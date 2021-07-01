Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.850,10 1,06 -13,95 İş Bankası (C) 5,16 1,18 -24,04 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,98 1,02 -22,80 İş Girişim 9,66 0,21 -49,02 İş GMYO 1,90 1,06 -25,20 İş Y. Men. Değ. 14,26 0,49 -14,08 İş Yat. Ort. 2,87 0,35 -14,66 İşbir Holding 5.200,60 -1,88 89,97 Işık Plastik 30,10 1,83 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 2,41 -25,44 İttifak Holding 1,46 2,10 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 20,02 0,10 11,22 İzmir Demir Çelik 2,42 -1,63 -26,88 İzmir Fırça 5,41 0,00 -2,70 Jantsa Jant Sanayi 81,75 5,21 97,23 Kafein Yazılım 26,60 -1,99 24,65 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,28 1,44 Kaplamin 19,10 1,81 -43,49 Kardemir (A) 6,00 1,69 0,84 Kardemir (B) 5,98 0,50 13,47 Kardemir (D) 6,69 0,30 15,74 Karel Elektronik 34,02 2,29 47,53 Karsan Otomotiv 3,63 -0,82 11,69 Karsu Tekstil 8,15 2,77 -4,68 Kartonsan 52,05 0,77 -45,02 Katmerciler Ekipman 3,44 0,58 11,69 Kent Gıda 235,80 0,00 -33,69 Kerevitaş Gıda 4,51 1,58 -31,46 Kervan Gıda 14,51 2,33 10,75 Kervansaray Yat. Holding 0,68 4,62 -46,03 Kiler GMYO 1,78 1,14 -29,08 Klimasan Klima 19,70 0,92 16,09 Koç Holding 18,56 1,25 -9,25 Konfrut Gıda 16,95 -0,64 0,30 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,30 -1,98 213,77 Konya Çimento 815,10 1,10 -27,87 Koray GMYO 5,97 9,94 34,16 Kordsa Teknik Tekstil 20,40 2,51 31,19 Koza Altın 118,70 1,37 22,75 Koza Madencilik 14,28 0,99 -7,81 Körfez GMYO 5,21 0,58 -10,17 Kristal Kola 1,93 0,52 -50,77 Kron Telekomünikasyon 53,00 -0,38 43,87 Kuştur Kuşadası Turizm 279,50 1,56 77,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 0,47 -7,83 Kütahya Porselen 51,85 -9,98 2,78 Lider Faktoring 2,75 0,73 -19,35 Link Bilgisayar 30,34 1,34 -3,98 Logo Yazılım 33,92 2,11 8,93 Lokman Hekim Sağlık 8,78 1,04 22,49 Lüks Kadife 48,36 0,17 67,84 Makina Takım 2,66 1,92 -21,99 Marka Yatırım Holding 4,90 0,82 -23,79 Marmaris Altınyunus 205,60 5,54 85,06 Marshall 251,90 0,76 -17,87 Martı GMYO 1,08 1,89 -57,71 Martı Otel 2,00 0,00 -6,10 Matriks Bilgi Dağıtım 31,56 0,83 Mavi Giyim 56,90 0,98 9,00 Mazhar Zorlu Holding 38,82 -1,97 23,32 Mega Polietilen 8,22 3,14 7,31 Menderes Tekstil 2,04 1,49 -33,98 Mercan Kimya 9,22 1,21 Merit Turizm 18,04 6,06 74,14 Merko Gıda 5,13 0,59 -40,63 Metemtur Yatırım 6,03 -5,63 -25,42 Metro Holding 1,71 1,79 -17,79 Metro Petrol ve Tesisleri 2,14 1,42 -25,95 Metro Yatırım Ortaklığı 1,81 0,56 -22,32 Migros Ticaret 32,68 0,55 -23,64 Milpa 3,94 1,03 -14,35 Mistral GMYO 4,51 -0,66 -4,25 MLP Sağlık 21,92 -1,08 10,32 MMC San. ve Tic. Yat. 6,60 -1,49 43,48 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,15 2,44 -39,66 Mondi Tire Kutsan 6,22 1,63 -18,16 Naturel Enerji 35,30 1,09 -0,59 Naturelgaz 7,66 0,79 Net Holding 4,19 1,45 22,16 Netaş Telekom. 