Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.850,10
|1,06
|-13,95
|İş Bankası (C)
|5,16
|1,18
|-24,04
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,98
|1,02
|-22,80
|İş Girişim
|9,66
|0,21
|-49,02
|İş GMYO
|1,90
|1,06
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|14,26
|0,49
|-14,08
|İş Yat. Ort.
|2,87
|0,35
|-14,66
|İşbir Holding
|5.200,60
|-1,88
|89,97
|Işık Plastik
|30,10
|1,83
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|2,41
|-25,44
|İttifak Holding
|1,46
|2,10
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|20,02
|0,10
|11,22
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|-1,63
|-26,88
|İzmir Fırça
|5,41
|0,00
|-2,70
|Jantsa Jant Sanayi
|81,75
|5,21
|97,23
|Kafein Yazılım
|26,60
|-1,99
|24,65
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,28
|1,44
|Kaplamin
|19,10
|1,81
|-43,49
|Kardemir (A)
|6,00
|1,69
|0,84
|Kardemir (B)
|5,98
|0,50
|13,47
|Kardemir (D)
|6,69
|0,30
|15,74
|Karel Elektronik
|34,02
|2,29
|47,53
|Karsan Otomotiv
|3,63
|-0,82
|11,69
|Karsu Tekstil
|8,15
|2,77
|-4,68
|Kartonsan
|52,05
|0,77
|-45,02
|Katmerciler Ekipman
|3,44
|0,58
|11,69
|Kent Gıda
|235,80
|0,00
|-33,69
|Kerevitaş Gıda
|4,51
|1,58
|-31,46
|Kervan Gıda
|14,51
|2,33
|10,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|4,62
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,78
|1,14
|-29,08
|Klimasan Klima
|19,70
|0,92
|16,09
|Koç Holding
|18,56
|1,25
|-9,25
|Konfrut Gıda
|16,95
|-0,64
|0,30
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,30
|-1,98
|213,77
|Konya Çimento
|815,10
|1,10
|-27,87
|Koray GMYO
|5,97
|9,94
|34,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,40
|2,51
|31,19
|Koza Altın
|118,70
|1,37
|22,75
|Koza Madencilik
|14,28
|0,99
|-7,81
|Körfez GMYO
|5,21
|0,58
|-10,17
|Kristal Kola
|1,93
|0,52
|-50,77
|Kron Telekomünikasyon
|53,00
|-0,38
|43,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|279,50
|1,56
|77,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|0,47
|-7,83
|Kütahya Porselen
|51,85
|-9,98
|2,78
|Lider Faktoring
|2,75
|0,73
|-19,35
|Link Bilgisayar
|30,34
|1,34
|-3,98
|Logo Yazılım
|33,92
|2,11
|8,93
|Lokman Hekim Sağlık
|8,78
|1,04
|22,49
|Lüks Kadife
|48,36
|0,17
|67,84
|Makina Takım
|2,66
|1,92
|-21,99
|Marka Yatırım Holding
|4,90
|0,82
|-23,79
|Marmaris Altınyunus
|205,60
|5,54
|85,06
|Marshall
|251,90
|0,76
|-17,87
|Martı GMYO
|1,08
|1,89
|-57,71
|Martı Otel
|2,00
|0,00
|-6,10
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,56
|0,83
|Mavi Giyim
|56,90
|0,98
|9,00
|Mazhar Zorlu Holding
|38,82
|-1,97
|23,32
|Mega Polietilen
|8,22
|3,14
|7,31
|Menderes Tekstil
|2,04
|1,49
|-33,98
|Mercan Kimya
|9,22
|1,21
|Merit Turizm
|18,04
|6,06
|74,14
|Merko Gıda
|5,13
|0,59
|-40,63
|Metemtur Yatırım
|6,03
|-5,63
|-25,42
|Metro Holding
|1,71
|1,79
|-17,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,14
|1,42
|-25,95
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,81
|0,56
|-22,32
|Migros Ticaret
|32,68
|0,55
|-23,64
|Milpa
|3,94
|1,03
|-14,35
|Mistral GMYO
|4,51
|-0,66
|-4,25
|MLP Sağlık
|21,92
|-1,08
|10,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,60
|-1,49
|43,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,15
|2,44
|-39,66
|Mondi Tire Kutsan
|6,22
|1,63
|-18,16
|Naturel Enerji
|35,30
|1,09
|-0,59
|Naturelgaz
|7,66
|0,79
|Net Holding
|4,19
|1,45
|22,16
|Netaş Telekom.
