4,88
|Özak GMYO
|3,87
|-0,77
|-24,12
|Özbal Çelik Boru
|14,48
|-4,11
|121,07
|Özderici GMYO
|1,52
|-2,56
|-31,53
|Özerden Plastik
|9,86
|-9,95
|9,56
|Pamukova Elektrik
|37,16
|3,63
|74,30
|Panora GMYO
|6,11
|0,49
|0,04
|Papilon Savunma
|15,37
|-0,97
|-32,47
|Park Elek.Madencilik
|4,77
|0,42
|-11,17
|Parsan
|28,76
|-0,28
|18,35
|Pegasus
|71,70
|0,99
|-3,89
|Peker GMYO
|1,00
|0,00
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,08
|0,00
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,16
|3,05
|Pera GMYO
|1,28
|-0,78
|-26,93
|Pergamon Dış Ticaret
|22,04
|-0,27
|20,25
|Petkim
|5,30
|-1,12
|6,43
|Petrokent Turizm
|2.400,00
|2,09
|164,78
|Pınar Et ve Un
|17,59
|-1,29
|-19,62
|Pınar Su
|7,08
|0,43
|-4,71
|Pınar Süt
|17,37
|-0,69
|-22,97
|Plastikkart
|14,98
|1,28
|3,67
|Polisan Holding
|2,68
|-0,37
|-30,29
|Politeknik Metal
|350,00
|0,57
|-13,73
|Prizma Press Matbaacılık
|4,25
|-0,70
|-22,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,45
|-1,03
|-31,01
|QNB Finansbank
|42,00
|0,00
|-40,30
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,68
|-2,98
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|-0,30
|-25,00
|Ray Sigorta
|10,10
|-1,46
|-34,63
|Reysaş GMYO
|4,06
|0,00
|-25,50
|Reysaş Lojistik
|4,09
|0,99
|-20,95
|Rhea Girişim
|1,89
|-0,53
|-49,19
|Rodrigo Tekstil
|17,99
|5,58
|31,22
|Royal Halı
|3,30
|-0,90
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|20,98
|-2,87
|-30,71
|Sabancı Holding
|8,99
|-0,55
|-18,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,33
|-0,81
|-32,63
|Sanel Mühendislik
|4,62
|-0,86
|35,09
|Sanifoam Sünger
|16,78
|-3,01
|23,38
|Sanko Pazarlama
|9,64
|-0,31
|4,02
|Saray Matbaacılık
|4,52
|-4,84
|-48,46
|Sarkuysan
|12,42
|-1,66
|42,80
|Sasa Polyester
|28,16
|-0,42
|87,93
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,60
|2,34
|177,32
|Sekuro Plastik
|20,78
|1,96
|48,85
|Selçuk Ecza Deposu
|8,31
|-1,42
|-38,13
|Selçuk Gıda
|4,87
|0,41
|-2,21
|Selva Gıda Sanayi
|4,45
|9,88
|Senkron Güvenlik
|27,30
|1,11
|3,96
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-0,07
|-6,25
|Servet GMYO
|75,20
|-1,12
|-4,08
|Seyitler Kimya
|14,40
|5,34
|6,96
|Silverline Endüstri
|5,01
|-0,60
|-41,74
|Sinpaş GMYO
|4,15
|7,51
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|5,52
|0,55
|-37,70
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,24
|0,66
|-19,35
|Söktaş
|4,18
|-2,56
|-17,88
|Sönmez Filament
|37,96
|1,23
|-45,93
|Sönmez Pamuklu
|13,31
|0,00
|-44,54
|Sumaş Suni Tahta
|62,90
|-0,55
|22,73
|Şeker Fin. Kir.