20,46 3,33 -27,14 Niğbaş Niğde Beton 13,77 -0,94 -73,52 Nuh Çimento 40,96 1,74 -14,72 Nurol GMYO 12,76 1,11 75,03 Odaş Elektrik 1,83 1,10 -53,08 Orge Enerji Elektrik 5,93 4,96 28,56 Orma Orman Mahsulleri 28,00 -0,78 90,22 Osmanlı Menkul 22,88 2,05 -26,05 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 0,45 -19,02 Otokar 286,50 3,06 -5,85 Oyak Çimento 6,79 0,30 -22,67 Oyak Yat. Ort. 7,60 5,56 10,11 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,26 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,10 -0,24 -12,95 Özak GMYO 3,90 1,04 -23,53 Özbal Çelik Boru 14,40 -0,69 119,85 Özderici GMYO 1,53 1,32 -31,08 Özerden Plastik 9,60 -7,34 6,67 Pamukova Elektrik 36,36 1,06 70,54 Panora GMYO 6,13 1,32 1,86 Papilon Savunma 15,08 -1,05 -33,74 Park Elek.Madencilik 4,77 1,06 -11,17 Parsan 28,62 1,13 17,78 Pegasus 74,15 2,91 -0,60 Peker GMYO 1,07 7,00 -52,70 Penguen Gıda 3,04 0,33 -39,80 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,24 0,12 Pera GMYO 1,27 1,60 -27,50 Pergamon Dış Ticaret 22,06 0,73 20,36 Petkim 5,31 1,53 6,63 Petrokent Turizm 2.844,40 10,00 213,81 Pınar Et ve Un 17,52 0,81 -19,94 Pınar Su 7,12 0,85 -4,17 Pınar Süt 17,51 0,57 -22,35 Plastikkart 14,79 -0,34 2,35 Polisan Holding 2,70 1,50 -29,77 Politeknik Metal 367,00 2,31 -9,54 Prizma Press Matbaacılık 4,28 1,42 -21,90 QNB Finans Fin. Kir. 86,40 0,06 -31,05 QNB Finansbank 41,52 0,00 -40,98 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,52 1,22 Ral Yatırım Holding 3,37 -0,88 -24,10 Ray Sigorta 10,20 0,39 -33,98 Reysaş GMYO 4,09 1,24 -24,95 Reysaş Lojistik 4,04 0,75 -21,92 Rhea Girişim 1,92 2,13 -48,39 Rodrigo Tekstil 17,50 -0,57 27,64 Royal Halı 3,40 2,72 -1,16 RTA Laboratuvarları 20,64 0,00 -31,84 Sabancı Holding 9,00 1,24 -18,37 Safkar Ege Soğutmacılık 7,35 0,82 -32,44 Sanel Mühendislik 4,62 -0,22 35,09 Sanifoam Sünger 18,03 3,03 32,57 Sanko Pazarlama 9,84 2,93 6,17 Saray Matbaacılık 4,50 0,67 -48,69 Sarkuysan 12,43 1,72 42,92 Sasa Polyester 27,70 1,91 84,86 Say Yenilenebilir Enerji 25,60 6,67 200,82 Sekuro Plastik 20,62 1,18 47,71 Selçuk Ecza Deposu 8,33 1,46 -37,98 Selçuk Gıda 4,76 -2,46 -4,42 Selva Gıda Sanayi 4,89 9,89 Senkron Güvenlik 27,14 0,89 3,35 Serve Film Prodüksiyon 15,15 1,00 -5,31 Servet GMYO 81,50 2,45 3,95 Seyitler Kimya 14,32 -1,58 6,36 Silverline Endüstri 5,05 1,00 -41,28 Sinpaş GMYO 4,26 2,65 1,91 Smartiks Yazılım 5,71 4,77 -35,55 Sodaş Sodyum Sanayii 20,88 0,00 -20,72 Söktaş 4,16 0,97 -18,27 Sönmez Filament 39,00 4,11 -44,44 Sönmez Pamuklu 13,27 0,45 -44,71 Sumaş Suni Tahta 62,50 2,46 21,95 Şeker Fin. Kir. 6,02 2,21 -5,94 Şekerbank 1,06 0,00 -29,80 Şişe Cam 7,72 1,05 7,83 Şok Marketler Ticaret 11,56 -0,43 -7,37 T. Halk Bankası 5,09 0,79 -8,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 0,00 -34,00 T.S.K.B. 1,27 -0,78 -27,28 T.Tuborg 17,10 0,00 -5,37 Taç