|20,46
|3,33
|-27,14
|Niğbaş Niğde Beton
|13,77
|-0,94
|-73,52
|Nuh Çimento
|40,96
|1,74
|-14,72
|Nurol GMYO
|12,76
|1,11
|75,03
|Odaş Elektrik
|1,83
|1,10
|-53,08
|Orge Enerji Elektrik
|5,93
|4,96
|28,56
|Orma Orman Mahsulleri
|28,00
|-0,78
|90,22
|Osmanlı Menkul
|22,88
|2,05
|-26,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|0,45
|-19,02
|Otokar
|286,50
|3,06
|-5,85
|Oyak Çimento
|6,79
|0,30
|-22,67
|Oyak Yat. Ort.
|7,60
|5,56
|10,11
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,26
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,10
|-0,24
|-12,95
|Özak GMYO
|3,90
|1,04
|-23,53
|Özbal Çelik Boru
|14,40
|-0,69
|119,85
|Özderici GMYO
|1,53
|1,32
|-31,08
|Özerden Plastik
|9,60
|-7,34
|6,67
|Pamukova Elektrik
|36,36
|1,06
|70,54
|Panora GMYO
|6,13
|1,32
|1,86
|Papilon Savunma
|15,08
|-1,05
|-33,74
|Park Elek.Madencilik
|4,77
|1,06
|-11,17
|Parsan
|28,62
|1,13
|17,78
|Pegasus
|74,15
|2,91
|-0,60
|Peker GMYO
|1,07
|7,00
|-52,70
|Penguen Gıda
|3,04
|0,33
|-39,80
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,24
|0,12
|Pera GMYO
|1,27
|1,60
|-27,50
|Pergamon Dış Ticaret
|22,06
|0,73
|20,36
|Petkim
|5,31
|1,53
|6,63
|Petrokent Turizm
|2.844,40
|10,00
|213,81
|Pınar Et ve Un
|17,52
|0,81
|-19,94
|Pınar Su
|7,12
|0,85
|-4,17
|Pınar Süt
|17,51
|0,57
|-22,35
|Plastikkart
|14,79
|-0,34
|2,35
|Polisan Holding
|2,70
|1,50
|-29,77
|Politeknik Metal
|367,00
|2,31
|-9,54
|Prizma Press Matbaacılık
|4,28
|1,42
|-21,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,40
|0,06
|-31,05
|QNB Finansbank
|41,52
|0,00
|-40,98
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,52
|1,22
|Ral Yatırım Holding
|3,37
|-0,88
|-24,10
|Ray Sigorta
|10,20
|0,39
|-33,98
|Reysaş GMYO
|4,09
|1,24
|-24,95
|Reysaş Lojistik
|4,04
|0,75
|-21,92
|Rhea Girişim
|1,92
|2,13
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|17,50
|-0,57
|27,64
|Royal Halı
|3,40
|2,72
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|20,64
|0,00
|-31,84
|Sabancı Holding
|9,00
|1,24
|-18,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,35
|0,82
|-32,44
|Sanel Mühendislik
|4,62
|-0,22
|35,09
|Sanifoam Sünger
|18,03
|3,03
|32,57
|Sanko Pazarlama
|9,84
|2,93
|6,17
|Saray Matbaacılık
|4,50
|0,67
|-48,69
|Sarkuysan
|12,43
|1,72
|42,92
|Sasa Polyester
|27,70
|1,91
|84,86
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,60
|6,67
|200,82
|Sekuro Plastik
|20,62
|1,18
|47,71
|Selçuk Ecza Deposu
|8,33
|1,46
|-37,98
|Selçuk Gıda
|4,76
|-2,46
|-4,42
|Selva Gıda Sanayi
|4,89
|9,89
|Senkron Güvenlik
|27,14
|0,89
|3,35
|Serve Film Prodüksiyon
|15,15
|1,00
|-5,31
|Servet GMYO
|81,50
|2,45
|3,95
|Seyitler Kimya
|14,32
|-1,58
|6,36
|Silverline Endüstri
|5,05
|1,00
|-41,28
|Sinpaş GMYO
|4,26
|2,65
|1,91
|Smartiks Yazılım
|5,71
|4,77
|-35,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,88
|0,00
|-20,72
|Söktaş
|4,16
|0,97
|-18,27
|Sönmez Filament
|39,00
|4,11
|-44,44
|Sönmez Pamuklu
|13,27
|0,45
|-44,71
|Sumaş Suni Tahta
|62,50
|2,46
|21,95
|Şeker Fin. Kir.