|5,88
|0,68
|-8,13
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|7,70
|-0,52
|7,55
|Şok Marketler Ticaret
|11,88
|1,63
|-5,86
|T. Halk Bankası
|5,09
|-0,78
|-8,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|0,00
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,26
|-1,56
|-27,86
|T.Tuborg
|17,10
|1,91
|-5,37
|Taç Tarım Ürünleri
|35,00
|-0,23
|232,38
|Tat Gıda
|8,11
|-0,25
|-29,85
|TAV Havalimanları
|24,10
|0,33
|13,15
|Taze Kuru Gıda
|271,00
|0,00
|25,29
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-1,27
|-23,27
|Tekfen Holding
|14,84
|-0,54
|-9,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,54
|0,46
|-24,48
|Temapol Polimer Plastik
|15,04
|-0,40
|30,78
|TGS Dış Ticaret
|12,05
|0,50
|-5,19
|Tofaş Oto. Fab.
|29,38
|-0,94
|-4,95
|Torunlar GMYO
|2,86
|-2,05
|-26,67
|Trabzon Liman
|30,76
|-0,52
|-4,23
|Trabzonspor Sportif
|2,66
|-0,75
|9,02
|Trend GMYO
|7,01
|-2,50
|-44,23
|TSKB GMYO
|2,84
|-0,70
|-50,61
|Tuğçelik
|11,98
|-1,80
|48,27
|Tukaş
|6,82
|-0,58
|-29,62
|Turcas Petrol
|3,45
|-1,15
|-28,87
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,82
|-0,68
|Turkcell
|16,31
|-1,15
|3,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,94
|-1,16
|27,51
|Tüpraş
|95,80
|0,26
|-11,30
|Türk Hava Yolları
|13,40
|0,07
|3,80
|Türk İlaç Serum
|30,92
|-1,02
|Türk Prysmian Kablo
|12,03
|-0,91
|-0,27
|Türk Telekom
|6,69
|-1,91
|-19,55
|Türk Traktör
|168,50
|-1,46
|-1,10
|Türker Proje Gayrimenkul
|129,00
|-0,77
|14,26
|Türkiye Sigorta
|4,73
|-1,25
|-23,44
|Ufuk Yatırım
|14,75
|7,82
|10,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|0,49
|-2,59
|Ulusoy Elektrik
|56,30
|0,54
|9,64
|Ulusoy Un Sanayi
|4,82
|3,88
|-5,28
|Umpaş Holding
|1,40
|0,00
|-46,36
|Uşak Seramik
|1,87
|-3,11
|-20,09
|Utopya Turizm
|20,80
|-0,95
|-46,39
|Uzertaş Boya
|38,56
|-0,82
|-31,87
|Ülker Bisküvi
|20,76
|-0,19
|-6,98
|Ünlü Yatırım Holding
|4,84
|0,41
|Vakıf Fin. Kir.
|10,70
|0,00
|151,17
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,68
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,60
|-2,94
|-10,33
|Vakıflar Bankası
|3,55
|0,00
|-24,63
|Vakko Tekstil
|12,64
|1,28
|101,71
|Vanet Gıda
|5,57
|-4,13
|-27,94
|Verusa Holding
|47,18
|2,21
|4,61
|Verusaturk Girisim
|21,58
|6,41
|64,98
|Vestel
|30,64
|-0,52
|45,49
|Vestel Beyaz Eşya
|44,94
|0,10
|16,59
|Viking Kağıt
|5,10
|0,00
|-43,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|0,93
|-27,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,76
|-5,79
|1,57
|Yataş
|12,54
|-1,03
|-13,22
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,91
|-0,76
|-11,14
|Yeni Gimat GMYO
|13,94
|1,16
|20,25
|Yeşil GMYO
|1,06
|-1,85
|-23,19
|Yeşil Yapı
|1,22
|-0,81
|-33,70
|Yeşil Yatırım Holding
|2,59
|-4,43
|-39,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.489,50
|-0,08
|-19,94
|Yonga Mobilya
|22,60
|2,73
|-24,13
|Yükselen Çelik
|4,98
|-0,40
|-4,81
|Yünsa
|11,33
|-1,48
|-18,44
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,85
|1,09
|-33,21
(Son)
Kaynak: AA
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