Tarım Ürünleri 30,00 -5,00 184,90 Tat Gıda 8,16 0,37 -29,42 TAV Havalimanları 24,20 2,02 13,62 Taze Kuru Gıda 219,60 -9,96 1,53 Tek-Art Turizm 1,56 1,30 -22,77 Tekfen Holding 14,80 0,54 -9,75 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 1,72 -24,71 Temapol Polimer Plastik 15,14 1,95 31,65 TGS Dış Ticaret 12,03 1,09 -5,35 Tofaş Oto. Fab. 29,78 0,81 -3,66 Torunlar GMYO 2,89 1,40 -25,90 Trabzon Liman 30,98 1,44 -3,55 Trabzonspor Sportif 2,62 0,00 7,38 Trend GMYO 6,97 -0,43 -44,55 TSKB GMYO 2,95 0,34 -48,70 Tuğçelik 11,78 -0,67 45,79 Tukaş 6,90 1,17 -28,79 Turcas Petrol 3,46 2,06 -28,66 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,83 1,03 Turkcell 16,35 1,55 4,18 Tümosan Motor ve Traktör 17,83 1,13 26,72 Tüpraş 95,35 0,63 -11,71 Türk Hava Yolları 13,44 0,52 4,11 Türk İlaç Serum 29,20 -1,95 Türk Prysmian Kablo 11,90 0,85 -1,35 Türk Telekom 6,54 1,21 -19,18 Türk Traktör 176,00 4,02 3,30 Türker Proje Gayrimenkul 128,70 2,96 13,99 Türkiye Sigorta 4,74 0,42 -23,28 Ufuk Yatırım 14,61 -1,22 9,03 Ulaşlar Turizm Yat. 4,10 -0,49 -3,30 Ulusoy Elektrik 56,00 0,27 9,06 Ulusoy Un Sanayi 4,75 0,21 -6,65 Umpaş Holding 1,40 0,72 -46,36 Uşak Seramik 1,87 1,08 -20,09 Utopya Turizm 20,70 -0,48 -46,65 Uzertaş Boya 37,84 2,22 -33,14 Ülker Bisküvi 20,82 0,39 -6,71 Ünlü Yatırım Holding 4,93 2,71 Vakıf Fin. Kir. 10,03 -4,48 135,45 Vakıf GMYO 1,46 1,39 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,40 -1,84 -13,04 Vakıflar Bankası 3,54 1,14 -24,84 Vakko Tekstil 12,43 -0,48 98,36 Vanet Gıda 5,42 1,31 -29,88 Verusa Holding 47,40 1,85 5,10 Verusaturk Girisim 22,32 6,29 70,64 Vestel 31,26 3,17 48,43 Vestel Beyaz Eşya 46,40 2,70 20,38 Viking Kağıt 5,07 1,00 -43,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 0,93 -27,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,24 -5,35 -8,15 Yataş 12,97 -0,23 -10,24 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,99 2,31 -9,32 Yeni Gimat GMYO 13,95 0,14 20,34 Yeşil GMYO 1,08 1,89 -21,74 Yeşil Yapı 1,22 0,83 -33,70 Yeşil Yatırım Holding 2,55 2,00 -40,37 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.999,90 -3,23 -23,08 Yonga Mobilya 22,56 5,03 -24,27 Yükselen Çelik 4,96 0,40 -5,20 Yünsa 11,36 0,53 -18,22 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,86 1,64 -32,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Futbol severlere müjde! Bu sezon maçlara yüzde 50 oranında seyirci alınacak

Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi

ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi haberleri olmadan işten çıkarıldı

Sosyal medyada yorum yağdı! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı sebebe bağlıyor

Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık

Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü

Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi

Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı