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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

01.07.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.850,101,06-13,95
İş Bankası (C)5,161,18-24,04
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,981,02-22,80
İş Girişim9,660,21-49,02
İş GMYO1,901,06-25,20
İş Y. Men. Değ.14,260,49-14,08
İş Yat. Ort.2,870,35-14,66
İşbir Holding5.200,60-1,8889,97
Işık Plastik30,101,83

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,852,41-25,44
İttifak Holding1,462,10-34,53
İz Hayvancılık Tarım20,020,1011,22
İzmir Demir Çelik2,42-1,63-26,88
İzmir Fırça5,410,00-2,70
Jantsa Jant Sanayi81,755,2197,23
Kafein Yazılım26,60-1,9924,65
Kalekim Kimyevi Maddeler11,281,44

Kaplamin19,101,81-43,49
Kardemir (A)6,001,690,84
Kardemir (B)5,980,5013,47
Kardemir (D)6,690,3015,74
Karel Elektronik34,022,2947,53
Karsan Otomotiv3,63-0,8211,69
Karsu Tekstil8,152,77-4,68
Kartonsan52,050,77-45,02
Katmerciler Ekipman3,440,5811,69
Kent Gıda235,800,00-33,69
Kerevitaş Gıda4,511,58-31,46
Kervan Gıda14,512,3310,75
Kervansaray Yat. Holding0,684,62-46,03
Kiler GMYO1,781,14-29,08
Klimasan Klima19,700,9216,09
Koç Holding18,561,25-9,25
Konfrut Gıda16,95-0,640,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,30-1,98213,77
Konya Çimento815,101,10-27,87
Koray GMYO5,979,9434,16
Kordsa Teknik Tekstil20,402,5131,19
Koza Altın118,701,3722,75
Koza Madencilik14,280,99-7,81
Körfez GMYO5,210,58-10,17
Kristal Kola1,930,52-50,77
Kron Telekomünikasyon53,00-0,3843,87
Kuştur Kuşadası Turizm279,501,5677,69
Kuyumcukent Gayrimenkul2,120,47-7,83
Kütahya Porselen51,85-9,982,78
Lider Faktoring2,750,73-19,35
Link Bilgisayar30,341,34-3,98
Logo Yazılım33,922,118,93
Lokman Hekim Sağlık8,781,0422,49
Lüks Kadife48,360,1767,84
Makina Takım2,661,92-21,99
Marka Yatırım Holding4,900,82-23,79
Marmaris Altınyunus205,605,5485,06
Marshall251,900,76-17,87
Martı GMYO1,081,89-57,71
Martı Otel2,000,00-6,10
Matriks Bilgi Dağıtım31,560,83

Mavi Giyim56,900,989,00
Mazhar Zorlu Holding38,82-1,9723,32
Mega Polietilen8,223,147,31
Menderes Tekstil2,041,49-33,98
Mercan Kimya9,221,21

Merit Turizm18,046,0674,14
Merko Gıda5,130,59-40,63
Metemtur Yatırım6,03-5,63-25,42
Metro Holding1,711,79-17,79
Metro Petrol ve Tesisleri2,141,42-25,95
Metro Yatırım Ortaklığı1,810,56-22,32
Migros Ticaret32,680,55-23,64
Milpa3,941,03-14,35
Mistral GMYO4,51-0,66-4,25
MLP Sağlık21,92-1,0810,32
MMC San. ve Tic. Yat.6,60-1,4943,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,152,44-39,66
Mondi Tire Kutsan6,221,63-18,16
Naturel Enerji35,301,09-0,59
Naturelgaz7,660,79

Net Holding4,191,4522,16
Netaş Telekom.20,463,33-27,14
Niğbaş Niğde Beton13,77-0,94-73,52
Nuh Çimento40,961,74-14,72
Nurol GMYO12,761,1175,03
Odaş Elektrik1,831,10-53,08
Orge Enerji Elektrik5,934,9628,56
Orma Orman Mahsulleri28,00-0,7890,22
Osmanlı Menkul22,882,05-26,05
Ostim Endüstriyel Yat2,230,45-19,02
Otokar286,503,06-5,85
Oyak Çimento6,790,30-22,67
Oyak Yat. Ort.7,605,5610,11
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,260,00

Oylum Sınai Yatırımlar4,10-0,24-12,95
Özak GMYO3,901,04-23,53
Özbal Çelik Boru14,40-0,69119,85
Özderici GMYO1,531,32-31,08
Özerden Plastik9,60-7,346,67
Pamukova Elektrik36,361,0670,54
Panora GMYO6,131,321,86
Papilon Savunma15,08-1,05-33,74
Park Elek.Madencilik4,771,06-11,17
Parsan28,621,1317,78
Pegasus74,152,91-0,60
Peker GMYO1,077,00-52,70
Penguen Gıda3,040,33-39,80
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,240,12