|6,02
|2,21
|-5,94
|Şekerbank
|1,06
|0,00
|-29,80
|Şişe Cam
|7,72
|1,05
|7,83
|Şok Marketler Ticaret
|11,56
|-0,43
|-7,37
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,79
|-8,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|0,00
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,27
|-0,78
|-27,28
|T.Tuborg
|17,10
|0,00
|-5,37
|Taç Tarım Ürünleri
|30,00
|-5,00
|184,90
|Tat Gıda
|8,16
|0,37
|-29,42
|TAV Havalimanları
|24,20
|2,02
|13,62
|Taze Kuru Gıda
|219,60
|-9,96
|1,53
|Tek-Art Turizm
|1,56
|1,30
|-22,77
|Tekfen Holding
|14,80
|0,54
|-9,75
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,52
|1,72
|-24,71
|Temapol Polimer Plastik
|15,14
|1,95
|31,65
|TGS Dış Ticaret
|12,03
|1,09
|-5,35
|Tofaş Oto. Fab.
|29,78
|0,81
|-3,66
|Torunlar GMYO
|2,89
|1,40
|-25,90
|Trabzon Liman
|30,98
|1,44
|-3,55
|Trabzonspor Sportif
|2,62
|0,00
|7,38
|Trend GMYO
|6,97
|-0,43
|-44,55
|TSKB GMYO
|2,95
|0,34
|-48,70
|Tuğçelik
|11,78
|-0,67
|45,79
|Tukaş
|6,90
|1,17
|-28,79
|Turcas Petrol
|3,46
|2,06
|-28,66
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,83
|1,03
|Turkcell
|16,35
|1,55
|4,18
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,83
|1,13
|26,72
|Tüpraş
|95,35
|0,63
|-11,71
|Türk Hava Yolları
|13,44
|0,52
|4,11
|Türk İlaç Serum
|29,20
|-1,95
|Türk Prysmian Kablo
|11,90
|0,85
|-1,35
|Türk Telekom
|6,54
|1,21
|-19,18
|Türk Traktör
|176,00
|4,02
|3,30
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,70
|2,96
|13,99
|Türkiye Sigorta
|4,74
|0,42
|-23,28
|Ufuk Yatırım
|14,61
|-1,22
|9,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-0,49
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|56,00
|0,27
|9,06
|Ulusoy Un Sanayi
|4,75
|0,21
|-6,65
|Umpaş Holding
|1,40
|0,72
|-46,36
|Uşak Seramik
|1,87
|1,08
|-20,09
|Utopya Turizm
|20,70
|-0,48
|-46,65
|Uzertaş Boya
|37,84
|2,22
|-33,14
|Ülker Bisküvi
|20,82
|0,39
|-6,71
|Ünlü Yatırım Holding
|4,93
|2,71
|Vakıf Fin. Kir.
|10,03
|-4,48
|135,45
|Vakıf GMYO
|1,46
|1,39
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,40
|-1,84
|-13,04
|Vakıflar Bankası
|3,54
|1,14
|-24,84
|Vakko Tekstil
|12,43
|-0,48
|98,36
|Vanet Gıda
|5,42
|1,31
|-29,88
|Verusa Holding
|47,40
|1,85
|5,10
|Verusaturk Girisim
|22,32
|6,29
|70,64
|Vestel
|31,26
|3,17
|48,43
|Vestel Beyaz Eşya
|46,40
|2,70
|20,38
|Viking Kağıt
|5,07
|1,00
|-43,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|0,93
|-27,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,24
|-5,35
|-8,15
|Yataş
|12,97
|-0,23
|-10,24
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,99
|2,31
|-9,32
|Yeni Gimat GMYO
|13,95
|0,14
|20,34
|Yeşil GMYO
|1,08
|1,89
|-21,74
|Yeşil Yapı
|1,22
|0,83
|-33,70
|Yeşil Yatırım Holding
|2,55
|2,00
|-40,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.999,90
|-3,23
|-23,08
|Yonga Mobilya
|22,56
|5,03
|-24,27
|Yükselen Çelik
|4,96
|0,40
|-5,20
|Yünsa
|11,36
|0,53
|-18,22
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,86
|1,64
|-32,85
(Son)
Kaynak: AA
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