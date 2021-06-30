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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

30.06.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.399,90-0,25-15,06
İş Bankası (C)5,160,19-24,04
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,97-1,00-23,06
İş Girişim9,340,21-50,71
İş GMYO1,880,53-25,98
İş Y. Men. Değ.14,081,00-15,17
İş Yat. Ort.2,830,00-15,85
İşbir Holding5.551,70-3,43102,79
Işık Plastik30,100,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,840,00-26,32
İttifak Holding1,44-1,37-35,43
İz Hayvancılık Tarım20,12-2,0411,78
İzmir Demir Çelik2,351,29-28,99
İzmir Fırça5,48-0,18-1,44
Jantsa Jant Sanayi76,853,8585,41
Kafein Yazılım27,62-1,0029,43
Kalekim Kimyevi Maddeler11,14-0,54

Kaplamin18,901,89-44,08
Kardemir (A)6,12-0,812,86
Kardemir (B)6,05-0,6614,80
Kardemir (D)6,72-1,1816,26
Karel Elektronik34,28-0,9248,66
Karsan Otomotiv3,601,6910,77
Karsu Tekstil7,831,95-8,42
Kartonsan52,15-0,29-44,92
Katmerciler Ekipman3,46-0,8612,34
Kent Gıda247,5010,00-30,40
Kerevitaş Gıda4,550,66-30,85
Kervan Gıda13,91-0,576,17
Kervansaray Yat. Holding0,661,54-47,62
Kiler GMYO1,710,00-31,87
Klimasan Klima19,78-0,8516,56
Koç Holding18,61-1,06-9,01
Konfrut Gıda16,710,12-1,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji77,553,40227,49
Konya Çimento804,500,32-28,81
Koray GMYO5,63-1,7526,52
Kordsa Teknik Tekstil20,24-1,1730,16
Koza Altın117,500,2621,51
Koza Madencilik14,40-0,62-7,04
Körfez GMYO5,260,19-9,31
Kristal Kola1,920,00-51,02
Kron Telekomünikasyon52,95-0,0943,73
Kuştur Kuşadası Turizm279,002,9577,37
Kuyumcukent Gayrimenkul2,14-0,93-6,96
Kütahya Porselen61,803,4322,50
Lider Faktoring2,740,00-19,65
Link Bilgisayar30,000,00-5,05
Logo Yazılım33,62-2,787,96
Lokman Hekim Sağlık8,72-2,5721,65
Lüks Kadife48,02-2,2066,66
Makina Takım2,65-0,75-22,29
Marka Yatırım Holding4,931,44-23,33
Marmaris Altınyunus185,704,8667,15
Marshall258,504,11-15,72
Martı GMYO1,050,00-58,88
Martı Otel2,003,63-6,10
Matriks Bilgi Dağıtım31,520,57

Mavi Giyim56,101,177,47
Mazhar Zorlu Holding40,98-0,0530,18
Mega Polietilen8,051,005,09
Menderes Tekstil1,99-0,50-35,60
Mercan Kimya9,25-0,22

Merit Turizm16,27-0,3157,06
Merko Gıda5,26-3,49-39,12
Metemtur Yatırım6,020,17-25,54
Metro Holding1,671,83-19,71
Metro Petrol ve Tesisleri2,110,96-26,99
Metro Yatırım Ortaklığı1,810,56-22,32
Migros Ticaret32,440,81-24,21
Milpa3,970,51-13,70
Mistral GMYO4,54-1,30-3,61
MLP Sağlık22,001,0110,72
MMC San. ve Tic. Yat.6,651,6844,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,000,57-40,93
Mondi Tire Kutsan6,17-0,96-18,82
Naturel Enerji34,94-1,13-1,60
Naturelgaz7,711,58

Net Holding4,201,6922,45
Netaş Telekom.20,181,82-28,13
Niğbaş Niğde Beton13,765,93-73,54
Nuh Çimento41,20-0,39-14,22
Nurol GMYO12,10-3,5165,98
Odaş Elektrik1,84-0,54-52,82
Orge Enerji Elektrik5,66-0,3522,71
Orma Orman Mahsulleri29,50-0,07100,41
Osmanlı Menkul22,68-1,31-26,70
Ostim Endüstriyel Yat2,22-1,77-19,38
Otokar277,200,80-8,90
Oyak Çimento6,91-0,14-21,30
Oyak Yat. Ort.7,28-1,225,48
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,22-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,481,82-4,88
Özak GMYO3,87-0,77-24,12
Özbal Çelik Boru14,48-4,11121,07
Özderici GMYO1,52-2,56-31,53
Özerden Plastik9,86-9,959,56
Pamukova Elektrik37,163,6374,30
Panora GMYO6,110,490,04
Papilon Savunma15,37-0,97-32,47
Park Elek.Madencilik4,770,42-11,17
Parsan28,76-0,2818,35
Pegasus71,700,99-3,89
Peker GMYO1,000,00-55,79
Penguen Gıda3,080,00-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,163,05

Pera GMYO1,28-0,78-26,93
Pergamon Dış Ticaret22,04-0,2720,25
Petkim5,30-1,126,43
Petrokent Turizm2.400,002,09164,78
Pınar Et ve Un17,59-1,29-19,62
Pınar Su7,080,43-4,71
Pınar Süt17,37-0,69-22,97
Plastikkart14,981,283,67
Polisan Holding2,68-0,37-30,29
Politeknik Metal350,000,57-13,73
Prizma Press Matbaacılık4,25-0,70-22,45
QNB Finans Fin. Kir.86,45-1,03-31,01
QNB Finansbank42,000,00-40,30
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,68-2,98

Ral Yatırım Holding3,33-0,30-25,00
Ray Sigorta10,10-1,46-34,63
Reysaş GMYO4,060,00-25,50
Reysaş Lojistik4,090,99-20,95
Rhea Girişim1,89-0,53-49,19
Rodrigo Tekstil17,995,5831,22
Royal Halı3,30-0,90-4,07
RTA Laboratuvarları20,98-2,87-30,71
Sabancı Holding8,99-0,55-18,46
Safkar Ege Soğutmacılık7,33-0,81-32,63
Sanel Mühendislik4,62-0,8635,09
Sanifoam Sünger16,78-3,0123,38
Sanko Pazarlama9,64-0,314,02
Saray Matbaacılık4,52-4,84-48,46
Sarkuysan12,42-1,6642,80
Sasa Polyester28,16-0,4287,93
Say Yenilenebilir Enerji23,602,34177,32
Sekuro Plastik20,781,9648,85
Selçuk Ecza Deposu8,31-1,42-38,13
Selçuk Gıda4,870,41-2,21
Selva Gıda Sanayi4,459,88

Senkron Güvenlik27,301,113,96
Serve Film Prodüksiyon15,00-0,07-6,25
Servet GMYO75,20-1,12-4,08
Seyitler Kimya14,405,346,96
Silverline Endüstri5,01-0,60-41,74
Sinpaş GMYO4,157,51-0,72
Smartiks Yazılım5,520,55-37,70
Sodaş Sodyum Sanayii21,240,66-19,35
Söktaş4,18-2,56-17,88
Sönmez Filament37,961,23-45,93
Sönmez Pamuklu13,310,00-44,54
Sumaş Suni Tahta62,90-0,5522,73
Şeker Fin. Kir.5,880,68-8,13
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam7,70-0,527,55
Şok Marketler Ticaret11,881,63-5,86
T. Halk Bankası5,09-0,78-8,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,500,00-34,00
T.S.K.B.1,26-1,56-27,86
T.Tuborg17,101,91-5,37
Taç Tarım Ürünleri35,00-0,23232,38
Tat Gıda8,11-0,25-29,85
TAV Havalimanları24,100,3313,15
Taze Kuru Gıda271,000,0025,29
Tek-Art Turizm1,55-1,27-23,27
Tekfen Holding14,84-0,54-9,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,540,46-24,48
Temapol Polimer Plastik15,04-0,4030,78
TGS Dış Ticaret12,050,50-5,19
Tofaş Oto. Fab.29,38-0,94-4,95
Torunlar GMYO2,86-2,05-26,67
Trabzon Liman30,76-0,52-4,23
Trabzonspor Sportif2,66-0,759,02
Trend GMYO7,01-2,50-44,23
TSKB GMYO2,84-0,70-50,61
Tuğçelik11,98-1,8048,27
Tukaş6,82-0,58-29,62
Turcas Petrol3,45-1,15-28,87
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,82-0,68

Turkcell16,31-1,153,93
Tümosan Motor ve Traktör17,94-1,1627,51
Tüpraş95,800,26-11,30
Türk Hava Yolları13,400,073,80
Türk İlaç Serum30,92-1,02

Türk Prysmian Kablo12,03-0,91-0,27
Türk Telekom6,69-1,91-19,55
Türk Traktör168,50-1,46-1,10
Türker Proje Gayrimenkul129,00-0,7714,26
Türkiye Sigorta4,73-1,25-23,44
Ufuk Yatırım14,757,8210,07
Ulaşlar Turizm Yat.4,130,49-2,59
Ulusoy Elektrik56,300,549,64
Ulusoy Un Sanayi4,823,88-5,28
Umpaş Holding1,400,00-46,36
Uşak Seramik1,87-3,11-20,09
Utopya Turizm20,80-0,95-46,39
Uzertaş Boya38,56-0,82-31,87
Ülker Bisküvi20,76-0,19-6,98
Ünlü Yatırım Holding4,840,41

Vakıf Fin. Kir.10,700,00151,17
Vakıf GMYO1,470,68-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,60-2,94-10,33
Vakıflar Bankası3,550,00-24,63
Vakko Tekstil12,641,28101,71
Vanet Gıda5,57-4,13-27,94
Verusa Holding47,182,214,61
Verusaturk Girisim21,586,4164,98
Vestel30,64-0,5245,49
Vestel Beyaz Eşya44,940,1016,59
Viking Kağıt5,100,00-43,33
Yapı ve Kredi Bank.2,180,93-27,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,76-5,791,57
Yataş12,54-1,03-13,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,91-0,76-11,14
Yeni Gimat GMYO13,941,1620,25
Yeşil GMYO1,06-1,85-23,19
Yeşil Yapı1,22-0,81-33,70
Yeşil Yatırım Holding2,59-4,43-39,43
Yibitaş İnşaat Malzeme12.489,50-0,08-19,94
Yonga Mobilya22,602,73-24,13
Yükselen Çelik4,98-0,40-4,81
Yünsa11,33-1,48-18,44
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,851,09-33,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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