Pera GMYO1,271,60-27,50
Pergamon Dış Ticaret22,060,7320,36
Petkim5,311,536,63
Petrokent Turizm2.844,4010,00213,81
Pınar Et ve Un17,520,81-19,94
Pınar Su7,120,85-4,17
Pınar Süt17,510,57-22,35
Plastikkart14,79-0,342,35
Polisan Holding2,701,50-29,77
Politeknik Metal367,002,31-9,54
Prizma Press Matbaacılık4,281,42-21,90
QNB Finans Fin. Kir.86,400,06-31,05
QNB Finansbank41,520,00-40,98
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,521,22

Ral Yatırım Holding3,37-0,88-24,10
Ray Sigorta10,200,39-33,98
Reysaş GMYO4,091,24-24,95
Reysaş Lojistik4,040,75-21,92
Rhea Girişim1,922,13-48,39
Rodrigo Tekstil17,50-0,5727,64
Royal Halı3,402,72-1,16
RTA Laboratuvarları20,640,00-31,84
Sabancı Holding9,001,24-18,37
Safkar Ege Soğutmacılık7,350,82-32,44
Sanel Mühendislik4,62-0,2235,09
Sanifoam Sünger18,033,0332,57
Sanko Pazarlama9,842,936,17
Saray Matbaacılık4,500,67-48,69
Sarkuysan12,431,7242,92
Sasa Polyester27,701,9184,86
Say Yenilenebilir Enerji25,606,67200,82
Sekuro Plastik20,621,1847,71
Selçuk Ecza Deposu8,331,46-37,98
Selçuk Gıda4,76-2,46-4,42
Selva Gıda Sanayi4,899,89

Senkron Güvenlik27,140,893,35
Serve Film Prodüksiyon15,151,00-5,31
Servet GMYO81,502,453,95
Seyitler Kimya14,32-1,586,36
Silverline Endüstri5,051,00-41,28
Sinpaş GMYO4,262,651,91
Smartiks Yazılım5,714,77-35,55
Sodaş Sodyum Sanayii20,880,00-20,72
Söktaş4,160,97-18,27
Sönmez Filament39,004,11-44,44
Sönmez Pamuklu13,270,45-44,71
Sumaş Suni Tahta62,502,4621,95
Şeker Fin. Kir.6,022,21-5,94
Şekerbank1,060,00-29,80
Şişe Cam7,721,057,83
Şok Marketler Ticaret11,56-0,43-7,37
T. Halk Bankası5,090,79-8,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,500,00-34,00
T.S.K.B.1,27-0,78-27,28
T.Tuborg17,100,00-5,37
Taç Tarım Ürünleri30,00-5,00184,90
Tat Gıda8,160,37-29,42
TAV Havalimanları24,202,0213,62
Taze Kuru Gıda219,60-9,961,53
Tek-Art Turizm1,561,30-22,77
Tekfen Holding14,800,54-9,75
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,521,72-24,71
Temapol Polimer Plastik15,141,9531,65
TGS Dış Ticaret12,031,09-5,35
Tofaş Oto. Fab.29,780,81-3,66
Torunlar GMYO2,891,40-25,90
Trabzon Liman30,981,44-3,55
Trabzonspor Sportif2,620,007,38
Trend GMYO6,97-0,43-44,55
TSKB GMYO2,950,34-48,70
Tuğçelik11,78-0,6745,79
Tukaş6,901,17-28,79
Turcas Petrol3,462,06-28,66
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,831,03

Turkcell16,351,554,18
Tümosan Motor ve Traktör17,831,1326,72
Tüpraş95,350,63-11,71
Türk Hava Yolları13,440,524,11
Türk İlaç Serum29,20-1,95

Türk Prysmian Kablo11,900,85-1,35
Türk Telekom6,541,21-19,18
Türk Traktör176,004,023,30
Türker Proje Gayrimenkul128,702,9613,99
Türkiye Sigorta4,740,42-23,28
Ufuk Yatırım14,61-1,229,03
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-0,49-3,30
Ulusoy Elektrik56,000,279,06
Ulusoy Un Sanayi4,750,21-6,65
Umpaş Holding1,400,72-46,36
Uşak Seramik1,871,08-20,09
Utopya Turizm20,70-0,48-46,65
Uzertaş Boya37,842,22-33,14
Ülker Bisküvi20,820,39-6,71
Ünlü Yatırım Holding4,932,71

Vakıf Fin. Kir.10,03-4,48135,45
Vakıf GMYO1,461,39-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,40-1,84-13,04
Vakıflar Bankası3,541,14-24,84
Vakko Tekstil12,43-0,4898,36
Vanet Gıda5,421,31-29,88
Verusa Holding47,401,855,10
Verusaturk Girisim22,326,2970,64
Vestel31,263,1748,43
Vestel Beyaz Eşya46,402,7020,38
Viking Kağıt5,071,00-43,67
Yapı ve Kredi Bank.2,180,93-27,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,24-5,35-8,15
Yataş12,97-0,23-10,24
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,992,31-9,32
Yeni Gimat GMYO13,950,1420,34
Yeşil GMYO1,081,89-21,74
Yeşil Yapı1,220,83-33,70
Yeşil Yatırım Holding2,552,00-40,37
Yibitaş İnşaat Malzeme11.999,90-3,23-23,08
Yonga Mobilya22,565,03-24,27
Yükselen Çelik4,960,40-5,20
Yünsa11,360,53-18,22
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,861,64-32,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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